10 Beste linkbuilding software voor SEO teams in 2024

Je schrijft het ultieme artikel over een onderwerp en ziet het wekenlang begraven op pagina 5 van de zoekresultaten van Google.

Zelfs nadat je duizenden dollars hebt uitgegeven aan professionele schrijvers, kom je nog steeds niet hoger dan het zoekwoord dat je wilt.

We hebben het allemaal meegemaakt. Wat is dan het echte probleem?

Als uw site niet de juiste links heeft die naar de juiste pagina's verwijzen, kunnen uw resultaten een klap krijgen. Tegenwoordig geven zoekalgoritmen de voorkeur aan legitieme linkbuilding boven duistere tactieken of zwakkere site-autoriteiten.

Denk er eens over na-Google jongleert met tonnen inhoud van topkwaliteit die strijden om die felbegeerde toppositie in verschillende sectoren. Het houdt zowel je on-page als off-page strategieën in de gaten om gebruikers de beste zoekresultaten te geven.

Een solide backlinkprofiel en de opzet van interne links vertellen Google dat uw inhoud aanslaat bij uw doelgroep, waardoor uw site relevanter en waardevoller wordt voor gebruikers.

Investeert u een fortuin in een contentstrategie en reclamecampagnes maar de juiste linkbuildingtools verwaarlozen? Dan loop je alleen maar meer risico. Bespaar jezelf geld, tijd en gedoe door gratis linkbuildingtools te gebruiken.

Wij hebben een selectie gemaakt van de beste linkbuildingprogramma's die consistent de juiste contentstrategie bieden. Laten we er meteen in duiken!

**Wat moet je zoeken in software voor linkbuilding?

Voordat we in onze topselecties duiken, zijn hier een paar kwaliteiten die een goed linkbuildingprogramma onderscheiden:

Simpelheid : Het moet eenvoudig in te stellen en te navigeren zijn zonder technische problemen

: Het moet eenvoudig in te stellen en te navigeren zijn zonder technische problemen Betrouwbaarheid van gegevens: Zorg ervoor dat het betrouwbare, realtime en nauwkeurige gegevens over uw linkvooruitzichten biedt om te helpen bij het nemen van datagestuurde beslissingen

Zorg ervoor dat het betrouwbare, realtime en nauwkeurige gegevens over uw linkvooruitzichten biedt om te helpen bij het nemen van datagestuurde beslissingen Schaalbaarheid: Toegang tot de meeste populaire functies die bekend staan als hulpmiddel voor contentstrategie-pijplijnen

Toegang tot de meeste populaire functies die bekend staan als hulpmiddel voor contentstrategie-pijplijnen Kosteneffectief: De prijs moet flexibel genoeg zijn om tegemoet te komen aan het budget van uw bedrijf en aan de wensen van de klantmarketingdoelstellingen* Functionaliteit: Het moet geschikt zijn voor outreachcampagnes,concurrentieanalyseen responsmeting

De prijs moet flexibel genoeg zijn om tegemoet te komen aan het budget van uw bedrijf en aan de wensen van de klantmarketingdoelstellingen* Het moet geschikt zijn voor outreachcampagnes,concurrentieanalyseen responsmeting Eenvoudige integratie: Zorg ervoor dat het naadloos integreert met uw zoekmachine optimalisatie, CRM en keyword research tools

De 10 beste linkbuildingtools voor gebruik in 2024

1. Ahrefs

via Ahrefs Ahrefs is een krachtige software met indrukwekkende linkbuildingfuncties. In eerste instantie ontworpen om backlinks te controleren, is het in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een toonaangevende database van zoekwoorden en backlinks.

De meeste SEO experts zweren bij Ahrefs als een van de ultieme "backlink checkers" in combinatie met andere topklasse tools.

Ahrefs dekt al uw bases: onderzoek, publiceren van sites linken, bijhouden en hergebruiken van content. Het is een goudmijn om de linkingstrategieën van je concurrenten te bestuderen en erop te reageren.

De beste functies van Ahrefs

Totale websiteoverzicht : Bekijk het siteoverzicht voor een gedetailleerde blik op domein- en URL-waarderingen. Verken een uitgebreid profiel met realtime linktypen, kwaliteit, verwijzende domeinen, nuttige linkopbouwmetriek, backlinkprofielen, relevante linkopbouwkansen, externe links, gebroken linkopbouwkansen, verkeersbronnen en vele andere linkopbouwcampagnekenmerken. Bovendien krijgt u duidelijke, grafische illustraties die de linkgroei van een domein in de loop van de tijd laten zien

: Bekijk het siteoverzicht voor een gedetailleerde blik op domein- en URL-waarderingen. Verken een uitgebreid profiel met realtime linktypen, kwaliteit, verwijzende domeinen, nuttige linkopbouwmetriek, backlinkprofielen, relevante linkopbouwkansen, externe links, gebroken linkopbouwkansen, verkeersbronnen en vele andere linkopbouwcampagnekenmerken. Bovendien krijgt u duidelijke, grafische illustraties die de linkgroei van een domein in de loop van de tijd laten zien Domeinvergelijking : Leg de URL van een concurrent naast een andere URL en zie hoe ze zich verhouden. Vergelijk hun linksterkten, autoriteiten en zoekwoorden en ontdek eventuele gaten tussen hen

: Leg de URL van een concurrent naast een andere URL en zie hoe ze zich verhouden. Vergelijk hun linksterkten, autoriteiten en zoekwoorden en ontdek eventuele gaten tussen hen Kruiskoppelingen : Verkrijg gedetailleerde en waardevolle informatie over verwijzende domeinen

: Verkrijg gedetailleerde en waardevolle informatie over verwijzende domeinen Details gebroken links : Vind de foutpagina's die van invloed zijn op een domein, zodat u ze kunt aanpakken of effectiever kunt samenwerken

: Vind de foutpagina's die van invloed zijn op een domein, zodat u ze kunt aanpakken of effectiever kunt samenwerken Vermeldingen : Gebruik de functie Content Explorer om backlinks te controleren en snel niet-gelinkte vermeldingen te ontdekken. Voer uw merk in en activeer de filter "Niet-gelinkte domeinen markeren" om te zien of deze pagina's aan u gerelateerd zijn

: Gebruik de functie Content Explorer om backlinks te controleren en snel niet-gelinkte vermeldingen te ontdekken. Voer uw merk in en activeer de filter "Niet-gelinkte domeinen markeren" om te zien of deze pagina's aan u gerelateerd zijn Inhoudsanalyse: Vind nuttige trefwoordkansen die je contentstrategie opschalen

De beperkingen van Ahrefs

Als je een budget hebt, krijg je misschien niet veel waarde omdat je het nieuwe kredietsysteem snel kunt opgebruiken

Het biedt geen verkeersanalyses voor concurrerende domeinen

Prijzen voor Ahrefs

Gratis

Lite : $99 per maand voor één gebruiker

: $99 per maand voor één gebruiker Standaard : $179 per maand voor één gebruiker

: $179 per maand voor één gebruiker Geavanceerd : $399 per maand voor drie gebruikers

: $399 per maand voor drie gebruikers Agency: $999 per maand voor vijf gebruikers

Ahrefs beoordelingen en ratings

G2 : 4.5/5 (494 beoordelingen)

: 4.5/5 (494 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (540 beoordelingen)

2. Link Fluister

via Linkwhisper Linkwhisper is een betrouwbare tool voor interne linkbuilding. Het controleert de relevantie van je inhoud en stelt op het dashboard de beste interne linkstructuur voor je on-page SEO voor.

Link Whisper neemt het gedoe weg van het zoeken naar de juiste interne bronnen om te linken in je artikelen. Als WordPress je CMS is, identificeert het snel verweesde pagina's, repareert het gebroken links en pakt het 404-fouten aan, wat uiteindelijk je optimalisatie van je website voor SEO.

Link Whisper beste eigenschappen

Direct toegang tot de juiste aanbevelingen voor interne links voor pagina's en berichten

Analyseer je interne linkprofiel van het aantal interne links in je berichten tot je linkstatussen

Ontdek de bron en bestemming van elke dode link en repareer of verwijder de gebroken links met een paar klikken

Link Whisper beperkingen

Beperkte opties om linkaanbevelingen te filteren, sorteren of prioriteren op basis van je voorkeuren of criteria

Beperkte functionaliteit omdat het alleen werkt binnen het WordPress CMS

Link Whisper prijzen

$77 voor een licentie voor één site per jaar

$117 voor drie sitelicenties per jaar

$167 voor tien sitelicenties per jaar

Reviews en beoordelingen overLink Whisper

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

3. BuzzStream

via Buzzstream BuzzStream is een CRM en outreach-tool die helpt om je linkbuildingproces consistent te houden. Verzend en volg linkverzoeken, pas aan en regel outreach e-mails op een centrale locatie.

Buzzstream maakt automatisch een shortlist van website backlinks metriek en contactgegevens voor potentiële prospects. Het helpt bij het opbouwen van een betrouwbare database van marketeers, waardoor je kansen op betere linkstatistieken toenemen. Het lanceren van linkbuilding outreach campagnes is eenvoudig als je snel je strategische mijlpalen wilt bereiken.

BuzzStream beste eigenschappen

Intensiveer het zoeken naar contactpersonen, het opnemen van leads, linkanalyse en het maken van e-mails voor campagnes met behulp van zelfgemaakte thema's - op één plek!

Organiseer taken, tag prospects, stel herinneringen in en filter leads op basis van voorkeuren

Pas campagnes aan met de functie voor aangepaste velden voor outreach op maat

Beperkingen van DuzzStream

Onhandige interface; vereist meer tijd om de software te leren gebruiken

Prijzen van DuzzStream

Starter : $24 per maand (1 gebruiker en $24 per extra gebruiker)

: $24 per maand (1 gebruiker en $24 per extra gebruiker) Groei : $124 maandelijks (3 gebruikers en $40 per extra gebruiker)

: $124 maandelijks (3 gebruikers en $40 per extra gebruiker) Professioneel : $299 per maand (6 gebruikers en $50 per extra gebruiker)

: $299 per maand (6 gebruikers en $50 per extra gebruiker) Custom: $999 per maand (15+ gebruikers)

BuzzStream beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (150+ beoordelingen)

: 4.1/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (20+ beoordelingen)

4. BuzzSumo

via BuzzSumo BuzzSumo helpt u bij het vinden en evalueren van de meest populaire en relevante inhoud voor elk onderwerp of trefwoord. Je ontdekt trending onderwerpen, ideeën voor inhoud, mogelijkheden voor gastposten, merkvermeldingen, niche-beïnvloeders en nog veel meer.

BuzzSumo beste eigenschappen

Ontdek populaire inhoudstrends op basis van shares en engagements op trefwoorden, domeinen en onderwerpen

Monitor het web, sociale media en blogs om sentimenten en vermeldingen over uw trefwoorden te ontdekken

Onderzoek, volg en vergelijk eenvoudig inhoud van verschillende domeinen, trefwoorden en onderwerpen

Beperkingen van BuzzSumo

Heeft geen e-mail en daarom kunt u geen link-building campagnes automatiseren.

Prijzen vooruzzSumo

Contentcreatie : $199 per maand (1 gebruiker)

: $199 per maand (1 gebruiker) PR & Communicatie : $299 per maand (5 gebruikers)

: $299 per maand (5 gebruikers) Suite : $499 per maand (10 gebruikers)

: $499 per maand (10 gebruikers) Enterprise: $999 per maand (30 gebruikers)

BuzzSumo beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (140+ beoordelingen)

5. SEMrush

Via Semrush SEMrush is een populair zoekwoord- en linkonderzoekstool. Het helpt marketeers SEO, PPC en alle aspecten van de contentstrategie aan te pakken door mogelijkheden voor linkbuilding aan te wijzen.

Met meer dan 39 unieke functies blijft SEMrush zichzelf updaten met nieuwe functies om de domein autoriteit en online zichtbaarheid van een website te verbeteren.

SEMrush beste functies

Robuust SEO-onderzoek en tools : Voer uitgebreide analyses uit op elke website om te begrijpen welke links hun rankings beïnvloeden. Evalueer ook de kwaliteit en conditie van die links

: Voer uitgebreide analyses uit op elke website om te begrijpen welke links hun rankings beïnvloeden. Evalueer ook de kwaliteit en conditie van die links Site auditing : Zoek uit welke problemen uw zoekmachine ranking kunnen schaden

: Zoek uit welke problemen uw zoekmachine ranking kunnen schaden Hulpprogramma's voor zoekwoordenonderzoek voor organische en PPC-zoekwoorden: Volg de zoekwoorden die het meeste verkeer naar een website leiden, zowel via betaalde zoekopdrachten als via organische resultaten

voor organische en PPC-zoekwoorden: Volg de zoekwoorden die het meeste verkeer naar een website leiden, zowel via betaalde zoekopdrachten als via organische resultaten SEO op pagina : Plak uw artikel in SEMrush's content optimizer tool om het rankingpotentieel van uw zoekopdrachten te verbeteren

: Plak uw artikel in SEMrush's content optimizer tool om het rankingpotentieel van uw zoekopdrachten te verbeteren Competitor analyse : Zoek uit welke links en trefwoorden uw branchegenoten in hun voordeel gebruiken

: Zoek uit welke links en trefwoorden uw branchegenoten in hun voordeel gebruiken Domeinvergelijking : Leg de URL van een concurrent naast een andere URL en kijk hoe ze zich verhouden. Vergelijk hun sterke punten, zoals links, autoriteiten en zoekwoorden, en zoek naar eventuele gaten tussen hen

: Leg de URL van een concurrent naast een andere URL en kijk hoe ze zich verhouden. Vergelijk hun sterke punten, zoals links, autoriteiten en zoekwoorden, en zoek naar eventuele gaten tussen hen Details over gebroken links: Zoek en identificeer de foutpagina's die van invloed zijn op een domein, zodat u ze kunt herstellen of effectiever kunt samenwerken

SEMrush beperkingen

De gebruikersinterface is niet de meest gebruiksvriendelijke

Vrij duur als je met een laag budget werkt

SEMrush prijzen

Pro : $119,95 per maand

: $119,95 per maand Guru : $229,95 per maand

: $229,95 per maand Zakelijk : $449,95 per maand

: $449,95 per maand Custom: onderhandelbaar

SEMrush beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1800+ beoordelingen)

4.5/5 (1800+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (2100+ beoordelingen)

6. Postaga

via Pitchbox Pitchbox is een go-to link-building en sales outreach tool voor ervaren link builders. Het helpt bij het onderzoeken en identificeren van prospects en bij het maken en verspreiden van e-mails. Houd conversaties bij, volg ze op en meet resultaten - alles op één plek.

Pitchbox biedt een gebruiksvriendelijke interface die linkbuilding op grote schaal vereenvoudigt.

De beste functies van Pitchbox

Ideaal voor grote contentmarketingbureaus of bedrijven met grotere workflows en een outreachteam

Verbetert de samenwerking tussen teams omdat meerdere mensen aan dezelfde campagne kunnen werken

Toegang tot aangepaste workflows om uw bereikproces te automatiseren en te optimaliseren

Pitchbox-beperkingen

Gebruikers worstelen met de uitgebreide mogelijkheden van het platform en vinden ze moeilijk te navigeren en te hanteren

Pitchbox prijzen

Professioneel : $550 per maand

: $550 per maand Enterprise: $1500 per maand

Pitchbox beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (90+ beoordelingen)

: 4.7/5 (90+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (40+ beoordelingen)

8. NinjaOutreach

via Ninjaoutreach Ninja Outreach is een linkbuilding- en outreach-tool die perfect is voor het bereiken van prospects, bloggers, journalisten en beïnvloeders. Het graaft in je prospects aan de hand van verschillende criteria zoals contactgegevens, sociale volgers, blog posts, domein autoriteit en eerdere interacties.

De beste functies van NinjaOutreach

Analyseer en volg leads met behulp van verschillende statistieken en blijf op de hoogte van je relaties met prospects

Werk samen met uw team om outreachcampagnes te voeren en strategieën voor linkbuilding te ontwikkelen

De beperkingen van NinjaOutreach

Veel gebruikers hebben moeite met het navigeren door de linkbuilding software en hebben vaak een slechte ervaring

NinjaOutreach prijzen

Bronze Ninja : $99 per maand

: $99 per maand Zilver Ninja : $199 maandelijks

: $199 maandelijks Gouden Ninja: $399 maandelijks

NinjaOutreach beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: 3.8/5 (60+ beoordelingen)

9. LinkBuilder.io

via Linkbuilder.io LinkBuilder.io is een linkbuildingbureau dat eersteklas backlinks van betrouwbare sites verzamelt. Hun experts behandelen elk aspect van linkontwikkeling, van outreach en onderhandeling tot plaatsing en prospectie.

LinkBuilder beste eigenschappen

Plan en beheer uw linkbuildingcampagnes op één plaats

Monitor backlinks en beoordeel de ROI van uw linkbuildinginspanningen. Controleer het aantal verworven links, hun kosten en hoe ze het verkeer en de rankings in zoekmachines beïnvloeden

LinkBuilder beperkingen

LinkBuilder is duur voor kleine bedrijven

LinkBuilder prijzen

Startup : $2999 maandelijks

: $2999 maandelijks Groei : $5999 per maand

: $5999 per maand Pro : $9999 maandelijks

: $9999 maandelijks Onderneming: $19999 maandelijks

LinkBuilder beoordelingen en recensies

G2 : Niet genoeg beoordelingen

: Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

**10. BrightLocal

via BrightLocal BrightLocal is een gespecialiseerd platform voor lokale SEO, dat helpt bij het beheren van uw reputatie en beoordelingen, het stimuleren van verkeer en leads uit lokale zoekopdrachten en het optimaliseren van uw lokale rankings.

Het zorgt ervoor dat je NAP (Naam, Adres, Telefoonnummer) online consistent is door citatieproblemen zoals ontbrekende, dubbele of inconsistente vermeldingen op te sporen en te verhelpen.

BrightLocal beste eigenschappen

Analyseer deSEO-gezondheid om eventuele problemen of fouten op te sporen die van invloed kunnen zijn op rankings, uw linkbuildingstrategie of gebruikerservaring

Maak reviewvragen en verzamel feedback van klanten of gebruikers om de digitale reputatie van uw site te verbeteren

BrightLocal beperkingen

BrightLocal werkt alleen met WordPress websites omdat het een WordPress plugin is

Prijzen voor BrightLocal

Track : $39 per maand

: $39 per maand Beheer : $49 per maand

: $49 per maand Grow: $59 per maand

BrightLocal beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (250+ beoordelingen)

Hoewel linkbuilding en SEO-tools superkritisch zijn in je marketingstapel, vormen ze slechts een klein onderdeel van je totale groei-opzet. Je hebt verschillende aspecten nodig, zoals content, e-mailmarketing en betaalde advertenties, naast andere strategieën en tactieken, om samen te werken om je bedrijf te laten groeien.

Eén zo'n tool is ClickUp, dat al je marketingteams samenbrengt om samen te werken aan het behalen van je omzetdoelstellingen.

ClickUp

Gebruik ClickUp om taken en projecten eenvoudig te beheren en efficiënt samen te werken met uw team

ClickUp is een complete taak- en projectbeheer oplossing die u helpt uw marketing op een hoger plan te brengen. Creëer en volg campagnes met ClickUp Marketingteams . Gebruik de Klik omhoog AI om campagne-ideeën te genereren, zoals blogs, casestudy's en briefings.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven, tekst samen te vatten en op te poetsen, e-mailreacties te genereren en meer

De taakbeheersoftware bevat een ClickUp Marketingcampagnebeheer systeem om u te helpen bij het maken, plannen, organiseren, versnellen en bijhouden van de effectiviteit van uw marketingcampagnes .

Plan, organiseer en voer uw marketingcampagnes uit met de sjabloon voor marketingcampagnes van ClickUp

ClickUp biedt ook een bibliotheek met vooraf geselecteerde sjablonen voor ontwerp- en creatieve processen in marketingteams. Met behulp van deze frameworks kun je een ontwerpworkflow creëren die je ideale workflow effectief nabootst en productiviteit en creativiteit stimuleert.

ClickUp beste eigenschappen

Prioriteer projecten : Structureer projecten of vergelijk verschillende linkbuildingcampagnes met behulp van eenprojectprioritering matrix

: Structureer projecten of vergelijk verschillende linkbuildingcampagnes met behulp van eenprojectprioritering matrix Automatisering op maat : Elimineer menselijke afhankelijkheid en automatiseer het planningsproces

: Elimineer menselijke afhankelijkheid en automatiseer het planningsproces Gebruik de kracht van AI : Gebruik eenvoudige prompts om aantrekkelijke informatie te creëren waar andere websites naar willen linken

: Gebruik eenvoudige prompts om aantrekkelijke informatie te creëren waar andere websites naar willen linken Naadloze rapportage : Genereer rapporten over je interne linkbuilding inspanningen. Ontdek de best presterende links en eventuele beperkingen om slimmere beslissingen te nemen

: Genereer rapporten over je interne linkbuilding inspanningen. Ontdek de best presterende links en eventuele beperkingen om slimmere beslissingen te nemen Optimaliseer campagnes: Organiseer en stroomlijn uw plannen voor linkbuilding, beoordeel uw verbindingen, controleer meldingen en blijf up-to-date met de ClickUp Marketing Campagne Management tool

ClickUp beperkingen

ClickUp is sterk aanpasbaar, wat het ontmoedigend kan maken voor beginners

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7 per maand per gebruiker

: $7 per maand per gebruiker Zakelijk : $12 per maand per gebruiker

: $12 per maand per gebruiker Onderneming : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9000+ beoordelingen)

4.7/5 (9000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3500+ beoordelingen)

Verbeter uw SEO en marketing spel in 2024

Link Whisper en andere premium linkbuildingtools richten zich op het verbeteren van de linkkwaliteit en het bereiken van verschillende websites. Dit verhoogt uw geloofwaardigheid op het web en versterkt uw online aanwezigheid, of het nu gaat om meer websitebezoeken, vermeldingen op andere websites of sociale media.

Combineer de kracht van deze tools met een complete oplossing zoals ClickUp voor het beheren van marketingtaken, het waarborgen van een soepele samenwerking tussen teams en tools en uiteindelijk het verbeteren van de productiviteit bij meerdere projecten binnen de organisatie. Aanmelden vandaag nog gratis in.