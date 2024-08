10 Operations-certificeringen om je carrière te laten groeien in 2024

Ben je op zoek naar een carrière in operations management?

Nu het jaar 2024 nadert, zijn werkgevers op zoek naar bekwame professionals die aan de eisen van operations management kunnen voldoen.

Business Operations is de ruggengraat van elke organisatie, of je nu helpt bij het creëren van een strategie op hoog niveau of diep graaft om de oorzaak te vinden van een probleem dat van invloed is op je bedrijf - operations teams doen het allemaal.

Gezien de breedte van operationele rollen, hoe bouw je expertise en geloofwaardigheid op in deze ruimte?

Operations-certificeringen werken als een soort goedkeuringsstempel, waarmee je bewijst dat je de capaciteiten en de expertise hebt om meerdere projecten te managen, alles soepel te laten verlopen en risico's effectief aan te pakken.

Bedrijven vinden het makkelijker om je aan te nemen of te promoveren als ze zien dat je de vaardigheden hebt die ze nodig hebben en op de hoogte bent van de nieuwste industriepraktijken.

Voor jou is het niet alleen een stempel van goedkeuring. Het is een kans om vaardigheden in procesoptimalisatie, supply chain management, projectmanagement, kwaliteitscontrole en nog veel meer te verfijnen. Deze certificeringen vergroten je geloofwaardigheid, onderscheiden je van je collega's en verbinden je met professionals uit de sector.

Deze certificeringen vergroten niet alleen je kansen op de arbeidsmarkt, maar voeden ook je carrière carrièregroei . Als je graag verder wilt komen, hebben we een lijst samengesteld met tien operations-certificeringen om je te helpen de perfecte match te vinden voor jouw doelen.

Wat zijn Operations Manager Certificeringen?

Operations Manager certificeringen valideren je vaardigheden in het overzien en verbeteren van processen voor organisatorische efficiëntie en effectiviteit. Deze certificeringen worden aangeboden door professionele organisaties en laten zien dat je deskundig bent in het ontwikkelen en implementeren van operationele strategieën .

Deze operations-certificeringen behandelen onderwerpen als supply chain management, projectmanagement, lean en Six Sigma, software voor operationeel beheer en Beheer van IT-activiteiten .

Ze stellen je in staat om je expertise te benadrukken en zijn zeer gewild bij werkgevers voor rollen als operations managers, supply chain managers, projectmanagers en kwaliteitsborgingsmanagers.

Voordelen van het behalen van een Operations-certificaat

Het behalen van een Operations-certificaat biedt talloze voordelen als je voortgang wilt boeken in management en aanverwante velden. Enkele voordelen zijn:

Vaardigheidsvalidatie: Operations manager certificeringen erkennen formeel operations management vaardigheden en expertise. Het bewijst aan werkgevers en collega's dat je over de nodige vaardigheden beschikt management van business en teams kennis en competenties

Operations manager certificeringen erkennen formeel operations management vaardigheden en expertise. Het bewijst aan werkgevers en collega's dat je over de nodige vaardigheden beschikt management van business en teams kennis en competenties Carrièremogelijkheden: Veel werkgevers geven de voorkeur aan gecertificeerde professionals bij het nemen van beslissingen over aanname en promotie. Een operations-certificering kan uw cv verbeteren, waardoor u een betere kandidaat bent voor leidinggevende rollen

Veel werkgevers geven de voorkeur aan gecertificeerde professionals bij het nemen van beslissingen over aanname en promotie. Een operations-certificering kan uw cv verbeteren, waardoor u een betere kandidaat bent voor leidinggevende rollen Grotere baankansen: Operations certificeringen vergroten het bereik van de baankansen. Ze openen deuren naar posities die specifiek vragen om of de voorkeur geven aan kandidaten met erkende kwalificaties in operations management

Operations certificeringen vergroten het bereik van de baankansen. Ze openen deuren naar posities die specifiek vragen om of de voorkeur geven aan kandidaten met erkende kwalificaties in operations management Erkenning binnen de industrie: Operations certificeringen staan vaak hoog aangeschreven binnen specifieke industrieën. Het behalen van een certificering toont je toewijding om op de hoogte te blijven van de beste praktijken en normen in de sector

Operations certificeringen staan vaak hoog aangeschreven binnen specifieke industrieën. Het behalen van een certificering toont je toewijding om op de hoogte te blijven van de beste praktijken en normen in de sector Professionele ontwikkeling: Certificering houdt in dat u nieuwe kennis en vaardigheden verwerft. Dit voortdurende leren draagt bij aan uw professionele ontwikkeling, zodat u op de hoogte blijft van de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van operations management

Certificering houdt in dat u nieuwe kennis en vaardigheden verwerft. Dit voortdurende leren draagt bij aan uw professionele ontwikkeling, zodat u op de hoogte blijft van de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van operations management Netwerkuitbreiding: Certificeringsprogramma's bieden vaak mogelijkheden om in contact te komen met andere professionals in het veld. Netwerken met gecertificeerde personen en experts uit de sector kan leiden tot waardevolle samenwerkingen, mentorschappen en carrière-inzichten

10 Operations-certificeringen om te overwegen

Nu we de voordelen begrijpen van het behalen van Operations certificeringen, zijn hier de best beoordeelde aanbevelingen van experts:

1. Gecertificeerd in productie- en voorraadbeheer (CPIM)

via Apics Behaal uw Certificering in Productie- en Voorraadbeheer (CPIM) via APICS (American Production and Inventory Control Society). Dit gerenommeerde instituut bestaat al sinds 1973. Deze certificering helpt je de basisprincipes van het omgaan met productie- en voorraadtaken te begrijpen.

Vijf cursussen behandelen essentiële gebieden zoals het plannen van de vraag, kwaliteitsbeheer, voorraadbeheer, productieplanning, enz. Als je alle vijf online cursussen hebt afgerond, ben je gecertificeerd.

De CPIM certificering vergroot je carrièremogelijkheden en maakt het gemakkelijker om met je collega's samen te werken door je kennis van supply chain concepten te verbeteren. Deze certificering geeft je een voorsprong in een wereld van groeiende wereldwijde concurrentie.

Het leert je ook hoe je standaard operationele procedures opstelt en handhaaft, wat eenvoudiger wordt met een sjabloon voor operationele managementprocedures .

Deze certificering komt ten goede aan operations managers, productieplanners, voorraadcontrolespecialisten, supply chain-specialisten en inkoopspecialisten. Bovendien kun je deze cursus operations management in je eigen tempo afronden, van zes maanden tot twee jaar, zodat je de flexibiliteit hebt die je nodig hebt.

Uitgegeven door: APICS (American Production and Inventory Control Society)

APICS (American Production and Inventory Control Society) Kernonderwerpen: Overzicht supply chain, vraagbeheer, voorraadplanning en voorraadbeheer

Overzicht supply chain, vraagbeheer, voorraadplanning en voorraadbeheer Prijs: $1000-$3000, afhankelijk van of je zelfstandig studeert of lessen volgt bij een ASCM-goedgekeurde partner

2. Gecertificeerd operationeel manager (COM)

via AIBMC Certified Operations Manager of COM wordt beheerd door het American Institute for Business Management and Communication (AIBMC). Het is een certificeringscursus op professioneel niveau die geschikt is voor iedereen die een carrière in operations management wil opbouwen.

Verhoog je kansen op een hoger salaris aanzienlijk met een door de industrie erkende certificering zoals COM.

Het 3 uur durende examen heeft een booklet format met 100 MCQ's (Multiple Choice Questions). Om je voor de certificeringscursus in te schrijven, moet je een bachelordiploma hebben en minstens twee of meer jaar ervaring in operations management.

Aangeboden door: Het American Institute for Business Management and Communication (AIBMC)

Sleutelonderwerpen: Operationele strategieën en abonnement, beheer en voorspelling van de vraag naar producten, procesverbetering, programmabeheer en internationale problemen

Prijs: Niet online beschikbaar

3. Gecertificeerd Supply Chain Professional (CSCP)

via APICS Deze certificatie rust u uit met de essentiële vaardigheden en kennis om complexe supply chains te beheren. Of u nu werkt als logistiek manager, inkoopmanager, voorraadplanner, logistiek coördinator of supply chain manager, deze cursus geeft uw carrière een boost in uw respectievelijke rol.

Je hebt verschillende opties om je voor te bereiden op het 150 vragen tellende examen, dat 3,5 uur duurt. Je kunt kiezen uit een leersysteem, zelfstudie of ondersteuning door een instructeur.

De meest budgetvriendelijke keuze is zelfstudie, met een prijs tussen $1000 en $1500. Deze optie biedt toegang tot zowel digitaal als gedrukt studiemateriaal, waaronder gidsen, oefenvragen en flashcards.

Aangeboden door: APICS (American Production and Inventory Control Society)

Sleutelonderwerpen: Supply chains, demand management, forecasting, global supply chain networks, supply chain risk, en interne operaties en voorraadbeheer

Prijs: $1000-$1500

4. Projectmanagement Professional (PMP) certificering

via PMI De Project Management Professional (PMP) certificering, aangeboden door het wereldwijd erkende Project Management Institute (PMI), geeft je de kennis en vaardigheden om projecten in verschillende bedrijfstakken te leiden en aan te sturen. Deze certificering is ideaal als je minstens 36 maanden ervaring hebt in het leiden en managen van projecten.

De certificering omvat vijf sleutelgebieden: initiëren, plannen, uitvoeren, bewaken, controleren en afsluiten. Een stevige greep op al deze aspecten van projectmanagement leidt tot verbetering van bedrijfsprocessen . Deze certificering is noodzakelijk als je streeft naar meer senior posities en leiderschapsrollen!

De duur van het examen is vier uur met 200 MCQ's. Als je het examen succesvol aflegt en gecertificeerd bent, moet je dit elke drie jaar verlengen.

Aangeboden door: Projectmanagementinstituut (PMI)

Sleutelthema's: Initiëren (13%), plannen (24%), uitvoeren (42%), bewaken en beheersen (16%) en afsluiten (5%). Enkele extra belangrijke onderwerpen zijn stakeholdermanagement, teamleiderschap, agile projectmanagement en hybride projectmanagement

Prijs: PMI leden $405, niet-PMI leden $555

5. Gecertificeerd Associatie Executive (CAE)

via ASAE Dit programma wordt aangeboden door de American Society of Association Executives (ASAE) en is geschikt voor ervaren operations managers. Om het programma te volgen, moet je een bachelordiploma hebben of acht jaar relevante ervaring en voldoen aan de ASAE-gedragscode.

Enkele rollen die de certificering meestal volgen zijn CEO's, presidenten, uitvoerende directeuren en personen die hun carrière in verenigingsmanagement willen bevorderen. Je kunt je twee keer per jaar aanmelden voor het CAE examen, in mei en december. Het examen duurt vier uur en bestaat uit 200 meerkeuzevragen.

Bovendien moet je de certificering elke drie jaar vernieuwen.

Aangeboden door: American Society of Association Executives (ASAE)

Sleutelonderwerpen: Bestuur en leiderschap, marketing, openbaar beleid, operationeel beheer en professionele ontwikkeling

Prijs: $500 voor leden, $750 voor niet-leden

6. Gecertificeerd facilitair manager (CFM)

via IFMA De CFM-cursus die al 25 jaar wordt aangeboden door de IFMA (International Facility Management Association) omvat meer dan 11 kerngebieden van facility management. De cursus bereidt je voor op het verbeteren van communicatie, leiderschap, financiën, risicomanagement en andere aspecten van facilitair management procesoptimalisatie .

Dit certificaatprogramma is geschikt voor facility-professionals die al in de praktijk werken en zich willen positioneren als experts in de branche. Je moet minimaal 3-5 jaar ervaring hebben en een bachelor- of masterdiploma in facilitair management.

Ook hier varieert de prijs voor leden ($595) en niet-leden ($880), en de IFMA biedt veel verschillende bronnen om je te helpen bij je voorbereiding. Extra kosten zijn van toepassing als je op zoek bent naar een bedrijfs- of groepstraining. Er is geen vaste duur en je kunt het examen afleggen wanneer je volledig bent voorbereid.

Aangeboden door: IFMA (International Facility Management Association)

Sleutelthema's: Facility abonnement, kwaliteitsmanagement, leiderschapsstrategie, financiën, projectmanagement, duurzaamheid en risicobeheer

Prijs: $595 voor leden en $880 voor niet-leden

7. Gecertificeerd inkoopprofessional (CPP)

via Amerikaanse inkoopvereniging Als materiaalbeheer iets is waarin je wilt uitblinken, dan is deze certificeringscursus iets voor jou. Je maakt kennis met de basisprincipes van inkoop, supply chain management, zakelijk inzicht en wereldwijde inkoop.

Het wordt beheerd door de American Purchasing Society (APS) en is een uitstekende manier om uit te blinken in je carrière. Om deel te nemen aan dit certificaatprogramma heb je minstens twee jaar inkoopervaring en referenties van leveranciers nodig.

Het examen format is een online examen van 150 minuten met 150 MCQ's. Spijker je casestudies met betrekking tot het onderwerp bij!

Aangeboden door: American Purchasing Society (APS)

Sleutelonderwerpen: Inkoopbeginselen, contractbeheer, procesanalyse, supply chain management, kostenanalyse, onderhandelen en leveranciersbeheer

Prijs: Niet online beschikbaar

8. Six Sigma Green Belt

via Amerikaanse vereniging voor kwaliteit De Six Sigma Green Belt certificering is een waardevolle kwalificatie voor mensen met minstens drie jaar werkervaring. Het richt zich voornamelijk op het helpen van operationeel managers om inefficiënties binnen processen beter te elimineren.

Aangeboden door de American Society for Quality (ASQ), biedt deze certificering veel materialen en middelen, zoals studiegidsen, vragenbanken en handboeken om je voorbereiding te ondersteunen.

Een onderscheidende functie van het Sigma methodologie-examen is het open-boek format, waardoor je referentiemateriaal mee kunt nemen. Het examen duurt ruim vier uur en bestaat uit 100 meerkeuzevragen.

Aangeboden door: American Society for Quality (ASQ)

Sleutelthema's: Introductie in Sigma principes en methodologieën, identificeren van hoofdoorzaken en defecten, ontwikkelen en implementeren van oplossingen en controlemaatregelen

Prijs: $438 voor niet-leden en $338 voor leden (ASQ-certificering)

9. PMI Risicobeheer Professional

via PMI Het begrijpen en beheersen van risico's in een project is cruciaal en de PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) certificering is er om je te helpen deze essentiële vaardigheid te ontwikkelen. Het wordt aangeboden door het Project Management Institute (PMI).

Met deze operations manager-certificering leer je hoe je risico's kunt identificeren, er een abonnement op kunt nemen, ze kunt evalueren en er effectief op kunt reageren. In wezen word je de risicospecialist waarop je organisatie kan vertrouwen om onverwachte problemen op te lossen.

Als je de certificering voltooit, kun je met de opgedane kennis en vaardigheden problemen herkennen voordat ze zich voordoen en de gevolgen ervan beperken. Deze operations-certificering is geschikt voor projectmanagers, risicomanagers, functionele managers en C-suite executives.

Om het examen te kunnen afleggen, heb je een middelbare graad, 36 maanden ervaring in projectmanagement en 40 uur onderwijs in risicomanagement voor projecten nodig.

Aangeboden door: Project Management Institute (PMI)

Sleutelonderwerpen: Risicostrategie en project abonnement, betrokkenheid van belanghebbenden, kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalyse en risico respons planning

Prijs: $358 voor leden en $659 voor niet-leden

10 Gecertificeerd in logistiek, transport en distributie (CLTD)

via APICS Deze operations certificering aangeboden door APICS (American Production and Inventory Control Society) is perfect voor het leren van effectieve logistieke, transport- en verdelingsstrategieën om de efficiëntie te verhogen. Het omvat wereldwijde standaarden en essentiële vaardigheden en begeleidt u bij alles van het beheren van binnenkomende materialen tot de verdeling van producten en het verwerken van retourzendingen.

Om gecertificeerd te worden, moet je een examen van 150 vragen afleggen dat 3,5 uur duurt. Je moet een score van 300 of hoger halen om te slagen en aan te tonen dat je de stof begrijpt.

Als je kiest voor de ASCM gebundelde deal, die $1865 kost, krijg je zowel het studiemateriaal als de inschrijving. Als je alleen voor het zelfstudieportaal kiest, bedragen de kosten $1035.

Of je nu kiest voor het uitgebreide pakket of voor de meer betaalbare zelfstudieoptie, deze cursus opent deuren naar wereldwijde erkenning en expertise in logistiek en supply chain management.

Aangeboden door: APICS (American Production and Inventory Control Society)

Sleutelonderwerpen: Overzicht en strategie van logistiek, bestellingbeheer, voorraadbeheer, omgekeerde logistiek, magazijnbeheer, wereldwijde logistiek en transport

Prijs: $1000-$2000, afhankelijk van uw voorkeur

Verbetert uw operationeel beheer met ClickUp

Operations-certificeringen helpen u de juiste kennis en vaardigheden te verwerven om effectief met situaties om te gaan. En je hebt de lijst met de beste operations management cursussen om je keuze te maken!

Maar het gaat niet alleen om de certificeringen; u hebt ook de juiste software en tools nodig om u te helpen uit te blinken in uw rol om de efficiëntie van uw bedrijf te verbeteren.

Geef bij de selectie van software voor operations management de voorkeur aan een schaalbaar, alles-in-één platform zoals ClickUp. Deze uitgebreide oplossing consolideert alle aspecten van operations management, van inventaris tot personeelszaken, in een gebruiksvriendelijk platform.

Stel een duidelijke volgorde van handelingen in door "blokkerend" of "wachtend op" afhankelijkheden tussen taken toe te voegen en houd uw team op de rails om te weten waar het eerst aan moet werken

Een van de sleutels van ClickUp is de mogelijkheid om administratieve processen te stroomlijnen. Functies zoals projectmanagement toewijzing van middelen en samenwerking in teams zijn geïntegreerd, waardoor het minder vaak nodig is om tussen verschillende tools te springen. Deze consolidatie draagt bij aan een efficiëntere en georganiseerde werkstroom .

Vereenvoudig je werkstroom met ClickUp Project Manager voor efficiënte taakbeheer en samenwerking in teams met aanpasbare weergaven

Met meer dan 15 aanpasbare weergaven kunt u uw operationeel managementsysteem aanpassen aan uw behoeften. Of het nu gaat om Gantt grafieken voor tijdlijnen voor projecten of Kanban-borden voor het bijhouden van taken, ClickUp biedt de flexibiliteit om zich aan te passen aan verschillende operationele scenario's en de bedrijfsprestaties te verbeteren.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views-1.gif 15+ weergaven in ClickUp om uw HR-werkstroom aan te passen aan uw behoeften /%img/

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen en uw activiteiten te stroomlijnen Probeer ClickUp vandaag nog uit en leer hoe u uw activiteiten vlot kunt beheren!