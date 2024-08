10 beste Zentask AI alternatieven voor taakbeheer in 2024

Het creëren van elke vorm van content vergt een weloverwogen abonnement en uitvoering. Of het nu gaat om marketingteksten, afbeeldingen voor je social media posts, een studieopdracht of een hele bedrijfsstrategie, er is meestal een reeks Taken te voltooien voordat je je doel bereikt. 🎯

Gelukkig is er de nieuwste AI-tools vereenvoudigen het aanmaken van content en taakbeheer en de productiviteit verhogen. Tools zoals Zentask.ai, bijvoorbeeld, of een van de vele alternatieven, besparen je energie, tijd en - bij extensie - geld.

Zentask.ai gebruikt kunstmatige intelligentie om unieke SEO-teksten te maken en genereert visuals met behulp van een tekst-naar-beeld AI-model genaamd Stable Diffusion. Makers van content genieten van Zentask's gebruiksvriendelijke interface, vooraf gemaakte prompts en aanpasbare elementen zoals taal, toon en schrijfstijl. ✍️

Zentask is echter slechts een van de vele beschikbare AI-tools voor het aanmaken van content. Andere apps gebruiken AI om hetzelfde te doen en soms nog veel meer, dus het is de moeite waard om je opties te overwegen.

Laten we eens kijken wat je moet zoeken in een Zentask AI-alternatief. Daarna delen we een aantal AI-oplossingen die je dag goed zouden kunnen maken. De kracht van AI is tenslotte aan jou om het commando te voeren. 🪄

Wat moet je zoeken in een Zentask AI-alternatief?

AI-technologie doet zoveel, en als je op zoek bent naar een software voor Taak Automatisering is het belangrijk om te weten waar je op moet letten. Afhankelijk van je use case kunnen deze functies en functionaliteit van pas komen:

AI-schrijftools die onbeperkt advertentieteksten, blogberichten en meer maken in de stijl van jouw keuze

Tools voor het genereren van afbeeldingen die beelden maken van woorden

Communicatietools om de samenwerking binnen je team te verbeteren

Een gebruiksvriendelijke interface zodat je niet te lang bezig bent met het leren van het systeem

Integratie met andere tools in je tech stack

Software voor taakbeheer die je doelen opdeelt in individuele taken met deadlines

Functies voor veiligheid zodat je weet dat je gegevens veilig zijn

De 10 beste Zentask AI Alternatieven om te gebruiken in 2024

Laten we eens kijken naar een aantal alternatieven voor Zentask.ai. Sommige van deze AI-tools zijn ontworpen met een nichefunctie in gedachten, terwijl andere veel verschillende Taken ondersteunen.

Gebruik ClickUp AI om blogberichten in ClickUp Docs te genereren vanuit een eenvoudige prompt om details en andere belangrijke aspecten toe te voegen

ClickUp is een alles-in-één programma voor projectmanagement en productiviteitstool ontworpen om uw werkstromen op zoveel mogelijk manieren te stroomlijnen en te automatiseren. Met behulp van de nieuwste en krachtigste functie tot nu toe, ClickUp AI, is het ook de ultieme tool voor creatief schrijven.

ClickUp's geavanceerde AI schrijfassistent vereenvoudigt het proces voor het aanmaken van content door het gebruik van op onderzoek gebaseerde aanwijzingen en op rollen gebaseerde AI-tools om je te helpen sneller je ideale content te bereiken. Voer gewoon een paar richtlijnen in en de geavanceerde kunstmatige intelligentietechnologie genereert binnen enkele seconden landingspagina's, content voor sociale media, blogartikelen, advertentieteksten en meer. Het bewerkt en formatteert je tekst zelfs voor je. 📝

E-mailmarketing gemakkelijk gemaakt met ClickUp AI

De AI-assistent vat ook lange documenten samen, zoals threads met reacties en aantekeningen van vergaderingen en identificeert actiepunten in de tekst. Het zet deze om in ClickUp-taak en houdt ze bij tegen mijlpalen en je doelen op hoog niveau.

Dit Zentask AI alternatief biedt een enorme bibliotheek met vooraf gemaakte sjablonen, zodat je nooit vanaf nul hoeft te beginnen. Voorbeeld ClickUp-taakbeheersjabloon geeft u een overzicht van al uw Taken, georganiseerd op status, prioriteit of afdeling naar keuze. Kies uit veel verschillende sjablonen voor dagelijkse rapporten om precies op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op elk gebied van uw business en de algemene resultaten bij te houden voortgang ten opzichte van je doelen . 💯

Beste functies van ClickUp

GebruikDe sjablonen voor prompts van ClickUp om een vliegende start te maken met marketingcampagnes, HR-activiteiten, projectmanagement en nog veel meer

Sla al uwClickUp Documenten op het centrale AI-platform, met duidelijke koppelingen naar Taken

Plan en plan elke stap van het proces mettools voor projectmanagement zodat u altijd weet wat u hierna moet doen

Houd al uw taken bij op één plaats, met duidelijke prioriteiten en deadlines

Pas de weergave van je project aan om je realtime voortgang te tonen in een format naar keuze, bijvoorbeeld een Lijst, Ganttgrafiek, Tijdlijn of Bord

Integreer met duizenden andere apps, zoals Slack,OutlookhubSpot enZoom Beperkingen ClickUp

ClickUp's AI assistent is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

Omdat er zoveel functies zijn, kunnen nieuwe gebruikers een leercurve ervaren wanneer ze het platform leren kennen

ClickUp prijzen

Free Forever: Gratis

Gratis Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Yac

via Yac Yac ondersteunt asynchrone vergaderingen voor teams op afstand. Hoewel het geen direct alternatief is voor Zentask.ai, verbetert deze tool de communicatie en samenwerking bij dagelijkse taken zoals vergaderingen, brainstormsessies, het oplossen van problemen en het aanmaken van content.

Yac maakt gebruik van het feit dat praten sneller gaat dan schrijven en ook de toon veel effectiever overbrengt. Het platform maakt gebruik van spraakberichten in hoge resolutie, schermdeling en transcriptie om teamleden in staat te stellen ideeën en voortgang te delen, ongeacht in welke tijdzone ze zich bevinden. 👪

Jac beste functies

Beperk het aantal geplande vergaderingen in je agenda tot een absoluut minimum door in plaats daarvan gesproken aantekeningen achter te laten

Deel je scherm terwijl je praat en annoteer het om je punt over te brengen

Lees de berichten van je teamgenoten wanneer je online komt

Organiseer al je teamleden, inclusief clients en freelancers, in discussiegroepen zodat je ze gemakkelijk kunt delen

Jac beperkingen

Teams hebben tijd nodig om volledig te wennen aan deze nieuwe manier van samenwerken

De transcriptietool is niet altijd perfect accuraat

Jac prijs

Persoonlijk gebruik: Gratis

Gratis Yac voor Teams: $5/maand per gebruiker

Yac beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

4.7/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (10 beoordelingen)

3. ChatGPT

via ChatGPT ChatGPT, ontwikkeld door OpenAI, is een geavanceerd AI-taalmodel dat deep learning-algoritmen gebruikt om vrijwel elk type content voor websites te produceren. ChatGPT werkt heel goed als een AI-tool voor het genereren van content. Voer gewoon een vraag in in de AI-chatten en kijk hoe de tool binnen enkele seconden mensachtige antwoorden genereert. 🤖

GPT-3 wordt nog steeds veel gebruikt, maar de nieuwste versie van deze generatieve AI, GPT-4, biedt verbeterde AI-mogelijkheden, waaronder meer nauwkeurigheid en betere probleemoplossing.

ChatGPT beste functies

Maak eenvoudig een account aan om er meteen mee aan de slag te gaan

Gebruik ChatGPT als eenAI-tekstschrijftoolom code te genereren of te debuggen, of om te leren over verschillende velden van rente

Wees gerust in de wetenschap dat de content die het creëert uniek en plagiaatvrij is

Integreer met andere tools via de ChatGPT API

ChatGPT limieten

Je moet de content die het creëert op feiten controleren om er zeker van te zijn dat het 100 procent accuraat is

De gegevens die ChatGPT gebruikt zijn niet volledig up-to-date, dus het is niet ideaal voor actuele zaken

ChatGPT prijsstelling

Onderzoeksvoorbeeld: Gratis

Gratis ChatGPT Plus: $20/maand

$20/maand Uitbreidingen: Betaal zoals u gaat, afhankelijk van welke taal, afbeelding of audiomodel u gebruikt

ChatGPT beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (400+ beoordelingen)

4.7/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

4. Ooievaar

via Jasper Jasper wordt aangekondigd als een "AI copilot" en is specifiek gericht op marketingteams van ondernemingen. Dit Zentask AI-alternatief gebruikt AI om content van hoge kwaliteit te creëren voor websites, blogs, sociale media en andere marketingkanalen.

Jasper schrijft met jouw merkstem en volgt jouw stijlrichtlijnen. Alle teksten zijn SEO-geoptimaliseerd en plagiaatvrij. En je kunt de content eenvoudig remixen en hergebruiken, waardoor je tijd en geld bespaart.

De beste functies van Jasper

Maak boeiende content en test vervolgens meerdere variaties om te zien welke de beste resultaten oplevert

Gebruik Jasper in meer dan 25 talen 🌎

Integreer met WordPress, Facebook Ads, Google, Amazon, Shopify en meer

Wees gerust in de wetenschap dat uw vertrouwelijke bedrijfsgegevens volledig veilig zijn

Jasper limieten

De tekst van Jasper is soms eerder algemeen dan specifiek

Sommige gebruikers vinden de prijs te hoog, vooral voor individuele makers

Jasper prijsstelling

Makers: $49/maand per gebruiker

$49/maand per gebruiker Teams: $125/maand per gebruiker

$125/maand per gebruiker Business: Neem contact op voor prijzen

Jasper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

6. Ecomtent

via Ecomtent Ecomtent creëert tekst en visuals voor e-commerce productlijsten, zodat u uw producten snel op de markt kunt brengen.

De hoogwaardige, door AI gegenereerde content is geoptimaliseerd voor SEO, zodat deze goed scoort in zoekmachinerankings, en de tool voor het genereren van afbeeldingen produceert lifestyle-beelden die specifiek zijn voor uw product. 🏖️

De beste functies van Ecomtent

Gebruik dit alternatief voor Zentask AI om in een paar seconden tekst, infographics en lifestyle-afbeeldingen te maken

Vernieuw eenvoudig je lijsten met producten om ze af te stemmen op nieuwe trefwoorden of trends

Genereer tekst in verschillende talen, waaronder Engels, Spaans, Frans en Chinees

Kies voor de zelfbedieningsoptie of betaal het team - dat bestaat uit ex-Amazonians en snelle ingenieurs - om het werk voor je te doen

Eventuele limieten

Er zijn nog niet genoeg beoordelingen om te weten hoe goed deze tool werkt

Sommige gebruikers vinden dat Ecomtent te duur is voor wat het biedt

Ecomtent prijsstelling

Zelfbediening Lifestyle Images: $95/maand

$95/maand Zelfbediening Afbeeldingen en Infographics: $135/maand

$135/maand Volledige lijst voor selfservice: $165/maand

$165/maand Zelfbediening Enterprise: $1.650/maand

$1.650/maand Full-Service: Prijzen gebaseerd op het aantal lijsten per maand

Ecomtente beoordelingen en recensies

G2: Nog geen beoordelingen

Nog geen beoordelingen Capterra: Nog geen beoordelingen

7. Kopiëren.ai

via Kopiëren.aiKopiëren.ai maakt gebruik van generatieve AI om overtuigende, SEO-geoptimaliseerde content te maken voor een bereik van use cases. Dit AI-alternatief van Zentask produceert alles van koppen, blogs en sociale-mediaposts tot nieuwsbrieven, landingspagina's en nog veel meer.

Voer een paar richtlijnen in om meerdere variaties van dezelfde tekst te krijgen en kies welke het beste werkt. Bewerk de tekst naar wens direct in het tekstvak.

De beste functies van copy.ai

Ga snel aan de slag met de gebruiksvriendelijke interface

Creëer consistent content met de merkstem van je bedrijf

Kopieer de tekst die je hebt gegenereerd naar je klembord, exporteer het naar een CSV-bestand of maak een link die je kunt delen

Meer informatie over het platform via de ingebouwde gidsen en webinars

Copy.ai limieten

Je moet de gemaakte kopie op feiten controleren

Sommige gebruikers hebben geklaagd dat klantenservice niet direct beschikbaar is

Kopie.ai Prijzen

Free: Gratis

Gratis Pro: $49/maand voor 5 zetels

$49/maand voor 5 zetels Teams: $249/maand voor 20 zetels

$249/maand voor 20 zetels Groei: $1.333/maand voor 75 zetels

$1.333/maand voor 75 zetels Schaal: $4.000/maand voor 200 zetels

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (170+ beoordelingen)

4.7/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (60 beoordelingen)

8. Sellesta

via Sellesta Dit alternatief voor Zentask AI is ontworpen om e-commerce verkopen via je website en andere online marktplaatsen, zoals Amazon, te verhogen. Sellesta lokaliseert zoekwoorden met een hoge conversie die gerelateerd zijn aan je producten en optimaliseert je aanbieding voor deze zoekwoorden. 💰

De beste functies van Sellesta

Controleer de dagelijkse zoekpositie van uw producten

Prestaties meten ten opzichte van uw concurrenten

De markt evalueren om nicheproducten te ontdekken die het goed zouden kunnen doen

Klantbeoordelingen analyseren om rode vlaggen te identificeren die aandacht nodig hebben

Sellesta limieten

De API verbetering die je lijsten direct publiceert naar Amazon is alleen beschikbaar op de Pro en Ultimate abonnementen

Er zijn nog niet genoeg beoordelingen om te beoordelen hoe goed Sellesta werkt

Sellesta prijzen

Basis: $14/maand

$14/maand Pro: $39/maand

$39/maand Ultiem: $99/maand

$99/maand Platinum: Neem contact op voor prijzen

Sellesta beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (2 beoordelingen)

4.5/5 (2 beoordelingen) Capterra: Nog geen beoordelingen

9. Schrijftonic

via SchrijftonicSchrijftonic is een geavanceerde AI-schrijver die SEO-geoptimaliseerde tekst genereert. Dit AI-alternatief van Zentask maakt content in lange formaten, zoals blogs en e-mails, maar ook korte berichten op sociale media, advertenties en productbeschrijvingen - allemaal in de stem van uw merk. 📣

De beste functies van Writesonic

Profiteer van de parafraseringstool om je tekst te optimaliseren of opnieuw te gebruiken

Bespaar tijd door te beginnen met een AI-sjabloon uit de uitgebreide sjabloonbibliotheek

Vraag het systeem om aanbevelingen voor content en ideeën voor YouTube video's

Schrijf content in meer dan 25 talen

Writesonic limieten

Het gratis abonnement limiet je tot slechts 10.000 woorden per maand

De gebruikersinterface is niet erg vriendelijk, vooral voor nieuwe gebruikers

Writesonic prijzigheid

Gratis

Kleine Teams $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Freelancer: $20/maand per gebruiker

$20/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Schrijfsonic beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

4.8/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

10. ZwaartekrachtSchrijven

via ZwaartekrachtWrite GravityWrite is een AI-gestuurde maker van content met als doel je conversies en verkoop te stimuleren. Dit alternatief voor Zentask AI genereert een breed bereik aan kopij, waaronder e-mails, blogs, marketing abonnementen, social media bijschriften en berichten, YouTube video scripts, clickbait titel generatoren, en nog veel meer.

De beste functies van GravityWrite

Creëer SEO-geoptimaliseerde content met slechts een paar klikken

Bespaar tijd door te beginnen met een van de vele sjablonen

Schrijfgereedschappen maken en aanpassen aan uw behoeften

Zet woorden om in fotorealistische afbeeldingen

GravityWrite beperkingen

Het limiet aantal woorden voor elk abonnement kan beperkend aanvoelen 🚧 De prijs kan hoog zijn voor individuele gebruikers

De prijs kan hoog zijn voor individuele gebruikers

GravityWrite prijsstelling

Gratis

Starter: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Pro: $79/maand per gebruiker

GravityWrite beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (12 beoordelingen)

4.6/5 (12 beoordelingen) Capterra: Nog geen beoordelingen

Master Your Content Creation Taken met AI Support

Het creëren van geweldige content en het bijhouden van alle taken die daarbij komen kijken, kost veel tijd en moeite. Een AI-gebaseerd schrijfprogramma zoals de vele hierboven genoemde kan echter het meeste zware werk voor je doen en vaak veel betere content produceren dan je zelf doet. 🙌

Vat aantekeningen van vergaderingen in seconden samen met ClickUp AI

ClickUp ondersteunt u nog verder, van copywriting en bewerking tot Taakbeheer. Genereer Taken uit kopij of creëer Taken om kopij te genereren - aan jou de keuze. En dat is nog maar een voorproefje van wat deze one-stop-shop voor jou in petto heeft. Gratis aanmelden voor ClickUp en zie hoe uw business in alle opzichten een hoge vlucht neemt. 📈