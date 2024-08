De 10 beste GetResponse alternatieven voor e-mailmarketing in 2024

Het aantal e-mailgebruikers bedraagt wereldwijd meer dan vier miljard in 2024 - meer dan de helft van de wereldbevolking. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bedrijven dol zijn op hun e-mailmarketingcampagnes.

Meningen kunnen verschillen, maar het ontwerpen, plannen, lanceren en opschalen van e-mailmarketingcampagnes is alleen mogelijk met de juiste tool.

GetResponse is een tool die marketeers gebruiken voor e-mailmarketingcampagnes of om marketingactiviteiten te automatiseren.

Het landschap van e-mailmarketingtools is echter zeer dynamisch. Eisen evolueren en elke industrie en elk bedrijf heeft zijn specifieke behoeften. Daarom is het mogelijk dat GetResponse niet aan ieders behoeften en voorkeuren voldoet.

We hebben een lijst samengesteld van de top 10 GetResponse alternatieven voor verschillende gebruikssituaties en vereisten. Deze lijst evalueert de functies en prijzen van elke tool om ervoor te zorgen dat u de perfecte pasvorm voor uw bedrijf vindt.

Wat moet je zoeken in GetResponse alternatieven?

Sommige e-mailmarketingbeheer tools bieden meer functies dan andere, maar je moet de bruikbaarheid van een tool evalueren voor je specifieke eisen voordat je je eraan verbindt. Voordat je je richt op een alternatief voor GetResponse, zijn er een paar dingen die je in gedachten moet houden.

Naadloos contactbeheer: Kies voor een tool die contactbeheer vereenvoudigt, integreert met CRM-tools en contacten zelf segmenteert Diepgaande analyses: Uw e-mailmarketingoplossing moet diep inzicht bieden in het gedrag van abonnees, de effectiviteit van uw campagnes meten en solide ROI-gegevens leveren Robuuste marketingintegraties: Zorg ervoor dat de tool integreert met e-commerce, zoekmachinemarketing en andere belangrijke apps All-in-One Marketing Suite: Kies een tool met bouwers voor landingspagina's, e-commerce integraties, sms-marketing, chatbots en andere uitgebreide functies Scheduling-functies: Kies een oplossing waarmee u uw e-mailcampagnes kunt plannen en de levering kunt automatiseren - een must voor basicsmarketingautomatisering6. Samenwerkingsfuncties: Zoek naar functies waarmee je zonder haperingen in teamverband kunt werken. Dit versnelt de planning en lancering van campagnes Betaalbaarheid: Ga voor een tool die binnen je budget past, maar houd rekening met de functies die nodig zijn voor de schaal waarop je werkt

Tot slot, waarom probeer je het gratis plan niet uit om te zien hoe de tool werkt en of de interface bij jou en je team past?

De 10 beste GetResponse alternatieven om te gebruiken in 2024

1. HubSpot

via Hubspot HubSpot is een uitstekende alles-in-één oplossing voor bedrijven die hun marketing- en verkoopinspanningen willen stroomlijnen. De geavanceerde marketingautomatisering, de CRM-suite en gedetailleerde analyses maken het de perfecte tool in je arsenaal.

Bovendien helpt de uitgebreide lijst met aanpasbare e-mailsjablonen je om je e-mailmarketingcampagnes te verbeteren. De gebruikersinterface behoort ook tot de meest intuïtieve op deze lijst.

HubSpot is een uitstekend alternatief voor GetResponse, vooral vanwege de geavanceerde automatiseringsfuncties.

HubSpot beste functies

Gebruik ingebouwde tools voor websiteoptimalisatie en analyses om prestaties en SEO te verbeteren

Profiteer van meer dan 1000 integraties met CMS'en, bestaande e-mailmarketingplatforms, communicatiesoftware en ERP-oplossingen

Toegang tot verkoop- en samenwerkingstools, inclusief een gratis CRM voor het sluiten van deals en leadbeheer, wat perfect is voor kleinere bedrijven

HubSpot beperkingen

Dure prijsplannen in vergelijking met andere GetResponse alternatieven

Beperkte aanpassingsmogelijkheden beschikbaar voor gebruikers met de lagere plannen

Het kan tijdrovend en complex zijn om te leren, gezien de grote verscheidenheid aan beschikbare functies

HubSpot prijzen

**Gratis

Starters: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Professioneel: $800/maand

$800/maand Enterprise: $3600/maand

HubSpot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3900+ beoordelingen)

2. MailerLite

via MailerLiter MailerLite is een betaalbaar, gebruiksvriendelijk alternatief voor GetResponse, het meest nuttig voor kleinere bedrijven en startende ondernemers.

Naast een intuïtieve interface biedt MailerLite functies zoals automatisering, drag-and-drop e-mail builder, A/B-testen en geavanceerde targeting.

De stapel tools voor e-mailmarketing, nieuwsbrieven en het bouwen van landingspagina's en websites helpt je de effectiviteit en betrokkenheid van je campagnes te verbeteren.

MailerLite beste functies

Krijg toegang tot aanpasbare thema's en een uitgebreide sjabloonbibliotheek

Bouw verschillende e-mailtypes met een drag-and-drop editor

Handhaaf een hoge e-mailafleveringsgraad

Downloadene-mailautomatisering functies, zelfs met het gratis plan

MailerLite beperkingen

Basale automatiseringsfuncties, zelfs met hogere plannen

Mist geavanceerde analyses en een speciaal tabblad voor analyses

Ondersteuning via live chat is beperkt tot gebruikers van plannen voor Advanced en Enterprise

MailerLite prijzen

**Gratis

Groeiend Bedrijf: begint bij $10/maand

begint bij $10/maand Geavanceerd: begint bij $20/maand

begint bij $20/maand Enterprise: Prijzen op maat

MailerLite beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (800+ beoordelingen)

4.6/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1900+ beoordelingen)

3. ActiveCampaign

via ActiveCampaign ActiveCampaign, een functierijk alternatief voor GetResponse, biedt een combinatie van oplossingen voor e-mailmarketing, CRM, marketingautomatiseringshulpmiddelen en verkoopautomatisering mogelijkheden.

De tool, een uitstekende functie voor groeiende bedrijven, gebruikt machine learning om contacten te segmenteren en campagnes te personaliseren via e-mail, berichten, chat en tekst.

De uitstekende e-mail deliverability en machine-learning mogelijkheden maken het een krachtpatser voor marketeers.

ActiveCampaign beste functies

Gebruik geavanceerde automatiseringsworkflows om doelgroepbenadering te verbeteren

Maak gebruik van functies voor machine learning om de verzendtijd van e-mails te optimaliseren

Krijg functies voor het beheer van verkooptrechters en leadconversie

Bereik klanten via verschillende kanalen met marketingtools zoals live chat, sms-marketing en integratie van Facebook Custom Audiences

Neem datagestuurde beslissingen met uitgebreide analyses en geavanceerde rapportage

ActiveCampaign-beperkingen

Gebruikers melden een steile leercurve, vooral voor gebruikers die zich alleen willen richten op e-mailmarketing

Er is geen gratis plan beschikbaar

ActiveCampaign prijzen

Lite: begint bij $39/maand

begint bij $39/maand Plus: Begint bij $70/maand

Begint bij $70/maand Professioneel: Begint bij $187/maand

Begint bij $187/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

ActiveCampaign beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (10.000+ beoordelingen)

4.5/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2300+ beoordelingen)

bekijk deze_ *alternatieven voor ActiveCampaign* _!**_

via Constant contact Constant Contact is een van de oudste en meest vertrouwde e-mailmarketingplatforms voor kleine bedrijven.

Constant Contact maakt het ontwerpen en lanceren van campagnes eenvoudiger voor teams die meerdere campagnes tegelijk uitvoeren: De e-mailsjablonen met slepen en neerzetten, een marketing-CRM en tools voor sociale-mediamarketing worden gecombineerd met een intuïtieve gebruikersinterface en een rijke sjabloonbibliotheek.

De uitgebreide reeks functies van het platform helpt bedrijven hun publiek te laten groeien, e-mailcampagnes te beheren en evenementen te promoten.

Constant Contact behoort ook tot de goedkoopste GetResponse alternatieven die hier worden vermeld.

Beheer e-mailmarketing, marketingautomatisering en het bijhouden van prestaties met een gebruiksvriendelijke interface

Verken campagnetypen en functies in een toonaangevende proefperiode van 60 dagen

Biedt nichefuncties voor verkoop, beheer van sociale media en betalingsbeheer voor evenementen

Beperkte opties voor het aanpassen en segmenteren van e-mailmarketing

Aanzienlijke prijsstijging bij grotere e-maillijsten

Beperkte geavanceerde functies in de Lite- en Standaard-plannen

Lite: $12/maand

$12/maand Standaard: $35/maand

$35/maand Premium: $80/maand

G2: 4/5 (5700+ beoordelingen)

4/5 (5700+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2600+ beoordelingen)

5. Salesforce Marketing Cloud

via Salesforce Marketing Cloud Salesforce Marketing Cloud is een AI-gebaseerd, cloudgebaseerd CRM-platform dat goed werkt voor bedrijven die op zoek zijn naar geavanceerde marketingautomatiseringsoplossingen.

Het platform helpt klantenloyaliteit te stimuleren via gepersonaliseerde e-mailcampagnes en klanttrajecten. Functies zoals doelgroepsegmentatie, lead- en accountbetrokkenheid en realtime inzichten maken het een robuuste tool voor grote bedrijven.

Marketing Cloud is de duurste tool in deze lijst. Maar deze tool biedt meer dan je op het eerste gezicht zou denken. ✨

Marketing Cloud van Salesforce is niet beperkt tot e-mailmarketingcampagnes ; zijn holistische marketingstack zal uw marketingactiviteiten aanpakken.

De beste functies van Salesforce Marketing Cloud

Voorspellende journeys maken en klantervaringen personaliseren met de AI-technologie van Salesforce, Einstein

Toegang tot geavanceerde analyses en gebruikersinzichten

Integreer een end-to-end suite van marketingautomatiseringsoplossingen met Marketing Cloud

Houd de funnel in de gaten met realtime updates van prospectactiviteiten

Salesforce Marketing Cloud beperkingen

Minder integraties met derden

API-toegang en A/B-testen zijn alleen beschikbaar voor PRO-gebruikers

Prijzen Salesforce Marketing Cloud

Marketing Cloud Engagement: Vanaf $1250 per maand (Professional)

Vanaf $1250 per maand (Professional) Account Engagement van de marketingcloud: Vanaf $1250 per maand (Groei)

Vanaf $1250 per maand (Groei) Personalisatie van de marketingcloud: Vanaf $108.000 per jaar (Groei)

Salesforce Marketing Cloud beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (4000+ beoordelingen)

4/5 (4000+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (400+ beoordelingen)

6. Moosend

via Moosend Moosend is een betaalbaar e-mailmarketing- en automatiseringsplatform. Hoewel de functies niet zo uitgebreid zijn als bij andere platforms, helpen de lijstbeheer- en segmentatieopties van Moosend marketeers om hun doelgroepen te verfijnen.

Het platform vereenvoudigt e-mailmarketing met functies zoals de drag-and-drop e-mail builder, landingspagina en formulier builder, en workflow automatisering. Je kunt ook de ongeveer 75 e-mailsjablonen gebruiken om snel campagnes te lanceren.

Moosend beste functies

Een gebruiksvriendelijke interface met alle benodigde functies voor basis e-mailmarketingcampagnes

Gebruik AI-gestuurde optimalisaties om je e-mails boeiend en interactief te houden voor verschillende campagnes

Moosend beperkingen

De prijsstelling op basis van abonnees is onpraktisch voor bedrijven met een grote lijst maar weinig e-mailcampagnes

Mist een mobiele app voor het beheren van e-mailcampagnes

Moosend prijzen

30 dagen gratis proberen

Pro: $9/maand

$9/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Moosend beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

4.7/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (190+ beoordelingen)

7. Druppelen

via Druppelen Drip is een marketingautomatiseringstool die robuuste mogelijkheden voor e-maileditors, abonneebeheer en geautomatiseerde workflows voor e-mailmarketing biedt.

Het platform is handig voor e-commercemerken die werken op het platform van Shopify. Je kunt snel campagnes starten met functies zoals een visuele e-mail automation builder, contactsegmentatie en een bibliotheek met kant-en-klare automatisering.

Het analysedashboard is een bonus: je kunt inzichten krijgen en de volgende stappen nemen op basis van de gegevens die uit je campagnes worden gefilterd.

Drip beste functies

Op maat gemaakt voor e-commercebedrijven met functies en integraties die conversies helpen stimuleren

Geïntegreerd met Shopify, Magento en WooCommerce

Verkrijg informatie via aanpasbare dashboards met gedetailleerde klantinzichten

Creëer en lanceer marketingcampagnes via een visuele automation builder

Druppelbeperkingen

Complexe prijsplannen gebaseerd op de grootte van de e-maillijst

Het kan duur zijn voor een groot aantal contactpersonen

Nieuwe gebruikers kunnen de interface verwarrend vinden

Drip prijzen

14 dagen gratis proberen

$39/maand voor 2500 contacten

$289/maand voor 20.000 contactpersonen

Aangepaste prijzen voor meer dan 170.000 contactpersonen

Drip beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (450+ beoordelingen)

4.4/5 (450+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (190 beoordelingen)

8. AWeber

via AWeber AWeber is een eenvoudig maar krachtig platform voor e-mailmarketing en marketingautomatisering.

Het onderscheidt zich van zijn concurrenten met unieke functies: AMP e-mails, een hosted message broadcast archief, popup formulieren, web push meldingen, een uitgebreide bibliotheek met stockafbeeldingen en een Canva-aangedreven e-mail builder.

Het platform biedt ook robuuste analyses, A/B-tests en aanpasbare sjablonen.

Dit alternatief voor GetResponse is ook een uitstekende optie voor nieuwe bedrijven. Je kunt een domein kopen en een website voor je bedrijf opzetten vanuit de tool.

AWeber beste eigenschappen

Werk binnen een Team Hub voor team- en klantenbeheer

Integreer meer dan 1000 platforms zoals Shopify, WordPress en Patron

Gebruik kant-en-klare sjablonen voor verkooppagina's

Creëer e-mails met AI-gestuurde schrijfondersteuning en Canva

Bereik een betere publieksbetrokkenheid via web pushmeldingen

Verbeter het bereik via uitzendingen en interactieve e-mails

AWeber beperkingen

Integratie met derden vereist om sms-berichten te ondersteunen

Uitgeschreven gebruikers tellen mee voor je maandelijkse quota

AWeber prijzen

Gratis

Lite: begint bij $12,50/maand

begint bij $12,50/maand Plus: Begint bij $20,00/maand

Begint bij $20,00/maand Onbeperkt: $899/maand

Aweber beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (620+ beoordelingen)

4.2/5 (620+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (290+ beoordelingen)

9. Omnisend

via Omnisend Omnisend is een alles-in-één omnichannel marketingplatform. Het richt zich voornamelijk op e-commercebedrijven en het platform helpt bij het automatiseren van e-mail-, sms- en push-meldingscampagnes.

Omnisend staat bekend om zijn gebruiksgemak en de mogelijkheid om snel on-brand, shoppable e-mails te maken.

Het platform biedt robuuste automatisering, segmentatiemogelijkheden en kant-en-klare workflows voor verschillende stadia van het klanttraject.

Omnisend beste eigenschappen

Maak e-mails met een intuïtieve drag-and-drop e-maileditor

Lees diepgaande campagnerapporten met geavanceerde analyses

Gebruik kant-en-klare workflows, e-mailsjablonen en integratie van kortingscodes

Ontvang product- en categorieaanbevelingsrapporten om waardevolle klanten met een hoge intentie te targeten

Krijg alle geavanceerde functies en onbeperkte contactpersonenopslag, zelfs met het gratis plan

Integreer SMS marketing via een eenvoudig opt-in proces

Omnisend beperkingen

Heeft niet dezelfde marketingvoordelen buiten e-commercebedrijven

Gebruikers hebben slechte e-mail deliverability rates gerapporteerd

Het platform biedt geen ondersteuning voor meerdere talen

Omnisend prijzen

**Gratis

Standaard: begint bij $16/maand

begint bij $16/maand Pro:begint bij $59/maand

Omnisend beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (830+ beoordelingen)

4.6/5 (830+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

10. Campagne Monitor

via Campagne Monitor Als u visueel aantrekkelijke en boeiende e-mails wilt maken, zal dit veelzijdige platform voor e-mailmarketing en marketingautomatisering u van pas komen.

Campaign Monitor vereenvoudigt het creëren van klanttrajecten op maat en biedt diepgaande e-mailanalyses met krachtige mogelijkheden zoals segmentatie voor gepersonaliseerde, doelgerichte communicatie.

Campaign Monitor richt zich op het bieden van analyses van campagneprestaties en gebruikersgedrag. Dit helpt u bij het aanpassen en verbeteren van uw e-mailmarketingcampagnes.

Campaign Monitor beste functies

Beheer en verzend e-mailcampagnes met hoge volumes

Gebruik een no-code drag-and-drop e-mail builder

Verbeter de betrokkenheid van het publiek door SMS in uw e-mailcampagne te integreren

Gebruikmaken van geautomatiseerde e-mails die worden geactiveerd door specifieke interacties met klanten

Campaign Monitor-beperkingen

Beperkte aanpassingsopties

Gebrek aan ingebouwde functies voor sociaal delen

Samenwerken aan e-mailcampagnes kan omslachtig zijn

Campaign Monitor prijzen

**Gratis

Lite: begint bij $11/maand

begint bij $11/maand Essentials: Begint bij $19/maand

Begint bij $19/maand Premium:begint bij $149/maand

Campaign Monitor beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (690+ beoordelingen)

4.1/5 (690+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (480+ beoordelingen)

Hoewel we ons vooral hebben gericht op tools met specifieke e-mailmarketing- en marketingautomatiseringsfuncties, is het essentieel om ook platforms te overwegen die het beheer van marketingcampagnes upgraden.

ClickUp springt eruit op dit gebied, vooral voor marketingteams die robuuste functies voor projectbeheer nodig hebben.

Creëer en beheer een succesvol reclameproject met een marketingactieplan ClickUp voor marketingteams is een uitgebreide oplossing die marketingteams helpt bij het plannen, uitvoeren en volgen van hun e-mailcampagnes.

Hoewel het geen conventioneel e-mailmarketingplatform is, biedt ClickUp unieke functies die een georganiseerd kader bieden om verschillende aspecten van marketingprojecten te beheren, waaronder e-mailgerelateerde taken .

U kunt uw e-mailmarketing verbeteren en workflows stroomlijnen met ClickUp's sjabloon voor e-mailmarketing en sjablonen voor inhoudskalenders .

Coördineer effectief met uw team en vereenvoudig het plannen van inhoud en het bijhouden van e-mailprestaties, en stroomlijn uw e-mail marketingworkflows met de ClickUp E-mailmarketing campagnesjabloon

Organiseer en beheer campagnes moeiteloos, plan inhoud, volg prestaties en vereenvoudig de communicatie met uw team met behulp van de krachtige tools van ClickUp.

Schaal uw e-mailcampagnes met ClickUp AI

Zeg vaarwel tegen writer's block!

E-mailmarketing eenvoudig gemaakt met ClickUp AI ClickUp AISchrijf assistent maakt boeiende, foutloze e-mailcontent voor jou. Bespaar tijd en verhoog je creatieve output met het genereren van ideeën, kaders en complete concepten.

ClickUp AI Writing Assistant stelt u in staat om betere e-mails te schrijven in minder tijd.

ClickUp beste functies

Zet inkomende e-mails naadloos om in gedetailleerde taken met geautomatiseerde taakaanmaak

E-mailverzending automatiseren op basis van aangepaste velden, formulierinzendingen of specifieke taakgebeurtenissen

Centraliseren e-mailbeheer binnen het platform om taken en communicatie te beheren

De samenwerking tussen teams verbeteren enprojecten volgen met uitgebreide samenwerkingstools

Zet brainstormsessies om in uitvoerbare plannen metClickUp Whiteboards

Beheer uw kleine bedrijfsprojecten stap voor stap met sjablonen, samenwerkingsfuncties en meer dan 15 projectweergaven met ClickUp

ClickUp beperkingen

Het biedt geen specifiek automatiseringsplatform voor e-mailmarketing en sms-automatisering

Er is een leercurve om de volledige functionaliteit te benutten

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met de verkoop team voor een plan op maat

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3000+ beoordelingen)

Uitmuntend projectbeheer met ClickUp

Als u de alternatieven voor GetResponse onderzoekt, zult u de behoefte ontdekken om uw e-mailcampagnes en marketingworkflows te stroomlijnen.

Overweeg het gebruik van ClickUp om je e-mailmarketingworkflow te verbeteren.

ClickUp's e-mailbeheer en communicatiefuncties integreren naadloos met zijn projectbeheer mogelijkheden. Met de mogelijkheid van het platform om teamsamenwerking te verbeteren en communicatie, zullen uw e-mailmarketingcampagnes sneller live gaan.

Klaar om e-mailcampagnes te maken die resultaat opleveren? Inschrijven voor ClickUp vandaag.