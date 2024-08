10 Beste fotobewerkingssoftware in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Zelfs 's werelds meest getalenteerde fotografen, grafisch ontwerpers en beïnvloeders van sociale media hebben wat hulp nodig bij het tweaken van hun foto's tot ze (vergeef me de woordspeling) beeldperfect zijn.

Hoewel belichting en hoeken er zeker toe doen, is fotobewerkingssoftware nog steeds een must om de juiste look te krijgen. ✨

Van subtiele verbeteringen tot dramatische transformaties, de juiste fotobewerkingstools geven professionals en hobbyisten de kracht om hun foto's in een paar klikken te transformeren.

Maar welke fotobewerkingssoftware is jouw tijd en geld waard? 💸

We laten je zien hoe je professionele fotobewerkingssoftware van hoge kwaliteit herkent en delen de 10 beste fotobewerkingsprogramma's van het jaar - plus een bonuskandidaat voor het organiseren en beheren van je visuele projecten.

Wat moet je zoeken in Fotobewerkingstools?

Natuurlijk is de fotobewerkingsapp van je smartphone prima voor Instagram selfies, maar je hebt iets nodig dat meer kracht uitstraalt. 🥊

Als je op zoek bent naar andere fotobewerkingsprogramma's, zoek dan naar deze functies:

Bewerkingsfuncties : Wat voor soort aanpassingen maak je aan je foto's? Functies zoals achtergrondverwijdering, kleurcorrectie, formaat aanpassen en beeldbewerking zijn veelgebruikte must-haves. Geavanceerde oplossingen bieden mogelijk HDR-fotobewerking, lenscorrectie en bewerken op basis van lagen, dus weet hoeveel kracht je wilt voordat je gaat rondkijken

De 10 Beste fotobewerkingssoftware voor gebruik in 2024

Fotobewerkingsprogramma's veranderen voortdurend, maar er zijn een paar duidelijke winnaars op de markt. Bekijk deze lijst om de beste fotobewerkingsapps voor jouw behoeften te vinden. 🏆

1. Adobe Photoshop

via Adobe Er is geen bekendere naam op het gebied van digitale beeldbewerking dan Adobe Photoshop. Niet alleen wordt deze krachtige fotobewerkingsapp geleverd met geavanceerde gereedschappen die fotografieprofessionals al kennen en geweldig vinden, maar de huidige versie van Photoshop bevat ook generatieve AI, samenvoegen van afbeeldingen en transformaties met één klik. 🖱️

De beste functies van Photoshop

Nieuwe inhoud aan foto's toevoegen met generatieve AI

Retoucheergereedschappen zoals de Spot Healing Brush om onvolkomenheden weg te poetsen

Maak compositiefoto's door twee of meer afbeeldingen op elkaar te leggen

Een betere achtergrond nodig? Gebruik voorinstellingen voor hemelvervanging om afbeeldingen verder te bewerken

De beperkingen van Photoshop

Veel gebruikers zeggen dat de software zo veel functies heeft dat het moeilijk is om het gevoel te hebben dat je de tool ooit echt onder de knie zult krijgen

Anderen zeggen dat de vereiste bestandsgrootte beperkend is, hoewel je dit kunt oplossen door je te abonneren op het cloud-gebaseerde Photoshop-abonnement (maar er is geen gratis versie)

Photoshop prijzen

Fotograferen (1TB): $19,99/maand

$19,99/maand Fotoshop: $22,99/maand

$22,99/maand Creative Cloud Alle apps: $59,99/maand

Photoshop beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (12.800+ beoordelingen)

4.6/5 (12.800+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Adobe Lightroom

via Adobe Lightroom is een andere krachtige beeldbewerkingssoftware van Adobe die visuele ontwerpers gebruiken om hun afbeeldingen aan te passen en te organiseren. Als je filters, belichting en belichting in grote hoeveelheden moet aanpassen, is Adobe Lightroom de juiste keuze. Het is een geweldige aanvulling op Photoshop: maak grote wijzigingen in Photoshop en zet je werk vervolgens over naar Lightroom om het in lagen te bewerken voor vlekkeloze, professionele foto's. 🖼️

Lightroom beste eigenschappen

Gebruik de helende gereedschappen van Lightroom om onvolkomenheden of ongewenste onderwerpen te verwijderen

Probeer de AI-voorinstellingen voor batchbewerking of om uw fotobewerkingsvaardigheden nog verder uit te breiden

Maskinggereedschappen maken het eenvoudig om bepaalde delen van uw foto's te bewerken

Als je iets persoonlijkers wilt, kun je in Lightroom je eigen filters uploaden

Organiseer uw foto's snel met cloudopslag voor een meer gestroomlijnde workflow

Lightroom beperkingen

Sommige mensen zeggen dat Lightroom buggy kan zijn

Photoshop heeft de voorkeur voor zware beeldbewerking

Lightroom prijzen

Fotograferen (20 GB): $9,99/maand

$9,99/maand Lightroom (1TB): $9,99/maand

$9,99/maand Fotografie (1TB): $19,99/maand

Lightroom beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (3.100+ beoordelingen)

4.6/5 (3.100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (260+ beoordelingen)

3. GIMP

via GIMP GIMP is waarschijnlijk de beste gratis fotobewerkingssoftware op de markt. Deze open-source beeldbewerker werkt op Linux, macOS en Windows. Omdat het open-source is, ben je vrij om de broncode en instellingen aan te passen zoals jij dat wilt.

GIMP beste functies

Kun je coderen? Gebruik C, C++, Python en andere talen om GIMP aan te passen

Personaliseer GIMP snel zodat alleen de gereedschappen worden weergegeven die u het meest gebruikt ⚒️

Verbeter foto's met de correctiemodus, perspectiefvervorming en meer

Gebruik het kloongereedschap om ongewenste objecten te verwijderen of werk kleine onvolkomenheden weg met het helingsgereedschap

GIMP beperkingen

Verschillende gebruikers zeggen dat de interface van GIMP een beetje gedateerd is

Andere gebruikers zeggen dat het selectiegereedschap, bijsnijdgereedschap en lagen moeilijk te gebruiken zijn

GIMP prijzig

Gratis

GIMP beoordelingen

G2: 4.3/5 (1.400+ beoordelingen)

4.3/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (3.400+ beoordelingen)

4. Vastleggen

via Eerste vastleggen Capture One is een fotobewerkingsprogramma dat is ontworpen voor drukke professionals. Het heeft niet alleen een volledige suite met fotobewerkingsfuncties en AI, maar het beheert ook fotoworkflows. Deel foto's en krijg feedback van je team, pas automatisch bewerkingen toe en meer in dit intuïtieve platform. ✅

Capture One beste eigenschappen

Schakel over naar de Live-modus om direct samen te werken met uw team

Gebruik stijlvoorinstellingen om foto's snel te bewerken

Moet u door een heleboel foto's heen? Gebruik Snel bewerken om met een paar toetsaanslagen groepsbewerkingen uit te voeren

Capture One wordt geleverd met automatische stofverwijdering om stofvlekken op foto's te verwijderen

Capture One beperkingen

Professionele fotografen zeggen dat de software geen ondersteuning biedt voor HDR-stacking of plug-ins

Capture One heeft beperkte opties voor het exporteren van bestanden

Capture One prijzen

Capture One Pro desktop: $14,92/maand, jaarlijks gefactureerd

$14,92/maand, jaarlijks gefactureerd All in One-bundel: $21,58/maand, jaarlijks gefactureerd

$21,58/maand, jaarlijks gefactureerd Capture One Pro eeuwigdurende licentie: $299

Capture One beoordelingen

G2: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

4.6/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (60+ beoordelingen)

5. Canva

via Canva Canva

is de favoriete software voor het bewerken van afbeeldingen via slepen en neerzetten. Of je nu op kantoor bent of onderweg, de vooraf gemaakte grafische sjablonen van Canva besparen enorm veel tijd. Het is ongelooflijk intuïtief en werkt geweldig voor mensen zonder grafische ontwerpervaring. 🙌

Canva beste eigenschappen

Wie heeft Midjourney nodig? Gebruik Canva AI om afbeeldingen te genereren met geschreven aanwijzingen

Transformeer foto's snel met Magic Edit AI

Samenwerken met je team aan Canva Documenten, Presentaties, Video's en meer

Toegang tot sjablonen voor afbeeldingen, een enorme stockfotobibliotheek en een vectorafbeeldingenarchief

Canva beperkingen

Het kan geen geavanceerde fotobewerking aan zoals Photoshop

Verschillende gebruikers zouden willen dat Canva meer aanpasbare sjablonen aanbood

Canva prijzen

Canva Gratis

Canva Pro: $14,99/maand per gebruiker

$14,99/maand per gebruiker Canva voor teams: $29,99/maand voor de eerste vijf personen

Canva beoordelingen

G2: 4.7/5 (4.400+ beoordelingen)

4.7/5 (4.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (11.500+ beoordelingen)

6. Skylum Luminar Neo

via Skylum Luminar Neo is een AI-aangedreven fotobewerkingsprogramma waarmee je eenvoudig objecten uit foto's kunt verwijderen, foto's kunt vergroten, de lucht kunt veranderen of zelfs foto-onderwerpen kunt verwisselen. Maar maak je geen zorgen: het platform geeft je ook genoeg mogelijkheden om je foto's handmatig opnieuw in te kleuren, te filteren en aan te passen. 💡

Luminar Neo beste eigenschappen

Gebruik Relight AI om professionele belichting aan uw foto's toe te voegen

Koop de Luminar Neo plug-in en voeg zijn AI-mogelijkheden toe aan Photoshop

Creëer een consistente look voor alle foto's met de veelvormige presets van Luminar Neo

Deze tool ondersteunt JPEG, PNG, TIFF en andere bestandstypen

Luminar Neo beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat de AI-functies hit-or-miss zijn

Anderen zeggen dat het platform vertraging ondervindt

Luminar Neo prijs

Eén maand: $14,95/maand

$14,95/maand 12 maanden: $9,92/maand, jaarlijks gefactureerd

$9,92/maand, jaarlijks gefactureerd 24 maanden: $7,46/maand, tweejaarlijks gefactureerd

Luminar Neo beoordelingen

G2: 4.2/5 (70+ beoordelingen)

4.2/5 (70+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (5+ beoordelingen)

7. DxO PhotoLab

via DxO DxO verkoopt PhotoLab als een complete software voor het bewerken van foto's in RAW-bestanden voor professionele fotografen. Het is misschien te veel voor alledaagse Instagram-posters, maar als je serieuze fotografische vuurkracht wilt, moet je hier zijn. 📸

PhotoLab beste functies

Verbeter de helderheid van foto's met denoising

DxO Smart Lighting past schaduwen en hoge lichten snel aan

Gebruik het ReTouch-gereedschap om afleidingen en onvolkomenheden in een handomdraai te verwijderen

Maak intelligente maskers - zonder lagen - met U Point™

PhotoLab beperkingen

Sommige gebruikers zeggen dat de gebruikersinterface onhandig is

Anderen zeggen teleurgesteld te zijn over het gebrek aan aanpassingsmogelijkheden

PhotoLab prijzen

$229

PhotoLab beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

8. Reis in het midden

via Midjourney Midjourney

heeft voor opschudding gezorgd in de grafische ontwerpwereld, door mee te liften op AI-tools zoals ChatGPT. Deze AI-tool genereert ongelooflijk gedetailleerde afbeeldingen met tekstaanwijzingen die je aan een AI-chatbot geeft. Gebruik de tool om

nieuwe visuals te maken

vanaf nul of upload je eigen foto's voor AI-bewerking. 🤖

Midjourney beste eigenschappen

Afbeeldingen stylen met kant-en-klare esthetieken zoals "chaos" en "vreemd"

Probeer geavanceerde prompting tools zoals permutaties, remasters en seeds

Gebruik de video-opdracht om je afbeeldingsraster om te zetten in een korte filmclip

Verander de beeldverhouding, grootte en meer met slechts een paar tekstopdrachten

Midjourney beperkingen

AI gereedschappen genereren soms vreemde artefacten, zoals extra vingers of ogen, dus controleer je werk zorgvuldig 👀

Je kunt Midjourney alleen gebruiken als je lid wordt van de Discord server van de chatbot

Midjourney prijzen

Basis Plan: $10/maand

$10/maand Standaard Plan: $30/maand

$30/maand Pro Plan: $60/maand

$60/maand Megaplan: $120/maand

Midjourney beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (70+ beoordelingen)

4.4/5 (70+ beoordelingen) Capterra: N/A

9. Affinity Foto

via Affiniteit Foto Werkt u op meerdere apparaten en besturingssystemen? Dan is Affinity Photo misschien wel de compatibele fotobewerkingssoftware van je dromen. Dit is de enige fotobewerkingssoftware met volledige functionaliteit die beschikbaar is voor macOS, Windows en de iPad. Affinity Photo is ontworpen voor professionals en bevat ingebouwde workflowtools om

ontwerpsamenwerking te ondersteunen

.

Affinity Photo beste eigenschappen

Retoucheer de huid met tools als Onzuiverheden verwijderen, Burn, Patch en Clone

Maak opnamen in RAW en haal alle details naar voren in Affinity Photo

Kies uit een bibliotheek met penseelvoorinstellingen of upload je eigen voorinstellingen

Affinity Photo ondersteunt complexe, grote composities met meerdere effecten en lagen

Affinity Photo beperkingen

Affinity Photo ondersteunt geen batch RAW-verwerking

Sommige gebruikers zeggen dat de klantenondersteuning wat te wensen overlaat

Affinity Photo prijzen

MacOS : $69,99

$69,99 Windows : $69,99

$69,99 iPad : $18,49

Affinity Photo beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (200+ beoordelingen)

4,5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (80+ beoordelingen)

10. Cyberlink PhotoDirector 365

via Cyberlink PhotoDirector 365 van Cyberlink is nog een bewerkingstool met AI. Het is gebruiksvriendelijker dan oplossingen zoals Photoshop en dankzij AI kun je foto's met één klik verbeteren.

PhotoDirector 365 beste functies

PhotoDirector 365 retoucheert automatisch portretten en lichamen

Gebruik de AI-kunst generator om aangepaste afbeeldingen en graphics te maken

Maak leuke instellingen met de AI Scene Generator

Maak je foto's schoon met het denoising-gereedschap

PhotoDirector 365 beperkingen

De Lifetime License is alleen beschikbaar op Windows

Sommige gebruikers zeggen dat importeren en exporteren een beetje traag gaat

PhotoDirector 365 prijzen

Lifetime licentie voor PhotoDirector 2024 Ultra: $99,99

$99,99 Levenslange licentie voor PowerDirector 2024 Ultimate en PhotoDirector 2024: $169,99

$169,99 PhotoDirector 365: $3,75/maand, jaarlijks gefactureerd

$3,75/maand, jaarlijks gefactureerd Director Suite 365: $8,33/maand, jaarlijks gefactureerd

PhotoDirector 365 beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (5+ beoordelingen)

De tools voor het bewerken van afbeeldingen op deze lijst laten je foto's zeker stralen, maar ze kunnen niet alles aan.

Professionele teams hebben hulp nodig bij het managen van het eigenlijke proces van het maken, optimaliseren en delen van visuals. Als je ooit hebt geprobeerd om met een creatief team te werken, weet je hoe moeilijk het is om iedereen op één lijn te krijgen met zoveel bewegende delen.

Gelukkig zijn er tools zoals ClickUp die iedereen in dezelfde ruimte samenbrengen, waardoor

projectmanagement

, AI-tools en meer in één enkel platform. 🌻

#

ClickUp

Ontdek ClickUp om uw projecten te beheren met de kracht van AI, 15+ weergaven en taakautomatisering

Pak uw favoriete fotobewerkingsprogramma en ga naar ClickUp om al uw foto- en beeldprojecten te beheren.

Ontwerpteams gebruiken ClickUp graag

om de

ontwerpproces

werklasten te stroomlijnen en samenwerking en goedkeuringen te versnellen.

Creëer een

ClickUp werkruimte

om alle projecten, taken, gevolmachtigden en vervaldatums op één plaats weer te geven. Schakel tussen Lijst, Kalender, Tijdlijn en andere weergaven om snel de capaciteit en vervaldata van uw team te visualiseren. 🎯

ClickUp AI

is ook een geweldige tijdsbesparing voor ontwerpteams en fotografen. Vertel de AI-tool gewoon wat uw rol is en wat u wilt doen, en vanaf daar regelt hij alles. Vertrouw op ClickUp AI om e-mails te schrijven, kopij te bewerken, notities samen te vatten en kopij te proeflezen. 📝

De beste functies van ClickUp

Snel visualiseren teamcapaciteit in meerdere weergaven

Deel mockups, ideeën en feedback via ClickUp Whiteboards in realtime

Een helpende hand nodig? Laat ClickUp AI het zware werk voor u doen

Verzamel ontwerpaanvragen en rangschik de prioriteiten van uw team in een eenvoudige drag-and-drop interface

ClickUp beperkingen

ClickUp heeft veel functies, dus er kan een leercurve zijn voor beginners

Er is een gratis proefversie beschikbaar, maar daarna is ClickUp AI alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

Prijzen voor ClickUp

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.200+ beoordelingen)

4.7/5 (9.200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

Visueel Projectmanagement Zonder Leercurve

Of je nu een fotograaf, grafisch ontwerper of aspirant social media ster bent, zelfs basis bewerkingstools zijn een must.

De 10 fotobewerkingssoftware in deze lijst geven je foto's zeker wat extra pit. Maar als je al je fotografietaken op één plek moet verzamelen, kies dan voor ClickUp. 🤩

ClickUp maakt het een fluitje van een cent om chats, bestanden, to-dos, projecten en meer te organiseren in een eenvoudige, beginnersvriendelijke interface. Probeer het platform nu uit: Maak uw gratis ClickUp werkruimte.