10 beste Google Analytics-alternatieven voor het rapporteren van websitestatistieken in 2024

Als je een website wilt die klikken omzet in conversies en de groei van je bedrijf stimuleert, moet je aandacht besteden aan je webanalyse.

Google Analytics is de analysetool bij uitstek sinds de lancering in 2005, maar het is verre van perfect. Google's nieuwste versie, GA4, heeft discrepanties in de gegevens, ontbrekende statistieken en grote zorgen over de privacy. Hierdoor zijn veel eigenaren van websites op zoek naar geschikte alternatieven voor geavanceerde analytics.

Als je op zoek bent naar de beste Google Analytics-alternatieven voor 2024, overweeg dan deze tien uitstekende tools voor webanalyse die we hebben verzameld.

Wat moet je zoeken in alternatieven voor Google Analytics?

Als je het verkeer op je site wilt monitoren, het traject van je klanten wilt optimaliseren en je conversies en verkoop wilt maximaliseren, moet elk alternatief voor Google Analytics deze vijf belangrijke functies hebben:

Gegevensbescherming en -naleving: U hebt een webanalysetool nodig die prioriteit geeft aan de privacy van gebruikers en die voldoet aan wetten voor gegevensbescherming. Zoek naar tools die gegevensanonimisering bieden en u controle geven over de gegevens die u van uw websitebezoekers verzamelt Gegevensnauwkeurigheid: Zoek naar functies binnen uw potentiële analysetool, zoals realtime gegevensupdates en intelligente steekproeven van gegevens, die ervoor zorgen dat de informatie die u van het platform krijgt betrouwbaar en bruikbaar is Aanpassingsopties: Je moet op zijn minst aangepaste rapportages kunnen instellen. Het is nog beter als je een aangepast dashboard kunt maken, zodat je gemakkelijk en snel de statistieken kunt bijhouden die voor jou het belangrijkst zijn Gebruiksvriendelijke interface: De gebruikersinterface van het door jou gekozen analyseplatform moet het eenvoudig maken om kwantitatieve gegevens te openen en te begrijpen, zelfs voor leden van het team die misschien geen uitgebreide technische kennis hebben Integratiemogelijkheden: Zoek naar Google Analytics alternatieven die integreren met uw content management systemen, e-commerce platforms en advertentienetwerken. Dit is een geweldige manier om uw gegevens te centraliseren en een uitgebreidere weergave van uw online statistieken te krijgen

De beste Google Analytics alternatieven zullen afhangen van uw organisatie en de marketing doelen die je hebt voor je online aanwezigheid. Veel van de Google Analytics alternatieven op deze lijst bieden een gratis abonnement of een gratis proefversie. Dit is een geweldige manier om de functies van verschillende analytics-oplossingen te testen en te zien welke webanalysetool het beste werkt voor jou.

De 10 beste Google Analytics-alternatieven om te gebruiken in 2024

1. Semrush

Via Semrush Semrush is een alternatief voor Google Analytics met genoeg functies om een alles-in-één digitale marketingtool te worden. Het platform onderscheidt zich door zijn zoekmachineoptimalisatie (SEO) en tools voor contentmarketing. Dit is een geweldige optie als je analytics-alternatieven wilt die je ook kunnen helpen je content te boosten en de concurrentie te controleren.

Semrush beste functies

Dit analyseplatform biedt ook uitgebreide tools voor zoekwoordenonderzoek die je helpen bij het vinden van waardevolle zoekwoorden voor je website of het aanmaken van content Taken

Geweldige concurrentieanalyse zodat je kunt identificeren wat de ander gebruikt voor zoekwoorden en backlinks of zelfs hoe ze hun online advertentiecampagnes beheren

Uitstekende site auditing functie die uw website scant op SEO problemen, zoals gebroken links, en u vervolgens vertelt wat u moet doen om deze te verbeteren

Semrush limieten

Gegevens worden vaak een dag of meer te laat bijgewerkt, dus verwacht geen real-time informatie te zien

Sommige gebruikers tonen aan dat de rapportage diepgaander zou kunnen zijn

Semrush prijzen

Pro: $129,95/maand

$129,95/maand Guru: $249.95/maand

$249.95/maand Business: $499.95/maand

Semrush beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (1.800+ beoordelingen)

4.5/5 (1.800+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.100+ beoordelingen)

2. Mixpanel

Via Mixpanel Mixpanel is een analyseplatform dat organisaties helpt bij het bijhouden en analyseren van interacties van gebruikers met hun digitale platforms, zoals hun website of app. Met Mixpanel's inzichten in het gedrag van gebruikers kunnen organisaties betere datagestuurde beslissingen nemen over hun producten en gebruikerservaringen.

Dit is een van de weinige Google Analytics-alternatieven die u vertelt wat uw gebruikers Nog te doen hebben en u helpt te begrijpen waarom ze dat doen.

Mixpanel beste functies

Gebruikersgedrag bijhouden of gebeurtenissen binnen uw website, waaronder inschrijvingen, gebruik van functies, klikken op knoppen en meer, om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met uw producten

Met trechteranalyse kunt u gegevens visualiseren over de stappen die gebruikers nemen om van hun eerste klik naar het zo belangrijke conversiepunt te komen.

Biedt inzicht in waar gebruikers afhaken in uw trechter en waar u hun reis kunt optimaliseren

Uitstekende A/B-testmogelijkheden, zodat u wijzigingen en variaties in uw digitale platforms kunt testen. Vervolgens kunt u het effect van deze wijzigingen op de betrokkenheid van gebruikers, conversies en meer meten

Mixpanel limieten

De gebruikersinterface is niet erg intuïtief, dus reken op een steile leercurve bij dit Google Analytics-alternatief

Mixpanel prijzen

Starter: Gratis

Gratis Groei: Vanaf $20/maand

Vanaf $20/maand Enterprise: Vanaf $833/maand

Mixpanel beoordelingen en reviews

G2: 4.6/5 (1.000+ beoordelingen)

4.6/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (120+ beoordelingen)

3. Klik op

Via Klik op Clicky is een tool voor webanalyse die organisaties voorziet van realtime websiteanalyse. Omdat het real-time gegevens levert, is Clicky vooral nuttig voor organisaties die onmiddellijk moeten reageren op interacties van gebruikers, zoals e-commerce en nieuwswebsites.

Clicky beste functies

Clicky staat bekend om zijn mogelijkheden om gegevens in realtime bij te houden en stelt u in staat om websiteactiviteit te volgen terwijl deze plaatsvindt

Uitstekendaangepaste dashboards toon de statistieken die voor u het belangrijkst zijn, zodat u gepersonaliseerde dashboards kunt ontwerpen met informatie over verkeerstrends, toppagina's en meer

Heatmaps geven visueel weer waar gebruikers op uw website klikken, zodat u hun interacties kunt begrijpen en uw ontwerp op basis van die gegevens kunt optimaliseren

Clicky limieten

De gebruikersinterface is verouderd. Hoewel dit een betaalbaar alternatief kan zijn voor Google Analytics voor kleinere bedrijven, willen organisaties op Enterprise-niveau misschien een meer bijgewerkte optie

Clicky prijzen

Gratis voor één website

Pro: $9,99/maand

$9,99/maand Pro Plus: $14.99/maand

$14.99/maand PlatinaPro: $19.99/maand

$19.99/maand Aangepast: Neem contact op voor prijsinformatie

Clicky beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (4+ beoordelingen)

4. Adobe-analyse

Via Adobe Analytics Adobe Analytics, onderdeel van de Adobe Experience Cloud suite, is een uitgebreid webanalyseplatform. Het maakt het organisaties gemakkelijk om gegevens van hun websites te meten en te analyseren marketinginspanningen . Adobe Analytics is een oplossing die vaak wordt gebruikt door grotere organisaties of organisaties die geavanceerde analyses nodig hebben.

Adobe Analytics beste functies

Uitgebreide gegevensverzameling voor uw website, mobiele app, sociale mediakanalen, e-mailcampagnes, Google-advertenties en meer

Real-time gegevens stellen je in staat om te controleren wat er gebeurt terwijl het gebeurt en direct te reageren op veranderend gedrag van gebruikers

Uitstekende padanalyse biedt een dieper inzicht in hoe gebruikers op uw website of app terechtkomen, inclusief waar ze afhaken in het traject

Adobe Analytics limieten

Dit Google Analytics-alternatief is een van de duurste opties die beschikbaar zijn, dus voor kleinere organisaties kan het een dure oplossing zijn

Adobe Analytics prijzen

Neem contact op voor prijsinformatie

Adobe Analytics beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (990+ beoordelingen)

4.1/5 (990+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (220+ beoordelingen)

5. Matomo

Via Matomo Matomo is een open-source webanalyseplatform. Het is een van de enige Google Analytics-alternatieven die zelf gehost wordt. Dat betekent dat je volledige controle hebt over de gegevensverzameling omdat je het op je eigen servers host.

Matomo staat bekend als een analytics-alternatief dat de privacy van gegevens hoog in het vaandel heeft staan.

Matomo beste functies

Zelf gehoste oplossing, dus je hebt volledige controle over je analytics data en waar je het opslaat. Je hoeft je data niet te delen met een groot bedrijf dat het kan gebruiken voor hun eigen marketingbehoeften

Zeer aanpasbaar, zodat je doelen, aangepaste gebeurtenissen en data segmentatie kunt instellen. Zo krijg je de data die je nodig hebt, zelfs als je unieke bijhoudtaken hebt

Matomo staat bekend om zijn focus op veiligheid en privacy, zodat gebruikers hun IP-adres kunnen anonimiseren of zich kunnen afmelden voor het bijhouden van gegevens, terwijl ze voldoen aan de GDPR, CCPA en andere strenge regels op het gebied van data privacy

Matomo limieten

Kan traag zijn, vooral bij het werken met grotere datasets, dus grotere organisaties kunnen het onhandig vinden

Matomo prijzen

Gratis en open-source abonnementen beschikbaar

Neem contact op voor prijsinformatie

Matomo beoordelingen en reviews

G2: 4.2/5 (80+ beoordelingen)

4.2/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (50+ beoordelingen)

6. Hotjar

Via Hotjar Hotjar is een gebruiksvriendelijke kwantitatieve analysetool die organisaties helpt het gedrag van websitebezoekers te begrijpen. Het heeft functies zoals heatmaps, opnames van sessies, enquêtes en tools voor het verzamelen van feedback.

Het gebruiksvriendelijke platform heeft een uitstekend gratis abonnement, waardoor het een redelijk Google Analytics-alternatief is voor kleinere bedrijven en eigenaars van websites.

Hotjar beste functies

Uitstekende opnames van sessies, zodat je een gedetailleerd beeld krijgt van het gedrag van gebruikers op je website, inclusief de paden die ze nemen, de kliks die ze maken en alle gebieden waar ze tegen problemen aanlopen

Diverse tools voor het verzamelen van feedback van gebruikers, waaronder enquêtes op locatie en formulieren voor feedback, zodat je je publiek beter kunt begrijpen en kunt zien hoe je hun ervaring kunt verbeteren

Funnelanalyse helpt u bij het bijhouden van het gedrag van gebruikers terwijl ze door uw verkooptrechter bewegen, waardoor u inzicht krijgt in waar ze afhaken in het klanttraject en wat u kunt doen om het conversiepercentage te verbeteren

Hotjar beperkingen

Heatmaps zijn beperkt tot de laatste 30 dagen

Sommige gebruikers vinden dat de heatmaps niet altijd accuraat zijn

Hotjar prijzen

Basic: Gratis

Gratis Plus: $39/maand

$39/maand Business: $99/maand

$99/maand Schaal: $389/maand

Hotjar beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (290+ beoordelingen)

4.3/5 (290+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (490+ beoordelingen)

7. Piwik

Via Piwik Piwik is een open-source analyseoplossing die is ontworpen om organisaties te helpen bij het bijhouden van het gedrag van gebruikers van websites. Het biedt veel van de standaardtools die nodig zijn om gegevens te verzamelen en te analyseren, maar met een sterke focus op privacy van gegevens.

Piwik is een van de weinige zelf gehoste Google Analytics alternatieven, dus je behoudt het volledige eigendom van de gegevens terwijl je voldoet aan de GDPR en andere privacyregels.

Piwik beste functies

Piwik is een zelfgehost webanalyseplatform en biedt uitstekende privacyopties voor gevoelige klantgegevens, terwijl organisaties de volledige controle over de gegevensverzameling behouden

Real-time bijhouden van analytics stelt organisaties in staat om website-activiteit te zien terwijl het gebeurt en snel te reageren op eventuele problemen

Mooie aanpassingsopties voor het dashboard, zodat u gegevens kunt krijgen die het meest relevant zijn voor uw organisatie en uw organisatie richten op het bijhouden van uw doelen Piwik beperkingen

Een van de Google Analytics-alternatieven met relatief beperkte integratiemogelijkheden in vergelijking met andere opties

Enterprise-abonnementen kunnen snel duur worden

Piwik prijzen

Core: Gratis voor altijd

Gratis voor altijd Enterprise: Neem contact op voor prijsinformatie

Piwik beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (15+ beoordelingen)

8. Fathom

Via Fathom Fathom is webanalysesoftware die, net als Google, inzicht geeft in websiteverkeer en bezoekersgedrag. Fathom is echter toegewijd aan het respecteren van persoonlijke gegevens, het naleven van de GDPR en het minimaliseren van gegevens. Dit is een uitstekende optie voor organisaties die inzicht willen in het gedrag van gebruikers zonder dat dit ten koste gaat van hun privacy.

Fathom beste functies

Het webanalyseplatform staat bekend om zijn focus op privacy en maakt geen gebruik van cookies of het bijhouden van persoonlijk identificeerbare informatie. Dit sluit aan bij organisaties die op een respectvolle manier gegevens willen verzamelen zonder bijhouden door derden

Eenvoudige gebruikersvriendelijke interface maakt het eenvoudig om website analytics te verkrijgen

Een lichtgewicht script dat de prestaties van uw website niet vertraagt, zodat de analysetool geen nadelig effect heeft op uw pagina ranking

Fathom limieten

Het kan een beetje lastig zijn om bij de informatie te komen die u nodig hebt in de analysetool, dus wees bereid om in het begin wat zoekwerk te doen

Prijzen van Fathom

30 dagen gratis proefversie

$14/maand voor maximaal 100.000 weergaven van pagina's per maand

$24/maand voor maximaal 200.000 weergaven van pagina's per maand

$44/maand voor maximaal 500.000 weergaven van pagina's per maand

Fathom beoordelingen en recensies

G2: 5/5 (1.500+ beoordelingen)

5/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (10+ beoordelingen)

9. Hoop

Via Hoop Heap is een analysetool voor websites en mobiele apps met verschillende functies die organisaties helpen het gedrag van gebruikers te begrijpen. De analysesoftware staat bekend als gebruiksvriendelijk, dus het is een populaire keuze voor organisaties die een platform voor digitale inzichten nodig hebben zonder al te veel technische kennis.

Heap beste functies

Blinkt uit in het bijhouden van gebeurtenissen, zodat u interacties van gebruikers op uw website automatisch kunt vastleggen en analyseren en de gegevens met terugwerkende kracht kunt analyseren

Mooie retentie-analysetools helpen je bij het meten van gebruikersretentie in de loop van de tijd, zoals hoe vaak gebruikers terugkeren naar je site of app en patronen in gebruikersbetrokkenheid op de lange termijn

Visualisatietools maken het eenvoudig om inzichten te communiceren en websitegegevens te delen met belanghebbenden

Heap limieten

Deze analysetool vereist nogal wat training om alle beschikbare functies te begrijpen, dus het inwerken kan tijd kosten

Beperkte tutorials beschikbaar

Heap prijzen

Gratis abonnement beschikbaar

Neem contact op voor prijsinformatie

Heap beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

10. Woopra

Via Woopra Woopra is een analyseoplossing die wordt gebruikt door organisaties die hun publiek op een dieper niveau willen begrijpen en ermee in contact willen komen. Het kan inzicht geven in het gedrag van klanten op digitale kanalen, zoals een website of mobiele app, en helpen het klanttraject te verbeteren.

Woopra beste functies

Unieke tools zoals gedetailleerde klantprofielen, die kwantitatieve en kwalitatieve gegevens combineren om een holistische weergave te creëren van hoe klanten omgaan met de digitale voetafdruk van de organisatie

Uitstekende integratiemogelijkheden, zodat u verbinding kunt maken met uw marketing- en andere dienstenCRM-tools voor een meer holistische weergave van gebruikersgegevens

Funnelanalysetools helpen u bij het bijhouden van het traject van gebruikers en identificeren wanneer ze afhaken of de gewenste acties ondernemen, zodat u het klanttraject kunt verfijnen en de gebruikerservaring kunt verbeteren

Woopra limieten

Het aanpasbare dashboard is niet erg gebruikersvriendelijk en kan er voor sommigen wat verouderd uitzien

Woopra prijzen

Core: Gratis

Gratis Pro: $999/maand

$999/maand Enterprise: Neem contact op voor prijsinformatie

Woopra beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (180+ beoordelingen)

4.4/5 (180+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

Maak gedetailleerde dashboards en voeg eenvoudig kaarten toe om de voortgang van Sprintpunten, taken per status en bugs per weergave weer te geven

U kent (en houdt!) ClickUp misschien al als een tool voor projectmanagement . De mogelijkheden van het platform strekken zich uit tot visueel projectmanagement en het kan een waardevol hulpmiddel zijn voor het monitoren van website analytics.

ClickUp biedt geen eigen functies voor webanalyse, maar het blinkt wel uit in het maken van uitzonderlijke datavisualisaties met zijn dashboards en gratis sjablonen voor analyse. ClickUp Dashboards helpen u om gegevens van uw webanalyseplatform om te zetten in bruikbare inzichten via betere gegevensvisualisatie. U kunt aangepaste dashboards maken die binnenkomende gegevens weergeven in visueel aantrekkelijke en gemakkelijk te begrijpen formats.

Uw ClickUp Dashboards kunnen grafieken, tabellen, tabellen en widgets bevatten om kPI's te laten zien waardoor het gemakkelijk wordt om op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen voor uw gebruikerservaring.

ClickUp biedt ook een groot bereik aan kant-en-klare sjablonen die u kunnen helpen om gegevens om te zetten in beslissingen. Voorbeeld ClickUp Analytics Rapport Sjabloon kan u helpen trends en patronen in uw gegevens te begrijpen, zodat u een beter inzicht krijgt in het traject van de gebruiker. Ondertussen kan de ClickUp Data Analyse Rapport Sjabloon is uitstekend voor het snel verzamelen van inzichten uit gegevens en het delen van deze inzichten met belanghebbenden in een gemakkelijk te lezen format.

Begin met het analyseren van uw website met duidelijkere gegevens en processen

Zodra u uw favoriet van de beste Google Analytics-alternatieven voor 2024 voor uw organisatie hebt gekozen, verbindt u de analysetool met uw ClickUp account.

ClickUp integreert naadloos met duizenden apps en diensten, zodat u één centrale plek kunt creëren voor het beheren, analyseren en gebruiken van gebruikersgegevens. Het is een geweldige manier om informatie te centraliseren en te delen met je team zodat je betere datagestuurde beslissingen kunt nemen.

Ben je klaar om je web analytics naar een hoger niveau te tillen zonder afhankelijk te zijn van Google Analytics? Maak een ClickUp account aan vandaag nog aan en ontdek hoe het u kan helpen uw publiek online een betere ervaring te bieden.