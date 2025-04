10 Beste Coggle Alternatieven & Concurrenten in 2025

Coggle is een softwareprogramma dat het volgende maakt mindmap ping eenvoudig. Het is een optie zonder franje waarmee je kunt samenwerken met je team en kleurrijke mindmaps kunt maken voor een betere organisatie.

Maar dat is het wel zo'n beetje. Er zijn weinig extra functies, geen optie om aan te passen en het is alleen beschikbaar als een web app. Hoewel het een effectief hulpmiddel is om mindmaps te maken, laat de verouderde interface veel te wensen over.

Gelukkig zijn er verschillende Coggle alternatieven die de moeite waard zijn. 👀

Hier laten we je zien wat je moet zoeken in de beste alternatieven voor Coggle, zodat je de juiste tool kunt kiezen voor jouw denkprocessen. Daarna lichten we 10 van de beste Coggle alternatieven uit om je ideeën te organiseren, nieuwe ideeën te bedenken en een gestroomlijnd brainstormproces op te bouwen.

Wat moet je zoeken in Coggle alternatieven?

Mindmapping is een van de beste manieren om gedachten op te schrijven, nieuwe ideeën te brainstormen en relaties tussen die ideeën te zien. Doe het zelf om je ideeën te organiseren of werk samen met je team met een alternatief voor Coggle dat geavanceerde functies biedt. 💪

Hier lees je wat je moet zoeken in alternatieven voor Coggle:

Beperkte grootte : Traditioneel mindmappen met potlood en papier is onbeperkt - zorg ervoor dat de softwaretool die je gebruikt dat ook is. Op die manier vindt u een plaats voor al uw ideeën, hoe complex ze ook worden

: Traditioneel mindmappen met potlood en papier is onbeperkt - zorg ervoor dat de softwaretool die je gebruikt dat ook is. Op die manier vindt u een plaats voor al uw ideeën, hoe complex ze ook worden Media ondersteunen : Soms zijn je ideeën duidelijker als ze worden aangevuld met afbeeldingen, bestanden of documenten. Kies een tool waarmee je ondersteunende bestanden kunt toevoegen aan je mindmaps

: Soms zijn je ideeën duidelijker als ze worden aangevuld met afbeeldingen, bestanden of documenten. Kies een tool waarmee je ondersteunende bestanden kunt toevoegen aan je mindmaps Gelijk delen van toestemming : Met de beste mindmapping tools kunt u uw ideeën gemakkelijk delen met collega's, clients en klanten

: Met de beste mindmapping tools kunt u uw ideeën gemakkelijk delen met collega's, clients en klanten AI hulpmiddelen voor mindmapping : Nieuwere tools hebben ingebouwde AI om met nieuwe ideeën te komen op basis van uw input, waardoor uw brainstormproces interactiever wordt

De 10 beste Coggle alternatieven om te gebruiken in 2024

Ben je op zoek naar een Coggle alternatief dat meer flexibiliteit en geavanceerde functies biedt? Hier zijn 10 van de beste betaalde en gratis Coggle alternatieven. Van volledig software voor projectmanagement naar software voor mindmaps uitsluitend gericht op het maken van mindmaps, is er iets voor elke zakelijke behoefte. ✨

1. ClickUp

Binnen de mindmaps van ClickUp is het eenvoudig om knooppunten te herschikken op basis van hun hiërarchische structuur

ClickUp is een krachtig hulpmiddel voor visueel projectmanagement dat werkstromen vereenvoudigt, werkprocessen organiseert en de samenwerking tussen de leden van een team verbetert. ClickUp mindmaps laat u uw gedachten digitaal ordenen in een prachtige interface.

Kies tussen mindmaps op basis van knooppunten of op basis van taken, afhankelijk van het proces dat u verkiest. Gebruik de functie voor slepen en neerzetten om afhankelijkheid te creëren en workflows in kaart te brengen voor taken. Taken automatisch toewijzen, flowcharts bouwen en benadruk de prioriteiten. 🤩

Voor traditionele mindmapping biedt de op knooppunten gebaseerde aanpak eenvoudige brainstorming voor toekomstige taken, projecten en creatieve ideeën. Gebruik deze sleutel functie om gemakkelijk een knooppunt om te zetten in een gedetailleerde Taak met slechts een paar klikken. Ingebouwde kleurcodering zorgt voor een visueel aantrekkelijke kaart die de sleutel segmenten benadrukt.

Ga nog een stap verder met brainstormen met ClickUp Whiteboards . Net als met pen en papier kunt u met deze digitale ervaring tekenen, aantekeningen maken en post-it aantekeningen aan uw ideeën toevoegen. Werk in realtime samen om ideeën van de tekentafel naar action items in de helft van de tijd.

Ga dieper met ClickUp Documenten waar u ideeën van uw brainstormsessie kunt uitwerken. Zet tekst om in Taken en maak werkstromen rechtstreeks vanuit uw mindmaps zonder dat u tussen verschillende tools hoeft te schakelen.

ClickUp beste functies

Real-time samenwerkingstools maken het makkelijk voor teams om samen te werken, of u nu een product in kaart brengt of ideeën bedenkt voor een nieuwe marketingcampagne

Vereenvoudig taakbeheer en workflows dankzij prioriteitvlaggen en afhankelijkheid van taken, en creëer automatisch taken rechtstreeks vanuit uw mindmaps of concept maps

Naadloze functie met verschillende besturingssystemen, waaronder Android en Apple iOS, zodat u mindmaps kunt tekenen op Mac desktop, iPad en iPhone zonder een slag te missen

Ingebouwde ClickUp AI biedt suggesties op basis van uw eigen ideeën, waardoor uw mindmaps intuïtiever en creatiever worden - of het nu voor uw persoonlijke leven is of voor het maken van webpagina's

De gebruiksvriendelijke interface biedt een eenvoudige mindmapping-aanpak met functies om het proces zo complex en diepgaand te maken als u wilt

ClickUp limieten

ClickUp AI is alleen beschikbaar op betaalde abonnementen

Er is een leercurve om de volledige geavanceerde functies van het platform te benutten

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5/Workruimte lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Vrijvliegen

via Freeplane Freeplane is een gratis alternatief voor Coggle. Het is geschreven in Java en werkt op elk besturingssysteem met een huidige versie van Java. Gebruik het om ideeën te organiseren met eenvoudige mindmaps en eenvoudig nieuwe te genereren.

Freeplane beste functies

Draai het programma lokaal of met een draagbaar apparaat zoals een USB-stick

Met geavanceerde opmaakopties kun je lettertypes, achtergrondkleuren en details van knooppunten wijzigen terwijl je ook interactieve pictogrammen toevoegt

Met commando's zoeken vind je gemakkelijk al je mindmaps en specifieke knooppunten binnen een blad

Net als een Microsoft Excel spreadsheet, formule invoeren om waarden in verschillende knooppunten te koppelen, samen te voegen en op te tellen

Limieten voor freeplane

De interface is niet altijd intuïtief en kan verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers

Er zijn geen real-time samenwerking functies, dus je kunt niet met andere leden van het team aan dezelfde mindmap werken

Prijzen voor Freeplane

Gratis

Freeplane beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

3. Xmind

via Xmind Zichzelf vergelijken met een Zwitsers zakmes, Xmind is een alles-in-één mindmapping tool met bonus functies om creatiever te brainstormen. Noteer snel ideeën, voeg organisatie toe om ze te verbinden en kies kleurenthema's om het uiterlijk aan te passen. 🎨

Xmind beste functies

Rijke tekststijlen verbeteren de leesbaarheid, hoe complex uw mindmaps ook zijn

Met de ingebouwde functie voor nummering kunt u fasen bouwen op basis van ideeën

Taakschema's maken met behulp van de verschillende stappen in mindmaps om een vereenvoudigde werkstroom op te bouwen

Deel ideeën door presentaties te maken met de Pitch Mode

beperkingen van #### Xmind

Sommige gebruikers wensten meer plugins en integraties met andere tools

Aanpassingen voor de grootte van lijnen en de vorm van knooppunten zouden geavanceerder kunnen zijn

Xmind prijzen

Gratis

Xmind Pro Jaar : $59.99/jaar

: $59.99/jaar Xmind Pro Maandelijks: $5,99/maand

Xmind beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (50+ beoordelingen)

: 4.3/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

4. MindMeister

via MindMeisterMindMeister is een van de mooiste mindmaps die er zijn. Met kleurcodering voor de duidelijkheid, is er ook geen limiet op subonderwerpen of op hoe diepgaand je je kaarten maakt. Bijlagen en ingesloten media ronden de functionaliteit van de tool af, waardoor u meer controle krijgt over het uiterlijk en de diepte van uw brainstormsessie.

MindMeister beste functies

Gemengde kaart lay-outs laten u kiezen uit drie verschillende kaartstijlen of gebruik de verschillende opties in dezelfde mindmap

Zet mindmaps onmiddellijk om in presentaties en deel uw ideeën met de rest van het team of belanghebbenden

Sneller dan ooit in kaart brengen dankzij mindmaps sjablonen met verschillende lay-outs voor elk gebruik

Verbindingen toevoegen om relaties tussen twee ideeën weer te geven en betere werkstromen op te bouwen

MindMeister beperkingen

Het gratis abonnement bevat niet alle functies

Sommige gebruikers vonden de webversie minder intuïtief in vergelijking met de desktop-app

Prijzen van MindMeister

Basis : Free

: Free Persoonlijk : $6/gebruiker/maand

: $6/gebruiker/maand Pro : $10/gebruiker/maand

: $10/gebruiker/maand Business: $15/gebruiker/maand

MindMeister beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (30+ beoordelingen)

: 4.3/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (200+ beoordelingen)

5. FreeMind

via FreeMindFreemind is een gratis alternatief voor Coggle dat het plannen van projecten vereenvoudigt door mindmapping en brainstormen te verbeteren. De interface is eenvoudig en bootst het uiterlijk van het traditionele mindmappen met pen en papier na. Beperkte functies houden de focus op het denkproces zonder toeters en bellen.

FreeMind beste functies

Via snelkoppelingen kunt u ideeën in kaart brengen zonder de muis aan te raken

Web hyperlinks markeren knooppunten en geven waardevolle context

Gebruik vertakkingen om ideeën op te splitsen in secties en te focussen op wat het belangrijkst is

Grafische koppelingen creëren verbindingen tussen knooppunten om te benadrukken van welke ideeën afhankelijkheid of relatie met andere onderwerpen bestaat

FreeMind limieten

Er zijn geen opties om kleurenschema's te veranderen of kleurcodes te gebruiken om verbindingen te markeren

De interface kan verwarrend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen FreeMind

**Gratis

FreeMind beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.3/5 (10+ beoordelingen)

6. Mindomo

via Mindomo Mindomo is een visuele workflow tool die mindmaps, Gantt grafieken en overzichten biedt om ideeën te organiseren. Gebruik de online mindmapping tool om ideeën te creëren voor social media posts, het maken van aantekeningen te vereenvoudigen en de samenwerking tussen teams te verbeteren. ✅

Mindomo beste functies

Honderden brainstormsjablonen voor verschillende gebruikssituaties besparen tijd, ontketenen creativiteit en verbeteren conceptualisering

Functies voor schetsen creëren lineaire verbindingen tussen ideeën en bieden duidelijkheid voor werkstromen

Samenwerkende Gantt grafieken in combinatie met mindmaps creëren een gestroomlijnde tijdlijn voor projectmanagement

Ingebouwde functies voor gegevensbescherming en veiligheid houden uw ideeën veilig

Mindomo limieten

Geen integratie met projectmanagement software betekent dat er geen manier is om automatisch taken te creëren vanuit je mindmaps

De prijs is per gebruiker, wat duur wordt als je een groot team hebt

Mindomo prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Premium : $5.50/maand

: $5.50/maand Professioneel : $13,50/maand

: $13,50/maand Teams: $16,50/maand

Mindomo beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (10+ beoordelingen)

: 4.5/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (30+ beoordelingen)

7. Lucidchart

via LucidchartLucidchart is een samenwerkingstool die het teams gemakkelijker maakt om te brainstormen en ideeën te organiseren. Het intelligente diagrammen is geavanceerder dan andere opties op deze lijst, met functies zoals diagrammen, contextuele gegevens en app-integraties.

Lucidchart beste functies

Werkt op elk apparaat, web browser en besturingssysteem, inclusief Windows, Linux en iOS

Functies voor teamsamenwerking, zoals co-auteurs, chatten in de editor en samenwerkende cursors, laten je in realtime werken

Gebruik grafieken die gekoppeld zijn aan gegevens en automatische visualisatie om context toe te voegen aan creatieve ideeën

Integraties met apps zoals Jira, Slack en Google Werkruimte bieden naadloze workflows met je favoriete tools

Lucidchart limieten

Het is even wennen aan de zoom- en scrollinterface

De gratis versie biedt veel functie maar laat niet toe om mindmaps af te drukken

Lucidchart prijzen

Gratis

Individueel : $7,95/maand

: $7,95/maand Teams : $9/gebruiker/maand

: $9/gebruiker/maand Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Lucidchart beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (4.700+ beoordelingen)

: 4.5/5 (4.700+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (2.000+ beoordelingen)

8. MindManager

via MindManager Breng brainstormen naar nieuwe hoogten met MindManager, een robuust organisatiehulpmiddel. Functie van mindmaps en organogrammen tot concept kaarten en Kanban-borden, is het ideaal voor het visualiseren van al je werkstromen en creatieve processen.

MindManager beste functies

Mindmaps bieden kleurcodering die duidelijk segmenten en gerelateerde ideeën identificeert

Prioriteitsmarkeringen vestigen de aandacht op de belangrijkste ideeën of concepten

Aangepaste velden laten u context toevoegen om ideeën verder uit te werken en een duidelijker begrip te creëren wanneer u ze deelt met leden van het team

Functie voor slepen en neerzetten maakt lineaire ideeën flexibeler, zodat uw kaart wordt georganiseerd op een manier die voor u logisch is

MindManager limieten

Sommige gebruikers vonden dat het programma haperde als ze probeerden meerdere grote mindmaps tegelijk te openen

Er zijn geen AI functies, die volgens sommigen nuttig zouden zijn voor het genereren van nieuwe ideeën en het organiseren van concepten

Prijzen van MindManager

Essentials : $99/jaar

: $99/jaar Professioneel : $179/jaar, of eenmalige aanschaf van $369

: $179/jaar, of eenmalige aanschaf van $369 Enterprise: Neem contact op voor prijzen

MindManager beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (100+ beoordelingen)

: 4.5/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (60+ beoordelingen)

9. Miro

via Miro Miro is een visuele werkruimte met digitale whiteboards voor complexe mindmaps. Meer dan 60 miljoen gebruikers genieten van dit Coggle-alternatief. Gebruik Miro om ideeën te strategiseren, abonnementen op te stellen en producten te ontwerpen die uw klanten van dienst zijn. ✍️

Miro beste functies

Miro Assist, een ingebouwde AI-tool, genereert onmiddellijk mindmaps op basis van onderwerpaanwijzingen

Met de functie voor slepen en neerzetten kunt u uw gedachten ordenen en relaties leggen tussen actuele ideeën

Pas het ontwerp aan met kleuren, afbeeldingen en stijlen om uw ideeën te laten zien als een weerspiegeling van het bedrijfsmerk

Dump PowerPoint en spring in de Presentatiemodus om uw mindmaps onmiddellijk te delen zonder van tool te veranderen

Miro limieten

Hoewel redelijk eenvoudig te gebruiken, is er een lichte leercurve om alle functies volledig te gebruiken

Sommige gebruikers wensten betere integratie met projectmanagement software

Prijzen van Miro

Gratis : Gratis

: Gratis Starter : $8/lid/maand

: $8/lid/maand Business : $16/lid/maand

: $16/lid/maand Enterprise: Neem contact op met sales voor prijzen

Miro beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (5.100+ beoordelingen)

: 4.8/5 (5.100+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.300+ beoordelingen)

10. Milanote

via MilanoteMilanote is een visueel samenwerkingsplatform dat gebruik maakt van borden en kaarten om ideeën te verzamelen en te delen. Gebruik Milanote om een moodboard te maken voor productinspiratie of om een mindmap te maken die ideeën in kaart brengt voor nieuwe campagnes.

Milanote beste functies

Tientallen sjablonen, waaronder project abonnementen, UX-ontwerp, en sjablonen voor stroomschema's bespaar tijd en moeite als het tijd is om in kaart te brengen wat er in je hoofd omgaat

Verbind uw ideeën met lijnen en gebruik tekst, afbeeldingen en video's om uw ideeën allemaal in één ruimte te beschrijven

De interface voor slepen en neerzetten is intuïtief, waardoor het gemakkelijk is om ideeën te verplaatsen waar ze het beste passen

Noteer persoonlijke ideeën voor jou alleen of pas de toestemming aan om in realtime samen te werken met teamleden

limieten van Milanote

Er is geen offline modus, dus je moet verbinding hebben met internet om Nog te doen

Sommige abonnementen hebben een limiet aan kaarten voor borden of mindmaps, waardoor de functionaliteit beperkt is

Milanote prijzen

Gratis

Per persoon : $9.99/maand

: $9.99/maand Teams: $49/maand (maximaal 10 personen)

Milanote beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (40+ beoordelingen)

: 4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

Betere mindmaps maken met ClickUp

Met deze Coggle alternatieven kunt u eenvoudig, kaal mindmappen naar nieuwe hoogten brengen. Veel van deze tools bieden geavanceerde functies zoals real-time samenwerking, kleur codering en drag-and-drop interfaces voor betere mindmapping. Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en begin met het maken van georganiseerde mindmaps met meer context. Bovendien genereren ingebouwde AI-tools ideeën waar u nooit aan gedacht hebt, terwijl functies voor taakbeheer u die ideeën laten omzetten in bruikbare items. 🙌