10 Beste gebruikershandleiding-software in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Gebruikershandleidingen zijn een uitkomst voor zowel je team als je klanten. Goede gebruikershandleidingen verhogen niet alleen de klanttevredenheid, maar verminderen ook het aantal supporttickets dat je ondersteuningsteam ontvangt over een product of dienst.

Er is alleen één klein probleempje: het maken van gebruikershandleidingen is niet altijd even gemakkelijk. Technische documentatie wettelijke vereisten en een pietluttige format maken het moeilijk om stap-voor-stap gidsen te maken die uw klanten en team ook echt zullen volgen.

Gelukkig hoef je geen technisch schrijver te zijn om een geweldige gebruikershandleiding te maken. Je hebt gewoon goede software voor gebruikershandleidingen nodig. Software voor gebruikershandleidingen stroomlijnt je werkstromen, geeft je ondersteuningsteam meer mogelijkheden en verbetert de algehele klantervaring.

De kwaliteit van uw handleidingtool is echter belangrijk. Bekijk deze Voltooid gids om u te helpen de juiste software voor gebruikershandleidingen te kiezen voor uw organisatie, plus onze 10 favorieten voor 2024. 🙌

Wat moet je zoeken in Software voor gebruikershandleidingen?

Gebruik ClickUp Docs om belangrijke documenten te beheren en teamsamenwerking te bevorderen

Tools voor gebruikershandleidingen moeten uw leven gemakkelijker maken. Elke oplossing is een beetje anders, maar dit zijn de meest waardevolle functies die u in een documentatietool moet zoeken:

Gebruiksgemak: Gebruiksaanwijzingen kunnen een beetje omvangrijk worden, dus ga voor een gebruiksvriendelijk platform met een schone gebruikersinterface en een lage drempel voor invoer. Drag-and-drop tools voor het aanmaken zijn een must, vooral als zowel technische als niet-technische leden van het team dezelfde software gebruiken

Gebruiksaanwijzingen kunnen een beetje omvangrijk worden, dus ga voor een gebruiksvriendelijk platform met een schone gebruikersinterface en een lage drempel voor invoer. Drag-and-drop tools voor het aanmaken zijn een must, vooral als zowel technische als niet-technische leden van het team dezelfde software gebruiken Sjablonen en maatwerk: Wie heeft er tijd om uren te besteden aan het formatteren? Zoek een platform met aanpasbare sjablonen voor gebruikershandleidingen die passen bij de stijl van uw merk. Drag-and-drop editors en CSS of HTML aanpassingen zijn ook geweldig voor het bouwen van professioneel ogende handleidingen

Wie heeft er tijd om uren te besteden aan het formatteren? Zoek een platform met aanpasbare sjablonen voor gebruikershandleidingen die passen bij de stijl van uw merk. Drag-and-drop editors en CSS of HTML aanpassingen zijn ook geweldig voor het bouwen van professioneel ogende handleidingen Interactieve elementen: Sommige gebruikershandleidingen worden nog steeds op papier gedrukt, maar ze gaan steeds meer digitaal. Als je online gebruikershandleidingen aanbiedt, ga dan op zoek naar software voor gebruikershandleidingen die interactieve elementen ondersteunt. Je zou video's, klikbare afbeeldingen en stap-voor-stap instructies moeten kunnen toevoegen voor meer interactieve handleidingen

Sommige gebruikershandleidingen worden nog steeds op papier gedrukt, maar ze gaan steeds meer digitaal. Als je online gebruikershandleidingen aanbiedt, ga dan op zoek naar software voor gebruikershandleidingen die interactieve elementen ondersteunt. Je zou video's, klikbare afbeeldingen en stap-voor-stap instructies moeten kunnen toevoegen voor meer interactieve handleidingen Werkstroombeheer: Het maken van gebruikershandleidingen is een teamprestatie, dus ga voor een platform dat naadloos werkstroombeheer biedt. Het moet realtime bewerking, versiebeheer en aanpasbare toestemmingen mogelijk maken

Of je nu een nieuwe handleiding vanaf nul schrijft of een bestaande handleiding vernieuwt, de juiste tool maakt het verschil. Bespaar tijd en produceer documentatie van professionele kwaliteit met de 10 beste software voor gebruikershandleidingen van 2024.

Gemakkelijk formatteren en samenwerken aan Documenten naast het team zonder overlap in ClickUp

Dat klopt: Het meest veelzijdige platform voor projectmanagement ter wereld is ook een betrouwbare tool voor gebruikershandleidingen. Maak gebruikershandleidingen in ClickUp Documenten in realtime met belanghebbenden van IT, klantenservice, marketing, HR en meer. Maak documenten in ClickUp en verbind ze snel met uw workflows, taken en projecten om handleidingen te maken met de snelheid van een klik. 🤩

Oh, en hebben we onze sjablonen voor handleidingen al vermeld? Het is niet nodig om een document te formatteren - gebruik gewoon een ClickUp sjabloon en u kunt aan de slag. Mogen we de ClickUp Wiki-sjabloon voor het bouwen van een doe-het-zelf-kennisbank? Dit gratis sjabloon bevat handige subsecties, koppen en een tabel met inhoud om het schrijfproces aanzienlijk te stroomlijnen.

Als je de juiste woorden niet kunt bedenken, probeer dan ClickUp AI . Vertel de AI-schrijfassistent jouw rol en wat je wilt creëren. Hij vat aantekeningen van vergaderingen samen, maakt agenda's en stelt zelfs gebruikershandleidingen voor je samen en bewerkt deze.

E-mailmarketing gemakkelijk gemaakt met ClickUp AI

De beste functies van ClickUp

ClickUp heefthonderden sjablonen voor alles van wiki's tot rapporten

ClickUp Docs bevat interactieve functies zoals tabellen, blokken code, bladwijzers, geneste pagina's en andere stylingopties

ClickUp AI verwerkt aantekeningen over specificaties, samenvattingen van vergaderingen, vereisten van gebruikers en meer met weinig invoer

Verbind uw ClickUp Docs met uw ClickUp-werkruimte om alle Taken, statistieken en chats voor dat project op één plaats te zien

ClickUp beperkingen

Het platform heeft veel functies, dus het kan in het begin als veel aanvoelen

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Paligo

via Paligo Paligo is een ander soort software voor het aanmaken van gebruikershandleidingen. Dit beheersysteem voor de inhoud van componenten (CCMS) is ontworpen voor uitgebreide gebruikershandleidingen die voor het eerst digitaal worden aangeboden. De installatie van Paligo maakt het mogelijk om snel informatie, feiten, stappen of technische specificaties uit te wisselen in slechts een paar klikken. Teams gebruiken het om één enkele bron van waarheid te creëren voor alles van softwarehandleidingen tot kennisbeheer.

Paligo beste functies

Moet je een nummer, zin of datum veranderen? Pas het snel aan in alle handleidingen in Paligo's CCMS

Paligo heeft integraties voor GitHub, Microsoft Teams, GitLab, Zendesk en meer

Beheer afbeeldingen in meerdere formaten, inclusief HTML en afdrukken

Eenvoudig vertaalde bestanden beheren zonder duplicatieproblemen

Paligo limieten

Je moet Paligo integreren met een externe tool voor projectmanagement

Verschillende gebruikers zeggen dat ze zouden willen dat Paligo meer aanpasbare instellingen voor toestemming had

Paligo prijzen

Neem contact op voor prijzen

Paligo beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

4.7/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 3/5 (1 beoordeling)

3. HelpDocs

via HelpDocs HelpDocs is een zelfbedieningssoftware voor gebruikershandleidingen waarmee je aanpasbare kennisbanken . Het bevat HTML sjablonen maar staat ook aangepast CSS of JavaScript toe als je iets persoonlijkers wilt bouwen. Gebruikers zijn dol op de robuuste analyses van HelpDocs, die een overzicht geven van de best presterende content, verzonden tickets, topcategorieën en nog veel meer.

HelpDocs beste functies

HelpDocs uitbreiden met integraties voor BotPenguin, Pendo, Heap en meer

Aanpassen welke gebruikers bepaalde helpdocumenten kunnen zien of klanten blokkeren voor weergave van interne content

Tickets voor klantenservice weergeven in de HelpDocs Chrome extensie voor de browser

Bouw een zelfbedieningswidget op uw site met HelpDocs Lighthouse

HelpDocs limieten

Verschillende gebruikers zeggen dat formatteren en tabellen een uitdaging zijn

Het heeft geen CCMS functies, dus je moet handmatig globale variabelen aanpassen

HelpDocs prijsstelling

Start: $55/maand voor vijf accounts, jaarlijks gefactureerd

$55/maand voor vijf accounts, jaarlijks gefactureerd Build: $109/maand voor 15 accounts, jaarlijks gefactureerd

$109/maand voor 15 accounts, jaarlijks gefactureerd Groeien: $210/maand voor 50 accounts, jaarlijks gefactureerd

HelpDocs beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (15+ beoordelingen)

4.2/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (8 beoordelingen)

4. Scribe

via Scribe Scribe verkoopt zichzelf als een alles-in-één schrijfplatform voor alles van trainingsdocumentatie tot interne SOP's . Het geweldige aan Scribe is dat het automatisch stap voor stap processen documenteert door je scherm in realtime op te nemen. Als je documentatie hebt uitgesteld omdat het te ontmoedigend lijkt, kan Scribe's automatische content aanmaken een game-changer zijn. ✨

De beste functies van Scribe

Installeer de extensie voor de browser Scribe om automatisch stap-voor-stap gidsen te maken

Pas de automatisch gegenereerde handleidingen van Scribe aan met tekst en extra schermafbeeldingen

Scribe SOP's eenvoudig insluiten in uw kennisbank of exporteren naar PDF

Scribe maakt het gemakkelijk om gevoelige werknemers- of klantgegevens te redigeren

Scribe limieten

Sommige gebruikers zeggen dat de functie voor automatisch genereren niet echt automatisch is

Scribe heeft geen projectmanagement in zijn platform, dus u zult nog steeds moeten schakelen tussen uw gebruikershandmatige software en uw to-do lijst

Scribe prijzen

Basic: Free

Free Pro Team: $12/maand per zetel met een minimum van vijf zetels, jaarlijks gefactureerd

$12/maand per zetel met een minimum van vijf zetels, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Schrijf beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

4.8/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (10 beoordelingen)

5. Spraak

via Spreek Speach is software voor gebruikershandleidingen die gespecialiseerd is in interne SOP's en trainingsvideo's. Als je team niet goed reageert op grote muren van tekst tijdens het inwerken, dan zijn de multimediagidsen van Speach een must. Speach is niet geschikt voor klantgerichte gebruikershandleidingen, maar als je veel interne trainingen doet en iets nodig hebt als aanvulling op je Learning Management System (LMS), dan is Speach een goede keuze.

Speach beste functies

Maak schermopnames, dia's, quizzen en meer

Film en bewerk je video's zonder het platform te verlaten

Speach biedt ondertiteling en vertalingen met één klik

Voeg annotaties, koppelingen, tekst en opdrachten toe aan elke video

Speach limieten

Het heeft niet veel reviews

Speach is geen echt kennisbeheerplatform. Het is meer een tool voor het aanmaken van content voor interne doeleinden

Speach prijs

Neem contact op voor prijzen

Speach beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Document360

via Document360 Document360 noemt zichzelf AI-gestuurde software voor gebruikershandleidingen voor zowel intern als extern gebruik. Gebruik het om je SOP's en wiki's te beheren, documentatie voor productlancering en nog veel meer. Het bevat zelfs een SEO-vriendelijke kennisbank. 🧠

Document360 beste functies

Document360 integreert met Drift, Slack, Freshdesk, Intercom en meer

Gebruik de Knowledge Base Widget om 24/7 geautomatiseerde ondersteuning te bieden voor SaaS-producten

Gebruik Document360 Workflow om op triggers gebaseerde workflow automatiseringen te creëren

Ontwikkelaars gebruiken Document360 voor zowel interne als externe API-documentatie en voorsoftwaredocumentatie Document360 limieten

Sommige gebruikers zeggen dat het prijzig kan worden

Anderen zeggen dat het formatteren van artikelen een beetje lastig is

Document360 prijzig

Gratis

Standaard: $124/maand per project, jaarlijks gefactureerd

$124/maand per project, jaarlijks gefactureerd Professioneel: $248/maand per project, jaarlijks gefactureerd

$248/maand per project, jaarlijks gefactureerd Business: $331/maand per project, jaarlijks gefactureerd

$331/maand per project, jaarlijks gefactureerd Enterprise: $497/maand per project, jaarlijks gefactureerd

Document360 beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (370+ beoordelingen)

4.7/5 (370+ beoordelingen) Capterra: 4,7/5 (190+ beoordelingen)

7. Nuclino

via Nuclino Nuclino is een "collectief brein" dat projectmanagement, documentatie en kennis combineert in één platform. Deze software voor gebruikershandleidingen organiseert alle documenten en kennis met geavanceerde filters. Het bevat zelfs sjablonen voor gebruikershandleidingen voor het bijhouden van projecten, notulen van vergaderingen, afdelingsspecifieke wiki's en meer.

De beste functies van Nuclino

Versnel dingen met Nuclino's sneltoetsen en slash commando's

Vertrouw op Nuclino Sidekick voor AI-ondersteunde brainstormsessies, samenvattingen en meer

Gebruik een gebruiksspecifieke sjabloon van Nuclino om in recordtijd documentatie te maken

Nuclino maakt gebruik van toonaangevende veiligheid, waaronder encryptie tijdens overdracht en in rust, single sign-on en verificatie met twee factoren

Nuclino limieten

Het heeft niet veel beoordelingen

Sommige gebruikers zeggen dat Nuclino moeite heeft met het verwerken van grote datasets

Nuclino prijzig

Gratis

Standaard: $5/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$5/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Premium: $10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Nuclino beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (70+ beoordelingen)

8. GitBook

via GitBook GitBook is een gespecialiseerde tool voor gebruikershandleidingen, ontworpen voor technische teams. In plaats van het opslaan van kritische technische documentatie op verschillende platforms, GitBook brengt alles op één plek voor engineering teams. Verzamel probleemoplossingsgidsen, installatie-instructies en handleidingen op één plek voor een betere gebruikerservaring. De AI-gebaseerde installatie maakt het een makkie om deelbare kennis uit Slack berichten, bestaande documentatie en meer te halen. 🤖

GitBook beste functies

Vertrouw op GitBook AI om bruikbare kennis te identificeren en toe te voegen aan je kennisbank

Vraag GitBook AI om ongestructureerde gegevens, zoals Slack chatten, om te zetten in bruikbare documentatie

GitBook integreert naadloos met GitLab om bij te houdenrelease aantekeningenlogs, en meer

Gitbook AI zoekt automatisch naar tegenstrijdige of dubbele informatie

GitBook limieten

Niet-technische gebruikers zullen GitBook niet kunnen gebruiken

Sommige gebruikers rapporteren problemen met het samenvoegen van verschillende versies van een document

GitBook prijsstelling

Personal: Free

Free Plus: $6,70/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$6,70/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Pro: $12,50/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd, plus $82,50 maandelijkse platformkosten

$12,50/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd, plus $82,50 maandelijkse platformkosten Enterprise: Neem contact op voor prijzen

GitBook beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (130+ beoordelingen)

4.7/5 (130+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (15+ beoordelingen)

9. Dozuki

via Dozuki Zit je in een productieteam? Stroomlijn alles met Dozuki's software voor gebruikershandleidingen. Het enige wat je hoeft te doen is processen documenteren met foto's en video's, en het platform digitaliseert, organiseert en deelt die informatie met je team in slechts een paar klikken. Vertrouw op het platform om SOP's en trainingshandleidingen op te slaan en te organiseren, documenten over productvereisten en meer op één plek.

Dozuki beste functies

Dozuki ondersteunt meer dan 100 talen

Zet snel goedgekeurde documentatie om in trainingsprogramma's voor werknemers

Verbind Dozuki met je LMS, ERP en andere systemen voor een alles-in-één weergave

Dozuki ondersteunt gestandaardiseerde processen en documentatie voor audits

Dozuki limieten

Dozuki is alleen geschikt voor productiebedrijven

Volgens sommige gebruikers limiet Dozuki het aantal afbeeldingen en video's dat je kunt toevoegen aan documentatie

Dozuki prijzen

Neem contact op voor prijzen

Dozuki beoordelingen

G2: 4.4/5 (170+ beoordelingen)

4.4/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

10. ClickHelp

via ClickHelp Levert u A+ software aan uw clients? ClickHelp is een hulpmiddel voor gebruikershandleidingen van software, ontworpen voor technische schrijvers en SaaS-ontwikkelaars. Maak video's, enquêtes, quizzen, formulieren en meer om informatie te verzamelen, samen te werken met je team en je collectieve kennis te hosten in deze bliksemsnelle, cloudgebaseerde tool.

ClickHelp beste functies

ClickHelp integreert met meer dan 20 apps van derden

Het ondersteunt onbeperkte versie geschiedenis en auditing

Hergebruik content snippets op meerdere platforms

Meer dan 30 content metrics bijhouden om te zien hoe effectief uw gebruikershandleidingen werkelijk zijn

ClickHelp limieten

Het bevat geen projectmanagement

ClickHelp is duur

KlikHelp prijzig

Starter: $175/maand voor twee gebruikers

$175/maand voor twee gebruikers Groei: $285/maand voor vijf gebruikers

$285/maand voor vijf gebruikers Professioneel: $580/maand voor 10 gebruikers

KlikHelp beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (60+ beoordelingen)

4.8/5 (60+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (10+ beoordelingen)

Schrijf beter Documentatie voor gebruikers Met ClickUp

Hoogwaardige tools voor gebruikershandleidingen verbeteren de klantervaring en besparen uw bedrijf veel tijd. In plaats van te proberen uw eigen handleiding te schrijven, kunt u kiezen voor gerenommeerde software voor gebruikershandleidingen om het hele proces te stroomlijnen.

Hoewel er een aantal solide opties in deze top 10 lijst staan, is ClickUp de meest tijdbesparende optie voor drukke teams. In plaats van door meerdere platforms te bladeren, houd je je handleidingen, communicatie, statistieken, projectmanagement, sjablonen voor trainingshandleidingen, AI-tools en meer op één plek. 📚

Gebruik ClickUp om uw volgende handleiding te schrijven. Creëer nu uw ClickUp-werkruimte -geen krediet nodig.