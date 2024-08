10 Beste SMS Campagnesoftware in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Studies tonen aan dat 90% van de ontvangers van SMS berichten binnen 3 seconden opent. Dit maakt SMS marketing vandaag de dag een essentieel hulpmiddel.

Veel bedrijven maken gebruik van SMS campagne software om het potentieel van SMS marketing te benutten. De software helpt bij het stroomlijnen van marketing workflows en een hoge betrokkenheid en gepersonaliseerde berichten leveren aan uw klanten. 📱

We hebben de top 10 SMS campagne software op een rijtje gezet om je te helpen de juiste software te kiezen. Voordat we de software opties bekijken, kijken we eerst naar de must-haves in je SMS marketing software.

Wat moet je zoeken in een SMS campagne software?

Hier zijn een paar cruciale functies die u moet overwegen bij het selecteren van SMS marketing software:

Schaalbaarheid en internationale deliverability: Kies een platform dat een wereldwijd bereik heeft en internationale tekens ondersteunt. Zorg er ook voor dat de software geschikt is voor een toenemend aantal berichten, accounts van gebruikers en toekomstige aangepaste integraties

Kies een platform dat een wereldwijd bereik heeft en internationale tekens ondersteunt. Zorg er ook voor dat de software geschikt is voor een toenemend aantal berichten, accounts van gebruikers en toekomstige aangepaste integraties Campagnebeheer: Zoek naar functies zoals planning, segmentatie en automatisering om uw campagnes te stroomlijnen en specifieke doelgroepen te targetten

Zoek naar functies zoals planning, segmentatie en automatisering om uw campagnes te stroomlijnen en specifieke doelgroepen te targetten Rapportage en analyse: De tool moet sleutelgegevens zoals open rates, doorklikpercentages en conversiepercentages bijhouden om de campagneprestaties te meten en gebieden voor verbetering te identificeren

De tool moet sleutelgegevens zoals open rates, doorklikpercentages en conversiepercentages bijhouden om de campagneprestaties te meten en gebieden voor verbetering te identificeren Integratie: Zorg ervoor dat de software integreert met uw bestaande CRM, e-mailmarketingplatform en andere tools voor een uniforme werkstroom

Zorg ervoor dat de software integreert met uw bestaande CRM, e-mailmarketingplatform en andere tools voor een uniforme werkstroom Conformiteit en veiligheid: Kies een platform dat zich houdt aan relevante regelgeving zoals TCPA en GDPR en dat robuuste functies biedt om uw gegevens en klantinformatie te beschermen

Kies een platform dat zich houdt aan relevante regelgeving zoals TCPA en GDPR en dat robuuste functies biedt om uw gegevens en klantinformatie te beschermen Gebruiksvriendelijkheid: Kies voor een intuïtieve interface met duidelijke navigatie en gebruiksvriendelijke functies om de efficiëntie te maximaliseren en de leercurve te minimaliseren

Kies voor een intuïtieve interface met duidelijke navigatie en gebruiksvriendelijke functies om de efficiëntie te maximaliseren en de leercurve te minimaliseren Tweewegcommunicatie: Kies software die tweeweggesprekken met klanten mogelijk maakt, betrokkenheid bevordert en relaties opbouwt

De 10 beste SMS Marketing software voor gebruik in 2024

Dit is uw lijst met SMS marketing software om u te helpen bij het starten en uitbreiden van uw SMS marketing software marketing campagnes . Bestudeer de beste functies en limieten om erachter te komen wat voor jou werkt.

1. Klaviyo

via Klaviyo Met meer dan 300 native integraties staat Klaviyo bekend om het verzamelen van klantgegevens en het leveren van impactvolle inzichten.

Het Klaviyo platform maakt gebruik van slimme machine learning algoritmes en een hechtere integratie met shopping cart software zoals Facebook en Shopify om klanten te segmenteren en betrokkenheid te stimuleren. Dit verhoogt de omzet en verlaagt het aantal winkelverlaters.

Klaviyo beste functies

Maak gebruik van meer dan 300 kant-en-klare integraties en tools voor abonnementen

Maak een enkel SMS inschrijvingsformulier geoptimaliseerd voor mobiele bezoekers

Ondersteun MMS afbeeldingen en GIF's in SMS berichten

Integreer SMS inschrijfkoppelingen om nieuwe inschrijvingen te stimuleren

Klaviyo limieten

Mist robuuste post-onboarding ondersteuning

Gebruikers rapporteren dat geavanceerde functies moeilijk te leren zijn

Steiler prijzenpakket voor SMS

Klaviyo prijzen

Free: 150 gratis maandelijkse kredieten voor SMS/MMS

150 gratis maandelijkse kredieten voor SMS/MMS E-mail: Vanaf $45/maand

Vanaf $45/maand E-mail en sms: Vanaf $60/maand

Klaviyo beoordelingen en recensies

G2: 4./5 (1000+ beoordelingen)

4./5 (1000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (390+ beoordelingen)

2. Omnisend

via Omnisend Omnisend combineert geautomatiseerde teksten met e-mail en push notificaties in één geautomatiseerde werkstroom. In tegenstelling tot de meeste sms-marketingtools is er geen e-mailadres nodig om de identiteit van de gebruiker aan te maken.

Omnisend biedt meerdere tools zoals sms, WhatsApp, pop-ups en pushmeldingen om sterke interkanaalcommunicatie te leveren. Het geeft je flexibiliteit in het aanmaken van campagnes en beheer.

Omnisend beste functies

Maak meerdere triggers aan voor verschillende fases van de klant

Betere automatisering met 30 kant-en-klare workflows

Werk met 150+ kant-en-klare sjablonen voor verschillende use cases

Formulieren integreren in campagnes om SMS lijsten op te bouwen

Omnisend beperkingen

Het integreert niet met Google Analytics en andere grote CRM-software

Functie voor A/B-testen ontbreekt

Omnisend prijzen

Free: $0 voor 60 sms'jes (eenmalig)

$0 voor 60 sms'jes (eenmalig) Standaard: $16/maand

$16/maand Pro: $59/maand

Omnisend beoordelingen en reviews

G2 : 4.5/5 (800+ beoordelingen)

: 4.5/5 (800+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (700+ beoordelingen)

3. Postscriptum.io

via Postscriptum Postscript biedt 60 granulaire filters waarmee gebruikers hypergesegmenteerde marketing abonnementen en strategieën . Het platform geeft prioriteit aan het maken van een lijst die voldoet aan de TCPA om illegale en onethische klantbetrokkenheid te beperken.

Hoewel Postscript verschillende integraties heeft, waaronder Zendesk, Klaviyo, Yotpo en Okendo, ondersteunt het alleen Shopify en Shopify Plus.

Postscript beste functies

Maak gebruik van ervaren interne strategen voor het ontwerpen, lanceren en optimaliseren van een SMS programma

Creëer abonnee- en klantsegmenten met meer dan 45 segmentatiefilters

Maak een selectie uit meer dan 65 gebeurtenissen die de automatisering triggeren om een geautomatiseerd bericht af te vuren op elk punt in het klanttraject

Vereenvoudig SMS campagnes, follow-ups en gepersonaliseerde ervaringen met een intuïtieve drag-and-drop interface

Postscript beperkingen

De analyses van Postscript moeten worden verbeterd

Beperkte integratiemogelijkheden

Postscript prijzen

Starttarief: $0,015/SMS, $0,045/MMS + Carrierkosten

$0,015/SMS, $0,045/MMS + Carrierkosten Groei: $100/maand, $0.01/SMS, $0.03/MMS + Carrierkosten

$100/maand, $0.01/SMS, $0.03/MMS + Carrierkosten Professioneel: $500/maand, $0,007/SMS, $0,024/MMS + Carrierkosten

$500/maand, $0,007/SMS, $0,024/MMS + Carrierkosten Enterprise: Aangepaste prijzen

Postscriptum beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (150+ beoordelingen)

4.9/5 (150+ beoordelingen) Capterra: Niet genoeg beoordelingen

4. Sakari.io

via Sakari Sakari biedt zowel nationale als internationale SMS marketing diensten. Daarnaast maakt het tweeweg tekstberichten mogelijk tussen marketing, klantenservice, verkoop en andere afdelingen. Het geeft ook een speciaal telefoonnummer uit aan communicatie te vergemakkelijken tussen belanghebbenden.

Sakari maakt gebruik van een gecentraliseerd dashboard en biedt rijke functies voor tekstberichten, waarmee beheerders media, pictogrammen, kaarten en call-to-action knoppen kunnen toevoegen.

Sakari beste functies

Bulksms versturen naar meer dan 200 landen

Integreer met verschillende platforms en API's van derden, waaronder Slack, HubSpot en Salesforce

SMS workflows gebruiken op basis van specifieke klantlevenscycli zoals formulier invullen en instellingen voor afspraken

Verrijkte informatie leveren aan je contacten via multimedia berichten

Sakari beperkingen

Men moet betalen voor inkomende berichten

Push notificaties werken vaak niet.

Prijzen Sakari

Starter: $16/maand

$16/maand Groei: $30/maand

$30/maand Business: $90/maand

$90/maand Teams: $170/maand

$170/maand Goud: $330/maand

$330/maand Elite: $640/maand

$640/maand Aangepaste prijzen voor abonnementen met hogere volumes

Sakari beoordelingen en recensies

Capterra: 4.5 (90+ beoordelingen)

4.5 (90+ beoordelingen) G2: Niet genoeg beoordelingen

5. SMSBump

via SMSbump Gebruikt door meer dan 90.000 bedrijven voor hun e-commercewinkels, SMSBump is momenteel alleen geschikt voor Shopify en BigCommerce.

Het platform biedt een compliance-first aanpak en volgt de GPDR, CTIA en TCPA richtlijnen voor het verzamelen van abonnees. SMSBump biedt ook realtime analyses en actiegerichte inzichten.

SMSBump beste functies

Importeer contactpersonen handmatig via .CSV bestanden

Bouw rijke lijsten met pop-ups, sociale opt-ins, QR codes en trefwoorden

Maak smalle consumentensegmenten met 40+ gegevenspunten om shoppers te targetten

Tekst automatisering en gepersonaliseerde herinneringen instellen die specifieke gebeurtenissen of activiteiten triggeren

SMSBump beperkingen

De automatisering en segmentatie kunnen niet tippen aan die van de concurrentie.

Gebrek aan omnichannel integratie met anderemarketingbeheersoftware SMSBump prijzen

Free: $0, $ 0.0165 per SMS (US)

$0, $ 0.0165 per SMS (US) Groei: $19/maand, $ 0,0149 per sms (VS)

$19/maand, $ 0,0149 per sms (VS) Prime: $49/maand, $ 0,0142 per sms (VS)

$49/maand, $ 0,0142 per sms (VS) Powerhouse: $199/maand, $ 0,0130 per sms (VS)

SMSBump beoordelingen en reviews

Capterra: Niet in lijst

Niet in lijst G2: Niet in lijst

6. Tekstmagie

via Textmagic Textmagic is beschikbaar in bijna 190 landen en onderscheidt zich door zijn mogelijkheden voor massasms. De software zorgt voor veilige tekstberichten met SSL/HTTPS-protocol en maakt 24/7 back-ups van accounts en berichten van contactpersonen.

Textmagic's SMS gateway API integreert met websites om SMS berichten te versturen en voegt tekstberichten mogelijkheden toe aan de dagelijkse workflows.

Textmagic beste functies

Beantwoord vragen van klanten met een tweeweg SMS chat panel

Converteer e-mails naar SMS en verstuur ze vanuit elke e-mail met meerdere ontvangers

Gebruik speciale virtuele telefoonnummers voor oproeproutering, promotiecampagnes en klantenservice

Reageren op teksten met behulp van de functie voor het doorsturen van gesproken oproepen

Textmagic beperkingen

Moeite met het toevoegen van multimedia, omdat koppelingen werken in plaats van directe uploads

Slechte klantenservice in meerdere reviews

Textmagic prijzen

Abonnement dat varieert per land en dienstenbundel

Textmagic beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

4.4/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

7. Emotive.io

via Emotief Emotive wordt gebruikt door meer dan 700 bedrijven en wijst aan elke klant een toegewijde onboarding manager, customer success manager en copywriter toe. Het SMS marketing platform wordt ook geleverd met unieke gespreksmarketing software.

De functies van Emotive zijn gebruiksvriendelijk en aanpasbaar om groeiende bedrijven te helpen bij hun vergadering marketingdoelen .

Emotive beste functies

Samenwerken met een toegewijd compliance team om u te begeleiden bij TCPA, CCPA en CTIA best practices

Gespreksgerichte sms'jes maken, niet alleen broadcasts

Verminder aankoopfricties met tekst-naar-kopen

Verbind SMS marketing campagnes met verkoop transacties

Webverkeer omzetten in SMS en e-mail abonnees

Emotieve beperkingen

Emotive kan geen unieke aangepaste velden maken

Analytische dashboards ontbreken

Emotive prijzen

Emotive SMS: $0.0200/MMS, $0.0100/SMS

$0.0200/MMS, $0.0100/SMS Emotive attributie: $350/maand

$350/maand Beheerde sms: $2.000/maand

$2.000/maand Emotive Advertenties: Begint bij 10% van de advertentie-uitgaven

Emotive beoordelingen en reviews

G2: 4.5/5 (170+ beoordelingen)

4.5/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (60+ beoordelingen)

8. Twilio

via Twilio Twilio levert een wereldwijd beschikbare API voor de cloud die ontwikkelaars kunnen gebruiken om aangepaste communicatie-apps te maken. Het biedt drie verschillende niveaus om deze toepassingen te bouwen: met code, met minimale code en zonder codering.

Twilio biedt programmeerbare verbindingen voor virtuele telefoonnummers, SIP-trunking en berichten. Dit is geschikt voor grote teams die behoefte hebben aan eigen sms-apps.

Twilio beste functies

Maak gebruik van een uitstekende bibliotheek met gidsen, handleidingen ensjablonen voor content* Maak meerdere SMS functies met JavaScript met behulp van een bibliotheek met voorbeelden van code

Bouw gesprekken over kanalen heen

Twilio beperkingen

Het kan ingewikkeld zijn voor nieuwelingen

Business met veel verkeer betaalt uiteindelijk meer

Beperkte klantenservice

Twilio prijzen

Gratis proefversie

Verschillende prijzen voor verschillende diensten

Twilio beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

4.3/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (400+ beoordelingen)

9. Attent

via Aandachtig Attentive biedt een gepatenteerde two-tap technologie, een unieke functie die de uitbreiding van de lijst met abonnees versnelt. Met deze functie kunnen bedrijven gepersonaliseerde berichten in twee richtingen implementeren tijdens het hele klanttraject.

U kunt klantgegevens samenvoegen in al uw marketingsystemen en 1:1 cross-channel schalen communicatie met een enkele klant weergave.

Attentive beste functies

synchroniseer uw productcatalogus van uw e-commerce website met uw berichtcampagnes

Verken functies voor naleving, zoals controletrajecten, sjablonen voor opt-in en gekoppelde voorwaarden en privacy

Integreer gegevens van andere platforms, waaronder Shopify en Salesforce

Word lid van de Attentive gebruikerscommunity voor gebruikers om bredere ondersteuning te krijgen van het Attentive team

Attentive limieten

Gebruikers hebben vaak moeite met het bewerken van hun primaire campagnes

Er ontbreekt een functie om tweewegberichten uit te schakelen

Attente prijzen

Aangepaste prijzen

Attente beoordelingen en reviews

G2: 4.8/5 (400+ beoordelingen)

4.8/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (100+ beoordelingen)

10. SimpleTexting

via SimpleTexting Met SimpleTexting kunnen gebruikers duizenden triggers en acties gebruiken die beschikbaar zijn in meer dan 1.600 apps. Bovendien kun je aangepaste code schrijven om elke app te integreren.

Het is geschikt voor vele bedrijfstakken en heeft meer dan 10.000 bedrijven bediend. Het is het enige SMS marketing platform dat gratis berichten aanbiedt om aan de regels te voldoen.

Bovendien wordt elk SimpleText abonnement geleverd met een volledig pakket functies, en ze beweren ook aangepaste integraties te bouwen voor jouw bedrijf.

SimpleTexting beste functies

Ontvang aangepaste integraties met minimale codeervereisten

Gebruik 306 tekens per SMS in plaats van de gebruikelijke limiet van 160 tekens

Werk met een ingebouwdeAI-berichtgenerator* Geniet van geen limiet voor trefwoorden en contacten

Abonneedatabase segmenteren voor meer gerichte marketing

SimpleTexting beperkingen

Ruimte voor verbetering in het helpcentrum

Segmenten kunnen niet worden gegroepeerd met en-of statements, wat target marketing beperkt

Weinig mogelijkheden om abonneegegevens vast te leggen

SimpleTexting prijzen

Geschatte maandelijkse kosten: $39 + $4 (eenmalige registratie bij de provider)

Persoonlijke add-ons

Extra teamgenoten: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Extra nummers: $10/maand per nummer

SimpleTexting beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

4.7/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

Hoewel Klaviyo, Omnisend en andere tools die we in de lijst hebben opgenomen geweldige functies bieden voor SMS campagnes, zijn andere SMS marketing platforms essentieel voor marketeers om SMS campagne content te genereren, multi-channel campagnes te navigeren en creatieve workflows te stroomlijnen.

Dit is waar ClickUp in uitblinkt!

Lees hier hoe u ClickUp kunt gebruiken om uw SMS campagnes tot een succes te maken:

ClickUp AI ClickUp AI helpt u bij het maken van boeiende en impactvolle SMS content. Met ClickUp AI zult u

Meeslepende SMS campagnes creëren

Gepersonaliseerde berichten genereren met dynamische content

Verschillende berichtstrategieën A/B testen

ClickUp AI gaat verder dan schrijven, zodat u bovenop gesprekken kunt blijven zitten, taken kunt genereren, voor foutloze grammatica kunt zorgen en zelfs talen kunt vertalen voor wereldwijde SMS campagnes.

E-mailmarketing gemakkelijk gemaakt met ClickUp AI ClickUp voor marketing is een alles-in-één oplossing voor projectmanagement die samenwerking tussen teams, taakbeheer, tijdmanagement en marketingactiviteiten mogelijk maakt binnen één tool.

Krijg toegang tot uw belangrijkste doelstellingen en resultaten (OKR's) door een gedetailleerd abonnement te maken op hoe uw marketingteam doelen, budgetten en meer zal bereiken

ClickUp voor marketingteams

Het platform beschikt over verschillende functies:

ClickUp Whiteboards is uw gecentraliseerde, visuele hub om ideeën van teams om te zetten in gecoördineerde acties

ClickUp Whiteboard : Maak campagne whiteboards om te brainstormen, itereren en visualiseren van uw SMS campagne werkstromen

Maak campagne whiteboards om te brainstormen, itereren en visualiseren van uw SMS campagne werkstromen ClickUp Taken : Verbeter zichtbaarheid, definieer werkstroom en focus op wat belangrijk is met ClickUp-taak

Verbeter zichtbaarheid, definieer werkstroom en focus op wat belangrijk is met ClickUp-taak ClickUp Documenten : Centraliseer het beheer van creatieve briefings en vergemakkelijk een soepele beoordeling van campagneontwerpen met tools voor het annoteren van afbeeldingen, video en PDF's

Het platform biedt ook een bibliotheek van marketingsjablonen en sjablonen voor het schrijven van content om u te helpen bij het ontwikkelen en optimaliseren van uw campagnes.

Schaal uw SMS marketing campagnes

SMS marketing vult een kritiek gat in moderne marketing strategieën door een zeer betrokken publiek aan te boren op een tijdskritische manier.

Het gebruik van deze SMS campagne tools zal de targeting van uw klanten verder vereenvoudigen en de ROI van uw marketing campagnes verhogen.

Terwijl u verschillende SMS marketing diensten uitprobeert, kunt u ClickUp uitproberen om uw SMS campagnes te upgraden en uw marketing werkstroom te stroomlijnen. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog en start die SMS campagnes!