10 beste Mailchimp alternatieven voor e-mailmarketing in 2024

E-mailmarketingplatforms stellen marketeers in staat om e-mailcampagnes te ontwerpen, plannen, verzenden en analyseren. Mailchimp is bijzonder populair onder zijn concurrenten, vooral vanwege de gestroomlijnde interface en krachtige tools die het te bieden heeft. 📈

Mailchimp heeft zijn limieten. Het gratis abonnement biedt bijvoorbeeld geen e-mail planning en het Essentials abonnement helpt je niet verder dan een bepaald punt met het personaliseren of optimaliseren van de e-mail campagne.

De prijs is gebaseerd op het aantal contacten dat je hebt, dus je kosten lopen op naarmate je publiek groeit.

Bovendien zijn geavanceerde marketingautomatisering en generatieve AI voor e-mail copywriting worden snel tabellen. Mailchimp biedt deze alleen aan in zijn dure, duurdere abonnementen, wat het voor kleinere bedrijven moeilijk maakt om over te stappen.

Marketing teams hebben nu verschillende alternatieven voor Mailchimp die ze kunnen onderzoeken - e-mail marketing tools zoals Mailchimp die functies hebben die het best passen bij wat zij belangrijk vinden en tegen een prijs waar ze zich goed bij voelen.

Deze lijst met de top 10 Mailchimp alternatieven voor e-mailmarketing zal je helpen ontdekken welke functies en prijzen het beste werken voor jou en je team.

**Wat moet je zoeken in Mailchimp Alternatieven?

Voordat we overgaan naar onze top Mailchimp alternatieven, gaan we eerst in op de sleutel functies die je moet zoeken in een e-mail marketing tool:

Gebruiksgemak: Het platform moet eenvoudig te navigeren zijn en geschikt voor zowel beginners als doorgewinterde marketeers

Geavanceerd beheer van lijsten: De tool moet uw doelgroep effectief kunnen segmenteren en beheren

Planning van e-mails: Het moet mogelijk zijn om e-mails te plannen, een onmisbare functie voor efficiënte abonnementen op campagnes

Snelle toegang tot klantenservice: Goede klantenservice is van vitaal belang, vooral voor het oplossen van problemen en begeleiding

Aanpasbare sjablonen: Een verscheidenheid aan sjablonen kan helpentijd besparen en visueel aantrekkelijke e-mails maken

Functies voor automatisering: Automatisering bespaart niet alleen tijd, maar helpt ook de gebruikerservaring te personaliseren en helpt bij het creëren van user journeys of sales funnels

Inzichtelijke analyses zijn essentieel voor het bijhouden van de prestaties en het optimaliseren van de effectiviteit van uw campagnes

Integratiemogelijkheden: De tool moet naadloos integreren met andere platforms en tools die uw bedrijf gebruikt

Prijsopties: De tool moet verschillende abonnementen bieden, zodat u er een kunt kiezen afhankelijk van uw budget en de omvang van uw activiteiten

De 10 beste Mailchimp alternatieven om te gebruiken in 2024

Nu je weet welke functies en functionaliteiten je moet zoeken in e-mailmarketingplatforms, laten we eens kijken naar de top 10 Mailchimp alternatieven die het proberen waard zijn in 2024.

1. MailerLite

via MailerLite MailerLite is een van de populaire alternatieven voor Mailchimp en biedt een reeks hulpmiddelen voor het maken van professionele e-mailcampagnes, nieuwsbrieven, landingspagina's en websites. Met de drag-and-drop editor van het platform, aangedreven door een AI-generator, kan het ontwerp eenvoudig worden aangepast.

De iOS app van Mailterlite is bijzonder intuïtief voor het beheren van campagnes onderweg, zelfs voor geavanceerde functies zoals het maken van drip-campagnes of geavanceerde targeting, automatisering of enquêtes.

Mailerlite integreert met populaire diensten zoals Zapier, Stripe, WordPress en Shopify en biedt een gratis account optie met 24/7 ondersteuning en een 30-dagen premium proefversie.

MailerLite beste functies

Maak nieuwsbrieven, bouw landingspagina's en geautomatiseerde journeys-alles op één plek

Ontvang e-mail automatisering in het gratis abonnement

Ervoor zorgen dat e-mails de inbox van abonnees bereiken dankzij een hoog deliverabilitypercentage voor e-mails

Vind betrouwbare klantenservice voor het oplossen van problemen en query's

MailerLite beperkingen

Aangepaste editor HTML is alleen beschikbaar in het geavanceerde abonnement

Sjablonen voor landingspagina's en aangepaste domeinhosting zijn beperkt tot betaalde abonnementen

Beperkingen bij de bewerking van lijsten met abonnees en de selectie van nieuwe sjablonen

Mist enkele geavanceerde functies zoals gedetailleerde rapportage van e-mails en geavanceerde automatisering

MailerLite prijzen

Free: Biedt gratis essentiële functies voor maximaal 1000 abonnees

Biedt gratis essentiële functies voor maximaal 1000 abonnees Groeiend Business: Begint bij $10/maand, inclusief extra functies zoals automatische herverzendcampagne

Begint bij $10/maand, inclusief extra functies zoals automatische herverzendcampagne Geavanceerd: Begint bij $20/maand, met functies zoals aangepaste HTML editor en de bouwer van een afmeldpagina

Begint bij $20/maand, met functies zoals aangepaste HTML editor en de bouwer van een afmeldpagina Enterprise: Aangepaste oplossing met variabele prijzen op basis van specifieke behoeften en grootte van abonneebestand

MailerLite beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (809 beoordelingen)

4.6/5 (809 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1901 beoordelingen)

2. ActiveCampaign

via ActiveCampaign ActiveCampaign is e-mailmarketingsoftware die is ontworpen voor bedrijven van elke grootte. Het combineert e-mailmarketing, automatisering en CRM voor teams voor e-mailmarketing . Het maakt gebruik van machine learning voor segmentering en personalisering in e-mail, berichten, chatten en tekst.

Hoewel het uitgebreide aanbod, is ActiveCampaign vooral aangetekend voor zijn geavanceerde automatiseringstools en integratiemogelijkheden. Dit maakt ActiveCampaign een van de toonaangevende Mailchimp-alternatieven voor bedrijven die op zoek zijn naar een hoog niveau van controle en aanpassing in hun marketingcampagnes .

ActiveCampaign beste functies

Sites en gebeurtenissen bijhouden en toegang krijgen tot inline formulieren en campagnerapporten

Landingspagina's, leadadvertenties en verschillende soorten formulieren maken

Integreer met platforms zoals WooCommerce, Shopify en BigCommerce

Gebruik splittesten voor meer opens en aankopen

ActiveCampaign-beperkingen

Er is geen gratis abonnement beschikbaar; het goedkoopste abonnement begint bij $70/maand voor een team van drie gebruikers

Kan overweldigend zijn voor gebruikers die zich alleen willen concentreren op specifieke functies zoals e-mailmarketing

Telefonische ondersteuning is alleen beschikbaar voor klanten met het Enterprise-abonnement

prijzen van #### ActiveCampaign

Lite: Begint bij $29/mo jaarlijks gefactureerd of $39/maand maandelijks gefactureerd

Begint bij $29/mo jaarlijks gefactureerd of $39/maand maandelijks gefactureerd Plus: Begint bij $49/mo jaarlijks gefactureerd of $70/maand maandelijks gefactureerd

Begint bij $49/mo jaarlijks gefactureerd of $70/maand maandelijks gefactureerd Professioneel: Begint bij $149/mo jaarlijks gefactureerd of $187/maand maandelijks gefactureerd

Begint bij $149/mo jaarlijks gefactureerd of $187/maand maandelijks gefactureerd Enterprise: Aangepaste prijzen voor grote organisaties met geavanceerde behoeften

ActiveCampaign beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 sterren (10.570 beoordelingen)

4,5/5 sterren (10.570 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 sterren (2323 beoordelingen)

3. Brevo

via Brevo Brevo, voorheen Sendinblue genaamd, is een modern e-mailmarketingplatform dat effectieve communicatie tussen bedrijven en hun klanten vergemakkelijkt. Met een nieuwe visuele identiteit richt Brevo zich nu op het bieden van een gebruiksvriendelijke interface, waardoor het toegankelijk is voor gebruikers van alle niveaus.

Brevo biedt aanpasbare sjablonen voor e-mails, een drag-and-drop editor, transactie e-mails en de mogelijkheid om SMS- en WhatsApp-campagnes uit te voeren. De mogelijkheid om op tekst gebaseerde campagnes uit te voeren onderscheidt het van andere Mailchimp alternatieven.

Brevo beste functies

Verstuur 300 e-mails per dag met de gratis versie

Toegang tot gratis onbeperkte opslagruimte voor contactpersonen op alle abonnementen

Alle e-mails en berichten combineren in één inbox

Brevo beperkingen

De bouwer voor landingspagina's is alleen inbegrepen in het Business-abonnement en biedt geen variëteit aan integraties met derden

Klantenservice is beperkt, met geen ondersteuning via live chatten in het Starter-abonnement en telefonische ondersteuning is alleen beschikbaar in het Business-abonnement

Brevo prijzen

Free: Bevat basisfuncties zoals sjablonen voor e-mails en een dagelijkse limiet van 300 e-mails

Bevat basisfuncties zoals sjablonen voor e-mails en een dagelijkse limiet van 300 e-mails Starter: Begint met $25/mo, geen limiet voor dagelijkse verzending en basisrapportage en -analyse

Begint met $25/mo, geen limiet voor dagelijkse verzending en basisrapportage en -analyse Business: Biedt meer geavanceerde functies zoals A/B testen en geavanceerde statistieken voor $65/mo

Biedt meer geavanceerde functies zoals A/B testen en geavanceerde statistieken voor $65/mo BrevoPlus: Aangepaste prijzen, inclusief geavanceerde veiligheid en persoonlijke ondersteuningsopties

Brevo beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 sterren (672 beoordelingen)

4,5/5 sterren (672 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 sterren (1858 beoordelingen)

via Constant contact Op maat gemaakt voor kleine bedrijven is Constant Contact een e-mailmarketingtool boordevol functies. Het staat vooral bekend om zijn gebruiksvriendelijke interface, waardoor campagnes gemakkelijk kunnen worden beheerd.

Het platform bevat sjablonen voor e-mails met slepen en neerzetten, een marketing-CRM, taak prioriteit manager beheer van gebeurtenissen en sociale marketing. De prijs begint bij $12/maand, voor maximaal 500 abonnees. Het is een van de meer betaalbare Mailchimp-alternatieven, maar de kosten stijgen sterk naarmate het aantal abonnees toeneemt.

Identificeer trends in e-mails met behulp van krachtige rapportage op basis van wie de e-mails gebruikt

Facebook, Google Ads en Instagram integreren om nieuwe leads te vinden

Gebruik aanbevolen onderwerpregels en AI om aantrekkelijke e-mails te maken

Toegang tot geplande e-mailverzendingen in duurdere abonnementen

Gebrek aan geavanceerde en flexibele werkstromen

Het proces voor het opzeggen van accounts is omslachtig en vereist telefonisch contact binnen kantooruren

Lite: Begint bij $12/maand en bevat essentiële functies zoals sjablonen voor e-mail en CRM

Begint bij $12/maand en bevat essentiële functies zoals sjablonen voor e-mail en CRM Standaard: Begint bij $ 35/maand, voegt functies toe zoals vooraf gebouwde automatiseringen en A/B-onderwerpregeltests

Begint bij $ 35/maand, voegt functies toe zoals vooraf gebouwde automatiseringen en A/B-onderwerpregeltests Premium: Begint bij $ 80/maand, met geavanceerde functies zoals aangepaste automatiseringen en rapportage over inkomsten

G2: 4/5 sterren (5712 beoordelingen)

4/5 sterren (5712 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 sterren (2619 beoordelingen)

5. Omnisend

via Omnisend Omnisend stroomlijnt klantbetrokkenheid, conversie en reactivering via e-mailmarketing en meerdere kanalen. Omnisend is speciaal ontwikkeld voor e-commerce bedrijven en is een van de populaire Mailchimp alternatieven voor retail bedrijven.

Het staat bekend om het vereenvoudigen van het proces van het maken van professionele, verkoopbare e-mails met een bibliotheek van aanpasbare sjablonen. Dit maakt het mogelijk om producten en dynamische codes voor kortingen toe te voegen zonder enige codering.

Omnisend beste functies

Toegang tot een uitgebreide bibliotheek met aanpasbare sjablonen voor professionele e-mails

E-mails opnieuw verzenden naar niet-geopende e-mails via Campaign Booster

Analyses en ROI bijhouden om succes van campagnes te meten

Omnisend beperkingen

Geen RSS-functie voor blogintegratie

Langzamere reactietijden voor klantenservice

Onbeperkt e-mail verzenden is beperkt tot het Pro abonnement

Omnisend prijzen

Free: Basisfuncties voor e-mail met een limiet van 500 maandelijkse e-mailverzendingen

Basisfuncties voor e-mail met een limiet van 500 maandelijkse e-mailverzendingen Standaard abonnement: Prijs $16/maand, biedt meer verzendingen en extra functies zoals onbeperkte web push notificaties

Prijs $16/maand, biedt meer verzendingen en extra functies zoals onbeperkte web push notificaties Pro-abonnement: Voor $ 59/maand, inclusief onbeperkt aantal e-mails en sms'jes, plus geavanceerde rapportage

Omnisend beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 sterren (836 beoordelingen)

4,5/5 sterren (836 beoordelingen) Capterra: 4,7/5 sterren (704 beoordelingen)

6. Campagne Monitor

via Campagne Monitor Met verschillende gebruiksvriendelijke sjablonen is de e-mailmarketingsoftware van Campaign Monitor gericht op gebruiksgemak en effectiviteit.

Het platform biedt datasegmentatie en uitgebreide functies voor automatisering, waardoor e-mailmarketingcampagnes gericht en efficiënt kunnen worden uitgevoerd.

Campaign Monitor wordt voornamelijk gebruikt voor het analyseren van campagneprestaties en het diepgaand bijhouden van gebruikerspaden.

Campaign Monitor beste functies

Sjablonen aanpassen met verschillende weblettertypen

Verkrijg effectieve gegevenssegmentatie-opties voor target campagnes

Geef uw abonnees een voorkeurscentrum om te kiezen hoe u met hen communiceert

Campaign Monitor limieten

Hoge kosten in vergelijking met concurrenten

Beperkte A/B-tests met slechts twee varianten

Campaign Monitor prijzen

Lite: Begint bij $11, maar beperkt het aantal e-mails per maand

Begint bij $11, maar beperkt het aantal e-mails per maand Essentials: Onbeperkt aantal e-mails voor $19/maand

Onbeperkt aantal e-mails voor $19/maand Premier: $149/maand met extra telefonische ondersteuning en geavanceerde functies zoals het geavanceerd bijhouden van koppelingen en verzendtijdoptimalisatie

Campaign Monitor beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 sterren (692 beoordelingen)

4.1/5 sterren (692 beoordelingen) Capterra: 4,5/5 sterren (487 beoordelingen)

7. GetResponse

via GetResponse GetResponse is geëvolueerd van een traditionele e-mailmarketingtool naar een alles-in-één e-commerce en online marketingoplossing.

Het biedt nu uitgebreide functies, waaronder e-mailmarketing, chatten, e-commercetools en webinar hosting.

GetResponse is het meest bekend om zijn aangepaste landingspagina's als onderdeel van de conversietrechter en krachtige automatiseringsfuncties, waardoor het een van de beste Mailchimp alternatieven is.

GetResponse beste functies

Gebruik uitgebreide e-mailmarketingtools zoals autoresponders en formulieren voor aanmelding

Zeer aangepast klanttraject in kaart brengen met behulp van geavanceerde mogelijkheden voor marketing automatisering

Toegang tot een verzameling van ongeveer 215 eigentijdse en bewerkbare e-mailsjablonen

GetResponse limieten

Beperkte opties voor splittesten met slechts vijf onderwerpkopteksten of contentvarianten

De meer geavanceerde functies zoals marketing automatisering, webinar hosting en e-commerce tools zijn alleen beschikbaar op de hogere abonnementen

GetResponse prijzen

E-mailmarketing: Basisfuncties voor e-mailmarketing voor lijsten met minder dan 500 records voor $19/maand

Basisfuncties voor e-mailmarketing voor lijsten met minder dan 500 records voor $19/maand Marketingautomatisering: Functies zoals op gebeurtenissen gebaseerde workflows en het sorteren van contactpersonen voor $ 59/maand

Functies zoals op gebeurtenissen gebaseerde workflows en het sorteren van contactpersonen voor $ 59/maand E-commerce marketing: $ 119/maand, met verschillende functies zoals geavanceerde automatisering, e-commerce tools en webinar hosting

GetResponse beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 sterren (640 beoordelingen)

4.3/5 sterren (640 beoordelingen) Capterra: 4.2/5 sterren (475 beoordelingen)

8. ConvertKit

via ConvertKit ConvertKit is een e-mailmarketingplatform dat speciaal is ontworpen voor makers zoals bloggers, makers van online cursussen en digitale verkopers.

Het biedt een gebruiksvriendelijke interface en gestroomlijnde automatisering die toegankelijk is voor makers op alle niveaus. ConvertKit stelt u in staat om betaalde nieuwsbrieven te hebben en digitale producten te verkopen als een solopreneur, waardoor het een full-stack marketing tool is.

ConvertKit beste functies

Personaliseer e-mailsequenties met automatisering

Focus op platte tekst e-mails om een persoonlijke verbinding met het publiek te behouden

Target specifieke abonneegroepen met efficiënt beheer van lijsten

ConvertKit beperkingen

Beperkte selectie van vooraf ontworpen e-mailsjablonen

Prijs is afhankelijk van het aantal abonnees

ConvertKit-prijzen

Gratis abonnement: Bevat basisfuncties zoals e-mailuitzendingen en onbeperkte formulieren, gratis tot 1000 abonnees

Bevat basisfuncties zoals e-mailuitzendingen en onbeperkte formulieren, gratis tot 1000 abonnees Creator-abonnement: Begint bij $9/maand met visuele automatiseringsbouwers

Begint bij $9/maand met visuele automatiseringsbouwers Creator Pro-abonnement: Begint bij $25/maand met prioriteit voor live chatten en e-mail ondersteunen

ConvertKit beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 sterren (190 beoordelingen)

4,4/5 sterren (190 beoordelingen) Capterra: 4,7/5 sterren (194 beoordelingen)

9. Moosend

via Moosend Moosend is een veelzijdig alternatief voor Mailchimp en biedt effectief lijstbeheer met uitgebreide segmentatieopties.

Moosend's diepgaande campagne bijhouden om de verkoop en conversies van e-mailmarketing inspanningen te controleren is een top functie voor beginners.

Moosend beste functies

Kies uit meer dan 75 moderne en strakke sjablonen voor e-mails

Flexibele opties voor marketingautomatisering met een uitstekende workstroom editor

Moosend limieten

Beperkte geavanceerde analyses

Ontwerpen voor e-mailsjablonen zijn weliswaar professioneel, maar niet zo creatief als sommige gebruikers misschien prefereren

Moosend prijzen

Gratis proefversie: Inclusief basisfuncties voor 30 dagen met 1000 abonnees en automatisering van de workflow

Inclusief basisfuncties voor 30 dagen met 1000 abonnees en automatisering van de workflow Pro: begint bij $9 met een toegevoegde SMTP server

begint bij $9 met een toegevoegde SMTP server Enterprise: Aangepaste offerte; omvat alle Pro functies zoals doelgroepontdekking

Moosend beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 sterren (561 beoordelingen)

4.7/5 sterren (561 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 sterren (190 beoordelingen)

10. HubSpot

via HubSpot HubSpot is geschikt voor bedrijven die hun e-mailmarketingstrategieën willen verbeteren met verschillende professionele tools, waaronder een aangepaste bouwer voor landingspagina's.

HubSpot biedt uitstekende A/B-tests en analysetools voor effectief campagnebeheer en biedt ook verschillende sjablonen voor websites, e-mails en landingspagina's.

Wat het een van de beste Mailchimp alternatieven maakt, is de integratie met sociale media, wat het bereik van je e-mailmarketinginspanningen vergroot.

HubSpot beste functies

Beheer klantrelaties en inzichten beter met een gratis CRM-tool met onbeperkte contacten

Gebruik efficiënte marketing automatisering en segmentatie voor target campagnes

Vergroot het bereik van marketinginspanningen door marketingopties voor sociale media te integreren

HubSpot beperkingen

De prijsstructuur kan steil zijn, vooral bij het overstappen van de "Starter" naar meer geavanceerde pakketten

De uitgebreide functies van het platform kunnen overweldigend zijn voor beginners of kleine bedrijven

HubSpot prijzen

Starter: Begint bij $20 per maand met beperkte functies

Begint bij $20 per maand met beperkte functies Professional en Enterprise: Met uitgebreide functies, maar aanzienlijk duurder: het Professional-abonnement begint bij $890 per maand en het Enterprise-abonnement bij $3.600 per maand

HubSpot beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 sterren (10493 beoordelingen)

4.4/5 sterren (10493 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 sterren (5747 beoordelingen)

Hoewel we ons hier voornamelijk hebben gericht op e-mailmarketingtools, is het belangrijk om platforms te overwegen die, hoewel ze er niet exclusief voor bedoeld zijn, uw e-mailmarketinginspanningen aanzienlijk kunnen verbeteren. ClickUp is een goed voorbeeld en biedt generatieve functies op basis van AI die het e-mailmarketingproces aanvullen en stroomlijnen.

ClickUp

Ontdek ClickUp om uw campagnes en projecten te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-taak automatiseringen

ClickUp is niet alleen een tool voor projectmanagement; het is een veelzijdig platform dat een waardevolle aanwinst kan zijn voor uw e-mailmarketingstrategie. ClickUp's projectmanagement voor e-mail kunt u e-mailmarketingcampagnes integreren in uw projectmanagement workflows. Dit zorgt ervoor dat uw e-mailmarketing taken worden beheerd en afgestemd op uw bredere doelen en deadlines van het project.

Om e-mail taken te stroomlijnen en te integreren in je algemene projectmanagement, kun je het volgende proberen ClickUp's sjabloon voor e-mailmarketing om uw e-mailcampagnes efficiënt te organiseren en te beheren.

Coördineer effectief met je team en vereenvoudig het plannen van content en het bijhouden van e-mailprestaties en stroomlijn je e-mail marketingwerkstromen met het ClickUp sjabloon voor e-mailmarketingcampagnes

ClickUp biedt ook sjablonen voor communicatieplannen om uw communicatiestrategieën te vereenvoudigen.

Wees grenzeloos met ClickUp AI

De ClickUp AI schrijfassistent kan helpen om overtuigende, foutloze content voor e-mails te maken, tijd te besparen en de creativiteit te verhogen. Het is een hulpmiddel dat ideeën, kaders en zelfs volledige conceptversies van e-mails kan genereren, waardoor het aanmaken van content efficiënter wordt.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/AI-Overzicht-GIF.gif Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw kopij, e-mailreacties en meer op te poetsen /%img/

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

Eenvoudig samenwerken op afstand met ClickUp

Door samenwerking en projectmanagement te vergemakkelijken, ClickUp Ontwerp zorgt ervoor dat de stappenplannen voor uw e-mailmarketing efficiënt worden opgesteld en worden afgestemd op de doelen van uw campagne. Het helpt bij het prioriteren van uw werk en biedt ingebouwde functies om tijdlijnen en herinneringen in te stellen.

Brainstorm, strategiseer of breng werkstromen in kaart met de visueel samenwerkende ClickUp Whiteboards

ClickUp functies

E-mailmarketing integreren in het bredere kader van projecten met behulp van uitgebreide projectmanagementtools

Sorteer alle e-mails met filters met behulp vane-mailbeheer functies

Beter samenwerken met geavanceerde communicatietools, zoals e-mail, chatten en Clip

Genereer foutloze content voor e-mail metAI schrijven hulp in documenten

ClickUp limieten

Mist gespecialiseerde functies voor e-mailmarketing

Meer geschikt voor projectmanagement dan voor speciale e-mailmarketing

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met de verkoopteam voor een aangepast abonnement

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9183 beoordelingen)

4.7/5 (9183 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3920 beoordelingen)

Voor het uitvoeren van betere e-mailcampagnes

E-mailmarketing staat bekend als een kosteneffectieve methode om uw producten en diensten te promoten. Op dit moment is Mailchimp misschien uw tool, of u wilt misschien beginnen met uw e-mailmarketingcampagnes.

Hoe dan ook, deze alternatieven zullen je e-mailcampagnes een stapje hoger brengen en je een betere ROI opleveren.

Voeg ClickUp toe aan de mix! Naast het feit dat het een tool voor projectmanagement is, kunnen de functies voor projectmanagement en de communicatietools helpen om uw doelen op het gebied van e-mailmarketing te bereiken. Aanmelden voor ClickUp vandaag nog en begin met die e-mails! 🎉