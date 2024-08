10 Beste gebruikersregistratiesoftware in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Bedrijven hebben hun focus op hun grootste leerbron - hun klanten - aangescherpt. Moderne bedrijven vertrouwen sterk op software om klanten te volgen om hun inzicht in gebruikers te verbeteren.

Software voor het volgen van klanten of gebruikers stelt product- en marketingteams in staat om het traject van een klant nauwkeurig te bestuderen, van hun voorkeuren bij elk contactmoment tot wanneer en hoe ze uit de verkooptrechter vallen.

Bedrijven gebruiken deze gegevens vervolgens om maken belangrijke zakelijke beslissingen een nieuwe functie bouwen of hun berichtgeving herzien.

In feite is 'gebruikersgestuurde' productontwikkeling tegenwoordig een wijdverbreid fenomeen dat bedrijven helpt bij het personaliseren van hun producten klantrelaties en klantgerichter worden.

Wat is gebruikerstracering?

Gebruikerstracking is het proces van het verzamelen, opslaan en analyseren van gegevens over gebruikersgedrag. Als gebruikers door je app of website navigeren, kun je tools gebruiken om hun gedrag te volgen.

Doorgaans verzamelen tools voor het volgen van gebruikers informatie met betrekking tot:

Webanalyses, waaronder paginaweergaven, acquisitiekanalen en sessieduur

waaronder paginaweergaven, acquisitiekanalen en sessieduur Gedragsanalyses , waaronder gebruikersgevoelens, gebruikersbetrokkenheid en productervaring

, waaronder gebruikersgevoelens, gebruikersbetrokkenheid en productervaring Gebruikerstests zoals bruikbaarheidsonderzoek, gebruikersinterviews en doelgroepbeheer

Wat moet u zoeken in Software voor gebruikerstracering?

Zoals bij de meeste software hangt uw aankoopbeslissing grotendeels af van uw vereisten en bedrijfsdoelstellingen. Er zijn echter een aantal basisprincipes waar u op moet letten.

Features: Bepaal eerst welke gebruikersanalyses u wilt bijhouden - websiteprestaties, productervaring,gebruikersgedragof alles. Kies op basis hiervan een tool die voldoet aan uw specifieke eisen Nauwkeurigheid: Onnauwkeurige of misleidende rapporten leiden tot verkeerde beslissingen. Doe onderzoek naar de nauwkeurigheid van de gegevens die worden gegenereerd door de software voor het volgen van gebruikers Gegevensbescherming: Zorg ervoor dat de software die u kiest de privacy van gebruikers respecteert, voldoet aan alle toepasselijke regels voor gegevensbescherming, gegevens anonimiseert en gebruikers om toestemming vraagt Schaalbaarheid: Kies software die meegroeit met uw bedrijf en tegemoet komt aan veranderende behoeften Gebruiksvriendelijkheid: Het laatste wat je nodig hebt is een onhandige, verouderde UI of ingewikkelde navigatie. Test of het platform voor gebruikerstests intuïtief en eenvoudig in te stellen is API's en integraties: Zorg ervoor dat je gekozen tool soepel integreert met de rest van je tech stack

De 10 beste gebruikersregistratiesoftware voor gebruik in 2024

Er zijn tegenwoordig verschillende user tracking tools op de markt, maar hier volgt een overzicht van de 10 beste.

1. Dynatrace

via Dynatrace De USP van Dynatrace is hoe goed het gebruikerstracking integreert met uw BizOps en DevOps-tool s.

Deze oplossing biedt IT-teams infrastructuurbewaking, het testen van applicaties, beveiliging en waarneembaarheid op codeniveau. Het voorziet ook zakelijke teams van real-time gebruikersmonitoring, analyses van gebruikersgedrag en analyses van het gebruik van functies.

Dynatrace beste eigenschappen

Bewaak uw infrastructuur, apps, servers en gebruikers vanaf één plek

Analyseer gebruikersgedrag op verschillende locaties, browsers en apparaattypen

Bedrijfs-KPI's, omzet en trends volgen met contextuele gebruikersgegevens

Achterhaal de hoofdoorzaak van bedreigingen en incidenten

Beperkingen van Dynatrace

Veel nieuwe gebruikers melden een steile leercurve

Mist out-of-the-box aanpassingsopties

Sommige gebruikers vinden het duur

Dynatrace prijzen

Echte gebruikersmonitoring: $0.00225 per sessie

Dynatrace beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1200+ beoordelingen)

4.5/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (45+ beoordelingen)

2. Datadog

via Datadog Datadog is een cloudgebaseerde service voor het monitoren van gebruikersactiviteiten die volledig inzicht biedt in hoe gebruikers aan de voor- en achterkant met je website en app omgaan.

Datadog is gebouwd voor IT-managers en -ingenieurs en biedt echte gebruikers- en infrastructuurmonitoring. Het helpt bedrijven inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers en hen tegelijkertijd een veilige ervaring te bieden.

Datadog stelt je ook in staat om simulaties uit te voeren om user journeys in verschillende browsers te testen om bugs en glitches op te sporen.

Datadog beste functies

Monitor gebruikersgedrag in real-time op zowel browsers als mobiele apparaten

Visualiseer gegevens met aangepaste grafieken, dashboards en rapporten

Ontvang waarschuwingen over alle incidenten en creëer geautomatiseerde reacties

Identificeer de hoofdoorzaak van belangrijke webfactoren zoals trage laadsnelheid

Datadog beperkingen

Gebrek aan diepte en granulariteit in rapporten

Testen van mobiele applicaties is beperkt

Het platform is relatief duur

Problemen met klantenondersteuning

Datadog prijzen

RUM: Begint bij $1,50 per 1000 sessies per maand

Begint bij $1,50 per 1000 sessies per maand RUM en Session Replay: Begint bij $1.80 per 1000 sessies per maand

Datadog beoordelingen en reviews

G2 : 4.3/5 (430+ beoordelingen)

: 4.3/5 (430+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (230+ beoordelingen)

3. Solarwinds gebeurtenissenbeheer

via Kissmetrics Kissmetrics is een analyseplatform voor gebruikersgedrag dat bedrijven een uitgebreide set functies biedt om individueel gebruikersgedrag te volgen. Het is een van de enige platforms die zich richt op de correlatie tussen gebruikersgedrag en inkomsten.

Als veteraan in de sector biedt Kissmetrics een verscheidenheid aan bedrijfsvriendelijke rapporten zoals trechters, uitsplitsing van activiteiten naar inkomsten en paden van klanttrajecten.

Kissmetrics beste eigenschappen

Verkrijg inzicht in je inkomsten, customer lifetime value en churn rate

Volg functiegebruik, actieve gebruikers, paginaweergaven, terugbetalingen en meer

Gebruik ruwe gegevens en SQL-query's om gebruikersgedrag nauwkeurig te onderzoeken

Analyseer functie workflows en lokaliseer waar gebruikers afhaken

Kissmetrics beperkingen

Gegevens samenvatten en rapporten maken kan een uitdaging zijn

Aanpassingen kunnen complex zijn

Het platform heeft de neiging langzaam te laden bij een groot aantal gebeurtenissen

Kissmetrics prijzen

Betaal als je gaat: Begint bij $0.0025 per gebeurtenis

Begint bij $0.0025 per gebeurtenis Zilver: $199 per maand

$199 per maand **Goud:499 dollar per maand

Platina: Prijzen op maat

Kissmetrics beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (160+ beoordelingen)

4.1/5 (160+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. Gek ei

via Opstart Stash Crazy Egg is een gebruiksvriendelijke software voor het volgen van websitebezoekers met functies zoals verkeersrapporten, opnames en gedragsrapporten. Het platform heeft beperkte functionaliteiten genesteld in een schone gebruikersinterface, waardoor het een goede optie is voor beginners en kleine bedrijven.

Een spannende functie in Crazy Egg is 'Snapshots', waarmee je vijf rapporten krijgt voor elke landingspagina - heatmaps, scrollmaps, confetti-rapporten, overlay-rapporten en lijstrapporten. Deze snapshots kunnen worden vergeleken, geëxporteerd en gedeeld met andere teamleden.

Crazy Egg beste eigenschappen

Beschik over alle basisfuncties voor websiteanalyse, zoals heatmaps, scrollmaps en foutopsporing

Begrijp gebruikersgedrag zoals click tracking, frustratie tracking en muisbewegingen

Analyseer klikbare elementen zoals links, knoppen en zelfs formulieren

Crazy Egg beperkingen

De rapportagefunctie is vrij beperkt

Relatief duur

Crazy Egg prijzen

Basis: $29 per maand

$29 per maand Standaard: $49 per maand

$49 per maand Plus: $99 per maand

$99 per maand Pro: $249 per maand

Crazy Egg beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (108 beoordelingen)

4.2/5 (108 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (82 beoordelingen)

6. Matomo

via Matomo Matomo (voorheen Piwik) is een open-source alternatief voor populaire webanalyseprogramma's zoals Google Analytics en Hotjar voor het volgen van websitebezoekers. Matomo is ook een van de enige tools voor het volgen van websitebezoekers die een on-premise oplossing biedt en 100% eigenaar is van de gegevens.

Als een van de weinige open-source tools voor het volgen van websitebezoekers kunnen Matomo gebruikers zich aansluiten bij een bloeiende community van marketeers en ontwikkelaars om vragen te beantwoorden en advies te geven over klantanalyse en marktonderzoek.

Matomo beste eigenschappen

Gebruik heatmaps, funnels, ad analytics en meer om de prestaties van je website beter te begrijpen

100% eigenaar van de data verzameld op het platform

Krijg accurate rapporten zonder data sampling

Krijg inzicht in hoe website bezoekers reageren op jouw audio en video content

Matomo beperkingen

Integreert niet met Google Marketing Platforms

Matamo's on-premise tool is ingewikkeld

Aanpassingen en datavisualisatie kunnen een uitdaging zijn

Matomo prijzen

On-premise : Gratis

: Gratis Cloud: $19 per maand

Matomo beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (85+ beoordelingen)

4.2/5 (85+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (55+ beoordelingen)

7. AppDynamics

via AppDynamics AppDynamics wordt voornamelijk gebruikt voor infrastructuurbewaking en biedt een aantal belangrijke functies voor het volgen van gebruikers. Deze omvatten rapporten over websitegebruik, browser- en mobiele monitoring van eindgebruikers en conversiepercentages.

De bezoeker tracking tool kan ook gebruikt worden als een werknemer monitoring software voor intern gebruik.

AppDynamics biedt ook synthetische monitoring voor het oplossen van problemen en bugs, zodat gebruikers hun websites kunnen monitoren vanaf de back-end om te zorgen voor een soepele en naadloze gebruikerservaring.

AppDynamics beste eigenschappen

Monitor uw website, app en infrastructuur in één platform

Optimaliseer uw digitale ervaring met diepgaande inzichten in het klanttraject

Ontvang real-time updates over incidentmeldingen

Volg wat er gebeurt op de frontend en backend van uw website

AppDynamics beperkingen

Vereist JavaScript kennis en platform training om te kunnen werken

De meeste functionaliteiten zijn onnodig voor kleine en middelgrote bedrijven

Kan duur worden na verloop van tijd

AppDynamics prijzen

Infrastructuur monitoring : $6/maand per CPU-kern

: $6/maand per CPU-kern Premium : $6/maand per CPU-kern

: $6/maand per CPU-kern Enterprise : $33/maand per CPU Core

: $33/maand per CPU Core Enterprise voor SAP : $50/maand per CPU Core

: $50/maand per CPU Core Reële gebruikersmonitoring : $0,06/maand per 1000 tokens

: $0,06/maand per 1000 tokens Beveiligde toepassing van Cisco: $13,75/maand per CPU Core

AppDynamics beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (370+ beoordelingen)

4.3/5 (370+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

8. Google Analytics

via Digitale Cultuur Natuur Google Analytics is wereldwijd de meest bekende software voor het bijhouden van websitegebruikers, en met goede reden. Het maakt deel uit van het Google Marketing Platform, heeft een eenvoudige, intuïtieve gebruikersinterface en is bovenal helemaal gratis.

Als software voor het monitoren van gebruikersactiviteiten houdt Google Analytics real-time en historische gegevens bij over gebruikersgedrag en kan het marketeers helpen om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers klanttraject door de website.

De belangrijkste functies zijn verkeersmonitoring (totale bezoeken, individuele paginaweergaven, unieke bezoekers), publieksanalyse (demografische gegevens, interesses, gebruikte apparaten), conversietracking (acquisitiekanaal, formulierinzendingen, klikken) en meer.

Google Analytics biedt ook aangepaste rapporten en integraties met de rest van de Google-suite, zodat marketeers al hun gegevens vanuit één locatie kunnen beheren klantendatabase platform .

Google Analytics beste eigenschappen

Maak aangepaste dashboards om specifieke bedrijfsdoelen en KPI's te monitoren

Binnen enkele minuten aan de slag met tracering zonder code

Verfijn berichten, advertenties en uw website met behulp van doelgroepinzichten uit Google Analytics

Integreer gratis met BigQuery en creëer voorspellende doelgroepen met behulp van ML

Google Analytics-beperkingen

Geen toegang tot ruwe gebruikersgegevens

Geen klantenondersteuning in het gratis plan

Steekproeven van gegevens kunnen leiden tot onnauwkeurigheden

Het betaalde plan is erg duur

Google Analytics prijzen

Gratis

Google Analytics 360: $12.500 per maand (of $150.000 per jaar)

Google Analytics beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (6250+ beoordelingen)

4.5/5 (6250+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (7760+ beoordelingen)

9. Hotjar

via Hotjar Hotjar is een platform voor inzichten in productervaringen dat een diepgaande analyse van gebruikersgedrag biedt.

Hotjar's software voor het volgen van bezoekers omvat tools voor het volgen van bezoekers zoals heatmaps en sessie-opnames, feedbacktools zoals formulieren en enquêtes, en tools voor gebruikersonderzoek zoals doelgroepbeheer en bruikbaarheidstests.

Bedrijven gebruiken Hotjar en Google Analytics meestal om context toe te voegen aan het gedrag van het publiek en om het eenvoudiger te maken besluitvormingsprocessen .

Sessie-opnames van Hotjar kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om te begrijpen waarom een bepaalde landingspagina een hoog bouncepercentage heeft in Google Analytics.

Hotjar beste functies

Analyseer de prestaties van je website met heatmaps en scrollpercentages

Documenteer belangrijke videofragmenten of bevindingen uit experimenten

Gebruik sessie-opnames om de reis van je gebruikers te herleiden en blokkades op te sporen

Bewaak gedragstrends met aangepaste rapporten

Hotjar beperkingen

Het gratis plan biedt beperkte paginaweergaves en sessie-opnames die beperkend kunnen zijn voor websites met veel verkeer

Heatmap-gegevens zijn geaggregeerd en niet beschikbaar in real-time

Implementatie en het opzetten van experimenten is een tijdrovend proces

Hotjar prijzen

Basic : Voor altijd gratis

: Voor altijd gratis Plus : $32 per maand

: $32 per maand Zakelijk : $80 per maand

: $80 per maand Schaal: $171 per maand

Hotjar beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (300+ beoordelingen)

4.3/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

10. UserTesting

via UserTesting In tegenstelling tot sommige andere tools voor het volgen van gebruikers op deze lijst, is UserTesting gebouwd op de premisse van 'Human Insights'-waarbij gebruikers proactief op zoek gaan naar een publiek om hun product of service te testen in plaats van alleen inkomende bezoekers te volgen.

UserTesting kan productteams (UX-onderzoekers, productmanagers en UI-ontwerpers) helpen bij het testen en valideren van een prototype of functie. Marketingteams, aan de andere kant, kunnen de reactie van een publiek op hun website en berichtgeving begrijpen.

UserTesting beschikt over een omvangrijk publieksnetwerk dat bedrijven kunnen gebruiken om hun producten en websites te testen. Maar als dat niet werkt, kunnen ze hun eigen publiek aan het platform koppelen.

UserTesting biedt ook andere diensten met toegevoegde waarde, zoals UX-strategie en -advies, toegankelijkheidstests en meer.

UserTesting beste eigenschappen

Voer gebruikstests uit en krijg feedback van echte mensen

Aan boord nemen en beheren van aangepaste doelgroepen op het platform

Maak gebruik van AI om het gebruikerssentiment of anomalieën in gebruikersgedrag tijdens het testen beter te begrijpen

Gebruik de ingebouwde integraties om uw gebruikersonderzoeksgegevens te synchroniseren met de rest van uw technische stack

UserTesting-beperkingen

Afhankelijk van de niche van je bedrijf kan het moeilijk zijn om een relevant publiek te krijgen om je product te testen

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface niet erg intuïtief

De prijs kan te hoog zijn voor kleine en middelgrote bedrijven, vooral die met meerdere gebruikerspersona's Prijzen voor gebruikerstests

**Gratis proefversie op aanvraag

Essentials: Prijzen op maat

Prijzen op maat **Geavanceerd:Aangepaste prijzen

Ultimate: Aangepaste prijzen

UserTesting beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (650+ beoordelingen)

4.5/5 (650+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (120+ beoordelingen)

Nu u een of meer tools voor het volgen van gebruikers hebt gekozen en uw verwachtingen hebt bepaald, is de volgende stap het overbruggen van de kloof tussen gebruikersgedrag, analyse en klantenrelatiebeheer (CRM).

CRM tools integreren met uw tracking software en helpen u klanten te segmenteren, communicatie te personaliseren, voorspellende experimenten uit te voeren en zelfs uw leads te scoren.

CRM-tools zoals ClickUp brengen u dichter bij uw klanten en helpen u een beter inzicht te krijgen in uw gebruikersbestand.

Beheer klanten, verkooppijplijnen, actie-items en meer met de Simple CRM Template van ClickUp in lijstweergave

ClickUp wordt veel gebruikt voor zijn productbeheerfuncties, maar de marketing- en CRM-mogelijkheden maken het ook een favoriete keuze voor marketeers en productmanagers.

ClickUp Lijsten helpen bij het organiseren van productbeheerreleases

Hier zijn enkele manieren waarop ClickUp besluitvorming zal transformeren en bedrijfsgroei zal stimuleren:

Synchroniseer uw website analytics doelen met ClickUP CRM voor een vollediger beeld van uw klantreis

Maak een taak aan in ClickUp wanneer een incident of bug wordt gerapporteerd in uw softwaretestexperiment

Prioriteit geven aan functieontwikkeling in ClickUp op basis van de gebruiker gegevensanalyse zoals sentiment, feedback en navigatiepatronen

Kritische bevindingen toevoegen aan uw ClickUp-documenten en -werkplek, zodat uw team er altijd toegang toe heeft

ClickUp is uitgerust met alles wat u nodig hebt voor een soepele samenwerking met uw marketingteam

Daarnaast gebruiken marketeers ook ClickUp AI om inhoudsopgaven te genereren op basis van feedback van gebruikers en webanalyses of om visueel aantrekkelijke analytische rapporten om te delen met de C-suite.

De AI-functies van ClickUp maken het eenvoudig voor marketingteams om snel belangrijke documenten te produceren, zoals een casestudy

ClickUp beste functies

Organiseer klantgegevens en automatiseer klantenwerving met robuuste CRM-oplossingen en CRM-sjablonen* Maak gebruik van ClickUp AI om campagne-ideeën te brainstormen, content briefings te creëren en meer

Integreer ClickUp met uw tools voor gebruikersanalyse en creëer een uniforme analysedatabase

Gebruik aangepaste workflows, tags en filters om uw inzichten in gebruikersanalyses te segmenteren en te definiëren

Werk samen met uw team in realtime of synchroniseer met e-mails, whiteboards en samenwerkingsdocumenten

Pas uw klantrapporten aan met meer dan 50 dashboardwidgets

ClickUp beperkingen

Aangezien ClickUp verschillende functies biedt voor verschillende gebruikssituaties, van productiviteit tot marketing tot klantenrelatiebeheerkan de leercurve steil zijn

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (9200+ beoordelingen)

4.7/5 (9200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3900+ beoordelingen)

4.6/5 (3900+ beoordelingen) Gartner: 4.3/5 (130+ beoordelingen)

Verbeter klantrelaties, stimuleer omzet- en omzetgroei

Software voor het volgen van klanten biedt inzichten uit de eerste hand in wat uw gebruikers ervaren op uw website of product. Product- en marketingteams kunnen die informatie vervolgens gebruiken om oplossingen te ontwikkelen die klanten tevreden stellen en ervoor zorgen dat ze blijven terugkomen.

Alle tools voor gebruikersanalyse die in deze lijst worden genoemd, zullen uw inzicht in gebruikersgedrag verdiepen. Integreer de gebruikerstrackingsoftware van uw keuze met ClickUp om nieuwe grenzen van klantgerichtheid te ontsluiten. Aanmelden bij ClickUp voor meer informatie!