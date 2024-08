10 beste Anyword-alternatieven voor het maken van effectieve marketingcontent

Content schrijven is niet altijd een makkie. Niet als je naar een leeg scherm staart en een eerste ontwerp voor een tekstidee probeert te maken. Of wanneer je midden in de marketingcampagne van je team op een creatieve muur stuit. šŸ§±

Met AI-schrijftools zoals Anyword is het maken van boeiende content die aanslaat bij je publiek en de betrokkenheid vergroot nog nooit zo eenvoudig geweest. Van praktische suggesties en verbeteringen tot het genereren van volledige blogs, berichten op sociale media en e-mails, Anyword heeft functies die het eens zo moeizame proces van het schrijven van content kunnen veranderen in een naadloze ervaring.

Toch is Anyword lang niet de enige vis in de zee van AI-schrijfassistenten. Er zijn genoeg andere oplossingen die je kunt onderzoeken, of je nu op zoek bent naar een meer kostenefficiƫnte tool of een tool die beter in staat is om lange content te verwerken.

Om je een duwtje in de rug te geven, hebben we een lijst samengesteld met 10 ongelooflijke Anyword alternatieven om je content game naar een hoger niveau te tillen!

Wat is Anyword?

Via: Elk woord Anyword is een bekwame AI-schrijfassistent die is ontworpen om je te helpen blogs van hoge kwaliteit te maken, posts op sociale media e-mails of andere inhoud die cruciaal is voor uw marketingcampagnes. Het richt zich op het genereren van verkeer en conversies door de gegenereerde inhoud af te stemmen op uw doelgroep, of het nu gaat om korte of lange inhoud.

De tool staat ook bekend om zijn SEO-mogelijkheden, waaronder het toevoegen van relevante zoekwoorden aan je blogberichten om de betrokkenheid te vergroten en je online aanwezigheid in zoekmachines te verbeteren. Het richt zich op de beste manieren om inhoud van hoge kwaliteit te creƫren of om inhoud op schaal te creƫren.

Anyword's prestatieanalyse helpt je te zien hoe je content het doet in vergelijking met de concurrentie, zodat je de prestaties kunt voorspellen en suggesties voor verbetering kunt ontvangen. De schrijftool gebruikt kunstmatige intelligentie om feedback te geven via natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden.

Anyword kan worden geĆÆntegreerd met populaire platforms zoals WordPress, Google Docs en HubSpot. Het is ook beschikbaar als Chrome-extensie, waardoor de AI-krachten van Anyword worden toegevoegd aan elke tool waarmee je werkt. šŸ’Ŗ

Net als alle andere software is Anyword niet voor iedereen geschikt. Veel Anyword-alternatieven bieden vergelijkbare functies voor het genereren van content tegen een lager prijskaartje.

Sommige gebruikers klaagden ook dat de content die met Anyword werd gegenereerd weliswaar ongelooflijk creatief was, maar dat er veel op feiten moest worden gecontroleerd.

Wat moet je zoeken in Anyword alternatieven?

Als je op zoek bent naar alternatieven voor Anyword, neem dan de volgende factoren in overweging om er zeker van te zijn dat je het programma vindt dat perfect past bij jouw behoeften voor het schrijven van content:

Contentkwaliteit: Je AI-schrijftool moet authentieke en boeiende content produceren die niet repetitief of saai klinkt Schrijfsuggesties: De tool moet nuttige grammaticacontroles en schrijftips bieden om de kwaliteit van je content te verbeteren Gebruiksgemak: Controleer of uw Anyword-alternatief een intuĆÆtieve interface heeft die gemakkelijk te gebruiken is, zelfs voor de niet-technisch onderlegde leden van uw team Tooninstellingen: De tool moet kunnen worden aangepast aan de stem van uw merk en contextueel relevante tekst genereren SEO-optimalisatie: De tool moet de beste SEO-praktijken implementeren om de zichtbaarheid van je content in zoekmachineresultaten te verbeteren Integraties: Het zou naadloos moeten samenwerken met de communicatie-, productiviteits- en marketingapplicaties die je regelmatig gebruikt

Top 10 Anyword Alternatieven om te gebruiken voor hoogwaardige inhoud

De AI-functies van ClickUp maken het eenvoudig voor marketingteams om snel belangrijke documenten te produceren, zoals een casestudy

ClickUp is een zeer veelzijdige one-stop shop voor al uw productiviteitsbehoeften, van marketingcampagnes beheren en projectdoelstellingen bepalen en bijhouden naar teamsamenwerking en uitgebreide taakbeheer . Het zit boordevol robuuste oplossingen om productief en georganiseerd te blijven in alle aspecten en fasen van je marketingprojecten.

Exclusief voor ClickUp's productiviteitsplatform is ClickUp AI is een krachtige schrijfassistent die uitzonderlijke lange en korte content voor uw marketingcampagnes kan maken. Geef eenvoudig aan welk type content je wilt, wat het centrale onderwerp is en wat de doelgroep is. De tool tovert binnen enkele seconden perfect op maat gemaakte blogs, casestudy's, e-mails of productbeschrijvingen tevoorschijn.

U hebt eenvoudig toegang tot ClickUp AI via ClickUp Documenten is een functiepakket waarmee u al uw marketinggerelateerde documenten en materialen in realtime kunt maken, delen, bewerken en eraan kunt werken. Met ClickUp AI in uw documenten kunt u uw teksten verfijnen door ze te controleren op grammatica, stijl en duidelijkheid. U kunt ook tekst herschrijven, opnieuw formatteren of vereenvoudigen door middel van beknopte samenvattingen.

Weet u niet zeker hoe u de juiste vragen moet "stellen" om de beste resultaten van ClickUp AI te krijgen? Gelukkig biedt ClickUp kant-en-klare AI-promptsjablonen om u een voorsprong te geven in het maken van overtuigend en informatief marketingmateriaal dat de harten en geesten van uw leads en klanten zal veroveren! ā™„ļø

ClickUp beste eigenschappen

Alle soorten inhoud voor marketingdoeleinden genereren

Stijlsuggesties om inhoud af te stemmen op uw merkstem en doelgroep

Ideeƫn genereren voor onderwerpen en hoofdlijnen om uw schrijfproces te starten

Inhoud bewerken en verfijnen

Vraagsjablonen voor verschillende soorten content om meer uit AI te halen

Samenvattingen en actiepunten uit documenten genereren om je workflow te stroomlijnen

Perfect opgemaakte inhoud met passende kopteksten

ClickUp beperkingen

De vele functies van de app kunnen overweldigend zijn om door te navigeren

Het platform leren gebruiken is niet intuĆÆtief genoeg voor nieuwe gebruikers

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/per maand per gebruiker

: $7/per maand per gebruiker Zakelijk: $12/per maand per gebruiker

$12/per maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per maand per werkruimte

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Schrijftonic

Via: Schrijftonic Net als Anyword is Writesonic een eenvoudig te gebruiken AI inhoud generator die marketeers en contentschrijvers helpt bij het maken van boeiende, SEO-vriendelijke blogberichten, bijschriften en kopij.

Writesonic zet een premie op precisie door voort te bouwen op de kennisgrafieken van Google om meer feitelijk relevante inhoud voor uw marketingcampagnes te produceren. Bovendien integreert het de beste SEO-praktijken in uw berichten om de betrokkenheid en zichtbaarheid te vergroten.

met Chatsonic, de handige chatbot van Writesonic, kunt u tekst of afbeeldingen genereren door tegen de AI te "praten" met behulp van natuurlijke taal en spraakopdrachten. šŸ¤–

Tot slot kunt u met de functie Bulk Content Upload meer dan 1.000 contentstukken in ƩƩn keer genereren, wat ongelooflijk handig is als u in korte tijd een grote hoeveelheid kopieƫn moet maken.

Writesonic beste eigenschappen

Inhoud genereren in maximaal 24 talen

Breed scala aan integraties

SEO optimalisatie

Bulk content generatie

Chatbotfunctionaliteit voor het genereren van content met behulp van aanwijzingen in natuurlijke taal

Aanpassing van merkstem

Writesonic beperkingen

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Sommige gebruikers klaagden over de prijs per factuur

Writesonic prijzen

Gratis

Klein team : Begint bij $13/per maand

: Begint bij $13/per maand Freelancer : Begint bij $16/per maand

: Begint bij $16/per maand Onderneming: Begint bij $500/per maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Writesonic beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

3. Linguix

Via: Linguix Linguix is een AI-gebaseerde grammatica- en spellingcontrole die de kwaliteit en stijl van je schrijfwerk in realtime helpt verbeteren. Je kunt het ook gebruiken als een schrijfassistent om marketingcontent te genereren om je merk of bedrijf te promoten.

De tool legt een grote nadruk op tekstbewerking met functies zoals leesbaarheidsanalyse, spellingscorrecties, woordenschatverbeteringen en stijlverbeteringen. Dit helpt om je inhoud vrij van fouten te houden en tegelijkertijd boeiend en consistent te zijn voor lezers.

Bovendien biedt het herschrijven en herformuleren van teksten en een plagiaatcontrole. En met de persoonlijke analyse kun je de voortgang en verbeteringen van je schrijfwerk bijhouden. šŸ¤“

Linguix beste functies

AI-gestuurde grammaticacontroles en suggesties

Prestatieanalyse voor lange inhoud

Ingebouwde contextuele bibliotheek

Toon suggesties met de schrijfassistent

Plagiaatcontrole om inhoud van hoge kwaliteit te garanderen

Beperkingen van Linguix

Sommige gebruikers meldden bugs

Suggesties en aanbevelingen voor verbetering

Prijzen van Linguix

Gratis

Basis: $4,5/per maand

$4,5/per maand Persoonlijk Pro: $6,7/per maand

$6,7/per maand Zakelijk: $50/per maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Linguix beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (90+ beoordelingen)

4. Jasper

Via: Jasper Voorheen bekend als Jarvis, is Jasper een ander fantastisch Anyword-alternatief dat u helpt bij het produceren van unieke marketinginhoud die de juiste doelgroep raakt. šŸŽÆ

Jasper blinkt uit in het nabootsen van je schrijfstijl en aanpak en het naadloos aanpassen aan verschillende merkstemmen. Dat doet het met de Memory-functie, waarmee je de tool kunt trainen om de identiteit van je merk te begrijpen en te reproduceren in elk stuk content dat het genereert voor verschillende campagnes en kanalen.

Naast het genereren van content biedt Jasper handige analyses, een chatbotoptie en een ingebouwde plagiaatcontrole. Je zult Jasper's templates echte tijdbespaarders vinden omdat ze vooraf gemaakte prompts bieden voor het genereren van specifieke contentcategorieƫn, zodat je het meeste uit de tool kunt halen.

Jasper beste functies

Repliceert de merkstem in verschillende typen content en marketingkanalen

Ondersteunt meer dan 25 talen

50+ contentsjablonen

Integraties met populaire apps zoals tekstverwerkers en SEO-tools

Aanpassingen aan merkstem

Jasper beperkingen

Resultaten kunnen te algemeen zijn in vergelijking met andere ai-tools voor schrijfassistenten

Sommige gebruikers vonden het te prijzig

Jasper prijzen

Creƫerder: $39/maand

$39/maand Team: $99/maand

$99/maand Zakelijk:contact voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Jasper beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (1.200+ beoordelingen)

4.7/5 (1.200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.800+ beoordelingen)

5. Copysmith

Via: Copysmith Copysmith (onlangs omgedoopt tot Describely) is een handige tool die is ontworpen om e-commerce bedrijven te helpen hun online aanwezigheid te maximaliseren en het bereik van hun merk te vergroten. Je kunt er uitstekende, SEO-vriendelijke productbeschrijvingen en digitale advertenties mee maken of afstemmen om maximale tractie te genereren onder potentiĆ«le klanten. šŸ’Æ

De tool gaat verder dan het genereren van eenvoudige content en helpt je bij het optimaliseren van je productvermeldingen door topzoekwoorden voor te stellen voor AI-geproduceerde content. Het ondersteunt ook bulk content generatie, wat erg handig is voor bedrijven of teams die dagelijks honderden productbeschrijvingen en bijschriften moeten genereren.

Copysmith beste functies

Sjabloonbibliotheek

Bulkinhoud genereren

Trefwoordonderzoek en -optimalisatie

Integreert met populaire e-commerce tools zoals Shopify en WooCommerce

Copysmith beperkingen

Kan moeilijk zijn voor nieuwe gebruikers van AI-gebaseerde schrijfhulpprogramma's

Gebruikersinterface is niet geoptimaliseerd voor de beste AI-schrijfervaring

Copysmith (Describely) prijzen

Gratis

Core : $90/jaar

: $90/jaar Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Copysmith beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

4.3/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (20+ beoordelingen)

6. Pepertype

Via: Peppercontent Peppertype is een veelzijdige tool die gebruikmaakt van AI om bedrijven te helpen bij het ideƫren en genereren van originele inhoud voor marketingdoeleinden.

Op de tekstbewerkingsinterface van Peppertype kun je naadloos samenwerken en in realtime aan marketingexemplaren werken. Je krijgt ook suggesties voor grammatica en duidelijkheid en plagiaatcontroles om je inhoud makkelijk verteerbaar te houden voor je doelpubliek.

Peppertype biedt met name taalvertalingen en stelt gebruikers in staat om inhoud te genereren in meer dan 30 talen. Het biedt ook inzichtelijke marketinganalyses waarmee u de algehele prestaties van uw inhoudscampagnes kunt definiƫren en meten.

Peppertype beste eigenschappen

AI-tekst genereren en bewerken in Pepper Docs

Ondersteuning voor meerdere talen

SEO schrijfassistent

Plagiaat checker

Analytics

Peppertype beperkingen

Presteert mogelijk niet goed met lange inhoud

Gebruikersinterface kan verwarrend zijn

Peppertype prijzen

Starter : $25/maand per gebruiker

: $25/maand per gebruiker Team : $165/maand (vijf gebruikers)

: $165/maand (vijf gebruikers) Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Peppertype beoordelingen en recensies

Product Hunt: 3.7/5 (300+ beoordelingen)

3.7/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

7. ProWritingAid

Via: ProWritingAid ProWritingAid is een krachtige online editor en schrijftool die een reeks grammaticacontroles en suggesties biedt om de flow en consistentie van je schrijfwerk te verbeteren. Met de AI-mogelijkheden kun je een stuk inhoud bewerken, herschrijven of hervatten met een bepaalde stijl en toon.

De schrijfrapporten van de tool geven een gedetailleerde analyse van je geschreven content en identificeren verbeterpunten. Je kunt handige tips verwachten, afhankelijk van of je creatief, zakelijk of academisch schrijft. āœļø

ProWritingAid beste eigenschappen

Grammatica- en spellingscontroles

AI-gestuurde tekstbewerkingen en herschrijvingen

Integreert met populaire tekstverwerkers

Schrijfrapporten met handige tips

Aanpasbare instellingen voor schrijfstijl, toon en individuele voorkeuren

ProWritingAid beperkingen

Functies kunnen verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers

Niet geoptimaliseerd voor Google Docs

Prijzen ProWritingAid

Gratis

Premium : $5/maand

: $5/maand Premium Pro: $6/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ProWritingAid beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

8. Kopiƫren.ai

Via: Kopiƫren.ai Copy.ai is een handige schrijfassistent die zijn AI-superkrachten gebruikt om verschillende categorieƫn kwalitatieve marketinginhoud te produceren, of het nu gaat om socialemediaposts, advertenties, blogartikelen of productbeschrijvingen. Het kan je ook verlossen van andere min of meer vervelende taken, zoals het vinden en verwijderen van lege plekken en het bedenken van nieuwe inhoudsideeƫn.

de Infobase van Copy.ai dient als centrale opslagplaats voor informatie, van merkrichtlijnen tot servicebeschrijvingen. Deze schat aan kennis helpt de tool om feitelijke en contextueel relevante content te leveren die aansluit bij het imago en de intentie van uw merk.

Met Copy.ai kun je veelgebruikte schrijfopdrachten opslaan en hergebruiken om moeiteloos content te genereren. Bovendien kun je met de tool workflows aanmaken binnen je marketinginspanningen, zodat je sneller werken en doelen gemakkelijker bereiken. šŸ

Copy.ai beste eigenschappen

Aangepaste inhoud prompts

Integraties met verkoop- en communicatietools

Afbeeldingen en video's genereren

Kennisbank met bronnen voor het genereren van relevante content

Copy.ai beperkingen

Gegenereerde content kan onnatuurlijk overkomen

Niet geschikt voor lange content

Copy.ai prijzen

Gratis

Pro : $36/maand

: $36/maand Team : $186/maand

: $186/maand Groei : $1.000/maand

: $1.000/maand Schaal: $3.000/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Copy.ai beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (170+ beoordelingen)

4.7/5 (170+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (60+ beoordelingen)

9. Rytr

Via: Rytr Rytr kan alles genereren, van promotie e-mails tot social media bijschriften en advertentie kopieĆ«n, sneller dan het je kost om de instructies te schrijven! Het enige wat je hoeft te doen is een use case kiezen (blog, social media post, advertentie-e-mail), geef wat context en details in je prompt en kijk hoe Rytr in een oogwenk aansprekende content tevoorschijn tovert. šŸ‘ļø

Met ondersteuning voor meer dan 30 talen en naadloze integratie met uw workflow, maakt Rytr het gemakkelijk om kwalitatief hoogwaardige content te produceren voor al uw marketingkanalen. Naast de belangrijkste functies implementeert Rytr SEO-technieken zoals keyword-optimalisatie om uw content hoger te laten scoren in de resultaten van zoekmachines.

Rytr beste functies

40+ sjablonen en 20+ stemopties voor het genereren van content op maat

30+ ondersteunde talen

SEO-functies zoals een SERP-analyzer en trefwoordgenerator

Grammatica- en spellingscontroles

Rytr beperkingen

Steile leercurve voor nieuwe gebruikers

Gebruikers kunnen de interface onintuĆÆtief vinden

Rytr prijzen

Gratis

Saver : $9/maand

: $9/maand Unlimited: $25/maand

Rytr beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (700+ beoordelingen)

4.7/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (15+ beoordelingen)

10. Vereenvoudigd

Via: Vereenvoudigd Simplified is net zo'n eenvoudig hulpmiddel als het klinkt. šŸŒ»

Het is een (grotendeels) gratis alternatief voor Anyword dat generatieve schrijfhulp biedt voor uw marketinginitiatieven.

Met de gebruiksvriendelijke AI Copywriter kun je verschillende contentvormen maken die geschikt zijn voor alle marketingkanalen en -doeleinden. Maak gewoon een document in de editor van Simplified, geef het een naam en vraag de tool om een eenvoudig commando.

Je kunt ook terugvallen op de vele AI templates van de tool om je contentcreatieproces te vereenvoudigen en blogs, e-mails of social media posts te genereren die perfect zijn afgestemd op je publiek.

Vereenvoudigde beste functies

AI-inhoudsjablonen

Ondersteunt long-form content zoals e-books

Ondersteuning voor meerdere talen

Video-inhoud maken en bewerken

AI-kopieerschrijver

Vereenvoudigde beperkingen

Navigeren door bepaalde functies kan verwarrend zijn

Beperkte beschikbaarheid van sjablonen

Vereenvoudigde prijzen (AI Writer)

Gratis

Pro: $12/maand (jaarlijkse facturering)

Vereenvoudigde beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (2.900+ beoordelingen)

4.6/5 (2.900+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

Verbeter uw contentspel met het beste Anyword-alternatief: ClickUp!

Elke tool op onze lijst kan dienen als een waardig Anyword-alternatief, in staat om content te bedenken, genereren en verfijnen om uw merk te laten schitteren en prospects te veranderen in loyale klanten.

Maar ClickUp stopt daar niet. Het gaat verder dan een gemiddelde AI-assistent om je te helpen elk aspect van uw marketingcampagnes te beheren van de eerste brainstorm tot de succesvolle uitvoering.

