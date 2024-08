10 Beste Docusign Alternatieven & Concurrenten in 2024

Als je de gewoonte hebt om digitale documenten te verzenden of te ontvangen, kun je op zoek gaan naar manieren om meer geloofwaardigheid en authenticiteit in te bouwen tijdens dergelijke uitwisselingen.

Daarom zijn tools als DocuSign en DocuSign-alternatieven erg populair, omdat ze een enkel vel papier kunnen omvormen tot een juridisch bindend document met elektronische handtekeningen van alle betrokken partijen.

Bovendien besparen oplossingen voor digitale handtekeningen tijd, moeite en middelen. Stel je voor dat je het document moet downloaden, afdrukken, met inkt ondertekenen, scannen en terugsturen - dat zijn vier stappen te veel.

Maar als je op zoek bent naar DocuSign-alternatieven, werkt dit misschien niet voor jou.

Natuurlijk kunnen gebruikers documenten e-handtekenen, digitale controlesporen genereren, herbruikbare sjablonen maken, aangepaste branding toevoegen en nog veel meer. Het mist echter geavanceerde bewerking van documenten en bulkformulieren terwijl het gebruik wordt beperkt door limieten voor enveloppen.

Om nog maar te zwijgen van de onnodige complexiteit van het wijzigen van ondertekenaars of hun rollen en het overzetten van enveloppen binnen de DocuSign-omgeving.

Bovendien biedt DocuSign niet het gewenste niveau van klantenservice voor zijn hoge prijs.

Gelukkig zijn hier tien alternatieven voor DocuSign om het ondertekenen van documenten gemakkelijker te maken!

Wat moet je zoeken in DocuSign Alternatieven?

Voordat we onze lijst met DocuSign alternatieven onthullen, bespreken we eerst een aantal functies en kwaliteiten die de alternatieven moeten bezitten. Hier zijn enkele sleutelfactoren die je in overweging moet nemen bij het doornemen van de DocuSign alternatieven:

Gebruiksgemak : Het eSigning-platform moet een intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface hebben met een vereenvoudigd ondertekeningsproces om zelfs diegenen van dienst te zijn die niet zo technisch onderlegd zijn

: Het eSigning-platform moet een intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface hebben met een vereenvoudigd ondertekeningsproces om zelfs diegenen van dienst te zijn die niet zo technisch onderlegd zijn Wettelijke geldigheid : Om digitale handtekeningen geldig en afdwingbaar te maken, moet de juridisch bindende eSignature-oplossing voldoen aan normen en voorschriften zoals de ESIGN Act, UETA, eIDAS, PIPEDA, Electronic Transactions Act, etc., afhankelijk van de branche en geografische regio

: Om digitale handtekeningen geldig en afdwingbaar te maken, moet de juridisch bindende eSignature-oplossing voldoen aan normen en voorschriften zoals de ESIGN Act, UETA, eIDAS, PIPEDA, Electronic Transactions Act, etc., afhankelijk van de branche en geografische regio Document editor : Hoewel de software voor digitale handtekeningen misschien geen document editor vereist, maakt het bij de hand hebben ervan het een uitstekend DocuSign alternatief. Je kunt het gebruiken om documenten te bewerken en aan te passen of zelfs sjablonen te gebruiken voor het verkrijgen van elektronische handtekeningen

: Hoewel de software voor digitale handtekeningen misschien geen document editor vereist, maakt het bij de hand hebben ervan het een uitstekend DocuSign alternatief. Je kunt het gebruiken om documenten te bewerken en aan te passen of zelfs sjablonen te gebruiken voor het verkrijgen van elektronische handtekeningen Veiligheid en compliance : Digitale documenten waarvoor elektronische handtekeningen nodig zijn, kunnen vertrouwelijk zijn. Daarom moeten ze worden beschermd met maatregelen zoals end-to-end encryptie, multi-factor verificatie, audittrails, enz. om de veiligheid en integriteit van het document te garanderen, vooral als het gaat om regelgeving zoals HIPAA of GDPR

: Digitale documenten waarvoor elektronische handtekeningen nodig zijn, kunnen vertrouwelijk zijn. Daarom moeten ze worden beschermd met maatregelen zoals end-to-end encryptie, multi-factor verificatie, audittrails, enz. om de veiligheid en integriteit van het document te garanderen, vooral als het gaat om regelgeving zoals HIPAA of GDPR Verificatie : Het hulpmiddel voor elektronische handtekeningen kan verificatiemethoden gebruiken zoals biometrische verificatie, toegangscode of e-mailverificatie om ervoor te zorgen dat de beoogde ondertekenaar het document heeft ondertekend

: Het hulpmiddel voor elektronische handtekeningen kan verificatiemethoden gebruiken zoals biometrische verificatie, toegangscode of e-mailverificatie om ervoor te zorgen dat de beoogde ondertekenaar het document heeft ondertekend Document bijhouden : Met deze functie kunt u de status van het document volgen. Een weergave op het hoogste niveau van wie het document heeft, wie het heeft ondertekend en wie het nog moet ondertekenen, zorgt ervoor dat er tijdens het ondertekeningsproces niets door de mazen van het net glipt

: Met deze functie kunt u de status van het document volgen. Een weergave op het hoogste niveau van wie het document heeft, wie het heeft ondertekend en wie het nog moet ondertekenen, zorgt ervoor dat er tijdens het ondertekeningsproces niets door de mazen van het net glipt Notificaties en herinneringen : Weten wat de locatie of voortgang van het document is, is onvoldoende. De alternatieven voor DocuSign moeten geautomatiseerde herinneringen en notificaties geven aan de verzender van het document en aan de ondertekenaars om ervoor te zorgen dat het ondertekeningsproces volgens schema verloopt

: Weten wat de locatie of voortgang van het document is, is onvoldoende. De alternatieven voor DocuSign moeten geautomatiseerde herinneringen en notificaties geven aan de verzender van het document en aan de ondertekenaars om ervoor te zorgen dat het ondertekeningsproces volgens schema verloopt Mobiele toegankelijkheid: DocuSign is beschikbaar voor Apple- en Android-toestellen. Daarom is het logisch dat de alternatieven voor DocuSign ook mobiele apps hebben voor elektronische handtekeningen onderweg. De wereld gaat te snel om te stoppen voor een handtekening

De 10 beste alternatieven voor DocuSign in 2024

Of je nu op zoek bent naar betaalde, wettelijk bindende handtekeningoplossingen of oplossingen voor elektronische handtekeningen met een gratis abonnement, hier zijn enkele solide kanshebbers als DocuSign-alternatieven om documenten te ondertekenen.

1. PandaDoc

Via PandaDoc PandaDoc is een bekende automatisering van documenten platform waarmee gebruikers eenvoudig documenten kunnen maken, bijhouden en verzenden. Als een van de toonaangevende DocuSign-alternatieven gaat PandaDoc verder dan elektronische ondertekening door geavanceerde functies te ondersteunen, zoals realtime samenwerking, het bijhouden van documenten, aangepaste branding en native integratie met verschillende apps van derden.

PandaDoc beste functies

End-to-end documenten aanmaken en delen met behulp van een intuïtieve drag-and-drop document editor

Onbeperkte en veilige wettelijk bindende digitale handtekeningen voor de uitvoering en handhaving van contracten

Uitgebreide documentbibliotheek met 750+ herbruikbare sjablonen

Aanpasbare handtekeningen met variabele lettertypes, kleuren, typografie, enz.

Herinneringen instellen voor het elektronisch ondertekenen van documenten

Integreert met bijna 20 zakelijke toepassingen voor CRM, betaling, productiviteit, enz.

PandaDoc limieten

Voornamelijk gericht op contractbeheer

De website is soms traag, hapert en is onbetrouwbaar

PandaDoc prijzen

Biedt een 14-daagse gratis proefversie.

Essentials: $35 per zetel per maand

$35 per zetel per maand Business: $65 per zetel per maand

$65 per zetel per maand Enterprise-abonnementen: Aangepaste prijzen

PandaDoc biedt ook prijzen per document. Hiervoor moet je contact opnemen met sales en de prijs bepalen op basis van je volume.

PandaDoc beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.257 beoordelingen)

4.7/5 (2.257 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.057 beoordelingen)

2. Dropbox ondertekenen (voorheen HelloSign)

via Dropbox ondertekenen De volgende in onze lijst van DocuSign alternatieven is HelloSign, dat na de overname door Dropbox, een bekend platform voor het hosten van bestanden, werd omgedoopt tot Dropbox Sign. Het is een oplossing voor elektronische handtekeningen die het ondertekeningsproces vereenvoudigt door het digitaal en veilig te maken.

Dropbox Sign beste functies

Mobielvriendelijke formulieren voor het ondertekenen van documenten onderweg

Vraag juridisch bindende elektronische handtekeningen aan van PDF's of Word-bestanden.

Het abonnement Dropbox + Sign Essentials combineert het beste van Dropbox voor het delen van documenten en Sign Essentials voor het ondertekenen van documenten

No-code integraties met providers van cloud opslagruimte, HR-tools, CRM's, enz.

Ondersteunt elektronische handtekeningen in 22 talen

Dropbox Sign limieten

Wordt niet geleverd met oplossingen voor het aanmaken of bewerken van documenten

Mist de geavanceerde functies om betalingen te innen of documenten te analyseren

Prijzen van Dropbox Sign

Dropbox Sign biedt een gratis proefversie van 30 dagen met een gratis abonnement voor alleen elektronisch ondertekenen.

Essentials: $20 per maand

$20 per maand Dropbox + Sign Essentials: $22 per maand

$22 per maand Standaard: $30 per zetel per maand

$30 per zetel per maand Premium: Aangepaste prijzen

Dropbox Sign beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.099 beoordelingen)

4.7/5 (2.099 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (1.422 beoordelingen)

3. Handtekening

via Handtekening Als je op zoek bent naar DocuSign alternatieven die eenvoudig en recht door zee zijn, dan is Signaturely de moeite waard om aantekening van te maken. Door alle toeters en bellen weg te laten, doet deze no-nonsense, betaalbare oplossing voor elektronische handtekeningen wat het belooft: handtekeningen verzamelen.

Signaturely beste functies

One-stop tool voor het aanmaken van documenten en toegangsbeheer

Overzichtelijke en intuïtieve interface met snelle functie om documenten te ondertekenen

Automatische notificaties en herinneringen voor degenen die nog documenten moeten ondertekenen

Wettelijk bindende digitale handtekeningen ondersteund door 60 internationale wetten voor e-handtekeningen

Herbruikbare sjablonen en aangepaste branding voor documenten

Handtekening limieten

Geen speciale mobiele app

Heeft geen ingebouwde editor voor documenten

Beperkte integraties met Google Drive, Dropbox, OneDrive en Box.

Handtekening prijzen

Signaturely biedt een 7-daagse gratis proefversie van hun betaalde abonnementen.

Gratis abonnement: Eén elektronische handtekening op een document per account

Eén elektronische handtekening op een document per account Persoonlijk: $20 per zetel per maand

$20 per zetel per maand Business: $40 per zetel per maand

Signaturely beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (270 beoordelingen)

4.8/5 (270 beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (351 beoordelingen)

4. Adobe-handtekening

via Adobe-handtekening Gezien het wijdverbreide gebruik van Acrobat Reader om documenten (vooral PDF) te beheren, is Adobe een begrip geworden dat geen introductie nodig heeft. Als uitgebreid platform voor documentbeheer wordt de Adobe Document Cloud-omgeving geleverd met de Adobe Acrobat Sign-tool om e-handtekeningen te verzamelen.

Adobe Sign beste functies

Adobe Sign biedt volledige mobiliteit omdat gebruikers documenten kunnen ondertekenen op mobiele telefoons of desktops

Biedt realtime zichtbaarheid van alle documenten die beschikbaar zijn voor handtekeningen

Waarschuwt de verzender wanneer het document is ondertekend

Maakt bulkverzending van formulieren, contracten en andere documenten met één klik mogelijk

Naadloze integratie met 50+ high-profile business tools en platforms

Ondersteunt het verzamelen van betalingen via kredietkaarten, digitale portemonnees en andere online betalingsgateways

beperkingen van Adobe Sign

Het niveau van naleving van e-handtekeningen kan per abonnement verschillen, waardoor de 'wettelijk bindende' digitale handtekening twijfelachtig wordt

Een aanzienlijk deel van de kritieke functies zit verborgen achter de dure Enterprise-abonnementen

Mist documentanalyse

Adobe Sign prijzen

Adobe Sign biedt een 14-daagse gratis proefversie.

Voor particulieren

Standaard: $22,99 per maand

$22,99 per maand Acrobat Pro: $29,99 per maand

Voor Teams (jaarlijks gefactureerd)

Standaard: $14,99/licentie per maand

$14,99/licentie per maand Acrobat Pro: $23,99/licentie per maand

$23,99/licentie per maand Acrobat Sign Solutions: Aangepaste prijzen

Adobe Sign beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (931 beoordelingen)

4.4/5 (931 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.131 beoordelingen)

5. Signeasy

via Signeasy Signeasy is een uitstekende optie voor wie op zoek is naar hybride DocuSign-alternatieven waarmee online en offline elektronische handtekeningen kunnen worden verzameld. Net als de vele besproken juridisch bindende oplossingen voor e-handtekeningen, voldoet ook Signeasy aan verschillende internationale en regionale wetten en regels.

Signeasy beste functies

Ondersteunt elektronische documenten in 25+ formaten bereik van PDF, Word, PNG, JPG, HTML, en meer

Elektronische handtekening is beschikbaar in 24 ondersteunde talen

Offline en persoonlijk ondertekenen mogelijk

Genereert wettelijk verdedigbaar digitaal controlespoor

Geavanceerde functies zijn biometrische verificatie, verificatie van ondertekenaar, documentverificatie, ondertekening op basis van Aadhaar, enz.

Beschikbaar voor web, mobiel en andere apparaten

Signeasy limieten

Ontbreekt aan betalingsinning en documentanalyse

Dure en beperkte integraties. Instance, Salesforce integratie kost $20 per maand, terwijl integratie met HubSpot of Pipedrive niet beschikbaar is

Signeasy prijzen

Signeasy biedt een 14-daagse gratis proefversie.

Essential: $12 per gebruiker per maand (single user)

$12 per gebruiker per maand (single user) Teams: $24 per gebruiker per maand

$24 per gebruiker per maand Business: $36 per gebruiker per maand

$36 per gebruiker per maand Business Plus: $60 per gebruiker per maand

Signeasy beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (606 beoordelingen)

4.6/5 (606 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (455 beoordelingen)

6. Jotform-bord

via Jotform Jotform zou een superset zijn van de vele DocuSign alternatieven omdat het het maken van formulieren als kernaanbod heeft. Gebruik de eenvoudige drag-and-drop functie om aangepaste formulieren en digitale documenten te maken die mensen elektronisch ondertekenen. Of kies uit de meer dan 600 sjablonen van Jotform Sign, pas het aan je bedrijf aan en verstuur documenten om juridisch bindende handtekeningen te verzamelen!

Jotform Sign beste functies

Maak een openbare link voor het delen van documenten met een groot publiek

Ondersteunt de toewijzing van meerdere rollen ondertekenaars

Herbruikbare sjablonen kunnen zo vaak als nodig worden verzonden

Een van de weinige DocuSign alternatieven met een gratis abonnement

met een gratis abonnement Compatibel met smartphones, tablets en desktops

Jotform Sign beperkingen

Heeft een steile leercurve die gebruikers ervan weerhoudt het volledige potentieel te benutten

Betaalde abonnementen zijn aan de dure kant

Jotform prijzen

Starter: Free (maximaal 5 formulieren)

Free (maximaal 5 formulieren) Brons: $39 per gebruiker per maand (maximaal 25 formulieren)

$39 per gebruiker per maand (maximaal 25 formulieren) Zilver: $49 per gebruiker per maand (maximaal 50 formulieren)

$49 per gebruiker per maand (maximaal 50 formulieren) Goud: $129 per gebruiker per maand (maximaal 100 formulieren)

$129 per gebruiker per maand (maximaal 100 formulieren) Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Jotform Sign beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (771 beoordelingen)

4.7/5 (771 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.674 beoordelingen - voor Jotform)

eSignly

via eSignly Als je op zoek bent naar minimalistische DocuSign alternatieven die mobiliteit tussen verschillende apparaten en hybride (online en in-person) ondertekening combineren en een gratis abonnement hebben, dan zal eSignly aan alle eisen voldoen. In plaats van zijn kernwaarde te diversifiëren, richt deze oplossing voor elektronische handtekeningen zich alleen op het ondertekenen en delen van documenten.

eSignly beste functies

Met het gratis abonnement kun je onbeperkt documenten e-handtekenen

Beschikbaar in meer dan 18 talen

Biedt toegangscontrole en privileges voor documentbeheer

Ondersteunt persoonlijk ondertekenen

Gebruikers kunnen uitnodigingen voor ondertekening aanpassen en zelfs bulkondertekenopties gebruiken

Compatibel met verschillende formaten en bestandsgroottes (afhankelijk van het abonnement) 📑

eSignly beperkingen

Kan geen documenten genereren of bewerken

Mist geavanceerde functies en krachtige integraties gezien de prijs

eSignly prijzen

eSignly biedt een gratis proefversie van 30 dagen van de betaalde abonnementen.

Free: $0 (limiet van 5 ondertekenverzoeken)

$0 (limiet van 5 ondertekenverzoeken) Professioneel: $15 per gebruiker per maand

$15 per gebruiker per maand Business: $25 per gebruiker per maand

$25 per gebruiker per maand Enterprise: $40 per gebruiker per maand

eSignly beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (5 beoordelingen)

4.5/5 (5 beoordelingen) Capterra: N/A

8. signNow

via signNow Over DocuSign-alternatieven voor handtekeningen in persoon gesproken, signNow van airSlate is nog een oplossing voor elektronische handtekeningen die het overwegen waard is. Hoewel het gebruikers niet toestaat om documenten vanaf nul aan te maken, geeft het hen wel de flexibiliteit om sjablonen aan te passen of documenten samen te stellen.

signNow beste functies

Stel vervaldata in voor documenten of stel herinneringen in voor tijdgebonden elektronische handtekeningen

Direct waarschuwingen ontvangen wanneer een ontvanger weigert om documenten online te ondertekenen

Bij jaarlijkse facturering is het Business-abonnement verkrijgbaar voor slechts $8 per gebruiker per maand

Geavanceerde functies zoals branding en bulkverzending zijn beschikbaar voor de basis abonnementen

Ondersteunt samenwerking via het aanmaken van teams, gedeelde documentmappen en documentgroepen

signNow limieten

Biedt geen uitgebreide knowledge hub of resourcecentrum voor het inwerken van gebruikers

Beperkte sjablonen is beperkend omdat gebruikers geen documenten kunnen maken

signNow UI en UX zijn verouderd en moeten worden geüpgraded

signNow prijzen

signNow biedt een gratis proefversie van 7 dagen.

Business: $20 per gebruiker per maand

$20 per gebruiker per maand Business Premium: $30 per gebruiker per maand

$30 per gebruiker per maand Enterprise: $50 per gebruiker per maand

$50 per gebruiker per maand Business Cloud: $50 per gebruiker per maand

signNow beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (1.663 beoordelingen)

4.6/5 (1.663 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (513 beoordelingen)

9. DocHub

via DocHub DocHub is een van de alternatieven voor DocuSign met een laserscherpe focus op PDF's. Wanneer gebruikers documenten uploaden in .doc, .docx, .ppt, .xls, .xlsx, .odt, .jpeg, enz. format, zal DocHub ze allemaal omzetten naar PDF. Je kunt ook lege PDF-documenten maken en deze aanvullen met tekst, afbeeldingen en tekeningen naar keuze.

DocHub beste functies

Gebruikers kunnen nieuwe documenten vanaf nul maken, herbruikbare sjablonen bouwen of bestaande documenten uploaden

Instellingen voor bestellingen en meerdere ondertekenaars toevoegen

Rollen toewijzen of toestemming geven om velden te bewerken voor ondertekeningsprocessen waarbij meerdere partijen betrokken zijn

Heeft krachtige bewerkings-, annotatie- en organisatiemogelijkheden op paginaniveau

Documenten delen via deelbare koppelingen, als bijlagen of via fax

Ondertekenaar uitschakelen of verwijderen en ondertekeningsverzoeken ongeldig maken

DocHub beperkingen

Geen mobiele app, en de mobiele website reageert niet goed

Sjablonen zijn moeilijk te bewerken en één misstap kan je terug bij af brengen

DocHub prijzen

DocuHub biedt een gratis proefversie van het Pro abonnement voor 30 dagen.

Free: $0 (vijf e-handtekeningen en drie ondertekeningsverzoeken per maand)

$0 (vijf e-handtekeningen en drie ondertekeningsverzoeken per maand) Pro: $14 per maand

DocHub beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (130 beoordelingen)

4.6/5 (130 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (31 beoordelingen)

10. Zoho ondertekenen

via Zoho ondertekenen Zoals de naam al aangeeft, is Zoho Sign een e-handtekeningstool die de Zoho Suite biedt om documenten te ondertekenen. Omdat het toegang geeft tot het Zoho ecosysteem, doet het veel meer dan documenten ondertekenen en beheren.

Automatiseer workflows, beheer contracten en integreer met andere Zoho tools en modules.

Zoho Sign beste functies

Juridisch bindende e-handtekening oplossing ondersteund door onveranderlijke en transparante audit trails

Moeiteloos documentbeheer met cloud back-up via Zoho WorkDrive, Google Drive, OneDrive, enz.

Ondersteunt samenwerking op afstand door middel van realtime commentaar en toegangscontrole

Maakt persoonlijk ondertekenen en aangepaste branding mogelijk

Gebruikers kunnen het document Nog te doen ondertekenen in 16 verschillende talen

Gebruikers kunnen zowel via de browser als via speciale apps ondertekenen

Zoho Sign limieten

Een van de moeilijkste DocuSign alternatieven met een steile leercurve

Integraties en configuraties zijn moeilijk in te stellen

Zoho Sign prijzen

Zoho biedt een 14-daagse gratis proefversie voor betaalde abonnementen.

Free: $0 (voor één gebruiker, maximaal vijf documenten per maand)

$0 (voor één gebruiker, maximaal vijf documenten per maand) Standaard: $12 per gebruiker per maand

$12 per gebruiker per maand Professioneel: $20 per gebruiker per maand

$20 per gebruiker per maand Enterprise: $28 per gebruiker per maand

Zoho Sign beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (55 beoordelingen)

4.2/5 (55 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (33 beoordelingen)

Hoewel DocuSign en DocuSign-alternatieven de klus klaren, waarom zou je investeren in een speciale applicatie die alleen maar bedoeld is om documenten te ondertekenen? Vooral wanneer uitgebreide platforms zoals ClickUp zoveel meer bieden. Hier is een voorproefje van hoe je het kunt gebruiken om documenten te beheren.

ClickUp

Ontdek ClickUp om uw projecten en documenten te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-taak automatiseringen

ClickUp is een one-stop productiviteitsplatform ontworpen om teams efficiënter te maken. Omdat het beheren van documenten een integraal onderdeel is van het beheren van projecten, het briefen of inwerken van teams, het organiseren van informatie, enz., heeft ClickUp een reeks tools om deze taken te vereenvoudigen.

ClickUp beste functies:

Gebruik ClickUp Docs om belangrijke documenten te beheren en teamsamenwerking te bevorderen

ClickUp Documenten : Maak documenten vanaf nul, bewerk of pas bestaande documenten aan, verbind ze met workflows en verzend documenten - alles in één beweging. Bovendien organiseert ClickUp Docs alle informatie op een centrale locatie voor naadloze samenwerking

ClickUp AI gebruiken om een blogbericht in ClickUp Docs te genereren vanuit een eenvoudige prompt om details en andere belangrijke aspecten toe te voegen

ClickUp AI : Een krachtigeschrijfassistent die content genereert, samenvattingen van documenten maakt, lijsten met taken vult met actie-items en duidelijk communiceert

ClickUp Contract sjablonen : Contracten zijn de belangrijkste documenten waarvoor handtekeningen nodig zijn. ClickUp biedt verschillende herbruikbare sjablonen om contracten in enkele seconden op te stellen. U vindt hier ook sjablonen voor zakelijke overeenkomsten en serviceovereenkomsten

ClickUp-taakbeheer : Als een platform voor taakbeheer stelt ClickUp gebruikers in staat om taken toe te wijzen, deadlines toe te wijzen, herinneringen te geven en waarschuwingen en notificaties te ontvangen. Dergelijke functies kunnen nuttig zijn om documenten te ondertekenen (of op zijn minst om goedkeuring te vragen), zelfs als ze niet juridisch afdwingbaar zijn

ClickUp hulpmiddelen voor online samenwerking : De meeste DocuSign-alternatieven die hierboven zijn besproken, beschikken over functies voor samenwerking. Het is handig bij het delen van bestanden en het coördineren met meerdere ondertekenaars die het formulier bewerken, opmerkingen achterlaten en documenten koppelen

De ClickUp sjabloon contractantenovereenkomst laat u duidelijk de verplichtingen in een contractuele overeenkomst definiëren

ClickUp beperkingen

ClickUp biedt meerdere functies waarmee u sneller beslissingen kunt nemen

ClickUp prijzen

Free Forever: $0

$0 Unlimited: $10 per gebruiker per maand

$10 per gebruiker per maand Business: $19 per gebruiker per maand

$19 per gebruiker per maand Enterprise-abonnement: Aangepaste prijzen

Aangepaste prijzen ClickUp AI (add-on): $5 per gebruiker per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.139 beoordelingen)

4.7/5 (9.139 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.902 beoordelingen)

Teken met een glimlach met het beste DocuSign-alternatief

Dit zijn de beste DocuSign alternatieven. Hoewel elk van deze alternatieven iets unieks heeft, zouden bedrijven moeten kijken naar holistische oplossingen met een breder bereik voor groei op lange termijn. Dus ook al is ClickUp heeft geen hulpmiddel voor e-handtekeningen (voorlopig althans), maar het is een robuust platform met meerdere waardeproposities.

Natuurlijk is de beslissing aan jou, maar weeg de voor- en nadelen goed af om onaangeboorde kansen te benutten!