10 Beste Google Colab Alternatieven in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Veel beoefenaars van machine learning zweren bij het vermogen van Google Colab om opslagproblemen en financiële beperkingen op te lossen. Colab wordt gehost door Jupyter Notebook en is ook populair omdat het geen installatie vereist.

We begrijpen echter dat de beperkte ruimte, het gebrek aan live bewerkingsfuncties en de tijdrovende taken je verleiden om op zoek te gaan naar alternatieven.

We bespreken de beste Google Colab alternatieven om je te helpen met je data science levenscyclus, inclusief data mining, modellering, verwerking en dagelijkse taken.

Wat moet je zoeken in Google Colab Alternatieven?

Voor een betere besluitvorming nemen we je mee door cruciale factoren die verantwoordelijk zijn voor de algemene gebruikssituaties van notebooks voor individuen, datavaardige bedrijfsteams, docenten en onderzoekers.

Realtime samenwerking: Kies een platform dat een samenwerkingsomgeving biedt zoals scherm delen

Beheersbare omgeving: Zoek naar een platform dat de conda-omgeving op uw computer eenvoudig laat werken

Coding embeds: Zorg ervoor dat je met de alternatieven voor Google Colab op één plek codeblokken kunt maken en insluiten

Data visualisatie: Zoek naar eenvoudige opties zonder code die meer aandacht krijgen van data-experts als het gaat om het verkennen van gegevens tijdens het bouwen van data-apps

De 10 beste Google Colab alternatieven om te gebruiken in 2024

Hier is een lijst van de 10 beste alternatieven voor Google Colab op basis van hun beste functies, beperkingen, prijzen en beoordelingen.

1. Noteable

via

Opmerkelijk

Noteable.io is een webgebaseerd cloud computing-platform, een notebook die bekend staat om zijn rijke samenwerkingsomgeving die is gebouwd op Jupyter-protocollen.

Noteable.io is een open-source 'no-coding needed' platform dat Python, SQL en R ondersteunt. Het platform biedt een samenwerkingsomgeving door interne en externe datawarehouses zoals Google BigQuery, Snowflake, Databricks en API's toe te laten.

Notable.io beste eigenschappen

Je kunt coderen, gegevens visualiseren en inzichten delen in een samenwerkingsomgeving omdat Notable naadloos samenwerkt met Jupyter Notebooks

Ga aan de slag met meerdere gebruikers en faciliteer teamwerk met realtime samenwerkingsfuncties

Gemakkelijk toegang tot en werken aan projecten vanaf elk apparaat met internetverbinding

Notable.io beperkingen

Beperkingen op de opslagruimte worden een beperking bij het werken met grote datasets of meerdere projecten

Een stabiele internetverbinding is noodzakelijk, waardoor de toegankelijkheid in gebieden met een slechte verbinding beperkt is

Noteable.io prijzen

Starter: Gratis

Gratis Pro: $30/maand

$30/maand Onderneming: Aangepaste prijzen

Noteable.io beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

4.5/5 (500+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

2. Jupyter

via

Jupyter

Jupyter is een open-source webapplicatie waarmee je live code, vergelijkingen, visualisaties en verhalende tekstdocumenten kunt maken en delen.

Het is een

veelzijdige tool

populair onder datawetenschappers, onderzoekers, onderwijzers en analisten om hun werk op een interactieve en reproduceerbare manier te ontwikkelen en te presenteren.

Jupyter beste eigenschappen

Met de interface kun je naadloos code uitvoeren en schrijven met een gebruiksvriendelijke notebookinterface die meerdere programmeertalen ondersteunt, zoals Python, R en Julia

Met de interactieve uitvoer kun je gegevens direct visualiseren door visualisaties, grafieken en plots weer te geven in het notitieboek

Beter samenwerken met het eenvoudig delen van documenten via e-mail, Dropbox, GitHub en andere platforms

Dankzij de flexibiliteit van TheKernel kun je met verschillende programmeertalen werken binnen één notebook

Geniet van vele functionaliteiten voor datamanipulatie, analyse en visualisatie met geïntegreerde bibliotheken zoals NumPy, Pandas, Matplotlib

Jupyter beperkingen

Sommige machineleerders vinden de initiële leerfase een uitdaging

Het werken met grote datasets of complexe berekeningen beïnvloedt de prestaties op minder krachtige machines

Omslachtig versiebeheer bij het delen van notebooks, wat leidt tot potentiële conflicten bij het samenwerken aan hetzelfde document

Jupyter prijzen

**Gratis

Jupyter beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

3. Microsoft Visual Studio

via

Microsoft visuele studio

Microsoft Visual Studio is een geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) met verschillende programmeertalen zoals C# (C-Sharp), Python, Javascript, C++ en Visual Basic .NET.

Een opvallend kenmerk van Microsoft Visual Studio zijn de Visual Studio Notebooks, die een virtueel laboratorium bieden met toegang tot tools voor gegevensverkenning, analyse en samenwerking.

Microsoft Visual Studio beste eigenschappen

Dankzij de meertalige functies kun je verschillende programmeertalen gebruiken, zoals Python, R en F

Met deIDE (Integrated Development Environment) heb je toegang tot Notebooks naast andere codeprojecten

Code, visualisaties en verhalende tekst combineren, waardoor gegevens effectief worden verteld en geanalyseerd in een interactieve omgeving

Microsoft Visual Studio beperkingen

Visual Studio Notebooks zijn geïntegreerd in het Visual Studio ecosysteem, wat beperkingen oplegt voor degenen die de voorkeur geven aan een standalone of cross-platform notebookomgeving

Beginners of mensen die niet bekend zijn met Visual Studio krijgen te maken met een steile leercurve vanwege de uitgebreide functies en de complexiteit van het ecosysteem

Microsoft Visual Studio prijzen

Voor individuen en kleine teams

Individueel: Gratis toegang

Voor bedrijven en ondernemingen

Professioneel abonnement: $45/maand per gebruiker

$45/maand per gebruiker Ondernemingsabonnement: $250/maand per gebruiker

Microsoft Visual Studio beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

4. Kaggle

via

Kaggle

Kaggle staat bekend om het organiseren van datawetenschapswedstrijden en biedt tegelijkertijd een samenwerkingsomgeving voor dataliefhebbers, onderzoekers en professionals.

Kaggle dient ook als een educatieve hub, die tutorials, cursussen en kernels aanbiedt om het leren en ontwikkelen van vaardigheden in datawetenschap te vergemakkelijken.

Voor beginners helpt Kaggle analytische vaardigheden aan te scherpen, data science-taken en -technieken toe te passen op echte datasets en samen te werken met een wereldwijde community van data-experts.

Kaggle beste functies

Verken en werk met uiteenlopende gegevens met toegang tot meerdere datasets in verschillende domeinen

Los echte problemen op en ding mee naar beloningen met verschillende datawetenschapswedstrijden

Creëer en deel code in een collaboratieve omgeving door middel van kernels, wat het leren vergemakkelijkt

Deelnemen aan de real-time community om samen te werken, inzichten te delen en te leren van elkaars projecten

Kaggle-beperkingen

Sommige gespecialiseerde gebieden hebben minder middelen of competities beschikbaar

Andere functionaliteiten krijgen minder aandacht Aangezien het platform zich sterk richt op competitie

Kaggle prijzen

**Gratis

Kaggle-notitieboeken: Prijzen op maat

Kaggle beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

4.7/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet vermeld

5. Databricks

via

Databricks

Databricks is 's werelds eerste lakehouse-platform in de cloud, dat de verschillende magazijnen combineert,

databases

en data lakes om een open en uniform platform te bieden voor data en AI.

Het platform ondersteunt Python, R, Scala en SQL met co-authoring, automatische versiebeheer, Git-integraties en RBAC.

De architectuur van het datameer ondersteunt alle datatypes, waardoor het toegankelijk is voor teams om samen te werken aan alle data die ze nodig hebben om te blijven innoveren en verbeteren.

Databricks beste eigenschappen

Automatiseer taken in je notebooks en plan de uitvoering van code, zodat de analyse soepel verloopt terwijl jij je concentreert op je verkenning en inzichten

Je kunt in realtime samenwerken om een notebook met meerdere gebruikers tegelijk te bewerken om inzichten te delen en samen problemen op te lossen

De self-hosting functie helpt bij het aanpassen aan uw behoeften, het installeren van bibliotheken en het beheren van bronnen

Codeer, visualiseer gegevens en deel inzichten binnen een samenwerkingsverband omdat Databricks naadloos samenwerkt met Jupyter Notebooks

Databricks beperkingen

Ontoereikende tools maken het voor datawetenschappers en analisten een uitdaging om de gegevens nauwkeurig te interpreteren

Nieuwe updates verstoren vaak het lopende werk of vereisen aanpassingen, wat de consistentie van de workflow beïnvloedt

Databricks prijzen

Gebaseerd prijsmodel met 14 dagen gratis proefperiode

met 14 dagen gratis proefperiode Banen: $0,07/gebruiker

$0,07/gebruiker Delta Live Tabellen: $0,20/gebruiker

$0,20/gebruiker SQL van Databricks: $0,22/gebruiker

$0,22/gebruiker Aangepast werklastplan: $0,40/gebruiker

$0,40/gebruiker Serverloze Real-time Storing: $0,07/gebruiker

$0,07/gebruiker Databricks Platform & Add-on: Prijzen op maat

Databricks beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

6. Papierruimte

via

Paperspace

Paperspace is een cloud-gebaseerd platform dat machine learning (ML) workflows vereenvoudigt en helpt bij het ontwikkelen, trainen en inzetten van AI-modellen.

Het staat bekend om zijn ingebouwde tools die elke fase van het proces van machinaal leren ondersteunen, van het voorbereiden van gegevens tot het trainen van deep learning-modellen, samenwerken aan projecten en het inzetten van modellen voor gebruik.

Paperspace beste eigenschappen

Volg wijzigingen in machine-learning modellen en datasets met de ingebouwde versiebeheerfuncties

Profiteer van krachtig ingebouwde beveiligingsprotocollen en -maatregelen om gevoelige gegevens en modellen te beveiligen, zodat naleving van de normen voor gegevensbescherming wordt gewaarborgd

Geniet van beter geïntegreerde data science-workflows met API-integraties

Resources naar behoefte op- of afschalen

Paperspace beperkingen

Paperspace heeft een opslaglimiet van 100 GB/gebruiker, wat beperkend is bij het verwerken van grote datasets of deep learning-modellen

Een langere reactietijd of beperkte ondersteuningsopties voor technische vragen

Je moet een plek op een wachtlijst claimen om aanspraak te kunnen maken op een NVIDIA H100 GPU

Paperspace prijzen

Gratis

Pro: $8/maand

$8/maand Groei: $39/maand

$39/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Paperspace beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: 3.4/5 (20+ beoordelingen)

7. Amazon SageMaker

via

Amazon SageMaker

Amazon AWS SageMaker is een machine learning (ML) platform aangeboden door Amazon Web Services (AWS) dat het proces van het bouwen, trainen en inzetten van ML-projecten op schaal vereenvoudigt.

Het staat erom bekend AI-algoritmen te bieden die je gemakkelijk in je applicaties kunt integreren.

Amazon SageMaker beste eigenschappen

Dankzij de opslagcompatibiliteit kun je datasets opslaan in een grote opslagruimte (S3)

Dankzij de rekenmogelijkheden kun je meerdere datasets tegelijk uitvoeren

Ontwikkel end-to-end machine- en deep learning-modellen

Amazon SageMaker beperkingen

Beperkte aanpasbaarheid in termen van specificaties zoals CPU/GPU types of geheugentoewijzing

Hoewel SageMaker een breed scala aan ingebouwde algoritmen biedt, wordt het integreren van gespecialiseerde algoritmen niet ondersteund

Amazon SageMaker prijzen

Free Tier : Eerste twee maanden

: Eerste twee maanden Plan op aanvraag: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen **Spaarplan:Aangepaste prijzen

Hagemaker Studio: Aangepaste prijzen

Amazon Sagemaker beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (30+ beoordelingen)

: 4.2/5 (30+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

8. Cocalc

via

Cocalc

Cocalc is een online platform dat toegang biedt tot open-source wetenschappelijke, technische en wiskundige hulpmiddelen, waarbij de nadruk ligt op voortdurende toegang en samenwerking in realtime.

Hierdoor kunnen veel teams, studenten en onderzoekers samenwerken met behulp van Jupyter-notebooks, Linux-terminal, latex of gemarkeerde documenten v/s codeserver X11.

Cocalc beste eigenschappen

Samenwerken aan projecten, documenten bewerken tegelijkertijd bewerken en wijzigingen in real-time bekijken

Gedeelde werkruimten voor groepen, waardoor het handig is voor samenwerkingsprojecten of teamwerk

Gebruik computationele tools zoals Jupyter Notebooks, SageMath en LaTeX editors om wetenschappelijke en wiskundige documenten te maken

Cocalc beperkingen

Het gebrek aan offline functionaliteiten maakt het moeilijk om toegang te krijgen tot projecten of tools zonder internetverbinding

Een basisplan beperkt de toegang tot bepaalde tools of samenwerkingsfuncties

Cocalc prijzen

Hobbyist: $10,86/maand per groep

$10,86/maand per groep Academische onderzoeksgroep: $123,98/maand per groep

$123,98/maand per groep Zakelijke Werkgroep: $104,16/maand per groep

Cocalc beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet vermeld

9. Diepe noot

via

Deepnote

Deepnote is een samenwerkingsplatform voor datawetenschap (single IDE) dat een

code-editor

(Geen code hosting nodig) en een rekenomgeving, waarmee u code kunt schrijven en uitvoeren, gegevens kunt visualiseren en

samen te werken aan projecten

.

Als webgebaseerde interface maakt het de integratie van tools voor gegevensanalyse eenvoudiger en worden verschillende programmeertalen ondersteund, zoals Python-code.

Deepnote beste eigenschappen

Gebruik webgebaseerde Jupyter-notebooks voor codeontwikkeling en experimenten

Experimenteer en creëer code ingebed in één platform

Diverse tools gebruiken om verschillende experimenten en modelversies in real-time te organiseren, volgen en vergelijken

Samenwerken met teams aan ML-projecten met functies zoals workspaces en versiebeheer

Deepnote beperkingen

Het vaste rechterdeelvenster beperkt de werkruimte, waardoor het moeilijk is voor mensen met kleinere schermen

Het platform heeft wat vertraging bij het laden van projecten en het starten van clusters

Deepnote prijzen

Gratis

Team: $31/maand per redacteur

$31/maand per redacteur Onderneming: Prijzen op maat

Deepnote beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (70+ beoordelingen)

: 4.8/5 (70+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

10. Replit

via

Replit

Replit is een gratis, collaboratief online codeerplatform. Het biedt een in-browser geïntegreerde ontwikkelomgeving (IDE) met meer dan 50 talen waar je code kunt schrijven, gegevensintensieve projecten kunt ontwikkelen en kunt samenwerken. Je kunt er ook applicaties hosten.

Het biedt een naadloze en toegankelijke codeerervaring, vooral voor beginners en leerkrachten, zonder een seconde te besteden aan de setup.

Replit beste eigenschappen

Gebruik de i n-gebouwde natuurlijke taalprocessor (NLP) om te buggen, automatisch aan te vullen en natuurlijke taal om te zetten in code

n-gebouwde natuurlijke taalprocessor (NLP) om te buggen, automatisch aan te vullen en natuurlijke taal om te zetten in code Begin met het ontwikkelen van uw specifieke ML projecten in elke programmeertaal zonder dat installatie nodig is

Creëer en samenwerken met externe teams toegankelijk voor elk apparaat

Beperkingen van Replit

Beperkingen in computationele bronnen, zoals CPU-gebruik of geheugentoewijzing, vooral in het gratis plan

Replit prijzen

Starter: Gratis

Gratis Replit Core: $220/jaar

$220/jaar Team: Aangepaste prijzen

Replit beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (20+ beoordelingen)

4.4/5 (20+ beoordelingen) Capterra: Te weinig beoordelingen

Andere AI-programma's

Google Colab Alternatieven en vergelijkbare notebooks richten zich op het bieden van een omgeving voor coderen in samenwerkingsverband, gegevensanalyse en het ontwikkelen van modellen voor machine learning. Maar sommige tools bieden veel meer.

Platformen voor projectbeheer

zoals ClickUp bieden een uitgebreide set ingebouwde AI-functies om de creatieve workflow van je team te stroomlijnen met verbeterde samenwerking en verhoogde productiviteit.

KlikUp

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven, tekst samen te vatten en op te poetsen, e-mailreacties te genereren en meer

ClickUp AI

verandert de manier waarop u uw taken maakt en beheert door eenvoudig elke tekst in een document, commentaar of taakbeschrijving te markeren. Gebaseerd op

wat uw project nodig heeft

het langer, korter, boeiender of eenvoudiger maakt.

De

ClickUp Dagelijkse Doelen Sjabloon

houdt u elke dag op weg naar uw doelstellingen

ClickUp's

AI hulpmiddelen

zullen uw

taakbeheer

met een ingebouwde AI, waarmee je toegang hebt tot een

digitaal schoolbord

om te brainstormen. Het is alsof je een productieve teamsessie hebt, waardoor het werk vlotter verloopt en teams die samenwerken in realtime kunnen samenwerken.

De AI-functies van ClickUp maken het eenvoudig voor marketingteams om snel belangrijke documenten te produceren, zoals een casestudy

ClickUp heeft meerdere functies, zoals aanpasbare dashboards, weergaven, whiteboards en documenten om u op de hoogte te houden van uw projecten en het team te laten samenwerken.

Bekijk het werk van uw teams in één oogopslag door de algemene voortgang te volgen of te categoriseren in ClickUp Dashboards

ClickUp beste functies

Verbeter uw schrijven moeiteloos voor een professionele, boeiende toon

Genereer efficiënt inhoud van topkwaliteit met AI-gebaseerde aanwijzingen

Optimaliseer elke tekst met de mogelijkheden van de AI-werkbalk

Direct samenvattingen en actiepunten produceren voor soepeler administratief werk

Gebruik ClickUp om spelling en grammatica te controleren en talen te vertalen

Gebruik digitale Whiteboards om snel ideeën te visualiseren en samen te werken

Ontwerp workflows die aan uw voorkeuren voldoen uit een reeks sjablonen

Samenwerken aan creatieve briefings met ClickUp Docs

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met de verkoopteam voor een plan op maat

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Gegevenswetenschap en verder

Het vinden van het juiste alternatief voor Google Colab hangt af van wat je team nodig heeft. Elk platform heeft zijn sterke punten en beperkingen.

Naast data science tools, overweeg ClickUp voor

projectbeheer

. De AI-functies van ClickUp helpen bij het schrijven, organiseren van taken en samenwerken in realtime. Het is een handig hulpmiddel voor creatieve teams.

Het is bedoeld om je data science-ervaring te vereenvoudigen,

codering gemakkelijker maken met behulp van AI-tools

en effectiever van begin tot eind.

