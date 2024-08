Airtable vs. Notion - welke software is het beste in 2024?

De samenwerking tussen teams is essentieel voor het succes van projecten, maar het managen van een team is geen sinecure. Gelukkig is de juiste tools voor projectmanagement kunnen het verschil maken tussen een mislukt project en een geslaagd project, zolang je maar het juiste hulpmiddel kiest.

Airtable en Notion zijn populaire opties voor drukke teams die taken moeten bijhouden, teams moeten beheren en gegevens moeten opslaan. Hoewel deze oplossingen voor projectmanagement een aantal functies delen, zijn ze niet helemaal hetzelfde.

In deze gids wegen we de verschillen tussen Airtable en Notion af om je te helpen de beste optie voor jouw bedrijf te vinden. We geven je zelfs een bonus die Airtable en Notion uit het water zal blazen met zijn functies voor projectmanagement. 🤩

Wat is Airtable?

Aantekeningen maken in Notion Notion verkoopt zichzelf als een alles-in-één productiviteitstool. Het begon als een eenvoudige app om aantekeningen te maken, maar vandaag de dag kan Notion overweg met wiki's voor kennisbeheer, Taakbeheer, samenwerking en meer.

Het is een robuuste oplossing die interne kennis, samenwerkingsdocumenten en projecten bijhouden combineert op één plek.

Functies van Notion

Notion begon als een eenvoudige app voor het maken van aantekeningen, maar het is een verrassend robuuste oplossing voor het beheren van alles van institutionele kennis tot je dagelijkse lijst met taken.

1. Wiki's

Via Notion

Elke onderneming heeft haar eigen manier om dingen te doen. Maar tussen Airtable en Notion hoeft u uw processen en ideeën niet op te sluiten in de accounts van werknemers via e-mail, maar bouwt u alles uit in een Notion-wiki. Dit is een intranet-achtige ruimte voor het onderbrengen van alle interne kennis, zoals SOP's en trainingshandleidingen. 🧠

Wiki's van Notion zijn ook no-code, dus niet-technische teams zullen dol zijn op deze tool voor projectmanagement. Wikis integreert naadloos met Slack, Figma en Jira om al je andere tools op één plek te verbinden.

Je hoeft hier ook niet te zoeken naar de laatste versie van een document. Notion bevat verificatiedata op alle wiki's, zodat je altijd weet welke versie de juiste is.

2. Projectmanagement

Via Notion

Manage je een team? Houd projecten, mensen, taken, budgetten en meer bij met Notion Project. Bekijk je projecten in tijdlijn, tabel, kalender, database of bordweergave om je werkstromen snel te visualiseren.

Notion wordt geleverd met prioriteit labels, status tags en geavanceerde filters, zodat je alleen de taken weergeeft die voor jou het belangrijkst zijn. Maak subtaken en afhankelijkheden om de volgende stappen van je team te verduidelijken of hun voortgang te visualiseren met de realtime voortgangsbalken van Notion.

3. Documenten

Aantekeningen en Documenten zijn de basis van Notion. Maar we hebben het hier over meer dan alleen tekst. Notion voegt multimedia, zoals afbeeldingen en video's, in je Docs om context te bieden zonder naar een externe site te koppelen.

Je kunt zelfs slimme opmaak toevoegen, zoals inhoudstabellen, inklapbare secties of stukjes code om ieders ogen naar de juiste plek te leiden.

Voel je vrij om binnen een document in realtime samen te werken met je team. Notion maakt het ook een makkie om je Documenten te organiseren en ze gemakkelijk terug te vinden met de geavanceerde zoekfunctie.

Als je minder tijd wilt besteden aan de installatie van projecten en je wilt concentreren op je eigenlijke werk, gebruik dan de sjablonen van Notion. Deze bevat meer dan 800 sjablonen voor Docs en 900 sjablonen voor projecten die je met een paar klikken kunt kopiëren en aanpassen.

4. Notion AI

Via Notion

Je hoeft je Notion account niet te verlaten om ChatGPT te gebruiken: een AI assistent is al ingebakken in je account. Notion AI kan:

Aantekeningen van vergaderingen samenvatten

Action items of samenvattingen van documenten genereren

Schrijven verbeteren

Tekst vertalen

Strategieën voor marketingcampagnes genereren

Het enige knelpunt is dat Notion AI een add-on van $8 is voor betaalde abonnementen en een add-on van $10 voor gratis abonnementen. Dat is nog steeds goedkoper dan bijvoorbeeld ChatGPT premium ($20), maar het is iets om rekening mee te houden bij het berekenen van de nummers. 💲

Notion heeft trouwens ook een functie voor automatisering via slepen en neerzetten als dat meer jouw snelheid is. Gebruik deze functie om statussen te wijzigen, taken toe te wijzen en meer zonder handmatige inspanning.

Prijzen van Notion

Gratis

Plus: $8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business: $15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise : Neem contact op voor prijzen

Airtable vs. Notion: Vergelijking van functies

Zoals je kunt zien, zitten Airtable en Notion boordevol functies en hebben ze veel te bieden. Laten we eens vergelijken hoe de functies van deze platforms zich tot elkaar verhouden.

AI en automatisering

Zowel Notion als Airtable integreren AI in hun platform. Het nadeel is dat Airtable AI alleen beschikbaar is voor bestaande gebruikers als bèta, dus je hebt er geen toegang toe als je je nu aanmeldt.

Notion AI is toegankelijk voor iedereen - mits je de add-on betaalt natuurlijk. De kwaliteit van de AI-assistenten is vergelijkbaar, maar de toegankelijkheid is een groter probleem als je een nieuwe gebruiker van Airtable bent.

Als je geen fan bent van het inzetten van robots om je werk te doen, bieden zowel Airtable als Notion automatiseringstools met slepen en neerzetten. De sequenties van Notion zijn echter niet zo gebruiksvriendelijk, dus als je echt van automatiseringen houdt, kun je beter kiezen voor de eenvoudigere gebruikersinterface van Airtable.

Winnaar: Notion voor AI; Airtable voor automatisering

Databases

Je kunt gratis databases bouwen in zowel Notion als Airtable, maar Airtable is meer gericht op dataspreadsheets. "Tabel" zit tenslotte in de naam.

De databases van Airtable zijn verfijnder en gemakkelijker te volgen. Dit platform is vanaf de grond opgebouwd als databaseoplossing, dus het is een shoo-in voor elk team dat sterk vertrouwt op spreadsheets .

Notion is echter meer een software voor projectmanagement dan Airtable. Als je meer functies voor projectmanagement of kennismanagement nodig hebt, kan Notion een veelzijdigere keuze zijn.

Winnaar: Airtable

Integraties

Voor welk platform je ook kiest, je kunt profiteren van tientallen native integraties met tools die je waarschijnlijk al gebruikt. Notion integreert echter met meer tools, waaronder Calendly, ClickUp (ahem), Figma, IFTTT en Zoom. Airtable heeft zeker een aantal geweldige integraties, maar ze zijn niet zo talrijk of gespecialiseerd als die van Notion.

Winnaar: Notion

Abonnementen

Airtable is zeker de duurdere optie. Het teamlidmaatschap kost $20/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd, terwijl Notion Plus $8/maand per gebruiker kost, jaarlijks gefactureerd.

Als je echter de $8 tot $10 extra betaalt voor Notion AI, liggen de twee platforms dichter bij elkaar in prijs op hun eerste betaalde niveaus. Notion is nog steeds de goedkopere optie als je hun opgewaardeerde Business niveaus vergelijkt.

Winnaar: Notion

Notion vs. Airtable op Reddit

In de strijd tussen Notion en Airtable is er geen duidelijke winnaar. Het hangt echt af van je business, je team en je behoeften. We raadpleegden de goede mensen van Reddit om meer duidelijkheid te krijgen over wie het meest zou profiteren van elk platform.

Een gebruiker verwoordde het eenvoudig als volgt: "Airtable is een relationele database zonder code. Notion is voor aantekeningen en documentatie."

Een andere voegde eraan toe dat ze zowel Notion als Airtable gebruiken, maar voor verschillende Taken: "Het is gemakkelijker om gegevens te beheren in Airtable en het is gemakkelijker om componenten van derden toe te voegen met Notion. Soms heb ik een dataset nodig en moet ik uitleggen wat het is en waarom het belangrijk is.

Ik kan in Notion een wiki maken met alle relevante informatie en gemakkelijk visualiseren wat ik probeer te doen. Vervolgens kunnen de leden van het team een van beide in realtime bewerken, terwijl elke component automatisch synchroniseert."

Maak kennis met ClickUp - het beste alternatief voor Airtable vs. Notion

Taken slepen en neerzetten in een ClickUp-taak tabelweergave voor eenvoudige organisatie

Notion en Airtable zijn overtuigende tools voor projectmanagement - dat moeten we ze nageven. Maar zelfs dan doen deze platforms niet alles goed.

Je moet nog steeds tussen verschillende platforms en andere tools heen en weer schakelen om je werk te doen, en wat is daar leuk aan? 👀

ClickUp daarentegen is een echt alles-in-één werkplatform dat je documenten (inclusief wiki's), relationele databases en ClickUp AI in één samenhangende ervaring combineert.

In realtime samenwerken met ClickUp Docs

ClickUp Docs maakt rijke opmaak en slash-commando's mogelijk om efficiënter te werken ClickUp Documenten laat uw team in realtime samenwerken aan grote ideeën. Vraag bewerkingen aan, laat opmerkingen achter en tag andere gebruikers om uw ideeën in recordtijd te perfectioneren. Docs wordt zelfs geleverd met embeddable tabellen, multimedia en bladwijzers om je team een paar klikken te besparen.

Leuk, toch?

En maak je geen zorgen: we organiseren alles voor je en bieden een robuust veld voor zoekopdrachten, zodat je precies kunt vinden wat je zoekt.

Als je echt haast hebt (of als je gewoon wilt dat de profs het werk voor je doen), trek dan een ClickUp sjabloon om uw werkdag op te slaan.

Laat ClickUp AI het zware werk doen

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw kopij, e-mailreacties en meer op te poetsen ClickUp AI is 's werelds eerste jobspecifieke AI-assistent. We hebben de AI gebouwd om honderden handgemaakte tools aan te bieden op basis van jouw rol en use case.

Bijvoorbeeld, als je in marketing werkt, de AI vragen om e-mails te schrijven, content te genereren of campagnestrategieën te bedenken.

ClickUp AI leeft binnen het ClickUp universum, dus u hoeft niet te schakelen tussen uw werk en uw AI-tool. Alles is echt op één plek voor meer focus en betere werkdagen.

Bouw een robuuste database in ClickUp

Beweeg tussen de veelzijdige ClickUp 3.0 Tabel weergave en Kalender weergave om al uw werk zo goed mogelijk te visualiseren

Natuurlijk, zowel Airtable als Notion hebben functies voor databases, maar ze kunnen niet tippen aan ClickUp Tabel weergave . Schakel naar deze weergave om snel spreadsheets en databases te maken voor het beheren van allerlei soorten gegevens, waaronder:

Klantcontacten (CRM)

Budgetten

Statussen van projecten

Onze database zonder code vervangt gemakkelijk Airtable, Google Spreadsheets en Excel. U kunt zelfs taken, documenten en afhankelijkheid aan uw gegevens koppelen voor een contextrijke database die kwaliteitswerk ondersteunt.

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Business Plus: $19/maand per gebruiker

$19/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

Combineer uw kennisbank met gegevensbeheer in ClickUp

In de competitie tussen Airtable vs. Notion hebben beide platformen hun sterke en zwakke punten. Druk op de makkelijke knop en vermijd het heen-en-weer gedoe om elke vijf minuten van platform te wisselen - kies voor ClickUp. 🙌

Ons veelzijdige werkplatform integreert documenten, databases en AI-tools in een naadloze ervaring die uw werkstroom vereenvoudigt en de samenwerking tussen teams bevordert. Wat is er niet leuk aan?

Probeer het zelf: Maak nu uw gratis ClickUp-werkruimte.