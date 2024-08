10 Beste Hemingway App Alternatieven in 2024 (beoordelingen & prijzen)

Worstel je met een writer's block? Moet je je contentmarketing of proza aanscherpen? Niet zeker over interpunctie?

Het overkomt de besten onder ons. 🤷

Gelukkig hoef je niet de scherpste schrijver te zijn om een boeiende tekst te schrijven. AI-schrijftools zoals de Hemingway-app of een van de vele alternatieven voor Hemingway-apps kunnen je helpen uitstekende, foutloze kopij te maken met behulp van kunstmatige intelligentie.

Hoewel de Hemingway-app een veelgebruikt hulpmiddel is voor bloggers, freelance schrijvers, marketingprofessionals en talloze andere contentmakers, heeft het een aantal beperkingen - en het is niet het enige schrijfhulpmiddel in de stad. ✍️

Laten we eens kijken wat je moet zoeken in een AI-tekstverwerker en ons verdiepen in de beste alternatieven voor Hemingway-editors om je schrijfwerk naar een hoger niveau te tillen.

*Wat moet je zoeken in een Hemingway App Alternatief?*

Om alternatieven voor de Hemingway app te vinden, moet je even zoeken. De app is immers niet voor niets zo populair.

De Hemingway editor is erg handig als een AI-proefleestool dat je tekst analyseert en een leesbaarheidsscore genereert - een maatstaf voor hoe gemakkelijk of moeilijk je tekst te lezen is. Het biedt ook woordkeuzesuggesties om complexe zinsstructuren te vereenvoudigen met zijn stijleditor en geavanceerde grammaticacontrole. ⚒️

De functionaliteit is echter vrij eenvoudig en past misschien niet bij jouw schrijfstijl. (Niet iedereen wil schrijven zoals de gelijknamige auteur van de app!)

Gelukkig zijn er een aantal goede alternatieven voor de Hemingway editor met verschillende mogelijkheden voor jouw schrijfproces.

Zoek naar schrijf- en grammaticacontroleprogramma's die kunnen:

Kopie genereren voor u op basis van de trefwoorden en richtlijnen die u invoert

Controleren op elementaire spelfouten en grammaticafouten

Suggesties doen om ingewikkelde zinsconstructies duidelijker en beknopter te maken

Slechte woordkeuzes markeren en synoniemen aanbieden die beter zouden kunnen werken

Passieve stem herkennen en actievere alternatieven bieden

Tekst schrijven in de schrijfstijl van jouw keuze ✍️

Enkele AI-tools voor schrijven bieden zelfs productiviteitstips die je werkstroom stroomlijnen en je uren tijd - en angst - besparen. ⏳

De 10 beste Hemingway App Alternatieven om te gebruiken in 2024

Als je op zoek bent naar alternatieven voor Hemingway editors, denk dan na over de functionaliteit die je nodig hebt om te bepalen welke app het beste bij je behoeften past. Om je op weg te helpen bij je zoektocht naar de beste AI-schrijfapp en stijleditor, laten we eens kijken wat elk van deze Hemingway app alternatieven kan.

Gebruik ClickUp AI om inhoud binnen Docs te bewerken, samen te vatten, op spelling te controleren of de lengte ervan aan te passen

ClickUp is een alles-in-één productiviteitsplatform dat u helpt betere teksten te schrijven - en nog veel meer. De handige werkstroombeheer tools vereenvoudigen het plannen, processen stroomlijnen en communicatie en zorgen dat alles op tijd gebeurt.

Begin met het gebruik van een sjabloon voor inhoudskalender om je contentcreatie te plannen. Zodra je een overzicht en planning hebt, is het tijd om te gaan schrijven.

Gebruik de Klik omhoog AI schrijfassistent om ideeën te brainstormen aan de hand van aanwijzingen, een overzicht genereren of e-mails schrijven blogs, posts op sociale media of webpagina's. De AI-geschikte schrijfassistent van ClickUp kan helpen met alle soorten kopij, van technisch schrijven naar marketing taglines.

Al je inhoud wordt opgeslagen in ClickUp Documenten die verbonden zijn met uw workflows. Dat betekent dat alles op één gemakkelijk terug te vinden plek staat. 🙌

Als bonus is ClickUp zo goed dat u geen Grammarly voor grammaticacontroles. ClickUp AI's proefleestool detecteert typefouten, spelfouten, grammaticale fouten en overmatig gebruik van bijwoorden.

Vervolgens wordt uw tekst bewerkt om ervoor te zorgen dat deze beknopt en boeiend is en wordt zelfs de opmaak voor u gedaan, zodat uw voltooide document er volledig professioneel uitziet. Je schrijfvaardigheid is er een stuk beter op geworden!

Klik op de beste functies

Gebruik eenClickUp Mindmaps ofClickUp Whiteboards om te brainstormen over uw inhoud en kopie direct om te zetten in uitvoerbare en traceerbare taken

Houd de voortgang van uw contentcreatieplan bij op uw aanpasbareClickUp Dashboard Krijg SEO voor uw inhoud meteen onder de knie met deClickUp SEO Onderzoek & Beheer Sjabloon Integreer met andere tools zoals Microsoft Office, Gmail, Google Docs, LinkedIn en WordPress

Gebruik de ClickUp app op Windows, Mac of Linux, maar ook op uw mobiele apparaat

ClickUp beperkingen

De mobiele app werkt nog niet op hetzelfde hoge niveau als de desktop app

ClickUp AI is niet beschikbaar in de gratis versie

ClickUp prijsstelling

Gratis voor altijd: Gratis

Gratis Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

4.7/5 (9.100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Grammatica

via Grammarly Grammarly is een spellingcontrole en grammaticacontrole op steroïden. Het maakt gebruik van natuurlijke taalverwerking en AI om onder andere te controleren op fouten, onduidelijkheid en woordgebruik. De tool doet suggesties om je schrijven te verbeteren, zodat je een opgepoetst, boeiend en foutloos document aflevert. 📝

Dit is een van de meest populaire Hemingway editor alternatieven voor professionals van alle rangen en standen. Gebruik het om betere e-mails, zakelijke documenten, technische inhoud en berichten op sociale media te maken.

Grammarly beste eigenschappen

Bespaar tijd door tekst te genereren met behulp van een van Grammarly's AI-prompts

Controleer je toon om er zeker van te zijn dat je op de juiste manier overkomt voor de context

Gebruik de plagiaat checker om tekst te detecteren die te veel lijkt op andere gepubliceerde teksten

Gebruik Grammarly op je desktop, mobiel of browser, maar ook in een groot aantal andere tools, waaronder tekstverwerker apps zoals Microsoft Word en communicatie apps zoals Gmail of Slack

Grammarly Business betaalde plannen zijn geweldig voor marketing teams om foutloos te schrijven

Grammarly beperkingen

Online editor markeert soms ten onrechte correcte tekst en interpunctiefouten

Je hebt een van de betaalde versies nodig voor geavanceerde functies zoals het aanpassen van je toon en het controleren op plagiaat

Grammarly prijzen

**Gratis

Premium: $30/maand per gebruiker

$30/maand per gebruiker Zakelijk: $75/maand per gebruiker

$75/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Grammaticale waarderingen en beoordelingen

G2: 4.7/5 (5.700+ beoordelingen) voor Grammarly Business

4.7/5 (5.700+ beoordelingen) voor Grammarly Business Capterra: 4.7/5 (6.900+ beoordelingen) voor zakelijk

Vergelijk Grammarly Vs Wordtune !

3. PapierRater

via PaperRater PaperRater controleert je manuscript op fouten in spelling, grammatica en interpunctie. Selecteer gewoon het soort document dat je schrijft en je opleidingsniveau en plak je tekst in de browser of upload een bestand. De AI-tool geeft onmiddellijk feedback - inclusief het cijfer dat je kunt verwachten - en doet suggesties om je tekst te verbeteren. 💯

Deze tool maakt deel uit van onze lijst met beste Hemingway editor alternatieven omdat het een aantal handige hulpmiddelen voor het schrijven biedt. Je vindt er bijvoorbeeld lijsten met veelgebruikte woorden, een woordenschatbouwer en antwoorden op veelgestelde vragen over spelling en grammatica.

PaperRater beste eigenschappen

Gebruik PaperRater online, downloaden is niet nodig

Ontvang binnen enkele seconden je resultaten van het cloudgebaseerde systeem

Pik onbedoeld plagiaat op met de ingebouwde plagiaatdetectietool

Lees de gedetailleerde statistieken van PaperRater om je fouten te ontdekken zodat je het de volgende keer beter kunt doen

PaperRater beperkingen

Er is geen mobiele app, dus je kunt het het beste op je desktop of laptop gebruiken

Het integreert niet met andere tools - je zult je definitieve versie elders moeten kopiëren en plakken om het op te maken voor indiening

PaperRater prijzen

Basis: Gratis

Gratis Premium: $14.95/maand

PaperRater beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

4.5/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (11 beoordelingen)

4. ProWritingAid

via ProWritingAid Dit editoralternatief van Hemingway is populair bij tekstschrijvers, redacteuren, studenten en professionele zakenmensen. Het controleert je document in realtime en stelt snelle oplossingen voor grammatica-, spelling- of schrijfstijlproblemen voor, zodat je al doende leert. 💡

ProWritingAid biedt geavanceerde AI-functies, zoals een plagiaatcontrole en tools zoals Rephrase. Deze laatste transformeert je woorden volgens jouw instructies - je kunt het langer of korter maken, meer of minder formeel, of beschrijvende details toevoegen om het boeiender te maken. Je kunt je tekst ook herschrijven, samenvatten of de AI vragen automatisch verder te gaan.

ProWritingAid beste eigenschappen

Zorg voor consistentie in je hele team met een intern woordenboek en huisstijlregels

Kies uit meer dan 25 verschillende soorten rapporten om feedback te geven op je schrijfwerk

Gebruik plugins om ProWritingAid te integreren met andere apps zoals Microsoft Office, Outlook, WordPress en Google Docs

Wees gerust, wetende dat je gegevens 100% privé en veilig zijn

ProWritingAid beperkingen

De gratis versie heeft beperkte functionaliteit en je kunt er maar 500 woorden per keer mee bewerken

ProWritingAid heeft nog geen speciale apps voor mobiele apparaten voor iOS of Android

ProWritingAid prijzen

Gratis: Gratis

Gratis Premium: $30/maand

$30/maand Premium: $36/maand

ProWritingAid beoordelingen

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (400+ beoordelingen)

5. Slick Write

via Slick schrijven Slick Write is een gratis en snelle online bewerkingstool. Het controleert je spelling, grammatica en schrijfstijl en stelt je in staat deze in realtime te corrigeren. De leesbaarheidsindex vertelt je op welk niveau je schrijft, zodat je zeker weet dat het geschikt is voor je publiek.

Gebruik de nuttige feedback van dit Hemingway editor alternatief om je woordenschat, zinnen en structuur te verbeteren. En als je dankbaar bent, laat dan gerust een tip achter. 💸

Slick Write beste eigenschappen

Leer van statistieken zoals je passieve stemindex, woordenschatvariëteit en het gebruik van bijwoorden en voornaamwoorden

Als je ergens niet zeker over bent, raadpleeg dan de handige lijst met Stijltips

Gebruik de aanpassingsopties om het lettertype te vergroten zodat je makkelijker kunt lezen

Gebruik het ingebouwde woordassociatiespel om je writer's block te doorbreken en nieuwe ideeën te inspireren

Slick Write beperkingen

De functionaliteit van Slick Write is vrij beperkt

Er is geen desktop- of mobiele app, dus u moet online zijn om het te gebruiken

Slick Write prijsstelling

Gratis

Slick Write beoordelingen en recensies

G2: Nog geen beoordelingen

Nog geen beoordelingen Capterra: 4.4/5 (5 beoordelingen)

6. Gember

via Gember Ginger is ontworpen om je te helpen beter en sneller te schrijven, waardoor de productiviteit toeneemt. Deze alternatieve Hemingway-editor is een AI-gebaseerde webtool die spelling, grammatica en interpunctie controleert en correcties aanbiedt terwijl je typt. Het voorspelt ook woorden en parafraseert kopij voor je.

De basisversie van deze AI-tool is gratis, maar er is een betaalde versie als je wilt integreren met tools zoals Facebook, WordPress, Gmail en X.

Ginger beste eigenschappen

Gebruik de knop "Corrigeer" om grammaticale problemen te vinden en de knop "Herformuleer" om je inhoud op een andere manier te schrijven

Dubbelklik op een woord om een handige lijst met synoniemen te zien

Vertaal je Engelse tekst in meer dan 40 talen 🌎

Download de app voor Windows of Mac desktop of iOS of Android mobiel apparaat

Gember beperkingen

Het platform heeft geen plagiaatcontrole

Sommige gebruikers vinden dat de suggesties van Ginger niet altijd kloppen

Ginger prijsstelling

Gratis: Gratis

Gratis Ginger Premium: $13,99/maand per gebruiker

$13,99/maand per gebruiker Ginger Business: $29.97/maand voor 3 gebruikers

Ginger beoordelingen

G2: 4.3/5 (30+ beoordelingen)

4.3/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (80+ beoordelingen)

7. PerfectIt

via PerfectIt Dit alternatief voor de Hemingway editor is een proofreading en copy-editing tool gericht op professionals. Het is vooral handig voor meer technisch schrijven zoals rapporten, contracten, voorstellen, artikelen en boeken. 📚

PerfectIt richt zich op de consistentie van woordgebruik in je document. Het markeert ook ongedefinieerde afkortingen en zorgt ervoor dat je stijlgids overal wordt toegepast.

De beste eigenschappen van PerfectIt

Controle op consistente spelling, hoofdlettergebruik en interpunctie

Pas uw huis- of klantstijlgids toe of de ingebouwde Chicago Manual of Style

Gemakkelijk stylesheets delen met collega's

Kiezen om te werken in Brits, Amerikaans, Canadees of Australisch Engels

PerfectIt beperkingen

PerfectIt doet geen grammaticacontroles

De prijs kan wat aan de hoge kant zijn voor de gemiddelde gebruiker

PerfectIt prijzig

Professional: $90/jaar per gebruiker

$90/jaar per gebruiker Elite: $119/jaar per gebruiker

$119/jaar per gebruiker Team: $129/jaar per gebruiker

$129/jaar per gebruiker Enterprise: $149/jaar per gebruiker

PerfectIt beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (160+ beoordelingen)

4.8/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (370+ beoordelingen)

8. Linguix

via Linguix Linguix is een AI-gebaseerde schrijfapplicatie die je grammatica controleert en ervoor zorgt dat je tekst duidelijk en effectief is. De Content Quality Score meet leesbaarheid, betrokkenheid en naleving van stijlgidsen. 🎯

Gebruik dit Hemingway-app-alternatief op de Linguix-website of een groot aantal apps, waaronder WordPress, Google Docs en Mailchimp.

Linguix beste eigenschappen

Bescherm de reputatie van je merk door je stijlgids toe te passen op alle communicatie

Gebruik de browserextensie om zinnen te herschrijven, uit te breiden of in te korten

Meet de schrijfprestaties van uw team om verbeterpunten te identificeren

Controleer documenten in het Engels, Duits, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans of Pools

Linguix beperkingen

De aanbevelingen voor spelling en grammatica zijn niet altijd correct

Linguix biedt geen plagiaatcontrole

Linguix prijsstelling

Personal Gratis: Gratis

Gratis Persoonlijk Pro: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Zakelijk: $100/maand voor 2 gebruikers

Linguix beoordelingen

G2: 4.5/5 (120+ beoordelingen) Voor bedrijven

4.5/5 (120+ beoordelingen) Voor bedrijven Capterra: 4.5/5 (90 beoordelingen)

9. INK

via INK INK is een AI-assistent voor contentmarketing. Het richt zich op het creëren van relevante content van hoge kwaliteit die is geoptimaliseerd voor je publiek.

Gebruik dit Hemingway Editor-alternatief om trefwoordonderzoek te doen en trefwoordclusters te maken. Geef de AI-schrijver vervolgens de opdracht om SEO-geoptimaliseerde koppen en koppen te schrijven op basis van deze trefwoorden.

INK beste eigenschappen

Maak snel en eenvoudig SEO-geoptimaliseerde koppen en visuals 🛣️

Hoger scoren en uw doorklikpercentage verhogen met de semantische AI-contentscore van INK

Bescherm uw digitale merk door al uw content

Profiteer van de gratis contentmarketingvideo's en community-ondersteuning

INK beperkingen

De gegenereerde content is niet altijd meteen relevant

INK is niet gemakkelijk betaalbaar voor kleine bedrijven

INK prijs

Professioneel: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Enterprise: $99/maand voor 3 gebruikers

INK beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (160+ beoordelingen)

4.9/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (4 beoordelingen)

10. WhiteSmoke

via WhiteSmoke WhiteSmoke is een online proefleestool die natuurlijke taalverwerking (NLP) gebruikt om grammaticafouten op te sporen die voorheen niet werden ontdekt en bewerkingen voor te stellen om je tekst te verbeteren.

De beste eigenschappen van WhiteSmoke

Accepteer voorgestelde correcties met slechts één klik 🖱️

Gebruik het plagiaathulpmiddel om er zeker van te zijn dat uw tekst uniek is

Vertaal kopij in meer dan 50 talen

Gebruik deze Hemingway-app als alternatief op Windows of MacOS, maar ook op browsers als Firefox, Safari, Opera en Microsoft Edge

WhiteSmoke beperkingen

Soms zijn vertalingen niet helemaal correct

Er is geen gratis plan om het uit te proberen

WhiteSmoke prijzen

Web: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Premium: $13.33/maand per gebruiker

$13.33/maand per gebruiker Zakelijk: $22.99/maand per 3 gebruikers

WhiteSmoke beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (10 beoordelingen)

4.6/5 (10 beoordelingen) Capterra: 3.8/5 (20+ beoordelingen)

Of u nu technische documenten of contentmarketingteksten maakt, bewerkingstools besparen u tijd en verbeteren de kwaliteit van uw tekst.

De meeste tools controleren minimaal spelling en grammatica, maar veel tools doen nog veel meer. Ze kunnen bijvoorbeeld zorgen voor consistentie in je document of samenwerken met een plagiaatcontrole om ervoor te zorgen dat je kopij origineel is. ✅

Hoewel de Hemingway-app favoriet is, zijn er nog veel meer opties beschikbaar. Een van de beste alternatieven voor de Hemingway editor is ClickUp. Deze cloudgebaseerde app verbetert niet alleen je kopij, maar stroomlijnt ook je workflow, verhoogt je productiviteit en verbetert de teamcommunicatie - alles op één handige, gebruiksvriendelijke plek. Meld u aan voor een gratis ClickUp account vandaag nog om uw kopij in alle opzichten beter voor u te laten werken.✨