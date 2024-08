10 beste ActiveCollab alternatieven en concurrenten in 2024

In welke branche je ook werkt, efficiënt projectbeheer is de sleutel tot het succes van je bedrijf. 🔑

Het stroomlijnen van projectbeheer houdt de communicatie op peil, verbetert de winstgevendheid, voorkomt dubbel werk en levert projecten op tijd en binnen budget op. Als u op zoek bent naar een projectbeheersysteem ter vervanging van ActiveCollab, lees dan verder.

We hebben de beste ActiveCollab alternatieven om je team aan het werk te houden.

Wat is een ActiveCollab alternatief?

ActiveCollab is een platform voor teams om interne en klantgerichte projecten te organiseren. Alternatieven voor ActiveCollab zijn dus software voor projectbeheer die bedrijven gebruiken om efficiënter te werken. 🤩

Via ActiveCollab De beste ActiveCollab-alternatieven wijzen taken en subtaken toe, stellen deadlines vast, stimuleren de teamcommunicatie, stellen prioriteiten en automatiseren repetitieve taken. Eenvoudig gezegd helpen projectbeheerplatforms om taken georganiseerd te houden, zodat dingen op tijd en binnen (of onder) het budget worden gedaan. ⏰

Wat moet je zoeken in een ActiveCollab alternatief?

Op zoek naar een nieuw projectmanagementsysteem? Hoewel uw specifieke behoeften zullen variëren afhankelijk van uw branche, klanten en concurrentiepositie, hebben de beste ActiveCollab alternatieven de volgende kenmerken:

Gestroomlijnd projectbeheer: Alle projectbeheertools moeten belangrijke functies bieden om eenvoudig taken en subtaken toe te wijzen, deadlines in te stellen, tijdregistratie uit te voeren en alle projecten in 360 graden te bekijken

Alle projectbeheertools moeten belangrijke functies bieden om eenvoudig taken en subtaken toe te wijzen, deadlines in te stellen, tijdregistratie uit te voeren en alle projecten in 360 graden te bekijken Aangepaste weergaven: Verschillende collega's nemen informatie op verschillende manieren op tools voor projectbeheer teamleden prioriteiten kunnen zien vanuit lijst-, kalender-, tijdlijn- en kaartweergaven

Verschillende collega's nemen informatie op verschillende manieren op tools voor projectbeheer teamleden prioriteiten kunnen zien vanuit lijst-, kalender-, tijdlijn- en kaartweergaven Workflow automations: Effectieve projectmanagers hebben een gestroomlijnd proces van begin tot eind, dus een tool waarmee u geautomatiseerde workflows kunt bouwen, zorgt ervoor dat uw projecten efficiënt worden uitgevoerd

Effectieve projectmanagers hebben een gestroomlijnd proces van begin tot eind, dus een tool waarmee u geautomatiseerde workflows kunt bouwen, zorgt ervoor dat uw projecten efficiënt worden uitgevoerd Native integraties: Effectief projectmanagement moet niet in silo's zijn ondergebracht. Zoek naar een platform dat ingebouwde automatiseringen biedt voor tijdregistratie, facturering, instant messaging of andere platforms

Effectief projectmanagement moet niet in silo's zijn ondergebracht. Zoek naar een platform dat ingebouwde automatiseringen biedt voor tijdregistratie, facturering, instant messaging of andere platforms Aangepaste toestemmingssets:Houd uw projecten soepel door ervoor te zorgen dat teamleden de toegang hebben die ze nodig hebben. Zoek een platform waarmee je unieke rollen en toestemmingsniveaus kunt instellen voor verschillende taken en projecten of voor het beheren van klantprojecten

De 10 beste ActiveCollab alternatieven om te gebruiken in 2024

Vind een nieuw platform om projectbeheer in je bedrijf te stroomlijnen op onze lijst met de top 10 ActiveCollab alternatieven, zodat je team meer gedaan krijgt in minder tijd.

Maak timesheets om bijgehouden tijd over taken en locaties te verzamelen en te bekijken voor snel inzicht in uw voortgang ClickUp projectbeheer is het gebruiksvriendelijke platform waarmee u elk project kunt plannen, volgen en eraan kunt werken. Start elk project met ClickUp Whiteboards en zet brainstorms om in tastbare acties.

Breng projecten op gang met ClickUp Documenten om samen te werken aan, opmerkingen toe te voegen aan en taken toe te wijzen binnen een enkel document. ClickUp Tijdregistratie maakt het eenvoudig voor teams om tijdlijnen te budgetteren en aan te passen tijdens elk project. En met ClickUp Automatiseringen repetitieve taken niet meer van uw kostbare tijd in beslag nemen.

Het beste van alles is dat projectmanagers clickUp integreren met andere platforms om meer gedaan te krijgen in minder tijd. 👏

ClickUp beste functies

Overzichten maken, documenten schrijven of samenvattenaantekeningen voor vergaderingen met ClickUp AI

Creëer een projectworkflow in 15+ aanpasbare weergaven om projecten te beheren

Kies uit35+ ClickApps om uw projectmanagementinstellingen aan te passen

Taken toewijzen, opmerkingen toevoegen of bijlagen delen op ClickUp Docs of Whiteboards

Voorkom communicatiestoringen door commentaarreeksen aan elke taak toe te voegen

Bouw eenMindmap om een visueel overzicht te krijgen van een project

Maak tijdlijnen op basis van een bibliotheek met projectmanagementsjablonen en gebruik deze weergaven voor het bijhouden van de voortgang van meerdere projecten

ClickUp beperkingen

Sommige belangrijke functies zijn niet beschikbaar op de mobiele app

Het platform kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers van projectmanagementsoftware

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Zakelijk: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Asana

via AsanaAsana is een alles-in-één platform voor projectbeheer en ActiveCollab alternatief waardoor marketing, IT, operations en andere afdelingen efficiënter kunnen werken. Met Asana werken teams samen aan cross-functionele teams campagnes, wijs taken en subtaken toe en houd de communicatie open door commentaar te geven op lopende projecten.

Bovendien geven aanpasbare weergaven projectorganisatoren en teamleden een 360-graden overzicht van elke mijlpaal.

Asana beste functies

Aangepaste velden maken om elke taak te sorteren, filteren en rapporteren

Organiseer projecten als lijsten, kalenders, tijdlijnen, Gantt-diagrammen of Kanban-borden

Al uw prioriteiten op één plek bekijken in het dashboard "Mijn taken

Ontvang updates over elke taak of elk project in uw Asana-inbox

Asana-beperkingen

Geavanceerde functies zoals aangepaste velden, portfolio's en tijdlijnweergaven zijn alleen beschikbaar in betaalde plannen

De enorme hoeveelheid belangrijke functies en meldingen is overweldigend voor sommige gebruikers

Asana prijzen

Basis: $0

$0 Premium: $10,99/maand per gebruiker

$10,99/maand per gebruiker Zakelijk: $24,99/maand per gebruiker

$24,99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9.000+ beoordelingen)

4.3/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

3. Wrike

via WrikeWrike is een projectbeheersoftware die is ontworpen voor efficiënte teamsamenwerking. Met Wrike kunnen teams workflows, weergaven en werkruimten voor elk project aanpassen. Bovendien kunnen teamleden tijd besparen door goedkeuringsprocessen, aanvraagformulieren en blauwdrukken te automatiseren met de samenwerkingstool.

De belangrijkste functies zijn tijdregistratie, taakbeheer en het bijhouden van de voortgang van projecten voor het beheren van projecten in verschillende teams.

Wrike beste functies

Creëer een onbeperkt aantal mappen, projecten, taken en subtaken

AI gebruiken om werknotities om te zetten in subtaken voor je project

Dynamische intakeformulieren bouwen voor uw klanten

Sneller aan de slag met een bibliotheek van kant-en-klare projectmanagementsjablonen

Wrike beperkingen

Het inwerkproces kan moeilijk zijn voor nieuwe gebruikers van een projectbeheertool

Sommige meer geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in de duurdere plannen

Wrike prijzen

Gratis plan : $0

$0 Team: $9.80/maand per gebruiker

$9.80/maand per gebruiker Zakelijk: $24.80/maand per gebruiker

$24.80/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen Pinnacle: Neem contact op voor prijzen

Wrike beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (3.000+ beoordelingen)

4.2/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.000+ beoordelingen)

4. Maandag

via MaandagMaandag is een ActiveCollab-alternatief dat gebruikmaakt van een verscheidenheid aan projectmanagementstrategieën om het werk te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen. Gebruik maandag met je team om doelen en doelstellingen te bepalen aangepaste workflows bouwen en meer tijd krijgen door automatiseringen.

Bovendien wordt Monday geleverd met een ingebouwd CRM-systeem, zodat je marketing-, verkoop- en projectmanagementteams altijd op één lijn zitten. Het biedt ook tools voor tijdregistratie, taakbeheer en andere belangrijke functies die ideaal zijn voor het hele bedrijf of voor specifieke groepen zoals agile teams.

maandag beste functies

Bepaal zelf hoe je projecten visualiseert met 10+ aangepaste weergaven

Krijg meer inzicht in je projecten met 30+ widgets op je dashboard

Sneller workflows opzetten met no-code bouwstenen

Stroomlijn uw projecten met meer dan 200 integraties

maandag beperkingen

De leercurve kan tijdrovend zijn in vergelijking met sommige projectmanagementsoftware

Het dashboard heeft beperkte aanpassingsmogelijkheden

Maandag prijzen

Gratis: $0

$0 Basis: $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Standaard: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Pro: $16/maand per gebruiker

$16/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

maandag beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

5. Basecamp

via BasecampBasecamp is een projectmanagement- en hulpmiddel voor teamsamenwerking gebouwd voor starters en kleine bedrijven. Met Basecamp kunnen medewerkers ideeën uitwisselen op het prikbord, spreadsheets en bestanden delen en chatten met andere teamleden.

Bovendien houden automatische check-in berichten projecten in het hele bedrijf op schema. De samenwerkingstool biedt robuuste functies voor taakbeheer om de voortgang van projecten te beheren.

Basecamp beste functies

Gebruik de kaartentabel om een workflow op te stellen en kaarten over kolommen te verplaatsen

Bouw aangepaste productiviteitsrapporten om je team op koers te houden

Taakbeheer stroomlijnen door taken toe te wijzen, vervaldatums in te stellen en met collega's te chatten

Krijg een overzicht op hoog niveau van alle projecten via de Lineup-weergave

Basecamp beperkingen

Er is geen ingebouwde tijdsregistratie

Er zijn beperkte opties voor automatiseringen en workflows

Basecamp prijzen

Gratis proefversie: 30 dagen

30 dagen Basecamp : $15/maand per gebruiker

$15/maand per gebruiker Basecamp Pro Unlimited: $299/maand voor onbeperkte gebruikers

Basecamp beoordelingen en recensies

G2: 4.1/5 (5.000+ beoordelingen)

4.1/5 (5.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (14.000+ beoordelingen)

6. Teamwerk

via TeamwerkTeamwerk is het cloudgebaseerde ActiveCollab-alternatief dat exclusief is ontwikkeld voor bedrijven die klantenservice verlenen. Gebruik Teamwork om de capaciteit van uw team in balans te brengen, klantactiva en tijdlijnen te organiseren en teamprioriteiten in te stellen. Verbeter bovendien de winstgevendheid van projecten door factureerbare uren bij te houden en de prestaties van projecten te bewaken.

Teamwork beste eigenschappen

Begrijp waar de tijd van teamleden naartoe gaat via detool voor tijdregistratie* Krijg volledig inzicht in de bandbreedte van je team via de Workload-weergave

Gebruik de portfoliofunctie om meerdere projecten tegelijk te beheren

Stroomlijn de facturering aan klanten door de factureerbare uren bij te houden voor ultieme projectsamenwerking

Teamwerkbeperkingen

Er zijn weinig native API-integraties - de meeste moeten via Zapier worden uitgevoerd

Het eerste installatieproces kan tijdrovend zijn in vergelijking met andere projectmanagementsoftware

Prijzen van Teamwork

Gratis: $0

$0 Starter: $5,99/maand per gebruiker

$5,99/maand per gebruiker Ontwikkelen: $9,99/maand per gebruiker

$9,99/maand per gebruiker Groeien: $19,99/maand per gebruiker

$19,99/maand per gebruiker Schaal: Neem contact op voor prijzen

Teamwork beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (800+ beoordelingen)

7. Trello

via TrelloTrello is een webgebaseerd hulpmiddel voor projectbeheer bekend om zijn eenvoudige gebruikersinterface. Trello-borden houden projecten georganiseerd en stellen projectmanagers in staat om taken toe te voegen via lijsten en kaarten. Bovendien heeft Trello zijn eigen sjabloonbibliotheek en plugin-marktplaats om het platform aan te passen aan je behoeften.

Als je een functie voor tijdregistratie wilt toevoegen om projecten beter te beheren, moet je de Time Tracking & Reporting power-up aanschaffen.

Trello beste functies

Gebruik automatiseringen om regels in te stellen, knoppen te maken of opdrachten te bouwen

Gebruik Trello plugins om te koppelen aan andere tools zoals Jira, Slack, Google Drive en InVision

Duik dieper in projecten met tabel-, bord-, tijdlijn-, kalender- en kaartweergaven

Onderweg bij de les blijven met de mobiele apps voor iOS en Android van Trello

Trello beperkingen

Veel functies en integraties zijn niet beschikbaar in de gratis versie

Projecten hebben niet zoveel aangepaste weergaven als andere platforms

Trello prijzen

Gratis: $0

$0 Standaard: $5/maand per gebruiker

$5/maand per gebruiker Premium: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: $17,50/maand per gebruiker

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.000+ beoordelingen)

8. ProofHub

via ProofHub ProofHub is het werkbeheerplatform dat teams georganiseerd houdt. ProofHub bevordert realtime samenwerking via aangepaste weergaven, geautomatiseerde workflows en het delen van bestanden. Bovendien voorkomt dit ActiveCollab-alternatief miscommunicatie tijdens de projectplanning met zijn meertalige functies, dagelijkse agenda's, bestandsdeling en discussies op basis van threads.

ProofHub beste functies

Bereik uwcommunicatiedoelen via de functies voor één-op-één- en groepschats

Markup tools gebruiken om documenten te bekijken, samen te werken en te controleren

Aangepaste rollen en toestemmingssets voor projecten toewijzen

Meet de voortgang van je hele team via ingebouwde rapporten

ProofHub beperkingen

Het kan moeilijk zijn om meldingen te beheren

Er is geen ingebouwde budgetterings- of factureringsfunctionaliteit

Prijzen van ProofHub

Essentieel: $45/maand

$45/maand Ultieme controle: $89/maand

ProofHub beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (83 beoordelingen)

4.5/5 (83 beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (89 beoordelingen)

9. SupportBee

via SupportBee Als je bij de klantenservice werkt, weet je hoe moeilijk het is om ondersteuningsverzoeken georganiseerd te houden. SupportBee is een projectmanagementsysteem dat speciaal is gebouwd voor supporttickets. Met SupportBee krijgen teams een gedeelde inbox, een klantenportaal en kennisgebaseerde software om de zorgen van klanten te beantwoorden (en aan te pakken!).

SupportBee beste functies

Toegang tot kennisgebaseerde softwareontwikkeling om je eigen FAQ-site, ebooks, helpsectie en meer te bouwen

Categoriseer supporttickets als beantwoord, onbeantwoord en gearchiveerd in je gedeelde inbox

Start opmerkingen of discussies tussen collega's voor lastige ondersteuningsverzoeken

Bouw een aangepaste portal zodat klanten een overzicht op hoog niveau krijgen van hun ondersteuningsverzoeken

SupportBee beperkingen

Het platform is specifiek gebouwd voor supporttickets en mist mogelijk functies die verwacht worden in anderesamenwerking bij projectbeheer platforms

Het platform wordt niet zo zwaar beoordeeld als andere aanbieders van projectbeheer

SupportBee prijzen

Startup : $13/maand per gebruiker

$13/maand per gebruiker Enterprise: $17/maand per gebruiker

SupportBee beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (5 beoordelingen)

4.2/5 (5 beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (29 beoordelingen)

10. Huddle

via Huddle Huddle is een veilige SaaS-oplossing voor het delen van documenten, speciaal ontwikkeld voor gereguleerde sectoren. Deel gevoelige informatie, bekijk documenten en bouw klantportalen. Bovendien integreert Huddle's open-source API naadloos met Microsoft Windows 365, SharePoint, Google Workspace en andere platformen om uw klanten beter van dienst te zijn.

Huddle beste functies

Veilig gegevens delen met collega's via API's die aan de eisen voldoen

Stroomlijn teamwerk door het veilig delen van documenten

Bouw een e-learning platform dat voldoet aan overheidsvoorschriften

Vertrouwen kweken bij klanten via interne en externe audits

Huddle beperkingen

Meldingen beheren kan een uitdaging zijn

Sommige beginners vinden de gebruikersinterface verwarrend

Huddle prijzen

Neem contact op voor prijzen

Huddle beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

4.2/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (64 beoordelingen)

Projectbeheer stroomlijnen met ClickUp

De juiste ActiveCollab-alternatieven bevorderen de communicatie tussen collega's en maken het eenvoudig om deadlines en taken toe te wijzen en repetitieve taken te automatiseren. Daarom is ClickUp de ideale keuze om projectbeheer in uw bedrijf te stroomlijnen.

ClickUp is het alles-in-één platform dat wordt geleverd met samenwerkende documenten en whiteboards, talloze integraties, workflow automatiseringen, handige AI-tools en een bibliotheek met sjablonen om uw projecten op te starten.

Om uw projectmanagers te helpen slimmer te werken, niet harder, clickUp vandaag proberen . 🙌