10 Beste OBS Alternatieven & Concurrenten in 2024

Video is essentieel in elke zakelijke communicatiestrategie. Misschien wil je je scherm delen en opnemen om werkprocessen te laten zien, handige tutorials en hulpmiddelen voor klanten te maken of de kennisbank van je organisatie te versterken.

Of misschien maken video's deel uit van je kernproduct en is goede video-opnamesoftware noodzakelijk voor je bedrijf, YouTube-kanaal of livestreaminghobby.

Open Broadcast Software (OBS) is een populaire keuze voor live streaming en het opnemen van games, maar het heeft veel complexe functies en een steile leercurve, waardoor het onpraktisch is voor veel gebruikers. Er zijn tientallen alternatieven voor OBS die beginnersvriendelijkere interfaces, snellere implementatietijden en een zachtere instap in live streaming bieden.

In deze gids kijken we naar de tien beste OBS-alternatieven in 2024, zodat je hun functies kunt vergelijken en de juiste voor jou kunt vinden.

Wat zijn OBS alternatieven?

OBS alternatieven zijn gameplay opname en live streaming software opties die veel van dezelfde functies en mogelijkheden hebben als OBS. Deze alternatieve programma's kunnen workflows, ondersteuning en functies bieden die beter bij je behoeften passen.

Live streaming- en opnamesoftware kan je schermuitvoer opnemen en je kunt jezelf filmen om beelden te maken van je reacties in realtime. Het programma moet ook bewerkings- en afwerkingstools bieden om een gepolijste eindvideo te maken die je kunt publiceren of delen.

Hoogwaardige alternatieven voor OBS bieden dezelfde kernfuncties voor opnemen en bewerken, maar dan met een betere gebruikerservaring, behoud van de videokwaliteit en een beginnersvriendelijker platform. Het beste OBS-alternatief voor jou is het alternatief dat past bij jouw workflow, budget en ervaring.

Wat moet je zoeken in OBS alternatieven?

Verschillende softwareopties kunnen talloze functies, tools, bandbreedte en prijzen bieden. Voordat je begint met het bekijken van OBS alternatieven, moet je beslissen wat het belangrijkst is. Kijk naar deze vereisten als je op zoek gaat naar de juiste OBS-vervanger:

Dubbele schermopnamemogelijkheden: Met de software moet je gemakkelijk je scherm, jezelf of beide kunnen opnemen. Idealiter is de software geschikt voor meerdere platforms tegelijk

Met de software moet je gemakkelijk je scherm, jezelf of beide kunnen opnemen. Idealiter is de software geschikt voor meerdere platforms tegelijk Whiteboard en bewerkingstools: Basis bewerkingsfuncties zijn een must. OBS-alternatieven moeten minimaal over knip- en bewerkingstools voor video en audio beschikken en markeren enwhiteboardsoftware kenmerken

Basis bewerkingsfuncties zijn een must. OBS-alternatieven moeten minimaal over knip- en bewerkingstools voor video en audio beschikken en markeren enwhiteboardsoftware kenmerken Geen watermerken of belemmerende tijdslimieten: Sommige freemium software voegt watermerken toe wanneer je de beelden exporteert en andere beperken de lengte van elke video. Zoek naarschermrecorders zonder watermerken of storende overlays

Sommige freemium software voegt watermerken toe wanneer je de beelden exporteert en andere beperken de lengte van elke video. Zoek naarschermrecorders zonder watermerken of storende overlays Gebruiksgemak: OBS heeft veel mogelijkheden, maar is te complex voor veel gebruikers. Goede OBS alternatieven hebben een intuïtieve interface die nieuwe gebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen, inclusief live streaming opties die het exporteren van content voor upload naar populaire platforms kunnen vereenvoudigen

OBS heeft veel mogelijkheden, maar is te complex voor veel gebruikers. Goede OBS alternatieven hebben een intuïtieve interface die nieuwe gebruikers gemakkelijk kunnen begrijpen, inclusief live streaming opties die het exporteren van content voor upload naar populaire platforms kunnen vereenvoudigen Video- en audiofeeds van hoge kwaliteit: Kristalheldere bestanden zijn essentieel voor je merk en kanaal. Kies software die niet bezuinigt en multi-track audio-opname heeft

De 10 beste alternatieven voor OBS Studio in 2024

Als je de populairste opties op de markt kent, kun je de beste OBS-alternatieven in 2024 kiezen. Onze lijst van live streaming en schermopname software geeft een gedetailleerd overzicht van de voor- en nadelen, prijzen en beoordelingen van de tien beste OBS alternatieven.

1. ClickUp: Het beste voor schermopname

Videoproductietaken organiseren in ClickUp, met zijn 15 dynamische weergaven, voor beter videoprojectbeheer

Succesvolle videokanalen vereisen meer dan alleen geweldig beeldmateriaal. ClickUp's alles-in-één videoproductiesoftware voor projectbeheer helpt bij het maken, bewerken en publiceren van uw video's.

Met ClickUp Clips kunt u uw scherm opnemen, audio van uw microfoon toevoegen en videoclips delen met een link. Maak vervolgens eenvoudig berichten, brainstorm ideeën en communiceer direct met uw medewerkers multifunctionele teams .

Gebruik voor het gemak ClickUp's schermrecorder Chrome-extensie voor berichten en productiebeelden, begin met effectiever brainstormen en bedenken met onze in-platform storyboardsjablonen en gebruik de weergaven voor projectbeheer om taken toe te wijzen aan elk productieproject. Je kunt zelfs interne workflows maken en herzien met SOP-sjablonen waarmee iedereen zijn productietaken sneller kan uitvoeren.

Klaar om te experimenteren met tools voor het maken van kunstmatige intelligentie (AI) ? Begin met het verkennen van uw opties en begeleid uw AI met ClickUp om aanwijzingen, merkrichtlijnen en alles daartussenin te genereren om video tutorials op te nemen.

ClickUp beste functies

Professionele video- en audiokwaliteit

Geen tijdslimieten of watermerken op uw schermopnames

Eenvoudig delen van inhoud via beveiligde links

Integratie met volledigesoftware voor projectbeheer voor snellere, meer samenhangende productieschema's

Lichtgewicht schermrecorder die geen lag veroorzaakt op het computerscherm

ClickUp beperkingen

Gratis Forever-plannen hebben slechts 100 MB opslagruimte

De veelheid aan functies kan een leercurve zijn voor gebruikers die nieuw zijn in videoproductie

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

Zakelijk: $12/maand per gebruiker

Zakelijk: Neem contact op voor prijzen

ClickUp AI: beschikbaar voor aankoop op alle betaalde plannen voor de prijs van $5 per Workspace-lid en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Camtasia: het beste voor het maken van trainingsvideo's

Via TechSmith Video communiceert veel informatie duidelijker dan alleen tekst. Camtasia kan schermopnames en video-opgenomen notities onderdeel maken van je interne communicatie en trainingsstrategieën.

Deze alles-in-één software is geweldig voor beginners, met functies voor eenvoudig opnemen, bewerken en effecten. Je kunt dit alternatief voor OBS Studio gebruiken om onbewerkt beeldmateriaal op te nemen, te bewerken en direct te uploaden naar YouTube, intranetten en andere platforms.

Camtasia beste functies

Uitgebreide functies voor het knippen, bijsnijden, verplaatsen en opnieuw opnemen van beeldmateriaal

Bibliotheek met royaltyvrije middelen voor effecten

Gemakkelijk uploaden naar Vimeo, YouTube en meer

Eenvoudige streaming software, dus ideaal voor beginners

Camtasia beperkingen

Upgrades kunnen plotseling en storend zijn

Video verwerking is traag

Camtasia prijzen

Individueel abonnement: $ 179,88/jaar

Eeuwigdurende licentie: $299,99 (eenmalig)

Camtasia beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (1.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (300+ beoordelingen)

3. Streann Studio: Het beste voor het maken en online delen van livevideo's

Via Streann Studio Streann Studio is uitgebreide browsergebaseerde software voor het maken van live video's en streams op populaire platforms. Het gebruiksvriendelijke dashboard maakt opnemen eenvoudig en bevat zelfs live bewerken en ontwerpgereedschappen om je livestreams tijdens het surfen aan te passen.

Streann Studio biedt ook opties voor het opnemen, bewerken en publiceren van vooraf opgenomen video. Het is een uitstekende keuze voor influencers en gameplay live streamers die op een betrouwbare manier visueel aantrekkelijke video's moeten maken.

Streann Studio beste eigenschappen

Directe streamingopties voor YouTube, Facebook en Twitch

Mogelijkheden om schermen te delen

Eenvoudig audio en video opnemen

Hoogwaardige video met hulpmiddelen voor live-effecten

Streann Studio beperkingen

Voegt een watermerk toe aan het gratis plan

Beperkt het aantal gasten, zelfs bij premium abonnementen

Beperkt het streamen in het gratis plan

Streann Studio prijzen

Basis: gratis

Zilver: $19/maand of $150/jaar

Goud: $29/maand of $230/jaar

Platina: $99/maand of $950/jaar

Prosumer (5 licenties): $395/maand of $3.950/jaar

Streann Studio beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (2 beoordelingen)

Capterra: Geen beoordelingen

4. XSplit: Het beste voor hoogwaardige livestreams

Via XSplit XSplit Broadcaster is een krachtpatser op het gebied van live streaming en gameplay. Het biedt een uitgebreide schermopname, inclusief opnamefuncties voor Zoom- en Discord-gesprekken. Het kan video's streamen naar belangrijke platforms met native plug-ins en meerdere video- en audio-uitvoer tegelijkertijd opnemen.

XSplit biedt ook functies en effecten voor het houden van virtuele sandwiches, waaronder de mogelijkheid om bedank- en afscheidsschermen aan te passen om begunstigers en donateurs in het zonnetje te zetten.

XSplit beste functies

Effecten voor dynamische virtuele evenementen en live streams

Aanpassingsopties voor streamingplatforms, uitvoer en bewerking

Animaties, effecten en bewerkingstools in een krachtige interface

XSplit-beperkingen

Heeft een hoge mate van complexiteit, vergelijkbaar met OBS

Gebruikt veel rekenkracht tijdens het streamen

XSplit prijzen

VCam Premium: $30/jaar

Omroep Premium: $60/jaar

Premiumbundel: $70/jaar

XSplit beoordelingen en recensies

G2: 3.9/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 4.1/5 (50+ beoordelingen)

5. Wave.video: Het beste voor het online maken en delen van boeiende video's

Via Wave.video Wave.video biedt veel beginnersvriendelijke functies voor live streaming en het maken van boeiende video's. De interface is eenvoudig te verkennen en te gebruiken. De interface is gemakkelijk te verkennen en te gebruiken en bevat tools voor effecten, aangepaste lay-outs en bewerking, met sneltoetsen voor gevorderde gebruikers. De livestreamingfuncties van Wave.video zijn allemaal webgebaseerd, dus downloaden is niet nodig, en het is geschikt voor multistreaming op meerdere kanalen.

Wave.video beste functies

Eenvoudige bewerkings- en effecttools

Eenvoudige mogelijkheden voor het hosten van gasten

Webgebaseerde hosting en bewerking

Bibliotheek met geluidseffecten, afbeeldingen en videoclips

Wave.video-beperkingen

Belangrijke beperkingen bij de gratis plannen

Af en toe vertraagde video of audio

Werkt soms traag

Wave.video prijzen

Gratis

Streamer: $16/maand

Ontwerper: $24/maand

Zakelijk: $48/maand

Wave.video beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (80 beoordelingen)

Capterra: 4.6 (370+ beoordelingen)

6. Wirecast: Het beste voor aanpasbare en interactieve livestreams van hoge kwaliteit

Via Wirecast Wirecast is een professioneel platform voor live streaming en videobewerking. Het biedt uitgebreide mogelijkheden voor audio-opname en -bewerking, inclusief meersporenopname en mixen op het platform. Je kunt een onbeperkt aantal bronnen aansluiten (inclusief webcamopname), tot acht audiotracks in de video mixen en de standaard bewerkingsfuncties gebruiken. Deze software kan zeer boeiende en interactieve livestreams maken.

Wirecast beste eigenschappen

Verwerkt complexe audiostreams en vereisten

Maakt livestreaming op belangrijke platforms eenvoudig

Biedt peer-to-peer conferentie voor evenementen en podcasts

beperkingen van Wirecast

De verschillende functies maken het platform complex

Het standaardplan staat slechts twee gasten toe

De prijs kan hoog zijn voor beginners

Wirecast prijzen

Wirecast Studio: $35/maand

Wirecast Pro: $46/maand

Wirecast beoordelingen en recensies

G2: 4.2/5 (36 beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (14 beoordelingen)

7. Bandicam: Het beste voor het maken van professioneel ogende video's

Via Bandicam Het volgende OBS-alternatief is Bandicam, een beginnersvriendelijke schermopnametool die van begin tot eind gemakkelijk te gebruiken is. Je kunt schermafbeeldingen maken, je scherm opnemen en video en audio van je webcam of microfoon toevoegen.

Het is een eenvoudige, uitgeklede tool die alles biedt wat je nodig hebt om je opnames vast te leggen, te markeren en van aantekeningen te voorzien. Maak professioneel ogende YouTube- of interne trainingsvideo's voor eenvoudige communicatie.

Bandicam beste eigenschappen

Ongelooflijk eenvoudige functies en tools

Uitgebreide opnamemogelijkheden voor webinars en lange evenementen

Real-time teken- en typgereedschappen voor tutorials en how-tos

Bandicam-beperkingen

Bandicam is alleen beschikbaar voor Microsoft Windows-gebruikers

Er zijn geen geavanceerde bewerkingsfuncties

Bandicam prijzen

Eén licentie: $39,95 (eenmalig)

Twee licenties: $59,96 (eenmalig)

Bandicam beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (32 beoordelingen)

Capterra: 4.5/5 (100+ beoordelingen)

8. Lightstream: Het beste voor het maken van impactvollere livestreams voor bedrijven, podcasters, talkshowhosts en consolegamers

Via Lichtstroom Lightstream is een uitzendplatform voor audio- en videolivestreaming. Het werkt in de cloud, dus je kunt eenvoudig evenementen livestreamen vanaf elke locatie. Je kunt via het platform uitzenden op YouTube, Twitch en Facebook en het biedt integraties met derden voor geavanceerde bewerkings- en interactietools.

De video- en audio-opnames zijn van hoge kwaliteit, zelfs via de mobiele versie. Ervaren operators kunnen eenvoudig gasten uitnodigen, de video aanpassen en rechtstreeks naar volgers streamen.

Lightstream beste eigenschappen

Onbeperkt aantal uren streamen

Gebruiksvriendelijke interface

Handige bediening volledig in de cloud

Native live streaming push naar YouTube en andere grote platforms

Lightstream-beperkingen

Het prijsniveau bepaalt de frames per seconde (fps)

Het programma beperkt het aantal gasten per productie

Lightstream prijzen

Gamer: $8-$16/maand

Schepper: $25-$50/maand

Lightstream beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (20+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (4 beoordelingen)

9. ScreenPal: Het beste voor het opnemen van tutorials, demonstraties en webcams

Via ScreenPal Als je een eenvoudig hulpmiddel wilt voor het vastleggen en communiceren van ideeën, biedt ScreenPal een beknopte, intuïtieve interface. Het is beschikbaar voor Windows-apparaten, Macs en Chromebooks en je hebt geen account nodig om het te gebruiken.

Je kent ScreenPal misschien van zijn vroegere naam, Screencast-O-Matic. Als dat zo is, biedt de huidige versie nog steeds dezelfde functies, eenvoudige bewerking en gratis opties. Het heeft alle tools die je nodig hebt om eenvoudige tutorials en demonstraties op te nemen voor YouTube of interne bedrijfscommunicatie.

ScreenPal beste functies

Bevat meerdere tools en producten, zoals schermopname, videobewerking, schermafbeeldingen en het bouwen van verhalen

Biedt AI-gestuurde spraak-naar-tekst en OCR-afbeelding-naar-tekst

Biedt een bibliotheek met rechtenvrije afbeeldingen, muziek en videoclips

ScreenPal beperkingen

Af en toe problemen met laden waardoor herinstallatie nodig is

Onvoorspelbare crashes tijdens complexe projecten

ScreenPal prijzen

Deluxe: $3/maand (jaarlijks)

Premier: $6/maand (jaarlijks)

Max: $10/maand (jaarlijks)

ScreenPal beoordelingen en recensies

G2: 4.3/5 (80 beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (57 beoordelingen)

10. Flutin: het beste voor multistreaming van livevideo's

Via Flutin Flutin is een webgebaseerd live-streamingplatform dat meer dan 30 streamingbestemmingen biedt, waaronder Instagram. Gamers kunnen multistreaming gameplay hosten en content creators kunnen meerdere gasten hosten of live evenementen opnemen. Je kunt branding personaliseren, achtergronden toevoegen en de video eenvoudig aanpassen. Het multistreamen van live video's is eenvoudig met deze videobewerkingsstudio.

Flutin beste eigenschappen

Multistreaming-mogelijkheden op meerdere populaire platforms

Hoge kwaliteit video- en audio-uitvoer

Meerdere soorten producties, waaronder talkshows, podcasts, webinars en live streams

Monetization-opties, waaronder fooien, betaalde verzoeken en ticketverkoop

Flutin beperkingen

Af en toe haperingen en bevriezen van het scherm

Beperkte betalings gateway opties voor in-platform monetarisatie

Beperkte streaming-uren, kanalen en gasten op het scherm op basis van plan tier

Flutin prijzen

Gratis plan

Basis: $12,50/maand (jaarplan)

Advance: $32,50/maand (jaarplan)

Agentschap: $65,80/maand (jaarabonnement)

Flutin beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (45 beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (42 beoordelingen)

Zet uw livestreams en video-opnamen kracht bij met moderne softwareoplossingen

Maak videoproductie en schermopname een naadloos onderdeel van uw workflow met robuuste OBS-alternatieven. Uw inhoud wordt beter en interne communicatie wordt eenvoudiger wanneer hoogwaardige video-opnamen zonder watermerk slechts één klik verwijderd zijn.

U kunt video gebruiken om uw merk en uw publiek te laten groeien met gemak, samenwerkingstools en processen. Als u op zoek bent naar live streaming en video-opnamefuncties ingebouwd in uw projectmanagementhub, overweeg dan ClickUp. Aanmelden voor een gratis account en begin vandaag nog met creëren.