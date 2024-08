De top-CIO's van 2024: Strategische inzichten van de besten uit de sector

Focus en efficiëntie zijn de namen van het spel.

Met 54% van de bedrijfsleiders voorspelt de ergste economische neergang in 20 jaar, het is duidelijk dat dit een vitaal moment is om te kijken naar en te leren van marktleiders.

Wat doen zij waardoor ze zich onderscheiden? Welke voorzorgsmaatregelen nemen zij voor de komende jaren? En wat kunnen we van hun winnende strategieën lenen?

Op basis van een recent onderzoek onder 300 leiders vallen deze winnende strategieën in vier hoofdcategorieën uiteen:

Aanval spelen met efficiëntie Investeren in technologie om te consolideren, automatiseren en middelen te besparen Betrokkenheid van medewerkers prioriteit geven Plannen voor klantenbinding op lange termijn

Op basis van deze bevindingen hebben we wat onderzoek gedaan naar CIO's die het voortouw nemen. Zij hebben inzichten in deze strategieën, overwinningen waar wij van kunnen leren en carrières waarvan wij vinden dat iedereen er aandacht aan moet besteden.

Hier zijn zeven van deze krachtige CIO's en enkele relevante gedachten van hen over deze essentiële strategische prioriteiten:

Wat zit er in een titel?

Net als Forbes en hun top CIO lijst, hebben we wat vrijheden genomen met wie we CIO's noemen. In plaats van titels houden we ons meer bezig met rollen en verantwoordelijkheden. Daarom hebben sommige mensen op de onderstaande lijst meerdere titels of dragen ze helemaal niet de titel CIO.

We kiezen er ook voor om de aandacht te vestigen op mensen, niet om ze te rangschikken. Dit zijn mensen die opvallend werk doen, maar dat betekent niet dat zij de enige mensen zijn die opvallend werk doen.

Aanval spelen met efficiëntie

Efficiëntie is cruciaal voor CIO's en vergelijkbare rollen bij het beheren van complexe technologieomgevingen en grote budgetten. Maar hoe zorgen leiders ervoor dat IT-activiteiten en projecten efficiënt zijn? En hoe optimaliseren ze kosten en middelen?

Laten we eens kijken naar een paar mensen in onze lijst die deze lastige vragen beantwoorden:

John Kish

Bedrijf: Equity Trust Company Titel: CIO

Als leider in de sector van zelfgestuurde accounts benoemde Equity Trust dit voorjaar John Kish als hun Chief Information Officer. Met meer dan 20 jaar ervaring in sectoren als de auto-industrie en de medische sector en de strategische instelling die bij die schat aan ervaring hoort, hebben we ons oog laten vallen op John's toewijzing aan innovatie aan zowel de zakelijke als de technologische kant van de zaak.

In een recent interview sprak hij over een punt waarvan wij denken dat het de sleutel is voor degenen die zich richten op efficiëntie. John legde zijn specifieke Outlook op zijn efficiëntiestrategie uit door te zeggen:

Zorg voor een goede probleemdefinitie... Veel mensen besteden niet de tijd die ze moeten besteden aan het definiëren van het probleem. Misschien wordt het te klein gedefinieerd, misschien begin je met oplossingen voordat je het probleem echt begrijpt...Denk na over: hoe kan mijn oplossing drie of vier sleutel strategische doelstellingen bereiken, niet slechts één of twee tactische doelstellingen."

John Kish, CIO bij Equity Trust Company

Azunna Anyanwu

Bedrijf: Aprio Titel: CIO

Met een carrière van meer dan 20 jaar in de sector, Azunna Anyanwu heeft zich gericht op het leveren van oplossingen en het adviseren van directieleden en bedrijfsbesturen over technologie. Nu is hij de strategische leider achter IT-operaties, cyberbeveiliging en infrastructuur bij Aprio- een advies- en accountantskantoor met 20 locaties, bijna 2000 teamleden en meer dan 50 landen.

In 2022 was hij de AOTMP IT-beheerprofessional van het jaar.

Op het gebied van efficiëntie en technologie is Azunna's beoordeling van waar CIO's mee werken misschien wel bijzonder waar. Zoals hij zegt in een recent artikel op LinkedIn :

"Wanneer ik aan een nieuwe rol of een nieuw project bij een client begin, ontdek ik vaak dat het team een gedeelde mailbox of een gratis incidentbeheersysteem heeft om verzoeken om ondersteuning via e-mail te beheren...Ik ontdek ook dat de informatie die nodig is om de toestand van de omgeving te beoordelen, verspreid is over verschillende tools en systemen (bijv. gedeelde schijven in het netwerk, intranet, tools voor het aantekenen van aantekeningen, toepassingen in silo's, enz. Dit maakt het bijzonder moeilijk om terugkerende problemen, risico's en kwetsbaarheden te identificeren of een abonnement te ontwikkelen om de effectiviteit van de IT-organisatie en -omgeving te verbeteren."

Azunna Anyanwu, CIO bij Aprio

Met andere woorden: Net zoals ons recente rapport aantoonde, consolidatie, automatisering en het besparen van middelen met behulp van de juiste technologie zijn de belangrijkste uitdagingen die moeten worden aangegaan bij het aannemen van een nieuw project of het bekleden van een nieuwe CIO-rol.

Investeren in technologie

Om een concurrentievoordeel te behouden, moeten leiders in de technologische ruimte voortdurend investeren in technologie om de waarde van hun business te verhogen. Of het nu gaat om het stimuleren van groei, toekomstbestendigheid, het beperken van risico's of het verbeteren van de efficiëntie, het geven van prioriteit aan technologie is top of mind voor deze leiders.

Nancy Avila

Bedrijf: McKesson Corporation Titel: Uitvoerend VP, CIO en CTO Nancy Avila is nog zo'n krachtpatser met meer dan twintig jaar ervaring waaruit ze kan putten terwijl ze een team leidt dat verantwoordelijk is voor de technologie die ervoor zorgt dat McKesson's vitale gezondheidszorgdiensten soepel blijven draaien. Op het hoogtepunt van de COVID-crisis was het McKesson's e-commerce platform dat de Amerikaanse regelgevers kozen om vaccins te verdelen onder apotheken in de staten.

En het was Nancy's team dat de verdeling met 1500% opschaalde in slechts 90 dagen .

We vinden het geweldig wat ze te zeggen heeft over hoe investeren in technologie van invloed is op zeer reële resultaten voor zeer reële mensen aan de ontvangende kant van onze diensten en producten. Van een recent interview :

Het andere deel van de rol van de CIO is hoe we onze interne activiteiten en platforms optimaliseren in termen van automatisering en functies. \En ik denk dat het meest strategische deel... is hoe we bedrijfsbreed werken en de juiste technologie bouwen om onze sleutelstrategieën mogelijk te maken. Onze infrastructuur raakt onze patiënten... dit is zo'n 'ah-ha' moment. Als ons netwerk plat ligt, kunnen kankerpatiënten geen infuus krijgen. We moeten altijd bereikbaar zijn... We handelen meer bestellingen in farmaceutische producten af tussen vijf en negen uur dan Amazon. Dus als je aan die impact denkt... als de infrastructuur uitvalt, heeft dat een impact op onze gezondheidszorg.

Nancy Avila, uitvoerend VP, CIO en CTO bij McKesson Corporation

Medewerkersbetrokkenheid als prioriteit stellen

Betrokkenheid van medewerkers is misschien niet altijd het eerste waar je aan denkt bij bedrijfstechnologie maar het kan een van de meest cruciale aspecten van een bloeiende organisatie zijn. Veel technologieleiders kijken naar samenwerkingstools apparaten en trainingssoftware om de productiviteit van het personeel te verhogen en werknemers de juiste technologie te geven om hun werk te verbeteren.

Hier zijn enkele leiders die investeren in werknemersbetrokkenheid via technologie:

Erika Carrara

Bedrijf: Wabtec Corporation (Fortune 300)

Titel: Vice President en Chief Information Security Officer (CISO)

Pittsburgh Tech Council's CISO van het jaar Erika Carrara is een expert op het gebied van cyberbeveiliging, compliance, privacy en digitale systeemrisico's met meer dan 20 jaar ervaring. Momenteel is ze CISO en VP bij Wabtec, een Fortune 500-bedrijf met vestigingen in 53 landen.

Erika is ook een Indiaanse, veteraan, de Executive Sponsor van Women of Wabtec en een groot voorstander van genderdiversiteit en andere DEI-inspanningen.

Ze is ook een goed voorbeeld van het begrijpen van de rol die werknemersbetrokkenheid en onderwijs spelen bij het veilig houden van bedrijven en systemen. Zoals ze onlangs zei in een Digital Directors Network interview :

Cultuur eet strategie als ontbijt. Dat is het gezegde en ik heb nog nooit iets gezien dat zo waar en relevant is...Mensen zijn betrokken bij ongeveer 85% van de technologische transacties die dagelijks wereldwijd plaatsvinden. Het beveiligen van het menselijke element is absoluut noodzakelijk...Je kunt veel geld in technologie stoppen en het goed inzetten, maar weet je, we hebben Jane en Bob daar...die op een link klikken en de slechteriken binnenlaten. Jaar na jaar bij Wabtec, voordat ik in deze rol stapte, was het voltooien van veiligheidsbewustzijnstrainingen minder dan 20%...het is nu meer dan 89%.

Erika Carrara, VP en CISO bij Wabtec

Lori Bier

Bedrijf: JPMorgan Chase

Titel: Wereldwijde CIO

Deze krachtpatser CIO staat aan het hoofd van JPMorgan Chase & Co - een toonaangevende wereldwijde financiële dienstverlener met $ 2,6 biljoen aan activa. Lori Bier staat op veel lijsten in de sector, waaronder Most Influential Women in U.S. Finance en Most Powerful Women in Banking.

Lori staat om verschillende redenen op deze lijsten, met name vanwege haar bekendheid in de sector, haar beheer van een budget van $15 miljard en haar toewijzing om andere vrouwen op te leiden in bèta/techniek. Met 57.000 werknemers in haar technische team en een uitstekende staat van dienst is ze ook een geweldige inspiratiebron voor iedereen die de betrokkenheid van werknemers wil verbeteren.

We zijn vooral onder de indruk van haar focus op duidelijke, strategische werknemerscommunicatie waarin de bedrijfsstrategie centraal staat. Zoals ze zei in een recent interview :

Zorg voor een duidelijk uitgelijnde visie en missie. We zorgen ervoor dat mensen eerst en vooral onze bedrijfsstrategie begrijpen en de vier bedrijfsactiviteiten die we uitvoeren, en hoe technologie deze activiteiten mogelijk maakt, ondersteunt en beschermt..

Lori Beer, Global CIO bij JPMorgan Chase

Deze focus op betrokken, geïnformeerde werknemers leidt ook tot succes met de onderdelen klantbehoud en technologie van onze strategische puzzel.

"Dat vertaalt zich in... hoe we aantrekkelijke klantervaringen bieden en hoe we ervoor zorgen dat we onze applicaties, infrastructuur en gegevens moderniseren", voegt Beer toe.

Plannen voor klantenbinding op lange termijn

Investeringen in klantgerichte technologie zoals mobiliteit, personalisering en omnichannel verbeteren de tevredenheid en loyaliteit. Daarom zie je CIO's praten over de kracht van technologie om hun klanten langer te behouden.

Dr. Chandragupta Gudena

Bedrijf: PBMares LLP

Titel: CIO

Met een rijke achtergrond in consulting, advies en operationele rollen, Dr. Chandragupta Gudena stapte in 2021 in zijn huidige rol en is sindsdien bezig met het ontwikkelen en implementeren van FinTech-strategie en technologische transformatie.

In een recente chat met ClickUp legde Dr. Gudena uit hoe digitale transformatie voor veel CIO's een belangrijk aandachtspunt is geworden. Hij voegde eraan toe dat er een groeiende behoefte is aan het verminderen van technologieschuld de overvloed aan gecreëerde gegevens te beheren en verstoringen van standaard bedrijfspraktijken binnen de organisatie te voorkomen.

Als we door een transformatie werken, is er een buigpunt voor digitale geletterdheid dat een plotselinge behoefte aan middelen creëert, wat een griezelige analyse vereist van het project en de toewijzing van middelen waarin we investeren. Dit is waar kritiek planningstools en platforms spelen een cruciale rol in het ondersteunen en versnellen van de digitale transformatie van uw producten en diensten. Het heeft een letterlijke impact op hoe clients die producten en diensten consumeren en ervaren.

Dr. Chandragupta Gudena, CIO bij PBMares

Arthur Hu

Bedrijf: Lenovo

Titel: SVP, Global CIO, en Services and Solutions Group CTO

Met 14+ jaar bij Lenovo, Arthur Hu heeft een sterke carrière opgebouwd als leider van wereldwijde IT-teams in de waardeketen en heeft onderweg grote winsten voor het bedrijf behaald. Vóór Lenovo werkte deze zwaargewicht in de sector acht jaar bij McKinsey nadat hij was afgestudeerd aan Stanford met een B.S. en vervolgens een M.S. in computerwetenschappen.

Maar het zijn niet alleen de ongelooflijke bedrijven en universiteiten op zijn cv die ons ertoe brachten hem op te nemen in de lijst van dit jaar. Het zijn de inzichten die hij deelt en die helpen om te bepalen hoe CIO's moeten denken over de eindklant.

Arthur voegde context toe aan dit idee in een recente interview voor CIO Magazine .

[IT-leiders moeten] een methodologie aannemen die klantervaring als een top-level metric, op gelijke voet plaatst met technische en functionele vereisten waar teams van technologie traditioneel verantwoordelijk voor zijn...Dit zal een reeks veranderingen in gang zetten die het werk van engineers zal heroriënteren naar ervaring, tevredenheid en adoptie..

Arthur Hu, SVP en Global CIO bij Lenovo

In hetzelfde interview voegt Arthur eraan toe dat ondernemingen afstappen van een "leveringsproces" en dichter bij "afstemming op resultaten" komen, wat de reden is waarom klantervaring zo'n kritieke factor is in de techwereld.

"Het is niet langer voldoende om een stuk hardware te maken en te verzenden," voegde Hu eraan toe. "Je moet waarde bieden door je af te stemmen op de uiteindelijke doelen van de business van de klant. Je kunt echter alleen overstappen op een mentaliteit die gericht is op klantresultaten als je een goed begrip hebt van de behoeften van de klant en de context waarin je technologie wordt gebruikt, en dat is echt waar CIO's een integrale rol kunnen spelen."

Ga ervoor en leer van de besten

Als je prioriteiten probeert te stellen voor bovenstaande statistieken (en met 300 leiders die zeggen dat ze de sleutel zijn tot succes in het komende jaar, kunnen we ons voorstellen dat je dat doet), is het tijd om de inzichten van de CIO's hierboven te volgen en je erin te verdiepen.

Het is ook een goed moment om opnieuw te bekijken hoe (of als) uw strategie de waarden bevat van het spelen van de aanval met efficiëntie; investeren in technologie om te consolideren, automatiseren en middelen te besparen; prioriteit geven aan de betrokkenheid van medewerkers; en een abonnement nemen op klantenbehoud op de lange termijn.

En als u zich nog niet verdiept hebt in ons onderzoek onder 300 personen, vindt u een diepere kijk hier .