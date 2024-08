10 Beste WordPress Alternatieven in 2024 (beoordelingen & prijzen)

In een wereld waar elk product en elke dienst een Google-zoekopdracht verwijderd is, is het hebben van een functionele en esthetische website onmisbaar voor bedrijven.

Je hebt een unieke online aanwezigheid nodig om op te vallen, contact te leggen met klanten, je merk te laten groeien en inkomsten te genereren. En je hebt de juiste tools en het juiste platform nodig om die te bouwen.

Voor velen is WordPress de voor de hand liggende keuze. Het content management systeem maakt het maken van blogs, sites en winkels eenvoudig, zelfs voor niet-techneuten.

Maar hoe goed WordPress ook is, het is niet geschikt voor alle soorten organisaties. Andere tools voor inhoudsbeheer beter passen bij je doelen en technische behoeften.

Dus, als je een site vanaf nul aan het bouwen bent of als je overweegt om van WordPress te migreren, loont het om de 10 beste WordPress alternatieven te bekijken.

Maar eerst moet je weten waar je moet beginnen.

Wat moet je zoeken in WordPress alternatieven

Kijk bij het kiezen uit een lijst met WordPress alternatieven naar je zakelijke doelen en behoeften. Kies een platform dat voor jou het beste werkt, zowel qua prijs als qua mogelijkheden.

Hier zijn de belangrijkste punten om rekening mee te houden:

Gebruiksgemak: Kies een gebruiksvriendelijk platform dat je kunt aanpassen. Als je geen ontwikkelaar bent, zal een no-code platform met een drag-and-drop website builder en vereenvoudigde navigatie het onderhoud makkelijker maken Schaalbaar: Zorg ervoor dat het platform geschikt is voor een grotere hoeveelheid content en toenemend websiteverkeer als je groeit SEO-functies: Er is nog nooit zoveel content online geweest als nu. Om uw kansen op ranking te verbeteren, is het niet alleen essentieel om goede content te creëren, maar ook om te werken met een websitebouwer die SEO-plug-ins biedt of SEO-tools van derden integreert Templates: Zoek naar WordPress alternatieven die aanpasbare templates en thema's bieden. Dit zal u helpen tijd te besparen en websites te maken die boeiende en dynamische klantervaringen bieden Integratie met andere platforms: Zorg voor compatibiliteit met tools en diensten van derden die voldoen aan je zakelijke behoeften. Als u bijvoorbeeld producten rechtstreeks vanaf uw website verkoopt, zorg er dan voor dat de websitebouwer die u kiest integreert met betalingsgateways, e-mailmarketing en analysetools Website prestaties: Kies een websitebouwer met verbeterde prestaties en een probleemloze klantervaring. Dit omvat onder andere een snellere laadtijd van pagina's, betrouwbare uptime en een responsief ontwerp

De 10 beste WordPress alternatieven om te gebruiken in 2024

Nu je weet hoe je de beste WordPress alternatieven voor jouw toepassing kunt kiezen, volgt hier een lijst met de 10 beste opties.

1. Drupal

via Drupal Drupal is een open-source content management systeem (CMS) dat de motor is achter websites voor wereldwijde overheidsinstanties, mediabedrijven en onderwijsinstellingen.

Het robuuste en aanpasbare raamwerk voor inhoudsbeheer verwerkt grote hoeveelheden inhoud, gegevens en verkeer voor allerlei soorten websites, van persoonlijke blogs tot die van gevestigde bedrijven.

Het beste deel? Kleine bedrijven met minder technische mogelijkheden en middelen kunnen Drupal websites eenvoudig beheren dankzij eenvoudige tools zoals de drag-and-drop builder en kant-en-klare sjablonen voor webdesign. Dit maakt het een van de populaire alternatieven voor WordPress.

Het biedt ontwikkelaars echter ook een architecturale stijl waarmee ze Drupal's bibliotheek van modellen en modules kunnen gebruiken om website functionaliteiten te ontwerpen, bouwen en verbeteren.

Drupal beste eigenschappen

Verbeter de beveiliging met database-encryptie en gebruikerstoegangsbeheer

Vertaal inhoudstypen, gebruikersinterfaces en andere sitecomponenten op basis van de voorkeurstaal van de gebruiker

Krachtige API-ondersteuning en integratie met apps van derden, zoals marketingautomatiseringstools voor het maken van campagnes en sociale media inhoudskalenders

Gebruik versiebeheer en contentrevisie voor naadloze samenwerking

Drupal beperkingen

Vereist veel RAM en een upgrade van de algemene serverinfrastructuur

Frequente updates nodig

Drupal prijzen

**Gratis

Drupal beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (400+ beoordelingen)

3.8/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (440+ beoordelingen)

2. Adobe Commerce (Magento)

via Adobe Handel Adobe Commerce is een populaire e-commerce CMS-oplossing die robuuste, schaalbare en aanpasbare online storefronts biedt.

Het ondersteunt headless commerce - een architectuur die de voorkant van je online winkel loskoppelt van de operationele achterkant van beveiliging, dataprocessen, bedrijfslogica, etc., voor hogere snelheid en schaalbaarheid.

Het platform staat bekend om zijn geavanceerde functies voor productbeheer, een grote verscheidenheid aan aanpasbare thema's en een modulaire structuur die uitbreidingen voor websiteontwikkeling ondersteunt. Het heeft een intuïtief ontwerp en biedt uitgebreide analyses van klantgedrag, waardoor het een sterk WordPress-alternatief is.

Adobe Commerce heeft ook een bloeiende gemeenschap van ontwikkelaars waar gebruikers netwerken en ideeën uitwisselen. Het CMS framework wordt voortdurend bijgewerkt en verbeterd.

Vanwege de niche opzet en ontwikkeling is Adobe Commerce echter duurder, in tegenstelling tot WordPress. Het is beter geschikt voor middelgrote en grote e-commerce dan voor kleinere winkels.

Als je de kosten laag wilt houden terwijl je een online winkel voor je bedrijf bouwt, kun je hun andere aanbod, Magento Open Source, proberen.

Adobe Commerce beste eigenschappen

Ingebouwde tools voor klantrelatiebeheer zoals het bijhouden van voorraden en bestellingen en dynamische product- en inhoudsvoorstellen

AI-functionaliteiten voor productaanbevelingen voor een rijkere, meer gepersonaliseerde klantervaring die conversiepercentages kan verbeteren

Meertalige ondersteuning en ondersteuning van meerdere valuta's voor internationale markten

Geoptimaliseerde mobiele winkelervaring voor klanten op smartphones en tablets

Adobe Commerce beperkingen

Verhoudingsgewijs duurder door hoog verbruik van serverresources

Steile leercurve voor aanpassingen

Adobe Commerce prijzen

Adobe Commerce Pro: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Beheerde services: Aangepaste prijzen

Adobe Commerce beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (450+ beoordelingen)

4/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (600+ beoordelingen)

3. Joomla

via Joomla Joomla, een open-source contentmanagementsysteem, is sinds 2005 een populair WordPress-alternatief en je kunt er websites, extensies en andere vormen van online toepassingen mee bouwen.

Het is gericht op de gebruiker en vereist geen gevorderde kennis van HTML en CSS, zoals een WordPress site die je zou maken. Gebruikers kunnen in plaats daarvan vertrouwen op de vele sjablonen en uitbreidingen van Joomla om een unieke webaanwezigheid voor hun bedrijf te bouwen.

Wist u dat u gebruik kunt maken van meer dan 8000 Joomla extensies om de functionaliteit van uw website uit te breiden? Een van de belangrijkste voordelen van Joomla is de toegang tot een grote gemeenschap van websitebouwers die klaar staan om u te helpen met snelle feedback en eenvoudige oplossingen voor uw problemen.

Joomla beste eigenschappen

Eenvoudig inhoud beheren met een drielaags systeem van artikelen en een WYSIWYG-editor

Vertaalpakketten in meer dan 70 talen, samen met ondersteuning voor inhoudsorganisatie voor wereldwijde positionering

Regelmatige releases, patches en uitbreidingen voor extra beveiliging

Verbeter de positie van uw website via verschillende SEO-vriendelijke functies zoals zeer aanpasbare URL-structuren, zoekmachinevriendelijke URL's en metatags

Verbeter het websitebeheer via slimme toegangscontroles

Joomla beperkingen

Beperkte extra module beperken website ontwerp

Betaalde plugins vertragen vaak de prestaties van uw website

Joomla prijzen

**Gratis

Joomla beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (370+ beoordelingen)

4/5 (370+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (600+ beoordelingen)

4. Squarespace

via Squarespace Hoewel gevorderde WordPress-gebruikers Squarespace misschien niet het beste WordPress-alternatief vinden, is het behoorlijk populair bij MKB-bedrijven. En daar is een goede reden voor!

Met zijn intuïtieve drag-and-drop editor en goed ontworpen sjablonen hebben gebruikers geen technische vaardigheden nodig om mooie, responsieve sites te bouwen. Hierdoor kunnen sites ook vrij snel worden gelanceerd, een voordeel voor bloggers, creatieve professionals en kleine bedrijven.

Squarespace is een alles-in-één webbouw- en hostingplatform en bevat alles van een gratis domein tot domeinregistratie en websiteonderhoud. Het ondersteunt blogging sites, analytics en e-commerce functionaliteiten, waardoor het ideaal is voor grote ondernemingen.

Wat Squarespace nog aantrekkelijker maakt, is de mogelijkheid om apps en platforms voor sociale media te integreren met gebruikersaccounts, zodat je een uitgebreide online aanwezigheid kunt opbouwen.

Squarespace beste functies

Kies uit 100+ professioneel ontworpen sjablonen, inclusief vooraf ontworpen videosjablonen

Beheer je website onderweg met een mobiele app

Zorg ervoor dat uw website naadloos functioneert op verschillende apparaten met compatibiliteit met responsief ontwerp

Maak gebruik van voorraadbeheer, bestelbeheer en betalingsgateways

Integreer met tools van derden, zoals marketingautomatiseringstools voor campagnes, sjablonen voor marketingplannen en SEO-tools

Inzichten verzamelen in websiteverkeer, klantgedrag en populariteit van inhoud

Squarespace beperkingen

Sommige plug-ins zijn duur

Ontwerpflexibiliteit is beperkt, gezien het grote aantal sjablonen en thema's

Mogelijke prestatievertragingen bij grote verkeerspieken

Squarespace prijzen

Persoonlijk : $16/maand

: $16/maand Zakelijk: $23/maand

$23/maand Commerce (Basic) : $27/maand

: $27/maand Commerce (Geavanceerd): $49/maand

Squarespace beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1000+ beoordelingen)

4.4/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2800+ beoordelingen)

5. PrestaShop

via PrestaShop PrestaShop is een uitstekend WordPress-alternatief specifiek voor e-commerce gebruikssituaties. Het is een open-source alternatief dat een schaalbaar en flexibel platform biedt dat geschikt is voor verkopers die online winkels willen opzetten.

De USP van PrestaShop ligt in het bieden van gespecialiseerde functionaliteit met geavanceerde functies voor het beheren van catalogi, winkelwagentjes, afrekenprocessen, betalingen en verzendingen - aspecten waarvoor WordPress talloze plugins nodig heeft.

In termen van bredere mogelijkheden biedt PrestaShop ook een CMS voor het beheren van winkelinhoud, blog en ontwerpaanpassingen. U kunt kiezen uit meer dan 5000 modules en thema's om uw online aanwezigheid uit te breiden en de functionaliteiten van uw website snel uit te breiden.

PrestaShop beste eigenschappen

Maak gebruik van complexe e-commerce functionaliteit zoals productcatalogus en belastingberekeningen op basis van de locatie van de gebruiker

Gebruik vertaalpakketten voor contentbeheer in meer dan 75 talen

SEO- en marketingtools van derden integreren om campagnes uit te voeren en de positie op de website te verbeteren

Vergemakkelijken van het aanmaken van klantenaccounts via een enkelvoudig vensterproces, waardoor het verlaten van het winkelwagentje wordt verminderd

Ingebouwde plug-ins voor analyse en rapportage gebruiken om online verkopen en klantgedrag te volgen en klantondersteuning en -ervaring te verbeteren

PrestaShop beperkingen

Duur en niet in hoge mate aanpasbaar

Sommige gebruikers hebben een gebrek aan betrouwbare community-ondersteuning gemeld

Hogere hostingvereisten die resulteren in snelheidsproblemen

PrestaShop prijzen

Klassiek: Gratis

Gratis Hosted: Begint bij $26/maand

Begint bij $26/maand Aangepaste prijzen: Aangepaste prijzen

PrestaShop beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (140+ beoordelingen)

4.3/5 (140+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

6. Webflow

via WebflowWebflow stelt gebruikers in staat om intuïtieve en responsieve websites te bouwen en te ontwerpen zonder codering.

Hoewel je met de drag-and-drop interface, animatie-engine, WYSIWYG-editor en webdesign-elementen gemakkelijk professionele websites kunt bouwen, biedt het ook de flexibiliteit om code te schrijven voor extra aanpassingen.

Webflow richt zich op kleine bedrijven en grote ondernemingen en biedt ook hostinginfrastructuur zodat websites die op het platform worden gebouwd snel zijn en betrouwbaar presteren.

Webflow staat bekend om zijn goed uitgeruste content management systeem voor dynamische content creatie en ondersteuning voor e-commerce websites, waardoor het een populair blogging platform is voor makers.

Webflow beste eigenschappen

Toegang tot Webflow University met een enorme bibliotheek aan how-to gidsen om websites optimaal te bouwen, bewerken en onderhouden

Gebruik analyse- en rapportagetools om gedragsgegevens over websitebezoekers vast te leggen met behulp van formulieren (drop-downs, aankruisvakjes, tekstvakken, enz.)

Code toevoegen om websiteontwerpen aan te passen

Integreren met marketing, sociale media en SEO projectbeheer tools

Beheer de toegang van gebruikers tot het platform voor samenwerking

Webflow beperkingen

Geen 24-uurs klantenondersteuning

Beperkte functionaliteit zoals geen meertalige ondersteuning

Webflow prijzen

**Algemeen

Starter: Gratis

Gratis Basis: $14/maand

$14/maand CMS: $23/maand

$23/maand Zakelijk: $39/maand

$39/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

E-commerce

Standaard: $29/maand

$29/maand Plus: $74/maand

$74/maand Geavanceerd: $212/maand

Webflow beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (500+ beoordelingen)

4.4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

7. Wix

via Wix Wix is een WordPress-alternatief voor beginnende webbouwers die toegankelijkheid en gebruiksgemak belangrijker vinden dan een uitgebreide functieset en aangepaste uitbreidbaarheid.

Het is een cloudgebaseerd platform voor het bouwen van websites en bloggen dat webhosting en ontwerpservices biedt, waardoor het een alles-in-één oplossing is. Wix staat bekend om zijn professionele sjablonen voor websiteontwerp waarvoor weinig kennis van codering nodig is.

Wix heeft zeer aanpasbare functies en ontwerpsjablonen voor verschillende sectoren, waardoor het veelzijdig is. Het ondersteunt ook e-commerce functionaliteiten, waardoor het ideaal is voor kleine en middelgrote bedrijven met beperkte technische mogelijkheden.

Je kunt ook functionaliteiten toevoegen via de Wix App-markt, die meer dan 500 toepassingen bevat.

Wix beste functies

AI-gestuurde websitebouwer

Aangepaste e-commercefuncties zoals online betalen, winkelwagenverlating ongedaan maken en voorraadbeheer

Media hosten op Wix, van video's tot PDF-brochures, om in te voegen in je website en een aantrekkelijkere ervaring te creëren

Wix-beperkingen

Verhoudingsgewijs duur

Gedwongen advertenties op het gratis plan

Kan sjablonen niet wijzigen zodra de website live is

Wix prijzen

Light: $16/maand

$16/maand Core: $27/maand

$27/maand Zakelijk: $32/maand

$32/maand Business Elite: $159/maand

$159/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Wix beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1600+ beoordelingen)

4.2/5 (1600+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (9300+ beoordelingen)

8. Weebly

via Weebly Weebly is een gebruiksvriendelijk platform met drag-and-drop functies die het bouwen en onderhouden van websites gemakkelijk maken, vooral voor particulieren en bedrijven met beperkte mogelijkheden voor webontwikkeling.

Weebly heeft een gehoste websitebouwer met een verscheidenheid aan vooraf ontworpen sjablonen, waardoor het een van de populairste gratis WordPress alternatieven is.

Weebly sjablonen zijn professioneel ontworpen en ze staan bekend om hun compatibiliteit met smartphones en tablets. Gebruikers kunnen naadloos afbeeldingen en video's toevoegen, linken naar andere sites en verschillende widgets toevoegen om het uiterlijk en de sfeer van hun sites aan te passen.

Het platform biedt veel functies, waaronder SEO-tools, blog-ondersteuningstools en analyses die helpen bij het verbeteren van de websiteprestaties, ranking en dynamische contentcreatie.

Weebly's app center biedt gratis en betaalde apps om de functionaliteit van je website te verbeteren.

Weebly beste functies

Lichtgewicht sites die geoptimaliseerde code gebruiken om snel te laden zonder al te veel belasting van bronnen

E-commerce-functionaliteiten zoals meerdere betalingsgateways die helpen de klantervaring in de winkel te verbeteren

Maak een robuuste blog en inhoudsbibliotheek met tags, categorieën en Facebook-integratie

E-mailmarketing die integreert met je site en winkel

Ingebouwd belastingbeheersysteem om je te helpen verkoopbelasting over producten te berekenen en bij te houden

Onbeperkte opslagcapaciteit voor alle betaalde plannen

Weebly beperkingen

De gratis versie heeft advertenties

Aanpassingen zijn beperkt en voor elke aanpassing moet de code worden bewerkt

Gebruikers hebben beperkte integratie van podcasts en sociale media gemeld

Weebly prijzen

**Gratis

Persoonlijk: $10/maand

$10/maand Professioneel: $12/maand

$12/maand Prestaties: $26/maand

Weebly beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (400+ beoordelingen)

4.1/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (1700+ beoordelingen)

9. Shopify

via Shopify Als je liever een alles-in-één handelsplatform gebruikt dan plugins samen te stellen op WordPress, dan is Shopify precies wat je nodig hebt.

Met de beste websitebouwer van Shopify kunnen zowel grote als kleine bedrijven out-of-the-box online winkels opzetten en beheren, inclusief eenvoudige manieren om online betalingen te accepteren.

Een stijlvolle en moderne website die out-of-the-box is, is een droom voor de meeste bedrijven. Je hoeft niet langer op zoek te gaan naar WordPress-thema's voor e-commercewinkels of een WordPress-website vanaf nul op te bouwen.

Shopify biedt bijvoorbeeld ingebouwde tools voor het centraliseren van bestel-, fulfillment- en voorraadgegevens voor verschillende verkoopkanalen. Het biedt ook naadloos afrekenen via meerdere kanalen, aangepast aan mobiele apparaten en conversies via één pagina.

Gebruikers waarderen het dashboard voor winkelbeheer van Shopify, dat een naadloos overzicht biedt van bedrijfs- en klantgedrag.

Met zijn robuuste website builder framework en gebruiksvriendelijke interface helpt Shopify bedrijven zich te concentreren op wat ze het beste kunnen in plaats van zich zorgen te maken over het beheren en onderhouden van websites.

Shopify beste functies

Gebruik een in-house betalingssysteem dat geen verwerkingskosten in rekening brengt

Verbeter de beveiliging en voorkom fraude met een fraude detectie tool

Controleer de winkelprestaties met analyse- en rapportagetools; volg en analyseer klantgedrag, websiteverkeer, verkopen, enz.

Controleer verlaten winkelwagentjes door klanten per e-mail te vragen terug te keren en hun aankoop af te ronden

Kies uit meer dan 8000 apps om te integreren in uw website-infrastructuur

Stel personeelsaccounts in om uw winkel beter te beheren

Shopify beperkingen

Shopify's betaalfunctie is niet in alle landen beschikbaar

Blog functies zijn beperkt

Hogere transactiekosten en kosten voor premium thema's en apps

Gedwongen afhankelijkheid van Shopify subdomeinen op basis plan niveaus

Shopify prijzen

Basis : $29/maand

: $29/maand Shopify : $79/maand

: $79/maand Geavanceerd: $299/maand

Shopify beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (4000+ beoordelingen)

4.4/5 (4000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (6000+ beoordelingen)

10. Ghost

via Spook Ghost is een van de populaire blogtools met een publicatieplatform dat tools biedt voor het beheer en de productie van bloginhoud. Het is een ideaal open-source alternatief voor WordPress voor slanke, onafhankelijke publicatiesites of microblogs, waarbij snelheid en UX voorop staan. Het heeft twee oplossingen: een gratis self-hosted oplossing en een volledig beheerde PaaS-oplossing genaamd Ghost (Pro).

U kunt Ghost optimaliseren voor verschillende apparaten voor een naadloze leeservaring. Ghost biedt ook functies voor lidmaatschap en betaalde abonnementen voor uitgevers om content te gelde te maken.

Ghost (Pro) biedt robuuste hosting-, ontwerp- en beveiligingsfuncties, zodat u zich kunt richten op het maken van hoogwaardige content en klantbetrokkenheid. Ghost biedt opties zoals een aangepaste domeinnaam en ingebouwde SEO-tools om uw website verder te personaliseren.

Ghost beste functies

Handhaaf een soepele navigatie, ongeacht de hoeveelheid content, met aanpasbare contentorganisatie

Stel gebruikersaccounts in binnen uw team met verschillende controles en machtigingen

Eenvoud bij het schrijven, bewerken en beheren van content met een interface zonder franje

Ghost-beperkingen

Aanpassingsopties zijn beperkt en voor geavanceerde aanpassingen is codering nodig

Geen ingebouwde zoekoptimalisatietools

Minder geavanceerd media management en asset handling mogelijkheden vergeleken met WordPress

Beperkt plug-in ecosysteem

Ghost prijzen

Starter: begint bij $9/maand

begint bij $9/maand Createur: begint bij $25/maand

begint bij $25/maand Team: Begint bij $50/maand

Begint bij $50/maand Zakelijk: Begint bij $199/maand

Ghost beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (35+ beoordelingen)

4.8/5 (35+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (45+ beoordelingen)

WordPress en de alternatieve contentmanagementsystemen zijn een uitkomst voor het bouwen, ontwerpen en onderhouden van websites.

Bij het bouwen en onderhouden van websites zijn echter veel belanghebbenden betrokken, van webontwikkelingsteams tot marketing-, financiële en juridische teams. Zonder duidelijke communicatie, tijdlijnen en procesworkflows kan het een chaos worden.

Hoe kunt u dit voorkomen? Simpel, houd de ontwikkeling van uw website bij - van de eerste iteraties van de inhoud en het ontwerp tot de uiteindelijke lancering - met een projectbeheerplatform zoals ClickUp .

ClickUpClickUp's AI-, Docs- en Marketingtools hebben talloze teams geholpen bij het moeiteloos beheren van het maken, bewerken en publiceren van inhoud op hun websites. .

ClickUp AI

Vat vergadernotities in seconden samen met ClickUp AI ClickUp AI helpt u bij het voltooien van uw meest uitdagende, tijdrovende inhoudgerelateerde taken in een fractie van de tijd.

Wilt u een blogbericht publiceren op uw nieuwe website?

Typ je vraag in de AI-schrijfprogramma en kijk hoe het je een on-brand artikel op een presenteerblaadje serveert. Of, als je al een aantal blogs hebt opgesteld, gebruik dan de AI-bewerkingstool om ze scherper en duidelijker te maken. .

Leidt u een contentbureau? ClickUp AI stelt e-mails op voor uw klanten, maakt inhoud workflows en brainstorm met je team om de kwaliteit van je processen en output te verhogen.

ClickUp Docs

Verbind ClickUp Docs met uw workflow door taken aan elkaar te koppelen ClickUp Documenten is voor contentcreatie wat een kunstatelier is voor schilders - het biedt contentteams alle hulpmiddelen, werkruimten en opslag die nodig zijn om samen meesterwerken te produceren.

De collaboratieve editor in ClickUp Docs stelt teamleden in staat om in realtime mee te schrijven aan content. Het bevat ook commentaar en discussies op basis van threads die tijd besparen die anders verloren zou gaan aan heen-en-weer beoordelingen.

Door ClickUp Docs en taken aan elkaar te koppelen, kunt u een contentpijplijn uitwerken in de editor, waarbij u beoordelingen en goedkeuringen beheert voordat de inhoud wordt gepubliceerd.

Vervolgens zijn er schrijfsjablonen om te zorgen voor consistentie in de productie van content.

Met alle content nauw geïntegreerd in taken en breder projectbeheer, houdt ClickUp schrijven, beoordelen, goedkeuren en publiceren gestroomlijnd op een centrale locatie en vermindert het meerdere silo-tools.

.

ClickUp Marketing

De AI-functies van ClickUp maken het eenvoudig voor marketingteams om snel belangrijke documenten zoals een casestudy te produceren

Zodra je content klaar is om te publiceren, is het tijd om deze te optimaliseren voor marketing en distributie. ClickUp's marketingfuncties helpen u bij het genereren van multi-channel campagnebriefings, het brainstormen over campagne-ideeën, het opstellen van marketingcommunicatie en het samenvatten van campagnes.

U kunt marketingplannen en -initiatieven verder koppelen aan taken om de voortgang ervan bij te houden. Deze voortgang is voor alle teamleden zichtbaar. Het voorkomt ook dubbel werk en bevordert de verantwoording.

Deze transparantie elimineert ook redundantie in de workflow en maakt tijdlijnen transparant om de teamproductiviteit te verhogen.

Met de annotatiefunctie van ClickUp kunnen teams commentaar toewijzen aan bestanden voor een snellere samenwerking

ClickUp beste functies

Volg en deel de voortgang eenvoudig met ClickUp's visuele dashboards

Sneller betere inhoud genereren met ClickUp AI

Organiseer uw inhoudsdatabase centraal

Ideeënvorming vereenvoudigen dankzij de mogelijkheid van ClickUp om conversaties, taken, campagnes en content samen te vatten

Tijdschema's voor projectoplevering optimaliseren met ClickUp's bibliotheek van sjablonen

ClickUp beperkingen

Geen volwaardig contentmanagementsysteem zoals WordPress

Steile leercurve door een overvloed aan functies

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met het verkoopteam voor meer informatie over het plan

ClickUp beoordelingen

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3900+ beoordelingen)

Gebruik uw website met ClickUp's websiteontwerp projectbeheerplatform

Het bouwen en aanpassen van uw droomwebsite zou eenvoudig moeten zijn met al deze WordPress alternatieven tot uw beschikking.

Maar door een veelzijdige projectmanagementtool zoals ClickUp aan de mix toe te voegen, kunt u uw website sneller verzenden, optimaliseren en verbeteren. Aanmelden voor ClickUp en krijg die website in een mum van tijd aan de praat!