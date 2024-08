10 Beste Logseq Alternatieven & Concurrenten in 2024

Kennisbeheer laat de wereld draaien. Als je je eigen projecten beheert, heb je aantekeningen en outlining tools nodig om je gedachten op orde te houden. Dit is vooral sleutel wanneer je met een team werkt, omdat robuuste mogelijkheden om aantekeningen te maken helpen om iedereen op dezelfde pagina te houden binnen en tussen projecten.

Dit is waar Logseq van pas komt voor veel individuele en zakelijke gebruikers. Als Logseq niet bij je denkprocessen of bedrijfsvoering past, is het tijd om de beste Logseq-alternatieven in 2024 te verkennen. Dit artikel geeft een lijst van tien goed presterende Logseq alternatieven om uit te kiezen.

Wat is Logseq?

Logseq is een open-source kennisbeheerplatform dat gebruikers helpt bij het maken en opslaan van aantekeningen, het onderbrengen van verschillende soorten informatie en het organiseren van die informatie.

Het platform integreert met verschillende plugins zodat het kan worden ingepast in uw werkprocessen of de tech stack van uw bedrijf, en het werkt goed als een tool voor zowel Taakbeheer als Kennisbeheer.

Gebruikers houden van Logseq omdat het gratis is en prioriteit geeft aan de privacy van gebruikers. Logseq heeft echter ernstige limieten. Er is geen mobiele app, dus gebruikers die onderweg aantekeningen willen maken hebben pech. Gebruikers kunnen ook niet samenwerken in Logseq, waardoor het een moeilijk hulpmiddel is om mee te werken als je ideeën moet delen met een team of een kennisbron voor de hele organisatie moet opbouwen.

Hoewel de open-source aanpak het populair maakte in de ruimte voor kennisbeheer, bieden de huidige Logseq alternatieven veel meer op het gebied van samenwerkingstools, mobiele gebruiksmogelijkheden en gebruiksgemak.

Wat moet je zoeken in Logseq Alternatieven?

Logseq heeft vele sterke punten die je niet wilt missen, dus zoek naar Logseq alternatieven die dezelfde mogelijkheden bieden. Tegelijkertijd wilt u de belangrijkste zwakke punten van het platform aanpakken, zoals de bekende prestatieproblemen en de beperkte samenwerking en mobiele functies. Geef deze must-have functies prioriteit bij het zoeken naar een vervangende app voor aantekeningen of kennisbeheer:

Gebruiksgemak: Kies vooral een app voor het maken van aantekeningen die gemakkelijk te gebruiken is. Een eenvoudige interface, veelzijdige tools voor verschillende manieren om ideeën op te doen en eenvoudige organisatiestructuren zijn sleutelwoorden

Kies vooral een app voor het maken van aantekeningen die gemakkelijk te gebruiken is. Een eenvoudige interface, veelzijdige tools voor verschillende manieren om ideeën op te doen en eenvoudige organisatiestructuren zijn sleutelwoorden Taakbeheer: Professionele en persoonlijke gebruikers werken het beste als ze hun to-dos kunnen noteren. Zoek naar software waarmee u opsommingstekens kunt omzetten in taken

Professionele en persoonlijke gebruikers werken het beste als ze hun to-dos kunnen noteren. Zoek naar software waarmee u opsommingstekens kunt omzetten in taken Kunstmatige intelligentie (AI) mogelijkheden : AI versterkt het maken van aantekeningen door je te helpen brainstormen, intuïtieve structuren te creëren en verbindingen aan te bevelen. Ontdek hoe verschillende tools AI gebruiken om kennisbeheer te verbeteren

: AI versterkt het maken van aantekeningen door je te helpen brainstormen, intuïtieve structuren te creëren en verbindingen aan te bevelen. Ontdek hoe verschillende tools AI gebruiken om kennisbeheer te verbeteren Schrijfopties: Als u graag gedachten opschrijft, kies dan voor aantekeningenhulpmiddelen die moeiteloos en nauwkeurig handschrift naar tekst kunnen vertalen

Als u graag gedachten opschrijft, kies dan voor aantekeningenhulpmiddelen die moeiteloos en nauwkeurig handschrift naar tekst kunnen vertalen Samenwerkingsmogelijkheden: Kies hulpmiddelen voor het maken van aantekeningen die groepswerk, communicatie en gedeelde ideeën vergemakkelijken. Het laatste wat u wilt is dat uw kennis in een geïsoleerd programma zit

De 10 beste Logseq alternatieven om te gebruiken in 2024

Het verplaatsen van je aantekeningen en processen van het ene naar het andere programma is een grote onderneming. We hebben de sterke en zwakke punten van enkele van de populairste Logseq-alternatieven op een rijtje gezet, zodat je je favoriet kunt kiezen en de overstap maar één keer hoeft te maken.

Via ClickUp-taak aantekeningen maken, ordenen en aan verschillende Taken toewijzen

ClickUp is een alles-in-één platform voor kennis-, Taak- en Projectmanagement. U kunt aantekeningen maken met behulp van aantekeningen maken sjablonen, reorganiseer je aantekeningen in samenhangende overzichten en abonnementen en deel je ideeën met anderen.

Het begint met ClickUp Documenten waar u documenten kunt maken en wiki's met geneste pagina's. Je kunt ook korte roadmaps maken, diep in gespecialiseerde kennis duiken en producten maken op basis van je verzamelde kennis.

Voor ideeën, intuïtieve AI-tools versnellen het proces om gedachten op papier te krijgen. Verfijn en herschik de aantekeningen vervolgens in een robuust kenniscentrum met ClickUp's kennisbanksoftware en sjablonen om je ideeën te organiseren.

ClickUp's taakbeheer met hulpmiddelen kunt u uw ideeën omzetten in actie. Je kunt to-do-borden maken, deze met één klik omzetten in grafieken van Gantt en taken toewijzen aan jezelf of je teamgenoten. U kunt ook op de hoogte blijven van werkstroombeheer met eenvoudige tijdlijnen, commentaar en tools voor tijdregistratie terwijl u werkt.

Of u nu een schrijver , marketeer of manager, intuïtief software voor kennisbeheer maakt het communiceren van ideeën en het voltooien van taken eenvoudiger. In plaats van kennis gewoon op te slaan, kunt u er met ClickUp een waardevolle bron van informatie van maken voor toekomstige projecten en werkstromen.

ClickUp beste functies

Tientallen verschillende sjablonen en weergaven om uw gedachten te ordenen, aantekeningen te koppelen en uw kennisbank of wiki's op te bouwen in slechts een paar klikken

AI-gestuurde functies voor het maken van aantekeningen en Taakbeheer om productiever aan te maken

Tools voor samenwerking om opmerkingen te delen, documenten te taggen en schrijfgerelateerde Taken toe te wijzen

Duizenden integraties om uw kennisbank optimaal te benutten

ClickUp limieten

Meerdere functies en besturingselementen zorgen voor een leercurve voor nieuwe gebruikers

Sommige weergaven zijn nog niet toegankelijk op de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp AI is beschikbaar voor alle betaalde abonnementen voor de prijs van $5 per lid van de werkruimte en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Obsidiaan

Via Obsidiaan Obsidian is een robuuste app voor het maken van aantekeningen met veelzijdige functies voor kennisbeheer en organisatie. De app ondersteunt een aantal plugins en heeft verschillende thema's voor de gebruikersinterface (UI) om uit te kiezen.

Gebruikers kunnen hun aantekeningen met elkaar verbinden tot een web van ideeën, feiten en processen voor tweerichtingsdenken en eenvoudige kennisoverdracht tussen applicaties. Obsidian is een populaire tool die bekend staat als een tweede-hersenhelft app, met een Discord community van meer dan 50.000 leden die graag verschillende strategieën en toepassingen bespreken.

Obsidian beste functies

Markdown ondersteunen

Externe synchronisatie voor back-up en controle

Een breed bereik van officieel geproduceerde en door de gemeenschap gemaakte plugins om aantekeningen te maken

Obsidian beperkingen

De leercurve kan steil zijn

De app deelt veel van de beperkingen van andere Markdown schrijf-apps

Obsidian prijzen

Persoonlijk: Free

Commercieel: $50/jaar per gebruiker licentie

Obsidian beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

Capterra: 4.6/5 (21 beoordelingen)

3. Notion

Via Notion Notion is een populaire app voor het tweede brein vanwege de veelzijdige, vrije vormgevingsopties. Het organisatieschema van de app bestaat uit databases of geneste velden en blokken met informatie. Gebruikers kunnen weergaven van databases wijzigen, ze in verschillende contexten gebruiken en in twee richtingen koppelen elk veld of detail.

Notion biedt duizenden sjablonen voor verschillende gebruikssituaties en denkwijzen en kan verschillende soorten media bevatten, waaronder tekst, video's en to-dos.

Notion beste functies

Een eenvoudige maar krachtige UI

Tweerichtings backlinking voor eenvoudig bouwen en zoeken

Notion AI, een krachtige schrijfassistent

Notion beperkingen

Geen code gebruiken zorgt voor een steile leercurve

De app kan overweldigend zijn voor beginners

Notion prijzen

Gratis

Plus: $8/maand per gebruiker

Business: $15/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Notion beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (4.800+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (1.900+ beoordelingen)

4. Standaard aantekeningen

Via Standaard aantekeningen Standard Notes is een open-source applicatie voor het maken van aantekeningen. Net als Logseq geeft de app prioriteit aan privacy en maakt gebruik van uitgebreide encryptie en twee-factor verificatie. Gebruikers kunnen functierijke aantekeningen en markdown-bestanden met platte tekst maken, hun aantekeningen offline openen en hun gegevens exporteren. Verschillende abonnementen bieden robuustere formats en mogelijkheden voor het maken van aantekeningen.

Standaard aantekeningen beste functies

XChaCha20-Poly1305 encryptie om gevoelige aantekeningen te beschermen

Real-time synchroniseren op meerdere apparaten om projecten te beheren

De optie om een back-up te maken van aantekeningen in platte tekst bestanden

Functies voor tags, sterren en vastmaken in het gratis abonnement

Standaard aantekeningen beperkingen

Sommige functies voor het maken van aantekeningen zijn alleen beschikbaar in de betaalde abonnementen

Navigeren door de interface kost veel klikken

Prijzen van standaardnotities

Standaard: Free

Productiviteit: $90/jaar

Professioneel: $120/jaar

Standaard aantekeningen beoordelingen en recensies:

G2: 3.9/5 (12 beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (11 beoordelingen)

5. Roam

Via Zwerven Roam Research is een tweedehersentoepassing die informatie in twee richtingen koppelt voor eenvoudig zoeken en organiseren.

De app ondersteunt Markdown, zoals veel Logseq alternatieven, en Markdown aantekeningen hebben vergelijkbare tools en functies. Roam werkt voornamelijk als een persoonlijke kennisbank en niet als een tool voor teams of organisaties. Gebruikers kunnen hun thema's aanpassen en taken aan hun aantekeningen toevoegen, en de cloud slaat de informatie op.

Roam beste functies

Eenvoudige koppelingen in twee richtingen voor onderling verbonden gedachten en ideeën

Op hiërarchie gebaseerde organisatie van aantekeningen voor eenvoudig reorganiseren en remixen

Een zeer eenvoudige interface

Roam limieten

De samenwerkingsmogelijkheden zijn minimaal

De integratiemogelijkheden zijn beperkt

Het abonnement is duur en vereist een toewijzing van vijf jaar

Roam prijzen

Pro: $15/maand of $165/jaar

Believer: $500/5 jaar

Roam beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

Capterra: 4.4/5 (17 beoordelingen)

6. Evernote

Via Evernote Evernote is een populaire app voor het maken van aantekeningen waarmee gebruikers op tekst gebaseerde aantekeningen, afbeeldingen en andere media kunnen opslaan. Deze freeform-toepassing bevat functies voor handschrift, organisatie in notitieboekstijl en tools voor webclippen om informatie op te slaan en te organiseren.

Evernote is al jaren een populaire app voor het maken van aantekeningen, vooral voor persoonlijke gebruikers. Je kunt to-do lijsten, projecten en andere zaken aanmaken ideeënborden en zelfs audio-aantekeningen opnemen. De app is gemakkelijk te doorzoeken en de zoekfunctie kan woorden herkennen in afbeeldingen, bijlagen en handschriften om relevante informatie gemakkelijk te consolideren.

Evernote beste functies

De optie om informatie op te slaan en te vinden in afbeeldingen, tekst, audio aantekeningen, handschrift en meer

Offline toegankelijkheid

Eenvoudig te gebruiken voor het maken van digitale aantekeningen en het georganiseerd houden van aantekeningen

De mogelijkheid om te gebruiken als je eigen tekst editor tool en to-do applicatie

Evernote beperkingen

Het delen van aantekeningen buiten Evernote is ingewikkeld

De app heeft minder functies dan vergelijkbare tools, vooral in de gratis versie

Evernote prijzen

Gratis

Persoonlijk: $14,99/maand

Professioneel: $17,99/maand

Evernote Teams: $24,99/gebruiker/maand

Evernote beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (8.100+ beoordelingen)

7. Workflowy

Via Joplin Joplin is een eenvoudige app voor het maken van aantekeningen die gemakkelijk is voor beginners en complexere functies biedt voor ervaren digitale notulisten. Het open-source programma is compatibel met tientallen plugins voor eenvoudig delen van aantekeningen en integratie met verschillende tools, heeft een actieve community en biedt end-to-end encryptie voor zeer veilige aantekeningen.

Joplin beste functies

Robuuste veiligheid voor aantekeningen

Eenvoudige import van Microsoft OneNote en Evernote in Joplin

Tools voor het gezamenlijk delen van aantekeningen

Web-clipping tools voor eenvoudig aantekeningen maken

Een schrijfomgeving zonder afleiding

Joplin beperkingen

De limieten voor de grootte van het gratis abonnement zijn beperkend

De app heeft minder functies dan andere hulpmiddelen voor het maken van aantekeningen

Joplin prijzen

Basis: €2,99/maand

Pro: €5,99/maand

Teams: €7,99/maand

Joplin beoordelingen en recensies

G2: N/A

Capterra: N/A

9. Supernotes

Via Supernoten Supernotes is een unieke applicatie voor het maken van aantekeningen die aantekeningen opslaat als eenvoudige notitiekaarten in plaats van bestanden of mappen voor het bekijken en organiseren van informatie. De interface is gebruiksvriendelijk en het reorganiseren en taggen van kaarten voor verschillende projecten of aantekeningen voor examenvoorbereiding is eenvoudig.

Gebruikers kunnen kaarten delen, andere gebruikers uitnodigen voor hun kaarten en offline met hun aantekeningen werken. De app bevat functies die niet beschikbaar zijn met andere tools, zoals een heatmap kalender om werkgewoonten bij te houden, een Gedachtenverzameling voor haastige notities onderweg, en visuele bi-directionele aantekeningen gekoppeld. Supernotes is geweldig voor gebruikers die niet houden van andere populaire tools voor het maken van aantekeningen.

Supernotes beste functies

Meerdere organisatorische tools en formats, zoals multi-parent nesting, kalenders en breedbladige weergaven van aantekeningen

Synchroniseren met meerdere apparaten en offline toegang

Gebruiksvriendelijke tools voor Taakbeheer

Supernotes limieten

De ontwikkeling en het uitbrengen van functies verloopt traag

De gratis versie laat maar 100 kaarten toe

Supernotes prijzen

Starter: Gratis

Unlimited: €8/maand

Supernotes beoordelingen en recensies

G2: Geen beoordelingen

Capterra: n.v.t

10. Schuim

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/Using-a-template-in-Foam-to-organize-notes.png Een sjabloon in Foam gebruiken om aantekeningen te ordenen /%img/

Via Schuim Foam is een gratis, open-source applicatie voor persoonlijk kennisbeheer die Visual Studio en GitHub gebruikt om aantekeningen te publiceren. Gebruikers kunnen een Foam werkruimte creëren en een reeks Markdown documenten ontwikkelen die elk een enkel onderwerp behandelen.

Het platform bevat grafiekvisualisaties voor het backlinken en verbinden van onderwerpen. Roam Research heeft Foam geïnspireerd, dus verwacht een aantal overeenkomsten. Je kunt content delen, openen op verschillende apparaten en plaatsen op GitHub Pages.

Foam beste functies

Aantekeningen die verbinding maken om een tweede-hersen-stijl organisatieschema te maken

De mogelijkheid om aantekeningen automatisch aan te vullen met Wikilinks

Samenwerkingstools

beperkingen van Foam ####

Foam vereist een GitHub account en bekendheid met het platform

De app is niet gebruiksvriendelijk voor persoonlijke en professionele gebruikers die op zoek zijn naar een eenvoudige interface

Prijzen van Foam

Free en in ontwikkeling

Schuim beoordelingen en recensies

G2: N.V.T

Capterra: N/A

Betere aantekeningen, overzichten en kennisbanken maken in ClickUp

Vertrouw niet alleen op uw hersenen - bouw een tweede brein op met functierijke toepassingen voor het maken van aantekeningen en kennisbeheer. De hedendaagse apps voor het maken van aantekeningen zijn veelzijdig, zodat u aantekeningen kunt maken, informatie kunt opslaan en details kunt onthouden op elke manier die bij uw denkprocessen past.

En met ClickUp kunt u meer doen dan pen op papier zetten. Begin met brainstormen met sjablonen en AI-tools, reconstrueer uw aantekeningen met kaarten en gekoppeld in twee richtingen en bewaar de kennis van uw organisatie in een levende database die iedereen kan gebruiken. Zet je aantekeningen om in taken, projectideeën en content met een gratis ClickUp account vandaag en kijk waar uw gedachten u brengen.