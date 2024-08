10 Beste Squarespace Alternatieven in 2024 (Beoordelingen & Prijzen)

Squarespace is een websitebouwer waarmee je verbluffende visuele landingspagina's kunt maken voor al je producten en diensten. De alles-in-één oplossing maakt het aanmaken van websites eenvoudig dankzij sjablonen en hostingservices die het aantal tools vereenvoudigen dat je nodig hebt om te beginnen met het bouwen van je online winkel.

Gebruikers vinden het prettig dat Squarespace een lage prijs biedt en het bouwen van websites vereenvoudigt met een vriendelijke interface. Squarespace is geweldig voor het ontwerpen van creatieve projecten en eenvoudige websites, maar schiet tekort als het gaat om e-commerce bedrijven.

Squarespace heeft niet zoveel opties voor betalingsverwerking als zijn concurrenten. Het verwerkt geen verkopen in meerdere valuta en transacties in verkooppunten verlopen niet zo soepel.

Gelukkig heb je andere opties als het gaat om het hosten en bouwen van een e-commerce website of als je andere alternatieven wilt voor Squarespace in het algemeen.

Hier lichten we de 10 beste alternatieven voor Squarespace uit op basis van functies, beperkingen en prijzen. Bovendien laten we zien waar je op moet letten bij het kiezen van een hostingplatform voor je eigen website. 💪

**Wat moet je zoeken in een Squarespace Alternatief?

Je weet dat je een webbouwer nodig hebt, maar je weet niet zeker welke. Neem de tijd om na te denken over de functies en functionaliteit die je nodig hebt voordat je je in de verschillende opties duikt. 👀

Hier zijn een paar basisfuncties die je in gedachten moet houden als je alternatieven voor Squarespace bekijkt:

Flexibiliteit: Squarespace biedt een beperkt aantal sjablonen, maar geen enkele is blanco. Zoek naar een tool die je volledig kunt voltooien als je een website wilt bouwen die opvalt in de massa

Squarespace biedt een beperkt aantal sjablonen, maar geen enkele is blanco. Zoek naar een tool die je volledig kunt voltooien als je een website wilt bouwen die opvalt in de massa Betalingsverwerking: Heb je een oplossing nodig die complexe betalingsverwerking biedt voor een grote groep gebruikers? Kies dan voor een alternatief dat ondersteuning biedt voor betalingen, inclusief verwerkingsflexibiliteit

Heb je een oplossing nodig die complexe betalingsverwerking biedt voor een grote groep gebruikers? Kies dan voor een alternatief dat ondersteuning biedt voor betalingen, inclusief verwerkingsflexibiliteit Integraties: Squarespace biedt zeer weinig apps van derden, waardoor je ontwerpmogelijkheden beperkt zijn tot wat zij bieden. Veel Squarespace alternatieven bieden integraties, waardoor de flexibiliteit toeneemt en de deur opengaat voor meer creativiteit

Squarespace biedt zeer weinig apps van derden, waardoor je ontwerpmogelijkheden beperkt zijn tot wat zij bieden. Veel Squarespace alternatieven bieden integraties, waardoor de flexibiliteit toeneemt en de deur opengaat voor meer creativiteit Realtime samenwerking: Bij het ontwerpen van een website zijn vaak meerdere partijen betrokken. Kies een tool waarmee je meerdere beheerders kunt toevoegen met volledige controle over ontwerpwijzigingen

De 10 Beste Squarespace Alternatieven om te gebruiken in 2024

Hier hebben we een lijst samengesteld van de 10 beste alternatieven voor Squarespace. Van basis sitebouwers die geen code nodig hebben tot bouwers waarbij je je eigen aangepaste CSS kunt toevoegen, je vindt altijd wel een tool waarmee je een verbluffende website kunt maken die je online kunt verkopen. 🙌

WordPress

via WordPress Als je denkt aan het bouwen van websites, denk je waarschijnlijk aan WordPress. Als een van de populairste websitebouwers is het geen verrassing dat WordPress een geweldig Squarespace-alternatief is en bovenaan onze lijst staat. Met honderden plugins, add-on's en aangepaste functies voor codering kun je een volledig unieke website maken die zich onderscheidt van de massa.

WordPress beste functies

Met meerdere bewerkingstools, waaronder een editor voor slepen en neerzetten, CSS en HTML, zijn de opties om uw droomwebsite te bouwen eindeloos - en gemakkelijk!

De intuïtieve interface is gemakkelijk te navigeren, zelfs voor beginnende bloggers en eigenaren van kleine bedrijven

De ingebouwde mediabibliotheek slaat al uw afbeeldingen en video's op in één ruimte en u kunt plugins gebruiken om alles georganiseerd te houden

Uitgebreide aanpassingsopties, ontwerptools en SEO-tools bieden volledige controle over hoe je website eruit ziet en hoe hij werkt

Met meer dan 70 talen is dit platform een van de beste opties voor internationale bedrijven en ondernemingen over de hele wereld

Meerdere WordPress hostingopties (zelf hosten op wordpress.org of aangepaste domeinhosting op wordpress.com) bieden alternatieven voor elke voorkeur en elk prijspunt

Wordpress limieten

Hoewel WordPressopen bron is en er een gratis abonnement is, moet je betalen voor een premium abonnement om toegang te krijgen tot alle functies

WordPress ondersteunt maar één gebruiker tegelijk in een bericht, wat betekent dat samenwerking beperkt is

WordPress prijzen

Gratis

Persoonlijk : $9/maand

: $9/maand Premium : $18/maand

: $18/maand Business : $40/maand

: $40/maand Commercie : $70/maand

: $70/maand Enterprise: Vanaf $25.000 per jaar

WordPress beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (8.600+ beoordelingen)

: 4.4/5 (8.600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (14.700+ beoordelingen)

2. BigCommerce

via BigCommerce BigCommerce is een SaaS-platform dat alles vereenvoudigt, van het bouwen van websites tot e-commerce en het beheer van digitale winkelpuien. Gebruik het om omnichannel verkopen af te handelen, een site met meerdere storefronts te bouwen en betalingen naadloos te verwerken. Het biedt zelfs ondersteuning voor crypto als je een nieuw tijdperk van e-commerce wilt inluiden. 💰

BigCommerce beste functies

Onbeperkte opslagruimte, catalogi en bandbreedte betekenen dat u zoveel producten en diensten kunt aanbieden als u wilt

Met het e-commerce platform kunt u winkels segmenteren om de verkoop van verschillende platforms in één handige omgeving af te handelen

Gebruik de Open Data Solutions tool om gepersonaliseerde winkelervaringen te creëren en inzichten te genereren in hoe gebruikers door uw website navigeren en producten kopen

B2B-functies omvatten accountbeheer voor bedrijven, ondersteunen van prioriteiten en factureringsportalen die rechtstreeks in uw website zijn ingebouwd

BigCommerce limieten

Sommige gebruikers vonden dat de gratis thema's er vaak hetzelfde uitzagen

Hoewel er geen opslagruimte limieten zijn, zijn er wel limieten voor de jaarlijkse verkoop waarvoor u een hoger abonnement moet aanschaffen

BigCommerce prijzen

Standaard : $39/maand

: $39/maand Plus : $105/maand

: $105/maand Pro : $399/maand

: $399/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

BigCommerce beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (400+ beoordelingen)

: 4.2/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

3. Shopify

via Shopify Shopify is een content management systeem dat bekend staat om zijn e-commerce functies. Het is geliefd bij e-commercesites over de hele wereld dankzij functies als branded checkout, SSL-certificaten en een gebruiksvriendelijke interface. Bouw een verbluffende e-commercewinkel met app-integraties, tools voor verkooppunten en functies voor diepgaande rapportage van gegevens.

Shopify beste functies

Met duizenden ontwerpthema's en de uitgebreide editor voor websites kun je alles maken, van een eenvoudige portfoliowebsite tot uitgebreide winkelpuien

E-commerce tools verwerken betalingen direct op je site, inclusief transactie kosten, belastingen en kortingen

Dankzij integraties met apps van derden kun je verbinding maken met apps voor berichten, marketingtools en andere appssoftware voor projectmanagement van websites voor naadloze workflows

Kies uit verschillende webhostingopties, inclusief een aangepaste domeinnaam om de branding van uw site te optimaliseren

Shopify limieten

Er is een leercurve om te beginnen

De prijs is aan de dure kant, wat limiet kan zijn voor individuen en kleine teams

Shopify prijsstelling

Basic : $39/maand

: $39/maand Shopify : $105/maand

: $105/maand Geavanceerd: $399/maand

Shopify beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (4.400+ beoordelingen)

: 4.4/5 (4.400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (6.200+ beoordelingen)

4. GoDaddy

via GoDaddy GoDaddy is een van de beste websitebouwers dankzij de hoge mate van aanpassing en het gebruiksgemak. De GoDaddy website builder functies AI-tools om hele websites vanaf nul te maken en sjablonen zodat u uw eigen draai aan het ontwerp kunt geven. Maak bovendien gebruik van de e-mail- en marketingtools om je online aanwezigheid te vergroten en een trouwe aanhang op te bouwen. 🛠️

GoDaddy beste functies

Met ingebouwdeAI-tools voor e-commercebeantwoordt u een paar vragen over uw site en producten om binnen enkele minuten een prachtige site te genereren, zonder dat u zelf nog moeite hoeft te doen

GoDaddy Payments handelt al uw verkopen voor u af, zonder dat u een aparte tool hoeft aan te sluiten

24/7 klantenservice biedt snelle antwoorden als je vastloopt bij het ontwerpen of beheren van je site

GoDaddy Studio vereenvoudigt het aanmaken van branded content met aangepaste lettertypes, afbeeldingen en ontwerpen die bij je site passen

GoDaddy limieten

Sommige gebruikers vonden de layouts moeilijk te navigeren, vooral op grotere sites

Integraties, vooral metsoftware voor projectmanagementzijn niet altijd naadloos en kunnen storingen vertonen

GoDaddy prijzen

Basic : $9,99/maand

: $9,99/maand Premium : $14,99/maand

: $14,99/maand Commerce: $20,99/maand

GoDaddy beoordelingen en recensies

G2 : 3.9/5 (800+ beoordelingen)

: 3.9/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (1.200+ beoordelingen)

5. Opvallend

via Opvallend Opvallend is een tool voor webdesign gebruikt door ondernemers en grote bedrijven die een website willen bouwen waarvoor geen codeerervaring nodig is. Met een eenvoudige gebruikersinterface maakt u in minder dan 30 minuten een site dankzij sjablonen en eenvoudig te bewerken segmenten.

Opvallend beste functies

Gebruik de functie Simple Store om een online marktplaats te maken en maak verbinding met PayPal of Stripe om betalingen af te handelen

Maak verbinding met je klanten dankzij geïntegreerde live chatten, inschrijfformulieren en accounts voor leden

Analytics biedt eenvoudige grafieken om te zien hoe uw website presteert, welke producten gebruikers het leukst vinden en of u op bijhouden voor uw doelen * Maak snel verbinding met uw sociale feeds om de betrokkenheid met klanten te stimuleren en gebruik de tool Simple Blog om veelgestelde vragen te beantwoorden en productupdates te delen

Opvallende limieten

Er is geen gratis versie

Hoewel eenvoudig, zijn de functies beperkt, waardoor het minder nuttig is voor complexere merken

Opvallend prijzig

Beperkt : $12/maand

: $12/maand Pro : $20/maand

: $20/maand VIP: $59/maand

Opvallende beoordelingen en recensies

G2 : 4/5 (30+ beoordelingen)

: 4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (10+ beoordelingen)

6.Webflow

via WebflowWebflow neemt CSS, HTML en JavaScript en maakt er een visuele editor van waarin je de kracht van code kunt gebruiken zonder dat je hoeft te weten hoe je het zelf moet schrijven. Met de drag-and-drop editor kun je eenvoudig secties verplaatsen en elementen zoals tekstvakken, afbeeldingen en navigatiebalken toevoegen. 🖱️

Webflow beste functies

De paginastructuur is volledig aanpasbaar, zodat u voetteksten, kopteksten en onderdelen kunt wijzigen en niet alleen tekst en afbeeldingen

Pas snel veranderingen toe aan lettertypes en kleuren op de hele site dankzij CSS achter de schermen en een eenvoudige klikinterface

Publiceer direct op het web of gebruik de export functie om een postcode te genereren met je code voor aangepaste productie

Dankzij rijke animaties en zoekfuncties kunt u content van overal op de site ophalen voor functies op startpagina's, productpagina's en meer

Webflow limieten

Hoewel u een deel van de basiscode kunt wijzigen, kunt u niet alle codering wijzigen, dus het is niet de beste keuze voor ontwikkelaars die volledige controle willen hebben

Er is geen mobiele app, dus u moet wijzigingen aanbrengen en websites maken vanaf uw desktop-app

Webflow prijzen

Starter : Free

: Free Basis : $18/maand

: $18/maand CMS : $29/maand

: $29/maand Business : $49/maand

: $49/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Webflow beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (500+ beoordelingen)

: 4.4/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

Duda

via Duda Duda, ontworpen voor SaaS-merken en -agentschappen, is een websitebouwer die veilig is dankzij SSL-certificaten en AWS-hosting, wat ook de stabiliteit van de site verbetert. Met 24/7 klantenservice is het eenvoudig om een website te maken en direct hulp te vinden als je vastloopt.

Duda beste functies

SEO functies zorgen ervoor dat uw site is geoptimaliseerd zodat klanten u kunnen vinden in zoekmachines

De drag-and-drop tool vereist geen codeerervaring, wat tijd bespaart en een ontwikkelaar overbodig maakt

Aanpasbare codeeropties betekenen dat je in HTML of CSS kunt duiken en wijzigingen kunt aanbrengen als je een persoonlijk tintje wilt toevoegen

Met vooraf ontworpen sjablonen en secties kunt u snel en met minder moeite sites maken

Duda limieten

Hoewel er een gratis proefversie is, moet u betalen als u het wilt blijven gebruiken

Aanpassingen zijn beperkt omdat je niet gemakkelijk van sjabloon kunt wisselen en plugins zijn gelimiteerd

Duda prijzen

Basis : $25/maand

: $25/maand Teams : $39/maand

: $39/maand Agency : $69/maand

: $69/maand White Label: $199/maand

Duda beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (500+ beoordelingen)

: 4.6/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

8. Weebly

via Weebly Weebly is een van de beste alternatieven voor Squarespace omdat het een beginnersvriendelijke sitebouwer is die geen kennis van codering vereist. Bouw een gratis website of kies voor een betaald abonnement om meer aangepaste functies te krijgen. 👨🏽‍💻

Weebly beste functies

Door designers ontworpen thema's en aanpasbare sjablonen zorgen ervoor dat je site eruitziet alsof hij door een professional is gemaakt

Bouw uw merk met aangepaste lettertypen en kleurenpaletten die weerspiegelen hoe u wilt dat uw bedrijf eruit ziet

De drag-and-drop bouwer maakt het organiseren van pagina's een fluitje van een cent

Met de video- en afbeeldingseditors kunt u direct in de websitebouwer wijzigingen aanbrengen in plaats van externe tools te gebruiken

Weebly limieten

Omdat de site eenvoudig moet zijn, zijn er beperkte geavanceerde functies en integraties

Minder functionaliteit op de front-end en back-end, vooral voor mensen die graag meer controle hebben over hun codering

Weebly prijzen

Gratis

Persoonlijk : $10/maand

: $10/maand Professioneel : $12/maand

: $12/maand Prestaties: $26/maand

Weebly beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (400+ beoordelingen)

: 4.1/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (1.700+ beoordelingen)

9. Square

via Web.nl Wil je de snelste en eenvoudigste manier om een website te maken? Web.com neemt het werk uit handen met een AI-websitebouwer. Vertel de AI-tool een beetje over je site en hij genereert binnen enkele minuten een visueel aantrekkelijk ontwerp. ✍️

Web.com beste functies

De AI-gebaseerde drag-and-drop bouwer vermindert de tijd die nodig is om een site te maken

Geoptimaliseerd voor mobiel, klanten kunnen gemakkelijk aankopen doen, zelfs vanaf hun telefoon of tablet

In-house diensten omvatten ontwerp, ondersteuning van online winkels en SEO-advies van professionals

Sla de AI-tool over en maak snel je eigen site met vooraf ontworpen sjablonen

Web.com limieten

Ideaal voor non-nonsense en eenvoudige websitebouw, aanpassingsmogelijkheden zijn beperkt

Er is geen gratis SSL-certificaat en er is geen optie voor dagelijkse back-ups, waardoor de veiligheid beperkt is

Web.com prijzen

Website : $19.99

: $19.99 Website + Marketing : $24.99

: $24.99 Online winkel : $34.99

: $34.99 Online Marktplaatsen: $49.99

Web.com beoordelingen en recensies

G2 : N.V.T

: N.V.T Capterra: 3.7/5 (100+ beoordelingen)

Hoewel Squarespace en deze Squarespace alternatieven functies bieden voor het bouwen van websites, hosting en e-commerce, helpen ze niet met andere marketingtaken. Platformen zoals ClickUp bieden uitgebreidere functies voor marketingteams, waaronder ClickUp AI tools om content te creëren voor blogs, landingspagina's en ander marketingmateriaal.

Gebruik ClickUp AI om een blogbericht in ClickUp Docs te genereren op basis van een eenvoudige vraag en een paar sleutelgegevens

Zodra u uw website hebt ingesteld en gehost, is het tijd om te beginnen met het bouwen van marketingcampagnes om opgemerkt te worden door uw publiek. Gebruik ClickUp om al uw contentcampagnes te beheren en marketinginitiatieven op te zetten die uw bedrijf helpen nieuwe hoogten te bereiken. ✨ ClickUp voor marketingteams handelt alles af, van brainstorming en ideeënvorming tot uitvoering en rapportage. Bouw marketingroadmaps met dashboards en kalenderweergaven en bijhoud de voortgang door haalbare doelen in te stellen. Real-time samenwerking laat je naadloos samenwerken met het team, of je nu gebruik maakt van Mindmaps om te brainstormen over ideeën voor social media-posts of om SEO-blogposts te beoordelen.

Gebruik de verschillende visuele dashboards om de voortgang van een breed bereik aan initiatieven bij te houden. Bouw een redactionele kalender voor content en vul in wanneer elke post live gaat. Aangepaste velden toevoegen om belangrijke informatie te schetsen die in de content moet worden opgenomen. Gebruik prioriteitvlaggen om berichten te markeren die het belangrijkst zijn. ClickUp AI stelt u in staat om content te genereren voor productbeschrijvingen landingspagina's, blogs en sociale kanalen sneller dan ooit. Suggesties verbeteren de leesbaarheid terwijl de spelling- en grammaticacontrole bewerkingen uitvoert voor meer duidelijkheid. Gebruik de functie Samenvatten om langdradige alinea's om te zetten in beknopte paragrafen die limieten stellen aan het aantal tekens.

De AI-schrijfprogramma verbetert ook de opmaak door langere posts onmiddellijk op te splitsen in gemakkelijk verteerbare secties. Gebruik het om blogartikelen, e-mail nieuwsbrieven en columns te structureren voor een betere leesbaarheid en een betere gebruikerservaring.

De beste functies van ClickUp

Visualiseer marketinggegevens endashboards voor projecten in verschillende weergaven, waaronder als tijdlijnen, lijsten om nog te doen en Gantt grafieken

Vereenvoudigenmarketingworkflows met automatiseringen die overbodige taken en druk werk afhandelen zodat je team zich kan concentreren op belangrijkere projecten

Meer dan 1000 sjablonen, waaronderproductstrategie ensjablonen voor branding stroomlijnen abonnementsprocessen entijd besparen bij het lanceren van marketinginitiatieven

ClickUp AI maakt content sneller en gemakkelijker aan door suggesties te geven, concepten op te schonen en artikelen samen te vatten

Met aanpasbare taken kunt u aangepaste velden, prioriteiten en afhankelijkheden toevoegen om workflows op te bouwen die wegversperringen voorkomen en projecten door de marketingpijplijn loodsen

Gebruik functies voor rapportage omverkooppijplijn statistieken om te zetten in visuele rapportages om draagvlak te creëren bij de belangrijkste belanghebbenden voor toekomstige marketingcampagnes

Beperkingen van ClickUp

Sommige functies zoals ClickUp AI zijn alleen beschikbaar in betaalde abonnementen, maar ze zijn betaalbaar voor de meeste individuen en Teams

U zult tijd moeten besteden aan het leren navigeren met de tool omdat er zoveel functies zijn

ClickUp prijzen

Free Forever Plan

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

Beheer uw site met een hulpprogramma zoals ClickUp*

Met deze alternatieven voor Squarespace kunt u een site tot leven brengen, of u nu een e-commercewinkel hebt of een particulier die professionele diensten aanbiedt. Van eenvoudige websitebouwers die de klus snel klaren tot aanpasbare codeersites waarmee je bekroonde sites kunt maken, er is een optie voor elke behoefte van een webwinkel.

Zodra je je site hebt gebouwd en klaar bent voor gebruik, u aanmelden voor ClickUp om te beginnen met het beheren van uw verkoop-, marketing- en websitebeheer. Werk in realtime samen met uw team om doelen te stellen, dashboards voor bijhouden te bouwen en taken toe te wijzen voor alles van productontwikkeling tot marketing en outreach. 🤩