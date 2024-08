10 Beste BambooHR Alternatieven voor HR-teams in 2024

De afdeling personeelszaken is het kloppend hart van een bedrijf en houdt zich bezig met kerntaken zoals de selectie van kandidaten, het inwerken van werknemers, tijdsregistratie, prestatiemanagement en nog veel meer. Maar om dit allemaal Klaar te krijgen, hebben moderne HR Teams de hulp nodig van geavanceerde HR software.

BambooHR is al lange tijd een van de toonaangevende HR-softwarepakketten. HR-professionals in duizenden bedrijven over de hele wereld gebruiken het en het staat bekend om zijn vermogen om een gecentraliseerde database te creëren voor het opslaan en beheren van informatie over werknemers.

Maar het is niet de juiste HR-software voor elk bedrijf. Sommige alternatieven voor BambooHR bieden mogelijk een betere prijs, robuustere integratiemogelijkheden en een soepelere ervaring. Als je op zoek bent naar een alternatief voor BambooHR, bekijk dan deze tien beste concurrenten voor BambooHR.

Wat moet je zoeken in BambooHR-alternatieven?

Als je op zoek gaat naar alternatieven voor BambooHR, moet je vijf dingen in overweging nemen:

Gebruikersvriendelijke interface : HR-software is zo goed als de gebruikersinterface. Als de software ingewikkeld in het gebruik is of het moeilijk maakt om de informatie te vinden die je nodig hebt, zal niemand er veel aan hebben. Zoek software met een intuïtieve interface zodat je snel tot de basis kunt komen en later in de details kunt duiken

: HR-software is zo goed als de gebruikersinterface. Als de software ingewikkeld in het gebruik is of het moeilijk maakt om de informatie te vinden die je nodig hebt, zal niemand er veel aan hebben. Zoek software met een intuïtieve interface zodat je snel tot de basis kunt komen en later in de details kunt duiken Robuuste functieset: BambooHR-alternatieven bieden mogelijk een systeem voor het bijhouden van sollicitanten, prestatiebeheersystemen, salarisfuncties, voordelenbeheer, enz. Sommige organisaties hebben misschien maar een of twee van deze HR-kernfuncties nodig en andere hebben misschien een nog geavanceerdere set functies nodig. Weet wat u nodig hebt van uw HR-software voordat u gaat rondkijken

BambooHR-alternatieven bieden mogelijk een systeem voor het bijhouden van sollicitanten, prestatiebeheersystemen, salarisfuncties, voordelenbeheer, enz. Sommige organisaties hebben misschien maar een of twee van deze HR-kernfuncties nodig en andere hebben misschien een nog geavanceerdere set functies nodig. Weet wat u nodig hebt van uw HR-software voordat u gaat rondkijken Uitstekende integratiemogelijkheden: Hoe meer uw HR-software verbinding kan maken met andere apps en programma's in uw technische stapel, hoe beter. Integraties kunnen helpen bij het stroomlijnen van HR-processen, zoals de communicatie met werknemers, het beheren van secundaire arbeidsvoorwaarden of het automatisch uitvoeren van de salarisadministratie

Hoe meer uw HR-software verbinding kan maken met andere apps en programma's in uw technische stapel, hoe beter. Integraties kunnen helpen bij het stroomlijnen van HR-processen, zoals de communicatie met werknemers, het beheren van secundaire arbeidsvoorwaarden of het automatisch uitvoeren van de salarisadministratie Voldoende training en klantenservice: HR-managementsoftware beheert veel complexe en gevoelige processen, dus het is zelden eenvoudig. Kies software die uitgebreide trainingsmogelijkheden en een snelle klantenservice biedt, zodat u de nieuwe software soepel kunt implementeren in uw belangrijkste HR-processen

HR-managementsoftware beheert veel complexe en gevoelige processen, dus het is zelden eenvoudig. Kies software die uitgebreide trainingsmogelijkheden en een snelle klantenservice biedt, zodat u de nieuwe software soepel kunt implementeren in uw belangrijkste HR-processen Budgetvriendelijke kosten: De meeste BambooHR alternatieven bieden een schalende prijsstructuur, wat betekent dat je meestal per werknemer betaalt. Zorg er echter voor dat je de totale kosten van de software begrijpt, inclusief de abonnementskosten, implementatiekosten en eventuele extra kosten, voordat je een softwareplatform toewijst

Veel van de BambooHR alternatieven op deze lijst bieden een gratis proefversie aan. Gebruik deze aanbiedingen om met de software te spelen en te zien of deze aan je HR-behoeften voldoet.

De 10 beste alternatieven voor BambooHR voor gebruik in 2024

Houd uw vele HR to-do items bij met een aanpasbare HR workflow in ClickUp

Het is een platform voor productiviteit. Het is een gratis tool voor projectmanagement . En nu is het uw go-to software voor personeelsbeheer .

Met ClickUp-werkruimte kunt u uw werkruimte aanpassen met robuuste functies en meerdere weergaven om een efficiënte gecentraliseerde ruimte te creëren voor al uw HR-behoeften. Plus, met meer dan 1.000 integraties, kunt u veel HR-processen automatiseren en laad uw lijst met taken op. Gebruik automatisering in ClickUp om taken te triggeren, statussen bij te werken of met uw team te communiceren.

U hebt ook toegang tot geweldige sjablonen voor HR-beheer. Begin met de ClickUp HR SOP sjabloon om een effectieve lijst met standaardprocedures voor uw organisatie te maken. Bekijk vervolgens gratis sjablonen voor salarisverwerking, prestatiemanagement en meer. Gebruik ze om uw HR-werkruimte binnen enkele minuten op te starten.

Van werving tot talentmanagement en onboarding, ClickUp heeft een oplossing voor al uw HR-managementbehoeften. Maak gratis gebruik van uw human resources team om de menselijke kant van HR te beheren en ClickUp de rest te laten afhandelen.

ClickUp beste functies

ClickUp is aanpasbaar zodat u aangepaste workflows kunt maken,lijsten met takenen velden die specifiek zijn voor de HR-behoeften van uw organisatie

Geweldige functies voor samenwerking maken het voor teams gemakkelijk om samen te werken, of het nu gaat om coördinatie met wervingsmanagers tijdens het wervingsproces of om samenwerking met teams op het gebied vanprestatiebeheer van werknemers* ClickUp maakt documentbeheer en het delen van kennis eenvoudig, zodat teams toegang hebben tot de informatie die ze nodig hebben, terwijl HR-teams gevoelige personeelsgegevens veilig kunnen bewaren

Gratis sjablonen besparen teams tijd bij het opzetten van nieuwe processen, zoals het creëren van een sollicitantvolgsysteem of het opzetten van functioneringsgesprekken

Het schaalbare systeem is eenvoudig aan te passen voor kleine en middelgrote bedrijven, maar ook voor grote organisaties

ClickUp limieten

ClickUp heeft een uitgebreide lijst met functies en mogelijkheden, dus nieuwe gebruikers zullen merken dat het even duurt voordat ze alles leren kennen wat ze met het platform kunnen doen

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.100+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (3.900+ beoordelingen)

2. Connecteam

Via Connecteam Connecteam is een platform voor personeelsbeheer specifiek ontworpen voor bureauloze en externe werknemers. Het biedt tools voor Taken op het gebied van personeelsbeheer, waaronder communicatietools en manieren om om te gaan met planning, training en meer.

Connecteam beste functies

Vergemakkelijkt de communicatie met werknemers via functies voor chatten, berichten en aankondigingen

Tools voor het maken en leveren van trainingsmateriaal aan werknemers, waardoor deinwerkproces eenvoudiger

Snel nieuwe formulieren en checklists maken voor Taken zoals werknemersevaluaties, veiligheidsinspecties, sollicitanten bijhouden of andere HR-processen

Connecteam limieten

Sommige van de beste HR-tools van het platform zijn alleen beschikbaar voor hogerbetaalde klanten, dus voor kleinere bedrijven met een kleiner budget kan dit beperkt zijn

Connecteam prijzen

Klein Business-abonnement: $0

Basis: $35/maand voor de eerste 30 gebruikers, daarna $0,60/maand voor elke extra gebruiker

Geavanceerd: $ 59/maand voor de eerste 30 gebruikers, daarna $ 1,80/maand voor elke volgende gebruiker

Expert: $119/maand voor de eerste 30 gebruikers, daarna $3,60/maand voor elke extra gebruiker

Connecteam beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (40+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (310+ beoordelingen)

3. Zenefits

Via Zenefits Zenefits is een cloud-based human resources management platform met tools om organisaties te helpen hun HR-processen te beheren. Het heeft een eenvoudige, gebruiksvriendelijke interface en een bekroonde mobiele app waarmee werknemers onderweg toegang hebben tot hun informatie.

Zenefits beste functies

Geweldige tools voor secundaire arbeidsvoorwaarden, zodat je eenvoudig secundaire arbeidsvoorwaarden zoals ziektekostenverzekeringen, pensioenregelingen en andere extraatjes voor werknemers kunt beheren

Gebruiksvriendelijke functies voor tijdsregistratie helpen je om werknemersschema's bij te houden, samen met uren, pauzes en overuren, terwijl je verbinding maakt met je salarisadministratie

Zenefits is een van de beste BambooHR alternatieven voor compliance management en helpt kleine bedrijven en grote organisaties om te blijven voldoen aan de verschillende HR- en arbeidsregelgevingen

Zenefits beperkingen

Het kan enige tijd (en moeite) kosten om door te dringen tot het team van de klantenservice van het platform, dus het kan zijn dat je zelf oplossingen moet vinden voor problemen die je tegenkomt

Zenefits prijzen

Basispakket: $10/maand per werknemer

Groei: $20/maand per werknemer

Zen: $33/maand per werknemer

Zenefits beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (450+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (810+ beoordelingen)

bekijk deze_ *uitkeringsalternatieven* _!**_

4. Kabbelend

Via Kabbelend Rippling is een cloudgebaseerd platform met een uitgebreid pakket HR- en personeelsbeheertools. Rippling is een uitstekend alternatief voor BambooHR als je wilt werken aan het stroomlijnen van HR-processen. Je hebt een gecentraliseerde plek voor salarisadministratie, benefits administratie, health savings accounts, werving en selectie, performance management en meer.

Rippling beste functies

Geautomatiseerde salarisverwerking verwerkt complexe taken zoals belastingberekeningen, installatie van automatische stortingen en naleving van salarisvoorschriften

Gestroomlijndtools voor het inwerken van werknemers om u te helpen met administratieve taken zoals het verzenden van documenten en Taakbeheer

Mogelijkheid om de functionaliteit uit te breiden met functies voor IT- en veiligheidsbeheer, waarmee u het veiligheidsbeleid in uw hele organisatie kunt afdwingen

Rippling limieten

Niet alle mogelijkheden van het HR-platform zijn beschikbaar op mobiel, dus beheerders en werknemers kunnen een desktop nodig hebben om het platform optimaal te benutten

Rippling prijzen

Neem contact op voor prijsinformatie

Rippling beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (2.100+ beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (2.900+ beoordelingen)

5. Paypro

Via Paypro Paypro belooft het enige HR-beheerplatform te zijn dat u nodig hebt, van aanwerving tot pensionering van uw personeel.

Het platform in de cloud biedt salarisadministratie, prestatiebeheer, HR doelen instellen tools voor secundaire arbeidsvoorwaarden en tijdsregistratie. Bovendien kan hun deskundige implementatieteam de HR-afdeling van je organisatie snel op het platform laten draaien.

Paypro beste functies

Een deskundig implementatieteam kan het zware werk doen om uw HR team aan de slag te krijgen op het systeem

Uitgebreid workforce management kan elk aspect van het managen van uw team aan, inclusief geavanceerde functies om de arbeidskosten te helpen beheersen en de productiviteit te verbeteren

Elimineert overbodige werkstromen met één database voor alle personeelsgegevens, inclusief tijdsregistratie, compensatiebeheer, voordelenadministratie en meer

Paypro limieten

Rapportages kunnen onhandig en te ingewikkeld zijn. Het kan dus nodig zijn om met proefversies en fouten te werken om de informatie te krijgen die u nodig hebt

Paypro prijzen

Neem contact op voor prijsinformatie

Paypro beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (10+ beoordelingen)

6. Namelijk

Via Namelijk Namely is een cloudgebaseerd salarisadministratie- en HR-platform voor kleine en middelgrote bedrijven. Namely staat bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface en biedt een uitgebreide oplossing voor HR, arbeidsvoorwaarden en compensatiebeheer, en sollicitanten bijhouden .

Het biedt ook een gebruiksvriendelijk platform dat selfservice voor werknemers tot een fluitje van een cent maakt.

Namely beste functies

Uitstekende functies voor selfservice geven werknemers toegang tot hun HR-informatie en stellen ze in staat deze te beheren zonder dat het management wordt belast met Taken op het gebied van administratie

Tools voor talentbeheer maken het gemakkelijk om zaken als prestatiebeoordelingen en de ontwikkeling van werknemers af te handelen om de groei van talent binnen de organisatie te stimuleren

Eenvoudig beheer van secundaire arbeidsvoorwaarden, zodat uw organisatie alles efficiënt kan afhandelen, van ziektekostenverzekering tot pensioenregelingen

Namelijk limieten

Klantenservice kan lastig zijn, waardoor gebruikers problemen zelf moeten oplossen

Namely prijzen

Contact voor prijsinformatie

Namely beoordelingen en recensies

G2: 3,9/5 (300+ beoordelingen)

Capterra: 4.2/5 (420+ beoordelingen)

7. Justworks

Via Gusto Gusto is een online platform dat alle aspecten van human capital management en payroll voor bedrijven vereenvoudigt. Het is een gebruiksvriendelijk platform dat veel integratiemogelijkheden biedt om de workflows rond personeelsbeheer te stroomlijnen. Met een mooie selectie HR-tools voor de prijs is het een goede optie voor kleine bedrijven.

Gusto beste functies

Een vereenvoudigd, geautomatiseerd salarisadministratieproces neemt het giswerk uit de berekeningen en haalt veel beheerders van het bord van uw organisatie

Uitstekende compliance tools helpen organisaties up-to-date te blijven met de steeds veranderende regelgeving, zodat u moeiteloos personeelsgegevens kunt beheren en tegelijkertijd kunt voldoen aan de wettelijke vereisten

Gusto werkt als een makelaar voor employee benefits, en helpt organisaties om in contact te komen met betaalbare ziektekostenverzekering abonnementen voor werknemers

Gusto limieten

Er is geen gratis proefversie, dus je moet betalen voordat je de functies kunt uitproberen

Gusto prijzen

Eenvoudig: $40/maand plus $6/maand per persoon

Plus: $80/maand plus $12/maand per persoon

Premium: Neem contact op voor prijsinformatie

Gusto beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (1.700+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

9. PerformYard

Via PerformYard PerformYard richt zich op prestatiemanagement en creëert een gecentraliseerde hub om een high-performance cultuur binnen uw organisatie te creëren. Via een eenvoudige interface kunnen HR Teams PerformYard gebruiken om hR KPI's in te stellen tools voor personeelsfeedback of prestatie-evaluaties om de groei en ontwikkeling van teams te stimuleren.

PerformYard beste functies

Prestatiebeoordelingen aanpassen om evaluaties te maken die in lijn zijn met de doelen en waarden van uw organisatie

Voortdurende feedback tools creëren continue feedback loops zodat er regelmatige communicatie is tussen medewerkers en management over prestaties en doelen

Uitstekende analyse- en rapportagefuncties kunnen u waardevol inzicht geven in prestatietrends en helpen bij het identificeren van sterke en zwakke punten binnen de organisatie

PerformYard limieten

Rapportage is niet intuïtief, dus managers kunnen extra ondersteuning nodig hebben om de informatie te vinden die ze nodig hebben

Mist enkele geavanceerde functies van andere HR platforms, zoals payroll tools of benefits management

PerformYard prijzen

Prestatiemanagement: $5-10 per persoon per maand, jaarlijks gefactureerd

Betrokkenheid van werknemers: Een extra $1-3 per persoon per maand

PerformYard beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (750+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (80+ beoordelingen)

10. Zoho Mensen

Via Zoho Mensen Als je geavanceerde HR-tools nodig hebt voor een grote organisatie, dan is Zoho People een aanrader. Deze cloudgebaseerde software voor personeelsbeheer biedt een enorm bereik aan tools en functies.

Zoho People creëert een centraal platform voor het beheer van alle aspecten van personeelsinformatie, van functies voor het bijhouden van aanwezigheid tot prestatiebeheer.

Zoho People beste functies

In hoge mate aanpasbaar, zodat je formulieren en workflows kunt maken en aanpassen aan je interne HR-proces, van het onboardingproces tot de dagelijkse beheerder

Via het intuïtieve selfserviceportaal kunnen werknemers hun persoonlijke gegevens inzien en bijwerken, salarisstroken weergeven en verlof aanvragen. De betrokkenheid van werknemers is groter en er zijn minder beheer Taken voor het management en het HR team

Uitstekende functies voor rapportage kunnen managementteams inzicht geven in trends in het personeelsbestand, prestatiecijfers en andere cruciale HR-gegevens om betere, gegevensgestuurde beslissingen voor de organisatie te nemen

Zoho People limieten

De interface is niet altijd intuïtief, waardoor gebruikers in het begin veel moeten vertrouwen op klantenservice en trainingmiddelen

Zoho People prijzen

Free voor vijf gebruikers

Essential HR: $1/werknemer maandelijks gefactureerd

Professional: $2/werknemer maandelijks gefactureerd

Premium: $3/werknemer maandelijks gefactureerd

Enterprise: $5/werknemer maandelijks gefactureerd

People Plus: $8/werknemer maandelijks gefactureerd

Zoho People beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (280+ beoordelingen)

Capterra: 4.3/5 (230+ beoordelingen)

Vind het beste BambooHR-alternatief voor uw organisatie bij ClickUp

Efficiënte HR-activiteiten hebben een positieve invloed op de hele organisatie. Ze leiden tot een grotere tevredenheid van de werknemers, een soepele functie van de uitkeringsdiensten en een gelukkigere werkomgeving. Dit komt het behoud van werknemers ten goede en helpt de resultaten van de organisatie te verbeteren.

De juiste HR-tools kunnen je hierbij helpen. De beste alternatieven voor BambooHR bieden je belangrijke functies om de werklast van de beheerder te verminderen, het personeelsbeheer te stroomlijnen en een betere werknemerservaring te creëren.

Als je op zoek bent naar alternatieven voor BambooHR, probeer dan ClickUp. ClickUp is een veelzijdige optie die kan voldoen aan de behoeften van kleine bedrijven, middelgrote bedrijven en grotere organisaties.

ClickUp staat vooral bekend als een tool voor projectmanagement, maar biedt ook een uitgebreid pakket functies voor personeelsbeheer. Door ClickUp te gebruiken, kunt u uw HR-processen vereenvoudigen en de communicatie met uw werknemers verbeteren.

ClickUp biedt aanpasbare werkruimten, meer dan 1000 integraties en vele automatiseringsmogelijkheden. U kunt uw HR-behoeften centraliseren, van werving tot coaching en meer, met oplossingen en sjablonen voor elk aspect van HR-management.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en geef uw HR-team een efficiënter en effectiever beheersysteem.