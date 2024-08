De 10 beste online stroomdiagrammenmakers in 2024

Het beheren van projecten wordt eenvoudiger met stroomdiagrammen omdat ze ongelooflijk goed complexe processen kunnen visualiseren.

Stroomdiagrammen zijn het startpunt van het ontwerpen van processen en werkstromen en helpen je bij het oplossen van problemen en het corrigeren van afwijkingen naarmate het project vordert.

Of het nu gaat om werkstroombeheer een productlancering of een social media-campagne - alle processen hebben bewegende onderdelen. Een goed ontworpen stroomschema maakt het gemakkelijker om te begrijpen hoe elk onderdeel op elkaar inwerkt.

Tegenwoordig heeft software het maken van een stroomschema veel gemakkelijker gemaakt. Met de juiste tools kunt u stroomschema's maken, wijzigingen aanbrengen en efficiënt samenwerken.

Met zoveel online stroomschema-software opties, het kiezen van de juiste kost tijd en moeite.

Om het eenvoudiger te maken, hebben we een lijst samengesteld met de 10 beste flowchartmakers.

Waar moet je op letten bij flowchartmakers?

De functies die beschikbaar zijn in een flowchartmaker hebben een grote invloed op de bruikbaarheid en effectiviteit. Hoewel elk bedrijf zijn eigen unieke eisen heeft, zijn sommige functies must-haves.

Hier zijn enkele van de sleutel functies die je moet zoeken in online flowchart software:

Intuïtieve interface: Zoek naar een tool met een gebruikersvriendelijke interface, met drag-and-drop functies, eenvoudige gegevensinvoer, grafiekopties en intuïtieve functies

Zoek naar een tool met een gebruikersvriendelijke interface, met drag-and-drop functies, eenvoudige gegevensinvoer, grafiekopties en intuïtieve functies Grafische elementen: De software voor het in kaart brengen van processen moet verschillende visuele elementen bevatten. Een goede flowchartmaker moet verschillende vormen, connectoren en lettertypes hebben

De software voor het in kaart brengen van processen moet verschillende visuele elementen bevatten. Een goede flowchartmaker moet verschillende vormen, connectoren en lettertypes hebben Aanpassing: Maak stroomdiagrammen op maat door kleuren, vormen en stijlen aan te passen aan uw voorkeur. Hoe meer je kunt aanpassen, hoe makkelijker het wordt om complexe diagrammen te maken

Maak stroomdiagrammen op maat door kleuren, vormen en stijlen aan te passen aan uw voorkeur. Hoe meer je kunt aanpassen, hoe makkelijker het wordt om complexe diagrammen te maken Samenwerking: Kies een flowchart maker die het mogelijk maakt omreal-time samenwerking om uw diagrammen te delen met leden van het team en samen te werken aan het bouwen van processen

Kies een flowchart maker die het mogelijk maakt omreal-time samenwerking om uw diagrammen te delen met leden van het team en samen te werken aan het bouwen van processen Sjablonen : De mogelijkheid om stroomdiagrammen te sjabloneren - of een bibliotheek van sjablonen voor stroomdiagrammen - helpt u een paar stappen te besparen. Start uw projecten sneller door snel thema's te kiezen en elementen aan te passen

: De mogelijkheid om stroomdiagrammen te sjabloneren - of een bibliotheek van sjablonen voor stroomdiagrammen - helpt u een paar stappen te besparen. Start uw projecten sneller door snel thema's te kiezen en elementen aan te passen Integratie met andere tools: Overweeg een flowchart maker die naadloos integreert met andere tools die uw team gebruikt, zoals projectmanagement software, software voor mindmapsoplossingen voor cloud opslagruimte, of andere diagramsoftware Zoek daarnaast naar flowcharttools die voor alle leden van het team gemakkelijk te gebruiken zijn, ongeacht hun technische expertise.

De 10 beste flowchartmakers om te gebruiken in 2024

Vereenvoudig je zoektocht met onze lijst van de 10 beste gratis online flowchartmakers, afgestemd op verschillende behoeften en voorkeuren.

1. ClickUp

Gebruik ClickUp om werkstromen te ontwerpen met handige functies zoals whiteboards, mindmaps, automatiseringen en talloze sjablonen

ClickUp is meer dan een tool voor flowcharts. Met ClickUp's mindmaps maakt slimme, collaboratieve en professionele stroomdiagrammen in minder dan een paar minuten.

Pas uw Whiteboards eenvoudig aan door documenten, Taken en meer toe te voegen

Gebruik de interactieve Whiteboards om te beginnen met het bouwen van stroomschema's samen met je team, zelfs als je op afstand werkt. Met de interactieve whiteboards kun je samenwerken met collega's in realtime om workflows te creëren en processen in kaart te brengen.

Haal het meeste uit uw werkstromen met behulp van Whiteboards met ClickUp's sjabloon voor stroomdiagrammen

Gebruik ook ClickUp's sjablonen voor stroomschema's om een customer journey map of product roadmap.

De Stroomdiagram sjabloon door ClickUp helpt u bij het visualiseren van werkstromen en het identificeren van rollen in projecten

ClickUp beste functies

Start uw projecten sneller met een uitgebreide bibliotheek van sjablonen voor stroomschema's, waaronder ClickUp's sjabloon voor processtroomschema's envoorbeelden van diagrammen* Werk in realtime samen met leden van het team met Whiteboards en Mindmaps

Koppel flowchart-elementen aan taken en to-do lijsten, waardoor een samenhangende verbinding ontstaat tussen procesvisualisatie en projectuitvoering

ClickUp limieten

Lastig om grafieken te maken op mobiele apparaten

Gezien de vele functies van ClickUp is er een leercurve om de interface onder de knie te krijgen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Zen Stroomdiagram

via Zen Stroomdiagram Zen Flowchart is een lichtgewicht maar robuuste gratis flowchartmaker voor het maken van hoogwaardige flowcharts, grafieken en diagrammen.

Deze tool heeft meerdere cliparts, elementen en thema's om het aanmaken van stroomdiagrammen te verbeteren. Gebruik drag-and-drop elementen en maak knooppunten met één klik.

Een functie die opvalt is de toewijzing van privacy aan de gebruiker. Zen Flowchart vereist geen persoonlijke informatie, waardoor gebruikers stroomschema's kunnen maken zonder eerst gegevens te verzenden. De sjablonen voor stroomschema's zijn echter beperkt.

Voor degenen die bekend zijn met Microsoft Drawing tools is de overgang naar Zen Flowchart naadloos, dankzij de vergelijkbare ontwerpstructuren.

Zen Flowchart beste functies

De eenvoudige gebruikersinterface van Zen maakt het maken van stroomdiagrammen eenvoudig

Verbeter het ontwerp van het stroomdiagram met behulp van de uitgebreide bibliotheek met clip-art, elementen en thema's

Duik direct in het creatieve proces zonder persoonlijke informatie in te voeren

Zen Stroomdiagram limieten

Gebruikers vinden het gebrek aan geavanceerde functies of aanpassingsmogelijkheden limiet

De offline functie is enigszins beperkt

De gratis versie laat maar drie documenten per account toe

Zen Stroomdiagram prijzen

Free Forever

Plus: $6.3/maand per gebruiker

$6.3/maand per gebruiker Pro: $7.95/maand per gebruiker

$7.95/maand per gebruiker Teams: $9/maand per gebruiker

Zen Stroomdiagram beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. Visueel paradigma

via Visueel paradigma Visual Paradigm is een veelzijdig hulpprogramma voor het maken van stroomdiagrammen, op maat gemaakt voor teams die zich bezighouden met product- en softwareontwikkeling. De tool gaat verder dan het traditionele flowcharting en biedt verschillende mogelijkheden voor modelleren en diagrammen.

Een belangrijk voordeel van deze tool is de ondersteuning van UML of unified modeling language, waarmee gebruikers flowcharts en andere diagrammen kunnen maken die essentieel zijn voor softwareontwerp en systeemarchitectuur, zoals klassendiagrammen, sequentiediagrammen en meer.

Werk samen met de leden van je team met realtime bewerkingen, commentaar en discussiedraden.

Visual Paradigm beste functies

Integreert met andere populaire tools voor ontwikkeling en projectmanagement, vooral handig voor softwareontwikkelaars

Bewaar ontwerpen met de ingebouwde collage- en fotoboekmaker

Uitgebreide bibliotheek om je te helpen de meest geschikte sjabloon voor stroomschema's te kiezen

Visual Paradigm limieten

Beperkte aanpasbare sjablonen

Trage leercurve

Door de uitgebreide functies kan het veel middelen vergen

Visual Paradigm prijzen

Modelleer : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Standaard: $19/maand

$19/maand Professioneel: $35/maand

$35/maand Enterprise: $89/maand per gebruiker

Visual Paradigm beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra:Niet vermeld op Capterra

4. Miro

via Miro Miro is een betrouwbare en intuïtieve flowchartmaker. Miro onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerpsysteem, een uitgebreide bibliotheek met sjablonen en verschillende functies voor specifieke bedrijfsbehoeften.

Dit geeft gebruikers de middelen om stroomdiagrammen, organigrammen en andere visuele middelen te maken.

Miro heeft robuuste samenwerkingsmogelijkheden. Miro's innovatieve whiteboard systeem maakt het mogelijk dat meerdere gebruikers tegelijkertijd kunnen bewerken, voltooid met duidelijke cursor indicatoren, zodat iedereen gesynchroniseerd blijft.

Miro beste functies

Overal en op verschillende apparaten samenwerken met de Miro app

Softwaretools voor Taakbeheer integreren met Miro

Gebruik de verschillende sjablonen voor stroomschema's om aan de slag te gaan met uw stroomschema's

Miro limieten

Er is geen functie voor het bijhouden van de tijdsregistratie van taken

Het heeft een beperkte gratis versie

Het ondersteunt niet alle platforms, waardoor gebruikers moeten zoeken naar Miro alternatieven Prijzen Miro

Gratis

Starters: $8/maand

$8/maand Business: $16/maand

$16/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (5000+ beoordelingen)

4.8/5 (5000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1000+ beoordelingen)

5. Gliffy

via Gliffy Gliffy is een gebruiksvriendelijke online maker van stroomdiagrammen die zowel beginners als ervaren gebruikers een uitstekende ervaring biedt. Hoewel sommigen het in eerste instantie misschien zien als beperkt tot basisontwerpen, verrast Gliffy met zijn indrukwekkende ondersteuning voor functies van professionele kwaliteit.

Om bijvoorbeeld een processtroomdiagram te maken, hebben gebruikers via de editor van Gliffy toegang tot verschillende tools en functies, waaronder verschillende vormen, elementen, aanpasbare kleuren en meer.

Met Gliffy kunnen gebruikers gratis de mogelijkheden verkennen. Gebruik de functies van de tool om grafieken en grafieken te maken door je aan te melden voor een gratis account.

Gliffy beste functies

Integreer met Google Drive, Confluence en Jira

Stroomdiagrammen maken met een eenvoudig te navigeren en gebruikersvriendelijke interface

Profiteer van de ondersteuning voor functies op professioneel niveau voor stroomdiagrammen, zoals SSO-integratie en automatisering van gegevensstroomdiagrammen

Stroomdiagrammen personaliseren met aanpasbare kleurenschema's

Gliffy beperkingen

Sjablonen zijn beperkt tot premium abonnementen

De interface kan een uitdaging vormen voor het maken van ingewikkelde en complexe diagrammen

Gliffy prijzen

Free Forever

Professioneel: $6 tot $8 per maand per gebruiker

$6 tot $8 per maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Gliffy beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (70+ beoordelingen)

6. Lucidchart

via Lucidchart Lucidchart is een van de populairste gratis online flowchartmakers.

De online flowchart maker heeft talloze sjablonen en functies waarmee gebruikers gegevens kunnen importeren en vormen van grafieken kunnen aanpassen. Maak onderscheidende stroomdiagrammen op maat van uw zakelijke behoeften.

Het heeft ook een gebruiksvriendelijke interface. De functie voor automatisch opmaken zorgt voor het naadloos aanmaken van stroomdiagrammen en past het ontwerp automatisch aan terwijl u werkt.

Lucidchart maakt ook ononderbroken delen met teamleden mogelijk. Je kunt commentaar geven op individuele vormen, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft tijdens het samenwerkingsproces.

Lucidchart beste functies

Werk op verschillende platforms: Mac, Linux en Windows

Integreer belangrijke platforms zoals Office of Google Werkruimte

Snel creëren met een eenvoudig tekengereedschap dat items automatisch uitlijnt met vooraf ingestelde elementen

Lucidchart beperkingen

Beperkte functies in het gratis abonnement

De functie voor het koppelen van gegevens kan moeilijk te gebruiken zijn voor beginners, waardoor ze op zoek gaan naar Lucidchart alternatieven Lucidchart prijzen

Gratis

Individueel: $7.95/maand

$7.95/maand Teams: $9.00/maand per gebruiker

$9.00/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (4.900+ beoordelingen)

4.6/5 (4.900+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

7. Tekenen.io

via Tekenen.io Draw.io is een gratis online flowchartmaker die je onmiddellijk in de aanmaakmodus brengt. Je hoeft niet in te loggen of te betalen, je start gewoon de tool en bouwt het stroomdiagram op het whiteboard.

De charme van de flowchartmaker ligt in de eenvoud; de belangrijkste limiet is de relatief beperkte functieset, die mogelijk niet geschikt is voor teams met uitgebreide behoefte aan diagrammen.

Draw.io beste functies

Aanpassen aan je behoeften met deze open-source flowcharting tool

Vormen importeren en offline bewerken met de functies van het scratchpad

Diagrammen opslaan op verschillende locaties, zoals Google Drive of GitHub

Compatibel met andere veelgebruikte apps, zoals SharePoint, OneDrive, Atlassian, Google Drive, Dropbox en meer

Draw.io beperkingen

Beperkte functies in vergelijking met andere tools voor het maken van diagrammen

Functionaliteiten voor teamsamenwerking ontbreken

Draw.io prijzen

**Gratis

Draw.io beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (390+ beoordelingen)

4.3/5 (390+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (740+ beoordelingen)

8. Canva

via Canva Canva staat synoniem voor design, maar het is ook een geweldige keuze voor wie op zoek is naar een creatievere aanpak om stroomschema's te maken.

Het heeft een intuïtieve drag-and-drop editor die sjablonen binnen enkele minuten omzet in prachtige stroomdiagrammen. Je kunt ook ontwerpen aanpassen met Canva's uitgebreide bibliotheek van illustraties en pictogrammen, zodat je flowchart informatief en uniek is.

Canva legt sterk de nadruk op naadloze samenwerking. Om bijvoorbeeld een processtroomdiagram te maken, commentaar toe te voegen of ontwerpen te delen, vereenvoudigt de tool het hele proces voor je team. Gebruikers kunnen ook verschillende versies van hetzelfde ontwerp maken, wat de samenwerking verder stroomlijnt.

Canva beste functies

Maak snel en gemakkelijk ontwerpen met Canva's gebruiksvriendelijke drag-and-drop editor

Toegang tot werk vanaf elk apparaat omdat het werkt op een cloud-gebaseerd platform

Maak consistente ontwerpen met de aanpasbare sjablonen

Zet presentaties om in stroomdiagrammen met geavanceerde functies

Canva beperkingen

Soms traag in gebruik en moeilijk georganiseerd te houden

Minder intuïtief in vergelijking met andere flowchartmakers

Canva prijzen

Gratis

Pro: $12,99/maand per gebruiker

$12,99/maand per gebruiker Teams: $14,99/maand per gebruiker

Canva beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (4400+ beoordelingen)

4.7/5 (4400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (11500+ beoordelingen)

9. Grillig

via Grillig Whimsical is een creatief AI-hulpprogramma voor het maken van fantasierijke stroomdiagrammen, wireframes en documenten.

De maker van grafieken heeft functies zoals een drag-and-drop interface, realtime samenwerking met teamleden en integraties met populaire apps.

Een van de functies is een geïntegreerd AI-hulpprogramma voor mindmapping dat nieuwe onderwerpen voorstelt om je diagrammen te verbeteren mindmap . Hoewel het niet noodzakelijkerwijs de sleutel is tot het proces van het maken van stroomschema's, voegt het een verrukkelijk tintje toe en draagt het bij aan het unieke karakter van Whimsical.

Whimsical beste functies

Functie-rijke interface met aanpasbare sjablonen en wireframing-optie

Interactieve functies voor prototyping

In realtime samenwerken met meerdere gebruikers die tegelijkertijd aan het ontwerp werken

Integreer tools zoals Figma, Slack en meer

Grillige limieten

Mist geïntegreerde functies voor projectmanagement

Beperkte kleurmogelijkheden om stroomdiagrammen te maken

Whimsical prijzen

**Free

Pro: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Organisatie: $20/maand per gebruiker

Whimsical beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (170+ beoordelingen)

4.6/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

10. SmartDraw

via SmartDraw SmartDraw is een flowchartmaker waarmee gebruikers meer dan 70 soorten diagrammen kunnen genereren, van flowcharts tot schema's. De kracht van SmartDraw ligt in de krachtige aanpassings- en samenwerkingsfuncties. De kracht ligt in de krachtige functies voor aanpassing en samenwerking.

Met geavanceerde functies zoals CAD-tekeningen gaat SmartDraw verder dan stroomdiagrammen en eenvoudige diagrammen om tegemoet te komen aan complexere ontwerpeisen.

SmartDraw beste functies

Professionele ontwerpmogelijkheden met CAD

Gebruik slimme, moderne sjablonen die diagrammen een geweldige uitstraling geven

Maak direct verschillende diagrammen met ingebouwde extensies

SmartDraw beperkingen

Bevat meerdere functies die niet nodig zijn voor het maken van stroomdiagrammen

Steile leercurve

SmartDraw-prijzen

Gebruiker: $9,95/maand

$9,95/maand Teams: $8,25/maand per gebruiker

SmartDraw beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

Selecteer een stroomdiagrammenmaker die het beste voor u werkt

Flowcharts handmatig tekenen is voor de meeste teams geen optie; het is tijdrovend, moeilijk op te slaan en onmogelijk om te verbeteren en samen te werken.

Met een gratis flowchartmaker is snel ontwerpen en samenwerken met je team eenvoudig. Ook functies als het tekenen van diagrammen met een intuïtieve editor, het automatisch verbinden van vormen, het dynamisch aanpassen van de grootte van vormen en het invoeren en bewerken van tekst voegen waarde toe.

Met de toevoeging van voorgedefinieerde sjablonen, geavanceerde functies voor het ontwerpen en integraties, wordt het aanmaken en verbeteren van processen gemakkelijker en sneller.

De beste manier om software te evalueren is door het zelf te testen, en ClickUp is daar een geweldige optie voor! Maak diagrammen, werk samen met je team en houd je voortgang bij zonder je browser te verlaten.

Probeer ClickUp's Interactieve Whiteboard en processtroomschema sjablonen vandaag gratis, en ontdek hoe ClickUp werkt als een one-stop-shop voor al uw flowcharting-behoeften.