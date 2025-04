10 Beste software voor het markeren van functies voor Dev Teams in 2025

Software voor het markeren van functies stelt ontwikkelaars in staat om gebruikers te voorzien van geavanceerde functies met behoud van stabiliteit en controle. 👩‍💻

Het is een essentieel hulpmiddel om releases van functies te spreiden, te experimenteren met verschillende functies en de gebruikerservaring onder controle te houden.

**Wat is functiemarkeringssoftware?

Feature flagging of feature flags is een softwareontwikkelingstechniek waarmee ontwikkelaars een functie of functie kunnen in- of uitschakelen voor hun gebruikers zonder bestaande code aan te passen of nieuwe code te implementeren.

Bij het kiezen van de juiste tool voor het operationaliseren van feature flagging, kan de veelheid aan functies in feature-flagging software je vaak overweldigen. Deze gids is bedoeld om uw reis te vereenvoudigen door de top 10 van softwareoplossingen voor het markeren van functies te benadrukken die momenteel beschikbaar zijn.

**Wat moet je zoeken in software voor het markeren van functies?

Om u in de juiste richting te leiden, hebben we een lijst opgesteld met belangrijke factoren die u moet evalueren wanneer u tools voor het markeren van functies bekijkt:

Gebruiksgemak: De software moet een gebruiksvriendelijk dashboard of interface hebben waarmee ontwikkelaars en productmanagers eenvoudig functiemarkeringen kunnen aanmaken, beheren en controleren

De software moet een gebruiksvriendelijk dashboard of interface hebben waarmee ontwikkelaars en productmanagers eenvoudig functiemarkeringen kunnen aanmaken, beheren en controleren Robuuste targetingopties: Zoek naar software die verschillende targetingopties biedt op basis van gebruikerskenmerken, gedrag en apparaatkenmerken

Zoek naar software die verschillende targetingopties biedt op basis van gebruikerskenmerken, gedrag en apparaatkenmerken Vlagconfiguratie: Kies voor een tool waarmee u functiemarkeringen kunt instellen met nauwkeurige controle, inclusief opties voor het in- en uitschakelen van functies, targeting van specifieke gebruikerssegmenten en het configureren van uitrolpercentages

Kies voor een tool waarmee u functiemarkeringen kunt instellen met nauwkeurige controle, inclusief opties voor het in- en uitschakelen van functies, targeting van specifieke gebruikerssegmenten en het configureren van uitrolpercentages Integratie van A/B-testen: Zoek naar een tool die ingebouwde mogelijkheden voor A/B-testen biedt of integreert met populaire platforms

Zoek naar een tool die ingebouwde mogelijkheden voor A/B-testen biedt of integreert met populaire platforms Auditing- en rollback-functionaliteit: Kies software die uitgebreide auditing-functionaliteit biedt en waarmee u indien nodig gemakkelijk kunt terugkeren naar eerdere configuraties

Kies software die uitgebreide auditing-functionaliteit biedt en waarmee u indien nodig gemakkelijk kunt terugkeren naar eerdere configuraties Integraties en ecosysteem: Kijk naar de compatibiliteit van de software met uw bestaande ontwikkeltools en platforms. Naadloze integratie met andere tools stroomlijnt werkstromen en verhoogt de efficiëntie

De 10 beste functiemarkeringssoftware voor gebruik in 2024

Dit is de lijst met de best beoordeelde tools voor het markeren van functies in 2024, met hun verschillende functies, limieten, prijzen en beoordelingen.

1. Unleash

via Ontketen Dit open-source platform voor het markeren van functies heeft een levendige community en uitgebreide documentatie, waardoor het ideaal is voor ontwikkelaars die op zoek zijn naar flexibiliteit en aanpassingen.

De self-hosted implementatieoptie biedt veel controle en veiligheid.

Unleash beste functies

Maak functiemarkeringen met fijnkorrelige controle, zodat ontwikkelaars functies eenvoudig aan of uit kunnen schakelen

Houd controle over evaluaties en wijzigingen van functiemarkeringen met ingebouwde toestemmingen en vier-ogen-reviewprincipes om te voldoen aan de behoeften van compliance

Functies vrijgeven aan de gebruikers die u kiest op het moment dat u er klaar voor bent, met iteratieve feedbacklussen en A/B-tests voor gebruikers

Houd de gegevens van uw gebruikers veilig dankzij privacy by design, gegevensresidentie, privé Instances en flexibele hostingopties

Krijg toegang tot eenvoudige eindpunttests en geautomatiseerde generatie van beheerders clients met open-API compatibiliteit

Bewaak de prestaties van verschillende functies en houd de betrokkenheid van gebruikers bij

Limieten loslaten

Uitdagingen tijdens implementatie

Beperkte offline functie

Gebrek aan realtime functies

Unleash-prijzen

Open bron: Free

Free Pro: $80/maand

$80/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Unleash beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (81+ beoordelingen)

4.7/5 (81+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (5+ beoordelingen)

2. FeatBit

via Featbit FeatBit is je alles-in-één oplossing voor het beheren van functies met snelheid, schaalbaarheid en gemak.

Gebouwd met .NET en ontworpen voor self-hosted omgevingen, kun je functies vrijgeven, experimenteren en optimaliseren, naadloos schalen en bedrijfsgroei stimuleren.

FeatBit beste functies

Het gebruik van functies bijhouden, on-demand rapporten over experimenten maken en gegevens exporteren naar tools zoals DataDog en Amplitude voor diverse zakelijke behoeften

Horizontaal en verticaal schalen met behulp van een zorgvuldig ontworpen architectuur

FeatBit limieten

Vergeleken met gevestigde platforms voor het markeren van functies is de gemeenschap van FeatBit nog relatief klein en in ontwikkeling. Dit kan betekenen dat er minder direct beschikbare bronnen en ondersteuning bij het oplossen van problemen beschikbaar zijn, vooral voor complexe use cases

FeatBit prijzen

Community: Free

Free Enterprise Standard: $399/maand

$399/maand Enterprise Premium: Aangepaste prijzen

FeatBit beoordelingen en recensies

nog geen beoordelingen_

3. Vlaggenmid

via Flagsmith Flagsmith is een gebruiksvriendelijke open-source service voor het markeren en configureren van functies op afstand die ontwikkelteams in staat stelt om functies met meer vertrouwen en efficiënter vrij te geven.

Het staat bekend om zijn gecentraliseerde platform voor het beheren van vlaggen van functies, waarmee ontwikkelaars functies aan of uit kunnen schakelen voor specifieke gebruikers of segmenten zonder code opnieuw te hoeven implementeren.

Flagsmith beste functies

Eenvoudig functies schakelen tussen web-, mobiele en server-applicaties en deze beheren

Functie vlaggen beheren per ontwikkelomgeving

Integreer met uw bestaande stack en stuur vlaggegevens naar uw analyseplatform

Combineer de waarde van functies schakelen met de flexibiliteit van configuratie op afstand om nieuwe functies met vertrouwen te testen en te implementeren

Implementeer als een service of host op een privé cloud of op locatie

Flagsmith beperkingen

Steile leercurve voor nieuwe teamleden

Mist een compacte UI

Vereist Slack integratie om meer zichtbaarheid te krijgen wanneer de vlaggen van functies worden omgedraaid

Flagsmith prijzen

Gratis

Start-up: $45/maand

$45/maand Schaalvergroting: $200/maand

Flagsmith beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (22+ beoordelingen)

4.8/5 (22+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3+ beoordelingen)

4. DevCycle

via DevCycle DevCycle benadrukt de productiviteit van ontwikkelaars door populaire ontwikkeltools en frameworks naadloos te integreren.

De ingebouwde code snippets en auto-completion functies stroomlijnen de implementatie van functie vlaggen.

DevCycle beste functies

Efficiënt functievlaggen maken, bijwerken en beheren om de toegang tot nieuwe code in verschillende omgevingen te beheren

Gebruik functievlaggen om de implementatiesnelheid te verhogen en de prestaties van het uitrollen van functies te meten zodra uw code in productie is

Uw vlaggen in elke fase van uw ontwikkelproces bijhouden met een globale weergave

Updates van functiemarkeringen automatiseren in verschillende programmeertalen met volledige SDK-dekking

Werkstromen aanpassen en onmiddellijk vlagwijzigingen aanbrengen

Gebruik Toggl om direct codewijzigingen door te voeren met de flexibiliteit om nieuwe functies geleidelijk uit te rollen naar een subset van eindgebruikers

DevCycle-beperkingen

Meer integraties vereist

Storing in deelbare URL's

DevCycle prijzen

Gratis

Starter: begint bij $20/maand

begint bij $20/maand Business: begint bij $400/maand

begint bij $400/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

DevCycle beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (6+ beoordelingen)

4.8/5 (6+ beoordelingen) Product Hunt: 5/5 (9+ beoordelingen)

5. LanceerDonker

via LaunchDarkly LaunchDarkly biedt functiemarkering, A/B-tests en analysemogelijkheden.

De intuïtieve interface en krachtige functies voor targeting maken het een populaire keuze voor grote en complexe implementaties.

LaunchDarkly beste functies

Gebruik automatisering en functiebeheer om de waarde van elke software functie te maximaliseren

Verhoog de snelheid en stabiliteit van softwarereleases voor klanten

Deliver targeted en gepersonaliseerde ervaringen zonder zware, handmatige ontwikkelingsinspanning

Experimenten uitvoeren en productfuncties optimaliseren om klantbetrokkenheid te stimuleren die de business meetbaar verbetert

Beheer, controleer en optimaliseer in-app mobiele ervaringen terwijl de complexiteit van app store goedkeuringsprocessen wordt verminderd

LaunchDarkly beperkingen

Verwarrende vlag statussen

Integratie uitdagingen

Bugfixes nodig

LaunchDarkly prijzen

Starter: $8.33/zetel per maand

$8.33/zetel per maand Pro: $16.67/zetel per maand

$16.67/zetel per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

LaunchDarkly beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (134+ beoordelingen)

4.7/5 (134+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

6. Gesplitst

via Splits Split staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en krachtige targetingopties en is ideaal voor teams die op zoek zijn naar een eenvoudige oplossing voor het beheren van functiemarkeringen en het uitvoeren van A/B-tests.

Split beste functies

Lanceren van releases met meerdere componenten met functie vlag afhankelijkheid targeting

Gebruik percentage rollout om een release in meerdere stappen te ontwerpen die past bij uw risicotolerantie

Identificeer en schakel defecte functies direct uit, zodat rollbacks en hotfixes niet meer nodig zijn

Beheer functievlaggen in uw frontend, backend en mobiele apps met behulp van 14+ open-source SDK's

splits #### beperkingen

Het configuratieproces is in het begin een beetje ingewikkeld

Onvoldoende rapportage

Split prijzen

Ontwikkelaar: Gratis

Gratis Teams: $33/zetel per maand

$33/zetel per maand Business: $60/zetel per maand

$60/zetel per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Split beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (122+ beoordelingen)

7. Taplytica

via Taplytics Taplytics helpt u bij het beheren en controleren van de release van nieuwe functies voor uw gebruikers. U kunt eenvoudig functiemarkeringen maken om specifieke segmenten van gebruikers te targetten en de prestaties van uw functies bijhouden.

Het is handig om te experimenteren met nieuwe functies zonder uw hele gebruikersbestand te beïnvloeden en om functies geleidelijk uit te rollen om ervoor te zorgen dat ze stabiel zijn en goed worden ontvangen.

Taplytics beste functies

Producten uitrollen en functies beheren voor web-, mobiele, OTT- en server-side applicaties

Code implementeren en stem af wie de functie krijgt, of dat nu jezelf, interne gebruikers of een duidelijk gedefinieerd productiepubliek is

Met één klik functies introduceren of verbergen op mobiel, web en tv, zonder updates in de app store

Functies onmiddellijk lanceren of ze na verloop van tijd langzaam vrijgeven voor specifieke segmenten van je productiepubliek

Functies met vertrouwen intern of in productie implementeren, op elk moment

Taplytics beperkingen

Meer integraties vereist

Soms duurt het even voordat de functie wordt doorgegeven aan gebruikers

Taplytics prijzen

Pro Plan: Begint bij $500/maand

Begint bij $500/maand Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen Aangepast abonnement: Aangepaste prijzen

Taplytics beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (15+ beoordelingen)

4.4/5 (15+ beoordelingen) Product Hunt: 4.9/5 (100+ beoordelingen)

8. Optimizely

via Optimaal Dit platform met veel functies biedt een uitgebreide reeks tools voor het markeren van functies, personalisatie en optimalisatie.

Het staat bekend om zijn visuele experiment builder en analytische dashboards die teams in staat stellen om datagestuurde beslissingen te nemen.

Optimizely beste functies

Verlicht de druk op engineers met geavanceerde tools voor functiebeheer

Verbeter uw personalisatie-inspanningen met gerichte, snelle en nauwkeurige tests

Innoveer uw hele productlevenscyclus met releases van hogere kwaliteit, veiligere tests en snellere validaties van functies

Verbeter de snelheid van experimenten met native planningstools of integreer uw gekozen werkstroomhulpmiddelen

Optimizely beperkingen

Steile leercurve

Omslachtig testvariatieproces

Complexe implementatie

Optimizely prijzen

Aangepaste prijzen

Optimizely beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (75+ beoordelingen)

4.3/5 (75+ beoordelingen) Gartner Peer Insights: 4.3/5 (111+ beoordelingen)

9. Flipt

via Flipt Flipt is een open-source platform voor het beheer van functies dat de nadruk legt op snelheid, schaalbaarheid en zelf-hosting.

Het stelt ontwikkelaars in staat om uitrol van functies te beheren, A/B-tests uit te voeren en gebruikerservaringen te optimaliseren met flexibiliteit en controle.

Flipt beste functies

Beheer functies, experimenten en rollouts in meerdere teams en omgevingen

Sla uw functies op in Git en gebruik uw bestaande CI/CD-pijplijn om wijzigingen uit te rollen

Maak geavanceerde regels voor verdeling om specifieke entiteiten te targetten op basis van aangepaste eigenschappen

Flipt beperkingen

Onoverzichtelijke interface voor grote vlaggensets

Geen geavanceerde filteropties op basis van vlagmetagegevens, gebruikerssegmenten of andere relevante criteria

Flipt prijzen

Gratis

Flipt beoordelingen en recensies

nog geen beoordelingen_

10. Flipper Cloud

via FlipperCloud De beheertool voor functievlaggen van Flipper Cloud biedt een uitgebreide suite met tools voor het beheren van functie-uitrolouts, het uitvoeren van A/B-tests en het garanderen van een naadloze gebruikerservaring.

Het is opmerkelijk voor het minimaliseren van verstoringen door uw gebruikers te laten beslissen wanneer ze vertrouwd willen raken met een drastisch interface-herontwerp.

Flipper Cloud beste functies

Schakel functies in voor iedereen, specifieke gebruikers (bijv. gebruikers), groepen gebruikers, een percentage actoren of een percentage van de tijd

Stel functies in een niet-productieomgeving in om deze eenvoudig te spiegelen aan de productie-instelling

Sneller eerlijke feedback krijgen door nieuwe functies achter een functievlag naar productie te sturen

Bekijk vooraf hoe een verandering echte gebruikers in productie beïnvloedt door een experimentele functie in te schakelen voor een percentage van de gebruikers en meet vervolgens de resultaten

Flipper Cloud limieten

Onvoldoende functionaliteit voor het beheren van complexe Teams en granulaire toegang tot functies

Flipper Cloud prijzen

Gratis

Standaard: $20/zetel per maand

Flipper Cloud beoordelingen en reviews

Niet vermeld op recensieplatforms

Hoewel alle bovenstaande hulpmiddelen voor het markeren van functies geweldig zijn, zijn het niet alle puzzelstukjes.

Overweeg om een tool voor projectmanagement zoals ClickUp aan je arsenaal voor robuuste workflows en naadloze samenwerking. Til je programmeer- en productteams naar een hoger niveau.

ClickUp

Beheer uw kleine bedrijfsprojecten stap voor stap met sjablonen, functies voor samenwerking en meer dan 15 projectweergaven met ClickUp

ClickUp is een tool voor projectmanagement in de cloud waarmee teams van elke grootte hun werk kunnen organiseren, effectief kunnen samenwerken en de voortgang kunnen bijhouden. ClickUp voor agile teams brengt uw ontwikkelaars naar één platform met alles wat ze nodig hebben om te slagen, zoals productroadmaps, backlogs en Sprints. ClickUp voor softwareteams vereenvoudigt de ontwikkelingscyclus door alle functies op één plaats mogelijk te maken, met samenwerking, bijhouden, beheer en automatisering. ClickUp's AI-tool komt ook van pas bij het aanmaken en bedenken van content.

ClickUp laat zelfs niet-technische teams verbinding maken en werken op hetzelfde platform. Het resultaat is dat het gemakkelijker wordt om silo's te doorbreken en de kloof tussen ontwikkelaars en verschillende werkstromen te overbruggen.

Dashboards in ClickUp 3.0 geven agile projectmanagers een snelle weergave van de resterende taken en prioriteiten van het team voor de week, evenals gedetailleerde burnup- en burndown grafieken

Het biedt verschillende voordelen, zoals:

Taken en subtaken om uw werk op te splitsen in beheersbare brokken en de voortgang ervan bij te houden

Lijsten en whiteboards om uw Taken te organiseren visueel en houd uw werkstroom bij

Verbeterde organisatie om uw functies bij te houden en het grote geheel te zien

Minder risico en betere controle over softwareontwikkeling levenscyclus met vooraf gebouwde aangepaste sjablonen voor technische documentatie ClickUp beste functies

Maak betrouwbare aangepaste werkstromen voor status voor elk project binnen uw werkruimte

Gebruik aangepaste velden om een uniek ID van een aangepaste taak toe te voegen om scrumpunten bij te houden

Kies uit een bereik van tijdsregistratie opties om u te helpen uw doelen te bereiken, waaronder externe integraties en native tijdsregistratie in-app of via een Extensie voor Chrome

Vermijd springen tussen platforms en maak een vertakking of een nieuwe pull-aanvraag binnen een taak door de Github-integratie te gebruiken

Naadloos integreren met Github, Gitlab en Bitbucket

Houd uw backlogs bij en voeg taken toe aan specifieke Sprint voor een betere organisatie en rapportage

Deel moeiteloos informatie over vlaggen van functies in teams om de samenwerking te stroomlijnen

Bepaal zelf hoe functies worden uitgerold naar gebruikers

Test functies met een kleine groep gebruikers voordat ze naar iedereen worden uitgerold

Automatiseer statuswijzigingen van uw functie vlaggen op basis van specifieke gebeurtenissen, zoals een nieuwe release of een bugfix . Gebruik ook automatisering om de leden van het team op de hoogte te stellen van wijzigingen in functie vlaggen

ClickUp beperkingen

Sommige nieuwe gebruikers hebben een steile leercurve aangetroffen

ClickUp is niet speciaal bedoeld voor het markeren van functies, maar vult dit wel aan

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen voor de behoeften van uw organisatie

Aangepaste prijzen voor de behoeften van uw organisatie ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.201+ beoordelingen)

4.7/5 (9.201+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.948+ beoordelingen)

Meester functie markeren met een uitgebreid platform

Hoewel er veel oplossingen voor het markeren van functies bestaan, moeten veel oplossingen zich richten op meer dan alleen het mechanisme van het markeren van functies. Er is behoefte aan integratie met bestaande workflows en tools voor projectmanagement om de last van ontwikkelaars te verlichten.

ClickUp is een holistische projectmanagementtool die meer doet dan alleen taken bijhouden. Het verbetert de organisatie, verhoogt de efficiëntie en regelt de uitrol van nieuwe functies.

De intuïtieve interface en krachtige aanpassingsopties van ClickUp passen perfect bij alle groottes en complexiteiten van projecten. 🙌

Bovendien zorgt de naadloze integratie met andere ClickUp-functies, zoals Taakbeheer, Communicatietools en Rapportagedashboards, voor een uniforme werkstroom waarmee ontwikkelaars sneller en effectiever uitzonderlijke software kunnen leveren. Probeer ClickUp vandaag nog uit en geniet van de voordelen!