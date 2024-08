10 Beste Ramp Alternatieven in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Software voor uitgavenbeheer verbetert uw financiële activiteiten aanzienlijk, ontsluit mogelijkheden om kosten te besparen en verbetert uiteindelijk uw bedrijfsresultaat. 💰

Hoewel Ramp populair is geworden omdat het een gebruiksvriendelijk platform is dat integreert met verschillende financiële platforms, is het niet geschikt voor alle bedrijven. In dat geval moet u op zoek gaan naar alternatieven die gevarieerde functies bieden die specifiek zijn voor uw zakelijke behoeften.

We hebben een lijst gemaakt met software voor uitgavenbeheer die werkstromen stroomlijnen, taken automatiseren en je helpen om de financiële doelen voor je organisatie te bereiken.

Wat moet je zoeken in Ramp Alternatieven?

Het helpt om een checklist met functies bij de hand te houden als je op zoek bent naar software voor uitgavenbeheer. Hier zijn de belangrijkste functies waar je op moet letten:

Gebruikersvriendelijke interface: De tool voor beheeroplossingen moet gemakkelijk te navigeren zijn voor clients of gebruikers zonder technische of e-commerce-expertise Naadloze integraties: De software moet naadloos integreren met uw bestaande beheersysteem en bank account Automatisering: Overweeg een tool die betalingen en het bijhouden van accounts automatiseert Kosteneffectiviteit: Vergelijk betaalabonnementen om de meest kosteneffectieve oplossing te vinden die bij uw budget past Objectieven: Overweeg functies die essentieel zijn voor de behoeften en gebruiksvereisten van uw business

De 10 beste Ramp-alternatieven voor gebruik in 2024

Nu we weten wat we moeten zoeken in een oplossing voor uitgavenbeheer, laten we eens kijken naar de 10 beste Ramp-alternatieven in 2024.

1. QuickBooks Online

via QuickBooks Online QuickBooks Online is boekhoudsoftware in de cloud waarmee kleine bedrijven hun inkomsten en personeelsuitgaven kunnen bijhouden, facturen kunnen versturen en rekeningen kunnen betalen vanuit één account. Het is een populaire keuze voor kleine bedrijven omdat het gebruiksvriendelijk en betaalbaar is.

Een van de opvallende functies van QuickBooks Online is de mogelijkheid om Taken te automatiseren. Het legt automatisch bonnetjes vast en gebruikt machine learning om gegevens uit bonnetjes te halen. De gegevens worden ook ingevoerd in je boeken met behulp van vooraf gedefinieerde of aangepaste sjablonen .

QuickBooks Online beste functies

Gebruik één account om inkomsten bij te houden en uitgaven en rollen gemakkelijk te beheren

Vermijd belastingboetes door QuickBooks al uw salarisactiviteiten te laten beheren, foutloze belastingen te betalen en op tijd aangifte te doen

Maak en verstuur professioneel uitziende facturen met uw bedrijfslogo en contactgegevens

Onkostenrapportage beheren met betere toegang vanaf mobiele apparaten onderweg

Toegang krijgen tot en genereren van een verscheidenheid aanonkostendeclaraties vanuit sjablonen QuickBooks Online limieten

Lichte leercurve voor gebruikers zonder financiële achtergrond

Duurder dan Ramp voor bedrijven met een groot aantal gebruikers

QuickBooks Online prijzen

Gratis proefversie voor 30 dagen

Eenvoudige start : $30/maand

: $30/maand Essentials : $60/maand

: $60/maand Plus : $90/maand

: $90/maand Gevorderd: $200/maand

QuickBooks Online beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (3000+ beoordelingen)

4.0/5 (3000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6000+ beoordelingen)

2. TravelBank

via TravelBank TravelBank is een end-to-end oplossing voor uitgavenbeheer die de zichtbaarheid van uitgaven verbetert, de rapportage van uitgaven versnelt en automatisering mogelijk maakt invoer van gegevens . Je kunt er ook rekeningen mee betalen en een reisbeleid instellen om je reiskosten te beheren.

Dankzij een exclusieve samenwerking met US Bank ondersteunt TravelBank virtuele kaarten en importeert het transacties van meer dan 48.000 persoonlijke en zakelijke kaarten en banken.

TravelBank beste functies

Bespaar tijd en houd uitgaven bij door automatisch gegevens van bonnetjes te extraheren met de OCR-software (Optical Character Recognition)

Workflows op meerdere niveaus instellen om uitgaven goed te keuren

Uitgavenbeheer: Bepaal limieten voor uitgaven en beperk de soorten uitgaven die je kunt indienen

Exporteer uw uitgaven eenvoudig naar uw boekhoudsysteem

TravelBank limieten

Het is niet zo aanpasbaar als Ramp of andere boekhoudsoftware

De gebruikerservaring moet gestroomlijnd worden vanwege het grote aantal functies

TravelBank prijzen

Reizen : $25 gebruiker/maand

: $25 gebruiker/maand Uitgaven : $10 gebruiker/maand

: $10 gebruiker/maand Reizen en onkosten: Aangepaste prijzen

TravelBank beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

4.4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

3. Zoho onkosten

via Zoho Kosten Expense, de onkostenbeheersoftware van Zoho, biedt bedrijven een uitgebreide set functies, waaronder het vastleggen van bonnen, het bijhouden van onkosten, het bijhouden van kilometers en goedkeuringsworkflows.

Zoho Expense biedt speciale edities voor de Verenigde Staten, India, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië. Je kunt aan de belastingwetgeving blijven voldoen dankzij de belastingnalevingsmandaten die vooraf in deze speciale edities zijn geladen, zodat je klaar bent voor audits met onkostenbonnen, controletrajecten en rapporten over beleidsschendingen.

Zoho Expense beste functies

Volg het aantal kilometers van werknemers automatisch met behulp van geïntegreerde GPS bijhouden

Houd in de gaten hoe werknemers hun zakelijke kredietkaarten gebruiken met behulp van een dashboard voor zakelijke kaarten

Account reconciliatieproces automatiseren en onkostenvergoedingen via ACH uitvoeren

Integreer met boekhoudsoftware voor een voltooide oplossing voor uitgavenbeheer

Zoho Expense limieten

Kosten hoger abonnement voor kleine bedrijven met veel werknemers zijn hoog door prijzen per gebruiker

Je moet een ander platform gebruiken en gegevens importeren insoftware voor bedrijfsbeheer door het ontbreken van een functie voor tijdsregistratie

Zoho Expense prijzen

Free : Gratis

: Gratis Standaard : $3/gebruiker per maand

: $3/gebruiker per maand Premium : $5/gebruiker per maand

: $5/gebruiker per maand Enterprise: $8/gebruiker per maand

Zoho Expense beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (1000+ beoordelingen)

4,5/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (900+ beoordelingen)

4. Spendesk

via Spendesk Spendesk's virtuele kaarten voor eenmalig gebruik en kaarten voor terugkerende abonnementen maken het een van de beste alternatieven voor Ramp in het verminderen van de blootstelling van bedrijven aan risico's en fraude. Eén account per klant of werknemer vermindert het risico nog verder.

Je kunt ook de uitgaven onder controle houden door budgetten in te stellen, een uitgavenbeleid op te stellen en workflows goed te keuren.

Spendesk beste functies

Stel uitgavenregels in per kaart en individu, en definieer bevoegde goedkeurders

Stuur medewerkers automatische herinneringen voor onkostendeclaraties en houd betalingen in real-time bij

Integreer en exporteer transacties en ontvangstbewijzen naar je boekhoudsoftware oplossing

Houd debiteuren bij met de centrale software voor abonnementenbeheer

Controleer alle niet-payroll-uitgaven door geldstromen uit meerdere tools te combineren

Spendesk beperkingen

Gebrek aan toegang tot een kredietlijn voor bedrijven

Spendesk prijzen

Free: Voor vier gebruikers, inclusief één goedkeurder

Voor vier gebruikers, inclusief één goedkeurder Essentials: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Schaal: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Premium: Aangepaste prijzen

Spendesk beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (390+ beoordelingen)

: 4.7/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

5. Brex

via Brex Brex is voor bedrijven die op zoek zijn naar moderne AI-boekhoudsoftware en een platform voor uitgavenbeheer dat gebruikmaakt van geïntegreerde kunstmatige intelligentie en machine learning.

Een van de meest innovatieve functies van het platform, de Brex AI-assistent, beantwoordt vragen over bedrijfsbeleid, limieten voor uitgaven en andere onderwerpen. De assistent voert taken uit zoals het indienen van onkostendeclaraties en het afstemmen van bonnetjes.

Brex beste functies

Volg je voortgang naar budgetdoelen en pas waar nodig aan met realtime inzicht in je uitgaven

Integreer je salarisadministratiesysteem voor snellere, geautomatiseerde personeelsadministratie salarisadministratie* Identificeer potentiële problemen met uitgaven met waarschuwingen van Brex's AI

Beheer uw financiële KPI's met baanprognoses en scenarioplanning

Bewaak huidige en toekomstige burn rates allemaal op één plek voor een positieve impact op uw jaarlijkse inkomsten

Gebruik zakelijke kaarten zonder persoonlijke garanties

Brex beperkingen

Geen integratie met bedrijfssoftware op basis van abonnementen

Zakelijke kaarten hebben een ingewikkelde beloningsstructuur en een hoog kapitaalvereiste voor goedkeuring

Goedkeuring voor zakelijke kaarten zonder persoonlijke garanties duurt meestal lang

Brex prijzen

Essentials: $0 gebruiker/maand

$0 gebruiker/maand Premium: $12 gebruiker/maand

$12 gebruiker/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Brex beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1000+ beoordelingen)

4.7/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

6. Webexpenses

via Webexpenses Webexpenses stroomlijnt de hele levenscyclus van onkosten, van bijhouden tot verzenden en goedkeuren.

Dit platform voor onkostenbeheer staat bekend om zijn zeer aanpasbare prijzen voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen.

De module voor kleine uitgaven van Webexpenses is ook compatibel met het systeem voor het beheer van gelden ter goede rekening.

Webexpenses beste functies

Verbeter het dagelijkse beheer van de kleine kas door een realtime zichtbaarheid van aankopen en uitgaven

Bespaar geld en verhoog uw controles op fraude met belastingterugvordering

Integreer met je boekhoudoplossing met ondersteuning voor meer dan 50 boekhoudsystemen

Verminder uw ecologische voetafdruk door uw koolstofuitstoot op reizen bij te houden

Webexpenses limieten

Prijzen per transactie worden duur voor kleine bedrijven met een groot transactievolume

Webexpenses prijzen

Vaste prijs : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Actief gebruik: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Aangepaste prijsopgave: Aangepaste prijzen

Webexpenses beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1000+ beoordelingen)

4.5/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

7. BILL Uitgaven

via Factuur uitgaven en onkosten BILL Spend & Expense (voorheen Divvy) is een innovatieve cloud-gebaseerde oplossing die uw processen voor onkostendeclaratie en -beheer stroomlijnt, waardoor bedrijven van elke grootte zichtbaarheid, controle en beloningen kunnen krijgen.

BILL Spend & Expense onderscheidt zich van de concurrentie door de gratis software en zakelijke kaarten en accounts. Dit helpt klanten veel tijd en geld te besparen.

BILL Spend & Expense beste functies

Toegang tot kredietlijnen van $500-$5M die passen bij uw bedrijfsmodel en schaalbaar zijn naarmate uw bedrijf groeit

Ervaar proactieve uitgavencontroles en fraudebescherming met BILL Corporate kaarten zonder jaarlijkse kosten en flexibele beloningen

BILL Spend & Expense limieten

Gebrek aan uitgebreide integratiemogelijkheden

Biedt geen procure-to-pay mogelijkheden zoals Ramp

BILL Spend & Expense prijzen

**Gratis

BILL Spend & Expense beoordelingen en reviews

G2: 4,5/5 (1000+ beoordelingen)

4,5/5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

8. Precoro

via Precoro Precoro biedt een gecentraliseerd platform dat kan worden geïntegreerd met uw bestaande boekhoudsoftware en financiële systemen. Het bevordert het delen van gegevens en biedt een centrale weergave van al uw uitgaven.

De unieke functie van Precoro is de mogelijkheid om het hele inkoopproces te automatiseren, van aanvraag tot betaling. De gestroomlijnde werkstromen voor inkoopaanvragen (PR) maken het mogelijk om snel PR's aan te maken, te routeren en goed te keuren.

Voor organisaties in de bouw zorgt dit voor tijdige inkoopbeslissingen en betere budgetbeheer . Het voorkomt ook vertragingen in de toeleveringsketen.

Precoro beste functies

Automatiseer en genereer uw bestellingen (PO) op basis van goedgekeurde PR's

Beheer uw budgetten voor bouwprojecten en maak gebruik van krachtige tools voor voorraadbeheer

Rapporten genereren en afwijkingen bijhouden met drievoudige matching van bestellingen, ontvangsten en facturen

Precoro-beperkingen

Integratie met sommige boekhoudoplossingen is een uitdaging

Precoro prijzen

Voor kleinere teams met ≤20 gebruikers: $35/gebruiker per maand

$35/gebruiker per maand Voor grotere teams met >20 gebruikers: Aangepaste prijzen

Precoro beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (100+ beoordelingen)

4.7/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (200+ beoordelingen)

9. Expensify

via Expensify Expensify is een aantrekkelijk alternatief voor Ramp, vooral voor bedrijven die op zoek zijn naar geavanceerde automatisering en complexe geïntegreerde softwaremogelijkheden. Het stelt je in staat om processen stroomlijnen en beleid afdwingen. U kunt rapporten genereren die aansluiten op uw unieke werkstromen.

De geavanceerde AI-gestuurde automatiseringsengine extraheert, categoriseert en digitaliseert automatisch fysieke ontvangstbewijzen en koppelt uitgaven aan facturen. Dit vermindert de handmatige invoer van gegevens aanzienlijk, waardoor gebruikers tijd besparen en de nauwkeurigheid verbetert.

Expensify beste functies

Elimineer handmatige reconciliatie en voeg tags toe aan je uitgaven met grootboek (GL) codes geïmporteerd uit uw boekhoudsoftware

Integreer veel boekhoudsoftware van derden, salarissystemen, CRM's en tools voor projectmanagement

Expensify limieten

Geschikt voor grote ondernemingen, duur voor kleine en middelgrote ondernemingen

Expensify prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Verzamelen : $10/gebruiker/maand

: $10/gebruiker/maand Control : $18/gebruiker/maand

: $18/gebruiker/maand Track : Free voor maximaal 25 SmartScans/maand

: Free voor maximaal 25 SmartScans/maand Submit: Free voor maximaal 25 SmartScans/maand

Expensify beoordelingen en reviews

G2: 4.2/5 (1200+ beoordelingen)

4.2/5 (1200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1500+ beoordelingen)

10. Concureren

via Concureren Concur biedt geïntegreerd reis-, onkosten- en factuurbeheer. Net als Ramp automatiseert Concur uw onkostenbeheer met uitgebreide beheeroplossingen.

U kunt uitgaven van werknemers beheren door beleid af te dwingen, het boeken van reizen te stroomlijnen en de registratie van gebeurtenissen te vergemakkelijken. Concur biedt inzicht in de gegevens over onkosten en het bijhouden van werknemers met behulp van aanpasbare dashboards.

Concur beste functies

Voorkom dubbele betalingen en late vergoedingen met geautomatiseerde factuurmatching, waardoor minder gegevens handmatig hoeven te worden ingevoerd en fouten worden geëlimineerd

Leg kilometers automatisch vast met behulp van van en naar adressen of GPS

Beveilig de reiskosten van uw werknemers met de automatisch gegenereerde virtuele kaart voor eenmalig gebruik

Concur limieten

Uitgebreide functies vereisen training van de gebruiker

Beginners hebben tijd nodig om te wennen aan de gebruikersinterface en functies

Concur prijzen

Aangepaste prijzen

Concur beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (5000+ beoordelingen)

4.0/5 (5000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (1900+ beoordelingen)

Terwijl Ramp en zijn alternatieven hun klanten platforms voor uitgavenbeheer bieden, biedt ClickUp hen uitgebreide hulpmiddelen om de algehele financiën te beheren.

ClickUp

Ontdek ClickUp om uw projecten te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-taak automatiseringen

ClickUp is niet zomaar een tool voor projectmanagement. Het is een veelomvattend platform dat financiële teams zoals het uwe in staat stelt hun taken uit te voeren. U kunt duidelijke financiële doelstellingen definiëren, deze opsplitsen in uitvoerbare mijlpalen en de voortgang bijhouden met aangepaste statussen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/image-53.png ClickUp's financiële doelen bijhouden.

/%img/

Stel de rapportages in die u nodig hebt, alles op één plek, op ClickUp ClickUp's financiële software stroomlijnt uw werkstroom door aangepaste dashboards te bouwen en krachtige berekeningen uit te voeren. Het helpt bij het bijhouden van financiële doelen en het genereren van rapporten voor verbeterd financieel beheer.

Met het ClickUp financieel management sjabloon kunt u al uw financiële gegevens centraliseren en eenvoudig beheren

Bekijk uw financiële gezondheid in vogelvlucht met ClickUp's sjabloon voor financieel beheer . Houd uw uitgaven bij ten opzichte van uw budget en stel aangepaste financiële doelen op. Gebruik de 28 aangepaste statussen om uw financiële projecten gemakkelijk bij te houden.

De financiële functies van ClickUp, die zijn ontworpen om een samenwerkingsomgeving te bevorderen, overtreffen deze hoogtepunten en bieden functies zoals budgettering, prognoses en projectmanagement op maat voor financiële teams.

ClickUp beste functies

Deel rapporten met belanghebbenden, zowel intern als extern, met behulp van ClickUp's veilige platform

Genereer aanpasbare rapportages in enkele minuten

Blijf op de hoogte van boekhoudkundige berekeningen zoals ROI, winstgevendheid van projecten of kwartaalcijfers met de velden met formules van ClickUp

Herinneringen ontvangen voor terugkerende taken en rekeningen

Verrijk de informatie van uw accounts via aangepaste velden voor gebudgetteerde bedragen, uitgaven, informatie over leveranciers en betalingsdatums

ClickUp limieten

Lichte leercurve voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

De efficiëntie vermenigvuldiger vinden

Terwijl u door uw opties navigeert en op zoek bent naar een efficiëntievermenigvuldiger, kunt u holistische werkstroomoptimalisatie zal u instellen op winstgevendheid.

Het gaat er niet om de ene tool voor de andere te ruilen bij het verkennen van alternatieven voor Ramp. Het gaat erom verborgen waarde te vinden in diverse oplossingen, zoals het functierijke ecosysteem van ClickUp. Zie het als een boost voor uw werkstroom die u in staat stelt uw concurrenten voor te blijven.

Met zijn intuïtieve interface, krachtige automatisering en robuuste rapportagetools is ClickUp een waardevolle oplossing voor gestroomlijnd financieel beheer. 💵

Onthoud dat de beste tools meer zijn dan alleen het oplossen van problemen; ze verbeteren uw hele reis naar succes. Probeer ClickUp gratis uit .