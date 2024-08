10 Beste Float-alternatieven in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Float is een hulpmiddel voor resourcemanagement dat is ontworpen om teams te helpen bij het stroomlijnen van tijdsregistratie, het bijhouden van projecten en het plannen van taken. Hoewel mensen denken dat het een uitgebreide tool is, schiet het op verschillende gebieden tekort.

Het kan bijvoorbeeld duur zijn, vooral voor kleine bedrijven die geen groot softwarebudget hebben. Gebruikers klagen ook dat de interface traag is of niet genoeg aangepast kan worden.

Gelukkig zijn er tientallen alternatieven voor Float op de markt. 👀

Hier laten we zien waar je op moet letten om de beste tool voor jouw bedrijf te kiezen. Vervolgens delen we 10 van de beste alternatieven voor Float op basis van functies, limieten, prijzen en beoordelingen van klanten.

Wat moet je zoeken in Float Alternatieven?

Als projectmanagement tool biedt het beste alternatief voor Float functies om de voortgang naar doelen bij te houden, middelen te beheren en de capaciteit van teams aan te pakken. Bij het kiezen van de juiste tool is het belangrijk om te kijken naar functies die uw bedrijf nodig heeft om te floreren. 🙌

Dit is wat een goed Float-alternatief moet hebben:

Inzichten in werklast: Zoek naar een tool die inzicht biedt in werklasten voor teams en individuen om deze te verbeteren capaciteit te plannen

Zoek naar een tool die inzicht biedt in werklasten voor teams en individuen om deze te verbeteren capaciteit te plannen Bronnenbeheer functies: Toewijzing van middelen is een belangrijk onderdeel van projectmanagement. Houd resources bij en identificeer verbeterpunten met een tool die ingebouwde functies voor resourceplanning biedt

Toewijzing van middelen is een belangrijk onderdeel van projectmanagement. Houd resources bij en identificeer verbeterpunten met een tool die ingebouwde functies voor resourceplanning biedt Automatiseringen: Taakbeheer is gemakkelijker als je repetitieve taken kunt automatiseren en druk werk kunt verminderen. Zoek naar een tool met automatisering van taken, aangepaste triggers en directe notificaties

Taakbeheer is gemakkelijker als je repetitieve taken kunt automatiseren en druk werk kunt verminderen. Zoek naar een tool met automatisering van taken, aangepaste triggers en directe notificaties Prijzen flexibiliteit: Float is berucht om zijn hoge kosten. Kies een tool met meerdere prijsabonnementen om er een te vinden die binnen je budget past

De 10 beste Float Alternatieven om te gebruiken in 2024

Float kan een handig hulpmiddel zijn, maar het heeft ook belangrijke nadelen. Hier vind je 10 van de beste alternatieven voor Float. Deze

software voor projectmanagement

opties geven u dieper inzicht in werkstromen en resourceprocessen om de productiviteit te maximaliseren. 💪

1.

ClickUp

Taakstatussen zoeken, instellen of sorteren in de lijstweergave van ClickUp-taak om de voortgang van al het werk te zien

ClickUp is perfect voor projectmanagers die op zoek zijn naar een taakbeheercomponent naast hun resource management tool. ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat beschikt over een rijke set volledig aanpasbare functies voor capaciteitsplanning, het bijhouden van resources en het plannen van werk voor elk lid van het team. De

ClickUp projectmanagement

functies omvatten

real-time samenwerking

15+ weergaven om werkstromen en capaciteit te visualiseren, en ingebouwd bijhouden van doelen. 🤩

ClickUp's kalender weergave

biedt inzicht in de tijdlijnen van projecten en houdt het hele team op dezelfde pagina. Deel uw kalender met andere teamgenoten om te laten zien waar u vandaag of deze week aan werkt en verplaats dingen eenvoudig met de drag-and-drop interface. Synchroniseer met je Google Agenda om al je taken en belangrijke vergaderingen op één plek te zien.

Grafiekweergave in ClickUp

biedt een visueel dashboard van alle projectactiviteiten. Bekijk snel afhankelijkheid om inzicht te krijgen in werk dat andere Taken ophoudt en voeg prioriteiten toe om urgente items als eerste aan te pakken. De dynamische tijdlijn houdt u op de hoogte om knelpunten te vermijden, de voortgang bij te houden en doelen sneller te bereiken.

Een van de belangrijkste aandachtspunten van Float is tijdsregistratie. Ga een stapje verder met slimmere

tijdsregistratie van projecten met ClickUp

. Met meer integraties kunt u verbinding maken met tools zoals Harvest, Everhour en Toggl om tijd bij te houden zoals u dat wilt. Stel tijdsinschattingen in, voeg aantekeningen toe en maak rapporten om dieper in te gaan op waar de tijd wordt besteed en hoe u de werklast van uw team kunt optimaliseren.

Bij projectmanagement komt meer kijken dan alleen de capaciteit, je moet ook een resourceplanning implementeren.

ClickUp's middelenbeheer

software kunt u tijd, formulieren en bedrijfsmiddelen bijhouden in één handige ruimte. Voer snel gegevens in, verzamel informatie over leveranciers en bereken kosten, allemaal zonder van tool te hoeven wisselen.

Beste functies van ClickUp

Een aanpasbare en intuïtieve interface biedt een hoge mate van controle over de manier waarop u werkstromen visualiseert en structureert

Meer dan 1000 sjablonen, waaronder ClickUp's sjabloon voor resourceplanning maken het gemakkelijk om rapporten en documenten te maken in de helft van de tijd

Verschillende weergaven laten u de voortgang zien op de manier die voor u het meest logisch is, of het nu een tijdlijn, een lijst met taken of een dashboard is

Werkstromen beheren met automatiseringen die direct deadlines en werk toewijzen op basis van capaciteit en aanpasbare triggers

Technologie zorgt voor een revolutie op het gebied van tijdbeheer en ClickUp's ingebouwde [AI-tools](https://clickup.com/nl/blog/67740/ai-hulpmiddelen/ CLICKUP) zijn daar een goed voorbeeld van. Ze verbeteren de efficiëntie en verminderen redundantie in werkstromen

Real-time samenwerking betekent dat je naast teamleden kunt werken om prioriteiten op elkaar af te stemmen, de voortgang van doelen te versnellen en te herstructureren tijdlijnen voor projecten

Beperkingen van ClickUp

Omdat er een groot aantal functies zijn, kost het tijd om ze allemaal onder de knie te krijgen

De add-on ClickUp AI is alleen beschikbaar in betaalde abonnementen, maar deze beginnen al bij $7 per maand

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Bonsai

via

Bonsai

Bonsai is een Float-alternatief dat facturatie, CRM en bankieren in één ruimte biedt. Beheer klanten in de cloudgebaseerde CRM dankzij de planningsfunctie en formulieren die het onboarding en bijhouden van relaties vereenvoudigen. Beheer projecten met urenregistratie, mijlpalen en ingebouwde facturatie.

Het inplannen van resources en het beheren van financiën is eenvoudiger dan ooit dankzij rapportages voor het bijhouden van onkosten. Functies voor bankieren en betalen zorgen voor een soepele werking en vereenvoudigen de winstgevendheid.

Bonsai beste functies

Bonsai Banking is FDIC-verzekerd tot $250.000, heeft geen minimum en geen verborgen kosten, waardoor het eenvoudig is om uitgaven en winst te beheren zonder over te stappen op een andere tool

Tientallen sjablonen stellen je in staat om facturen, contracten en kennis hubs te maken in minder tijd

Aanpasbare toestemmingen en tools voor projectmanagement zoals automatisering van taken maken het gemakkelijk om te werken met een in-house team, freelancers of aannemers

Houd de tijd bij die aan afzonderlijke taken wordt besteed en bouw grotere tijdlijnen voor projecten om op koers te blijven met uw zakelijke doelen

Beperkingen van Bonsai

De mobiele app is eenvoudig en heeft niet zoveel functies als de concurrenten

Sommige functies, zoals het ondersteunen van de boekhouding, zijn niet beschikbaar voor gebruikers buiten de Verenigde Staten

Bonsai prijsstelling

Starter: $25/maand

$25/maand Professioneel: $39/maand

$39/maand Business: $79/maand

Bonsai beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (65+ beoordelingen)

4.2/5 (65+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (67+ beoordelingen)

3. Asana

via

Asana

Asana

is een van de beste tools voor projectplanning en projectmanagement. Beheer de tijd van uw team met ingebouwde functies voor tijdsregistratie en instelling van doelen. Gebruik samenwerking in realtime om projecten vooruit te helpen en markeer wegversperringen om mogelijke vertragingen voor te blijven. Duik dieper met verschillende weergaven voor een breed overzicht of gedetailleerde grafieken en tijdlijnen. 🛠️

Asana beste functies

Een gebruiksvriendelijke interface maakt het makkelijk voor beginners om in te stappen en bij te dragen aan de doelen van het team

Integraties met productiviteitstools, waaronder Slack, Salesforce, Google Teams en Google Drive, maken het gemakkelijk om verbinding te maken met alle platforms die u gebruikt om uw team te leiden

Rapportages stroomlijnen om tot op de minuut nauwkeurige projectgegevens te krijgen over het gebruik van resources, werklast en voortgang ten opzichte van gestelde doelen

Automatiseer werkstromen en creëer aangepaste velden om de gegevens bij te houden die het belangrijkst zijn voor uw dagelijkse activiteiten

Beperkingen van Asana

De gebruikersinterface kan in het begin overweldigend zijn voor mensen die nog niet eerder software voor projectmanagement hebben gebruikt

U kunt een taak niet aan meer dan één persoon toewijzen; in plaats daarvan moet u het werk opsplitsen in meerdere kaarten met taken

Asana prijzigheid

Personal: Free forever

Free forever Starter: $10.99/maand per gebruiker

$10.99/maand per gebruiker Geavanceerd: $24.99/maand per gebruiker

$24.99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise+: Neem contact op voor prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9.500+ beoordelingen)

4.3/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4,5/5 (12.200+ beoordelingen)

4. Notion

via

Productief

Productive is een van de beste alternatieven voor Float. De alles-in-één tool biedt functies voor projectmanagement, tijdsregistratie en rapportage om op de hoogte te blijven van al uw bedrijfsactiviteiten. Gebruik de

SaaS-tool

om uw hele projectmanagement portfolio te beheren, van resource planning tot CRM en financiën. 📈

Productieve beste functies

Vereenvoudig factureren met geautomatiseerde facturen op basis van ingebouwde functies voor tijdsregistratie

Real-time samenwerking geeft u het laatste inzicht in waar aan gewerkt wordt en wat achterloopt - voordat het project kan ontsporen

Verschillende weergaven, waaronder Gantt grafieken, borden, kalenders en tabellen, houden u op de hoogte van de tijdlijnen van projecten en de huidige voortgang

Middelen beheren met HR-functies die vrije tijd inplannen, de werklast van je team plannen en de bezetting voorspellen voor soepelere procedures

Productieve beperkingen

Gebruikers zouden meer sneltoetsen willen om werkstromen te versnellen

De functies voor facturatie zijn niet zo robuust of aanpasbaar in vergelijking met andere tools

Productiviteit facturering

Essentieel: $11/maand

$11/maand Professioneel: $28/maand

$28/maand Ultiem: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Productieve beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

4.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

7. Monday

via Monday Of u nu professionele diensten aanbiedt in de financiële ruimte of een team voor softwareontwikkeling leidt, Monday is een werk OS dat je helpt om op de hoogte te blijven van voortgang en werkstromen. Gebruik het om webontwikkeling te beheren projecten, het bijhouden van marketingcampagnes of het maken van business intelligence rapportage.

Beste functies voor maandag

Functies voor projectmanagement waarmee u uw project portfolio kunt bewaken, taken kunt toewijzen en middelen kunt toewijzen

Integraties met tools zoals QuickBooks, MailChimp en DocuSign centraliseren uw activiteiten, ongeacht welke tools u gebruikt

Gebruik het webgebaseerde verkoop-CRM om de winst bij te houden en relaties met clients te beheren

Ontwerphulpmiddelen zoals bug bijhouden, functieverzoeken enrelease abonnementen houden je op de hoogte van productaanmaak en UX bij elke stap die je zet

Beperkingen op maandag

De prijs is per gebruiker, dus de tool kan snel duur worden voor grotere teams

De interface kan onoverzichtelijk aanvoelen

Maandag prijsstelling

Free: Tot twee zetels

Tot twee zetels Basis: $10/maand per zetel

$10/maand per zetel Standaard: $12/maand per zetel

$12/maand per zetel Pro: $20/maand per zetel

$20/maand per zetel Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Maandag beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.500+ beoordelingen)

4.7/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

8. Werk

via

Werk

Awork is een

ERP-software

waarmee u eenvoudig werk kunt beheren en schema's kunt maken om de voortgang bij te houden. Gebruik de functies voor tijdbeheer om de productiviteit te verbeteren en maak draaiboeken om de toewijzing van tijd en middelen te verbeteren.

Beste functies voor werk

Met teamplanning kun je werklasten visualiseren en taken toewijzen op basis van capaciteit

Ingebouwde tijdsregistratie maakt factureren sneller en biedt inzicht in welk werk de meeste tijd in beslag neemt

Dankzij integraties kun je verbinding maken met je favoriete tools, van berichtenapps tot platforms voor rapportage

Taken hebben aanpasbare velden zodat je waardevolle gegevens kunt toevoegen en georganiseerd kunt blijven

Werk limieten

Sommige gebruikers vonden bugs bij het verbinden of werken met Javascript applicaties en Awork

Meer tags met prioriteiten zouden grotere teams helpen om het werk beter in silo's te verdelen

Awork prijsstelling

Basic: €12/maand per gebruiker, exclusief btw

€12/maand per gebruiker, exclusief btw Business: €18/maand per gebruiker, exclusief btw

€18/maand per gebruiker, exclusief btw Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en beoordelingen

G2: 4.3/5 (20+ beoordelingen)

4.3/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

9. Bronnengoeroe

via

Bron Goeroe

Resource Guru is een beheersoftware waarmee je middelen kunt toewijzen, of het nu gaat om de capaciteit van individuele medewerkers of om externe hulpmiddelen. Een eenvoudige en aantrekkelijke gebruikersinterface houdt iedereen bij en maakt het gemakkelijk om aan de slag te gaan. ✍️

Resource Guru beste functies

Ingebouwd gebruik van hulpbronnen tools bieden inzicht in hoe tijd wordt besteed en markeren gebieden die voor verbetering vatbaar zijn

Tools voor prognoses en planning geven u een overzicht van de werklast van uw team zodat u tijd en efficiëntie kunt maximaliseren

Met een ingebouwd boekingssysteem voor vergaderruimtes kun je de ruimte net zo naadloos beheren als je je team beheert

Functies voor het beheer van apparatuur laten je zien hoe IT-tools en A/V-apparatuur worden gebruikt

Resource Guru limieten

Sommige gebruikers vonden dat er een leercurve was om aan de slag te gaan omdat de interface niet zo intuïtief is als bij concurrenten

Er is geen real-time logging optie dus er is een vertraging bij het verkrijgen van inzichten

Resource Guru prijsstelling

Grasshopper Abonnement: $5/maand per persoon

$5/maand per persoon Blackbelt Plan: $8/maand per persoon

$8/maand per persoon Master Plan: $12/maand per persoon

Resource Guru beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

4.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

10. Teamwerk

via

Teamwerk

Teamwerk

is een alles-in-één platform dat gericht is op het vereenvoudigen van het werk van clients en het verbeteren van het management met tools voor tijdsregistratie, projectmanagement en het toewijzen van middelen. Gebruik het om werkstromen te versnellen en de efficiëntie in teams te maximaliseren dankzij functies zoals een

kalender

en vereenvoudigde tools voor client onboarding.

Teamwork beste functies

Sjablonen elimineren het drukke werk en maken het eenvoudig om alle documentatie te maken, van urenregistratie tot formulieren voor clients

Functies voor tijdsregistratie zijn onder andere automatische herinneringen en in-app timers om het werk precies daar bij te houden waar het wordt besteed

Hulpmiddelen voor personeelsbeheer identificeren knelpunten en laten je direct taken toewijzen om vertragingen te voorkomen

Rapportage en weergaven bieden inzicht zodat u werkstromen kunt maximaliseren en de tevredenheid van clients kunt verbeteren

Teamwork limieten

Ingebouwde functies voor facturering zijn beperkt tot tijdsrapporten, niet tot materiaal- of resourcegebruik

Functies zoals Kanban-borden zijn niet beschikbaar in het gratis abonnement

Teamwork prijzen

Free: Tot vijf gebruikers

Tot vijf gebruikers Lever: $13,99/maand per gebruiker

$13,99/maand per gebruiker Groeien: $25,99/maand per gebruiker

$25,99/maand per gebruiker Schaal: Aangepaste prijzen

Teamwork beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

Tijdregistratie en beheer Werkstromen Meer efficiëntie met ClickUp

Met de resource management software op deze lijst vindt u manieren om tijd bij te houden, de samenwerking tussen teams te verbeteren en resources toe te wijzen. Bovendien bieden veel van deze concurrenten extra functies om werkstromen te stroomlijnen, rapporten te maken en aangepaste weergaven te bouwen die persoonlijke inzichten bieden.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp

om een efficiënter en productiever team op te bouwen. Met automatisering van taken bespaart u tijd op drukke werkzaamheden, terwijl tijdsregistratie van projecten inzicht geeft in waar de toewijzing van werk kan worden verbeterd. Voeg functies als realtime samenwerking en resourcebeheer toe en je hebt wat je nodig hebt voor een sneller en productiever team. ✨