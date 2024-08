10 projectmanagementpodcasts die je in 2024 moet beluisteren

Wil je wat extra kennis opdoen terwijl je onderweg bent? Podcasts zijn een geweldige manier om onderweg over praktisch alles te leren, van je hobby's tot nieuws en popcultuur.

Maar als je meer wilt dan de laatste roddels van deze week, overweeg dan om je vaardigheden te verbeteren door je te abonneren op een podcast over projectmanagement. 🎙️

Zowel managers als teamleden zullen iets hebben aan deze lijst met de top 10 van projectmanagementpodcasts

podcasts voor projectmanagement

van 2024. Van de kleinste details van de

PM-certificering

van proces tot tips voor projectmanagement, de podcasts in onze top 10 lijst behandelen het allemaal.

We delen zelfs tips voor het implementeren van deze hacks, zodat projectmanagers zoveel mogelijk waarde uit deze podcasts kunnen halen.

10 beste podcasts voor projectmanagement in 2024

Of je nu aan het pendelen bent, de was aan het opvouwen bent of gewoon achtergrondgeluiden nodig hebt tijdens het werk, deze podcasts voor projectmanagement zijn een must om naar te luisteren. Doe je oordopjes in, zet je denkpet op en luister naar deze podcasts om je spel te verbeteren.

1. Projectmanagement Instituut Projectified Podcast

via

Instituut voor projectmanagement

Het Project Management Institute (PMI) is een van de meest gerenommeerde certificeringsinstanties voor projectmanagement. Ze bieden de certificeringen Project Management Professional (PMP)®, Certified Associate in Projectmanagement (CAPM)® en Construction Professional in Built Environment Projects (PMI-CP)™ om te bewijzen dat je er echt verstand van hebt.

Of je je nu voorbereidt op deze certificeringen of gewoon wat 'out-of-the-box' kennis wilt opdoen..

strategieën voor projectmanagement

kijk ook eens naar PMI's Projectified Podcast. Deze podcast interviewt leiders van Fortune 500-bedrijven en kleine startups, dus je krijgt een beetje van alles te horen.

PMI host ook de

PM Weergave Podcast Series

van Kendall Lott, met een deel tips voor projectmanagers.

Door naar deze podcast te luisteren verdien je trouwens Professional Development Units (PDU's), dus het is een win-win situatie.

Podcast in een oogopslag

Beschikbaar op: Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher

Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Stitcher Gemiddelde lengte: 25 minuten

25 minuten PDU's : Ja

2. Projectmanagement Happy Hour

via

Projectmanagement Happy Hour

Kate Anderson en Kim Essendrup hosten de podcast Projectmanagement Happy Hour. Ze gebruiken een casestudy-aanpak, waarbij ze zich in elke aflevering richten op een veelvoorkomende uitdaging op het gebied van projectmanagement.

Recente afleveringen gaan over:

Herstructurering

Leren van mislukte projecten

Beheer van veranderingen

Bedriegerssyndroom

Procesverbetering

Je kunt ook PDU's verdienen door naar deze podcast te luisteren. Als je Kate en Kim leuk vindt, biedt het duo ook persoonlijke gebeurtenissen en cursussen aan om je PM kennis te vergroten.

Podcast in een oogopslag

Beschikbaar op: Website, Apple Podcasts

Website, Apple Podcasts Gemiddelde lengte: 45 minuten

45 minuten PDU's : Ja

3. Dit beheren

via

Dit beheren

Andy Crowe en Bill Yates hosten de Manage This podcast, die nieuwe afleveringen uitbrengt op de eerste en derde dinsdag van de maand. Ze hebben ook een indrukwekkend aantal afleveringen achter de rug, dus dit is de beste podcast voor projectmanagement om te beluisteren.

De meeste afleveringen gaan over veelvoorkomende uitdagingen op het gebied van projectmanagement. Recente afleveringen gaan over:

Contracten

Documentatie

Leiderschapsstijlen

Praktijkvoorbeelden

Heb je een vraag die ze nog niet beantwoord hebben? Stuur Andy en Bill een e-mail met je vraag; misschien beantwoorden ze die in een volgende aflevering.

Podcast in een oogopslag

Beschikbaar op: Website, Podurama, Apple Podcasts

Website, Podurama, Apple Podcasts Gemiddelde lengte: 40 minuten

40 minuten PDU's : Ja

4. Mensen en projecten

via

Mensen en projecten

We kunnen de hele dag doorgaan over KPI's en technologie, maar als het erop aankomt, gaat projectmanagement over het managen van mensen. Andy Kaufman presenteert de podcast People and Projects die zich richt op de ins en outs van het managen van zowel jezelf als de mensen in je team. 🧑🏾‍💼👩‍💼

Deze podcast biedt geweldige inzichten voor leiders van bedrijven en recente afleveringen gaan over onderwerpen als:

Managen van lage energie

Emotionele intelligentie

Leiderschap

Aannemen

Tijdmanagement

Luisteren naar People and Projects levert je ook PDU's op in Business Acumen, Power Skills en Ways of Working voor de PMI Talent Triangle®. Dit is zeker een van de must-listen projectmanagement podcasts in deze lijst.

Podcast in een oogopslag

Beschikbaar op: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, Pocket Casts, Player FM, Tunein, Overcast

Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio, Pocket Casts, Player FM, Tunein, Overcast Gemiddelde lengte: 30 minuten

30 minuten PDU's: Ja

5. Projectmanagement Podcast

via

Projectmanagement Podcast

Cornelius Fichtner, PMP, CSM, is gastheer van de eenvoudig genaamde Projectmanagement Podcast. Deze show interviewt succesvolle projectmanagers en deelt hun tips voor succes. Bijvoorbeeld, de beroemde "luie" projectmanager

Peter Taylor

deelt verhelderende tips voor het delegeren van Taken.

We houden van de handige "Start Here"-gids van de podcast, die je helpt de podcast te installeren en snel aan de slag te gaan. Recente afleveringen behandelen onderwerpen zoals:

PM-training

PMP-examen en certificering voor projectmanagement

AI voor projectmanagement

Datageletterdheid

Net als bij de andere projectmanagement podcasts op deze lijst kun je 60 PDU's verdienen door 15 afleveringen van The Project Management Podcast te beluisteren.

Podcast in een oogopslag

Beschikbaar op: Android, Apple, Google, PCasts, Spotify

Android, Apple, Google, PCasts, Spotify Gemiddelde lengte: 40 minuten

40 minuten PDU's : Ja

6. 5 Minuten Podcast

via

5 minuten podcast

Heb je geen uur om naar een podcast te luisteren? Wij voelen dat, en podcasthost Ricardo Vargas ook, die de waarschijnlijk kortste podcast over projectmanagement ter wereld heeft gemaakt. In de 5 Minutes Podcast deelt hij snelle, praktische tips voor:

Projectmanagement

Wendbaarheid van de business

Risicobeheer

Met meer dan 645 podcasts gepubliceerd sinds 2007, zijn er genoeg afleveringen van vijf minuten om je tanden in te zetten. Ricardo deelt algemene tips over onderwerpen als verandermanagement en risicomanagement, maar ook korte casestudies over zowel succesvolle als mislukte projecten.

De afleveringen zijn kort, maar als je er genoeg naar luistert, krijg je wel PDU's. Gebruik

Ricardo's hulpmiddel voor PDU-rapportage

om snel een rapport te genereren dat eenvoudig verzonden kan worden.

Podcast in een oogopslag

Beschikbaar op: Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts

Spotify, iTunes, Soundcloud, Deezer, Google Podcasts Gemiddelde lengte: 5 minuten

5 minuten PDU's : Ja

7. Projectmanagement paradijs

via

Projectmanagement paradijs

Projectmanagement klinkt misschien niet als een paradijs - het is niet alsof je aan een tropisch strand zit te nippen van een koel drankje. Maar de Project Management Paradise podcast probeert het werk van een PM'er zo dicht mogelijk bij het paradijs te brengen. 🏖️

Deze podcast voor projectmanagement interviewt experts van over de hele wereld. Ze posten maar een paar keer per maand, maar recente afleveringen gaan over:

AI

Industriespecifieke trends voor defensie, lucht- en ruimtevaart en biofarmacie

Mentale weerbaarheid

Diversiteit

Digitale transformatie

Trouwens, als je een ervaren expert bent op het gebied van projectmanagement en een verhaal te vertellen hebt, kun je je aanmelden als gast in de show. Ze zijn op zoek naar experts in:

Projectmanagement

Veranderingsmanagement

PM-software

Tijdmanagement

Innovatie

Leiderschap

Bedrijfscultuur

Het kan een paar maanden duren om op de planning te komen, maar dit is een geweldige kans voor iedereen die naam wil maken in de wereld van projectmanagement.

Podcast statistieken

Beschikbaar op: Spotify, iTunes, Stitcher

Spotify, iTunes, Stitcher Gemiddelde lengte: 30 minuten

PDUS : Ja

8. De digitale projectmanager podcast

via

De digitale projectmanager podcast

De digitale projectmanager is een site met informatie over alles wat met projectmanagement te maken heeft. Het is ideaal voor beginners die cv-tips, een community en veelgestelde vragen nodig hebben.

Hun podcast is ook niet te versmaden. De Digital Project Manager Podcast duikt in een combinatie van PM-theorie en praktijk en geeft je bruikbare tips om je werkdag te stroomlijnen en je carrière te structureren voor succes.

Enkele van de meest recente afleveringen van de podcast projectmanagement gaan over:

Collegiaal mentorschap

Agile werkmodellen

Carrière opbouwen

Software voor projectmanagement selecteren

Als je als professional in projectmanagement nog een stapje verder wilt gaan, biedt Digital Project Manager ook minicursussen, certificaatprogramma's, een vacaturebank en lidmaatschapsopties.

Podcast in een oogopslag

Beschikbaar op: Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher

Spotify, iTunes, Google Podcasts, Stitcher Gemiddelde lengte: 30 minuten

30 minuten PDU's : Onduidelijk

9. De PMO-ploeg

via

De PMO-ploeg

The PMO Squad is een adviesbureau voor projectmanagement dat toevallig ook een van de beste podcasts voor projectmanagement heeft. De Project Management Office Hours podcast zendt twee keer per maand nieuwe afleveringen uit die zich richten op:

Neurowetenschappen

Veranderingsmanagement

Spreken in het openbaar

Leiderschap

Maar dit is niet de podcast van je oma. De PMO Squad bespreekt regelmatig PM-gerelateerde onderwerpen zoals vuurdansen en stand-upcomedy.

Het beste van alles is dat je PDU's krijgt voor het luisteren. Zestig minuten content staat gelijk aan één PDU, dus als je de meer dan 100 afleveringen van Office Hours beluistert, heb je je vereiste minimum in een mum van tijd bereikt.

Podcast in een oogopslag

Beschikbaar op: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio

Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, iHeart Radio Gemiddelde lengte: 1 uur

1 uur PDU's : Ja

10. Agile Opstand

via

Agile Opstand

Agile projectmanagement heeft zijn eigen unieke smaak. De podcast Agile Uprising projectmanagement is een must als je een Agile team managet.

Deze podcast duikt diep in alles wat met Agile, Lean, UX/Design, leiderschap en softwareontwikkeling te maken heeft. De meeste afleveringen functioneren als interviews met deskundige leiders, CEO's en andere projectprofessionals. De podcast heeft een wisselend rooster van gastheren, zodat je het voordeel hebt om van een grote verscheidenheid aan professionals te horen.

Recente afleveringen functies onderwerpen zoals:

Productiviteit

Agile tips

Industriële trends

Organisatorische verandering

Als je geïnteresseerd bent in chatten met de hosts en de community, heeft Agile Uprising ook een gratis Discord kanaal.

Podcast in een oogopslag

Beschikbaar op: iTunes, Stitcher

iTunes, Stitcher Gemiddelde lengte: 50 minuten

50 minuten PDU's : Onduidelijk

Begin met het implementeren van projectmanagement in uw werkstroom

Projectmanagement is altijd in beweging. Door naar de beste podcasts voor projectmanagement te luisteren, verbeter je je vaardigheden en blijf je op de hoogte van de nieuwste trends. Maar vergeet niet toe te passen wat je geleerd hebt! Implementeer

projectmanagement in je workflow

om de efficiëntie, productiviteit en kwaliteit van het werk te verbeteren.

De beste manier om projectmanagement toe te voegen aan uw dagelijkse werkstroom is met een PM-tool zoals ClickUp.

Teams voor projectmanagement gebruiken ClickUp

om samen te werken, statistieken te controleren en werkstromen te versnellen. Met ClickUp bent u gratis in staat om projecten op uw manier te beheren in een 100% aanpasbaar platform dat is afgestemd op de manier waarop uw team het liefst werkt. 🤩

Doelen bijhouden

Waarom uw

doelen van projecten

van uw dagelijkse werk? ClickUp brengt uw

Doelen en Taken samen

in één platform voor eenvoudiger bijhouden.

Ontwikkel een aangepast dashboard voor elk project, teamlid, Taak, noem maar op. Houd numerieke statistieken, targets, waar/onwaar en andere doelen bij. Je kunt je doelen privé houden of delen met je team zodat iedereen de voortgang in realtime op één plek ziet.

Werk razendsnel met ClickUp AI

Projectmanagement is als katten drijven. U hebt alle hulp nodig die u kunt krijgen, dus gebruik

ClickUp AI

om repetitieve, saaie Taken te delegeren en uw tijd vrij te maken voor wat belangrijk is.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven, tekst samen te vatten en op te poetsen, e-mailreacties te genereren en meer

ClickUp AI is een unieke AI-tool op maat van uw werk als projectmanager. Vraag het om een tijdlijn voor een project te maken, briefings te genereren of tekst te schrijven. Het genereert

action items

uit aantekeningen van vergaderingen, vat tekst samen en bewerkt kopij in een handomdraai.

ClickUp AI is beter dan een menselijke assistent omdat het automatisch integreert met onze taken, projecten en doelen voor waanzinnig eenvoudige werkstromen.

Kies uit 10 aanpasbare weergaven

Ontdek ClickUp om uw projecten te beheren met de kracht van ClickUp AI, 15+ weergaven en Taak-taak automatiseringen

Sommige softwareoplossingen voor projectmanagement dwingen u om taken op hun manier weer te geven. Wij weten dat elke PM anders is en daarom wordt ClickUp geleverd met

meer dan 15 aanpasbare weergaven

.

Geef je Taken met één klik weer:

Gantt grafiek

Bord (Kanban)

Tijdlijn

Werklast

Box

Activiteit

Mindmap

In kaart brengen

Je kunt niet overal tegelijk zijn, maar met deze visualisatietool zie je in één oogopslag alle projecten, taken, deadlines en werklasten van medewerkers. 👀

In realtime samenwerken

Asynchroon werken is niet altijd praktisch. Als seconden belangrijk zijn, gebruik dan

ClickUp Whiteboards

om in realtime samen te werken met je team. Dit virtuele Whiteboard bevat al uw grote ideeën en geeft u de ruimte om ideeën aan te passen tot ze perfect zijn.

Wanneer het tijd is om alles uit te voeren, hoeft u uw werk niet opnieuw te kopiëren: ClickUp zet Whiteboards met één klik om in Projecten of Taken.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-Docs-1400x934.png ClickUp Documenten /%img/

Werk in realtime samen en bewaar uw gegevens veilig op één locatie met ClickUp Docs

ClickUp Documenten

ondersteunt ook

real-time samenwerking

in de cloud. Documenten zijn gekoppeld aan uw werkstromen, zodat u uw werk aan uw Taken kunt koppelen.

Je kunt zelfs widgets toevoegen binnen Docs om workflows, statussen en meer bij te werken zonder de Doc editor te verlaten.

Bespaar tijd met ClickUp sjablonen

Documenten formatteren kost veel te veel tijd. Laat het repetitieve werk achterwege en maak een

ClickUp sjabloon

voor uw project. Er is een sjabloon voor zowat alles,

inclusief projectmanagementkantoren (PMO's)

.

Trek sjablonen voor actieplannen, agenda's, bijhouden van KPI's, kick-off vergaderingen en nog veel meer.

Ondersteun je projectteam met de juiste software

Regelmatig luisteren naar podcasts zal je projectmanagement vaardigheden aanscherpen. Als je op zoek bent naar nieuwe programma's voor in de ochtend, dan zijn de podcasts voor projectmanagement in deze gids echt iets voor jou.

Wanneer u de grote ideeën die u hebt geleerd daadwerkelijk moet implementeren, kiest u voor ClickUp. Wij geven projecten een broodnodige dosis gezond verstand door al uw werk - en dan bedoelen we ook alles - op één plek te combineren.

Zie zelf het verschil: Maak nu gratis uw ClickUp-werkruimte aan.