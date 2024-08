Top 10 Pipefy Alternatieven om je processen te automatiseren

Er was eens een tijd dat alle bedrijfsprocessen handwerk vereisten en er nauwelijks technologie beschikbaar was om ze te vergemakkelijken. Toen kwam het tijdperk van business procesbeheer (BPM)-tools, die helpen bij het stroomlijnen en visualiseren van werkstromen binnen een organisatie.

We gaan nu verder en bevinden ons in het tijdperk van AI en automatisering automatisering platforms zoals Pipefy zijn ontstaan om ons te helpen veel arbeidsintensieve processen op de automatische piloot te zetten. Deze tools nemen repetitief werk uit handen zodat we ons kunnen concentreren op meer strategische activiteiten.

Pipefy is echter niet voor iedereen geschikt - sommige gebruikers geven de voorkeur aan een gebruiksvriendelijkere interface en robuuste integratiemogelijkheden, terwijl anderen op zoek zijn naar een voordeliger platform voor workflow automatisering.

Wij hebben het speurwerk voor u gedaan en een handige lijst samengesteld met de top 10 Pipefy alternatieven voor het beheren en automatiseren van uw processen.

We zullen de respectievelijke functies van de tools uitsplitsen, wijzen op een paar limieten en licht werpen op hun prijs abonnementen om u te helpen de juiste pasvorm voor uw bedrijf te kiezen.

Wat is Pipefy?

Via: Pipefy Pipefy is een AI-gebaseerd platform waarmee organisaties werkstromen kunnen ontwerpen, automatiseren en beheren om een optimale efficiëntie te bereiken en productiviteit van teams .

Met zijn intuïtieve interface en generatieve AI-mogelijkheden is het maken van aangepaste werkstromen net zo eenvoudig als chatten en vereist geen coderingskennis! Je stuurt gewoon een bericht naar de chatbot waarin je uitlegt hoe je workflow eruit moet zien en AI doet de rest.

Pipefy kan een breed bereik aan bedrijfsprocessen automatiseren, maar is het meest effectief in hR stroomlijnen , IT en inkoopactiviteiten .

Wat moet je zoeken in Pipefy Alternatieven?

Pipefy heeft aan bekendheid gewonnen in de wereld van automatisering van bedrijfsprocessen voornamelijk vanwege de unieke functies die het super eenvoudig in gebruik maken. Wat je dus in je Pipefy-alternatieven wilt, moet ook de volgende functies op het bordje hebben:

AI-mogelijkheden: Het alternatief moet AI-mogelijkheden hebben, vooral generatieve AI-mogelijkheden omhet proces te stroomlijnen van automatisering van de werkstroom Interface zonder code: Coderen is niet voor iedereen weggelegd, dus je Pipefy-alternatief moet je in staat stellen aangepaste geautomatiseerde workflows te maken zonder dat er code aan te pas komt Gegevensgestuurde procesoptimalisatie: De tool moet de workflows kunnen optimaliseren op basis van historische gegevens om de efficiëntie te maximaliseren Veiligheid: Als je een bedrijfsproces automatiseert, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat niemand anders eraan kan sleutelen. Daarom moet veiligheid op enterpriseniveau ook een prioriteit zijn bij het evalueren van uw Pipefy-alternatieven Integraties: De tool voor procesautomatisering is zo effectief als het aantal externe tools en services waarmee het kan integreren, dus dat moet ook een onderdeel zijn van uw selectiecriteria

10 Beste Pipefy Alternatieven om te gebruiken in 2024 en daarna

We hebben deze lijst met Pipefy-alternatieven opgesteld na het doornemen van tientallen tools voor automatisering van werkstromen en platforms die beschikbaar zijn op de markt. We nemen met je door wat ze bieden, wat ze missen, hun prijzen en, het belangrijkste, hoe ze je werkstromen kunnen verbeteren. Laten we beginnen! 😎

Snel weergave en beheer van actieve en inactieve automatiseringen in ruimten met gebruikersupdates en beschrijvingen

ClickUp is een visueel projectmanagement platform met ongelooflijk krachtige mogelijkheden voor automatisering van werkstromen, waardoor het een geweldig alternatief is voor Pipefy. De automatisering functie, ClickUp Automatiseringen wordt geleverd met 100+ kant-en-klare sjablonen voor automatisering waarmee u in een mum van tijd aan de slag kunt. ⏰

De geautomatiseerde workflows die u in ClickUp maakt, kunnen gekoppeld worden aan uw ClickUp-taak en projecten om automatisch opdrachten als Klaar te markeren, nieuwe taken te maken, statussen van projecten bij te werken, toegewezen personen en prioriteiten te wijzigen en nog veel meer.

U kunt bijvoorbeeld een aangepaste geautomatiseerde werkstroom maken die wordt getriggerd wanneer een specifieke taak in uw project is gemarkeerd als Klaar door u of een van uw teamleden. Eenmaal in beweging kan de geautomatiseerde workflow zelf nieuwe taken aanmaken en toewijzen of de status van het project bijwerken. Op die manier hoef je de voortgang van je project niet handmatig bij te houden en bij te werken naarmate verschillende taken Voltooid worden.

Uw Taak-automatiseringen met ClickUp aanpassen

U kunt werkstroombeheer door uw Taken en Automatiseringen te combineren met ClickUp AI , de handige AI-tool. De AI kan zonder jouw input automatisch individuele subtaken maken op basis van taakbeschrijvingen en opmerkingen van je teamgenoten.

ClickUp beste functies

No-code automatiseringen voor het maken en toewijzen van taken, de instelling van deadlines en prioriteiten, het bijwerken van de status van taken en projecten, en nog veel meer

100+ kant-en-klare sjablonen voor automatisering

Generatieve AI-mogelijkheden voor het automatisch aanmaken van Taken

Aangepaste voorwaarden definiëren voor al uw automatiseringen

Integraties met meer dan 100 tools en diensten

Uiterst goed ontworpen en intuïtieve UI

ClickUp beperkingen

Kan in het begin een beetje overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Velden voor automatisering zouden dynamischer kunnen zijn

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Processtraat

Via: Proces.st Voor werkstroom is er Wall Street. Voor werkstroom is er Process Street! 🛣️

Alle gekheid op een stokje, Process Street is een ander no-code platform voor workflow automatisering en een alternatief voor Pipefy met functies om je werk (en leven) gemakkelijker te maken. Het heeft voorontworpen sjablonen voor standaard bedrijfsprocessen om je te helpen je workflows in een handomdraai te automatiseren.

Process Street pronkt ook met een aantal indrukwekkende AI-mogelijkheden. De workflowgenerator kan bijvoorbeeld binnen enkele seconden een nieuwe workflow voor je creëren op basis van de titel en beschrijving die je opgeeft. Het kan ook documenten lezen en de nodige gegevens extraheren om de acties van een workflow uit te voeren. Indien nodig kan de AI zelfs e-mails maken en versturen als onderdeel van een geautomatiseerde workflow.

Tot slot biedt Process Street analyses en gegevens over al je workflows in een intuïtief dashboard. Zo kun je datagestuurde beslissingen nemen met betrekking tot KPI's en de prestaties van verschillende processen en teamleden evalueren.

Process Street beste functies

AI-gestuurde workflowgenerator

Intelligente AI-gestuurde documentanalyse

No-code automatiseringen

Gegevens en analyses voor alle werkstromen

Vooraf ontworpen sjablonen voor veelvoorkomende workflows

Processtraat limieten

Kan een beetje verwarrend zijn om door te navigeren

Organisatie van functies kan beter

Prijzen op Process Street

Startup: $100/maand

$100/maand Pro: $415/maand

$415/maand Enterprise: $1.660/maand

Process Street beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (380+ beoordelingen)

4.6/5 (380+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (600+ beoordelingen)

3. Kissflow

Via: Kissflow Kissflow is trots op zijn 3 stappen proces voor het maken en automatiseren van elke soort workflow. Het proces omvat:

Een formulier maken met aangepaste velden voor uw werkstroom Het definiëren van je werkstroom (d.w.z. wat er gebeurt als het formulier wordt verzonden) Toepassing van de nodige toestemmingen om zowel je formulier als je workflow te publiceren

Ontwerp de formulieren met behulp van een drag-and-drop form builder en pas de workflows aan via een visuele weergave, waardoor coderen niet meer nodig is. Het indienen van een formulier triggert een specifieke workflow die eraan gekoppeld is, wat resulteert in het uitvoeren van de actie die erin gedefinieerd is. ✅

Zoals je kunt zien, is het automatiseringsmechanisme van Kissflow een beetje anders dan dat van andere applicaties tools voor automatisering van werkstromen waarbij je een gebeurtenis als trigger definieert en vervolgens de daaruit voortvloeiende actie(s). De functionaliteit is voornamelijk gericht op het automatiseren van processen waarvoor een formulier verzonden moet worden.

Kissflow beste functies

Gericht op automatisering van processen waarbij formulieren worden verzonden

Geen code, visueel aanpassen van workflows

Formulier bouwer met slepen en neerzetten

Gegevens en analyses om de prestaties van alle werkstromen te evalueren

Integraties met alle belangrijke tools en diensten van derden

Vooraf gebouwde sjablonen voor automatisering van projectmanagement

Kissflow beperkingen

Sommige gebruikers hebben problemen gemeld met klantenservice

Kan een beetje lastig zijn om door te navigeren en te configureren in vergelijking met andere Pipefy-alternatieven

Kissflow prijzen

Basis: Begint bij $1.500/maand

Begint bij $1.500/maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Kissflow beoordelingen en reviews

G2: 4.3/5 (500+ beoordelingen)

4.3/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 3.9/5 (30+ beoordelingen)

4. Kintone

Via: Kintone Kintone is meer een proces in kaart brengen en visualisatiesoftware dan een specifiek op workstroom automatisering gericht platform. Dat gezegd hebbende, het is perfect in staat om herinneringen, goedkeuringen en het doorgeven van taken tussen de leden van een team te automatiseren.

De tool wordt geleverd met een drag-and-drop workflow builder die je kunt gebruiken om workflows vanaf nul te ontwerpen en regels in te stellen om verschillende delen van de workflow te automatiseren.

Als je wilt, kun je ook goedkeuringsprocessen in meerdere stappen definiëren voor je workflows en dankzij integraties met derden kunnen je workflows de acties van veel bedrijfsapplicaties en -services automatiseren.

Kintone beste functies

Visualisatie en beheer van processen

Geautomatiseerde herinneringen, taken en goedkeuringen

Integratie met diensten en tools van derden

Gebruiksvriendelijke interface met drag-and-drop workflow builder

Goedkeuringen in meerdere stappen voor elke werkstroom

Kintone beperkingen

De UI is niet erg gelikt

Kan geen geautomatiseerde e-mails en teksten versturen

Kintone prijzen

$24/maand per gebruiker (minimaal vijf gebruikers, dus effectief $120/maand)

Kintone beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4/5 (3 beoordelingen)

5. ProcessMaker

Via: ProcessMaker De ProcessMaker combineert generatieve AI met AI-ondersteunde Intelligent Document Processing (IDP) mogelijkheden en een beslissingsmotor om uw team te helpen "Hyper Productivity." Net als veel andere alternatieven voor Pipefy bevat het sjablonen om u te helpen uw processen snel in te stellen.

Het belangrijkste verkoopargument van de tool is de mogelijkheid om de vereiste content uit je documenten te halen (bijv. facturen, contracten, e-mails, enz.) en beslissingen te nemen op basis van de geëxtraheerde informatie. Nog te doen: de beslissingsmotor maakt scripting overbodig.

Met andere woorden, ProcessMaker kan automatisch beslissingen nemen en deze uitvoeren buiten de werkstroom waarvoor u anders scripts in verschillende programmeertalen zou moeten schrijven. 🧑‍💻

Tot slot kunt u met de generatieve AI uw processen opbouwen door eenvoudigweg de gewenste workflow te beschrijven.

ProcessMaker beste functies

Procesopbouw zonder code

Intelligente documentverwerking met AI (IDP)

Generatieve AI voor snel aanmaken van processen

AI-gestuurde beslissingsmotor

Vooraf gebouwde processjablonen voor projectmanagement workflows

Data en analyses voor elk type bedrijfsproces

ProcessMaker limieten

Documentatie kan een beetje verouderd zijn

UI kan een beetje moeilijk te navigeren zijn voor niet-tech-savvy gebruikers

Prijzen van ProcessMaker

Platform: $1.475/maand

$1.475/maand Pro: Prijzen op aanvraag

Prijzen op aanvraag Enterprise+: Prijzen op aanvraag

ProcessMaker beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (280+ beoordelingen)

4.3/5 (280+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (170+ beoordelingen)

6. Creatio

Via: Creatio Een van de meest onberispelijk ontworpen werkstroom software op onze lijst, onderscheidt zich door de naadloze combinatie van CRM en automatisering van de werkstroom, waardoor er geen twee aparte tools meer nodig zijn.

Met dit platform zonder code kunnen geautomatiseerde workflows worden gebouwd via een intuïtieve drag-and-drop gebruikersinterface. Je kunt regels definiëren om verschillende delen van je workflow te automatiseren en goedkeuringen toevoegen om ervoor te zorgen dat een bepaalde stap pas wordt uitgevoerd nadat jij of je team er toestemming voor heeft gegeven.

Creatio biedt ook inzichten om u te helpen de prestaties van al uw workflows te evalueren en ze te optimaliseren voor efficiëntie.

Creatio beste functies

Combinatie van eenCRM-platform en software voor workflow automatisering

Ontwerp en automatisering van werkstromen zonder code, via slepen en neerzetten

Goedkeuringen voor bepaalde delen van de workflow

Goed ontworpen en intuïtieve interface

Analytics voor alle processen

Creatio limieten

De automatisering functie is niet erg rijk

Gebruikerslicenties zijn een beetje beperkend en inflexibel

Creatio prijzen

Groei: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Enterprise: $55/maand per gebruiker

$55/maand per gebruiker Unlimited: $85/maand per gebruiker

Creatio beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (230+ beoordelingen)

4.6/5 (230+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (19 beoordelingen)

7. Monday.com

Via: Monday.nl Monday.com noemt zichzelf het "Work OS" omdat het functies heeft voor bijna elk aspect van werk en projectmanagement. Meer specifiek heeft het Automations Center een eenvoudig proces in drie stappen voor het bouwen van een geautomatiseerde werkstroom:

Definieer een trigger (datum, statusverandering, aanmaken van een item, enz.) Selecteer een voorwaarde (de criteria waaraan de gebeurtenis moet voldoen) Selecteer de actie die uitgevoerd moet worden na de trigger gebeurtenis

Je kunt ook multi-step automated workflows bouwen die meerdere acties uitvoeren of getriggerd worden wanneer aan meerdere voorwaarden wordt voldaan. Als je veel van het eerder beschreven proces wilt overslaan, kies dan voor kant-en-klare sjablonen voor automatisering, bekend als recepten op Monday.com.

Monday.com beste functies

Intuïtieve interface zonder code

Automatisering in meerdere stappen

Vooraf gebouwde recepten voor automatisering

Werkstromen integreren in Monday.com projecten en CRM accounts

100+ integraties voor verbinding met tool voor projectmanagement

Monday.com beperkingen

Kan in het begin een beetje ingewikkeld zijn in vergelijking met andere software voor projectmanagement

Het hoofdscherm is niet erg aanpasbaar

Monday.com prijzen

Free forever

Basis: $8/maand per gebruiker (minimaal drie gebruikers)

$8/maand per gebruiker (minimaal drie gebruikers) Standaard: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Pro: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Prijs op aanvraag

alle prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.600+ beoordelingen)

4.7/5 (8.600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.300+ beoordelingen)

8. Asana

Via: Asana Asana is ander werk en taakbeheer en productiviteit met uitgebreide mogelijkheden voor workflow automatisering, waardoor het een veelbelovend Pipefy alternatief is. Het geeft je een mooie voorsprong met 80+ vooraf gebouwde sjablonen voor werkstromen en tal van sjablonen voor taken om u te helpen eenvoudig taken te maken die gekoppeld zijn aan uw werkstroom. 😎

De software wordt geleverd met een unieke functie "Bundels", die sjablonen voor taken, automatiseringsregels, velden en secties groepeert, zodat ze op meerdere projecten tegelijk kunnen worden toegepast (dit vind je niet in de meeste projecten) Asana alternatieven ).

Tot slot bieden Asana's rapportage dashboards een visueel rijk overzicht van hoe uw werkstromen presteren.

Asana beste functies

80+ kant-en-klare sjablonen voor automatisering

Geen code nodig

Bundels om geautomatiseerde workflows op meerdere projecten toe te passen

Koppelt workflows aan projecten en taken

Rapportage dashboards met analyses

Asana beperkingen

Kan aanvankelijk een beetje overweldigend zijn

Sommige automatiseringen en integraties zijn vergrendeld achter het duurste Enterprise-abonnement

Prijzen Asana

Basis: Voor altijd gratis

Voor altijd gratis Premium: $10,99/maand per gebruiker

$10,99/maand per gebruiker Business: $24,99/maand per gebruiker

$24,99/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Enterprise+: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel_

Beoordelingen en recensies over Asana

G2: 4.3/5 (9.500+ beoordelingen)

4.3/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.200+ beoordelingen)

9. Nog te doen

Via: Manier waarop we het doen Way We Do is vooral gericht op het helpen beheren en visualiseren van bedrijfsprocessen.

Het heeft een aantal basis automatiseringsmogelijkheden met betrekking tot terugkerende taken, taakroutering tussen teamleden en geautomatiseerde herinneringen. Maar als je meer geavanceerde, op triggers gebaseerde automatiseringen nodig hebt, moet je Way We Do integreren met Microsoft Power Automate om de functies uit te breiden.

Way We Do beste functies

Automatische herinneringen en notificaties

Automatisch taken routeren tussen leden van een team

Mogelijkheid om terugkerende taken in te stellen

Integreert met Microsoft Power Automatisering

Rapportage en analyses voor alle werkstromen

Way We Do limieten

Geen dedicated workflow automation platform; beperkte automatisering functies

Gebruikers kunnen alleen worden toegevoegd in veelvouden van 10

Way We Do prijzen

Invoer: $99/maand (begint bij 10 gebruikers)

$99/maand (begint bij 10 gebruikers) Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Way We Do beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10 beoordelingen)

4.4/5 (10 beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (9 beoordelingen)

10. Werk op

Via: Workato Workato is een volwaardig platform voor workflow automatisering dat de kracht combineert van AI met automatisering . Het heeft een enorme bibliotheek met 1.200+ vooraf gebouwde connectors om je verschillende apps en services te integreren met behulp van een drag-and-drop interface. Vervolgens kun je ze eenvoudig automatiseren met behulp van AI.

Dankzij generatieve AI en Workbot GPT kun je met Workato automatiseringen bouwen met behulp van commando's in natuurlijke taal. Het gaat nog een stap verder en stelt je in staat om je eigen aangepaste chatbots in te stellen voor het automatiseren van workflows.

Een ander belangrijk hoogtepunt van Workato is de verzameling pre-built automatisering recepten. Het beschikt over meer dan 500.000 recepten voor verschillende zakelijke behoeften en processen, waardoor het een klasse apart is! 🏆

Workato beste functies

AI-gestuurde automatisering van werkstromen met aanwijzingen in natuurlijke taal

Aangepaste chatbots voor workflow automatisering

1.200+ integraties en connectoren

500.000+ vooraf gebouwde recepten voor automatisering

Drag-and-drop interface om workflows te bouwen

Workato limieten

Kan een beetje complex zijn voor nieuwe gebruikers

Native ondersteuning voor Java en Python ontbreekt

Workato prijzen

Beschikbaar op aanvraag

Workato beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (370+ beoordelingen)

4.7/5 (370+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

Maximaliseer de productiviteit van teams met het beste alternatief voor Pipefy

Als je nog steeds twijfelt over welk Pipefy-alternatief je moet kiezen om je werkstromen te beheren en te automatiseren, dan is dit onze beste keuze: ClickUp!

Met behulp van AI kan ClickUp AI project- en projectmanagement, het aanmaken van documenten, planning, herinneringen en vele andere onderdelen van uw activiteiten automatiseren en stroomlijnen. In feite kan het een enkel venster worden voor het beheren en automatiseren van bijna elk bedrijfsproces in een paar klikken.

Het beste deel - je kunt er GRATIS mee aan de slag, dus meld je aan en bereik productiviteit als nooit tevoren! 🤩