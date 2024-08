Pipedrive vs. HubSpot: Welke CRM is het beste in 2024?

Elk succesvol bedrijf heeft een paar belangrijke softwareplatforms nodig om zijn activiteiten te optimaliseren. Als het gaat om uw verkoopproces en client communicatie weinig platforms zijn belangrijker dan uw CRM-software.

Een snelle Google-zoekopdracht onthult een schijnbaar oneindig aantal opties voor verkoopsoftware, die allemaal beweren dat ze je verkoopprestaties kunnen verbeteren. Maar vroeg of laat zul je merken dat een paar specifieke CRM-systemen eruit springen. Daaronder zijn Voorbeelden van CRM-software hubSpot en Pipedrive zijn het populairst.

Maar hoe maak je een keuze tussen Pipedrive en HubSpot? Moet je kiezen tussen deze twee, of is er misschien een derde optie die je nog beter helpt bij het beheren van je verkooppijplijnen?

Wat is Pipedrive?

Zoals de naam al aangeeft, is Pipedrive speciaal ontworpen voor pijplijnbeheer. Vergelijk Pipedrive met alternatieven zoals Trello en je zult snel beginnen te zien waarom dat onderscheid van belang is.

Met zijn professionele en Enterprise-abonnementen biedt Pipedrive geavanceerde contactbeheer specifiek ontworpen om uw verkoopprocessen te stroomlijnen. Voeg daar een flinke dosis marketingautomatisering aan toe die zowel e-mailmarketing als automatisering van werkstromen omvat, en je zult zien waarom dit een van de krachtigste operationele tools is die momenteel beschikbaar zijn voor verkoopteams.

Zie deze CRM-suite niet als een pure contactendatabase. In tegenstelling tot de meeste alternatieven voor Pipedrive, houdt deze sales hub van Kanban-borden voor het ordenen van leadbeheeropties. Je kunt je pipelinebeheer meer visueel benaderen, met behulp van drag-and-drop-acties om je cyclus gemakkelijk te abonneren.

Via Pipedrive

Functies van Pipedrive

Zoals je zou verwachten van een geavanceerd leadbeheerprogramma, biedt Pipedrive tal van functies die ontworpen zijn om je verkoopteam te helpen. Van voorspellende leadscores tot functies voor e-mailmarketing om leads te koesteren, deze CRM-software kan in alle opzichten de uitgebreide hub van je team worden.

1. Functies voor CRM en verkooppijplijn

Pipedrive is een uitgebreide CRM-suite en biedt tal van functies die zijn ontworpen om uw verkooppijplijnen te sturen, te beheren en te verbeteren. De schermen hebben een intuïtieve en duidelijke layout, die dealbeheer omarmt met visuals die slimme contactgegevens en natuurlijke volgende stappen combineren.

Je kunt eenvoudig nieuwe contacten toevoegen via korte formulieren, import van lijsten of integraties met andere CRM-oplossingen. Het beheer van dubbele contacten is automatisch, terwijl contactkaarten u op de hoogte stellen van positieve en negatieve gegevenspunten met eenvoudige kleurcodering. Elke contactkaart bevat ook een visuele grafiek van alle contactmomenten met die contactpersoon, van e-mails tot ondersteuning door je ondersteuningsteam.

Al deze functies komen neer op één enkel doel: het je team gemakkelijk maken om meer deals te sluiten en de verkooppijplijn te optimaliseren. Zie Pipeline niet als een eenvoudige CRM, maar als een uitgebreide verkoopassistent en dealmanagementtool die kan helpen bij elk onderdeel van het proces.

2. Rapportage en dashboards

Via Pipedrive

Zoals te verwachten bij een verkoopassistent, richt Pipedrive een aanzienlijk deel van zijn functies op verkoopprognoses en andere rapportage. Het resultaat is dat het managers en verkoopleiders helpt overzicht te houden over de hele pijplijn en proactief hun strategieën te ontwikkelen en aan te passen.

Het Pipedrive Insights-platform zit vol met deze analyses, van momentopnames van de huidige verkoopprestaties tot rapporten over omzetprognoses. Elk rapport en dashboard is volledig aanpasbaar. Gebruikers kunnen zelfs aangepaste velden toevoegen en grafieken maken voor meer inzicht.

En dat is nog maar het begin. Pipedrive integreert ook verkoopdoelen in het proces, zodat gebruikers mijlpalen direct kunnen vergelijken met de huidige prestaties in het dashboard. Verlies nooit meer uit het oog of je je verkoop- en omzetdoelen kunt halen.

Tot slot is Pipedrive begonnen met het integreren van AI-mogelijkheden in zijn rapportage tools . De AI-gestuurde verkoopassistent kamt voortdurend gegevens uit de verkooppijplijn uit om aanbevolen vervolgacties te vinden, zoals het opvolgen van leads of het kwalificeren van prospects. Het is een intuïtieve oplossing om je verkoopteam te helpen zich te concentreren op de juiste stappen.

3. Sjablonen voor relatiebeheer

Tot slot biedt Pipedrive een verscheidenheid aan sjablonen, afhankelijk van de actie die je wilt bouwen. Bijvoorbeeld, de kernsuite bevat e-mail sjablonen voor elke lead e-mail en werkstroom sjablonen om typische pijplijn activiteiten te automatiseren.

De software bevat ook sjablonen voor de functie Smart Docs, waarmee je voorstellen kunt maken voor deals die je sneller en effectiever wilt sluiten. En natuurlijk kun je je eigen sjablonen maken en aanpassen om ervoor te zorgen dat je e-mails, automatiseringen en Smart Docs bieden wat je verkoopteam nodig heeft.

Prijzen Pipedrive

Essentieel: $14,90/maand per gebruiker

$14,90/maand per gebruiker Geavanceerd: $27,90/maand per gebruiker

$27,90/maand per gebruiker Professioneel: $49,90/maand per gebruiker

$49,90/maand per gebruiker Power: $64,90/maand per gebruiker

$64,90/maand per gebruiker Enterprise: $99,-/maand per gebruiker

Wat is HubSpot CRM?

HubSpot is meer dan alleen een tool voor het beheren van klantrelaties. In plaats daarvan is het een uitgebreide hub voor marketing en verkoop met meerdere onderling verbonden softwareopties, waaronder de volgende:

HubSpot Marketing Hub , met tal van inbound marketing functies en aanpasbare e-mail sjablonen om uw marketingcampagnes te voeden

, met tal van inbound marketing functies en aanpasbare e-mail sjablonen om uw marketingcampagnes te voeden HubSpot CMS Hub , een content management systeem en websitebouwer waarmee u zowel individuele landingspagina's als volledige online aanwezigheden kunt maken

, een content management systeem en websitebouwer waarmee u zowel individuele landingspagina's als volledige online aanwezigheden kunt maken Hu bSpot Commerce Hub , een handelsplatform voor B2B-sectoren dat e-commerce integraties, maandelijkse facturering en factureringstools en meer omvat

, een handelsplatform voor B2B-sectoren dat e-commerce integraties, maandelijkse facturering en factureringstools en meer omvat HubSpot Support Hub , ontworpen voor ondernemingen die hun klantenservice willen verbeteren, inclusief systemen voor telefonische ondersteuning en ondersteuning per e-mail

, ontworpen voor ondernemingen die hun klantenservice willen verbeteren, inclusief systemen voor telefonische ondersteuning en ondersteuning per e-mail HubSpot Sales Hub, het CRM-gedeelte van de puzzel waar we ons in deze vergelijkingsgids op zullen richten

Via HubSpot Naast deze individuele platforms biedt het bedrijf ook gratis onderwijsmateriaal in de HubSpot Academy, een online helpcentrum voor iedereen met een HubSpot account. Met deze gratis trainingsservices kunnen alle leden van het team niet alleen de software beter leren kennen, maar ook de best practices op het gebied van verkoop en marketing.

Naast professionele en Enterprise-abonnementen biedt HubSpot een gratis abonnement voor de Sales Hub. Via de HubSpot Academy kan iedereen ook gratis kennismaken met de software.

HubSpot CRM functies

HubSpot biedt eenvoudige CRM-functies in de HubSpot Sales Hub die dicht in de buurt komen van die van de concurrentie.

De echte onderscheidende factor is het brede bereik van HubSpot integraties zowel met de andere oplossingen van het bedrijf als met externe services. Bijvoorbeeld, de ClickUp integratie verbindt het CRM met krachtige functies voor projectmanagement en teamsamenwerking voor meer productiviteit.

1. Functies voor CRM en verkooppijplijn

De HubSpot Sales Hub is ontworpen voor CRM-functionaliteit en blinkt uit met een gebruiksvriendelijke interface voor je verkoopteam. Zelfs het gratis abonnement van HubSpot biedt een visueel dashboard waarmee verkoopleiders kunnen zien waar leads en prospects zich in de pijplijn bevinden. Het biedt ook tools die speciaal zijn ontworpen om deze contacten te beheren tot aan een deal.

Daarnaast biedt HubSpot verschillende functies die speciaal zijn ontworpen om je salesteam tijd te besparen. Het CRM kan bijvoorbeeld de toegewezen verkoopmedewerker op de hoogte stellen wanneer een prospect een specifieke webpagina bezoekt of een e-mail opent. Dit stelt hen in staat om op het juiste moment op te volgen via live chatten, e-mail of telefoon vanuit de software.

Tot slot is HubSpot Sales Hub schaalbaar. Het gratis abonnement heeft beperkingen, zoals slechts drie dashboards en tien rapporten. Maar zelfs dan kunnen gebruikers overstappen naar de marketing- en ondersteuningsoplossingen van de suite voor een uitgebreidere installatie voor verkoop en marketing. De overstap naar een hoger professioneel of Enterprise-abonnement verloopt naadloos naarmate je bedrijf en lijst met contactpersonen groeit.

2. Rapportage en dashboards

Via HubSpot

HubSpot biedt ook uitgebreide rapportage waarmee teams en leiders inzicht kunnen krijgen in alles van verkoopvoorspellingen tot prestatieoverzichten. Net als bij andere HubSpot tools, doorkruist de rapportage elk onderdeel van de software-infrastructuur. Gebruikers die zowel HubSpot Marketing als HubSpot Sales Hub gebruiken, kunnen bijvoorbeeld eenvoudig de gegevens van de twee met elkaar verbinden in één dashboard.

Op zijn best maakt dat van HubSpot analytics één enkele databron van waarheid voor je hele marketing funnel en verkooppijplijn.

Beter nog, je kunt je rapportages en dashboards eenvoudig aanpassen aan de behoeften van je organisatie. Maar het is belangrijk om op te merken dat het gratis abonnement een deel van die aanpasbaarheid aanzienlijk beperkt, wat pas echt tot zijn recht komt bij de hogere professionele en Enterprise-abonnementen.

Rapportage is een ander gebied waarop de HubSpot Academy uitblinkt. Je kunt het gebruiken om te leren hoe je rapporten maakt en kennis en inzichten te krijgen in hoe je analyses kunt instellen om betere inzichten en prestaties te krijgen.

3. Sjablonen voor relatiebeheer

Tot slot biedt HubSpot een bereik aan sjablonen om je salesteam te helpen hun prestaties te optimaliseren zonder elke keer vanaf nul te moeten beginnen. Enkele van de meest gebruikte sjablonen binnen de grotere productsuite zijn:

E-mailmarketing sjablonen voor verkoop en lead-nurturing

Websitethema's en sjablonen voor het contentmanagementsysteem

Sjablonen voor rapporten en dashboards voor algemene verkoop- en marketinggegevens en inzichten

Sjablonen voor business-abonnementen en -schema's

Natuurlijk zijn niet al deze sjablonen beperkt tot de HubSpot Sales Hub. In plaats daarvan omvatten ze de softwareoplossingen binnen de grotere suite. Zo kunnen e-mailsjablonen bijvoorbeeld worden gebruikt in workflows voor zowel marketing- als verkoopautomatisering.

HubSpot CRM prijzen

Gratis tools: Gratis

Gratis Starters: $20/maand

$20/maand CRM Professional: $1.600/maand

$1.600/maand CRM Enterprise: $5.000/maand

Pipedrive vs HubSpot: Vergeleken functies

Pipedrive en HubSpot zijn gemakkelijk te vergelijken als het gaat om hun CRM functies. Maar het is ook belangrijk om hun verschil in bereik aan te tonen. De eerste richt zich meer op pijplijnbeheer, terwijl de tweede een bredere oplossing is die het hele marketing- en verkoopproces omvat.

Toch is het tijd om de functies van de tools op het gebied van CRM en verkooppijplijnen, rapportage en dashboards en CRM-sjablonen te meten.

1. Functies voor CRM en verkooppijplijn

Sales teams in verschillende sectoren zullen de gerichte functies van Pipedrive en de visuele benadering van het weergeven en beheren van de pijplijn waarderen. Voor verkoopleiders die specifiek op zoek zijn naar het maximaliseren van de efficiëntie van hun pijplijn, is het een winnaar in deze arena.

HubSpot Sales Hub, aan de andere kant, wint op het gebied van bredere integraties. Als standalone CRM is de Sales Hub meer dan voldoende.

Maar als je al je verkoop- en marketingactiviteiten, inclusief content management, migreert naar de software, wordt het aanzienlijk krachtiger. Voor die meer geïntegreerde implementatie wint HubSpot Sales Hub.

Via HubSpot

2. Rapportage en dashboards

Net als hun CRM-functionaliteit bieden HubSpot en Pipedrive unieke voordelen op het gebied van rapportage. Pipedrive Insights is geweldig voor verkoopvoorspellingen en geavanceerde analyses, vooral gezien de AI-integratie.

Aan de andere kant blinkt HubSpot Sales Hub uit door integraties binnen de grotere promotie- en verkoopinfrastructuur. Er is geen duidelijke winnaar, omdat de winnaar volledig afhangt van de behoeften van je organisatie.

Maar laten we hier een speciaal applaus geven aan HubSpot, dat een gratis abonnement aanbiedt met op zijn minst een beperkte rapportage. Zo kun je eerst rapporten en dashboards maken voordat je iets uitrolt naar een groter team en een grotere organisatie.

3. Sjablonen voor relatiebeheer

Tot slot wint HubSpot op het gebied van sjablonen. Omdat de software uitgebreider en meer geïntegreerd is, kunnen de functies zich uitstrekken over meerdere functionele gebieden. Sterker nog, het aantal functies overtreft Pipedrive. Als je niet vanaf nul wilt beginnen met je CRM-inspanningen, overweeg dan om HubSpot de eerste kans te geven.

Via HubSpot

Pipedrive vs HubSpot op Reddit

Waar komen gebruikers terecht als ze Pipedrive en HubSpot vergelijken? We zochten het uit op Reddit. Een snelle zoekopdracht op HubSpot vs. Pipedrive op Reddit laat zien dat de meeste professionals Pipedrive verkiezen boven de concurrenten als het gaat om verkoop.

"HubSpot maakt je het leven moeilijker aan de verkoopkant (in vergelijking met Pipedrive)," schreef een gebruiker, "maar het doet meer aan de marketingkant .... en het is gratis."

Gebruikers prezen vooral de meer functies voor het opbouwen van diepgaande relaties van Pipedrive:

"Wat ik leuk vond aan Pipedrive was dat wanneer ik met een klant aan een project werkte, ik het project kon aanmaken en de klant waarmee ik eraan werkte kon koppelen," zei een andere Reddit-commentator. "Ik kon lijstweergaven maken om te zien in welke fase elk project zich bevond, bijgewerkte notities maken, documenten zoals specificatiebladen en tekeningen bijvoegen, enz. Het was fijn om dat soort overzichtelijkheid op één plek te hebben die effectief te beheren was vanuit een tijdsperspectief."

Kennismaken met ClickUp: Het beste alternatief voor Pipedrive en HubSpot

Versnellen client groei en klanttevredenheid met ClickUp, het alles-in-één werkplatform.

Pipedrive en HubSpot mogen dan wel tot de populairste CRM-opties behoren, maar ze zijn lang niet de enige mogelijkheden. Vooral als je op zoek bent naar gratis tools om je contactbeheer aan te sturen met de mogelijkheid om op te schalen, moet je ClickUp een kijkje dichterbij.

Net als HubSpot is ClickUp meer dan een CRM-software. Maar in tegenstelling tot HubSpot is het een suite voor projectmanagement die zich richt op alles van samenwerking met clients tot kennisbeheer via de mogelijkheden van Smart Docs en wiki.

Met andere woorden, ClickUp is een supercharger voor productiviteit. En toch presteert het nog steeds goed op de belangrijkste functies die we gebruikten om de twee concurrenten in deze gids te vergelijken:

1. CRM en verkooppijplijn functies

ClickUp's CRM dashboard voor een weergave van de verkoopprestaties in vogelvlucht

In de kern is het misschien een productiviteitsplatform, maar onderschat ClickUp's potentieel voor het beheren van leads niet. In deze kern is een gebruiksvriendelijke CRM ingebouwd die uw team kan helpen intuïtief en efficiënt uw relaties met klanten te laten groeien en meer deals te sluiten. ClickUp CRM functies omvatten:

Een visuele weergave van de prospectpijplijn

De mogelijkheid om individuele accounts bij te houden en te beheren

Aanpasbare weergaven, waaronder lijsten, grafieken, Kanban-borden en meer

E-mailintegraties om dynamische verkoopacties naar uw prospects en leads mogelijk te maken

Functionaliteit voor klantendatabase om uw contacten op te slaan, te beheren en te analyseren

Werkstroom automatiseringen om meer dynamische verkoopprocessen te creëren

Directe integraties met CRM-tools zoals HubSpot en Pipedrive om uw installatie voor projectmanagement te blijven benutten

2. Rapportage en dashboards

Natuurlijk houden de voordelen van ClickUp niet op bij de basis CRM functie. Sterker nog, ClickUp Dashboards behoren tot de belangrijkste functies en helpen u geavanceerde analyses weer te geven van uw verkoopprocessen en contacttrends.

Met ClickUp Dashboards kunt u in één oogopslag diepere inzichten identificeren en benutten. Houd de prestaties van uw verkoop en verkoopteams voortdurend in de gaten.

En dat is niet de enige mogelijkheid om geavanceerde inzichten te verkrijgen. Rapportagetools op aanvraag bieden een real-time en geplande blik op de prestaties en productiviteit van uw team. Zo kunt u proactief blijven terwijl u uw prestaties beheert en toekomstige behoeften voorspelt.

3. Sjablonen voor relatiebeheer

Klantgegevens met de ClickUp Lijstweergave

Tot slot schittert ClickUp in een van de meest nuttige functies die verkoopteams vandaag de dag nodig hebben: sjablonen. Het is de startpagina van de ClickUp CRM sjabloon en verschillende andere CRM sjablonen speciaal ontworpen om onboarding en dagelijks beheer eenvoudiger te maken. Of u nu een Servicedesk , een team van softwareontwikkelaars of je bent een fitnesstrainer klanten wilt beheren, kan een sjabloon van ClickUp u de start geven die u nodig hebt.

Projectmanagement kan veel eenvoudiger worden als u snel aangepaste projecten en processen kunt bouwen die voldoen aan de behoeften van uw team en u tegelijkertijd in staat stellen om wendbaar te blijven. Voeg daarbij de mogelijkheid om gebruik te maken van andere productiviteitstools zoals sjablonen voor clientbeheer en u krijgt een oplossing die ontworpen is om het beheren van uw pijplijn gemakkelijk te maken.

Supercharge uw verkoopproces met ClickUp

Als u op zoek bent naar een verkoopgericht CRM, dan zijn HubSpot en Pipedrive niet uw enige opties. ClickUp biedt alle functies die u nodig hebt voor productiviteit en het beheren van uw prospects in een gebruiksvriendelijke interface.

Zelfs met het gratis abonnement krijg je alle noodzakelijke basistools om je verkoopinspanningen te laten slagen. Zodra u gewend bent aan de meer geavanceerde functies, krijgt u een van de krachtigste en meest uitgebreide verkoop- en productiviteitsplatforms op de markt.

Het is tijd om je verkoopproces te superchargen. Meld u aan voor uw gratis ClickUp account vandaag nog om aan de slag te gaan.