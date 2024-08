10 coole AI-subreddits voor experts en liefhebbers

Als het aankomt op het verzamelen van informatie op het internet, zijn er maar weinig websites zo invloedrijk als Reddit. Het platform trekt miljoenen gebruikers met zijn 100.000+ actieve gemeenschappen en meer dan 16 miljard discussiedraden ! Hoewel het zijn aandeel heeft in schattige kattenfoto's en op productiviteit gerichte groepen we zijn hier vandaag om een aantal geliefde kunstmatige intelligentie (AI) subreddits te introduceren die zich richten op discussies over kunstmatige neurale netwerken, diep leren, natuurlijke taalverwerking en meer.

Er zijn honderden AI-subreddits met verschillende ledenaantallen, bereiken content en niveaus van betrokkenheid. Het kan verwarrend zijn om te navigeren omdat veel groepen zich meer richten op het delen van AI-gegenereerde content of datawetenschap dan op het bespreken van AI-ontwikkelingen.

Met dit in gedachten hebben we een lijst samengesteld met de 10 beste AI-gerelateerde subreddits die je moet verkennen om nieuwsgerelateerde content te krijgen en te chatten over actuele onderwerpen, implicaties en ideeĆ«n met mede-AI-fanaten! šŸ¤–

10 beste AI-subreddits om te volgen voor waardevolle, goed geĆÆnformeerde berichten

We hebben tientallen subreddits doorgenomen en de 10 beste opties geselecteerd die waardevolle informatie, inzicht in trends en fantastische engagementniveaus bieden voor content over AI-technologie. Van datawetenschappers tot computerwetenschappers, van nieuwsgierige geesten tot doorgewinterde experts, er is voor elk wat wils!

Via: Reddit De subreddit r/OpenAI is gewijd aan discussies over OpenAI, een privƩ onderzoekslaboratorium en het bedrijf achter populaire AI-aanbiedingen zoals ChatGPT, DALL-E 3 en GPT-4.

Deze subreddit heeft een grote gemeenschap - met 730.000+ leden behoort het tot de top 1% van subreddits qua grootte.

r/OpenAI behandelt verschillende onderwerpen met betrekking tot OpenAI, van de laatste gebeurtenissen tot baanbrekende ontdekkingen, toepassingen en implicaties van de technologie die dit lab ontwikkelt. Veel leden komen hier voor hulp of advies van meer ervaren gebruikers.

Aangezien de gemeenschap bestaat uit experts en AI-enthousiastelingen, kunt u hier lezen en deelnemen aan constructieve discussies. Dit helpt u om nieuwe perspectieven te verkennen en uw eigen mening te vormen op basis van een grote hoeveelheid informatie.

Instance, sinds OpenAI GPT's heeft gelanceerd -aangepaste versies van ChatGPT voor specifieke gebruiksgevallen-in november 2023 hebben veel leden hun GPT's gedeeld op de subreddit en hun indrukken gegeven.

Dit is wat een lid deelde over een GPTs-enabled maak-je-eigen-avontuur chatbot:

_Epic Quest is een coole chatbot waarmee je je eigen avonturenverhalen kunt maken. Je kunt je bezighouden met fantasiedingen, detectivezaken oplossen of proberen uit ontsnappingskamers te komen. Het houdt je op de been met eerlijke antwoorden en houdt zelfs je gezondheid bij, net als in videogames. Het coole is dat er foto's in worden gegooid op de grote momenten met DALL-E. Jij mag kiezen wat er daarna gebeurt. Het is ook niet bang om krachtige woorden te gebruiken om het verhaal echter te laten lijken

probeer het uit en laat me weten wat je ervan vindt!

Originele post gekoppeld

Via: Reddit Wil je het laatste nieuws lezen op het gebied van AI met een meer algemene focus? De subreddit r/artificial is precies wat je nodig hebt.

Met meer dan 500.000 leden bespreekt deze gemeenschap dagelijks AI-nieuws, de meest recente ontwikkelingen, AI-generatoren en chatbots, en bedrijven die actief zijn op het veld. Gebruikers zijn ook welkom om hun werk te laten zien en om hulp te vragen.

De subreddit heeft een wekelijkse megadiscussie, waar je een overzicht krijgt van de laatste updates, maar de betrokkenheid bij deze threads is meestal laag. Je vindt levendigere discussies op individuele posts over nieuwe modellen, bedrijfsontwikkelingen en concepten zoals AI-governance.

Hier is een r/artificial post met veel content over bedrijven:

google is in gesprek om honderden miljoenen dollars te investeren in Character.AI, omdat de snelgroeiende chatbot-startup voor kunstmatige intelligentie op zoek is naar kapitaal om modellen te trainen en de vraag van gebruikers bij te houden

het aandeel Microsoft bereikte vrijdag een nieuw hoogtepunt, nu het bedrijf zich voorbereidt om volgende week tijdens een conferentie de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie aan te kondigen._

een derde van de bedrijven heeft al werknemers ontslagen vanwege AI

aI die hersenscans leest, is veelbelovend voor het vinden van Alzheimergenen

Oorspronkelijk bericht gekoppeld

Via: Reddit Ben je geĆÆnteresseerd in automatisering? Zo ja, dan zou je het geweldig vinden om regelmatig op de r/Automate subreddit te komen. Deze community heeft meer dan 125.000 leden en houdt zich bezig met automatisering, robotica, additive manufacturing, AI, en platformen met weinig tot geen code . Het is voor iedereen die de nieuwste automatisering van bedrijfsprocessen trends of onderzoek te doen in het veld.

Deze subreddit is een fantastische plek om persoonlijke projecten te delen en gebruikers uit te nodigen om je automatisering uit te proberen. De ondersteuning die je krijgt van de gemeenschap is meestal constructief, doelgericht en versterkend.

Aangezien r/Automate wordt bezocht door automatiseringsexperts en -enthousiastelingen, is het een uitstekende plek om medewerkers te vinden voor projecten.

hallo!

ik ben net een gegevensbureau begonnen; we helpen startups en Business met automatisering, integratie, transformatie en business intelligence van gegevens. Ik ben benieuwd of er iemand is die wil samenwerken aan een project

groeten, Ibrahim_

Oorspronkelijke post gekoppeld Deze subreddit is ook de plek om te bezoeken als je vastzit aan een project en wat input nodig hebt om een probleem op te lossen. Voorbeeld:

Query: Hallo, Is er een manier om een signaal prioriteit te geven aan een DPDT-relais? Ik ben een deuropener aan het bouwen en wil dat het relais terugschakelt naar "open" als het op dat moment een "dicht"-operatie uitvoert.

Antwoord: Het klinkt alsof je een SR vergrendeling nodig hebt. U kunt ze dominant instellen of dominant resetten. Uw open voorwaarden gaan naar de dominante kant, en ze zullen de niet-dominante kant overschrijven.

Oorspronkelijke post gekoppeld

Via: Reddit AI is een breed veld met verschillende concepten en termen. De subreddit r/ArtificialInteligence is je portaal naar alles onder de AI-paraplu. Hier kun je:

Lezen over machinaal leren en AI * Ontdek waardevolle bronnen en platforms

Bespreek potentiƫle AI-implicaties

Verken AI-papers en -onderzoek

Graaf dieper in machinaal leren onder toezicht en zonder toezicht Deze subreddit richt zich op alle AI-liefhebbers. Nieuwelingen in het veld vinden deze subreddit een uitstekend startpunt om inleidende concepten te verkennen. Experts houden ervan omdat ze nieuwe ideeƫn en trends kunnen bespreken met gelijkgestemde individuen.

Als je een aanbeveling nodig hebt voor een AI-tool voor een specifiek doel, kun je contact opnemen met de leden van de subreddit. Hier is een gebruiker die op zoek is naar een op AI gebaseerd hulpmiddel voor juridische analyse:

Ik heb zonder geluk gezocht. Het lijkt erop dat AI momenteel in staat zou zijn om een reeks omstandigheden te nemen en dan een analyse te geven van hoe de wet van toepassing is met precedenten, enz.

Ik heb ChatGPT geprobeerd, natuurlijk, en het werkt min of meer. Maar het zegt dat het geen toegang heeft tot verschillende dingen.

is er zoiets? Bedankt_

Oorspronkelijke post gekoppeld De community is ook een hub voor discussies over de oorsprong van AI en hoe verschillende ontwikkelingen tot stand zijn gekomen. Hier is een bericht dat een boeiende discussie op gang bracht:

_Ik ben nieuwsgierig - waar komt al deze AI ontwikkeling vandaan? Het was de een na de ander (of in ieder geval hoe ik ze ontdekte). GPT chatten, Google's AI bĆØta testen, Quizlet's AI quiz maker, Grammarly's AI ding, enz. Was er een echt cruciale AI-ontdekking die dit in gang zette, of werd er misschien gewoon meer aandacht aan besteed? Wat waren de factoren die leidden tot al deze AI-diensten?

Oorspronkelijke post gekoppeld

Via: Reddit Midjourney is een populaire AI-gebaseerd programma dat afbeeldingen genereert op basis van tekst. r/midjourney is een officiƫle subreddit voor het delen van Midjourney-content met meer dan 960.000 leden!

Voor het grootste deel is deze levendige gemeenschap een kunstshow. Leden, voornamelijk deskundige of amateurontwerpers delen afbeeldingen die ze hebben gemaakt met Midjourney en kunnen reageren op berichten van anderen. Je kunt vragen stellen over het gebruik van deze AI-tool en ook praktisch advies krijgen.

De subreddit heeft strikte regels wat betreft wat je kunt posten. Er mag geen NSFW content, gore, politieke posts of discussies en reclame of spam zijn. Vermijd het delen van andermans werk zonder krediet te geven of toestemming te vragen.

Volg gewoon de richtlijnen van de gemeenschap en wees respectvol met je mening - en je kunt veel meenemen van deze mooie subreddit. šŸ–¼ļø

Via: Reddit Generative Pre-Trained Transformer 3 (GPT-3) is een groot taalmodel (LLM) ontwikkeld door OpenAI en de belangrijkste focus van deze subreddit die meer dan 590.000 leden telt.

Sommige leden brainstormen over het gebruik van GPT-3 voor een specifiek doel, terwijl anderen discussiƫren over prompts en de nieuwste ontwikkelingen.

De naam van de subreddit suggereert misschien dat het hier alleen over GPT-3 gaat, maar dat is niet meer het geval. Je zult veel tractie vinden in berichten over machinaal leren, tekstgeneratie, automatisering, ChatGPT en LLM's. Dit maakt de subreddit een veelzijdige bron van informatie in het AI-landschap.

De community ondersteunt constructieve discussies en is geschikt voor beginners zonder uitgebreide kennis van AI. De leden zijn altijd bereid om antwoorden te geven en hun mening te delen. Hier is een post van deze strekking:

Hallo vrienden; excuseer mijn gebrek aan intelligentie over dit onderwerp, maar de laatste tijd gebruik ik "Poe" en het is een erg goed programma.

_Mijn vraag; ik heb gemerkt dat de meeste chatbots een 2021 cutoff van informatie hebben. Als we 2024 ingaan, hoe wordt dit dan bijgewerkt of veranderd? Of zou chatten "GTP-5" uitkomen en zou dat worden bijgewerkt tot bijvoorbeeld 2023. Is er een programma dat meer "real-time" toegankelijke gegevens heeft?

mijn verontschuldigingen voor zulke elementaire vragen, maar als je informatie over actuele gebeurtenissen probeert te ontvangen, lijkt het onwaarschijnlijk dat je "realtime" gegevens kunt opvragen

Oorspronkelijke post gekoppeld

Via: Reddit Deze subreddit draait om machine learning (ML), een vertakking van AI die onderzoekt hoe machines gegevens analyseren en interpreteren. Het is perfect voor diegenen die meer informatie willen over ML, verhelderende antwoorden willen krijgen en projecten, neurale netwerken en trending nieuws op dit gebied willen bespreken.

Er zijn bepaalde regels waar je je bewust van moet zijn voordat je lid wordt van r/MachineLearning. Naast de standaardregels, zoals het maken van duidelijke en uitgebreide posts en het letten op je toon (geen beledigingen of aanvallen), heeft deze subreddit een paar extra regels. Zo moet je bijvoorbeeld aparte threads gebruiken voor beginners- en carriĆØregerelateerde vragen.

Ook moet elk bericht worden getagd met een van de volgende tags:

D: Discussie N: Nieuws R: Onderzoek P: Project

Moderators zullen ongemerkte berichten verwijderen.

Hier is een voorbeeld van een bericht gemarkeerd met een [D] voor discussie:

_Ik heb toegang tot een enkele 80Gb A100 GPU en wil graag een LLM met GPT-achtige architectuur vanaf nul trainen. Weet iemand hoe je de maximale grootte van het model kunt berekenen?

Oorspronkelijke post gekoppeld Aantekening: Deze subreddit was tijdelijk gesloten ten tijde van het schrijven van dit artikel - als de status ongewijzigd is, kun je kijken op r/learnmachinelearning , een vergelijkbare zij het kleinere subreddit, als alternatief.

Via: Reddit Prompts worden gebruikt om AI-chatbots en -systemen te instrueren om gewenste resultaten en reacties te leveren. De subreddit r/Promptdesign draait om discussies over het maken van contextuele prompts voor verschillende platforms, waaronder Bing AI, Dall-E en Stable Diffusion.

Dit is ook de plaats voor het delen van artikelen en theorieƫn over promptontwerp of hoe taalmodellen in het algemeen het sentiment achter woorden interpreteren.

Met meer dan 8.000 leden is dit een relatief kleine subreddit in vergelijking met andere op onze lijst. Maar de community is erg actief en behulpzaam. De feed staat vol fascinerende studies en je krijgt altijd waardevolle feedback voor geposte query's.

bij elke poging om tekst samen te vatten met behulp van one-shot prompting, stuit ik op een probleem waarbij de uitvoer onveranderd blijft ondanks het wijzigen van de parameter temperatuur. Bovendien lijkt de uitvoer het voorbeeld van de prompt te kopiƫren in plaats van een unieke samenvatting te genereren. Het voorbeeld in de prompt is bedoeld als leidraad of inspiratie, niet als vaste uitvoer. Hoe kan ik hier omheen werken?

Oorspronkelijk bericht koppeling

9.

r/AIGenArt

Via: Reddit AI-subreddits hoeven niet altijd over nieuws en ontwikkelingen te gaan! Als je houdt van kunst gemaakt met AI-gebaseerde tools, aarzel dan niet om lid te worden van de relaxte r/AIGenArt subreddit! šŸŽØ

Deze community is een galerij van AI-gegenereerde kunstwerken. Scroll er doorheen en ontdek prachtige afbeeldingen over de wildste onderwerpen, van natuur en dieren tot iconische superhelden.

Naast het verkennen van afbeeldingen kun je tips vragen om je werk te verbeteren, maar er mag geen reclame of verkoop zijn. Soms vind je tutorials over het gebruik van verschillende AI-art apps op de subreddit.

10.

r/aiArt

Via: Reddit r/aiArt is een andere subreddit gewijd aan AI-gegenereerde visuele en digitale kunst. Het heeft 190.000+ leden, dus je kunt elke dag genieten van veel verse content en je kunt een goede betrokkenheid voor je berichten verwachten.

De subreddit volgt een duidelijke reeks regels, zoals geen NSFW, deepfakes, verkoop, doxing en zelfpromotie. Als je wilt posten, gebruik dan flairs (tags) om de feed overzichtelijk te houden en voor eenvoudige navigatie te zorgen. Voeg een flair toe om weer te geven welke AI-tool je hebt gebruikt om je kunst te genereren of classificeer je bericht als een discussie of vraag.

