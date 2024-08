10 Beste Wufoo Alternatieven & Concurrenten in 2024

Ben je klaar om buiten de Wufoo-doos te stappen? De digitale wereld zit boordevol concurrenten en we hebben het landschap afgestruind om je een lijst te geven van de beste Wufoo-alternatieven in 2024. Deze platforms zijn ontworpen met innovatieve functies, naadloze bruikbaarheid en stijlvolle ontwerpen die het verzamelen van gegevens tot een fluitje van een cent maken. 🌬

Dus of je nu een doorgewinterde professional bent of een ondernemende newbie, we weten zeker dat er iets op onze lijst staat dat je zal aanspreken. Van intuïtief ontwerp tot geavanceerde functies, zeg maar dag tegen het invullen van formulieren en hallo tegen het perfecte Wufoo-alternatief dat je angst doet omslaan in plezier.

Wat is Wufoo?

Wufoo is een online formulierbouwer waarmee je aangepaste formulieren voor verschillende doeleinden kunt maken en ontwerpen. Of je nu een enquête nodig hebt voor feedback van klanten of marktonderzoek, een registratieformulier voor een virtuele workshop of een eenvoudige e-commerce checkout, Wufoo heeft wat je nodig hebt.

Via Wufoo En het is ontworpen om eenvoudig te zijn, met een combinatie van drag-and-drop functionaliteit en een bibliotheek met handige sjablonen. Je hoeft geen technische wizard te zijn voor online formulieren en online enquêtes. 🧙‍♂️

Wufoo vereenvoudigt het online verzamelen en beheren van gegevens. Dus als je informatie wilt verzamelen zonder de hoofdpijn van codering of de eentonigheid van papieren formulieren, dan is Wufoo - of een Wufoo-alternatief - misschien de juiste formulierenbouwer voor jou.

Wat moet je zoeken in een Wufoo-alternatief?

Hier zijn enkele dingen waar je op moet letten als je op zoek bent naar een Wufoo-alternatief:

Gebruiksgemak : Functionaliteit is van vitaal belang, dus zoek naar software met een intuïtief ontwerp waarmee je team online formulieren kan maken zonder uitgebreide training

: Functionaliteit is van vitaal belang, dus zoek naar software met een intuïtief ontwerp waarmee je team online formulieren kan maken zonder uitgebreide training Aanpasbaarheid : Zoek naar software met veel sjablonen om uit te kiezen - bonuspunten als die sjablonen kunnen worden aangepast aan de behoeften van je organisatie om enquêtes te maken of marktonderzoek uit te voeren

: Zoek naar software met veel sjablonen om uit te kiezen - bonuspunten als die sjablonen kunnen worden aangepast aan de behoeften van je organisatie om enquêtes te maken of marktonderzoek uit te voeren Integratiemogelijkheden : Directe integraties met tools die je team al gebruikt zijn een pluspunt. Heb je compatibiliteit nodig met CRM-software zoals Hubspot of Salesforce? Houd dit in gedachten terwijl je rondkijkt

: Directe integraties met tools die je team al gebruikt zijn een pluspunt. Heb je compatibiliteit nodig met CRM-software zoals Hubspot of Salesforce? Houd dit in gedachten terwijl je rondkijkt Gegevensrapportage : Functies voor gegevensverzameling laten u zien welke formulieren zijn ingediend, hoe vaak deze zijn ingevuld en hoe gebruikers zich gedragen, zodat u inzichten kunt genereren en gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen op basis van online formulieren Samenwerkingsfuncties : Als u wilt dat uw team in realtime aan formulieren werkt, zoek dan naar enquêtesoftware met samenwerkingsfuncties die dit mogelijk maken

: Functies voor gegevensverzameling laten u zien welke formulieren zijn ingediend, hoe vaak deze zijn ingevuld en hoe gebruikers zich gedragen, zodat u inzichten kunt genereren en gegevensgestuurde beslissingen kunt nemen op basis van online formulieren : Als u wilt dat uw team in realtime aan formulieren werkt, zoek dan naar enquêtesoftware met samenwerkingsfuncties die dit mogelijk maken Vormlogica : Vaak aangeduid alsvoorwaardelijke logicadeze functie verandert het gedrag of de weergave van een formulier op basis van de selecties of invoer van een gebruiker

: Vaak aangeduid alsvoorwaardelijke logicadeze functie verandert het gedrag of de weergave van een formulier op basis van de selecties of invoer van een gebruiker Schaalbaarheid: Denk aan platforms die een groot aantal formulierinzendingen aankunnen zonder afbreuk te doen aan de snelheid en die upgrades bieden om uw organisatie te ondersteunen als deze groeit 🌻

10 beste Wufoo-alternatieven om te gebruiken in 2024

Duik in onze gecureerde lijst met de beste alternatieven voor Wufoo. Deze platforms hebben een spectrum aan oplossingen die gebruiksvriendelijkheid herdefiniëren en de manier waarop je formulieren maakt en gegevens verzamelt op een hoger plan tillen.

Duik erin en vind de perfecte match voor jouw digitale gereedschapskist.

Slimmere formulieren maken in ClickUp met voorwaardelijke logica om het proces te stroomlijnen, hoe complex het ook is

ClickUp overstijgt de typische taakbeheer met zijn innovatieve Vormweergave functie, die een dynamische manier biedt om informatie direct in uw workflow vast te leggen en te organiseren. Met krachtige automatiseringen die u beheert, zetten formulierreacties om in traceerbare taken voor het verbeteren van processen of taakautomatisering. En functies zoals voorwaardelijke logica zorgen ervoor dat deze formulieren zich aanpassen aan reacties, waardoor je meer waardevolle gegevens hebt om mee te werken.

Formulieren maken met aangepaste velden is eenvoudiger dan ooit met Formulier sjablonen . En de aanpassingsmogelijkheden zijn eindeloos, met verschillende velden, statussen en weergaven. Of u nu een team beheert, klantprojecten bijhoudt of feedback verzamelt, ClickUp verbetert uw organisatorische vaardigheden.

ClickUp beste functies

Met de functies voor voorwaardelijke logica kunnen uw formulieren zich aanpassen aan de invoer van de gebruiker, waardoor het verzamelen van informatie intelligenter wordt

ClickUp Forms integreren met andere tools in uw technische stack, zodat essentiële informatie effectief wordt gebruikt in uw hele organisatie

Zodra gegevens zijn verzameld, zet ClickUp die informatie automatisch om in taken of subtaken, wijst ze toe aan de juiste mensen en voegt indien nodig vervaldata toe

Bespaar tijd met sjablonen die zijn ontworpen om de hoofdpijn en frustratie weg te nemen bij het maken van formulieren

Pas formuliervelden aan om precies die gegevens te verzamelen die u nodig hebt en die het nuttigst zijn voor uw team

ClickUp beperkingen

Met een overvloed aan functies kunnen sommige gebruikers merken dat er een leercurve is

Sommige functies, zoals ClickUp AI, zijn alleen beschikbaar met een betaald plan

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Jotform

via JotformJotform stroomlijnt het maken van webformulieren met veel aanpassingsopties voor zowel beginners als experts. Dit platform biedt geavanceerde functies zoals betalingsintegraties en autoresponderinstellingen.

Dit Wufoo-formulierenalternatief legt de nadruk op beveiliging, zodat alle verzamelde gegevens beschermd zijn. 🔐

Jotform beste eigenschappen

Formulieren maken gebruik van vraagtypen met voorwaardelijke logica, zodat uw formulier zich aanpast en verandert op basis van de antwoorden van de respondent

Keuze uit duizenden sjablonen

Biedt meer dan 150+ integraties

Eenvoudige gebruikersinterface is gemakkelijk te begrijpen

Beveiligingsfuncties voldoen aan HIPAA

Jotform-beperkingen

Sommige gebruikers vinden het beperkte aantal formulierinzendingen op de gratis versie beperkend, en de plannen omvatten slechts 1 gebruiker

Het exporteren van gegevens is niet altijd eenvoudig voor de online enquêtetool

Jotform prijzen

Starter: Gratis

Gratis Brons: $34/maand

$34/maand Zilver: $39/maand

$39/maand Goud: $99/maand

$99/maand Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Jotform beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.450+ beoordelingen)

4.7/5 (2.450+ beoordelingen) Capterra: 4,7 (1.660+ beoordelingen)

3. Formstack

via FormstackFormulierstapel belooft talloze workflows te automatiseren en een wrijvingsloze digitale ervaring te leveren met zijn workflow automatisering software. De kracht van het platform ligt in de mogelijkheid om gegevens te verzamelen, op te slaan en te analyseren zonder dat er gespecialiseerde technische vaardigheden nodig zijn, waardoor de gebruikerservaring wordt verbeterd.

Deze online formulierbouwer en enquêtesoftware is zowel geschikt voor kleine bedrijven als voor grote bedrijven.

Formstack beste eigenschappen

Formulieren insluiten op uw website, eenvoudig delen via sociale media of e-mailmarketing

Integraties met Stripe, Microsoft, Hubspot, Salesforce en meer dan 260 softwaretoepassingen van derden

Gebruikers melden het nut voor werknemersbetrokkenheid als hulpmiddel voor organisatorische ondersteuning

Herinneringen sturen naar klanten is een makkie

Formulieren zijn eenvoudig aan te maken, of je nu een online enquête maakt, aan formuliervelden sleutelt of elektronische handtekeningen toevoegt

Formstack beperkingen

Gebruikers melden dat meldingen aan klanten soms overdreven zijn en verwarring veroorzaken

De ervaring met klantenondersteuning is soms onvoorspelbaar in vergelijking met sommige enquêtesoftware

Formstack prijzen

Formulieren: $50/maand

$50/maand Suite: $66/maand

Formstack beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (900+ beoordelingen)

4.6/5 (900+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

4. SurveyMonkey

via SurveyMonkeySurveyMonkey onderscheidt zich in de wereld van online enquêtetools met functies die zijn afgestemd op diepgaande gegevensverzameling. De online enquêtetool heeft een intuïtief ontwerp waarmee snel online enquêtes kunnen worden gemaakt en gedetailleerde analyses van reacties, waardoor het een topkeuze is voor organisaties die op zoek zijn naar gegevens om de strategie te bepalen - en dat alles met een minimum aan gedoe.

SurveyMonkey beste functies

Gebruikers roemen de diepgaande analyses en hoe deze de besluitvorming op basis van gegevens verbeteren

Weinig tot geen vertragingstijd of connectiviteitsproblemen

Het maken van formulieren is eenvoudig en efficiënt, waardoor uw organisatie tijd en geld bespaart

Een bibliotheek met sjablonen en de mogelijkheid om de sjablonen aan te passen met het bedrijfslogo

Moeiteloos gegevens exporteren op verzoek met online enquêtetool

SurveyMonkey beperkingen

De prijs kan duur zijn voor kleine bedrijven of non-profitorganisaties

Gebruikers zouden graag meer realtime synchronisatie zien met Google Sheets, Excel of Airtable-tools

Prijzen SurveyMonkey

Team Advantage: $25/maand per gebruiker

$25/maand per gebruiker Team Premier: $75/maand per gebruiker

$75/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

SurveyMonkey beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (18.500+ beoordelingen)

4,4/5 (18.500+ beoordelingen) Capterra: 4,6/5 (9.880+ beoordelingen)

5. Cognito Formulieren

via Cognitieve vormen Cognito Forms biedt een mix van bruikbaarheid en gebruiksgemak. Dit Wufoo-alternatief staat bekend om functies die een balans vinden tussen robuust genoeg om ontwikkelaars enthousiast te maken en eenvoudig genoeg voor beginners om te gebruiken. Het is een uitstekende keuze voor organisaties die op zoek zijn naar een oplossing voor het verzamelen van gegevens die de interacties met klanten en teamleden verbetert. 🙌

Cognito Forms beste eigenschappen

Complete bibliotheek met formulier sjablonen om uit te kiezen, zoals contact- en bestelformulieren, aanvraagformulieren, enquêtes en quizzen, klantenservice formulieren en meer

Veilige betalingsintegraties met Square, Stripe of PayPal

Gegevensbeveiliging overtreft de industrienormen

Maak formulieren voor specifieke workflows en processen zonder code of complexe formules te hoeven leren

Responsieve klantenondersteuning

Cognito Formulieren beperkingen

Gebruikers melden dat sommige functies moeilijk te vinden en te gebruiken zijn, vaak is een video tutorial nodig om ze te begrijpen

HIPAA compliance brengt extra kosten met zich mee die hoog kunnen zijn voor sommige bedrijven die op zoek zijn naar enquête software

Cognito Forms prijzen

Gratis (beperkt tot 1 gebruiker)

(beperkt tot 1 gebruiker) Pro: $15/maand (limiet 2 gebruikers)

$15/maand (limiet 2 gebruikers) Team: $35/maand (limiet 5 gebruikers)

$35/maand (limiet 5 gebruikers) Enterprise: $99/maand (limiet 20 gebruikers)

Cognito Forms beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (75+ beoordelingen)

4.5/5 (75+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (75+ beoordelingen)

6. 123FormBouwer

via 123Opbouwer 123FormBuilder is ideaal voor bedrijven van alle groottes en biedt een overvloed aan gemakkelijk aanpasbare sjablonen voor verschillende behoeften. De drag-and-drop form builder zorgt ervoor dat je in een handomdraai professioneel ogende formulieren maakt, zelfs zonder technische achtergrond. Dit Wufoo-alternatief geeft je de tools die je nodig hebt om de verzamelde gegevens te verzamelen, te analyseren en te gebruiken om je bedrijf vooruit te helpen en het volgende te bereiken projectdoelstellingen .

123FormBuilder beste eigenschappen

Duizenden aanpasbare sjablonen, aanpasbaar aan elke branche

Tientallen integraties met tools die uw team misschien al gebruikt

Radicale eenvoud in het bouwen van formulieren: slepen, neerzetten, een naam geven, klaar

Formulieren delen is ongecompliceerd en stressvrij

Je kunt HTML- en CSS-code gebruiken om formulieren nog gedetailleerder aan te passen

123FormBuilder beperkingen

Sommige formulieren zijn beperkt in hun aanpasbaarheid

Gebruikers vinden de bewerkingsfuncties op het aangepaste plan minder dan intuïtief

123FormBuilder prijzen

Gratis (beperkt tot 1 gebruiker)

(beperkt tot 1 gebruiker) Goud: $32/maand

$32/maand Platina: $39/maand

$39/maand Diamant: $79/maand

$79/maand Enterprise:begint bij $199,99/maand

123FormBuilder beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (160+ beoordelingen)

4.5/5 (160+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (150+ beoordelingen)

7. Typeform

via TypeformTypeformulier biedt een scala aan functies, waaronder een plugin die naadloos integreert met WordPress om standaard contactformulieren te verbeteren. Met de mogelijkheid om bestandsuploads te verwerken, onderscheidt Typeform zich als een solide alternatief voor Google Forms en Wufoo, vooral als u wat persoonlijkheid wilt toevoegen aan uw formuliercreatie. En met de optie voor een gratis plan kunnen gebruikers het eerst uitproberen voordat ze overstappen op een pakket met meer functies. ✨

Typeform beste functies

Verbind uw formulieren met een van de vele beschikbare integraties (denk aan Zapier, Slack of Google Analytics)

Sjablonen in overvloed, van evaluatieformulieren en leadgeneratie tot tevredenheidsonderzoeken en quizzen en polls

Met gebruiksvriendelijke ontwerptools hoef je niet in te leveren op vorm of functie

Formulieren zijn gemakkelijk te gebruiken op verschillende platforms, van mobiele apparaten zoals Android en iOS tot desktop

Geavanceerde vraagtypes zoals meerkeuzevragen, open vragen en waarderingsschalen verzamelen uiteenlopende feedback en voegen dimensie toe aan enquêtes

Typeform-beperkingen

Geen offline modus voor het verzamelen van gegevens

Beperkte voorwaardelijke logica kan het een uitdaging maken om complexe vertakkingen in enquêtes te bereiken

Prijzen Typeform

**Gratis

Basis: $25/maand (limiet 1 gebruiker en 100 reacties/maand)

$25/maand (limiet 1 gebruiker en 100 reacties/maand) Plus: $50/maand (max. 3 gebruikers en 1.000 reacties/maand)

$50/maand (max. 3 gebruikers en 1.000 reacties/maand) Zakelijk: $83/maand (limiet 5 gebruikers en 10.000 reacties/maand)

$83/maand (limiet 5 gebruikers en 10.000 reacties/maand) Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Typeform beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (690+ beoordelingen)

4.5/5 (690+ beoordelingen) Capterra: 4.7 (790+ beoordelingen)

8. EnquêteParrow

via SurveySparrow SurveySparrow verheft enquêtebeheer tot een kunstvorm met zijn CSS-aanpassingsfunctie, waarmee u de perfecte enquête kunt maken die de esthetiek van uw merk weerspiegelt.

Met een focus op het creëren van een dialoog in plaats van het simpelweg verzamelen van gegevens, helpt SurveySparrow uw organisatie om contact te maken met respondenten zodat ze zich gehoord en gewaardeerd voelen. En met inzichtelijke analyses kunt u informatie omzetten in bruikbare inzichten.

SurveySparrow beste eigenschappen

Een overvloed aan vraagtypes om gemakkelijk gegevens vast te leggen

Breng visuele interesse in uw enquêtes met afbeeldingen, gifs, video's en emoticons

Elk aspect van enquêtethema's aanpassen, inclusief achtergrond, knoppen, kleurenpalet en lettertype

De dashboardfunctie maakt het eenvoudig om te zien wat er wel en niet werkt in een enquête

Gebruik de Offline Survey Tool om offline gegevens te verzamelen en deze te synchroniseren met uw database zodra u verbinding maakt met Wi-Fi

SurveySparrow beperkingen

Ondanks een gebruiksvriendelijke interface vereisen sommige functies extra tijd om grondig vertrouwd te raken met hun mogelijkheden

De software kan buggy zijn

SurveySparrow prijzen

Basis: $19/maand (2.500 reacties/jaar)

$19/maand (2.500 reacties/jaar) Startersprijs: $39/maand (15.000 reacties/jaar)

$39/maand (15.000 reacties/jaar) Zakelijk: $79/maand (50.000 reacties/jaar)

$79/maand (50.000 reacties/jaar) Professioneel: $249/maand (100.000 reacties per jaar)

$249/maand (100.000 reacties per jaar) Onderneming: Neem contact op voor prijzen

SurveySparrow beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (1.890 + beoordelingen)

4,4/5 (1.890 + beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (80+ beoordelingen)

9. PandaDoc

via PandaDoc Van offertes tot contracten en nog veel meer, de gebruiksvriendelijke software van PandaDoc vereenvoudigt het genereren van foutloze documenten. Met geavanceerde functies zoals mogelijkheden voor e-handtekeningen en geïntegreerde betalingssystemen, stroomlijnt dit Wufoo-alternatief het maken van documenten workflow en verhoogt de productiviteit. Verander de manier waarop uw team digitale documenten maakt, beheert en ondertekent. 🖋

PandaDoc beste eigenschappen

Maak documenten die overeenkomen met de huisstijl van je bedrijf door een ontwerper in te huren

Biedt een e-handtekeningenplatform dat zo betrouwbaar is dat sommige gebruikers zijn overgestapt van DocuSign naar PandaDoc API

Met meer dan 750 kant-en-klare sjablonen en een drag-and-drop ontwerp, maak je contracten, voorstellen en vrijwel elk gegevensverzamelingsformulier in minuten, niet in uren

Integraties met tools die je organisatie al gebruikt, zoals Word, Zoho, Square en Dropbox

Onderteken en notariseer documenten 100% online met door de staat goedgekeurde software

PandaDoc beperkingen

Er kan een steile leercurve zijn voor nieuwe gebruikers

Sommige functies zijn alleen beschikbaar op hogere abonnementen

PandaDoc prijzen

Gratis proefabonnement: 14 dagen

14 dagen Basis: $19/maand (maximaal 2 gebruikers)

$19/maand (maximaal 2 gebruikers) Zakelijk: $49/maand

$49/maand Enterprise: Neem contact op voor prijzen

PandaDoc beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (2.250+ beoordelingen)

4.7/5 (2.250+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.050+ beoordelingen)

10. Papiervorm

via Papiervorm Een van de meest stijlvolle Wufoo-alternatieven, Paperform is een ideale oplossing voor ontwerpers die functionaliteit met esthetiek willen combineren. Gebruik het om moeiteloos aangepaste online formulieren te maken die eruit zien als een natuurlijk verlengstuk van je merk.

Maak vragenlijsten, quizzen, enquêtes, bestelformulieren en tal van nuttige pagina's met een nauwkeurige merkstyling. En met formulierlogica passen vraagtypes zich aan op basis van reacties.

Paperform beste eigenschappen

Directe integraties met MailChimp, Slack, Hubspot, Active Campaign, ConvertKit en meer

Maak formulieren die workflows automatiseren, betalingen accepteren en vraaglogica bevatten voor een op maat gemaakte ervaring

Honderden sjablonen om je op weg te helpen of om je te inspireren aangepaste formulieren te maken

Ingebouwde analyses geven je waardevolle inzichten voor het verbeteren van prestaties en het analyseren van klanten

Alle niveaus hebben een onbeperkt aantal formulieren

Paperform-beperkingen

Er zijn beperkingen bij het maken van formulieren in de goedkopere plannen

Personal branding is alleen beschikbaar op de duurdere niveaus

Paperform prijzen

Gratis proefversie: 14 dagen

14 dagen Essentials: $20/maand (limiet 1 gebruiker)

$20/maand (limiet 1 gebruiker) Pro: $40/maand (limiet 1 gebruiker)

$40/maand (limiet 1 gebruiker) Agentschap: $135/maand (limiet 5 gebruikers, $5/maand per extra gebruiker)

Paperform beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.8/5 (80+ beoordelingen)

Vind de beste Wufoo alternatieven voor jouw team

We hebben een overzicht gemaakt van de beste Wufoo-alternatieven waaruit jij en je team kunnen kiezen en die elk unieke voordelen bieden voor het verzamelen van gegevens. Een top keuze, met zijn suite van productiviteitstools om de efficiëntie van uw team naar nieuwe hoogten te stuwen, is ClickUp. 🦅

Ons aanpassingsvermogen onderscheidt ons - we bieden een aanpasbare ervaring die zich richt op de unieke hartslag van de workflow en het ritme van uw team. Ons gratis plan is op zichzelf al een krachtpatser, en onze geavanceerde functies op de betaalde niveaus zullen het potentieel van uw organisatie nog verder versterken. Dus waar wacht je nog op? Aanmelden voor ClickUp