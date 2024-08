10 Beste CRM voor coaches in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Het laatste wat je als coach wilt doen is worstelen tussen verschillende apps om je coaching business te beheren.

Bijvoorbeeld Google Documenten om aantekeningen te maken. Zoom of Google Agenda om vergaderingen te plannen. Een aparte tool voor projectmanagement om de voortgang van de client bij te houden en voor klantenbeheer. En Stripe of PayPal gebruiken voor betalingen.

Hoewel deze aanpak logisch is als je maar een handvol clients hebt, wat gebeurt er als je business groter wordt?

Hoe houd je alle sessies bij, hoe beheer je relaties met klanten en hoe organiseer je informatie voor elke klant? Met onsamenhangende systemen is er geen werkstroom tussen de verschillende apps en moet je de gegevens op elk platform handmatig bijwerken.

Dat is waar software voor relatiebeheer (CRM) voor coaches je redder in nood is.

CRM voor coaches centraliseert alle informatie met betrekking tot je coaching business. Zie het als een geïntegreerd platform voor klantenbeheer, van het opslaan van informatie over potentiële klanten tot het bijhouden van de voortgang van de klant, het plannen van sessies en het organiseren van het traject van elke klant.

Als je wilt investeren in een CRM tool om taken te automatiseren voor je coachpraktijk, laat ons je helpen. Hier zijn de beste CRM voor coaches en de sleutel functies, nadelen en prijzen om je te helpen de juiste te kiezen.

Wat moet je zoeken in een CRM voor coaches?

Native integations: CRM-software vereenvoudigt de algemene bedrijfsprocessen van coaches. Zoek naar een systeem dat integreert met je verkooptools, marketingtools, betalingsgateways en tools voor personeelsbeheer

CRM-software vereenvoudigt de algemene bedrijfsprocessen van coaches. Zoek naar een systeem dat integreert met je verkooptools, marketingtools, betalingsgateways en tools voor personeelsbeheer Geautomatiseerde workflows: Je client management software moet taken automatiseren zoals het bijhouden van de voortgang, het opslaan van klantinformatie en het plannen van vergaderingen

Je client management software moet taken automatiseren zoals het bijhouden van de voortgang, het opslaan van klantinformatie en het plannen van vergaderingen E-mailbeheer: De beste CRM-software integreert met uw e-mails om klanten via een centrale hub aan te trekken

De beste CRM-software integreert met uw e-mails om klanten via een centrale hub aan te trekken 24 uur per dag ondersteuning: Als u geen technisch team hebt om uw coachingsdiensten te beheren, hebt u een CRM nodig dat ondersteuning biedt via chatten, telefoon en e-mail

Als u geen technisch team hebt om uw coachingsdiensten te beheren, hebt u een CRM nodig dat ondersteuning biedt via chatten, telefoon en e-mail Betalingen automatiseren: Met volledig geautomatiseerde betalingen op het coaching platform, hoeft u geen klanten te achtervolgen voor betaling, omdat hun kaarten elke factureringscyclus worden gedebiteerd

Met volledig geautomatiseerde betalingen op het coaching platform, hoeft u geen klanten te achtervolgen voor betaling, omdat hun kaarten elke factureringscyclus worden gedebiteerd Client portal: Houd accounts van clienten veilig bij in het client portal van het CRM. Zoek een oplossing waarmee je sessies kunt plannen via het klantenportaal en waarmee je in twee richtingen doelen, formulieren, aantekeningen en hulpmiddelen kunt delen

De 10 beste CRM-software voor coaches in 2024

1. ClickUp

Beheer uw CRM stap voor stap met sjablonen, functies voor samenwerking en meer dan 15 weergaven van CRM met ClickUp

CRM voor coaches is een fundamenteel en essentieel hulpmiddel in uw bedrijf en dat is iets wat u later niet wilt veranderen.

Wat ClickUp het beste CRM voor coaches maakt, is dat het goed werkt voor beginners, gevorderde business coaches en coachingsbedrijven. Met andere woorden, het groeit met je mee als je tweede brein.

Laten we uitgaan van een scenario. Als een eenmansleger met veel één-op-één coaching clients, nemen zelfs de eenvoudigste handmatige taken, zoals het plannen van vergaderingen, veel van je tijd in beslag. Je moet onthouden waar elke client zich bevindt op zijn coachingreis met jou.

Als je met te veel ballen jongleert en te veel informatie tegelijkertijd probeert vast te houden, is de kans groot dat je faalt of dat er clients tussen wal en schip vallen.

Dat is waar ClickUp, als de beste CRM voor coaches is een geschenk uit de hemel. Deze tool voor projectmanagement wordt een integraal onderdeel van je zakelijke leven en routine. Bekijk de lijst met taken die op een dag klaar moeten zijn, zodat u weet wat er gaande is en waar u zich op moet concentreren. Gebruik de meer dan 100 integraties van ClickUp om vergaderingen te plannen en berichten naar je clients en leads te sturen.

Beheer klantgegevens, persoonlijke taken en communicatie in ClickUp vanaf elk apparaat

Wanneer u een geweldig idee hebt, opent u uw mobiel en maakt u een nieuwe Taak in ClickUp-taak.

Laten we eens kijken naar de functies van ClickUp die het de beste CRM voor coaches maken.

ClickUp beste functies

MetDocumenten in ClickUphost u al uw documenten in de app. Ga naar uw SOP document en werk het bij wanneer nodig. Van het maken van actieplannen voor nieuwe clients, het toevoegen van tabellen en het insluiten van bladwijzers tot het schrijven van aantekeningen en dagboeken voor uw bestaande clients, Docs doet het allemaal

Deel uw ontwerpopdracht openbaar of privé via een eenvoudige koppeling in ClickUp Docs

Ruimtes organiseer uw werk in ClickUp. Personaliseer elke ruimte, zij het voor persoonlijk of professioneel gebruik. Bijvoorbeeld, maak ruimtes voor client onboarding, uw aanbod, contracten, enzovoort

Met ClickUp's aanpasbare Ruimtes is het eenvoudig om uitgebreide en georganiseerde locaties te bouwen die aanpasbaar zijn voor uw team, afdeling of projecten

Krijg onmiddellijk een weergave van hoe uw dag en maand eruit zien metClickUp Dashboards. Volg individueel hoe elke client voortgang boekt, bekijk uw maandelijkse inkomsten en krijg een overzicht op hoog niveau van uw coachingspraktijk met aanpasbare ClickUp Dashboards

Gebruik de kant-en-klareClickUp communicatie abonnement sjabloon om de communicatie met clients te stroomlijnen. Aanteken voor elke client de doelstellingen, mijlpalen en analyse en houd de voortgang bij

Door te combinerenCRM en projectmanagement te combinerenhelpt ClickUp u uw projecten en klantgegevens te beheren via een centraal platform, zodat u geen tijd verliest met het wisselen tussen verschillende apps

CRM automatisering van werkstromen helpt levenscoaches automatisering van verkoop processen, van het genereren van leads tot het creëren van klantprofielen en het aantekenen van hun voortgang en behoeften voor een grotere klanttevredenheid

Uw Taak-automatiseringen met ClickUp aanpassen

ClickUp integreert met tools van derden zoals software voor projectmanagement ,tools voor het in kaart brengen van klanttrajectentools voor automatisering van e-mail en marketingtools voor werkstroom tussen verschillende bedrijfssystemen

ClickUp limieten

Ruimtes hebben limieten op basis van uw abonnement

Aanpassingen kunnen overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3800+ beoordelingen)

2. CoachVantage

via CoachVantage De software voor levenscoaching CoachVantage heeft verschillende functies, waaronder onboarding van clients, zelf boeken van clients, herinneringen, synchroniseren van agenda's in twee richtingen en contactbeheer.

Je wilt je coaching business laten groeien zonder meer tijd te besteden aan de logistiek. CoachVantage handelt de meest frustrerende en repetitieve taken af zodat jij je kunt concentreren op het leveren van een impactvolle coachingervaring.

Dit platform houdt niet alleen elke client bij, maar helpt je ook je tijd beter te beheren. Zo kun je bijvoorbeeld al je clientgegevens op één plek beheren. Alles wat je nodig hebt - hun facturen, coachingopdrachten en voortgang - is binnen handbereik.

CoachVantage beste functies

Pas het uiterlijk van uw interface aan met uw bedrijfsnaam, logo en kleuren

In de bibliotheek met hulpmiddelen kunnen coaches en clients bestanden en documenten uploaden, gestandaardiseerde sjablonen voor aantekeningen maken en bestanden importeren uit Dropbox, Google Drive of Evernote

Laat uw contracten elektronisch ondertekenen door ze op te nemen in de aanmeldingspagina van uw programma voor een naadloze onboarding van clients

CoachVantage limieten

E-mails van het client portal gaan naar de spamboxen van de clienten

Coaches kunnen geen groepssessies plannen

CoachVantage prijzen

Gelijkheidsabonnement: $26/maand

$26/maand Aha Abonnement: $44/maand

CoachVantage beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. Zoho CRM

via Zoho CRM Bestaande en potentiële clients zijn de grootste troef voor een business. Als je de gegevens niet ergens documenteert, blijft dit enorme bezit in de coachingbranche onbereikbaar. Het handmatig bijhouden van klanten of de lijst met prospects en hun basisinteractiegeschiedenis is een uitdaging zonder CRM-tools.

Toonaangevende coachingsbedrijven gebruiken Zoho CRM om de communicatie met clients bij te houden en te beheren. Spreadsheets voor klantinteracties zijn foutgevoelig en tijdrovend, dus gebruiken ze de CRM-software van Zoho om de voortgang van de clienten bij te houden, knelpunten te visualiseren en trends te identificeren die van invloed zijn op hun omzet.

Ze kiezen voor Zoho CRM voor contactbeheer, het plannen van vergaderingen en marketing automatisering tijdens het hele coachingstraject. Zoho doet het allemaal zonder je te laten jongleren met verschillende tools. Het is echter mogelijk dat je al vroeg in je carrière als business coach niet al deze functies nodig hebt. Zoho is beter geschikt voor grotere bedrijven dan voor solo-coaches.

Zoho CRM beste functies

Blijf op de hoogte van nieuwe, komende en geannuleerde afspraken met automatische e-mail notificaties en informeer je klanten wanneer je niet beschikbaar bent

Krijg een aanpasbare boekingspagina die synchroniseert met je website builder om op je website te zetten waar je clients betalen als ze je diensten boeken

Met Zoho boekingen kun je lessen en groepscoaching plannen, en ze synchroniseren met je Google Agenda om dubbele boekingen te voorkomen

Zoho CRM beperkingen

Leercurve voor nieuwe gebruikers

Alle Zoho applicaties zijn niet geconfigureerd om goed met elkaar samen te werken

Zoho CRM prijzen

Gratis

Standaard: $14/gebruiker/maand

$14/gebruiker/maand Professioneel: $23/gebruiker/maand

$23/gebruiker/maand Enterprise: $40/gebruiker/maand

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (2505 beoordelingen)

4/5 (2505 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6585 beoordelingen)

4. HubSpot

via HubSpot CRM Laten we aannemen dat je een projectmanager bent bij een instituut voor voedingscoaching met verschillende onsamenhangende tools voor alle fasen van het beheer van klantrelaties.

Je besteedt elke dag tijd aan het toevoegen van inkomsten, rapportage en analyses uit verschillende software om de top-line inkomsten te achterhalen, omdat alle gegevens zich niet op een gecentraliseerde locatie bevinden.

HubSpot's CRM voor coaching bedrijven is een verbonden systeem voor client management. Quote tools automatiseren de verkoop van clients, verzamelen betalingen en beheren inkomsten binnen het CRM. Met de marketing automatiseringstools kun je gepersonaliseerde communicatie versturen voor klantbeheer. Segmenteer klanten op basis van on-time coachingsessies en jaarlijkse abonnementen.

Door HubSpot's CRM te gebruiken voor het opbouwen van relaties, maak je tijd vrij om je te richten op kritieke taken zoals projectmanagement, een ondersteunende leider zijn en nauwkeurige rapportage van resultaten aan de leiding.

HubSpot beste functies

Creëer marketingstrategieën die zijn afgestemd op de behoeften van uw klanten met behulp van HubSpot's Marketing Hub

Mogelijkheden voor projecttoewijzing voor het bijhouden van de voortgang voor grotere projecten met meerdere belanghebbenden

Geautomatiseerde communicatie functies zoals geautomatiseerde lead nurturing en scoring, e-mail drip campagnes en formulier automatisering voor aangepaste en gedetailleerde vragenlijsten

HubSpot beperkingen

Coaching CRM is intimiderend voor nieuwe gebruikers

CRM software is specifiek gebouwd voor grotere coachingsbedrijven in plaats van individuele coaches

HubSpot prijzen

Marketing Hub Free

Marketing Hub Professional: $800/maand

$800/maand Marketing Hub Enterprise: $3.600/maand

HubSpot beoordelingen en reviews

G2: 4.8/5 (10.620 beoordelingen)

4.8/5 (10.620 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3955 beoordelingen)

5. Beter oefenen

via Praktijk Beter Practice Better is een alles-in-één praktijkbeheersoftware voor gezondheidscoaches om hen te helpen hun wellnesspraktijken uit te breiden en clientinteracties te verbeteren.

Bouw, start en volg uw online cursussen vanuit het platform voor klantenrelatiebeheer. Het virtuele coachkantoor van Praktijk Beter automatiseert het beheer van uw wellness praktijk en organiseert client informatie op één plek.

Laten we een voorbeeld nemen van hoe gediplomeerd counsellor in de geestelijke gezondheidszorg Erica Dias de CRM-oplossing Practice Better gebruikt om een samenhangend ecosysteem te creëren waarin patiënten tussen sessies in contact blijven met hun therapeut, waardoor de effectiviteit van coaching verbetert.

De sleutel functies van dit coaching platform in de marketing fase zijn formulieren om leads vast te leggen en software voor het plannen van afspraken. Potentiële clients vullen het formulier op haar website in en plannen een gratis consult in, alles in één keer.

Geavanceerde functies zoals berichten, Taken en documentatie zijn van het grootste belang wanneer de client zich inschrijft voor het coachingprogramma.

Praktijk Beter beste functies

Coaches console stelt clients in staat hun voedings- en levensstijlkeuzes bij te houden en houdt client interacties veilig

Robuuste rapportage geeft inzicht in de bedrijfsvoering en statistieken, samen met een bredere weergave van de prestaties van de praktijk

Organiseer workshops voor coachingsgroepen en automatiseer alles, van facturering tot boeking en communicatie

Praktijk Beter limieten

Geen ingebouwde contracten of e-handtekeningen voor nieuwe clients

De prijs is niet gunstig voor kleine bedrijven of individuele gezondheidscoaches

Praktijk Beter prijzen

Starter: $25/maand

$25/maand Professioneel: $59/maand

$59/maand Plus: $89/maand

$89/maand Teams: $145/maand

Praktijk Beter beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (94 beoordelingen)

4.5/5 (94 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (31 beoordelingen)

6. HoneyBook

via HoneyBook Een succesvol coachingsbedrijf heeft twee gemeenschappelijke kenmerken: ze voldoen snel aan de vraag van klanten en vertrouwen op langdurige relaties met klanten voor blijvend succes. Echter, als je je bedrijf uitbreidt, is het een uitdaging om dezelfde kwaliteit van dienstverlening te leveren zonder de juiste CRM voor client management.

Hoe beheer je de vereisten van een groeiend klein bedrijf of individuele praktijk en zorg je ervoor dat potentiële clients en bestaande klanten een consistente ervaring krijgen?

Maak kennis met HoneyBook's CRM voor zelfstandige business coaches. Ongeacht het type coaching, HoneyBook stroomlijnt alle interacties met klanten en automatiseert administratieve taken, zodat u zich kunt concentreren op de tevredenheid van uw klanten.

Als levenscoach zou u zonder CRM bijvoorbeeld verwijzen naar een spreadsheet voor het bijhouden van de voortgang van clients, hen herinneren aan de volgende sessie en hen aansporen tot betaling. HoneyBook automatiseert de lopende communicatie, onderhoudt contracten, facturatie en betalingsverwerking, en slaat onboarding documenten op.

HoneyBook beste functies

Bescherm uw coaching programma's met professionele online contracten, blader door juridisch doorgelichte sjablonen, en laat uw clients ze eTekenen vanaf elke locatie

Pas de vooraf gebouwde sjablonen aan en combineer ze met facturen en contracten voor inkomende coaching clienten

Maak aangepaste automatisering voor het bijhouden van klanten, ontvang herinneringen wanneer een deadline nadert, reageer automatisch op query's en volg vragenlijsten op

HoneyBook beperkingen

Het installatieproces is lastig voor nieuwe gebruikers

Beperkte aanpassingsopties voor het personaliseren van communicatie en voortgang van clients workflows

HoneyBook prijzen

Starters: $8/maand

$8/maand Basis: $16/maand

$16/maand Premium: $33/maand

HoneyBook beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (596 beoordelingen)

4.8/5 (596 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (156 beoordelingen)

7. Agile CRM

via Agile CRM Grotere coachingsbedrijven met meerdere afdelingen hebben behoefte aan geavanceerde functies in een CRM voor elke fase van de klantlevenscyclus, van verkoop en marketing tot klantenservice. In plaats van losse systemen te gebruiken voor al deze functies, is het CRM één enkele bron van waarheid om verkoop, marketing en klantenservice te automatiseren.

Agile CRM voor coachingsbedrijven is een multifunctioneel hulpmiddel voor het opbouwen en onderhouden van relaties met klanten. Het sales team gebruikt het sales software voor automatisering voor lead scoring, weergave van contactmomenten en analyse van het klanttraject.

Marketingteams gebruiken de aangepaste CRM om relaties met klanten te optimaliseren, leads te segmenteren, klantinteracties te personaliseren en meer deals te sluiten.

Agile CRM heeft functies voor automatisering van de helpdesk om uw klanten beter te begrijpen en hen te helpen wanneer ze het meest hulp nodig hebben.

Agile CRM beste functies

Bouw een 360-graden contactweergave voor elke klant en deel de informatie met alle teams, inclusief de historische interacties van de klant met uw coachingspraktijk

Met de drag-and-drop designer kunt u meerdere fasen bouwenmarketingcampagnes binnen enkele minuten

Dankzij social media-integraties kunt u uw merk bewaken, leads van sociale sites identificeren en vastleggen, en deelnemen aan relevante gesprekken om de deelname aan uw coachingsprogramma's te vergroten

Agile CRM limieten

Het uploaden van bulkgegevens heeft problemen

Maakt massale import van contacten niet mogelijk

Prijzen van Agile CRM

Gratis

Starter: $8.99

$8.99 Normaal: $29,99

$29,99 Enterprise: $47,99

Agile CRM beoordelingen en recensies

G2: 4/5, (344 beoordelingen)

4/5, (344 beoordelingen) Capterra: 4.1/5, (512 beoordelingen)

8. Mijn Coach Kantoor (MCO)

via Mijn Coach Kantoor MCO helpt loopbaancoaches een fantastische klantervaring te bieden en de bedrijfsvoering vanaf één platform te beheren zonder vast te zitten aan administratieve Taken.

De coaching CRM software biedt een snelle installatie en minimaliseert uw tijd voor het plannen van afspraken, het maken van facturen en het back-uppen van uw werk.

My Coach Office beste functies

Het online beheercentrum geeft je zichtbaarheid in binnenkomende clienten, kalender, vergaderingen en groepssessies

Beveiligd portaal voor toegang voor coaches en clienten met online client bestanden, aantekeningen voor sessies, huiswerk en dagboeken

Aanpasbare dagboeken om ervoor te zorgen dat iedereen op dezelfde pagina zit

Mijn Coach Kantoor limieten

Synchroniseert niet in twee richtingen met Google Agenda

Afspraken kunnen alleen gemaakt worden door coaches en niet door clients

Prijzen My Coach Office

Kickstarter: $19/maand

$19/maand Premium: $39/maand

$39/maand Enterprise: $79/maand

Mijn Coach Kantoor beoordelingen en recensies

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

9. Keap

via Keap Stel je dit eens voor. Je bent een marketingcoach. Bij je vierde klant begin je je zorgen te maken over hoe je de behoeften en eisen van je clientèle gaat beheren. Je gebruikt misschien nog steeds spreadsheets om georganiseerd te blijven, maar slaagt er niet in om te leveren voor clients. Zelfs eenvoudige taken worden een strijd, zoals het opfrissen van je geheugen van waar iedereen is om de volgende stappen te abonneren.

Dit proces voegt ongewenste uren aan je dag toe en zorgt voor frustratie en verwarring.

Met Keap's CRM voor coaches kunt u prioriteit geven aan leads die klaar zijn om hun reis voort te zetten, de juiste producten aanbieden op basis van het bijhouden van activiteiten en een hands-on ervaring creëren waarbij u niet uitgebreid betrokken hoeft te zijn. Met Keap CRM wint u meer tijd, omzet en gemoedsrust en hoeft u niet te worstelen met projectmanagement voor uw bedrijf.

Bovendien kunt u de sessies beperken tot nieuwe leads die klaar zijn om de volgende stap te nemen en zich in te schrijven voor uw coachingspakketten. Ga verder door afspraken aan te bieden aan de meest gekwalificeerde kopers en in contact te blijven met geïnteresseerde maar minder gekwalificeerde prospects met informatieve content.

Keap beste functies

Eenvoudige automatisering waarmee je clients consulten of groepscoaching kunnen plannen zonder heen-en-weergeloop

Automatiseer berichten naar één client of meerdere, inclusief content, aanbiedingen en updates over nieuwe diensten

Bundel je beste leads in een gratis consult met Keap's verkoop- en marketingautomatisering voor levenscoaches

Keap beperkingen

De mobiele app is niet zo efficiënt als de desktop-app

Nieuwe gebruikers raken overweldigd door de functies

Keap prijzen

Pro: $159/maand

$159/maand Maximaal: $229/maand

$229/maand Ultiem: $229/maand

Keap beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1462 beoordelingen)

4.2/5 (1462 beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1259 beoordelingen)

10. Minder irritant CRM (LACRM)

via Minder irritant CRM In de coachingsbranche is niet iedereen technisch onderlegd. Kleinere bedrijven en individuele coaches hebben misschien niet het budget om softwareontwikkelaars in te huren om het CRM voor coachingservices te implementeren.

Dat is waar Less Annoying CRM (LACRM) je komt redden. Met een snelle installatie en dezelfde functies is het eenvoudiger te gebruiken dan de meeste andere opties op de lijst. Houd de behoeften en doelen van je clienten bij, onderhoud een uitgebreid netwerk van geïnteresseerde leads en blijf georganiseerd in elk aspect van je coaching business. LACRM is een van de eenvoudigste coachingplatforms om relaties bij te houden en je business te laten groeien.

Less Annoying CRM beste functies

De leadrapportage geeft een bijgewerkte lijst van elke lead in je pijplijn, inclusief hun status en prioriteit

Toegang vanaf elk apparaat zonder synchroniseren of installeren omdat LACRM webgebaseerd is

Log e-mail gesprekken in het CRM vanaf elke provider

Minder vervelende CRM limieten

Geen app voor Android of iOS

Ontworpen voor kleine teams, als je van plan bent om je coachingspraktijk uit te breiden zul je naar een andere tool moeten overstappen

Prijzen van Less Annoying CRM

$15/gebruiker/maand

Less Annoying CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (592 beoordelingen)

4.9/5 (592 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (532 beoordelingen)

Supercharge uw business met een CRM voor coaches

Als u CRM-software voor coaches implementeert, zult u verrast zijn hoe snel uw business verandert. Voorheen werd u overweldigd door alle kleine dingen die zich opstapelden. Op de hoogte blijven van wat er gaande is voor meerdere clients is tijd- en energieverslindend.

Met ClickUp's CRM voor coaches wordt u de meest productieve versie van uzelf. Sluit meer deals, upsell coachingsprogramma's aan nieuwe clients, focus op het creëren van een gedenkwaardige ervaring en zie hoe uw business versnelt met een CRM-strategie .

Gebruik ClickUp CRM voor coaches om status updates, handoffs en meer te stroomlijnen binnen uw coachingspraktijk. Zorg voor een naadloze werking, ongeacht de veranderingen in uw team, door relevante documenten en taken te koppelen zodat u eenvoudig werk kunt bijhouden.

Bied een eersteklas client-ervaring met updates, communicatie over verlengingen, voortgangsrapporten en meer.

Met de krachtige mogelijkheden voor projectmanagement, geavanceerde instellingen voor doelen en tijdsregistratie is het beheren van meerdere clients een fluitje van een cent. Zorg ervoor dat iedereen op dezelfde pagina zit, of je nu een solocoach bent of deel uitmaakt van een grotere praktijk. Robuuste communicatietools stroomlijnen de samenwerking tussen afdelingen. Bereik de beste resultaten voor je clients, ongeacht de grootte van je coaching business.

ClickUp's sjablonen voor strategische planning geven u een voorsprong met een business roadmap.

Of je nu een solocoach bent die het runnen van zijn bedrijf wil vereenvoudigen of een coachingsbedrijf dat op grote schaal actief is, ClickUp is de beste CRM voor jou.

Maar geloof ons niet op ons woord. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit .