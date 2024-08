10 Beste juridische documentsoftware voor advocaten in 2024

Advocatenkantoren mogen dan wel werken op basis van papieren processen, maar wie zegt dat uw team van advocaten moet werken alsof het 1986 is? Juridische zaken kunnen snel ingewikkeld worden, dus het is nog nooit zo belangrijk geweest om moderne oplossingen zoals software voor juridische documenten te omarmen.

Met de juiste software aan uw zijde stroomlijnt u uw werkzaamheden, verbetert u de relaties met uw clienten en vermindert u de risico's over de hele linie. Deze tools zorgen voor een revolutie in de manier waarop juridische professionals projecten beheren, waardoor het een fluitje van een cent wordt om zaken, medewerkers en gegevens op één plek te organiseren. ✨

Als het voor uw advocatenkantoor de hoogste tijd is om te veranderen, bekijk dan deze gids voor software voor juridische documenten. We laten u zien waar u op moet letten bij juridische PM-software en delen de 10 beste softwareoplossingen voor de juridische sector.

Wat is software voor het beheer van juridische documenten?

Software voor juridische documenten, ook bekend als beheersoftware voor juridische documenten, verwijst naar een gespecialiseerde tool die is ontworpen om digitale documenten binnen juridische bedrijven op te slaan, te beheren en bij te houden. Het stroomlijnt het proces van het maken, organiseren en terugvinden van belangrijke juridische bestanden en zorgt ervoor dat belangrijke documenten veilig maar toch toegankelijk zijn.

Deze software bevat vaak functies zoals:

Zoekfunctie

Tools voor samenwerking

Versiebeheer

Naleving bijhouden

Wat zijn de sleutel functies om naar te zoeken in software voor juridische documenten?

Elk advocatenkantoor is anders, maar er zijn toch een aantal sleutel functies die u moet zoeken in software voor juridische documenten. Wij raden u aan software te zoeken die het volgende biedt

Documentbeheer en opslagruimte: Advocatenkantoren verwerken een heleboel documenten. Zoek naar PM-software met cloud-gebaseerde opslagruimte voor documenten, zodat u altijd en overal toegang hebt tot uw bestanden 📁

Advocatenkantoren verwerken een heleboel documenten. Zoek naar PM-software met cloud-gebaseerde opslagruimte voor documenten, zodat u altijd en overal toegang hebt tot uw bestanden 📁 Een gebruiksvriendelijke interface: Hoe intuïtiever de software, hoe sneller u waarde zult zien

Hoe intuïtiever de software, hoe sneller u waarde zult zien Aanpasbare templates en dashboards: Zoek naar oplossingen met sjablonen die het juridische proces standaardiseren. Aangepaste dashboards zijn ook een must-have omdat ze u een overzicht geven van de voortgang, mijlpalen en afhankelijkheid van projecten

Zoek naar oplossingen met sjablonen die het juridische proces standaardiseren. Aangepaste dashboards zijn ook een must-have omdat ze u een overzicht geven van de voortgang, mijlpalen en afhankelijkheid van projecten Werkstroom automatisering : Stop met handmatige processen door uw taken, takenlijsten en meer te automatiseren met op triggers gebaseerde automatiseringen

Stop met handmatige processen door uw taken, takenlijsten en meer te automatiseren met op triggers gebaseerde automatiseringen Realtime samenwerkingstools: Zoek naar software voor juridisch projectmanagement in de cloud. Op deze manier heeft uw team toegang tot hun werk en kan het in realtime samenwerken aan juridische documenten, waar ze ook zijn

Zoek naar software voor juridisch projectmanagement in de cloud. Op deze manier heeft uw team toegang tot hun werk en kan het in realtime samenwerken aan juridische documenten, waar ze ook zijn Tijdregistratie: Account voor elk factureerbaar uur. Een solide juridische PM-oplossing zal worden geleverd met tools voor tijdsregistratie en facturering om de winstgevendheid van uw bedrijf te ondersteunen 💰

Account voor elk factureerbaar uur. Een solide juridische PM-oplossing zal worden geleverd met tools voor tijdsregistratie en facturering om de winstgevendheid van uw bedrijf te ondersteunen 💰 Client intake functies: Relaties met klanten vormen de ruggengraat van elke succesvolle praktijk. Zoek naar een oplossing met CRM-functies (Client Relationship Management) om deliverables te beheren, de communicatie met de client te stroomlijnen en de intake van clienten te vereenvoudigen

10 beste software voor het beheer van juridische documenten in 203

Op zoek naar enkele eenvoudige voordelen voor uw bedrijf? Stap over op de

beste software voor juridisch projectmanagement

voor uw branche. Dit is onze top 10 van favoriete software voor advocatenkantoren die op zoek zijn naar een hoger niveau. 🙌

1.

ClickUp

Groepeer de taken op uw

Kanban-bord

op status, aangepaste velden, prioriteit en meer in de weergave van het bord van ClickUp

ClickUp Documenten

presenteert een revolutionaire aanpak voor het beheren van uw juridische documenten. ClickUp zorgt ervoor dat uw juridische documentatieproces altijd naadloos en efficiënt verloopt. De robuuste zoekfunctie helpt u om bestanden snel en gemakkelijk terug te vinden, waardoor de productiviteit binnen uw advocatenkantoor toeneemt.

Door uw juridische documenten naar ClickUp Docs te verplaatsen, ervaart u de veiligheid, toegankelijkheid en samenwerkingsvoordelen die moderne software voor juridische documenten zou moeten bieden, waardoor uw activiteiten worden gestroomlijnd en u uw clienten een superieure service kunt bieden.

Juridische teams gebruiken ClickUp

om zaken, caseloads van medewerkers en prestatiegegevens op één plek te beheren. Beschouw het als het Zwitserse zakmes van PM-software met functies voor het factureren van clients,

tijdsregistratie

documentatie van aantekeningen en zelfs een CRM voor het vastleggen van leads en clientbeheer. 🧑‍💼

ClickUp bevat ook een robuuste sjabloonbibliotheek boordevol juridische sjablonen. Bekijk de

Sjabloon voor juridisch clientbeheer

om de voortgang van clients te bewaken in een Gantt grafiek of checklist en een snel overzicht te zien van elke client en zaak. De

ClickUp sjabloon voor het bijhouden en factureren van juridische zaken

is een must voor het organiseren van alle client informatie, case activiteiten en factureerbare uren in een no-fuss, no-code database. 📚

Gebruik ClickUp AI om automatisch taakupdates, samenvattingen en meer te genereren met één druk op de knop

Als u geen tijd hebt om deze sjablonen in te vullen, is daar ook een hulpmiddel voor.

ClickUp AI

schrijft e-mails, project briefings, tijdlijnen en meer met slechts één klik. Deze

AI-schrijftool

kan je grammatica controleren, contracten samenvatten en content in een oogwenk formateren.

ClickUp beste functies

ClickUp's 1000+ integraties maken het een makkie om al uw digitale tools op één plek te verbinden

Gebruik de tool Redactie om suggesties en opmerkingen aan contracten toe te voegen

Deel en toestemming om juridische documenten te beschermen

Brainstorm winnende argumenten met team leden via ClickUp Whiteboards

Wijs to-dos toe, creëer afhankelijkheid en houd de werklast van je team in de gaten met ClickUp Taken

ClickUp beperkingen

ClickUp AI is alleen beschikbaar voor betaalde abonnementen

ClickUp heeft veel functies, dus het kan tijd kosten voor beginners om het platform optimaal te gebruiken

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.800+ beoordelingen)

2. ProProfs project

Via

ProProfs project

ProProfs is een softwarepakket met oplossingen voor Taakbeheer, Planning, Resource Planning en meer. ProProfs Project is geen gespecialiseerde software voor juridisch projectmanagement, maar u kunt het gebruiken om uw advocatenkantoor te leiden.

Ja, dit is meer een kale PM-oplossing. Maar als je een basistool nodig hebt om taken toe te wijzen, samen te werken en je werkstromen te visualiseren, dan is ProProfs zowel eenvoudig als betaalbaar.

ProProfs Project beste functies

Facturen en rapportages genereren

Factureerbare uren van je team bijhouden

Je werkstroom visualiseren met Gantt grafieken

Overschakelen naar de weergave Kanban-bord om alle projecten op een hoog niveau te bekijken

ProProfs Project limieten

De tool bevat geen functies zoals een CRM of team chatten

Het heeft niet veel beoordelingen waar je naar kunt verwijzen

ProProfs Project prijzen

$39,97/maand voor onbeperkte gebruikers, jaarlijks gefactureerd

ProProfs Project beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (30+ beoordelingen)

4.4/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (75+ beoordelingen)

3. Asana

Via

Asana

Asana

is een populair

werkstroombeheer

oplossing die boordevol functies zit. Asana wordt gebruikt als software voor het beheer van juridische documenten, beheert uw portfolio van clients en genereert slimme rapportages. U kunt zelfs aangepaste regels en afhankelijkheid creëren om alle medewerkers, projecten en taken te beheren voor minder gedoe. 🧘

Asana beste functies

Asana intelligentie AI instellingen slimme doelen op basis van historische prestaties

Bouw aangepaste workflows en automatiseringen voor je team

Visualiseer projecten in tijdlijn of bord weergave

Maak één gedeelde team kalender voor eenvoudiger plannen

Asana beperkingen

Asana kan in het begin moeilijk te navigeren zijn

Sommige gebruikers zeggen dat het moeilijk is om hiërarchieën in taken en afhankelijkheid te maken

Prijzen Asana

Basic: Free

Free Premium: $10,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$10,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business: $24,99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Asana beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (9.500+ beoordelingen)

4.3/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.200+ beoordelingen)

4. MerusCase

Via

Monday.nl

Monday.com

is een suite van drie oplossingen: Work Management, Sales CRM en Dev. Als advocaat heb je waarschijnlijk Work Management en Sales CRM nodig.

Work Management bevat essentiële functies voor projectmanagement, zoals project-, Taak- en Resource Management en het bijhouden van doelen. Sales CRM stroomlijnt

clientbeheer

met tools voor leadbeheer, verkooppijplijnvisualisaties en het bijhouden van prestaties. 📈

Monday.com beste functies

Maak een visueel bord voor elk project

Kies uit de weergaven Kanban, kalender, tijdlijn of Gantt grafiek

Tijdlijnen, budgetten en doelen bijhouden met aangepaste dashboards

Monday.com integreert met Adobe Creative Cloud, Slack en meer

Monday.com limieten

Verschillende gebruikers rapporteren problemen met het navigeren door de functies van de tool

Andere gebruikers wensten dat het platform meer sjablonen had

Monday.com prijzen

Gratis

Basis: $8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$8/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Standaard: $10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Pro: $16/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$16/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise : Neem contact op voor prijzen

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.600+ beoordelingen)

4.7/5 (8.600+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.300+ beoordelingen)

6. Redbooth

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/legal-subtasks.png Lijst met taken in Redbooth /%img/

Via

Redbooth

Redbooth is software voor het beheer van advocatenkantoren, ontworpen voor zowel kleine als grote advocatenkantoren. Het integreert interne en externe communicatie op één plek en combineert videoconferenties, taakbeheer en aangepaste workflows in één platform.

Redbooth beste functies

Kies een Redbooth sjabloon om sneller projecten aan te maken

Host HD video gesprekken zonder je PM platform te verlaten

Visualiseer de taken van je team in een Gantt grafiek of Kanban bord

Markeer urgente Taken die onmiddellijke aandacht nodig hebben 🚨

Redbooth beperkingen

Redbooth heeft niet veel sjablonen

Sommige gebruikers zouden willen dat het platform meer aangepast kon worden

Redbooth prijzen

Pro: $9/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$9/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Business: $15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$15/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise : Neem contact op voor prijzen

Redbooth beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (100+ beoordelingen)

4.4/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (90+ beoordelingen)

7. Clio

Via

Clio

Meer dan 150.000 juristen gebruiken deze software voor het beheer van juridische documenten. Clio combineert facturering, client intake, documentbeheer en kalenders in één platform.

De functies zijn niet te versmaden, maar de veiligheidsprotocollen zijn echt indrukwekkend. Clio heeft een 24/7/365 team van veiligheidsteams en doorlopende controle op kwetsbaarheden.

Clio beste functies

Clio wordt geleverd met toonaangevende veiligheid

Integraties met meer dan 250 applicaties

Snel contracten ondertekenen met e-handtekeningen

Je eigen sjablonen bouwen om steeds opnieuw te gebruiken

Clio limieten

Sommige gebruikers vermelden slechte ervaringen met de klantenservice

Andere gebruikers zouden willen dat Clio meer aanpassingsmogelijkheden had

Clio prijzen

EasyStart: $39/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$39/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Essentials: $69/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$69/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Geavanceerd: $99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$99/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Voltooid: $129/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Clio beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (570+ beoordelingen)

4.6/5 (570+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1.500+ beoordelingen)

8. Trello

Via

Trello

Trello

trello begon als een digitale Kanban-bordoplossing, maar heeft vandaag de dag krachtige functies die het tot een juridische toptool voor projectmanagement maken. Butler, de automatiseringstool, biedt automatiseringen zonder code om de workflows van je team aanzienlijk te stroomlijnen. Trello biedt ook een robuuste bibliotheek met sjablonen waaruit je kunt putten om sneller projecten aan te maken. ⏩

Trello beste functies

Kies uit honderden Power-Ups om de functie van je Trello account uit te breiden

Kies uit tijdlijnen, kalenders, dashboards, tabellen en kaartweergaven

Maak aangepaste werkruimte boards voor elke case

Trello integreren met Google Drive, Zapier, Evernote en andere apps

Trello beperkingen

Trello heeft geen kant-en-klare tools voor facturering of tijdsregistratie

Sommige gebruikers hebben een hekel aan Trello's beperkte hiërarchieën voor taken en rapportage

Trello prijzen

Gratis

Standaard: $5/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$5/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Premium: $10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$10/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Enterprise : Neem contact op voor prijzen

Trello beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (13.400+ beoordelingen)

4.4/5 (13.400+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.900+ beoordelingen)

9. HighQ

Via

HighQ

HighQ is een product van Thomson Reuters dat is ontworpen voor het beheer van een advocatenkantoor. Het bevat functies voor samenwerking, productiviteit, bijhouden van taken en document- en gegevensbeheer. Vijfenzeventig procent van de clients van HighQ zijn Fortune 500 bedrijven, dus het is het meest geschikt voor ondernemingen. 👔

HighQ beste functies

Gebruik vooraf ontworpen sjablonen om het aanmaken van documenten te automatiseren

Op trigger gebaseerde workflows maken

Velden en metadata aanpassen

Beheer uw team met gedeelde kalenders, activiteitenstromen en bijhouden van taken

HighQ beperkingen

Het heeft niet veel beoordelingen als referentie

Verschillende gebruikers zeggen dat het platform een beetje prijzig is

HighQ prijzen

Neem contact op voor prijzen

HighQ beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (4 beoordelingen)

3.9/5 (4 beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (38 beoordelingen)

10. Evernote

Via

Evernote

Zeker,

Evernote

heeft een reputatie als app om aantekeningen te maken, maar veel kleine bedrijven gebruiken deze tool als software voor juridisch projectmanagement. Scan en sla documenten op in Evernote en vind ze snel terug met de geavanceerde zoekfunctie. Het verbindt zelfs de kalenders, taken en bestanden van je team op één plek. 📅

Evernote beste functies

Gebruik Web Clipper om kleine stukjes informatie van het web op te slaan

Maak gedeelde aantekeningen om je team op dezelfde pagina te houden

In realtime samenwerken aan aantekeningen

Evernote ondersteunt een lichtgewicht CRM voor het verbinden van contactgegevens, e-mails en bestanden in één database

Evernote limieten

Evernote heeft geen functies voor tijdsregistratie of facturering

Het is meer een platform voor aantekeningen en documentbeheer dan een oplossing voor projectmanagement

Evernote prijzen

Gratis

Persoonlijk: $10,83/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

$10,83/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd Professioneel: $14,17/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Evernote beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

4.4/5 (2.000+ beoordelingen) Capterra: 4.4/5 (8.100+ beoordelingen)

Stroomlijn uw juridische documenten met ClickUp

Advocatuur is niet voor doetjes, maar projectmanagement is dat ook niet. Waarom zou u uw projecten en dagelijkse juridische taken over verschillende platforms verspreiden als u ze ook samen kunt brengen?

Met ClickUp hoeft u niet tussen verschillende tools te schakelen. U gebruikt de beste software voor projectmanagement en past deze aan voor al uw juridische werk, zodat u altijd raak schiet. 🎯

Maar we weten dat zien geloven is.

