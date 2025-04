10 Beste Manufacturing ERP Software in 2025 (beoordelingen & prijzen)

Het kiezen van ERP-software voor de productie is geen gemakkelijke Taak. Met zoveel opties op de markt kan het moeilijk zijn om de juiste te vinden die niet alleen voldoet aan de behoeften van je bedrijf, maar ook aan je budget.

Gelukkig voor jou hebben we deze lijst met de beste ERP-softwareoplossingen voor de productie samengesteld om je door het lawaai heen te helpen. Je vindt onze top 10, uitgesplitst naar prijs, functies en voor- en nadelen.

Bovendien belichten we waar je op moet letten bij het kiezen van software voor je productiebedrijf om processen te verbeteren van productontwerp tot uitvoering. 🙌

Wat moet u zoeken in Productieve ERP-software?

ERP-software (Enterprise resource planning) maakt het runnen van een productiebedrijf eenvoudiger. Het regelt alles van boekhouding, personeelszaken, toeleveringsketen en inkoop, zodat u zich kunt richten op het naadloos verplaatsen van producten door de productie.

Hier lees je wat je moet zoeken in ERP-software voor de productiesector:

Inventarisbeheer: Fabrikanten hebben software nodig die tot op de minuut inzicht geeft in de beschikbaarheid, status en locatie van belangrijke materialen in de toeleveringsketen ⚒️

U kunt slechts zoveel goederen produceren als uw capaciteit toelaat. Zoek een tool met rapportage en prognoses om capaciteit en werklast te abonneren Taakbeheer: Bij de productie werken tientallen leden van teams op verschillende afdelingen. Kies een platform dat het volgende biedt taakbeheer functies biedt zoals automatisering om processen te stroomlijnen

Bij de productie werken tientallen leden van teams op verschillende afdelingen. Kies een platform dat het volgende biedt taakbeheer functies biedt zoals automatisering om processen te stroomlijnen Klantenservice: ERP-software voor productie moet ook tools voor klantenservice bieden, zoals CRM (Customer Relationship Management) om bugs bij te houden en problemen van gebruikers op te lossen

De 10 Beste Productie ERP Software voor gebruik in 2024

Deze 10 ERP-softwareoplossingen voor productie kunnen je helpen om werkstromen te stroomlijnen, voorraden bij te houden en werk te automatiseren. Of je nu brainstormt over productideeën, de capaciteit wilt verbeteren of rapporteert over het succes van je productie, deze tools helpen je de klus te klaren. 🤩

1. ClickUp

Verhoog de productiviteit door taken te stroomlijnen en aanpasbare ClickUp-views te gebruiken om alle soorten werk te organiseren en te controleren

Beheer de dagelijkse gang van zaken in uw productiebedrijf met ClickUp, a tool voor projectmanagement met functies voor producten en ondernemingen voor organisaties. Met dit cloud-gebaseerde platform krijgt u zichtbaarheid in het hele bedrijf, automatiseert u processen en verbetert u de prestaties van uw organisatie real-time samenwerking tussen afdelingen. 💪 ClickUp's Enterprise softwareoplossing vereenvoudigt cross-functioneel teamwerk door doelen duidelijk vast te stellen, duidelijke bijhouden in te stellen en rapportage te verbeteren - alles op één plek.

Taken aanmaken en meerdere toegewezen personen toevoegen om het werk te verdelen. Voeg prioriteiten en afhankelijkheid toe zodat het hele team weet waar eerst aan gewerkt moet worden.

via Infor Infor is een toonaangevende ERP-oplossing voor de productie die productieprocessen automatiseert en realtime gegevens en zichtbaarheid biedt op elk punt van de toeleveringsketen. De cloud-gebaseerde ERP wordt vertrouwd door productiebedrijven in verschillende sectoren, waaronder luchtvaart, gezondheidszorg en horeca. 🧑‍⚕️

Gebruik het om de verwerking van chemische productie af te handelen of om workflows en pijplijnen voor middelenbeheer voor auto-ontwerp.

Infor beste functies

Gegevensgestuurde rapportage biedt zichtbaarheid in supply chain-processen met vraagvoorspelling en relatiebeheer met leveranciers (SRM)

Met planningstools kunt u resources en capaciteit plannen zodat u altijd op tijd aan klanten levert 🚚

Samenwerktools laten het hele team samenwerken om procedures te verbeteren en tot op de minuut bijgewerkte informatie over wijzigingen te krijgen

Werkorders eenvoudig bijhouden, klantprofielen opbouwen en rapporten downloaden voor naadloze productieplanning

Infor limieten

Hoewel de tool aanpasbaar is, moet u mogelijk een consultant inhuren voor de implementatie

Sommige modules zijn alleen beschikbaar op premium abonnementen

Infor prijzen

Contact voor prijzen

Infor beoordelingen en recensies

5. Odoo

via Odoo Odoo is een ERP-systeem voor de productie dat alles aankan, van MES en controle op de werkvloer tot kwaliteitsbeheer en onderhoud. Pas de tool aan uw unieke behoeften aan en stroomlijn het magazijnbeheer, houd distributeurs bij en controleer de voorraadniveaus. 🎯

Odoo biedt ook uitgebreid inzicht in bestellingen, grondstoffen en processen in elke fase van de productielijn.

De beste functies van Odoo

De enkele applicatie huisvest al uw werkstromen in één ruimte en biedt een hoge mate van schaalbaarheid, of u nu een klein of een groot bedrijf bent

Met real-time simulaties kunt u spelen met capaciteitsplanning, beschikbaarheid en kostenbeheersing om de winstgevendheid te verbeteren 💰

Gantt grafieken maken plannen eenvoudig met visuele dashboards om bestellingen te plannen

Gebruik IoT (Internet of Things)-integraties en add-on's om barcodeprinters, e-commercetools en QA-apps aan te sluiten om met al uw tools in één ruimte te werken

Odoo limieten

Er is een leercurve, vooral voor gebruikers die nog nooit ERP-software hebben gebruikt

Sommige gebruikers vonden bugs en haperingen in de tool die de productiviteit vertraagden

Odoo prijsstelling

Eén app gratis : Unlimited gebruikers, slechts één app

: Unlimited gebruikers, slechts één app Standaard : $31.10/gebruiker/maand

: $31.10/gebruiker/maand Aangepast: $46,80/gebruiker/maand

Odoo beoordelingen en recensies

6. Oracle Productie

via Oracle productie Oracle Fusion Cloud Manufacturing is een aanpasbare ERP-tool die tientallen functies biedt om aan uw specifieke behoeften te voldoen. Tools voor business intelligence bieden inzicht in gegevens op basisniveau zodat u de besluitvorming kunt verbeteren. Functionaliteit voor productieplanning en productieactiviteiten stroomlijnt werkstromen, verbetert het gebruik van middelen en optimaliseert de kwaliteit. 👷🏾

Oracle De beste functies voor productie

Discrete productie en tools voor procesbeheer omvatten receptbeheer, bijhouden en traceren van genealogie en batchuitvoering

Maak schema's op basis van real-time beschikbaarheid van resources om de productie te verbeteren gedurende de gehele levenscyclus van uw productiebeheer

Met zichtbaarheid op meerdere niveaus kunt u processen in interne, externe en contractmagazijnen bekijken om een hoog niveau van kwaliteitscontrole te handhaven

Gebruik IOT-functionaliteit om voertuigroutes te bewaken, klantervaringen op maat te maken en zichtbaarheid te krijgen in onderhoudsmachines

Oracle Beperkingen voor productie

Sommige gebruikers hadden moeite met het integreren van tools zonder aangepaste documentatie

De gebruikersinterface kan lastig te navigeren zijn, vooral tijdens het inwerken

Oracle Productiefabricage prijsstelling

Contact voor Prijzen

Oracle Beoordelingen en beoordelingen van fabrikanten

7. Acumatica

via Acumatica Acumatica is een ERP-softwaresysteem dat bedrijfsactiviteiten vereenvoudigt door end-to-end zichtbaarheid te bieden, samen met plannings- en planningstools. Gebruik het om een stuklijst te ontwikkelen, client-gerichte processen af te handelen en de traceerbaarheid van middelen die van vitaal belang zijn voor uw productieprocessen te verbeteren.

Acumatica beste functies

De Product Management tool organiseert alle soorten productieomgevingen, of u zich nu richt op batchprocessen of op bestelling gemaakte projecten

Engineering Change Control maakt het maken van stuklijsten eenvoudiger dan ooit met ingebouwde CAD en PLM functies

Op rollen gebaseerde dashboards dringen elk aspect van uw productieproces binnen om stilstand te minimaliseren, productiviteit te verhogen en inkomsten te genereren

Tools voor machinaal leren verbeteren het beheer van voorraden en bestellingen met realtime gegevens en statistieken die u kunt gebruiken om ervoor te zorgen dat u altijd capaciteit hebt

Acumatica limieten

Functies voor tijdsregistratie kunnen worden verbeterd om werkstromen verder te optimaliseren

Er is een steile leercurve voor het maken van rapporten vanuit het niets

Acumatica prijsstelling

Contact verkoop voor prijzen

Acumatica beoordelingen

8. Microsoft Dynamics 365

via Microsoft 365 Gebruik Microsoft Dynamics 365, een on-premise ERP-systeem, om uw bedrijfsprocessen om te zetten in krachtige inkomstenbronnen. Met productie- en distributieplanning plus activabeheer en verkoopondersteuning is deze tool een alles-in-één productie ERP-software hub.

Microsoft Dynamics 365 beste functies

Ontwerp- en trainingstools vereenvoudigen samenwerking tussen ondernemingen en versnellen de tijd tussen brainstorming en uitvoering 💡

Ingebouwde IoT- en AI-tools verbinden fabrieken zodat iedereen realtime updates krijgt over de beschikbaarheid van resources en problemen in de toeleveringsketen

Gebruik de software voor productieplanning om elke stap van het productieproces te plannen en uit te voeren

Bouw aan betere relaties met klanten met het verkoopdashboard dat nieuwe leads bijhoudt en nieuwe verbindingen tussen kanalen tot stand brengt

Microsoft Dynamics 365 limieten

Sommige gebruikers vonden het moeilijk om hulp te krijgen van het ondersteuningsteam van de klantenservice

Integraties werken niet altijd soepel, vooral met documentatie

Microsoft Dynamics 365 prijzen

Leveringsketenbeheer : $180/gebruiker/maand daarna $30/gebruiker/maand voor elke extra app

: $180/gebruiker/maand daarna $30/gebruiker/maand voor elke extra app Intelligent Bestellingenbeheer: Vanaf $300 per 1.000 orderregels per maand

Microsoft Dynamics 365 beoordelingen en recensies

9. IFS

via IFS IFS is een ERP-systeem voor productie in de cloud dat end-to-end productondersteuning biedt voor alle soorten bedrijven. Of uw productieprocessen nu chemicaliën, voedsel en drank of industriële materialen verwerken, deze tool kan de manier waarop u zaken doet verbeteren. ✍️

IFS beste functies

Geïntegreerde productieprocessen en tools voor batchoptimalisatie stroomlijnen naleving, vooral voor bedrijven die met chemicaliën werken

End-to-end traceerbaarheid laat u precies zien waar al uw grondstoffen zich bevinden en biedt real-time zichtbaarheid om de capaciteit aan te passen

Gebruik de ingebouwde CRM om de betrokkenheid van klanten te beheren en sneller betere producten en diensten te leveren

Met MES-tools (Manufacturing Execution Systems) kunt u patronen identificeren, problemen opsporen en sneller en effectiever risicobeslissingen nemen

IFS beperkingen

Voor sommige modules zijn speciale licenties of betaalde add-ons nodig om naadloos te kunnen werken

Toestemmingen en rollen kunnen lastig te beheren zijn, afhankelijk van hoe het systeem is geïmplementeerd

IFS prijs

Contact voor prijzen

IFS beoordelingen en recensies

10. SYSPRO

via SYSPRO SYSPRO manufacturing operations management (MOM) software is een tool voor bedrijfsbeheer die zich richt op het verhogen van de productiviteit en het minimaliseren van verlies in de toeleveringsketen. Gebruik de tool om productieprocessen te abonneren, grondstoffen te plannen en gegevens te analyseren voor betere besluitvorming.

SYSPRO beste functies

Met een 360-graden weergave van productieprocessen kunt u de levenscyclus van de productie op één plaats visualiseren

Met de Smart Factory functies kunt u direct gegevens verzamelen en communiceren met machines op de werkvloer voor een verbonden productieaanpak

Intuïtieve dashboards voor abonnementen en planning zorgen ervoor dat iedereen in het team kan zien wat er verwacht wordt

Integraties verbinden al uw software en tools in één digitale ruimte voor eenvoudig beheer

SYSPRO limieten

Er zijn geen HR-modules, die sommige concurrenten wel bieden

Het platform kan in het begin moeilijk te navigeren zijn, dus abonneer je op training tijdens de inwerkperiode

SYSPRO prijzen

Contact voor prijzen

SYSPRO beoordelingen

Stroomlijnen Vervulprocessen Met ClickUp

Met deze ERP-software voor de productie kunt u betere zakelijke beslissingen nemen en uw productieprocessen stroomlijnen. Elke software biedt zijn eigen niveau van aanpassingen en speciale functies die aan uw behoeften kunnen voldoen.

Waarom kiest u niet voor ClickUp om te beginnen met het opbouwen van betere productieprocessen en het vereenvoudigen van werkstromen? Met Enterprise tools voor bijhouden en rapportage krijgt u beter inzicht in wat er gebeurt in elke fase van de productie.

Bovendien zorgen de tools voor product- en middelenbeheer ervoor dat u effectiever omgaat met middelen en resources om de productiviteit en winstgevendheid te verhogen. 🏆

U hoeft niet te wachten. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp !