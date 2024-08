10 beste Elasticsearch alternatieven in 2024

Het organiseren van gegevens in je bedrijf is vaak ronduit overweldigend. En het vinden van de informatie die je zoekt is als het vinden van een naald in een bedrijfshooiberg. 🤔

Zoek- en analyseplatforms, zoals Elasticsearch, maken het vinden van informatie een stuk overzichtelijker. Elasticsearch transformeert uw bedrijfsdatabase in een zoekmachine zodat individuen gemakkelijk informatie kunnen vinden in enkele seconden (in plaats van uren, dagen of weken door bedrijfsbestanden te zoeken).

Als een van doelen van uw bedrijf is om een betere manier te vinden om gegevens te doorzoeken en te analyseren, lees dan verder. Hieronder duiken we in de top tien van beste Elasticsearch alternatieven om eenvoudig door bedrijfsinformatie te navigeren. 🤩

Wat is een Elasticsearch?

Elasticsearch is een verdeeld, RESTful open-source zoekplatform waarmee gebruikers informatie kunnen zoeken en vinden. Net als een zoekmachine - denk aan Google of Microsoft Bing - stelt Elasticsearch gebruikers in staat om grote hoeveelheden gegevens in zeer korte tijd te loggen, op te slaan, te doorzoeken en te analyseren.

Kibana dashboard voor inkomsten uit e-commerce via Elastic Elasticsearch werkt door schijnbaar ongerelateerde gegevens van verschillende locaties te indexeren. Vervolgens typt een gebruiker een zoekopdracht in en Elasticsearch vindt relevante informatie in realtime.

Het zoekplatform voor ondernemingen doorzoekt vrijwel elk type gegevens, inclusief documenten, e-mails, producten, nummers en zelfs geografische locaties.

Wat moet u zoeken in Elasticsearch Alternatieven ?

Het juiste Elasticsearch-alternatief moet u in staat stellen om door gegevens te zoeken, deze te analyseren, op te nemen en op te slaan alle soorten gegevens kunt visualiseren . Als u op zoek bent naar een platform om Elasticsearch te vervangen, kies er dan een met de functies in de onderstaande lijst.

Zoekt meerdere soorten gegevens: Met de juiste zoekmachine en het juiste platform voor zoekanalyses moet u door meerdere soorten gegevens kunnen filteren, waaronder tekstuele, numerieke en geospatiale gegevens

Met de juiste zoekmachine en het juiste platform voor zoekanalyses moet u door meerdere soorten gegevens kunnen filteren, waaronder tekstuele, numerieke en geospatiale gegevens Biedt visuele dashboards : Het juiste platform moet niet alleen resultaten van een zoekopdracht weergeven. In plaats daarvan moet het gegevensaggregatie envisuele rapportage zodat u gegevens beter begrijpt en interpreteert

Het juiste platform moet niet alleen resultaten van een zoekopdracht weergeven. In plaats daarvan moet het gegevensaggregatie envisuele rapportage zodat u gegevens beter begrijpt en interpreteert Snelle zoekresultaten: Het juiste Elasticsearch-alternatief filtert in real-time door databronnen en levert binnen enkele seconden nauwkeurige zoekresultaten

Het juiste Elasticsearch-alternatief filtert in real-time door databronnen en levert binnen enkele seconden nauwkeurige zoekresultaten **De krachtigste zoekmachines en analysemachines werken met algoritmen die gebruikmaken van machine learning

Open API: Elasticsearch werd voor het eerst populair in 2010 als een gratis, open-source zoekmachineplatform. Veel bedrijven en ontwikkelaars houden van de vrijheid die een open API biedt, zoals de mogelijkheid om een oplossing aan te passen aan hun unieke behoeften

De 10 beste ElasticSearch Alternatieven om te gebruiken in 2024

Op zoek naar een platform om ElasticSearch te vervangen? De onderstaande platforms interpreteren gegevens en bieden zoekervaringen van topklasse:

1. Algolia

via Algolia Algolia werd opgericht in 2012 en is een eigen zoekmachineplatform. In essentie fungeert het bedrijf als een zoekmachine binnen de website van een client en crawlt het de website om snelle en relevante resultaten te bieden voor de zoekopdrachten van bezoekers.

Enkele van de belangrijkste functies zijn het gebruik van A/B-testen, gefacetteerde zoektools en de mogelijkheid om met een volledige tekst te zoeken.

Algolia beste functies

Maak gebruik van Algolia NeuralSearch, dat gebruik maakt van AI adaptief leren om relevantere query's te ontwikkelen en voor te stellen

Verbind kopers met relevante producten via B2B en B2C ecommerce oplossingen

Het webverkeer verhogen door zoekmogelijkheden voor verschillende soorten gegevens mogelijk te maken

Start A/B-tests om de beste zoekstrategieën met hoge prestaties te ontdekken

Algolië limieten

Sommige resultaten van de zoekmachine kunnen misleidend zijn

De oplossing is een plug-and-play platform en u zult vooraf nog werk moeten doen aan het implementatieproces

Algolia prijsstelling

Bouw: Gratis

Gratis Groeien: $0,50/maand

$0,50/maand Premium: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Elevate: Neem contact op voor prijzen

Algolia beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (300+ beoordelingen)

4.5/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (70 beoordelingen)

2. Typesense

via Typesense Typesense is een modern, open-source zoekmachineplatform. Dit Elasticsearch-alternatief wordt Voltooid geleverd met zoeken-zoals-je-type, geo-zoeken, semantisch zoeken en vectorzoeken.

Gebruik Typsense Cloud om een cluster op te zetten, een collectie aan te maken, documenten toe te voegen en uw server is klaar voor gebruik.

Typesense beste functies

Maak u geen zorgen over typefouten in uw query, dankzij Typo Tolerantie

Vastmaken, positie of merchandise-specifieke resultaten binnen zoekresultaten

Gebruik dynamische sortering om resultaten te filteren op aangepaste velden

Zoek en sorteer resultaten binnen een specifieke regio via geo-zoeken

Typegevoeligheid limieten

Het platform is niet beoordeeld op G2 of Capterra, dus het is niet duidelijk hoe tevreden klanten zijn met het product

Typesense prijsstelling

De prijzen zijn gebaseerd op geheugen en beginnen bij $0,03/uur ($21,60/maand) en $0,09/GB voor 0,5 MB

Typesense beoordelingen en recensies

G2: Niet beoordeeld

Niet beoordeeld Capterra: Niet vermeld

3. Meilisearch

via Meilisearch Meilisearch is een bliksemsnel open-source platform dat zoekresultaten retourneert in slechts 50 milliseconden. Het is een plug-and-play-platform waarmee u zonder enige configuratie kunt beginnen met het doorzoeken van uw gegevens.

Bovendien geeft de full-text zoekmachine relevante resultaten voor elke toepassing.

Meilisearch beste functies

Verhoog conversies en online verkoop door e-commerce producten, media en documenten te sorteren

Verhoog de retentie van gebruikers via App Search, voor een uitstekende zoekervaring via SaaS en mobiele platforms

Automatisch meerdere talen detecteren

Maak uw eigen standaardrangschikkingsregels om te bepalen welke resultaten als eerste verschijnen

Meilisearch limieten

Er is een limiet van 10 woorden per zoekopdracht

Het indexeren van grote hoeveelheden documenten kan een interne fout veroorzaken

Meilisearch beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (1 beoordeling)

5/5 (1 beoordeling) Capterra:Niet in lijst

4. Solr

via Manticore zoeken In 2017 begon Manticore Search als alternatief voor de voorheen populaire zoekmachine Sphinx Search. Vermoedelijk 4X sneller dan Elasticsearch manticore staat bekend om zijn prestaties en gebruiksgemak. Met Manticore Search kunt u vrijwel elk type zoekopdracht voorbereiden met SQL en JSON.

De beste functies van Manticore Search

In bepaalde tests is aangetoond dat Manticore Search tot 15X sneller is dan Elasticsearch op kleine data, 4X sneller in big data en 29X sneller voor log analytics

Profiteer van de mogelijkheden voor volledige tekst met meer dan 20 operatoren voor volledige tekst en 20 rangschikkingsfactoren

Integreer Manticore Search eenvoudig in uw bestaande stack, aangezien het gegevens kan lezen van MySQL, Postgres, MSSQL, ODBC, XML, CSV en TSV

Manticore limieten

Er zijn enkele rapportages dat de index crasht

Manticore prijsstelling

Gratis

Manticore beoordelingen en recensies

G2: Niet beoordeeld

Niet beoordeeld Capterra: Niet in lijst

7. Xapian

via Xapian Xapian is een zoekmachinebibliotheek geschreven in C++. Het heeft bindingen waarmee personen Perl, Python 2, Python 3, PHP, Java, Tcl, Ruby, Lua, Knooppunt.js en andere talen kunnen gebruiken. Het zeer aanpasbare platform biedt gerangschikte zoekresultaten en stelt relevante indextermen of gerelateerde documenten voor.

Xapian beste functies

Ondersteunt zoeken naar synoniemen of stammen van zoektermen (bijv. zoeken naar "voetballen" in plaats van voetbal)

Het platform stelt spellingscorrecties voor bij query's

Het genereert ook dynamische snippets, inclusief overeenkomende woorden, zinnen of wildcard query's

Xapiaanse limieten

Niet beoordeeld op Capterra, G2 of Stackshare in vergelijking met andere zoekmachineplatforms

Er is weinig documentatie om aan de slag te gaan

Xapian prijsstelling

Gratis

Xapian beoordelingen en recensies

G2: Niet in lijst

Niet in lijst Capterra: Niet in lijst

8. Sfinx Zoeken

via Sphinx zoeken Sphinx Search is een open-source, full-text zoekserver. Het platform biedt uitgebreide kruisverwijzingen, het opzoeken van gerelateerde klassen, citaten en soortgelijke informatie. De uitvoerformaten zijn HTML, Windows HTML Help, LaTex, ePub, Texinfo, handmatige pagina's en platte tekst.

Sphinx De beste functies voor zoeken

Maak eenvoudig een hiërarchische structuur voor uw documentboom

Gebruik maken van geavanceerde query tools zoals een tekst tokenizer, query taal en verschillende ranking modellen

Bepaal zelf de volgorde van de zoekresultaten via positie, groepering en prioriteiten

Eenvoudig integreren met SQL en XML databronnen

Sphinx Zoekbeperkingen

Er is weinig documentatie over hoe het platform in uw website te integreren

Sphinx prijsstelling

Gratis

Sphinx Zoeken beoordelingen en recensies

G2: Niet in lijst

Niet in lijst Capterra: Niet in lijst

9. Bleve zoeken

via Bleve zoeken Bleve Search is een eenvoudig zoek- en meetplatform. Bleve Search indexeert vrijwel elk object binnen uw datamodel.

En als u wilt aanpassen hoe zoekopdrachten resultaten opleveren en weergeven, is het mogelijk om de standaard in kaart gebrachte resultaten op te heffen.

De beste functies van Bleve Search

Gemakkelijk gegevens aggregeren in termenfacetten, numerieke bereikfacetten en gegevensbereikfacetten

Stel zoekopdrachten samen met behulp van termen, zinnen, overeenkomsten, matchzinnen en voorvoegsels

Snel aan de slag door één pakket te importeren, een index te ontwikkelen met drie regels code en query's te schrijven met nog eens drie regels code

Beperkingen van het zoeken

Geen beoordelingen vermeld op G2, Capterra of Stackshare

Er is geen plaats op de website om een foutenrapport in te dienen - uw enige optie is om een forumdiscussie op GitHub aan te maken

Bleve Search prijsstelling

Gratis

Bleve Search beoordelingen en recensies

G2: Niet in lijst

Niet in lijst Capterra: Niet in lijst

10. Ontketen

via Ontketen Unleash biedt Google-achtige zoekfuncties waarmee collega's en klanten informatie op uw website kunnen vinden. Het AI-platform biedt gedetailleerde algoritmes zodat bezoekers van uw website een gepersonaliseerde ervaring hebben.

Bovendien biedt het gebruikers toegang tot zoekmogelijkheden door Unleash op uw site te integreren, de mobiele app of desktop-app te gebruiken, een extensie aan de browser toe te voegen of een Slack-bot te gebruiken om gesprekken en bronnen te doorzoeken.

De beste functies van Unleash

Gebruik AI-ondersteund zoeken om rekening te houden met synoniemen van query's of gerelateerde concepten

Gebruik filters om resultaten te verfijnen tot specifieke criteria

Maak een wiki om uw helekennisbibliotheek van uw bedrijf te organiseren op één plaats

Tools voor het markeren van functies voor softwareontwikkeling

Laat beperkingen los

Hoewel het een gratis proefversie biedt, vereist Unleash een betaald abonnement, in tegenstelling tot veel van zijn concurrenten

Unleash prijzen

Neem contact op voor prijzen

Beoordelingen en beoordelingen vanUnleash

G2: 5/5 (1 beoordeling)

5/5 (1 beoordeling) Capterra: Niet beoordeeld

Op zoek naar andere tools die u kunnen helpen bij het vinden en interpreteren van gegevens? Hieronder verkennen we tools waarmee je snel bestanden kunt vinden via apps of je lokale harde schijf. 🔍

Deel doelen, taken, agile-punten en projectstatussen in het zeer aanpasbare ClickUp 3.0 Dashboard in

ClickUp is de alles-in-één platform voor procesautomatisering dat de manier verandert waarop je Taken plant en beheert.

Gebruik ClickUp om projectmanagement stroomlijnen door te putten uit een bibliotheek met sjablonen, taken toe te wijzen, prioriteiten in te stellen, ideeën te brainstormen, commentaar te geven op projecten en boeiende rapporten op te stellen. 👏

ClickUp Universal Search stelt gebruikers in staat om snel Taken, Documenten, bestanden, gebruikers, chatten en Dashboards te vinden in de gehele werkruimte en zelfs in andere aangesloten apps

Plus, met ClickUp Universeel zoeken integreer gewoon uw bestanden met ClickUp en documenten in een verbonden app of op uw harde schijf zullen doorzoekbaar zijn.

De beste functies van ClickUp

AI-gestuurde zoekfunctie die u leert kennen en na verloop van tijd betere resultaten voor uw query's toont

Integraties met Slack, Dropbox, GitHub, Box, Hubspot en meer, zodat je documenten op verschillende platforms kunt vinden

Iedereen in je organisatie laten zoeken naar informatie en bestanden

Toegang tot Universal Search vanuit het commandocentrum, Global Action of uw desktop

ClickUp beperkingen

Universal Search vindt documenten, maar geen numerieke of geospatiale gegevens

Het platform kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

Beoordelingen en beoordelingen van ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

Vind de gegevens die u zoekt met deze alternatieven

Zoek- en analyseplatforms, zoals Elasticsearch, veranderen elke website in een krachtige zoekmachine, zodat klanten en interne teamleden de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben.

Bovendien zijn veel van deze alternatieven gratis, open-source platforms, wat betekent dat je de zoekmogelijkheden gemakkelijk kunt aanpassen (hoewel je een full-stack ontwikkelaar nodig hebt om wijzigingen aan te brengen).

Als u op zoek bent naar een eenvoudige zoekfunctie om bestanden en documenten te vinden, probeer dan ClickUp.

Het alles-in-één platform vereenvoudigt projectmanagement en wordt Voltooid geleverd met een bibliotheek van sjablonen, documenten en Whiteboards, automatiseringen van werkstromen en een zoekfunctie om gemakkelijk bedrijfsdocumenten te vinden.

Aan de slag, clickUp vandaag proberen . 🙌