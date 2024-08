7 Beste SOC 2 Compliance softwaretools in 2024

Naleving van kaders voor veiligheid, zoals System and Organization Controls 2 (SOC 2), fungeert als een beschermend schild voor gevoelige gegevens. Bedreigingen voor cyberbeveiliging worden met de dag geavanceerder en de juiste veiligheidsmaatregelen zijn de beste manier om je hiertegen te wapenen.

Dit is niet alleen een ethische verplichting tegenover klanten, maar ook een cruciale zakelijke verplichting. Een datalek kan leiden tot verlies van vertrouwelijke informatie en verlies van vertrouwen bij klanten. In sommige gebieden zijn er zelfs wettelijke vereisten om gegevens te beveiligen volgens de normen van een specifiek kader.

De techstacks van tegenwoordig hebben te maken met grote hoeveelheden gegevens uit vele verschillende databronnen. Alles bijhouden en dat doen op een manier die je compliant houdt, kan een Hercules Taak zijn. Gelukkig zijn er softwareproducten op de markt die veel van deze taken kunnen automatiseren en ervoor kunnen zorgen dat compliance met gegevens een veel haalbaarder doel wordt.

In dit artikel bespreken we de beste producten voor het beveiligen van je gegevens volgens de SOC 2-standaard. Sommige van deze tools ondersteunen ook andere veiligheid van gegevens normen die u mogelijk ook moet volgen!

Wat is SOC 2-naleving?

SOC 2 is een raamwerk dat criteria definieert voor het beheren van klantgegevens volgens vijf principes voor vertrouwensdiensten. Deze principes zijn veiligheid, beschikbaarheid, verwerkingsintegriteit, vertrouwelijkheid en privacy. SOC 2 naleving is noodzakelijk voor alle bedrijven die klantgegevens in de cloud opslaan. Het garandeert de veiligheid en integriteit van informatie. Het behalen en behouden van SOC 2-compliance laat aan klanten en belanghebbenden zien dat een organisatie over robuuste veiligheidscontroles beschikt om hun gegevens te beschermen.

Wat moet u zoeken in SOC 2 compliance-software?

Wanneer u op zoek gaat naar SOC 2 compliance tools voor uw bedrijf, zal uw prioriteit liggen bij het vereenvoudigen van het tijdrovende auditproces op een manier die goed past bij uw bestaande werkstroom en cultuur. Maar er zijn nog andere belangrijke functies waar u naar moet zoeken, zoals:

Geautomatiseerde verzameling van bewijsmateriaal: Door het handmatig verzamelen van bewijsmateriaal te verminderen, bespaart de software u tijd en worden audits gestroomlijnd

Door het handmatig verzamelen van bewijsmateriaal te verminderen, bespaart de software u tijd en worden audits gestroomlijnd Risicobeoordelingstools: Regelmatige risicobeoordelingen zijn een van de belangrijkste aspecten van cyberbeveiliging, dus een grondige set tools hiervoor is nuttig

Regelmatige risicobeoordelingen zijn een van de belangrijkste aspecten van cyberbeveiliging, dus een grondige set tools hiervoor is nuttig Leveranciersbeheer: Externe leveranciers kunnen een bron van zwakke plekken in de veiligheid zijn. De software die u kiest, moet u helpen bij het evalueren van de veiligheid van leveranciers

Externe leveranciers kunnen een bron van zwakke plekken in de veiligheid zijn. De software die u kiest, moet u helpen bij het evalueren van de veiligheid van leveranciers Trainingsmodules voor beveiliging: Training is de eerste stap naar een solide basis voor veiligheid, of het nu gaat om het inwerken van werknemers of om doorlopende training op het gebied van veiligheid

Training is de eerste stap naar een solide basis voor veiligheid, of het nu gaat om het inwerken van werknemers of om doorlopende training op het gebied van veiligheid Geautomatiseerde bewaking: Automatisering vermindert de behoefte aan handmatig werk en zorgt voor voortdurende compliance door een 24/7 weergave van uw compliance

Automatisering vermindert de behoefte aan handmatig werk en zorgt voor voortdurende compliance door een 24/7 weergave van uw compliance Aangepaste controles: De mogelijkheid om controles aan te passen aan uw specifieke bedrijfsbehoeften zorgt ervoor dat de software meegroeit met uw bedrijf

De mogelijkheid om controles aan te passen aan uw specifieke bedrijfsbehoeften zorgt ervoor dat de software meegroeit met uw bedrijf Integratie met de technische stack: Door ervoor te zorgen dat uw compliance software werkt met de andere tools in uw stack, kunt u gegevens uit meerdere bronnen halen

Door ervoor te zorgen dat uw compliance software werkt met de andere tools in uw stack, kunt u gegevens uit meerdere bronnen halen Snelle auditmogelijkheden: Goede SOC 2 compliance tools zorgen voor snellere audits door het efficiënt afhandelen van verzoeken om bewijs en het verminderen van heen en weer gepraat met auditors

De 7 beste SOC 2 compliance software voor gebruik in 2024

Het kiezen van de juiste SOC 2 compliance software kan uw bedrijf een voorsprong geven in het ontwikkelen van een succesvol compliance programma dat de evoluerende standaarden volgt. Om u te helpen de juiste software voor veiligheid en compliance voor uw bedrijf te vinden, hebben we deze lijst met de beste opties op de markt samengesteld.

1. Drata

Via Drata Drata automatiseert compliance voor bedrijven, waardoor het voor hen eenvoudiger wordt om SOC 2-compliance te bereiken en te behouden. Dit platform legt een sterke nadruk op zijn vermogen om automatisch bewijsmateriaal te verzamelen van de tech stack van een bedrijf.

Dit is voor veel organisaties een tijdrovend proces. Automatisering versnelt het complianceproces en zorgt er tegelijkertijd voor dat het verzamelde bewijs accuraat en up-to-date is. Voor snelgroeiende bedrijven is dit een must-have, omdat het hen in staat stelt hun klanten te laten zien hoe serieus ze veiligheid en compliance nemen, zonder dat ze daarvoor veel handmatige inspanning hoeven te leveren.

Drata beste functies

Automatiseert het verzamelen en testen van bewijsmateriaal met deskundig ontworpen tools voor automatisering van compliance

Beheert SOC 2 en andere raamwerken, zoals ISO 27001, HIPAA, GDPR en meer, via een gecentraliseerde locatie

Garandeert voortdurende compliance en verhoogde veiligheid van gegevens door voortdurende controle

Biedt aanpassingsopties die zich aan uw behoeften aanpassen naarmate uw bedrijf groeit, inclusief aanpassing van frameworks en controles

Biedt u snel de hulp die u nodig hebt met Drata's team van experts op het gebied van veiligheid en compliance

Kan worden geïntegreerd met andere software om het verzamelen van bewijsmateriaal verder te automatiseren en naleving te handhaven

Drata beperkingen

Sommige gebruikers vinden de prijs te hoog voor bedrijven met eenvoudige behoeften

Sommige klanten zijn op zoek naar betere samenwerkingstools

Drata prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Drata beoordelingen en recensies

G2: 4,9/5 (500+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (1 beoordeling)

2. JupiterOne

Via JupiterOne Deze software hanteert ook een holistische aanpak voor het opbouwen van een veiligheidsprogramma. Door de integratie met de volledige technologiestapel van een bedrijf biedt JupiterOne een beter risicobeheer.

Dankzij deze integraties kan de software automatisch bewijs verzamelen voor nalevingsaudits. Dit maakt compliancebeheer een stuk eenvoudiger en zorgt voor gemoedsrust. De software heeft ook functies voor leveranciersbeheer om de risico's te beperken die gepaard gaan met het inschakelen van externe leveranciers.

JupiterOne beste functies

Automatisch ontdekken en bijhouden van alle bedrijfsmiddelen in verschillende databronnen, waardoor er één locatie is voor compliance gegevens

Biedt een krachtige zoekfunctie via de JupiterOne Query Language om compliance-informatie sneller te kunnen doorzoeken en analyseren

Maakt relaties tussen bedrijfsmiddelen gemakkelijk identificeerbaar met op grafieken gebaseerde visualisatie

Maakt granulaire segmentatie van veiligheidsgegevens mogelijk door het gebruik van aanpasbare en uitgebreide tagging

Bevordert een voortdurende compliance door middelen in kaart te brengen met een veiligheidsstandaard en de mogelijkheid te bieden om standaarden en toewijzingen aan te passen

Stelt gebruikers in staat dashboards te maken om te rapporteren over de veiligheidspositie en waarschuwingen in te stellen voor verschillende gebeurtenissen op het gebied van veiligheid

JupiterOne beperkingen

Gebruikers vonden de leercurve in het begin een beetje steil

Sommige klanten wilden meer integratiemogelijkheden

JupiterOne prijzen

Free Forever voor één gebruiker

Basis: vanaf $1.000/maand voor onbeperkte gebruikers

Plus: vanaf $1.250/maand voor onbeperkte gebruikers

Enterprise: vanaf $1.600/maand voor onbeperkte gebruikers

JupiterOne beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (5 beoordelingen)

Capterra: 5/5 (5 beoordelingen)

3. Vanta

Via Vanta Dit product vereenvoudigt het complianceproces voor bedrijven met geautomatiseerde oplossingen voor compliance. Vanta helpt bedrijven zich voor te bereiden op compliance audits voor SOC 2 compliance of een van de andere populaire raamwerken voor veiligheid.

De software produceert gereedheidsbeoordelingen waarmee bedrijven inzicht krijgen in hun huidige positie en proactieve manieren om te verbeteren. Door op de hoogte te blijven van de risicobeoordelingen kunnen bedrijven zich beter voorbereiden op mogelijke audits.

Vanta beste functies

Biedt elk uur tests om de status van de veiligheid te controleren en waarschuwt bij afwijkingen

Bevat kant-en-klare integraties en een API voor het maken van aangepaste verbindingen die een holistische weergave van de naleving van gegevens mogelijk maken

Stroomlijnt het auditproces door de selectie van auditors te vereenvoudigen en audits direct vanuit het platform te voltooien

Automatiseert tot 90% van het werk dat nodig is voor meerdere raamwerken, waardoor compliance en risicobeheer efficiënt verlopen

Maakt het mogelijk aangepaste raamwerken aan te maken voor specifieke controles en beleidsregels

Stelt bedrijven in staat om proactief details te delen over hun programma's voor veiligheid en compliance om vertrouwen op te bouwen bij belanghebbenden

Vanta limieten

De prijs is een beetje hoger dan sommige mensen zouden willen

Het duurt even om alle opties te leren kennen

Vanta prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Vanta beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (700+ beoordelingen)

Capterra: 4.9/5 (16 beoordelingen)

4. Thoropas

Via Thoropas Deze SOC2-compliantiesoftware legt sterk de nadruk op toegangsbeheer. Thoropass zorgt ervoor dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot gevoelige systemen en gegevens. U kunt bijvoorbeeld de toegang van voormalige werknemers controleren en intrekken, zodat bedrijfsgegevens veilig blijven nadat werknemers zijn vertrokken.

Natuurlijk biedt Thoropass ook een groot aantal andere functies (genoeg om aan al uw behoeften op het gebied van compliance te voldoen). De uitgebreide set integraties zorgt voor een voltooid beeld van uw veiligheid.

Thoropass beste functies

Biedt compliance-oplossingen die specifiek zijn voor individuele uitdagingen, zodat bedrijven overal tijdens het compliance-traject de juiste ondersteuning krijgen

Ondersteunt meerdere raamwerken, waaronder SOC 2, ISO 27001, PCI DSS, HITRUST, HIPAA en GDPR, allemaal op één platform

Levert een probleemloze auditervaring door 100% van de audit binnen het platform te beheren en een gemiddeld 67% snellere time-to-audit te bieden

Kan worden geïntegreerd met andere software om gegevens en bewijs te verzamelen die belangrijk zijn voor het nalevingsproces

Biedt interne experts die klaar staan om tijdige ondersteuning te bieden en toekomstbestendige strategieën voor compliancebehoeften op lange termijn

Thoropass beperkingen

Sommige gebruikers willen meer automatiseringsopties

De interface kan op sommige gebieden omslachtig zijn

Thoropass prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Thoropass beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (200+ beoordelingen)

5. Secureframe

Via Secureframe Secureframe wil bedrijven helpen om te voldoen aan de strengste veiligheidsnormen ter wereld. De kracht van Secureframe ligt in de geautomatiseerde compliancemogelijkheden, die de tijdrovende Taak van het verzamelen van bewijsmateriaal verminderen.

Krachtige AI-algoritmen die gebruikers helpen bij alle aspecten van veiligheid vergroten de mogelijkheden van deze software. Daarnaast zorgen tools voor onboarding en offboarding ervoor dat werknemers op de hoogte blijven. Het bijhouden van de acceptatie van beleidsregels zorgt ervoor dat iedereen zich houdt aan het veiligheidsbeleid van de organisatie.

Secureframe beste functies

Biedt continu bijhouden van bedrijfsmiddelen en werknemers op één plek, waardoor inzichtelijk wordt wie toegang heeft tot gevoelige gegevens

Verbetert de veiligheid met tools om falende controles te beheren, risico's te beoordelen en uw veiligheid te verbeteren

Gebruikt kunstmatige intelligentie om handmatige taken te automatiseren, waardoor het beheer van veiligheid, risico's en compliance wordt gestroomlijnd

Automatiseert en stroomlijnt het hele complianceproces, waardoor bedrijven snel compliant kunnen worden

Ondersteunt een bereik van standaarden voor veiligheid en privacy, waaronder SOC 2, ISO 27001, HIPAA, PCI DSS, GDPR en meer

Secureframe beperkingen

Sommige gebruikers willen meer aangepaste opties

Er ontbreken enkele integraties die klanten willen

Secureframe prijzen

Essentieel: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Groei: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Premium: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Secureframe beoordelingen en recensies

Capterra: 5/5 (4 beoordelingen)

6. Scytale

Via Scytale Scytale is een ander platform waar AI een grote rol speelt in de aanpak van risicobeheer. De AI-tools van het bedrijf kunnen potentiële risico's met grote nauwkeurigheid voorspellen, waardoor ze proactiever kunnen worden aangepakt.

Scytale biedt organisaties ook een risicoregister, zodat ze van het bijhouden en beheren van potentiële bedreigingen een hoeksteen van hun beveiligingsprogramma kunnen maken. Deze aanpak is vooral gunstig voor snelgroeiende bedrijven die misschien niet de middelen hebben om hun technologiestapel voortdurend te controleren.

Scytale beste functies

Biedt controles die u kunt aanpassen aan uw organisatie, zodat u precies kunt voldoen aan de compliancebehoeften

Biedt tools voor trainingen in veiligheidsbewustzijn om de paraatheid te verbeteren en mogelijke problemen met compliance te minimaliseren

Automatiseert het verzamelen van bewijsmateriaal, controleert dit op sleutel auditstandaarden en biedt 24/7 monitoring van controles

Biedt door auditors goedgekeurde sjablonen voor het eenvoudiger afstemmen en afstemmen van het beleid en de protocollen voor veiligheid

Maakt samenwerking met auditors op het gebied van veiligheid mogelijk om het hele proces vanuit de software te beheren

Biedt automatiseringen die ervoor zorgen dat er geen gaten in de veiligheid vallen tijdens het onboarding- en offboardingproces van HR

Scytale beperkingen

Sommige gebruikers willen meer exportopties

De navigatie is niet zo intuïtief als sommige klanten zouden willen

Scytale prijzen

Opstarten: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Groei: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Scytale beoordelingen en recensies

G2: 4.9/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (5 beoordelingen)

7. Apptega

Via Apptega Apptega is een voltooide oplossing voor het opbouwen van een programma voor veiligheid. Het biedt een suite met compliance tools die het voor bedrijven gemakkelijker maken om compliant te blijven met meer dan 30 industriestandaard raamwerken, waaronder SOC 2.

Een groot doel van het product is het verminderen van de complexiteit en kosten van het beheren van cyberbeveiliging . Het intuïtieve platform van het bedrijf maakt spreadsheets of Word-documenten overbodig en biedt een voltooide oplossing voor governance, risico en compliance (GRC). Een groot deel van het bijhouden van de compliance gebeurt automatisch en continu, waardoor hiaten in de veiligheid snel worden geïdentificeerd en een blauwdruk voor herstel wordt geleverd.

Apptega beste functies

Ondersteunt meer dan 30 industriestandaard raamwerken, zoals SOC 2, CMMC, PCI en ISO27001

Biedt tools om snel hiaten in de veiligheid te identificeren en een stappenplan om deze op te lossen

Biedt tools om cyberbeveiligingsbedreigingen voor te zijn met kant-en-klare functies voor risico-, leveranciersrisico- en auditbeheer

Biedt een intuïtief end-to-end GRC-platform dat spreadsheets en Word-documenten overbodig maakt

Verhoogt de efficiëntie met meer dan 50% door binnen enkele seconden alle compliance frameworks te doorkruisen

Apptega beperkingen

Sommige gebruikers vinden de gebruikersinterface niet zo intuïtief als zou kunnen

Enkele beoordelaars willen een grotere functieset

Apptega prijzen

Neem contact op met verkoop voor prijzen

Apptega beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 ( 54+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (21 beoordelingen)

Bescherm je team met een solide complianceproces

In de bovenstaande beoordelingen hebt u verschillende geweldige tools voor SOC 2-compliance gezien. U hebt ook gezien dat veel van deze tools de nadruk leggen op leveranciersbeheer. Wanneer u providers van derden gebruikt, moet u ervoor zorgen dat ze de juiste veiligheidsnormen volgen.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Gebruik dynamische ClickUp-taakweergaven om lopende taken te beheren, inclusief projecten voor gegevensnaleving /%img/

Met ClickUp kunt u al uw taken met betrekking tot gegevens- en veiligheidsnaleving weergeven, organiseren en er bovenop blijven zitten

Welke SOC 2 naleving software die u kiest, haal er dan het meeste uit door deze te integreren in de tools voor product- en taakbeheer in ClickUp.

De ClickUp veiligheid het beleid neemt naleving van veiligheidskaders serieus, zodat u erop kunt vertrouwen dat de gegevens die u op het programma opslaat veilig blijven.

Hoewel de krachtige productiviteitstools in ClickUp's gratis software voor projectmanagement zorgt ervoor dat uw teams effectief samenwerken en soepel samenwerken. Onze veiligheidsexperts werken op de achtergrond om u de gemoedsrust te geven die u nodig hebt. Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit !