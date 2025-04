9 Beste software voor universiteitsmanagement voor het hoger onderwijs in 2025

Of je nu een K-12 school of een instelling voor hoger onderwijs leidt, het is geen sinecure om iedereen veilig, productief en ondersteund te houden. Als schoolcoördinator kan het lastig zijn om alle universiteitsgerelateerde activiteiten te beheren, vooral als je alles moet doen met een papieren planner, whiteboard of mentale lijst.

Zullen we wat gezond verstand in het universiteitsmanagementproces brengen?

Software is de eenvoudigste manier om je studenten, faciliteiten, personeel en meer te beheren. Houd je prestatiegegevens op één plaats, automatiseer lastige bestellingen en creëer voor productiviteit geoptimaliseerde werkstromen met de juiste software voor universitair faciliteitenbeheer. 🛠️

Er zijn echter veel softwareoplossingen voor universiteitsbeheer op de markt en het kiezen van de juiste optie is verre van eenvoudig. In deze gids delen we een snelle checklist om je te helpen de juiste software voor universiteitsbeheer te vinden en onze negen beste softwareprogramma's van 2024.

Wat moet je zoeken in universitaire faciliteiten beheersoftware ?

Elke instelling heeft andere behoeften, maar deze essentiële functies zijn serieuze sanity-savers voor schoolcoördinatoren:

Extra modules: Wij houden van modulaire software voor universiteitsbeheersystemen omdat je de beheersystemen kunt aanpassen om precies te doen wat je nodig hebt. Zoek naar modules die alle aspecten van het schoolmanagement beheren, inclusief inschrijving, studenteninformatie, cursus- en curriculumbeheer, vergoedingenbeheer en aanwezigheidsbeheer

Wij houden van modulaire software voor universiteitsbeheersystemen omdat je de beheersystemen kunt aanpassen om precies te doen wat je nodig hebt. Zoek naar modules die alle aspecten van het schoolmanagement beheren, inclusief inschrijving, studenteninformatie, cursus- en curriculumbeheer, vergoedingenbeheer en aanwezigheidsbeheer Cloud-gebaseerde oplossingen: On-premise oplossingen zijn duur en gedateerd. Kies indien mogelijk voor cloud-gebaseerde software voor universitair faciliteitenbeheer die je overal kunt gebruiken. Alles wat je nodig hebt is een internetverbinding om alles in de gaten te houden, van de prestaties van studenten tot algemeen onderhoud

On-premise oplossingen zijn duur en gedateerd. Kies indien mogelijk voor cloud-gebaseerde software voor universitair faciliteitenbeheer die je overal kunt gebruiken. Alles wat je nodig hebt is een internetverbinding om alles in de gaten te houden, van de prestaties van studenten tot algemeen onderhoud Optimalisatie van de werkstroom: Er komt veel op u af, dus laat het universiteitsmanagementsysteem een deel van het zware werk voor u doen. Kies voor tools die automatisering van werkstromen biedt , AI, of andere formulieren voor hands-on onderwijsbeheer

Er komt veel op u af, dus laat het universiteitsmanagementsysteem een deel van het zware werk voor u doen. Kies voor tools die automatisering van werkstromen biedt , AI, of andere formulieren voor hands-on onderwijsbeheer Realtime toegang: Soms moet je realtime statistieken zien voor onderhoudswerkzaamheden, aanwezigheid van studenten of personeelsplanning. Zoek naar software voor universiteitsmanagement die gegevens in realtime projecteert voor de meest actuele inzichten

Soms moet je realtime statistieken zien voor onderhoudswerkzaamheden, aanwezigheid van studenten of personeelsplanning. Zoek naar software voor universiteitsmanagement die gegevens in realtime projecteert voor de meest actuele inzichten Gebruiksvriendelijke interface: U gebruikt dit systeem voor administratieve processen, maar u wilt misschien ook dat studenten, bovenliggende ouders en personeel dit systeem gebruiken. Gebruiksgemak is altijd belangrijk, maar het is extra belangrijk als je een grote populatie vraagt om dezelfde tool te gebruiken. Ga voor software voor universiteitsmanagement met een zeer lage leercurve

De 9 beste universiteitsbeheersoftware om te gebruiken in 2024

Software voor universiteitsbeheer regelt een beetje van alles, van het beheer van de ruimte in de klas tot het kiezen van roosters voor het academische jaar. Natuurlijk is het ook belangrijk om een goede tool te kiezen. Dit zijn de negen beste softwareoplossingen voor schoolbeheer in 2024.

1. ClickUp

Gemakkelijk formatteren en samenwerken aan Docs naast het team zonder overlap in ClickUp

ClickUp is vooral bekend als 's werelds favoriete oplossing voor projectmanagement, maar we doen nog veel meer dan dat. Opvoeders vertrouwen op ClickUp om academische en administratieve bronnen op één plaats te beheren voor het ultieme onderwijsbeheersysteem.

Gebruik ClickUp Documenten om syllabi te maken, kennisbanken of wiki's te bouwen en details van colleges op te slaan. Studenten krijgen hun huiswerk misschien niet op tijd, maar ClickUp-taak maken het voor studenten en docenten een stuk makkelijker om deadlines te onthouden. 👀

In plaats van communicatie op te splitsen in e-mails of Slack-berichten, kun je al je gesprekken opnemen in ClickUp chatten om met individuen of groepen te praten. U kunt zelfs uw e-mail verbinden met ClickUp en berichten met één klik omzetten in Taken.

Met ClickUp is het bijvoorbeeld een fluitje van een cent om bestellingen door te geven aan uw onderhoudsteams, zodat HVAC-storingen tot het verleden behoren.

Oh, en u hoeft nooit meer uren te besteden aan het ontwerpen en formatteren van dashboards, rapporten en andere documenten. ClickUp sjablonen maken duidelijke, professionele documenten en dashboards in een handomdraai.

Gebruik de ClickUp University Management System Projectvoorstel sjabloon om alles bij te houden, van inschrijvingen tot prestatie-evaluaties van personeel tot het bijhouden van onkosten.

De beste functies van ClickUp

ClickUp biedt academische kortingen voor studenten, beheerders en docenten

Bouw aangepaste formulieren voor het toelatingsproces, verzenden van cursussen en meer

Gebruik ClickUp AI t om aankondigingen te schrijven en aantekeningen van vergaderingen samen te vatten

ClickUp rapporten visualiseren de capaciteit van klaslokalen, prestatiecijfers en inventarisbeheer in een paar klikken

ClickUp limieten

ClickUp heeft zoveel functies dat nieuwe gebruikers het soms een beetje overweldigend vinden - maar we weten dat u dit kunt!

ClickUp AI is alleen beschikbaar in betaalde abonnementen

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Sweedu

via Sweedu Sweedu beschrijft zichzelf als een voltooiende Enterprise Resource Platform (ERP) software voor het onderwijs. Dit bedrijf is gevestigd in India en ondersteunt interne en externe communicatie, het aanwezigheidsbeheer van klassen en zelfs oplossingen voor het beheer van universitaire faciliteiten zoals het bijhouden van pakketten.

Sweedu beste functies

Sweedu ondersteunt functies voor veiligheid zoals biometrische scanners, poorten, ID kaarten, RFID scanners en meer

Dien IT bestellingen, onderhoudsverzoeken en andere problemen in op één platform

SMS- of WhatsApp-berichten versturen naar leerlingen, personeel en bovenliggend personeel

Accepteer betalingen voor schoollunches, verpleeghulpen en meer via Sweedu's online betaalgateway

Gebruik de Sweedu mobiele app voor Android of iOS

Sweedu limieten

Sweedu is gevestigd in India, dus als je in de VS bent, is de reactietijd voor ondersteuning misschien niet zo geweldig

Sweedu heeft niet veel beoordelingen vergeleken met andere universiteitsbeheersystemen in deze lijst

Sweedu prijs

Neem contact op voor prijzen

Sweedu beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

3. HDSchool

via Hyperaandrijving Hyper Drive is een technologiebedrijf dat producten maakt voor salons, restaurants, magazijnen en natuurlijk scholen. Met HDSchool kun je leerlingendossiers en -gegevens beheren, boeken uitchecken in de bibliotheek, aanwezigheid beheren, tijdsregistraties bijhouden en nog veel meer. 📚

HDSchool beste functies

Beheer van schoolgeld, kantinekosten en uniformkosten

Huiswerk toewijzen en studenten sms of e-mail herinneringen sturen

Schoolbrede roosters genereren voor elke klas en moeiteloos lunchpauzes beheren om dekking te garanderen

Salarisadministratie voor zowel docenten als niet-onderwijzend personeel

Software voor bibliotheekbeheer om eenvoudig media bij te houden

HDSchool limieten

HDSchool heeft niet veel beoordelingen

Ze maken software voor verschillende industrieën, dus ze zijn misschien niet zo goed op de hoogte van de behoeften van K-12 of universitaire onderhoudsprocessen

HDSchool prijzen

Neem contact op voor prijzen

HDSchool beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

4. Gibbon

via Gibbon Het is misschien niet de mooiste oplossing uit het blok, maar Gibbon is een gratis, open-source schoolmanagementplatform gemaakt door opvoeders, voor opvoeders. Gebruik Gibbon om gegevens te verzamelen over de prestaties van leerlingen, geef alle belanghebbenden toegang tot één platform en vertaal content in 22 verschillende talen.

Gibbon beste functies

Omdat het open-source is, kun je deze software voor universiteitsmanagement naar wens aanpassen

Breid de functie van Gibbon uit met open-source modules voor badging, alumnibeheer, inschrijving van klassen, planning van klinieken, helpdesk, beleid en meer

Gebruik Smart Blocks om snel lessen met multimediabronnen te abonneren

Roosters voor alle docenten en studenten tegelijk weergeven

Administratieve modules toevoegen voor activabeheer, werkverzoeken en servicebeheer voor al uw gebouwen

Gibbon beperkingen

De beoordelingen van Gibbon zijn gemengd

Gebruikers zeggen dat het moeilijk is om tijdige updates of zinvolle technische ondersteuning te krijgen

Gibbon prijzig

Gratis

Gibbon beoordelingen en recensies

G2: 3.5/5 (1 recensie)

3.5/5 (1 recensie) Capterra: 4.5/5 (2 beoordelingen)

5. Oneindige campus

via Oneindige campus Infinite Campus is een soort softwareoplossing voor faciliteitenbeheer aan universiteiten voor het beheren van studentenanalyses, digitaal leren en leveranciersbeheer, procesverbetering en budgetteringsgegevens.

Als je meer ondersteuning wilt, biedt Infinite Campus tegen een extra vergoeding ook training, specifieke ondersteuning, technische diensten en implementatie.

De beste functies van Infinite Campus

Dit studentinformatiesysteem (SIS) zorgt voor online leren, voedselservice, betalingsverwerking en districtcommunicatie

Infinite Campus maakt gebruik van gespecialiseerde voorspellende algoritmen om leerlingen te identificeren die het risico lopen om af te haken

Bouw online webinars met het volledig geïntegreerde leer management systeem (LMS)

Elimineer handmatige aanwezigheidsregistratie voor verbeterde nauwkeurigheid

Infinite Campus limieten

Infinite Campus heeft niet de beste beoordelingen

Je hebt nog steeds een aparte taakbeheer oplossing om uw dagelijkse to-dos bij te houden

Infinite Campus prijzen

Neem contact op voor prijzen

Infinite Campus beoordelingen en recensies

G2: 3.7/5 (200+ beoordelingen)

3.7/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (120+ beoordelingen)

6. openSIS

via openSIS openSIS is een cloud-hosted universiteitsbeheersoftware die het onboardingproces vereenvoudigt en de waarde sneller oplevert. Dit platform regelt alles, van studenteninterventies en personeelsdatabases tot facturering en disciplinebeheer.

Werk aan lesabonnementen, neem aanwezigheden op en beheer alle facilitaire behoeften van de school in één georganiseerd platform .

openSIS beste functies

openSIS heeft zelden downtime, met een 99,99% uptime garantie

Bouw een aangepast dashboard dat sleutel notificaties en statistieken weergeeft

Bouw een doorzoekbare cursuscatalogus

Deze universitaire software voor faciliteitenbeheer vereenvoudigt het registreren van gegevens over klaslokalen, voltooid met functies voor capaciteitsbeheer, plattegronden, werkstroom documentatie en onderhoudstaken

openSIS heeft gelikte API-integraties met Stripe, HubSpot, Google Werkruimte en meer

openSIS limieten

openSIS heeft niet de beste beoordelingen

De software wordt slechts een paar keer per jaar geüpdatet, wat een probleem kan zijn voor de veiligheid

openSIS prijs

Core / Startup: Free voor vijf medewerkers en 50 studenten

Free voor vijf medewerkers en 50 studenten Essential Annual: $8/maand per gebruiker met een minimum van vijf gebruikers, jaarlijks gefactureerd

$8/maand per gebruiker met een minimum van vijf gebruikers, jaarlijks gefactureerd Advanced Annual: $12/maand per gebruiker met een minimum van 10 gebruikers, jaarlijks gefactureerd

openSIS beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (3 beoordelingen)

3.8/5 (3 beoordelingen) Capterra: N/A

7. EduSys

via EduSys EduSys ondersteunt bijna 1 miljoen leerlingen op 900 scholen in 11 landen. Het is een alles-in-één ERP-oplossing, CRM en LMS dat middelenbeheer, online leren en leerlinggegevensbeheer combineert in één keurig pakket.

Het is misschien niet de mooiste oplossing, maar EduSys vereenvoudigt dagelijkse activiteiten zoals bibliotheekuitchecken, salarisadministratie, alumnibeheer en slimme ID kaarten.

EduSys beste functies

Weergave in real-time aanwezigheidsgegevens Integreer biometrische en RFID-apparaten in uw fysieke gebouw

Cijfer huiswerk en probleem kaarten van hetzelfde platform

Als u werkt op een school met meerdere locaties of franchises, gebruik dan EduSys Multi-Branch Management voor eenvoudiger operations management

EduSys limieten

EduSys heeft niet veel reviews

Het heeft veel functies, maar zelfs dan houdt het geen administratieve taken bij, dus je hebt nog steeds een apart programma nodig oplossing voor projectmanagement EduSys prijsstelling

Neem contact op voor prijzen

EduSys beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Edumarshal

via Edumarshal Edumarshal is een cloud-gebaseerde ERP- en universiteitsbeheersoftware met bijna 50 modules en 24/7 ondersteuning. Voor hogescholen en universiteiten regelt Edumarshal het toelatingsbeheer, academici en zelfs het beheer van laboratoriumexamens.

De K-12 school management oplossing heeft functies zoals een gecentraliseerde syllabus manager, klaslokaalbeheer, roosterbeheer, aanwezigheid en nog veel meer. 🙌

Edumarshal beste functies

Breid de functies van Edumarshal uit met modules voor financieel beheer, rapportage, communicatie, personeelszaken en leerlingenbeheer

Snel de prestaties van leerlingen op een hoog niveau weergeven met kleurgecodeerde rapporten

Maak een aangepast portaal voor training van docenten en personeel

Edumarshal ondersteunt transport- en wagenparkbeheer, voltooid met real-time voertuigvolgsysteem

Edumarshal limieten

Het heeft veel functies, maar dit platform mist nog steeds een samenhangende manier voor beheerders om hun werklast te beheren

Edumarshal heeft niet veel beoordelingen

Edumarshal prijsstelling

Neem contact op voor prijzen

Edumarshal beoordelingen en recensies

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

9. feKara

via feKara feKara is een gratis software voor universiteitsbeheer die alles beheert, van toelatingen tot kaarten met rapporten. Het kondigt zichzelf aan als een alles-in-één oplossing voor schooladministratie die academische abonnementen, financiële planning en aangepaste studenten- en bovenliggende portalen kan beheren.

feKara beste functies

Breid de functionaliteit van feKara uit met modules voor aanwezigheid, toelatingen, roosterbeheer, vervoer en bibliotheekbeheer

feKara is beschikbaar via het web en mobiele apparaten met Android of iOS

Wil je een diverse populatie studenten bedienen? feKara ondersteunt meerdere talen en biedt vertaaltools

Gemakkelijk overstappen naar virtuele lessen met feKara's Zoom-integraties en aangepaste waarschuwingen

feKara limieten

Verschillende gebruikers rapporteren trage of niet reagerende klantenservice

Het gratis niveau ondersteunt slechts 50 studenten

feKara prijzen

Gratis

Monthly Unlimited: $39.50/maand voor 600 studenten en onbeperkt aantal docenten

$39.50/maand voor 600 studenten en onbeperkt aantal docenten Onbeperkt per jaar: $100/jaar voor 600 studenten en onbeperkte docenten, plus $295 installatiekosten

feKara beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (1 beoordeling)

5/5 (1 beoordeling) Capterra: 4/5 (6 beoordelingen)

Stroomlijn uw onderwijsinstelling: Ga voor ClickUp

Verhoog de productiviteit van de beheerders en het personeel van uw school door taken te stroomlijnen en aanpasbare ClickUp-views te gebruiken om alle soorten werk te organiseren en te controleren

Of u nu controle wilt krijgen over uw exploitatiekosten of u wilt inzetten op succes voor uw leerlingen, de juiste tool voor het beheer van uw schoolwerkplek brengt u waar u heen wilt. De opties hier in de lijst zijn goed en wel, maar als u een oplossing nodig hebt die alles kan en nog wat, ga dan voor ClickUp. ✨

Wij maken het gemakkelijk - en durven we te zeggen: leuk - om het fysieke vastgoed van uw school, virtueel leren, dagelijkse to-dos, roosters van teamleden, lesprogramma en meer in één platform te beheren.

Maar geloof ons niet op ons woord: probeer ClickUp zelf uit om het verschil te zien. Creëer nu uw gratis ClickUp-werkruimte -geen krediet nodig.