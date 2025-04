10 beste Box alternatieven voor Enterprise Content Management in 2025

Box is een uitgebreide documentbeheertool voor het opslaan en delen van bestanden. De onbetrouwbaarheid van het platform, frequente en willekeurige systeemcrashes, de steile leercurve en de trage laadtijden zijn echter ontmoedigend voor organisaties die op afstand werken en waar tijd geld is.

Bovendien is het ontbreken van een gratis of freemium versie een barrière voor invoer voor organisaties die krap bij kas zitten, en u bent op zoek naar alternatieven.

Gelukkig hebben wij ons best gedaan, zodat jij dat niet hoeft te doen. Hier is onze gedetailleerde lijst van de tien beste Box alternatieven die het overwegen waard zijn.

Wat moet je zoeken in Box alternatieven?

Er zijn veel opties als je op zoek bent naar een alternatief voor Box. Het is verwarrend om er een te kiezen, want elk Box-alternatief probeert de rest te overtreffen. Hier is een kort overzicht van wat je kunt verwachten als je je opties bekijkt.

Cloud infrastructuur : Aangezien Box een cloud-gebaseerde oplossing is, moeten de beste alternatieven ook cloud-native zijn. Het zorgt voor vereenvoudigde samenwerking en naadloze toegang vanaf elke locatie

Document opslagruimte : Denk na over je huidige en toekomstige opslagruimte en of het Box-alternatief zich hieraan aanpast. De functies schaalbaarheid en controle maken de software tot een goede keuze

Bestandsformaten : Een tool voor documentbeheer en delen van bestanden moet met veel bestandsformaten werken. Per slot van rekening moet incompatibiliteit het laatste obstakel zijn voor effectief beheer van content

Limieten voor bestandsgrootte : Limieten voor de grootte van bestanden zijn een belangrijke overweging om rekening mee te houden, vooral als je te maken hebt met omvangrijke en grote bestanden

Samenwerken : Zoek naar een Box alternatief dat het volgende biedt samenwerkingstools zoals realtime bewerking, commentaar en versiebeheer. Het zou je ook in staat moeten stellen om gedeelde team mappen in te stellen met granulaire toegangscontrole

Veiligheid en compliance : Hoewel gegevens op zich al waardevol zijn, zijn ze nog veel belangrijker in gereguleerde sectoren. Bedrijven in dergelijke sectoren moeten op zoek naar een alternatief voor Box dat voldoet aan richtlijnen voor privacy en veiligheid van gegevens zoals HIPAA, GDPR, enz

Integraties : Werk de logistiek uit om het Box alternatief te verbinden met de bestaande tech stack binnen uw organisatie. Je wilt iets dat naadloos integreert met de tools, platforms en services in plaats van ze volledig te verstoren!

Mobiele toegankelijkheid : Toegankelijkheid is van cruciaal belang bij het werken met teams op afstand of met verspreide teams - het primaire doel achter de populariteit van tools zoals Box. Controleer of het alternatief voor Box responsieve websites of apps biedt voor toegang op mobiele telefoons en tablets

: Toegankelijkheid is van cruciaal belang bij het werken met teams op afstand of met verspreide teams - het primaire doel achter de populariteit van tools zoals Box. Controleer of het alternatief voor Box responsieve websites of apps biedt voor toegang op mobiele telefoons en tablets Back-up en herstel: Met gegevens als activa wilt u robuuste tools voor rampenbeheer, back-up en herstel om ervoor te zorgen dat er nooit iets verloren gaat.

Nog te doen: bovenstaande lijst is louter indicatief en bedoeld als instelling voor een weloverwogen beslissing. Voel je vrij om iets toe te voegen of af te trekken, afhankelijk van je specifieke eisen.

De Top 10 Box Alternatieven voor gebruik in 2024

Hier is onze lijst met top box alternatieven die de moeite waard zijn om te bekijken.

1. ClickUp

Ontdek ClickUp om de projecten en documenten van uw onderneming te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-taak automatiseringen

Als all-in-productivity suite gaat ClickUp verder dan een platform voor documentbeheer of het delen van bestanden. Het is een modern besturingssysteem voor digitale werkruimten met cloud-mogelijkheden, samenwerking, automatisering van workflows, robuuste veiligheid en meer.

ClickUp is meer dan een alternatief voor Box- het is een voltooide systeemupgrade! Ga verder dan het aanmaken en delen van documenten met ClickUp. Creëer een virtuele opslagplaats voor kennis om aan teamleden toegewezen taken te ondersteunen. Werk projectgerelateerde documenten bij, wijzig ze en deel ze met uw teamleden. Maak toegang tot benodigde informatie gemakkelijk zonder afbreuk te doen aan veiligheid of toegangscontrole.

Hier is een voorproefje van wat ClickUp doet klikken:

ClickUp Docs

Gebruik ClickUp Docs om belangrijke documenten te beheren en teamsamenwerking te bevorderen ClickUp Documenten is een cloudgebaseerde samenwerkingstool die klanten helpt bij het in realtime co-creëren, organiseren en opslaan van een verscheidenheid aan documenten, wiki's, kennisbanken en meer. Deel de documenten veilig met bevoegde personen buiten de teams.

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards is uw gecentraliseerde, visuele hub om ideeën van teams om te zetten in gecoördineerde acties ClickUp Whiteboards zijn virtuele Whiteboards waar uw teams samenwerken en brainstormen over een gecentraliseerd document. Gebruik de resulterende bruikbare ideeën en zet ze om in taken, koppel gerelateerde Documenten en bestanden, en meer.

ClickUp AI

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven, tekst samen te vatten en op te poetsen, e-mailreacties te genereren en meer ClickUp AI is een AI-assistent die rollen en verantwoordelijkheden op zich neemt op basis van uw specifieke behoeften. Gebruik hem om samenvattingen te maken, action items naadloos communiceren en perfect geformatteerde content genereren.

ClickUp beste functies

ClickUp Docs voor het opslaan, creëren, beheren en delen van documenten in realtime via een gecentraliseerde opslagplaats

Integraties met meer dan 1000 tools en platformen om het beheren en delen van content te verbeteren

Krachtige zoekfunctie die uw hele werkruimte doorzoekt om Taken, Documenten, Whiteboards, enz. te vinden.

Enkelvoudig dashboard om bestanden te beheren, bronnen te delen, voortgang bij te houden, werklast te beheren en meer

Toegewezen opmerkingen om actiepunten toe te wijzen of om iemands aandacht te vestigen op specifieke delen van een document

Geniet van mobiliteit onderweg-ClickUp is beschikbaar op alle Windows- en Apple-apparaten als desktop- en mobiele apps

ClickUp limieten

De hiërarchie Ruimte/Map/Lijst/Taken is in het begin een beetje verwarrend

Het lijkt misschien veel als u minimale eisen stelt aan documentbeheer

ClickUp prijzen

Free Forever-abonnement : $0 met 100 MB opslagruimte

: $0 met 100 MB opslagruimte Unlimited-abonnement : $10 per gebruiker per maand voor onbeperkte opslagruimte

: $10 per gebruiker per maand voor onbeperkte opslagruimte Business-abonnement: $19 per gebruiker per maand voor onbeperkte opslagruimte

$19 per gebruiker per maand voor onbeperkte opslagruimte Enterprise-abonnement : Aangepaste prijzen voor onbeperkte opslagruimte

: Aangepaste prijzen voor onbeperkte opslagruimte ClickUp AI (add-on): $5 per gebruiker per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.177 beoordelingen)

: 4.7/5 (9.177 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.915 beoordelingen)

2. Google Drive

via Google schijf In de wereld van opslagruimte voor documenten en delen van bestanden is Google Drive een naam die geen introductie nodig heeft. Bijna iedereen heeft ditBox -alternatief wel eens gebruikt in een persoonlijke capaciteit. Je kunt het ook gebruiken om bestanden te delen en samen te werken in Google Werkruimte .

Google Drive beste functies

End-to-endencryptie, verificatie met twee factoren, regelmatige SOC-audits om bestanden en gegevens te beschermen

Proactief scannen van bestanden om malware, ransomware, phishing of spam te detecteren en verwijderen

Native integraties met de hele Google Suite-Docs, Sheets, Slides, Meets, etc.

Compatibel met meer dan 100 bestandstypen, waaronder afbeeldingen, CAD-bestanden, PDF's, enz.

Granulaire zoekfunctie ondersteund door optische tekenherkenningstechnologie

Google Drive limieten

Je kunt gedeelde bestanden niet beveiligen met een wachtwoord

Je moet meerdere mobiele apps downloaden om Google Drive-bestanden te kunnen bewerken of wijzigen

Opslagruimte is niet volledig transparant en kan een opgeblazen bestand verbergen

Google Drive prijzen

Persoonlijk : $0 voor cloud opslagruimte tot 15 GB

: $0 voor cloud opslagruimte tot 15 GB Standaard voor bedrijven: $ 12 per gebruiker per maand voor 2 TB cloud opslagruimte

Neem een abonnement op het maandelijkse Google One abonnement om de mogelijkheden van Google Drive uit te breiden met Drive, Gmail en Foto's.

prijzen voor abonnementen op #### Google One

Basic : $ 1,99 per maand of $ 19,99 per jaar voor 100 GB opslagruimte

: $ 1,99 per maand of $ 19,99 per jaar voor 100 GB opslagruimte Standaard : $ 2,99 per maand of $ 29,99 per jaar voor 200 GB opslagruimte

: $ 2,99 per maand of $ 29,99 per jaar voor 200 GB opslagruimte Premium: $9,99 per maand of $99,99 per jaar voor 2 TB opslagruimte

Google Drive beoordelingen en recensies

G2 : N.A

: N.A Capterra: 4.8/5 (27.305 beoordelingen)

3. Square 9 Softworks

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/square9-softworks-1400x899.png square9 softworks /%img/

via Vierkant-9 Het stelt bedrijven in staat om papierloos te worden door middel van digitalisering. Het vervangen van fysieke bestanden door virtuele bestanden vereist een op toegang gebaseerde functie voor het delen van bestanden zoals in het verouderde papieren systeem. Daarom functioneert Square 9 ook als een tool voor documentbeheer.

Square 9 Softworks beste functies

GlobalCapture is een geavanceerd hulpmiddel voor het vastleggen van documenten software voor automatisering die grote hoeveelheden bestanden vastlegt, classificeert en valideert

AI-tools (TransformAI), OCR-technologie, streepjescodeherkenning, DB Lookups en extractie van gegevens in tabelvorm identificeren en converteren informatie in gestructureerde vorm

GlobalSearch Go biedt een bedrijfsbrede zoekfunctie om het bestand te vinden dat u nodig hebt

Verzamelt gegevens van aanpasbare formulieren en zet deze om in inzichten om automatisering te stimuleren

Square 9 Softworks limieten

Trage verbindingen met servers verlagen de upload- of downloadsnelheid

Je moet alle updates handmatig installeren

Het ontbreken van automatische opschoning heeft een inflatoir effect op bestanden

Square 9 Softworks prijzen

Square 9 Process Automation Essentials : $45 per gebruiker licentie per maand

: $45 per gebruiker licentie per maand Square 9 Digital Transformation Essentials : $68 per gebruiker licentie per maand

: $68 per gebruiker licentie per maand Square 9 Essentials voor Enterprise: $75 per gebruikerslicentie per maand

Gratis proefversie beschikbaar.

Square 9 Softworks beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (134 beoordelingen)

: 4.5/5 (134 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (112 beoordelingen)

4. Microsoft OneDrive

via Microsoft OneDrive Net zoals Google Drive bestandshostingdiensten biedt aan Google klanten, biedt OneDrive hetzelfde aan Microsoft clients. Gebruik het om bestanden altijd en overal op te slaan, te openen en te delen, zodat werken op afstand naadloos verloopt.

Microsoft OneDrive beste functies

Bestanden met één klik uploaden naar OneDrive met bandbreedtebeperking

Toegang tot Microsoft OneDrive vanaf elk apparaat-laptop, desktop, smartphone of tabblad

Maakt offline bewerking mogelijk door een lokale kopie op apparaten te behouden, die wereldwijd synchroniseert bij verbinding met internet

Gebruik Microsoft Teams om koppelingen te maken die gedeeld kunnen worden met behoud van granulaire toegangscontrole

Deel bestanden en werk samen in realtime met populaire tools zoals Word, Excel en PowerPoint

Maak een back-up van je bestanden in de cloud en zet ze terug in geval van per ongeluk verwijderen of aanvallen

Automatische classificatie van gevoeligheidslabels voor een betere bestandsbeveiliging

Microsoft OneDrive limieten

De conventie voor bestandsnamen is verouderd en tijdens het uploaden kunnen speciale tekens worden vervangen, waardoor het bestand een andere naam krijgt

Het delen van bestanden is beperkt tot 50.000 items binnen een map of submap en er kunnen slechts 2500 bestanden per keer worden gekopieerd

De maximale grootte voor het uploaden en downloaden van bestanden is 250 GB

Microsoft OneDrive prijzen

Startpagina

Microsoft 365 : $0 voor cloud opslagruimte tot 5 GB

: $0 voor cloud opslagruimte tot 5 GB Microsoft 365 Basic : $ 1,99 per maand of $ 19,99 per jaar voor 100 GB opslagruimte

: $ 1,99 per maand of $ 19,99 per jaar voor 100 GB opslagruimte Microsoft 365 Personal : $5,99 per maand of $59,99 per jaar voor 1 TB opslagruimte

: $5,99 per maand of $59,99 per jaar voor 1 TB opslagruimte Microsoft 365 Family: $7,99 per maand of $79,99 per jaar voor 6 TB opslagruimte

Business

OneDrive voor Bedrijven : $5,00 per gebruiker per maand voor 1 TB cloud opslagruimte

: $5,00 per gebruiker per maand voor 1 TB cloud opslagruimte Microsoft 365 Business Basic : $6,00 per gebruiker per maand voor 1 TB per gebruiker

: $6,00 per gebruiker per maand voor 1 TB per gebruiker Microsoft 365 Business Standard: $12,50 per gebruiker per maand voor 1 TB per gebruiker

Gratis proefversie van een maand beschikbaar voor de Business-abonnementen.

Microsoft OneDrive beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (9.461 beoordelingen)

: 4.3/5 (9.461 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (11.862 beoordelingen)

5. DocStar

via Docstar DocStar is een onderneming die content beheert (ECM), bestanden deelt en software voor procesautomatisering voor bedrijven. Het stroomlijnt bedrijfsprocessen, verhoogt de productiviteit, versterkt de samenwerking en zorgt voor naleving van de regelgeving.

DocStar beste functies

Intuïtieve papierloze opslagruimte en beheer van bestanden met OCR-mogelijkheden

Flexibele implementatie in de cloud of op locatie

Automatisering van vastleggen, classificeren, indexeren en routeren van gegevens om slimmere, autonome processen mogelijk te maken

Voldoet aan standaardprotocollen voor gegevensbescherming en privacy, zoals HIPAA, WISP, enz.

DocStar beperkingen

Eenvoudige processen hebben lange, ingewikkelde stappen die onnodig zijn

Biedt weinig waarde voor de kosten en er is geen transparantie over de prijzen

Installatie en configuratie duren lang

DocStar prijzen

Neem contact op met DocStar voor prijsinformatie.

DocStar beoordelingen en recensies

G2 : 3.7/5 (118 beoordelingen)

: 3.7/5 (118 beoordelingen) Capterra: 4.0/5 (99 beoordelingen)

6. Dropbox

via DropboxDropbox is nog een populair alternatief voor Box dat al een goede reputatie heeft als platform voor het delen van bestanden in de cloud. Gebruik het op verschillende apparaten om bestanden te maken, te openen en te delen, of het nu voor persoonlijk gebruik is of voor werk.

Dropbox beste functies

Functies voor veiligheid zoals wachtwoordbeveiliging, viewergeschiedenis, bestandsherstel en watermerken

Genereer traceerbare koppelingen om grote en volumineuze bestanden in realtime te leveren en de betrokkenheidsniveaus van bestanden te traceren

Ondersteunen bij het aanbieden van context, feedback geven of verzamelen en updates delen

documenten e-handtekenen en dergelijke autorisatie gebruiken om opeenvolgende workflows te automatiseren voor effectief taakbeheer Krachtige integraties met Google werkruimte, Microsoft, Adobe, AutoCAD, Canvas en meer



Dropbox beperkingen

Zoekmogelijkheden ontbreken

Het delen van bestanden is moeilijk als de ontvanger geen Dropbox account heeft

Staat slechts één beheerderaccount toe

Prijzen voor Dropbox Business

Essentials : $22 per maand of $216 per jaar voor 3 TB cloud opslagruimte

: $22 per maand of $216 per jaar voor 3 TB cloud opslagruimte Business : $24 per gebruiker per maand of $240 per jaar voor 9 TB opslagruimte in de cloud

: $24 per gebruiker per maand of $240 per jaar voor 9 TB opslagruimte in de cloud Business Plus : $32 per gebruiker per maand of $312 per jaar voor 15 TB aan cloud opslagruimte

: $32 per gebruiker per maand of $312 per jaar voor 15 TB aan cloud opslagruimte Enterprise: Aangepaste prijzen

Biedt een gratis proefversie van 30 dagen voor betaalde abonnementen.

Dropbox beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (20.776 beoordelingen)

: 4.4/5 (20.776 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (21.499 beoordelingen)

7. MediaValet

via Mediavalet MediaValet is software voor digitaal activabeheer (DAM) voor bedrijven. Het stelt een gecentraliseerde locatie in voor de opslag van assets zoals afbeeldingen, video's en documenten en helpt bij de organisatie, versiecontrole en het beheer ervan. De software is gebouwd op Microsoft Azure en beschikt over meer dan 140 datacenters in 61 landen.

MediaValet beste functies

Bouw een elastische gecentraliseerde bibliotheek om alle merkactiva op te slaan en merkrichtlijnen op te stellen

Ontwerpbestanden die in uitvoering zijn direct opslaan in de cloud met CreativeSPACEs

Deel bestanden via e-mail, light boxes, merkportals, koppelingen en webgalerijen

Digitale middelen van hoge kwaliteit verspreiden onder belanghebbenden met behoud van toegangscontrole

AI-gegenereerde metadata toevoegen om de assets zeer doorzoekbaar te maken

MediaValet beperkingen

Zoeken en organiseren kan beter

Je kunt assets niet rechtstreeks uploaden vanuit de mobiele app

Geen app voor iPad Apple-apparaten

MediaValet prijzen

Neem contact op met MediaValet voor prijsinformatie.

MediaValet beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (176 beoordelingen)

: 4.6/5 (176 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (108 beoordelingen)

8. ShareFile

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/sharefile-app.png Deelbestand /%img/

via Deelbestand Als volgende in onze lijst met Box alternatieven hebben we ShareFile, een programma voor gezamenlijk documentbeheer en platform voor het delen van bestanden van het Citrix ecosysteem, via ShareFile Next. Omdat het zich voornamelijk richt op ondernemingen, is ShareFile compatibel met alle bestandstypen en formats. Het is ook geschikt voor snel groeiende bedrijven.

ShareFile beste functies

Met de opslagzone-controller kunnen ShareFile clients documenten in een veilige omgeving doorbladeren, uploaden of downloaden

RightSignature maakt e-handtekening van digitale documenten mogelijk

Intuïtieve desktop widgets en cross-device apps voor toegang tot en beheer van gedeelde bestanden

Veiligheid van gegevensoverdracht op basis van SSL- en TLS-coderingsprotocollen

Vervaldata definiëren voor koppelingen voor het delen van bestanden

ShareFile beperkingen

De bestandsoverdracht verloopt traag, hapert en is frustrerend

Geen mogelijkheden voor bewerking van bestanden

Bestandsorganisatie is niet indrukwekkend en te ingewikkeld, met te veel mappen en geen zoekfunctie

ShareFile prijzen

Standaard : $11 per gebruiker per maand of $120 per gebruiker per jaar voor opslagruimte voor alles

: $11 per gebruiker per maand of $120 per gebruiker per jaar voor opslagruimte voor alles Geavanceerd : $17,60 per gebruiker per maand of $192 per gebruiker per jaar voor onbeperkte opslagruimte

: $17,60 per gebruiker per maand of $192 per gebruiker per jaar voor onbeperkte opslagruimte Premium : $27,50 per gebruiker per maand of $300 per gebruiker per jaar voor onbeperkte opslagruimte

: $27,50 per gebruiker per maand of $300 per gebruiker per jaar voor onbeperkte opslagruimte Virtuele dataroom : $75 per gebruiker per maand of $810 per gebruiker per jaar voor 1 GB/licentie

: $75 per gebruiker per maand of $810 per gebruiker per jaar voor 1 GB/licentie Enterprise: Aangepaste prijzen

Biedt een gratis proefversie van 30 dagen voor Premium en Virtual Data Room abonnementen.

ShareFile beoordelingen en evaluatie

G2 : 4.2/5 (1.390 beoordelingen)

: 4.2/5 (1.390 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (383 beoordelingen)

9. Laserfiche

via Laserfiche Laserfiche lijkt veel op DocStar en is een ECM dat documentbeheer, delen van bestanden, en automatisering van bedrijfsprocessen oplossing. Het stroomlijnt het vastleggen, opslaan en ophalen van documenten om bedrijven efficiënter te maken. Zorg voor naadloze samenwerking tussen documenten met behoud van compliance met slimme automatisering van de werkstroom.

Laserfiche beste functies

Intelligent Data Capture helpt bij het creëren van gestructureerde gegevens en classificeert ze automatisch in logische categorieën

Slimme automatisering instellen voor content-gerichte workflows - geen codeer kennis nodig

Samenwerken met teams via een gecentraliseerd, veilig platform met controle over de levenscyclus van records

Toegangscontrole beheren, privacy en veiligheid van gegevens beschermen en compliance handhaven

300+ sjablonen voor oplossingen om een vliegende start te maken met samenwerking, productiviteit en efficiëntie

Laserfiche beperkingen

UI is moeilijk te navigeren en mist klantgerichtheid

De zoekfunctie is slecht, traag en onbetrouwbaar

Training en tutorials zijn duur

Laserfiche prijzen

Laserfiche cloud

Starter : $50 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

: $50 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Professioneel : $69 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

: $69 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Business: $79 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

Zelf gehost

Starter : $45 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

: $45 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Professioneel : $60 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

: $60 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Business : $69 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd)

: $69 per gebruiker per maand (jaarlijks gefactureerd) Enterprise: Aangepaste prijzen

Laserfiche beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (699 beoordelingen)

: 4.7/5 (699 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (62 beoordelingen)

10. Revver

via Revver De meeste platforms voor het delen van bestanden zijn geëvolueerd voorbij documentbeheer. Dat is ook het geval voor Revver, voorheen eFileCabinet's Rubex.

Revver is een alternatief voor Box dat tot doel heeft de strategieën voor documentopslag en -beheer van bedrijven digitaal te transformeren en tegelijkertijd het documentafhankelijke werk te stroomlijnen. Gezien de uitgebreide functieset is het logisch dat Revver middelgrote en grote bedrijven helpt om te blijven voldoen aan de veranderende behoeften.

Revver beste functies

Biedt automatisering zonder code en tools voor werkstromen om bedrijfsprocessen te verbeteren

Aangepaste sjablonen voor het instellen van automatisering op basis van triggers

Zonale OCR voor scherpere doorzoekbaarheid, zelfs voor afbeeldingen, en verbeterde opslagruimte en terugvinding van documenten

Naadloze integratie met andere productiviteitstools zoals Microsoft 365, DocuSign, Salesforce, enz.

Revver beperkingen

Wijzigingen in documenten synchroniseren niet betrouwbaar met andere apparaten

Er is een verschil in prestaties tussen de cloud versie en de client-server software, waarbij de eerste superieur is

Revver prijzen

Neem contact op met Revver voor prijsinformatie.

Revver beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (354 beoordelingen)

: 4.3/5 (354 beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (893 beoordelingen)

Box Alternatieven voor veilige en beveiligde cloud opslag en bestandsdeling:

Als u op zoek bent naar veilige, betrouwbare en flexibele alternatieven voor Box, eindigt uw zoektocht bij ClickUp. Het gaat verder dan wat Box biedt op het gebied van documentverwerking, bestandsdeling, intuïtieve dashboards, robuuste rapportage, meerdere weergaven, 50+ voorbeelden van automatisering en een rijke sjabloonbibliotheek.

ClickUp's veelzijdigheid en aanpassingsvermogen maken het een uitstekende keuze, niet alleen voor uw huidige behoeften, maar ook voor eventuele toekomstige vereisten. Aangezien de meeste bedrijven geen standalone documenten willen delen, is het zinvol om te kiezen voor een voltooide oplossing voor projectplanning, samenwerkingsbehoeften, AI-assistentie en samenhangend werk in teams. ClickUp is een uniform platform met slimme functies die ruis verminderen en productiviteit verhogen. Aanmelden vandaag nog gratis!