10 beste alternatieven voor Rippling voor salarisadministratie

Payrollsystemen moeten passen bij de behoeften, de voorkeuren en het budget van je bedrijf. Soms zijn populaire hR-software zoals Rippling schiet tekort. 👀

Natuurlijk, het kan je helpen bij het beheren van elke HR Taak die je hebt, van werving en selectie tot leerbeheer en salarisadministratie, maar het voldoet misschien niet aan al je Taken.

Misschien is het te duur naar uw zin, of bent u gefrustreerd over het gebrek aan 24/7 ondersteuning via directe telefoongesprekken. Misschien heb je gewoon liever een systeem met minder toeters en bellen dat eenvoudiger in te stellen en te navigeren is.

Wat je redenen ook zijn, onze lijst met de 10 beste Rippling alternatieven heeft iets voor jou.

Wat moet je zoeken in Rippling Alternatieven ?

Richt je bij het zoeken naar het juiste Rippling-alternatief op wat belangrijk is voor de salarisadministratie en HR van je bedrijf. Laten we eens kijken waar je op moet letten, zodat je de software kunt kiezen die precies past bij jouw bedrijf.

Gebruiksvriendelijkheid: Het platform moet eenvoudig en intuïtief zijn, zodat jij en je team de HR Taken kunnen uitvoeren zonder een steile leercurve

Prijzen: De juiste oplossingen voor prestatiebeheer en salarisadministratie moeten de sleutel functies die u nodig hebt in evenwicht brengen met abonnementen die binnen uw budget passen 💰

Integraties : Controleer of de tool integreert met andere systemen die u gebruikt, zoals cloud opslagruimte, video-conferencing, boekhouding en software voor tijdsregistratie

De 10 beste Rippling Alternatieven om te gebruiken in 2024

Nu je weet waar je op moet letten, laten we eens kijken naar de top 10 Rippling alternatieven die je de beste deal voor je geld geven. 💸

We bespreken de sterke punten, limieten en prijsabonnementen van elke tool. Vergeet niet om je zakelijke behoeften in gedachten te houden om de juiste keuze te maken.

Klaar? Aan de slag! 🥁

1. ClickUp

Toegewezen personen kunnen eenvoudig bijhouden hoeveel tijd ze hebben besteed aan een Taak, die collectief wordt weergegeven in een eenvoudige vervolgkeuzelijst

ClickUp is een productiviteitsplatform voor alle onderdelen van uw bedrijf. Dit omvat het beheer van werknemersdatabases en personeelszaken processen zoals werving, inwerken, werknemersprestaties en tevredenheid.

Het coole aan ClickUp is hoe je het kunt aanpassen aan precies wat jouw bedrijf nodig heeft. Gebruik de 15+ aangepaste velden, zoals tekst, nummer, datum, beoordeling en voortgang, om de details van uw werknemers en processen overzichtelijk te houden.

Je kunt gegevens ook visualiseren met aangepaste weergaven. Of u nu werknemersgegevens wilt opslaan in een tabel, de status van werkstromen wilt bijhouden op een Kanban-bord of gebeurtenissen wilt plannen in de kalenderweergave, ClickUp is er voor u. ✨

En als de instelling hiervan je veel lijkt, dan hoef je je geen zorgen te maken: er zijn een heleboel HR-sjablonen, zoals ClickUp's sjabloon voor salarisadministratieprojecten die het gemakkelijk maken. En om het leven nog efficiënter te maken, kunt u automatiseringen instellen om Taken door verschillende fasen te laten lopen, deadlines toe te wijzen en uw team een heads-up te geven om ermee aan de slag te gaan.

Het beste deel? ClickUp is toegankelijk vanaf uw web browser, desktop en mobiele apparaten.

Als u op zoek bent naar een Rippling-alternatief dat zich aanpast aan uw unieke behoeften, dan is ClickUp misschien wel wat u mist.

De beste functies van ClickUp

Werktijd bijhouden en toevoegen aan tijdsregistraties

Communiceer met werknemers en nieuwe medewerkers via opmerkingen over Taken en chatten

Bewaar en werk samen aan werknemershandboeken, bedrijfswiki's en SOP's in ClickUp Docs

Bewaak de voortgang van taken, de werklast en prestaties van werknemers en KPI's op aangepaste dashboards 📊

ClickUp verbinden met 1000+ externe apps via native integraties, Zapier en API

ClickUp limieten

Ontbreekt aan geavanceerde HR functies zoals salarisverwerking, naleving van belastingwetgeving en PEO diensten

Installatie kan lang duren door uitgebreide aanpassingen

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.200+ beoordelingen)

4.7/5 (8.200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.700+ beoordelingen)

2. Geïsoleerd

via BambooHR BambooHR, een HRIS (Human Resource Information System) voor kleine tot middelgrote bedrijven, staat ook op onze lijst met topalternatieven voor Rippling. Het heeft een eenvoudige gebruikersinterface die het beheren van HR Taken zoals werving, onboarding, salarisadministratie, training en offboarding tot een fluitje van een cent maakt.

Je team krijgt een selfserviceportaal voor werknemers voor weergave van organigrammen, bijwerken van persoonlijke gegevens, aanvragen van verlofuren (PTO) en meer. Het ondersteunt ook de instelling en het bijhouden van doelen. Zo kunnen werknemers doelen stellen en deze delen met managers en collega's om de voortgang bij te houden. 📈

BambooHR beste functies

Voer enquêtes uit om te meten hoe werknemers hun werk ervaren

Toegang tot 100+ rapportages in categorieën zoals informatie over werknemers, indienstneming, prestaties, verloop, en tijdsregistratie van agentschappen Stuur digitaal papierwerk naar werknemers om hun gegevens en handtekeningen te verzamelen 🖋️

Verbinding maken met 120+ SaaS apps waaronder Slack, Checkr, Lattice, Systeemvak en Zapier

BambooHR limieten

Vertraagt bij het verwerken van grote gegevens

Payroll services zijn alleen voor werknemers in de VS

Functies voor tijdsregistratie, salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden en prestatiebeheer zijn extra duur

BambooHR prijzen

Neem contact op voor prijzen

BambooHR beoordelingen

G2: 4.5/5 (1.650+ beoordelingen)

4.5/5 (1.650+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2.650+ beoordelingen)

5. Gusto

via Paylocity Paylocity is een andere HR-software voor het afhandelen van salarisadministratie, secundaire arbeidsvoorwaarden, tijdregistratie, talent en werknemerservaring. Als je team verspreid is over verschillende landen, is dat geen probleem. Paylocity verwerkt de salarisadministratie in meer dan 100 landen.

De community hub in Paylocity draait om het verbeteren van teamprocessen en de betrokkenheid van medewerkers. Maak discussiegroepen waar iedereen kan chatten, om hulp kan vragen of updates met foto's, video's en bestanden kan delen. En wanneer een lid van het team iets geweldigs doet, kunnen anderen hun waardering laten blijken met badges en beloningen. 🏅

betaalbaarheid beste functies

Factureerbare werkuren bijhouden met een prikklok, kiosktablet, mobiele app of digitale urenregistratie

Onkostendeclaraties goedkeuren en werknemers vergoeden via de betalingsmethode van uw voorkeur

Betaal werknemers een deel van hun loon vooruit (in noodgevallen) en de rest op betaaldag

Aangepaste enquêtes maken vanaf nul of een sjabloon om feedback te verzamelen van werknemers, aannemers en potentiële werknemers

Paylocity limieten

Er is geen gratis proefversie, alleen een demo

Het ondersteuningsteam reageert traag en is niet altijd behulpzaam

De kennisbank wordt niet altijd bijgewerkt met systeemwijzigingen

Paylocity prijzen

Neem contact op voor prijzen

Paylocity beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.380+ beoordelingen)

4.4/5 (2.380+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (800+ beoordelingen)

7. TriNet

via TriNet TriNet is een PEO voor kleine en middelgrote bedrijven die hun personeelsbeheer willen uitbesteden. TriNet fungeert als een co-werkgever die HR-taken afhandelt zoals het werven van talent, training, salarisadministratie, naleving van wet- en regelgeving en het ondersteunen van werknemers. Op deze manier kunt u zich richten op het runnen van uw business zonder het gedoe met de HR beheerder.

Een van de belangrijkste voordelen van het co-werknemermodel is dat je je team kunt trakteren op grote zakelijke voordelen voor een klein budget. Dit omvat ziektekostenverzekering, 401(k) pensioenabonnementen, woon-werkverkeer en werknemerscompensatie.

De beste functies van TriNet

Verbinding maken tussen TriNet en boekhoud apps zoals NetSuite, QuickBooks, Intacct en Xero

Schrijf werknemers in voor een van TriNet's 500+ ontwikkelingscursussen over arbeidsethiek, zakelijk schrijven, boekhouden en meer

KPI's visualiseren, zoals verloop, verdeling van personeelsbestand en inkomsten, en beëindiging van dienstverbanden

Toegang tot TriNet op uw mobiele Android- en iOS-apparaten

TriNet limieten

Er zijn weinig native integraties

Het verwerkt geen betalingen voor aannemers

Er zijn minimaal vijf werknemers nodig om toegang te krijgen tot het platform

TriNet prijzen

Neem contact op voor prijzen

TriNet beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (580+ beoordelingen)

4.0/5 (580+ beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (35+ beoordelingen)

8. Connecteam

via Connecteam Connecteam is een gebruiksvriendelijk werknemersbeheerplatform voor teams op kantoor en in het veld. Het heeft alles wat je nodig hebt om je team te trainen, met ze te communiceren, diensten in te plannen en ervoor te zorgen dat het werk gedaan wordt. ✅

Hoewel het niet zorgt voor salarisadministratie en naleving van de belastingwetgeving, is het verbonden met salarisadministratie oplossingen zoals Gusto, QuickBooks, Paychex en Xero om de klus te klaren. Voor dienstverlenende bedrijven in de schoonmaak-, bouw- of adviessector is Connecteam misschien wel het beste Rippling-alternatief om je team te organiseren en je werk uit te voeren clients tevreden te houden .

Connecteam beste functies

Klok overal in met de functies voor prikklok en geolocatie van de mobiele app

Communiceer in realtime met uw team via chats, groeps- of bedrijfssessies

Voeg werknemers toe aan slimme groepen om hun toegang tot content en functies te regelen

Prijs en erken medewerkers of een team met een badge en een persoonlijke aantekening

Connecteam limieten

Het kan duur worden als u toegang wilt tot alle modules

Er zijn beperkte native integraties

Connecteam prijzen

Het Kleine Bedrijven Plan (voor elke module): $0 (10 gebruikers)

Kleine Bedrijven Plan (voor elke module): $0 (10 gebruikers) Operationele module: begint bij $29/maand (30 gebruikers) + $0,50/maand voor elke extra gebruiker

begint bij $29/maand (30 gebruikers) + $0,50/maand voor elke extra gebruiker Communicatiemodule: Vanaf $29/maand (30 gebruikers) + $0,5/maand voor elke extra gebruiker

Vanaf $29/maand (30 gebruikers) + $0,5/maand voor elke extra gebruiker HR & Vaardighedenmodule: Begint bij $29/maand (30 gebruikers) + $0,5/maand voor elke extra gebruiker

Connecteam beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

4.4/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (310+ beoordelingen)

9. ADP Workforce Now

via ADP Personeel Nu ADP Workforce Now is een oplossing voor human capital management (HCM) voor snelgroeiende bedrijven en grote ondernemingen. Dit Rippling-alternatief bundelt alle HR-functies onder één dak: indiensttreding, salarisadministratie, talentbeheer, arbeidsvoorwaarden, tijdregistratie en PEO-services.

Bovendien zorgt het voor wereldwijde salarisadministratie en compliance in meer dan 140 landen. Dus als je team over de hele wereld verspreid is, zit je goed. En met de mobiele app van ADP kun je overal HR Taken afhandelen en in verbinding blijven met je team. 🌍

ADP De beste functies van Workforce Now

Tijdregistratie en aanwezigheid bijhouden met gezichtsherkenning en vingerscan op een ADP Kiosk (ADP's apparaat voor tijdregistratie) of de ADP Time Kiosk app

Fouten in de salarisverwerking opsporen om naleving van de regels te garanderen met automatische belastingberekeningen

Toegang tot honderden ingebouwde rapportages over werving, talentprofiel, vrije tijd en secundaire arbeidsvoorwaarden

Verbindt ADP met boekhouding, werving en selectie, productiviteit en andere gegevens CRM-software zoals QuickBooks, ZipRecruiter, Slack, Oracle en Salesforce

ADP Workforce Now limieten

Er is geen gratis proefversie

Sommige gebruikers vinden de prijs duur

Klantenservice reageert soms niet

ADP Workforce Now prijzen

Neem contact op voor prijzen

ADP Workforce Now beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (3.350+ beoordelingen)

4.1/5 (3.350+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (6.350+ beoordelingen)

10. Werkdag

via Workday Workday is een platform voor het beheer van human resources en financiën voor middelgrote tot grote bedrijven. Het helpt je om fulltime werknemers, werknemers op uurbasis en werknemers op contractbasis over de hele wereld te beheren.

Naast HR regelt Workday ook financiële zaken zoals inkoop, voorraadbeheer, bijhouden van onkosten en boekhouding. Met toegang tot meer dan 600 integraties en een API kun je Workday aanpassen om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en gegevensstromen.

Workday beste functies

Verbeter de vaardigheden van werknemers met trainingsprogramma's

Gebruik Employee Voice om feedback van werknemers te verzamelen en hun gezondheid en welzijn te controleren

Koop goederen en diensten bij meerdere leveranciers en monitor hun prestaties voor toekomstige aankoopbeslissingen

Bijhouden van zakelijke KPI's met een van de 125+ aanpasbare dashboards en 2.000+ rapportages

Workday limieten

Er is geen gratis abonnement of proefversie

Nieuwe gebruikers moeten mogelijk een steile leercurve doorlopen

Workday prijzen

Neem contact op voor prijzen

Workday beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (1.475+ beoordelingen)

4.0/5 (1.475+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.300+ beoordelingen)

Het is tijd om uw salarisadministratiesysteem te upgraden

Hoewel Rippling zijn sterke punten heeft, passen andere salarisadministratieplatforms en HR-tools misschien beter bij uw bedrijf het verbeteren van de procesefficiëntie in uw bedrijf.

Neem bijvoorbeeld ClickUp. Het platform voor projectmanagement kan worden aangepast om uw HR-processen en bedrijfsactiviteiten te beheren. U kunt het verder aanpassen door het te verbinden met uw bestaande technologie en geautomatiseerde workflows in te stellen om uw bedrijf op rolletjes te laten lopen. ⏱️

Klaar om het uit te proberen? Meld u aan voor een gratis ClickUp account vandaag nog!