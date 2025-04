Werk slimmer, niet harder: 10 beste ontwerpsoftware voor werkstromen in 2025

Waarom genoegen nemen met alledaagse spreadsheets als je een vleugje opwinding kunt toevoegen aan projectmanagement? Lijsten klaren de klus, maar heb je ooit een kleurrijke grafiek of een dynamisch stroomschema geprobeerd om je werk leven in te blazen? T

het zijn niet zomaar hulpmiddelen, het zijn de sleutels tot een meer visuele, collaboratieve en boeiende Taakbeheerervaring.

Dat is waar werkstroom ontwerp software in stapt! Het is je trouwe hulpje voor het ontwerpen, organiseren en optimaliseren van Taken en processen met finesse. Hoe werkt het, vraag je je af? Het maakt gebruik van visuele voorstellingen om complexe Taken en automatiseringsprocessen te vereenvoudigen en zo tijd en moeite te besparen.

Toch is het kiezen van de perfecte software voor werkstroomontwerp een reis op zich. Gelukkig voor jou hebben wij het onderzoek gedaan. In dit artikel onthullen we de 10 beste workflow design software met hun voor- en nadelen en prijzen. Laten we beginnen! 🦘

Wat is software voor het ontwerpen van werkstromen?

Software voor het ontwerpen van werkstromen is een veelzijdig hulpmiddel dat visuele formats zoals stroomdiagrammen of flowcharts gebruikt om Taken en processen effectief te schetsen. Gebruikers kunnen workflows vanaf de grond opbouwen door gedetailleerde stappen, toegewezen rollen en vereiste goedkeuringen op te geven, waardoor een uitgebreide methode voor het aanmaken van workflows ontstaat.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Automation--1400x865.gif Werkstromen automatiseren /%img/

Gebruik kant-en-klare automatiseringsrecepten in ClickUp of pas ze aan op basis van uw behoeften, zodat uw team zich kan concentreren op wat het belangrijkst is

Deze software stroomlijnt en automatiseert ook taken, meestal op een sequentiële manier, zodat Taken nauwkeurig en ordelijk worden uitgevoerd. Het houdt nauwkeurig de voortgang bij en biedt een intuïtieve, duidelijke visualisatie van de werkstroom.

De belangrijkste voordelen van het gebruik van tools voor het ontwerpen van werkstromen zijn:

Transparantie: Gemakkelijker voortgang bewaken, knelpunten identificeren en gefundeerde beslissingen nemen voor procesverbeteringen Nauwkeurigheid: Automatisering en gestandaardiseerde processen minimaliseren de kans op menselijke fouten, wat leidt tot een vermindering van kostbare fouten, herbewerking en vertragingen Productiviteit: Duidelijke visualisatie van taken en doelen helpt teams efficiënter te werken en met automatisering kunnen ze zich richten op waardevollere taken

Hoe kies ik de beste software voor werkstroomontwerp?

Houd bij het kiezen van software voor workflowontwerp rekening met de volgende essentiële functies:

Taaktoewijzingen : Met de software moet je gemakkelijk Taken kunnen toewijzen, zelfs in complexe scenario's zoals goedkeuringen door managers of op formules gebaseerde toewijzingen

: Met de software moet je gemakkelijk Taken kunnen toewijzen, zelfs in complexe scenario's zoals goedkeuringen door managers of op formules gebaseerde toewijzingen Verschillende soorten werkstromen : Kies software die geschikt is voor verschillende soorten workflows, zoals sequentieel en parallel

: Kies software die geschikt is voor verschillende soorten workflows, zoals sequentieel en parallel Sub-workflows : De mogelijkheid om subworkflows aan te maken biedt flexibiliteit, vereenvoudigt processen en verbetert het testen om knelpunten op te sporen

: De mogelijkheid om subworkflows aan te maken biedt flexibiliteit, vereenvoudigt processen en verbetert het testen om knelpunten op te sporen Deel: Zoek naar mogelijkheden om workflows te kopiëren, exporteren en delen, zodat u ze kunt repliceren of gemakkelijk toegankelijk kunt maken voor leden van het team en belanghebbenden

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Docs-Sharing-feature.png ClickUp 3.0 functie voor delen van documenten /%img/

Samenwerking is de sleutel met ClickUp 3.0 Docs, zodat u snel documenten kunt delen, toestemming kunt instellen of kunt exporteren naar interne of externe gebruikers

No-code builder : biedt een gebruiksvriendelijke, no-code interface met drag-and-drop mogelijkheden voor niet-programmeurs

: biedt een gebruiksvriendelijke, no-code interface met drag-and-drop mogelijkheden voor niet-programmeurs Samenwerking : Kies voor een tool die input en samenwerking van alle betrokken partijen ondersteunt om uitgebreide workflows te creëren

: Kies voor een tool die input en samenwerking van alle betrokken partijen ondersteunt om uitgebreide workflows te creëren Herinneringen en notificaties:U moet aangepaste herinneringen kunnen toevoegen om ervoor te zorgen dat de workflow op tijd wordt uitgevoerd

10 beste software voor het ontwerpen van werkstromen in 2024

We staan op het punt om de beste kanshebbers op de markt te verkennen om je te helpen om de perfecte workflow design tool voor jouw bedrijf te ontdekken. Laten we onze mouwen opstropen en beginnen! ⛏️

1. ClickUp

Gebruik ClickUp om werkstromen te ontwerpen met handige functies zoals whiteboards, mindmaps, automatiseringen en talloze sjablonen

Maak kennis met ClickUp - een all-in-one oplossing voor al uw werkstroombeheer en ontwerpbehoeften! Met deze krachtige software kun je workflows vanuit het niets creëren en het biedt handige sjablonen voor degenen die tijd willen besparen door te vertrouwen op vooraf ontworpen raamwerken. 🙌 ClickUp Whiteboards zijn het creatieve toevluchtsoord voor uw team. Ze kunnen eindeloos worden aangepast en zijn flexibel, waardoor ze de ideale oplossing zijn:

Samen brainstormen Het delen van ideeën tussen teams vergemakkelijken door het invoegen van opmerkingen, aantekeningen, documenten, koppelingen en mediabestanden Uitdagingen aanpakken met behulp van interactieve grafieken, grafieken en vormen

Gebruiken ClickUp mindmaps als uw canvas voor het tekenen van verbindingen, het in kaart brengen van werkstromen en het tot leven brengen van uw ideeën met eenvoudig slepen en neerzetten. Taken toevoegen, bewerken of verwijderen rechtstreeks in uw mindmaps. Maak op taken gebaseerde kaarten door het koppelen van ClickUp Taken op uw kaart, of maak uw visuele meesterwerk met knooppunten gebaseerde mindmaps.

Stroomlijn projectvisualisatie met een duidelijk en beknopt overzicht van uw werkstroom met het ClickUp Process Flow Whiteboard Sjabloon

Of u nu een gloednieuw proces ontwikkelt of een bestaand proces bijstelt, de ClickUp Whiteboard sjabloon voor processtroom is hier om te helpen. Het vereenvoudigt de visualisatie van uw processen en omvat fases zoals planning, ontwikkeling, uitvoering en evaluatie. Het heeft volledig aanpasbare vormen met kleurcodering en een Legenda voor eenvoudige navigatie, wat zorgt voor gebruiksgemak en efficiënt werken.

Moeiteloos samenwerken in realtime met ClickUp Documenten . Tijdens de bewerking kunt u leden van het team taggen in opmerkingen, items aan acties toewijzen en zelfs tekst omzetten in uitvoerbare taken, zodat uw werk georganiseerd en efficiënt blijft. ⚡

Pluspunten, ClickUp Automatiseringen zijn er om uw leven gemakkelijker te maken door werkstromen te optimaliseren en het afhandelen van routinetaken. Kies uit kant-en-klare automatiseringen of pas ze aan je behoeften aan, zodat je team zich kan concentreren op wat echt belangrijk is.

ClickUp beste functies

Visuele samenwerking vereenvoudigd met aanpasbare Whiteboard sjablonen Integreert met meer dan 1.000 platforms zoals Trello, Miro en Slack

Real-time communicatie en bewerking

Sjablonen voor mindmaps

Geautomatiseerde werkstromen die productiviteit verhogen

Eenvoudige tijdsregistratie en het bouwen van werkstromen met de functie voor projectmanagement 15+ weergaven ClickUp om werkstromen op uw manier te overzien

Tijdlijnen en Gantt grafieken om te visualiseren doelen van projecten en afhankelijkheden

Tools voor procesverbetering

Geweldig voor samenwerking tussen teams ClickUp limieten

De mobiele app zou kunnen profiteren van meer functies

Beginners kunnen een steile leercurve ervaren

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.000+ beoordelingen)

2. Trello

Via: Trello Trello is een dynamisch digitaal prikbord dat je taken tot leven brengt! Deze visuele tool voor projectmanagement hiermee kun je je werk organiseren en overzien zoals jij dat wilt, met behulp van meerdere weergaven van projecten, automatisering en sjablonen.

Taken in Trello zie je als digitale plakbriefjes of kaarten op een Kanban-bord dat je gemakkelijk kunt herschikken met slepen en neerzetten. Het biedt ook diverse lay-outs, van klassieke borden tot tijdlijnen voor projectmanagement kalenders, tabellen en kaarten die voldoen aan uw unieke projectvereisten. 🎨

Met Trello's ingebouwde assistent voor automatisering kun je regels, knoppen en commando's maken om terugkerende Taken moeiteloos uit te voeren. De software voor werkstroombeheer begrijpt zelfs regels in natuurlijke taal en stelt met één klik automatiseringsoplossingen voor.

Trello beste functies

100+ sjablonen

Meerdere weergaven van projecten

Integreert met software zoals Jira, Slack en Miro

Assistent voor automatisering van taken zonder code

Trello beperkingen

Gebruikers zouden baat kunnen hebben bij extra ingebouwde rapportages en analyses

Het meest geschikt voor kleinere Taken waarbij 3-5 mensen betrokken zijn

Trello prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Standaard : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Premium : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: $17,50/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Trello beoordelingen en recensies

G2 :4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

:4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra:4.5/5 (22.000+ beoordelingen)

3. Monday.com

Via: maandag.nl Verhoog de afstemming, efficiëntie en productiviteit van je team met monday.com, het platform dat zich aanpast aan jouw behoeften. Het is een alles-in-één hub voor projectplanningen, het bijhouden van team voortgang en uitgebreid projectmanagement.

Kies uit verschillende projectweergaven zoals de Gantt grafiek, Kanban-borden en tijdlijn weergaven om projectresultaten te beheren . ⏳

Zoom uit met aanpasbare dashboards voor een overzicht op hoog niveau van uw organisatie. Het helpt u beslissingen te nemen en moeiteloos werkstromen te schalen naarmate uw behoeften veranderen.

De automatiseringsfuncties van de tools voor werkstroombeheer handelen tijdrovende taken af, zoals herinneringen per e-mail en goedkeuringsverzoeken voor projecten, waardoor u meer van uw dag kunt vrijmaken. Bovendien zijn er talloze gratis aanpasbare sjablonen, waaronder marketingcampagnes, redactionele kalenders, grafieken voor gebeurtenissen en CRM.

monday.com beste functies

Aanpasbare dashboards

Talloze sjablonen

Schaalbare weergaven voor projecten

Integreert met tools als Trello en Google Drive

Taak automatisering voor een eenvoudig workflow management systeem

monday.com limieten

De instelling kan wat tijd in beslag nemen in vergelijking met andere tools voor workflowbeheer

Het zou goed zijn om de flexibiliteit van het hoofdscherm aan te passen

monday.com prijzen

Gratis

Basic $8/maand per gebruiker

$8/maand per gebruiker Standaard : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker **Pro: $16/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

monday.com beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

4. ProcessMaker

Via: ProcessMaker ProcessMaker is een softwareoplossing voor Business Process Automatisering (BPA) en werkstroombeheer. De werkstroom software voor automatisering stelt u in staat om te ontwerpen, uit te voeren, bij te houden en uw business processen efficiënt te verbeteren .

Je kunt populaire apps verbinden via vooraf geconfigureerde opties of je workflows bouwen met API's.

Process Templates zijn je handige hulpmiddel om sneller processen aan te maken. Sla uw aangepaste processen op als sjablonen om ze als uitgangspunt te gebruiken voor toekomstige projecten. Wijzig en deel ze gemakkelijk. Gebruikers kunnen verfijnde formulieren en schermen ontwerpen voor workflowintegratie.

ProcessMaker tilt automatisering naar een hoger plan door het te combineren met AI. Hierdoor kan uw team zich concentreren op strategische taken, waardoor de productiviteit toeneemt. 📈

ProcessMaker beste functies

Intelligente documentverwerking (IDP)

Zoeken in natuurlijke taal met AI

End-to-end automatisering van processen

Integratie van formulieren zoals JotForm, Formstack en Typeform

ProcessMaker limieten

Het ontwerpen van complexe workflows kan soms vertraging veroorzaken

Nieuwere werkstroom beheerfuncties vereisen online toegang

ProcessMaker prijzen

Platform : $1475/maand voor onbeperkte gebruikers

: $1475/maand voor onbeperkte gebruikers Pro : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ProcessMaker beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (250+ beoordelingen)

: 4.3/5 (250+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (150+ beoordelingen)

5. Lucidchart

Via: Lucidchart Lucidchart is een visuele werkruimte, een dynamische hub die diagrammen, gegevensvisualisatie en samenwerking samenvoegt. Deze cloud-gebaseerde tool voor het ontwerpen van werkstromen is uw bondgenoot voor het ontwerpen van bedrijfsprocessen en het delen van proceskaarten met je team. 🗺️

De template bibliotheek omvat categorieën zoals content marketing workflows, ondersteunende processen en management workflows. Pas je sjabloondiagrammen moeiteloos aan met gebruiksvriendelijke aanpassingsopties, zoals lijnen, vormen, lettertypes en de handige toevoeging van zwommen voor het aanduiden van Taken of fasen.

Het platform is geweldig voor het maken van organigrammen, stroomdiagrammen, wireframes en netwerkdiagrammen. Bovendien kunnen meerdere gebruikers dankzij de functie voor tijdige samenwerking naadloos samenwerken aan hetzelfde document.

Lucidchart beste functies

Add-ons voor Google Spreadsheets, Google Documenten en Google Slides

Talrijke sjablonen voor unieke bedrijfsprocessen en oplossingen voor werkbeheer

Real-time samenwerking

ChatGPT-plugin en AI Prompt Flow om automatisch diagrammen te bouwen

Eenvoudig bedrijfsprocessen in kaart brengen aanmaken

Lucidchart beperkingen

Gebruikers kunnen problemen ondervinden bij het laden van de app

Het leren gebruiken van sommige functies kan tijdrovend zijn in vergelijking met andere softwareopties voor workstroom automatisering op deze lijst

Lucidchart prijzen

Gratis

Particulieren : $7,95/maand per gebruiker

: $7,95/maand per gebruiker Teams : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Lucidchart beoordelingen en recensies

GetApp : 4.5/5 (1.500+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.500+ beoordelingen)

6. Smartsheet

Via: Smartsheet Smartsheet is geïnspireerd op traditionele spreadsheets en helpt gebruikers bij het organiseren van taken, processen en planningen via verschillende weergaven, rapporten en dashboards.

Binnen dit platform vindt u een gebruiksvriendelijke, low-code interface voor het maken van workflows op maat van uw bedrijfsprocessen. Deze workflows kunnen in gang worden gezet door gebeurtenissen of planningen, met de flexibiliteit om blokken van taken op te nemen. 🧱

Met Smartsheet kunt u gegevens centraliseren, ordenen en presenteren op een volledig aanpasbaar canvas. Personaliseer dashboards om uw stijl te weerspiegelen of in lijn te brengen met uw merkidentiteit. Gebruik widgets om sheets, rapporten, grafieken, formulieren en content van externe bronnen zoals Google Documenten en Tableau te presenteren.

Een handige functie om aan te stippen is Smartsheet's Bridge workflows, die automatisering introduceren om handmatige taken te elimineren, wat zorgt voor een efficiënte werking op grotere schaal.

Smartsheet beste functies

Low-code automatisering van werkstromen

Deel gegevens over verschillende bladen heen

Integreert met Google Drive, Jira, Slack, enz.

Visualisatie van voortgang via Gantt grafieken

Talrijke widgets

Smartsheet limieten

Heeft een steile leercurve

De software en functies voor automatisering van de werkstroom zijn enigszins beperkt

Smartsheet prijzen

Free : Gratis

: Gratis Pro : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Business : $22/maand per gebruiker

: $22/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Smartsheet beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (14.500+ beoordelingen)

: 4.4/5 (14.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (3.000+ beoordelingen)

7. Creately

Via: Creately Creately's oneindige whiteboard is een canvas waar brainstormen, projectvisualisatie, abonnementen en strategieën tot leven komen. 🌱

Met Creately kunt u diagrammen, stroomdiagrammen en mindmaps maken op één locatie. Het heeft 70 diagrammen standaarden en meer dan 1000 vormen en connectoren voor het snel aanmaken van diagrammen.

Het vereenvoudigt het illustratie- en annotatieproces door uit de vrije hand te tekenen en tekst op te maken met Markdown snelkoppelingen. Koppel eenvoudig vormen om navigatiestructuren te bouwen binnen en tussen werkruimten.

Werk in realtime samen met meerdere deelnemers en creëer en organiseer structuren die aansluiten bij uw visie. Sleep vormen of datasets, integreer externe content en creëer een gecentraliseerde hub voor Taakbeheer binnen één werkruimte.

Creately beste functies

8000+ professionele sjablonen

Snelkoppelingen met de PlusCreate functie

Oneindig canvas

Talrijke diagrammen en vormen

Een geweldige alternatief voor Lucidchart limieten van Creately

De interface van de mobiele app kan voor sommige gebruikers verouderd aanvoelen

Af en toe vertragingen en langzaam laden zijn mogelijk in de workflow management tool

Creately prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Persoonlijk : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Business : $89/maand per gebruiker

: $89/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Creately beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (1.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (1.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (150+ beoordelingen)

8. Cflow

Via: Cflow Cflow biedt een gebruiksvriendelijke interface waarmee u moeiteloos belangrijke zakelijke workflows in kaart kunt brengen, of ze nu eenvoudig of complex zijn. 🤝

Automatiseer tijdrovende, repetitieve processen die u vertragen met de Visual Workflow Builder, gebaseerd op grafieken. Het maakt gebruik van visuele hints en werkstromen om te helpen bij projectmanagement.

Een andere handige functie is de Visual Workflow Designer-een webgebaseerde tool die het modelleren en visualiseren van werkstromen vereenvoudigt. Hiermee kunt u verschillende fasen van processen slepen en neerzetten, automatisch regels maken en elk proces eenvoudig implementeren.

De flexibiliteit van Cflow strekt zich uit tot de voorontworpen sjablonen, die een breed bereik van processen beslaan. Aangepaste sjablonen voor werkstromen in enkele minuten zonder code met de visuele drag-and-drop form builder.

Cflow beste functies

Visuele workflow bouwer en ontwerper

Drag-and-drop interface

Ontwerp workflows zonder code

Eenvoudige integratie met tools zoals Office 354 en G Suite

Kant-en-klare sjablonen voor automatisering van werk

Cflow beperkingen

Het platform kan trager worden bij zwaardere werklast

De functies hebben de neiging om nieuwe gebruikers te overweldigen

Cflow prijzen

Happy : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Vrolijk : $11/maand per gebruiker

: $11/maand per gebruiker Geluk: $16/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Cflow beoordelingen en recensies

G2 : 5/5 (50+ beoordelingen)

: 5/5 (50+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (10+ beoordelingen)

9. SmartDraw

Via: SmartDraw SmartDraw verenigt diagrammen, whiteboards en gegevens in één gebruiksvriendelijke ondernemingstool. Je team kan er uiteenlopende visuals mee maken, van stroomdiagrammen en organigrammen tot gedetailleerde CAD-tekeningen (computerondersteund ontwerp). ✍

Voor de beste tools voor het ontwerpen van werkstromen vereenvoudigt dit platform het proces van diagrammen maken met ingebouwde automatisering. Wanneer je vormen toevoegt, verwijdert of verplaatst, past je diagram zich aan en behoudt het automatisch zijn verbindingen. Je kunt ook met één klik een gecoördineerd kleurenschema toepassen, wat zorgt voor een professionele uitstraling.

Werk naadloos samen met je team met de functie Whiteboarding AI. Het past zich automatisch aan, breidt uit en formatteert opnieuw terwijl u uw ideeën invoert. Dit platform combineert brainstormen in vrije vorm met gestructureerde diagrammen, zoals stroomdiagrammen en stappenplannen, die rechtstreeks uit blauwdrukken worden geïmporteerd.

Bovendien heeft SmartDraw sjablonen voor verschillende soorten diagrammen, zoals plattegronden, UML en netwerkdiagrammen.

SmartDraw beste functies

Gebruiksvriendelijke whiteboards

Diagrammen bouwen

Integreert met Google Werkruimte, Microsoft Teams, enz.

Real-time samenwerking

Tools voor ruimte en abonnementen voor architecten

SmartDraw beperkingen

Samenwerking op afstand is niet beschikbaar

Meerdere objecten selecteren en verplaatsen kan een uitdaging zijn

SmartDraw-prijzen

Individueel : $9,95/maand per gebruiker

: $9,95/maand per gebruiker Teams : $8,25/maand per gebruiker (minimaal 3 gebruikers)

: $8,25/maand per gebruiker (minimaal 3 gebruikers) Site: $2.995/jaar

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

SmartDraw beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (200+ beoordelingen)

: 4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.1/5 (100+ beoordelingen)

10. Gliffy

Via: Gliffy Gliffy is de originele diagramming app ontworpen voor Confluence, die dient als software voor het maken van stroomdiagrammen en diagrammen. Werk binnen de Confluence- en Jira-omgeving of duik in de standalone diagramtool Gliffy Online.

In Confluence schittert Gliffy als een uitzonderlijk hulpmiddel voor het maken van interactieve diagrammen. Kijkers kunnen schakelen tussen diagramlagen, waardoor verschillende detailniveaus worden onthuld en het ideaal is voor het visualiseren van complexe structuren en processen.

Met het platform kun je moeiteloos professioneel ogende UML-diagrammen, stroomdiagrammen en diagrammen van entiteitsrelaties maken met slepen en neerzetten. Gebruik sjablonen om mind- of conceptmaps te brainstormen en naadloos bewerkbare organigrammen in de tools van je team te brengen. 🛠️

Gliffy stelt teams ook in staat om samen precieze visuals te produceren in Confluence, voltooid met whiteboarding-mogelijkheden, een pixel-perfect detailniveau en een intuïtieve interface.

Gliffy beste functies

Real-time samenwerking in Confluence cloud

Ontworpen voor Confluence en Jira

Gliffy's Atlassian apps voor het maken van betere documentatie

Drag-and-drop interface

Integreert met apps zoals Slack, Trello en monday.com

Gliffy beperkingen

De gebruikersinterface kan beter

Nieuwe gebruikers kunnen een leercurve ervaren

Gliffy Online prijzen

Professioneel (1-9 gebruikers) : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Professioneel (10-50 gebruikers) : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Gliffy beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (200+ beoordelingen)

: 4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (50+ beoordelingen)

Verhoog uw productiviteit met eersteklas software voor het ontwerpen van werkstromen

Teams zijn op hun best als ze naadloos kunnen samenwerken, workflows naar wens kunnen aanpassen en afscheid kunnen nemen van saaie, repetitieve klusjes. Deze topklasse workflow design software oplossingen zijn je geheime wapens om de productiviteit van je team omhoog te stuwen en projectmanagement tot een fluitje van een cent te maken.

Als je geen zin hebt om beslissingen te nemen, clickUp gratis proberen . Zet je schrap voor een joyride vol inspirerende whiteboards, realtime samenwerkingstools en een kluis van sjablonen klaar om uw werk te veranderen. ✨