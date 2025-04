10 beste e-mailprogramma's in 2025 (beoordelingen en prijzen)

E-mails zijn overal!

De gemiddelde inbox van e-mail wordt elke dag overspoeld met e-mails. Maar weet je wat verrassend is? Slechts ongeveer 23.9% van de verkoop e-mails worden geopend.

Daarom is verbinding maken met prospects, leads en beïnvloeders een gedeelde uitdaging in de zakelijke wereld. Sales teams, marketeers en eigenaren van bedrijven worstelen allemaal met het opbouwen van zinvolle verbindingen door middel van outreach.

Zelfs als je een opmerkelijk product of dienst hebt, is het niet eenvoudig om je doelgroep te bereiken. Aangezien de gemiddelde open rate van e-mails voortdurend daalt, heb je geavanceerde e-mail software nodig om gepersonaliseerde en doelgerichte berichten op te stellen.

Wij hebben het lawaai doorbroken en de beste e-mail software onthuld die je helpt om sterke verbindingen en relaties op te bouwen met je publiek-één e-mail per keer.

Wat moet je zoeken in e-mailprogramma's?

Hoewel e-mailprogramma's verschillende functies hebben om je e-mailcampagnes te verbeteren, is het kiezen van een programma dat past bij je zakelijke behoeften en communicatiedoelstellingen cruciaal voor een succesvol bereik.

Neem deze functies in overweging bij het kiezen van je e-mail tool:

Gebruikersvriendelijke interface: Zoek naar een tool waarmee je gemakkelijk door de functies kunt navigeren, e-mailcampagnes kunt instellen en resultaten kunt analyseren zonder dat je veel hoeft te leren

Automatisering en planning: Blijf georganiseerd met automatisering functies omdat het u helpt tijd te besparen en kunt u e-mails, follow-ups en taken plannen

A/B-tests:* Optimaliseer de prestaties van uw e-mail met deze functie kunt u experimenteren met verschillende elementen, zoals onderwerpregels en content, om te bepalen wat beter aanslaat bij uw publiek

E-mailsjablonen: Kies een tool die sjablonen ondersteunt en aanpasbare sjablonen biedt om snel professioneel ogende e-mails te maken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat uw berichtgeving on-brand blijft

Analytics: Bijhouden en analyseren van uw campagnes met waardevolle inzichten zoals open rates en andere statistieken om datagestuurde beslissingen te nemen en uw bereikcampagnes te verbeteren

Om u te helpen uw e-mail campagnes succesvol te maken, presenteren wij de 10 beste e-mail outreach tools ontworpen om uw communicatie inspanningen te stroomlijnen.

Laten we eens in deze oplossingen duiken.

1. ClickUp - het beste voor het beheren van bereikacties

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Email-in-ClickUp-gif.gif E-mails verzenden en ontvangen zonder ClickUp te verlaten /%img/

Beheer uw e-mails en werk op één plek - verzend en ontvang e-mails overal in ClickUp en maak e-mails tot taken, stel automatiseringen in, koppel e-mails aan elke Taak en meer

ClickUp is een alles-in-één platform voor projectmanagement en productiviteit, ontworpen om teams en individuen te helpen bij het beheren van taken, projecten en samenwerking in één uniforme werkruimte.

Als u al CRM-software (Customer Relationship Management) gebruikt om prospects, contactpersonen en klanten te beheren, dan is dit de deal: het CRM van vandaag is niet zomaar een gewone manager; het is een veelzijdige database met alle essentiële functies!

Denk aan sjablonen het is tijd om afscheid te nemen van het tijdperk van saaie spreadsheets en eindeloze e-mails. ClickUp CRM Software voor projectmanagement gaat verder met aanpasbare velden en een flexibele hiërarchie, zodat u een mix kunt maken van CRM en projectmanagement in een verenigd platform.

Maak gebruik van ClickUp's eenvoudige CRM sjabloon om klantgegevens te organiseren, beheren prospectcommunicatie en automatiseer Taken. Integreer ClickUp met LinkedIn Sales Navigator met behulp van tools zoals Zapier om uw lijsten met e-mails op te bouwen via LinkedIn prospectie en het exporteren van contacten.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/image-498.png Verbeter uw CRM strategieën met ClickUp's Simple CRM sjabloon https://app.clickup.com/signup?template=t-180546802&_gl=1\*wz82f3\*gcl\_au*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Dit sjabloon downloaden /$$cta/

Met ClickUp's projectmanagement voor e-mail , onbeperkte projecten maken om de productiviteit van het team bij te houden, e-mailberichten rechtstreeks vanuit ClickUp-taaken verzenden en ontvangen zonder van tabblad te veranderen, en instellen van ClickUp Automatiseringen voor terugkerende e-mailcampagnes.

Deze helpen u tijd te besparen, communicatie georganiseerd te houden en transparantie in gesprekken te behouden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/email-in-clickup.gif ClickUp e-mail /%img/

E-mails verzenden zonder van tabblad te wisselen.

Laten we eens kijken welke andere sleutel functies van ClickUp het een solide e-mail tool maken.

De beste functies van ClickUp:

Visualisatie van de verkoopcyclus: Versnel client groei door uw verkoop te visualiseren en te beheren met 10+ flexibele weergaven van CRM

Versnel client groei door uw verkoop te visualiseren en te beheren met 10+ flexibele weergaven van CRM Data-Driven Insights: Analyseer gegevens voor klantinzichten met behulp van 50+ dashboard widgets om de customer lifetime value en grootte van deals te monitoren

Analyseer gegevens voor klantinzichten met behulp van 50+ dashboard widgets om de customer lifetime value en grootte van deals te monitoren E-mailsysteem voor klantenwerving: Centraliseer klantenwerving door e-mails te integreren met ClickUp, wat communicatie en samenwerking vergemakkelijkt

Centraliseer klantenwerving door e-mails te integreren met ClickUp, wat communicatie en samenwerking vergemakkelijkt Betekenisvolle integraties: Integreer met Gmail, Outlook, Office 365 of IMAP voor een soepele werkstroom

Integreer met Gmail, Outlook, Office 365 of IMAP voor een soepele werkstroom Automatisering: Maak gebruik van 50+ automatiseringen om aanpasbare ClickUp-taak om het bereik te vergroten

E-mailmarketing gemakkelijk gemaakt met ClickUp AI

Krachtige generatieve AI: Schrijf boeiende content met ClickUp AI en communiceer met uw prospects met consistentie en duidelijkheid

Probeer ClickUp AI

Beperkingen van ClickUp:

Nieuwe gebruikers hebben mogelijk tijd nodig om alle functies te verkennen

Prijzen ClickUp:

Free Forever

Onbeperkt: $7 per maand per gebruiker

$7 per maand per gebruiker Business: $12 per maand per gebruiker

$12 per maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp AI is ook beschikbaar in betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp:

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Outreach.io - Het beste voor automatisering van verkoopbetrokkenheid

via Bereiken.io Outreach.io is een van de beste outreach-tools die is ontworpen voor het stroomlijnen en optimaliseren van sales outreach-processen. Het biedt oplossingen voor vertegenwoordigers, eigenaren van bedrijven, leadgenerators, bloggers en influencer managers.

Identificeer prospects, creëer aantrekkelijke prospects en maak een einde aan repetitieve Taken, allemaal met de kracht van AI.

De beste functies van Outreach.io:

Slimme follow-up: Maak gerichte klantbetrokkenheid mogelijk met de Always-on-assistent ondersteund door AI en ML om realtime updates over je klanten te krijgen, zelfs als ze niet beschikbaar zijn

Maak gerichte klantbetrokkenheid mogelijk met de Always-on-assistent ondersteund door AI en ML om realtime updates over je klanten te krijgen, zelfs als ze niet beschikbaar zijn Outreach global sidebar: Krijg toegang tot al uw dagelijkse essentiële Taken, van het reageren op feedback van klanten tot het plannen van vergaderingen, met behulp van één centrale hub - de outreach global sidebar

Krijg toegang tot al uw dagelijkse essentiële Taken, van het reageren op feedback van klanten tot het plannen van vergaderingen, met behulp van één centrale hub - de outreach global sidebar Uitgebreide integratie: Bereik betrouwbare BiDirectionele synchronisatie met Salesforce-integratie en meer dan 90 integraties met andere CRM-platforms

Beperkingen van Outreach.io

Bulkbewerking kan onhandig zijn omdat sequenties één voor één moeten worden bewerkt

De prijs is aan de hoge kant van de tools op deze lijst

Prijzen voor Outreach.io:

Aangepaste prijzen

Outreach.io beoordelingen en recensies:

G2: 4.3/5 (3.550+ beoordelingen)

4.3/5 (3.550+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (290+ beoordelingen)

3. Mailshake - Het beste voor leadbeheer

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/Mailshake-1400x876.png Verzend gepersonaliseerde e-mails op grote schaal en beheer e-mail met Mailshake /%img/

via Mailshake Mailshake is een e-mail tool die gepersonaliseerde e-mailcampagnes, follow-ups en bijhouden mogelijk maakt om de communicatie en het opbouwen van relaties met uw prospects te verbeteren.

Neem gelijktijdig contact op met verkoopprospects via campagnes en geautomatiseerde follow-ups met de automatiseringsfuncties van Mailshake.

De beste functies van Mailshake:

Campagneanalyse: Houd de vinger aan de pols van uw campagne met analyses zoals open-, klik- en antwoordpercentages voor elke e-mail. Mailshake's lead drivers helpen bij het identificeren van waardevolle leads en A/B-tests verbeteren de prestaties na verloop van tijd

Houd de vinger aan de pols van uw campagne met analyses zoals open-, klik- en antwoordpercentages voor elke e-mail. Mailshake's lead drivers helpen bij het identificeren van waardevolle leads en A/B-tests verbeteren de prestaties na verloop van tijd CRM-systeemintegratie: Stuur leadgegevens automatisch naar je CRM-systeem CRM-systeem via integraties van derden met platforms zoals HubSpot, Pipedrive en Salesforce. Verbeter klantinteracties door het structureren van e-mailbeheer en automatisering van herhaalbare processen Lijst opschonen: Verbeter de deliverability met de tools voor het opschonen van lijsten, waarmee valse of inactieve e-mailadressen efficiënt worden verwijderd

Stuur leadgegevens automatisch naar je CRM-systeem CRM-systeem via integraties van derden met platforms zoals HubSpot, Pipedrive en Salesforce. Verbeter klantinteracties door het structureren van e-mailbeheer en automatisering van herhaalbare processen

Mailshake limieten:

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor e-mails

Slechte klantenservice ondersteuning

Prijzen van Mailshake:

E-mail voor marketeers en oprichters: $58 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

$58 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd) Verkoopbetrokkenheid voor verkoopteams: $83 per maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Mailshake beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (240+ beoordelingen)

4.7/5 (240+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (100+ beoordelingen)

4. Salesblink - Het beste voor e-mail planning

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/blinkgpt-sales-sequences-1400x833.jpeg verkoopblink /%img/

via Verkoopblink Salesblink is een tool voor automatisering van verkoop dat AI-gestuurde outreach, verbetering van de e-mail deliverability, vergaderingen en educatieve middelen combineert om je hele salesteam te helpen hun targets efficiënter te behalen.

Deze outreach-tool dient als een alles-in-één, full-stack cold outreach-platform.

De beste functies van Salesblink:

BlinkGPT verkoop AI: E-mails opstellen en maak gepersonaliseerde sequenties met de hulp van BlinkGPT. Klaar deze activiteiten in slechts enkele seconden met zijn AI-mogelijkheden

E-mails opstellen en maak gepersonaliseerde sequenties met de hulp van BlinkGPT. Klaar deze activiteiten in slechts enkele seconden met zijn AI-mogelijkheden Email warmup: Verbeter moeiteloos uw e-mail- en domeinreputatie en zorg ervoor dat uw berichten altijd belanden waar ze van belang zijn, omdat berichten die in de map met spam belanden automatisch naar de map inbox worden verplaatst

Verbeter moeiteloos uw e-mail- en domeinreputatie en zorg ervoor dat uw berichten altijd belanden waar ze van belang zijn, omdat berichten die in de map met spam belanden automatisch naar de map inbox worden verplaatst Planning van vergaderingen: Geef uw prospects de vrijheid om vergaderingen te boeken wanneer het hen uitkomt met BlinkGPT. Mis nooit een ontmoeting, online of fysiek, met handige herinneringen voor zowel u als uw klant

Beperkingen van verkoopblink:

B2B bedrijven zoeken mist filters voor sub-niches die de precisie kunnen limieten bij het targetten van specifieke industrieën

De gebruikersinterface is misschien wat gedateerd

Prijzen van Verkoopblink:

Groei: $25 per maand (jaarlijks gefactureerd) - 6000 e-mails per maand

$25 per maand (jaarlijks gefactureerd) - 6000 e-mails per maand Schaal: $79 per maand (jaarlijks gefactureerd) - 100.000 e-mails per maand

$79 per maand (jaarlijks gefactureerd) - 100.000 e-mails per maand Business: $149 per maand (jaarlijks gefactureerd) - 200.000 e-mails per maand

Salesblink beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (120+ beoordelingen)

4.5/5 (120+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (110+ beoordelingen)

5. Salesloft - Het beste voor verkoopbetrokkenheid via AI

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/bace0628-dc94-4be0-933f-50b5b05b1853.png Dashboard voor Salesloft /%img/

via Salesloft Salesloft is uw go-to voor verkoopinspanningen - een krachtpatser die naadloos prospectie, diepgaande analyses en cadansen integreert. Het is een tool waarmee leiders en verkopers in een handomdraai van de ene naar de andere Taak kunnen overschakelen.

De beste functies van Salesloft:

Salescadencesbeheer: Creëer en beheer salescadences, gestructureerde sequenties die zijn ontworpen om prospects te boeien en ze door de salesfunnel te leiden

Creëer en beheer salescadences, gestructureerde sequenties die zijn ontworpen om prospects te boeien en ze door de salesfunnel te leiden Pipelinebeheer: Zet uw CRM-gegevens om in acties, bouw een betrouwbare pijplijn op door te handelen op basis van real-time betrokkenheid en blijf op de hoogte van de voortgang van deals met behulp van automatische CRM synchroniseren

Zet uw CRM-gegevens om in acties, bouw een betrouwbare pijplijn op door te handelen op basis van real-time betrokkenheid en blijf op de hoogte van de voortgang van deals met behulp van automatische CRM synchroniseren Voorspelbaarheid: Stimuleer verkoop door voorspelbaarheid toe te voegen aan uw verkoopproces met behulp van kwalificatieraamwerken zoals MEDDICC of ICED. Gebruik deze inzichten om uw leadgeneratie en conversie te bevorderen

Salesloft limieten:

Integratie problemen met HubSpot kunnen leiden tot constante onderbrekingen en duplicaten aanmaken

Vertragingen in call logging en call recording kunnen ongemakken veroorzaken

Prijzen voor Salesloft:

Aangepaste prijzen

Salesloft beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (3800+ beoordelingen)

4.5/5 (3800+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (200+ beoordelingen)

6. Reply - Het beste voor automatisering van follow-ups

via Antwoord Reply is uw AI-bondgenoot voor verkoopbetrokkenheid en revolutioneert de manier waarop u schaalbare zakelijke kansen creëert.

Reply zorgt voor betere communicatie en efficiënte dealafrondingen door verschillende aspecten van het verkoopproces te automatiseren en te stroomlijnen verkoopproces .

Reply beste functies:

Multichannel sales outreach: Combineer en pas e-mail, telefoon, SMS en LinkedIn berichten moeiteloos aan binnen één enkele e-mail outreach campagne voor effectieve communicatie

Combineer en pas e-mail, telefoon, SMS en LinkedIn berichten moeiteloos aan binnen één enkele e-mail outreach campagne voor effectieve communicatie Jason AI e-mail tool:* Vereenvoudig het aanmaken van overtuigende e-mails met Jason AI, een ChatGPT-aangedreven automatisering schrijftool . Toegang tot meer dan 40 vooraf ontworpen sjablonen voor e-mails om uw prospects moeiteloos te benaderen

Uitgebreide database:Krijg toegang tot een B2B contact- en bedrijfsdatabase met geavanceerde filteropties die ervoor zorgen dat uw berichten de juiste persoon bereiken door u in staat te stellen een gerichte lijst met prospects op te bouwen

Reply limieten:

De ondermaatse gebruikersinterface kan de navigatiesnelheid en werkstroom beïnvloeden

Onvoldoende inbox notificaties kunnen leiden tot vertraagde reacties

Haperende extensie in Chrome tijdens het scannen van e-mail

Reactieprijzen:

Gratis abonnement: 20 datakredieten per maand

20 datakredieten per maand Starter : $60 per maand (1 mailbox)

: $60 per maand (1 mailbox) Professioneel: $90 per maand (2 mailboxen)

$90 per maand (2 mailboxen) Aangepaste prijzen (4 mailboxen)

Reply beoordelingen en recensies:

G2: 4.6/5 (1170+ beoordelingen)

4.6/5 (1170+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

7. Smartreach - Het beste voor e-mailpersonalisatie

via Smartreach Smartreach is een tool voor het bereiken van e-mail, ontworpen voor zowel individuele gebruikers als kleine bedrijven, en biedt gebruiksgemak en betaalbaarheid. De app optimaliseert je cold e-mailing systeem.

Gebruik de mogelijkheden voor prospectbeheer om je leads beter te behandelen en te converteren - je hoeft niet te stressen over miscommunicatie of dingen twee keer doen. Werk samen met je Teams om alle Taken af te handelen die op je pad komen.

Smartreach beste functies:

Prospect management: Verkrijg waardevolle inzichten in de interactie met prospects via de dagelijkse prospect feed. Aangepaste kolommen en prospectcategorieën worden gebruikt om gedetailleerde informatie te uploaden, waardoor gepersonaliseerde gesprekken in pre-sales CRM mogelijk worden. Ontwerp gepersonaliseerde e-mails die een veel grotere kans hebben (50%) om geopend te worden

Verkrijg waardevolle inzichten in de interactie met prospects via de dagelijkse prospect feed. Aangepaste kolommen en prospectcategorieën worden gebruikt om gedetailleerde informatie te uploaden, waardoor gepersonaliseerde gesprekken in pre-sales CRM mogelijk worden. Ontwerp gepersonaliseerde e-mails die een veel grotere kans hebben (50%) om geopend te worden Samenwerking met teams: Houd de antwoorden op campagnes bij, stel herinneringen in en werk naadloos samen met je verkoopteam met de functies voor een gedeelde inbox. U kunt niet alleen de voortgang van uw team volgen, maar ook snel delen van lijsten met prospects

Houd de antwoorden op campagnes bij, stel herinneringen in en werk naadloos samen met je verkoopteam met de functies voor een gedeelde inbox. U kunt niet alleen de voortgang van uw team volgen, maar ook snel delen van lijsten met prospects Cold e-mailing: Optimaliseer uw e-mail bereik door het combineren van automatisering en personalisering op meerdere niveaus. Transformeer het met geautomatiseerde koude e-mails. Pauzeer follow-ups bij reacties, pas dynamisch aan met onbeperkte tags en stel domeinspecifieke limieten in

Smartreach limieten:

Campagnes kunnen pauzeren vanwege een hoog bouncepercentage, zelfs bij het verkennen van een nieuwe lijst met prospects

Beperkte opties beschikbaar voor het genereren van gedetailleerde rapporten voor individuele bereikcampagnes

Prijzen voor Smartreach:

Afzet per e-mail:* $29 per maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd

Betrokkenheid bij verkoop: $49 per maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd

$49 per maand per gebruiker, maandelijks gefactureerd Agentschappen: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Enterprise: Aangepaste prijzen

Smartreach beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (30+ beoordelingen)

4.8/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

8. Snov - Beste voor multichannelbereik

via Growbots Growbots is een alles-in-één outbound sales engagement platform dat verkoopteams helpt met automatische leadgeneratie, naadloze e-mail druppelcampagnes en CRM-integratie.

Filter de ideale prospects en verstuur gepersonaliseerde e-mails met de enorme database van meer dan 180 miljoen contactpersonen.

Growbots beste functies:

Kwaliteit van prospects: Target uw prospects nauwkeurig via aanpasbare campagnes en A/B-tests. Gebruik deze tests om te bepalen welke stijl en inhoud uw consumenten verkiezen in hun e-mails.

Target uw prospects nauwkeurig via aanpasbare campagnes en A/B-tests. Gebruik deze tests om te bepalen welke stijl en inhoud uw consumenten verkiezen in hun e-mails. Gebruikersvriendelijk: Naadloos campagnes aanmaken en eenvoudig onboarding met deskundige begeleiding maken de hele ervaring zeer intuïtief

Naadloos campagnes aanmaken en eenvoudig onboarding met deskundige begeleiding maken de hele ervaring zeer intuïtief Bereikcampagnes: Automatiseer uw bereikcampagnes en stel overtuigende e-mails op die uw prospects boeien. Gebruik kant-en-klare sjablonen om ingewikkelde e-mailsequenties te structureren en gepersonaliseerde berichten te maken met aangepaste velden op basis van gegevens

Growbots limieten:

Afhankelijkheid van dialers van derden kan een nadeel zijn voor gebruikers die er geen toegang toe hebben

Limiet van overdracht van 100 prospects per keer

Growbots prijzen:

Outreach: $49 per maand voor één gebruiker ($49 voor elke extra gebruiker)

$49 per maand voor één gebruiker ($49 voor elke extra gebruiker) Alles-in-één: $199 per maand voor één gebruiker ($49 voor elke extra gebruiker)

$199 per maand voor één gebruiker ($49 voor elke extra gebruiker) Pro: Aangepaste prijzen

Groeirobots beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (130+ beoordelingen)

4.5/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

10. Woodpecker - Het beste voor koude e-mails

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/maxresdefault.jpg Dashboard voor Woodpecker /%img/

via Specht Woodpecker is software die is ontworpen voor het bereiken van koude e-mails en het genereren van leads voor B2B-bedrijven.

Het helpt u verbinding te maken met potentiële klanten en partners door gepersonaliseerde e-mailsequenties te maken die rechtstreeks naar hun primaire inbox gaan.

De beste functies van Woodpecker:

Geautomatiseerde e-mailreeks: Stel 11 geautomatiseerde follow-ups in die op vaste tijdstippen na een eerste bericht worden verzonden. Voeg een voorwaardelijke regel per campagne toe om alternatieve vervolgberichten te maken op basis van specifieke voorwaarden

Stel 11 geautomatiseerde follow-ups in die op vaste tijdstippen na een eerste bericht worden verzonden. Voeg een voorwaardelijke regel per campagne toe om alternatieve vervolgberichten te maken op basis van specifieke voorwaarden Hulpprogramma's voor afleverbaarheid: Verbeter de e-mailafleveringspercentages met behulp van eenvoudig te maken inwerkcampagnes en grootschalige personalisatie

Verbeter de e-mailafleveringspercentages met behulp van eenvoudig te maken inwerkcampagnes en grootschalige personalisatie Woodpecker Scale: Maak gebruik van de kracht van AI om boeiende en gepersonaliseerde videoadvertenties te genereren voor elk van uw prospects als onderdeel van uw e-mailcampagne

Woodpecker limieten:

Gebruikers ondervinden problemen om hun problemen opgelost te krijgen vanwege de ondermaatse klantenservice

Het ontbreekt aan automatisch aanmaken van koppelingen bij integratie met andere kanalen

Prijzen van Woodpecker:

Vanaf $29 per maand (500 gecontacteerde prospects)

Aangepaste prijzen

Woodpecker beoordelingen en recensies:

G2: 4.1/5 (40+ beoordelingen)

4.1/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

Maak van e-mail een moeiteloze verbinding met ClickUp

Veel experts hebben in de loop der jaren de dood van e-mail als kanaal voorspeld, om keer op keer ongelijk te krijgen. Het is een eigen mediakanaal dat resultaten blijft opleveren voor diegenen die het gebruiken om waarde te leveren, expertise aan te bieden en vertrouwen op te bouwen.

Hoewel het gebruik van koude e-mail wordt afgekeurd, is het een beproefde manier om uw publiek te bereiken. In een tijd waarin merken wereldwijd vechten om de aandacht van het publiek, moet u als groeiend bedrijf elke overwinning aangrijpen.

Het kiezen van de juiste e-mail tool voor je bedrijf kan overweldigend zijn, maar wij geloven dat er een tool is die perfect past bij je behoeften en je strategie.

Bij ClickUp zijn ons projectmanagement en onze CRM-tools maken outreach eenvoudiger en krachtiger. Met gemakkelijk te ontcijferen visuals, een toegewijd en eenduidig e-mail bereiksysteem en een zeer intelligente generatieve AI, zul je een merkbare verbetering zien in je bereikcampagne en gemakkelijk leads converteren.

Meld je aan voor een gratis account en ervaar de kracht van een alles-in-één oplossing met de beste sales outreach tool.

