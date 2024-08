10 Beste Canny Alternatieven en Concurrenten in 2024

Het maakt niet uit in welke branche je actief bent, feedback van klanten is essentieel voor het verkrijgen van inzicht in je product en het meten van tevredenheidsniveaus. Een hulpmiddel dat daarbij helpt is Canny.

Met de ingebouwde analysetools helpt Canny je feedback te verzamelen, de resultaten te analyseren en een productroutekaart te maken om je nieuwste functies met klanten te delen. ✨

Hoewel Canny een nuttig hulpmiddel is, kan de prijs voor kleine bedrijven buiten bereik liggen. Plus, de enige manier om feedback te krijgen in Canny is via product roadmaps en upvoting (sorry, geen feedbackformulieren voor klanten, widgets of NPS-banners om inzichten te krijgen).

Gelukkig is Canny niet je enige optie voor tools voor klantenfeedback.

Hier laten we je zien wat je moet zoeken in alternatieven voor Canny. Bovendien delen we de top 10 alternatieven voor Canny zodat je inzichten kunt verwerven, producten kunt verbeteren en winnende klantenrelaties kunt opbouwen. 🥇

Wat moet je zoeken in Canny alternatieven?

Hoewel Canny een goed hulpmiddel is als je gewoon een algemeen overzicht wilt van hoe klanten over je product denken, geven sommige hulpmiddelen diepere inzichten voor betere besluitvorming. 🔎

Dit is wat je moet zoeken in een alternatief feedbackbeheersysteem voor Canny:

Kwantitatieve feedback : Met dingen als klanttevredenheidsbeoordelingen kunt u bugs identificeren en trends beter volgen dan met eenvoudige functiestemmetriek

: Met dingen als klanttevredenheidsbeoordelingen kunt u bugs identificeren en trends beter volgen dan met eenvoudige functiestemmetriek Communicatiekanalen voor klanten : Bereiken communicatiedoelen en bouw betere relaties op met uw mensen door dingen als chat, formulieren en e-mails te gebruiken om in contact te komen met echte klanten en de feedbacklus te sluiten

: Bereiken communicatiedoelen en bouw betere relaties op met uw mensen door dingen als chat, formulieren en e-mails te gebruiken om in contact te komen met echte klanten en de feedbacklus te sluiten Gebruikerssegmentatie : Niet alle gebruikers zijn hetzelfde. Verkrijg inzichten en lever wat uw klanten nodig hebben, en volg feedback met gesegmenteerde persona's die het volgende vereenvoudigen stakeholderanalyse

: Niet alle gebruikers zijn hetzelfde. Verkrijg inzichten en lever wat uw klanten nodig hebben, en volg feedback met gesegmenteerde persona's die het volgende vereenvoudigen stakeholderanalyse Veelvoudige statistieken : Marketingcijfers zoals NPS en CSAT bieden diepere inzichten in het gedrag van klanten om hun behoeften vanuit elke hoek te benaderen terwijl u feedback van klanten vastlegt

: Marketingcijfers zoals NPS en CSAT bieden diepere inzichten in het gedrag van klanten om hun behoeften vanuit elke hoek te benaderen terwijl u feedback van klanten vastlegt Integraties: Hebt u een diepe technische stapel? Kies voor een Canny alternatief met belangrijke functies en integraties die samenwerken met uw favoriete feedbackmanagementsysteem om het proces te stroomlijnen

Met deze belangrijke functies kunt u betere informatie genereren en uw klanten beter begrijpen. Met die kennis in de hand kan je team betere producten maken die voldoen aan de behoeften van je achterban.

De 10 beste Canny alternatieven om te gebruiken in 2024

Klaar om de beste alternatieven voor Canny te vinden? Laten we eens duiken in de 10 beste opties om vandaag te proberen. Van full-service

projectmanagementsoftware

tot tools voor het beheren van klantenfeedback, hier vindt u de beste optie voor uw bedrijf. 🤩

1.

ClickUp

Sleep aangepaste velden naar de formulierweergave om uitgebreide enquêtes te maken of feedback te verzamelen in ClickUp 3.0

Als u op zoek bent naar een alternatief hulpmiddel voor feedbackbeheer ter vervanging van Canny, is ClickUp moeilijk te verslaan. Dit

software voor taakbeheer

helpt je om alles te beheren, van de werklast van je team tot feedback van gebruikers. Gebruik het voor productbeheer om feedback van gebruikers te verzamelen, teamdiscussies over functieverzoeken te genereren en stappenplannen voor productinitiatieven op te stellen.

Aanpasbare

ClickUp Formulieren

laat u de feedback krijgen die u nodig hebt van klanten. Verzamel uw productteam om frameworks te bouwen met voorwaardelijke logica voor uw formulieren en gebruik ze om feedback te verzamelen, inzicht te krijgen in functieaanvragen, feedback van klanten weer te geven in een lijstweergave en feedback bij te houden voor toekomstige productlanceringen of brainstormsessies.

Genereer direct taken uit je formulieren en wijs ze toe aan de juiste teamleden. Kies uit vier

taakprioriteiten

om ze te markeren op basis van het urgentieniveau. Commentaren en notificaties updaten onmiddellijk de watchers en assignees van de taak om de volgende stappen in de product roadmap te triggeren.

Verbeter de organisatie van uw taken door aangepaste tags toe te voegen en gebruik de filteropties in de lijst- en bordweergave om uw taken met de hoogste prioriteit nauwkeurig te identificeren

ClickUp's tabelweergave

kunt u een klantendatabase opbouwen die boordevol informatie zit die relevant is voor uw producten. Gebruik het om spreadsheets te maken, klantinformatie op te slaan en gegevens te visualiseren. 📈

ClickUp heeft meer dan 1.000 sjablonen, waaronder changelogs, product

feedbackformulieren

en klanttevredenheidsonderzoeken om klantinzichten te verzamelen en te analyseren. Ze zijn allemaal aanpasbaar aan uw nieuws, of u nu een klein bedrijf bent met een kleine groep toegewijde klanten of een groot bedrijf met honderdduizenden gebruikers.

ClickUp beste eigenschappen

Ingebouwd tools voor klantenfeedback waarmee u alles op één plaats kunt verzamelen, analyseren en rapporteren

Duizenden sjablonen, waaronder sjablonen voor prioritering bespaar tijd bij het maken van documentatie van gebruikersfeedback

Met verschillende weergaven, waaronder Kanban-borden, kunt u feedbackborden beheren en de voortgang van productinitiatieven bijhouden

Uw klant bouwen en beheren kennisbank in één handige ruimte dankzij Forms en Documenten

Meldingen en real-time samenwerking verbeteren teamwerk en houden iedereen op de hoogte van de laatste wijzigingen

Integraties met tools zoals Zendesk, Zapier en Slack stroomlijnen workflows en verbeteren de communicatie binnen je hele tech stack

ClickUp beperkingen

Sommige functies zoals ClickUp AI zijn niet beschikbaar op het gratis plan

Hoewel de gebruikersinterface gemakkelijk te leren is, is er een leercurve dankzij het grote aantal functies en functionaliteiten

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp Brain: Beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5/Workspace-lid/maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. UserVoice

via

UserVoice

UserVoice is een alternatief van Canny.io dat dieper ingaat op feedback van klanten. Terwijl Canny feedback biedt op basis van upvoting, gaat UserVoice verder door feedback te verzamelen uit meerdere bronnen, waaronder e-mail, vragenlijsten, chat en

geautomatiseerde feedbackformulieren

. Gebruik dit hulpmiddel om

feedback van gebruikers te benutten

en meer innovatieve producten bouwen. ⚒️

UserVoice beste eigenschappen

Slimme integraties met tools zoals Salesforce zorgen voor een betere workflow en een hogere productiviteit

De merkgebonden feedbackportal creëert een constructieve plek voor gebruikers om nieuwe functies aan te vragen, bugs te melden en betere feedbackloops te genereren

Met de in-app feedbackwidget kunnen klanten direct op uw website of in uw app inzichten geven, zonder dat ze hoeven in te loggen of naar een andere pagina hoeven te gaan

Met een zijbalk voor medewerkers kunnen verkoopmedewerkers en medewerkers van de klantenservice feedback van gebruikers delen vanuit elke applicatie op het web

UserVoice beperkingen

Prijsplannen kunnen duur zijn voor deze specifieke feedbackmanagementtool

Er is ruimte voor verbetering als het gaat om het markeren van spam die binnenkomt met echte feedback van klanten

UserVoice prijzen

Essentials : $699/maand, jaarlijks gefactureerd

: $699/maand, jaarlijks gefactureerd Pro : $899/maand, jaarlijks gefactureerd

: $899/maand, jaarlijks gefactureerd Premium : $1.349/maand, jaarlijks gefactureerd

: $1.349/maand, jaarlijks gefactureerd Enterprise: Prijzen op maat

UserVoice beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (200+ beoordelingen)

: 4.5/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (60+ beoordelingen)

3. Jira-software van Atlassian

via

Jira Software

Jira

is een tool voor het bijhouden van problemen waarmee je bugs kunt markeren en bijhouden, roadmaps voor producten kunt maken en gebruikersinzichten kunt verzamelen. Het is geliefd bij SaaS-bedrijven en startups en is een geweldig hulpmiddel voor het verzamelen en analyseren van wat uw klanten zeggen over uw producten. Bovendien laat het verbeterpunten zien om dringende problemen direct aan te pakken. ✍️

Jira Software beste eigenschappen

Met meer dan 2.500 API-integraties werkt dit platform met vrijwel elke tool in je favorietenlijst

Aanpasbare sjablonen en workflow automatiseringen besparen tijd en laten je feedback formulieren maken die uniek zijn voor jouw producten

Gebruik de ingebouwde rapportagefuncties om updates met het team te delen en discussies over productverbetering en geavanceerde functies te stimuleren

Met aanpasbare dashboards kunt u werk voor het productteam in silo's indelen of het koppelen aan andere afdelingen voor efficiënte feedbackworkflows

Jira Software beperkingen

Sommige gebruikers vinden dat de interface vereenvoudigd zou kunnen worden om het gemakkelijker te maken de juiste projecten en feedback te vinden

Geavanceerde roadmapping is beperkt tot de betaalde plannen

Jira Software prijzen

Gratis

Standaard : $7,75/gebruiker/maand

: $7,75/gebruiker/maand Premium : $15,25/gebruiker/maand

: $15,25/gebruiker/maand Onderneming: Prijzen op maat

Jira Software beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (5.500+ beoordelingen)

: 4.3/5 (5.500+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (13.300+ beoordelingen)

4. Pendo

via

Pendo

Pendo is een oplossing voor klantervaring die het verzamelen van feedback van gebruikers vereenvoudigt. Rechtstreeks ingebouwd in je app of website kunnen gebruikers belangrijke functies aanvragen, problemen met het product melden en de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. 🙌

Pendo beste eigenschappen

Session Replay biedt video-opnamen van hoe klanten uw app of site gebruiken om inzicht te krijgen in verbeterpunten

In-app analytics bieden kwantitatieve metingen van klanttevredenheid, klantsucces en betrokkenheid

Verzamel feedback van klanten over uw site of app en voeg verzoeken direct toe aan uw product roadmap

Aangepaste gidsen helpen veelvoorkomende gebruikersproblemen aan te pakken die relevant zijn voor uw specifieke producten, waardoor uw klantenserviceteam tijd bespaart

Pendo beperkingen

De prijzen zijn aan de hoge kant

Aangepaste rapporten zijn beperkt op de mobiele app

Pendo prijzen

Gratis

Starters : Vanaf $7.000 per jaar afhankelijk van het aantal actieve gebruikers

: Vanaf $7.000 per jaar afhankelijk van het aantal actieve gebruikers Groei : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Portfolio: Neem contact op voor prijzen

Pendo beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.300+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (200+ beoordelingen)

5. UserTesting

via

UserTesting

De beste manier om uw gebruikers te begrijpen is door uzelf in hun schoenen te plaatsen. Met UserTesting ziet u wat uw klanten zien als ze uw producten gebruiken en duikt u in de feedback van gebruikers om producten te ontwikkelen die ze dagelijks zullen gebruiken. 🎯

UserTesting beste functies

Dankzij speciaal ontwikkelde netwerken en partnernetwerken kunt u zich richten op klanten in verschillende markten en segmenten om hun behoeften te begrijpen

Gebruikstests, kliktests en enquêtes bieden dynamische inzichten die informatiever zijn dan eenvoudige stemtests

Meet prestaties met loyaliteits-, vertrouwens- en gebruiksscores die door klanten worden aangestuurd

Dashboards met machine-learning bieden suggesties voor veranderingen om u te onderscheiden van de concurrentie

UserTesting-beperkingen

Feedback van klanten vereist dat gebruikers een nieuw tabblad openen, dus het is geen in-app tool

Sommige gebruikers willen een betere validatie en verificatie van gebruikers

Prijzen van UserTesting

Essentials : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Geavanceerd : Aangepaste prijzen

: Aangepaste prijzen Ultieme: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van UserTesting

G2 : 4.5/5 (600+ beoordelingen)

: 4.5/5 (600+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

6. Kraag

via

Kraag

Frill is een tool voor het beheren van klantenfeedback die je kunt gebruiken als webapp of widget. Gebruik de aanpassingsmogelijkheden om unieke borden te bouwen waarop je ideeën kunt brainstormen en aan de behoeften van klanten kunt voldoen. 🧠

Frill beste eigenschappen

Met aanpasbare borden kunt u ideeën vastleggen, initiatieven creëren en reageren op zorgen van gebruikers

Onbeperkte feedback met behulp van widgets, ongeacht het prijsplan

Een openbare roadmap samenstellen op basis van feedback van gebruikers om te delen welke veranderingen in de maak zijn

Aankondigingen (Frill's versie van een changelog-tool) informeren gebruikers direct wanneer je een nieuwe functie of een nieuw product lanceert

Frill beperkingen

Alle reacties worden direct geplaatst, wat een afknapper kan zijn voor bedrijven die reacties willen goedkeuren voordat ze worden geplaatst

Klantenondersteuning gebeurt voornamelijk via e-mail, wat feedbackprojecten kan vertragen

Frill prijzen

Startup : $25/maand

: $25/maand Zakelijk : $49/maand

: $49/maand Groei : $149/maand

: $149/maand Onderneming: Vanaf $349

Frill beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (20+ beoordelingen)

: 4.8/5 (20+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (20+ beoordelingen)

7. Nolt

via

Nolt

Feedback van klanten hoeft niet saai te zijn. Zo denken de leiders achter Nolt er tenminste over. Als een van de beste alternatieven voor Canny biedt deze app een prachtig, visueel feedbackbord dat gebruikers graag zullen gebruiken bij het verzamelen van feedback.

Het biedt niet alleen een betere klantervaring, maar verhoogt ook de kans dat gebruikers zich betrokken voelen bij je producten en hun inzichten delen. 💡

Nolt beste eigenschappen

Met aangepaste statussen en velden kunt u gepersonaliseerde workflows opzetten die zinvol zijn voor uw team

Maak gebruik van openbare of privé-instellingen voor uw feedbackborden, afhankelijk van uw bedrijfsbehoeften

Custom branding functies laten u uw eigen draai en persoonlijkheid geven aan feedbackformulieren en forums

Volledige controle over gebruikers, vermeldingen en stemmen maakt het eenvoudig om een feedbacklus op te bouwen die informatief is en vrij van godslastering of andere verboden informatie

Nolt beperkingen

De eenvoudige gebruikersinterface en het ontwerp zijn gemakkelijk te gebruiken, maar beperkend voor grote hoeveelheden feedback

Sommige gebruikers wilden dat er meer integraties beschikbaar waren

Nolt prijzen

Essentieel : $39/maand

: $39/maand Pro : $89/maand

: $89/maand Enterprise: Beschikbaar op aanvraag

Nolt beoordelingen en recensies

G2 : 5/5 (15+ beoordelingen)

: 5/5 (15+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (40+ beoordelingen)

8. AlphaOS Kenmerken

via

AlphaOS

FeatureOS, een rebranding van HelloNext, is een tool waarmee je feedback van klanten op schaal kunt verzamelen en analyseren. In plaats van inzichten te verzamelen uit alleen het stemmen op features, kun je met deze tool klantbetrokkenheid analyseren met verschillende benaderingen. 📊

FeatureOS beste features

Met de roadmap-tool kun je productpaden samenstellen op basis van feedback van gebruikers of vanuit het niets en deze direct delen met je lezers

Verzamel feedback via verschillende methoden, waaronder widgets, een feedbackbord met stemmogelijkheden, enquêtes, embeds en formulieren

De changelog houdt gebruikers op de hoogte met visuals, popup widgets en meldingen zodat ze nooit een nieuw product of functie missen

Integraties met tools zoals Slack, Intercom, Linear en ClickUp vereenvoudigen workflows met al je tools

FeatureOS beperkingen

Het heeft minder functies dan andere tools op deze lijst, maar de prijs weerspiegelt dat

Er is aanvankelijk een leercurve bij het navigeren door de productfuncties

FeatureOS prijzen

Runway : $29/maand

: $29/maand Take Flight : $79/maand

: $79/maand Vlieg Hoog: $149/maand

FeatureOS beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: N/A

9. FeedBear

via

FeedBear

Voorbij zijn de dagen van onsamenhangende feedback in e-mails, ondersteuningsgesprekken en verkoopverzoeken. Met FeedBear wordt alle feedback van uw klanten overzichtelijk opgeslagen op één plek.

De tool voor gebruikersfeedback biedt een gratis proefperiode van 14 dagen voordat u zich verbindt. Verbeter de productontwikkeling door meerdere ideeënborden te gebruiken, gebruikers te laten stemmen op hun favoriete opties en een productroutekaart op te stellen voor succes. 🛣️

FeedBear beste eigenschappen

Automatische meldingen laten gebruikers weten wanneer je wijzigingen hebt aangebracht die ze hebben aangevraagd

Borden en taken laten het team zien waar je mee bezig bent en maken het gemakkelijk om volgende stappen toe te wijzen

De eenvoudige interface helpt je om feedbackformulieren te maken in minder dan een minuut

Voeg je logo, branding en persoonlijkheid toe aan het volledig aanpasbare ontwerp

FeedBear beperkingen

Gebruikers wilden dat de feedbackmanagementsoftware meer aanpasbare velden had

FeedBear is niet beschikbaar in alle talen, wat het gebruik ervan beperkt voor buitenlandse bedrijven en klanten

FeedBear prijzen

Startup : $49/maand

: $49/maand Zakelijk : $99/maand

: $99/maand Onderneming: Aangepaste prijzen vanaf $499/maand

FeedBear beoordelingen en recensies

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.8/5 (20+ beoordelingen)

10. Savio

via

Savio

Ontworpen voor

B2B SaaS

teams maakt Savio het maken van een datagestuurde roadmap eenvoudiger dan ooit. Sla de rommelige feedback in spreadsheets over en gebruik deze tool om klantrapporten van verschillende teams te organiseren, waaronder verkoop, product en marketing. 🧑‍💼

Savio beste functies

Feedback wordt direct gegroepeerd in gelijksoortige categorieën, waardoor het eenvoudig is om feature requests en gebieden waar gebruikers productverbeteringen willen te identificeren

Sluit de feedbackkring en stuur onmiddellijk gepersonaliseerde meldingen om gebruikers te laten weten dat u hun zorgen hoort

Ingebouwde statistieken laten je feedback analyseren om prioriteiten te stellen voor het belangrijkste werk

Integraties zijn onder andere Help Scout, Chrome-extensies en Salesforce

Savio beperkingen

Sommige functies zoals Kanban-borden en stemborden ontbreken

De zoekfunctie voor tickets zou intuïtiever kunnen zijn voor de feedback management tool

Savio prijzen

Essential : $49/eerste gebruiker/maand, extra gebruikers $29/maand elk

: $49/eerste gebruiker/maand, extra gebruikers $29/maand elk Professioneel : $99/eerste gebruiker/maand, extra gebruikers $49/maand elk

: $99/eerste gebruiker/maand, extra gebruikers $49/maand elk Zakelijk: $299/eerste gebruiker/maand, extra gebruikers $59/maand per stuk

Savio beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (5+ beoordelingen)

: 4.8/5 (5+ beoordelingen) Capterra: 5/5 (1+ beoordelingen)

Krijg nu betere klantinzichten met ClickUp

Met deze Canny-alternatieven kunt u betere klantenfeedback genereren en uw proces en product blijven verfijnen.

Van tools die het stemmen op functies een fluitje van een cent maken tot ingebouwde analyse- en taakbeheerfuncties, het is eenvoudiger dan ooit om de ervaring voor uw team en uw klanten te verbeteren.🌻

Daarover gesproken,

meld u vandaag nog aan voor ClickUp

en maak contact met uw gebruikers om producten te leveren waar ze van houden.

Met taakautomatiseringen, aanpasbare formulieren, weergaven en prioriteiten (om nog maar te zwijgen van de duizenden integraties) kunt u altijd en overal eenvoudig synchroniseren met uw team voor een grotere klanttevredenheid. 🏆