10 Beste Agile CRM Alternatieven & Concurrenten in 2024

Het is tegenwoordig bijna onmogelijk om een concurrerend bedrijf op te bouwen zonder een solide strategie voor klantenrelatiebeheer (CRM) .

Er zijn veel verschillende CRM-tools op de markt om te voldoen aan de groeiende vraag in elke branche. Een van de grootste namen in de sector is Agile CRM, maar dit is niet de juiste oplossing voor iedereen.

Deze 10 beste alternatieven voor Agile CRM bieden specifieke functies en gespecialiseerde tools voor uw unieke bedrijfsbehoeften, met een geweldige optie voor elk budget.

Wat is Agile CRM?

Agile CRM is een populair CRM-product (Customer Relationship Management) in de cloud, ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven.

Het brengt verkoop, marketing en servicebeheer samen in één platform. Hierdoor kunnen bedrijven marketingcampagnes automatiseren, verkoopkansen beheren en betere klantenondersteuning bieden. Teams gebruiken workflowautomatisering, verkoopteambeheer en rapportagetools die meegroeien met de groei van het bedrijf.

Wat moet je zoeken in Agile CRM Alternatieven?

Denk bij het zoeken naar het beste Agile CRM-alternatief voor uw budget en organisatie na over hoe elk van de volgende CRM-functies zich verhoudt tot uw specifieke, unieke bedrijfsvereisten:

Verkoopautomatisering: Effectieve Agile CRM-alternatieven moeten het volgende biedenverkoopautomatisering functies bieden die minstens zo robuust zijn als de functies van Agile CRM

Effectieve Agile CRM-alternatieven moeten het volgende biedenverkoopautomatisering functies bieden die minstens zo robuust zijn als de functies van Agile CRM Marketingautomatisering: Op dezelfde manier moet het CRM dat u kiest krachtige tools bieden voor het automatiseren vanmarketingcampagnes net als Agile CRM

Op dezelfde manier moet het CRM dat u kiest krachtige tools bieden voor het automatiseren vanmarketingcampagnes net als Agile CRM Klantenondersteuning: Slechte klantenondersteuning is een doorslaggevende factor bij de overgang tussen CRM-systemen en het overzetten van veel gegevens

Slechte klantenondersteuning is een doorslaggevende factor bij de overgang tussen CRM-systemen en het overzetten van veel gegevens Betaalbaarheid: De prijzen van Agile CRM staan bekend als concurrerend, en de beste Agile CRM alternatieven bieden ook betaalbare prijzen

De prijzen van Agile CRM staan bekend als concurrerend, en de beste Agile CRM alternatieven bieden ook betaalbare prijzen Schaalbaarheid: Een goed alternatief moet meegroeien met de behoeften van uw bedrijf, zodat u later geen andere oplossing meer nodig hebt

Een goed alternatief moet meegroeien met de behoeften van uw bedrijf, zodat u later geen andere oplossing meer nodig hebt Gratis versie: Met een gratis versie of proefperiode kunt u de software evalueren voordat u zich vastlegt, en de beste gratis CRM-softwareopties moeten u nog steeds toegang geven tot krachtige functiesAgile tools ## De 10 beste Agile CRM alternatieven om te gebruiken in 2024

We hebben deze lijst samengesteld met enkele van de beste tools op de markt. Gebruik deze lijst om je keuzes te beperken en snel een oplossing te vinden die werkt voor jouw organisatie.

Vervang Agile CRM door ClickUp's klantrelatietracking, taakautomatisering en projectbeheer

ClickUp is een alles-in-één productiviteitstool dat Agile methodologieën ondersteunt. De Agile functionaliteit omvat een flexibele taakbeheer systeem dat zich aanpast aan populaire methodes zoals Scrum en waarmee complexe taken kunnen worden opgesplitst in beheersbare eenheden. ClickUp CRM brengt deze flexibiliteit naar klantrelatiebeheer. De software maakt het beheren van klantinformatie en interacties binnen dezelfde Workspace als gerelateerde projecten eenvoudig.

Je kunt leads, klantverzoeken, feedback, bugrapporten en nog veel meer volgen. Met de aangepaste velden kunnen verkopers en marketingteams klantspecifieke gegevens opslaan.

Het platform bevat een grote verzameling sjablonen om het inwerken te vergemakkelijken. Deze omvatten CRM-sjablonen , Agile sjablonen en sjablonen voor bijna elke bedrijfsbehoefte.

ClickUp beste functies

Biedt een enkel platform voorAgile projectbeheer, verkoopprocesbeheer en klantenondersteuning

Real-time samenwerkingsfuncties stellen verkoopteams in staat om klantrelaties beter te beheren

Geavanceerde functies helpen marketingcampagnes te automatiseren en verkooppijplijnen te stroomlijnen

Biedt AI-tools om verkopers te helpen overtuigender berichten naar klanten op te stellen

Kan worden geïntegreerd met populaire sociale mediaplatforms voor meer webbetrokkenheid

Biedt uitgebreide aanpassingsopties om te voldoen aan bijna elke bedrijfsbehoefte of workflow

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers zouden willen dat de mobiele app meer functies had

Er is een leercurve voor nieuwe gebruikers om alle functies te leren kennen

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar voor aankoop op alle betaalde plannen voor de prijs van $5 per Workspace-lid en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

4.7/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. HubSpot CRM

Via HubSpot HubSpot CRM is een gebruiksvriendelijk platform dat integreert met de uitgebreide productsuite van HubSpot. Samen bieden ze een uitgebreide oplossing voor marketing, verkoop, service en websitebeheer.

De gratis versie van hun CRM biedt basisfuncties die geschikt zijn voor kleine tot middelgrote bedrijven. HubSpot is ook een goede keuze als schaalbaarheid een prioriteit is. Premium add-ons stellen je bedrijf in staat om de functionaliteit uit te breiden in overeenstemming met de behoeften.

HubSpot CRM beste functies

Alles-in-één CRM dat mogelijkheden voor marketingautomatisering, verkoopautomatisering en klantenservice combineert

Met de gratis versie kunnen kleine bedrijven aan de slag met e-mailmarketing, leadbeheer en verkooppijplijnbeheer

Geavanceerde marketingautomatiseringstools voor het automatiseren van marketingcampagnes op maat van klantgedrag

Real-time inzichten in verkoopkansen en webbezoekers helpen bedrijven bij het beheren van klantinteracties

Schaalbaar voor groeiende bedrijven met een onbeperkt aantal gebruikers en contactpersonen

Serviceautomatisering stroomlijnt klantondersteuning om klantrelaties verder te verbeteren

HubSpot CRM beperkingen

De gratis tier heeft beperkte aanpassingsmogelijkheden

De rapportagetools zijn niet zo robuust als sommige andere opties

HubSpot CRM prijzen

**Gratis

Starters: $20/maand

$20/maand Professioneel: $1.600/maand

$1.600/maand Enterprise: $5.000/maand

HubSpot CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (10.000+ beoordelingen)

4.4/5 (10.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.500+ beoordelingen)

3. Zoho CRM

Via Zoho Zoho CRM is een onderdeel van de Zoho-applicatiesuite, die een grote lijst met functies biedt voor bedrijven van alle groottes. Het staat bekend om zijn aanpassingsmogelijkheden. Dankzij de multichannelondersteuning kan je bedrijf bijvoorbeeld in contact komen met klanten via e-mail, telefoon, live chat en sociale media.

Het CRM integreert niet alleen met meer dan 40 applicaties in de Zoho suite, maar biedt ook ondersteuning voor integraties met derden.

Zoho CRM beste functies

Biedt een uitgebreide set functies voor verkoopautomatisering en klantrelatiebeheer

Geavanceerde marketingautomatisering om klantinteracties te beheren en marketingcampagnes te automatiseren

Ondersteunt meerdere pijplijnen voor verkoopprocesbeheer

Real-time analyses bieden verkoopteams bruikbare inzichten in de verkooptrechter

Integreert met sociale media om potentiële klanten te benaderen en te volgen via verkoopkanalen

Zoho CRM beperkingen

De gebruikersinterface kan verouderd aanvoelen in vergelijking met alternatieven

Sommige integraties kunnen moeilijk in te stellen zijn

Zoho CRM prijzen

**Gratis

Standaard: $14/maand per gebruiker

$14/maand per gebruiker Professioneel: $23/maand per gebruiker

$23/maand per gebruiker Enterprise: $40/maand per gebruiker

$40/maand per gebruiker Ultiem: $52/maand per gebruiker

Zoho CRM beoordelingen en recensies

G2: 4.0/5 (2.000+ beoordelingen)

4.0/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (6.000+ beoordelingen)

4. EngageBay

Via EngageBay EngageBay integreert marketing-, verkoop- en servicefunctionaliteit in zijn CRM. De software is in de eerste plaats ontworpen voor kleine bedrijven en starters en biedt hen een krachtige maar gebruiksvriendelijke oplossing die hen helpt om de voordelen van een goede CRM te ontdekken.

De functies omvatten e-mailmarketing, leadgeneratie en klantenservice, dus je krijgt een alles-in-één oplossing voor essentiële zaken op het gebied van klantrelatiebeheer.

EngageBay beste functies

Biedt één platform voor het beheren van klantinteracties, verkoopactiviteiten en marketingprocessen

Biedt geavanceerde marketingautomatiseringstools voor het beheren van verkooppijplijnen en het automatiseren van marketingcampagnes

Functies voor verkoopautomatisering helpen verkoopteams om eenvoudiger afspraken in te plannen en verkoopkansen te volgen

Tools voor leadbeheer leggen leads van webformulieren of andere contactmomenten op het web vast en zorgen voor hun opvolging

Functies voor e-mailmarketing maken gepersonaliseerdecommunicatie met klanten EngageBay beperkingen

Gebruikers hebben incidentele haperingen gemeld die werkstromen verstoren

De mobiele app is niet zo functioneel als de desktopversie

Prijzen van EngageBay

**Gratis

Basis: $11.04/maand per gebruiker

$11.04/maand per gebruiker Groei: $42,49/maand per gebruiker

$42,49/maand per gebruiker Pro: $67,99/maand per gebruiker

EngageBay beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (550+ beoordelingen)

5. Bitrix24

Via Bitrix24 Bitrix24 combineert CRM, projectbeheer en het bouwen van websites in één platform. Het staat bekend om functies die samenwerking binnen teams mogelijk maken en stimuleren. Het heeft tools voor communicatie, taakbeheer en CRM, waardoor het kan voorzien in een breed scala aan zakelijke behoeften.

Door deze uitgebreide set functies biedt Bitrix24 een holistisch beeld van de bedrijfsactiviteiten.

Bitrix24 beste functies

Biedt samenwerking tussen verkoopteams, projectbeheer en klantrelatiebeheer in één platform

Heeft Kanban-borden voor meerdere verkooppijplijnen om het beheer van verkooppijplijnen in het hele bedrijf te vereenvoudigen

Functies voor marketingautomatisering maken het eenvoudiger om complexe marketingcampagnes te ontwerpen

Real-time communicatietools, waaronder chat en videoconferenties, helpen verkoopteams en klantondersteuningsteams

Workflowautomatisering stroomlijnt bedrijfsactiviteiten en verkoopprocessen

Bitrix24 beperkingen

Voor kleine bedrijven kan de software complexer zijn dan ze nodig hebben

Sommige gebruikers melden dat ze door de complexiteit veel tijd moeten besteden aan het inwerken in het platform

Prijzen Bitrix24

**Gratis

Basis: $49/maand voor vijf gebruikers

$49/maand voor vijf gebruikers Standaard: $99/maand voor 50 gebruikers

$99/maand voor 50 gebruikers Professional: $199/maand voor 100 gebruikers

$199/maand voor 100 gebruikers Enterprise: $399/maand voor 250 gebruikers

Bitrix24 beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (500+ beoordelingen)

4.1/5 (500+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (750+ beoordelingen)

6. Keap

Via Keap Keap, voorheen bekend als Infusionsoft, is een CRM- en marketingautomatiseringsplatform dat is ontworpen voor kleine bedrijven die willen groeien. Het biedt klantenbeheer functionaliteiten voor e-mailmarketing en e-commerce.

Deze diensten worden versterkt door de robuuste automatiseringsfuncties van Keap, die helpen om klantinteracties verder te stroomlijnen. Je kunt alles automatiseren, van follow-ups van klanten tot betalingsprocessen, wat tijd bespaart voor drukke ondernemers en kleine teams.

Keap beste functies

Biedt uitgebreide functies voor verkoop- en marketingautomatisering voor bedrijven van elke grootte

CRM-tools verbeteren klantondersteuning door klantinteracties en -geschiedenis bij te houden

Intuïtieve tools voor verkooppijplijnbeheer helpen verkopers om deals te prioriteren en te beheren

E-mailmarketing en webformulieren verbeteren het vastleggen en opvolgen van leads

Geavanceerde functies voor het automatiseren van marketingcampagnes besparen bedrijven tijd en geld

Keap beperkingen

De uitgebreide functieset gaat gepaard met een steile leercurve

De campagnebouwer is niet zo intuïtief als sommige klanten zouden willen

Keap prijzen

**Pro:199 $maand

**Max:289 dollar per maand

Ultiem: $349/maand

Keap beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.400+ beoordelingen)

4.2/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (1.200+ beoordelingen)

7. Salesforce Verkoopcloud

Via Salesforce Salesforce Sales Cloud maakt deel uit van het grotere Salesforce-platform, dat een van de meest erkende Agile CRM-alternatieven op de markt is. Het platform staat bekend om zijn schaalbaarheid, grote ecosysteem en zeer aanpasbare aard.

Het is ontworpen om het verkoopproces te beheren, inclusief alle interacties met klanten. Gebruikers profiteren ook van uitgebreide bedrijfsanalyses met geavanceerde AI-mogelijkheden voor betere inzichten.

Salesforce Sales Cloud beste functies

Biedt een robuust CRM-systeem voor het effectief beheren van klantrelaties

Geavanceerde tools voor marketingautomatisering en verkoopautomatisering helpen bij het maken van betere marketingcampagnes

Real-time analyses bieden verkoopteams inzichten voor een beter beheer van verkooppijplijnen

Geavanceerde functies ondersteunen complexe verkoopprocessen en bedrijfsactiviteiten

Integreert naadloos met populaire sociale mediaplatforms om te passen in een verscheidenheid aan marketingverkoopstrategieën

Salesforce Sales Cloud beperkingen

De kosten lopen snel op bij het toevoegen van meerdere aanpassingen en extra modules

Deze software is complex en kan nieuwe gebruikers overweldigen

Prijzen van Salesforce Sales Cloud

Starters: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Professioneel: $80/maand per gebruiker

$80/maand per gebruiker Enterprise: $ 165/maand per gebruiker

$ 165/maand per gebruiker Unlimited: $ 330/maand per gebruiker

$ 330/maand per gebruiker Unlimited+: $500/maand per gebruiker

Salesforce Sales Cloud beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (18.000+ beoordelingen)

4.3/5 (18.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (17.000+ beoordelingen)

8. Pipedrive

Via Pipedrive Pipedrive is een CRM-platform dat zich voornamelijk richt op verkoopbeheer. Het helpt kleine tot middelgrote bedrijven om hun verkoopprocessen bij te houden.

Het platform legt sterk de nadruk op eenvoud en gebruiksvriendelijkheid, waardoor het een populaire keuze is voor gebruikers die beginnen met een CRM. De visuele pijplijnbeheerinterface geeft je bijvoorbeeld in één oogopslag een overzicht van al je verschillende deals en hun status.

Pipedrive beste functies

Gebruiksvriendelijke CRM-software verbetert het verkooppijplijnbeheer en optimaliseert het verkoopproces

Real-time inzicht in de verkooptrechters stelt verkopers in staat om hun verkoopkansen beter te beheren

Vermindert de administratieve last op verkoopteams met geavanceerde automatiseringsmogelijkheden

E-mailmarketing helpt bij het koesteren van leads en effectief communiceren met potentiële klanten

Biedt een intuïtieve interface voor het beheren van meerdere verkooppijplijnen, waardoor het ideaal is voor grote verkoopactiviteiten

Workflowautomatisering helpt bedrijven hun verkoopmarketinginspanningen te beheren

Pipedrive beperkingen

Sommige gebruikers met complexe verkoopprocessen wilden meer functies

De rapportagefuncties zijn niet zo robuust als sommige klanten zouden willen

Pipedrive prijzen

Essentieel: $14,90/maand

$14,90/maand Geavanceerd: $27,90/maand

$27,90/maand Professioneel: $49,90/maand

$49,90/maand Power: $64,90/maand

$64,90/maand Enterprise: $99/maand

Pipedrive beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (1.500+ beoordelingen)

4.2/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.500+ beoordelingen)

9. Freshworks CRM

Via Freshworks Freshworks CRM, voorheen bekend als Freshsales, is een gebruiksvriendelijk maar krachtig CRM dat verkoop- en marketingautomatisering combineert. Freshworks staat bekend om zijn gebruiksgemak en strakke interface en is een populaire aanvulling op de Freshworks-productsuite (waarmee het naadloos integreert).

Samen bieden deze tools een toegankelijke maar uitgebreide set tools voor bedrijven. Zakelijke gebruikers kunnen een strategisch plan en implementeren op één platform.

Freshworks CRM beste functies

Combineert verkoop-CRM en marketingautomatisering voor een uitgebreide oplossing voor klantrelatiebeheer

Visuele verkooppijplijnen en automatiseringsmogelijkheden maken het beheer van verkooppijplijnen veel eenvoudiger

Real-time analyses helpen verkoopteams het gedrag van klanten beter te begrijpen om hun verkoopstrategieën te optimaliseren

E-mailmarketingtools verbeteren marketingcampagnes en leadbeheer

Beperkingen van Freshworks CRM

Beperkte aanpassingsmogelijkheden in vergelijking met sommige andere CRM-oplossingen

Sommige gebruikers vinden bepaalde integraties met derden onhandig en verwarrend

Prijzen van Freshworks CRM

Gratis (voor maximaal drie gebruikers)

(voor maximaal drie gebruikers) Groei: $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Pro: $39/maand per gebruiker

$39/maand per gebruiker Enterprise: $69/maand per gebruiker

Freshworks CRM beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (7.000+ beoordelingen)

4,5/5 (7.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

10. Nutshell

Via Nutshell Nutshell is een CRM- en e-mailmarketingplatform gericht op kleine bedrijven die een eenvoudige en effectieve oplossing nodig hebben voor het beheren van klantrelaties. Het biedt tools voor het automatiseren van verkoopprocessen, pijplijnbeheer en het bijhouden van prestaties.

Een opvallend voordeel van het platform is het gebruiksgemak. Het stelt verkoopteams in staat om snel aan de slag te gaan met minimale training.

Nutshell beste eigenschappen

Biedt een eenvoudige CRM-oplossing met functies voor verkoopautomatisering

Tools voor verkooppijplijnbeheer bieden een duidelijke visualisatie van verkoopprocessen

Tools voor e-mailmarketing zorgen voor gepersonaliseerde campagnes en beter leadbeheer

Real-time tracering van verkoopkansen helpt verkoopteams snel en efficiënt te handelen

Automatiseringsmogelijkheden stroomlijnen verkoopactiviteiten en verminderen de tijd die wordt besteed aan terugkerende taken

Gebruiksvriendelijke interface zorgt voor een soepele adoptiecurve voor verkopers

Nutshell beperkingen

Sommige beoordelaars zouden graag uitgebreidere rapportagetools zien

De mobiele app is niet zo rijk aan functies als de desktopversie

Nutshell prijzen

Foundation: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Pro: $42/maand per gebruiker

$42/maand per gebruiker Power AI: $52/maand per gebruiker

$52/maand per gebruiker Enterprise: $67/maand per gebruiker

Nutshell beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (850+ beoordelingen)

4.2/5 (850+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (400+ beoordelingen)

Begin uw reis naar een beter beheer van klantrelaties

Een goed CRM is een van de beste investeringen die u in uw bedrijf kunt doen. Klantrelaties maken of breken uw bedrijf, dus alle tools om deze relaties te verbeteren geven u een concurrentievoordeel.

Als een van de beste Agile CRM alternatieven, maakt ClickUp de weg vrij voor uitstekend klantenrelatiebeheer en uitgebreide productiviteitsfuncties die elk gebied van uw bedrijf zullen stroomlijnen.

Klaar om uw workflow te revolutioneren? Probeer ClickUp vandaag gratis uit en ontdek naadloos klantrelatiebeheer naast krachtige productiviteitsfuncties.