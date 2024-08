10 Toonaangevende Time Doctor Alternatieven & Concurrenten in 2024

Als je niet oppast, kan werk gemakkelijk je leven overnemen, vooral als je op afstand werkt. Maar liefst 56% van de werknemers op afstand vindt het moeilijk om zich af te schakelen aan het einde van hun werkdag! Wat nog erger is, is dat zelfs Business het moeilijk vindt om de productiviteit van werknemers bij te houden.

Dat is waar apps voor tijdsregistratie zoals Time Doctor, die zowel het beheer van zakelijke taken als het persoonlijk welzijn ten goede komen. Met nauwkeurige tijdsregistratie kunt u factureren en clients transparanter beheren .

Het helpt ook om de toewijzing van tijd voor toekomstige taken te voorspellen, wat vooral belangrijk is voor freelancers en bedrijven die op uurbasis factureren. Terwijl een goede app als Time Doctor jou en je team in staat stelt om tijd beter te organiseren en productiever te zijn, is deze tool misschien niet jouw ding.

Met dat in gedachten hebben we een lijst samengesteld van de top 10 Time Doctor alternatieven die je helpen bij het beheren van Taken, productiviteit verhogen en zorg voor een goede balans tussen werk en privé! 🎉

Wat is Time Doctor?

Via: Time Doctor Zoals het gezegde luidt: gelukkige werknemers zijn productieve werknemers. Time Doctor wil geluk en het evenwicht tussen werk en privéleven bevorderen door een " altijd en overal werken "cultuur, die volledige transparantie en verantwoording.

Door automatisch bij te houden hoe je tijd wordt besteed, helpt de app je om toppresteerders te identificeren en weet je wanneer je moet ingrijpen om ondersteuning te bieden, zelfs voor teams op afstand.

De software voor tijdsregistratie is vooral sterk als het gaat om functies die facturering en salarisadministratie vereenvoudigen voor teams die per uur worden betaald. Het houdt niet alleen de tijd bij die aan Taken wordt besteed, maar houdt ook het gebruik van websites en apps bij, wat helpt om afleidingen te beperken .

Voor teams op locatie, zoals bouwploegen, biedt Time Doctor GPS bijhouden en off-track herinneringen als een lid van het team afdwaalt van hun aangewezen gebied.

Time Doctor is gericht op het creëren van een efficiënte en gedisciplineerde werkomgeving, kunnen sommige gebruikers moeite hebben om door de interface of functies te navigeren .

Hoe het beste Time Doctor alternatief te kiezen

Of je nu een freelancer op zoek bent naar ondersteuning voor facturering of een manager die op zoek is naar de prestaties van een team op afstand te optimaliseren kunt u deze factoren in overweging nemen bij het zoeken naar uw volgende productiviteit app :

Nauwkeurigheid tijdsregistratie: Kies een platform dat nauwkeurige tijdsregistratie biedt, bij voorkeur voor gelijktijdige taken, om eerlijke facturering en tijdsinschattingen te garanderen ⏳ Productiviteitsanalyse: Zoek naar diepgaande analyse functies die helpen bij het identificeren van knelpunten in productiviteit en het bevorderen van weloverwogen beslissingen in uw projectmanagement proces Automatisering functies: Een ideaal alternatief moet robuusteautomatisering functies voor het toewijzen van taken, herinneringen en rapportage, waardoor de dagelijkse handmatige inspanning wordt verminderd Integraties van derden: Zorg ervoor dat het platform mooi integreert met de tools die u al gebruikt, zoalssoftware voor projectmanagement,CRM-systemenen boekhoudsoftware Aanpasbaarheid: Flexibiliteit bij het maken van aangepaste rapportages, instellingen voor waarschuwingen of unieke facturerings- en salarisadministratie-instellingen kunnen uw werkstromen soepeler laten verlopen Schaalbaarheid: Kies een platform dat met uw bedrijf mee kan groeien, of het nu gaat om extra functies, zetels voor gebruikers of opslagruimte voor gegevens

Verbeter uw tijdmanagementspel: 10 beste Time Doctor alternatieven

First things first - je behoeften bepalen wat je zoekt. Misschien wil je alleen weten wanneer een werknemer in- en uitklokt. Of, als ze in een mobiel team zitten, wil je misschien bijhouden welke locaties ze bezoeken.

Wat je ook van plan bent, bekijk onze selectie Time Doctor alternatieven, en je zult er één vinden met de functies die je zoekt! 🔍

Nauwkeurig de tijd registreren die aan meerdere taken en projecten tegelijk is besteed in ClickUp-taak

Als u een veelzijdige aanpak wilt voor tijdsregistratie voor projecten bijhouden kijk dan niet verder dan ClickUp. Met de ingebouwde stopwatch van het platform kunt u de tijd die u aan taken besteedt direct vanaf uw desktop, mobiele telefoon of browser bijhouden, en ook tijdsinschattingen instellen en rapporten genereren om productiviteit te analyseren. 📈

Bovendien is de integratie met andere tools voor tijdsregistratie zoals Toggl , Harvest en Everhour laat u tijd toevoegen die buiten ClickUp is bijgehouden en een uitgebreide administratie bijhouden. Dit stroomlijnt verspreide processen en maakt nauwkeurige abonnementen en prognoses mogelijk, een essentiële factor voor het halen van mijlpalen voor projecten en werklasten beheren .

Maar ClickUp gaat niet alleen over tijdsregistratie - het bespaart ook tijd door routineactiviteiten te automatiseren !

Aangepaste automatiseringen maken die starten op basis van triggers en voorwaarden naar keuze in ClickUp

U kunt het volgende aanpassen ClickUp Automatiseringen om aan de unieke behoeften van uw team te voldoen en specifieke acties te triggeren op basis van statuswijzigingen, deadlines of aangepaste velden. Voorbeeld: u kunt teamgenoten automatisch toewijzen aan taken op basis van prioriteit status .

ClickUp is de de beste suite voor Taakbeheer voor freelancers en eigenaren van kleine bedrijven. Met het platform kun je taken aanmaken en categoriseren met aangepaste tags en verschillende kleurcodes prioriteitsniveaus . Taken in detail definiëren en ze op meerdere manieren visualiseren zoals een Lijst, Kanban-bord en Gantt grafiek voor holistische teambewaking!

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw werkstroom aan te passen aan uw behoeften

Voor bezige bijen raden we aan gebruik te maken van de ClickUp Tijdmanagement sjabloon -een krachtig hulpmiddel om uw dag te organiseren en houd stress op afstand. Dit beginnersvriendelijke sjabloon leidt je door het proces van de instelling van realistische doelen en budgetten, dagelijkse activiteiten en werklasten van teams beheren en ieders planningen op elkaar afstemmen voor collectief succes.

ClickUp beste functies

ClickUp limieten

Sommige automatiseringen kunnen lastig te implementeren zijn (maar ClickUp heeft tutorials om het proces te vereenvoudigen)

De app naar wens aanpassen kan tijd kosten vanwege de overvloed aan functies

ClickUp prijzen

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Onbeperkt : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5 per lid van de werkruimte per maand

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Harvest

Via: Harvest Harvest richt zich op drie hoofdgebieden:

Tijdsregistratie Rapportage en analyse Facturatie en betalingen

Ontworpen met het gemak van de gebruiker in gedachten, maakt het eenvoudig tijdregistratie mogelijk op desktop, mobiel en via een browser. Het gaat zelfs nog een stapje verder door tijd en uitgaven om te zetten in facturen, het betalingsproces te vereenvoudigen en boekhoudtaken te stroomlijnen. 💲

Dynamisch visuele rapportage is waar Harvest echt in uitblinkt. U kunt de gezondheid van projecten bewaken budgetten in de gaten houden en visualiseren hoe de werklast zich over het team verdeelt. Door u te helpen inzicht te krijgen in de interne kosten en inzicht te bieden in tijdrovende taken, helpt Harvest u om op uw best productief te zijn!

Harvest beste functies

Geautomatiseerde herinneringen voor consistente tijdregistratie

Vereenvoudigde facturatie

Online betalingsopties via PayPal en Stripe

Real-time budgetbewaking

Rapportage over capaciteit vooreenvoudiger beheer van werklast* 50+ integraties

Gratis Time Doctor alternatief

Harvest beperkingen

Kan moeilijk zijn om grotere tijdsbestekken bij te houden en te beheren

Sommige gebruikers vinden de functie rapportage moeilijk te gebruiken

Harvest prijzen

Free : Gratis

: Gratis Pro: $10,80/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Harvest beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (700+ beoordelingen)

: 4.3/5 (700+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

3. Hubstaff

Via: Hubstaff Hubstaff wil een one-stop-shop zijn voor tijdbeheer, werknemerscontrole en salarisadministratie. Het biedt gedetailleerde urenregistraties, geautomatiseerde functies voor de salarisadministratie en online facturering, waardoor het eenvoudig is om zowel op kantoor als op kantoor te werken virtuele teams .

Een ploeg op locatie beheren? Hubstaff's op locatie gebaseerde tijdsregistratie, aangepaste geofences en mobiele GPS functies laten je toe om de *offline verblijfplaats van je werknemers te controleren. 🗺️

Voor het monitoren van online activiteiten bieden aanpasbare schermafbeeldingen en het bijhouden van apps en URL's een gedetailleerd inzicht in hoe de tijd tijdens werktijd wordt besteed. Virtuele prestatie badges kunnen worden vrijgespeeld voor hoge productiviteit (gebaseerd op muis- en toetsenbordgebruik) - gebruik ze om het moreel onder teamgenoten op te vijzelen!

Hubstaff beste functies

Online en locatie-gebaseerde monitoring van werk

Uitgebreide Urenregistratie

Geautomatiseerde functies voor salarisadministratie

Shift planning en verlofbeheer

30+ integraties

Hubstaff limieten

De interface zou gebruiksvriendelijker kunnen zijn in vergelijking met andere Time Doctor alternatieven

Gebruikers van Android telefoons kunnen vertragingen ervaren

Hubstaff prijzen

Starters : $4,99/maand per gebruiker

: $4,99/maand per gebruiker Groei : $7,50/maand per gebruiker

: $7,50/maand per gebruiker Teams : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met Hubstaff voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Hubstaff beoordelingen en reviews

G2 : 4.3/5 (400+ beoordelingen)

: 4.3/5 (400+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (1.400+ beoordelingen)

4. Productief

Via: Productief Ontwikkeld met agentschappen in gedachten productive biedt gedetailleerde gegevensanalyses om facturering en middelenbeheer te optimaliseren. Het doel is om uw activiteiten winstgevender te maken.

Met het platform kunt u handmatig een timer starten op uw desktop wanneer u aan een taak begint. Als alternatief kunt u automatisch bijhouden gebruiken op basis van uw vooraf geplande tijdsregistraties in de kalender. 📆

Geef bijgehouden uren de status "factureerbaar" (ten laste van de client) of "niet-factureerbaar" (niet ten laste van de client). Productive stroomlijnt het facturatieproces door automatisch de totale niet gefactureerde tijd op te halen en te factureren voor projecten op uurbasis op basis van uw parameters, waardoor u tijd en moeite bespaart.

Productive beste functies

Handmatige en automatische tijdsregistratie

Differentiatie tussen factureerbare en niet-factureerbare uren

Automatische facturering

Ingebouwd verlofbeheer

Productieve beperkingen

Nog geen e-mail integratie

Beperkte flexibiliteit voor aanpassingen en gegevensmanipulatie

Productieve prijzen*

Essential :$9/maand per gebruiker

:$9/maand per gebruiker Professioneel : $24/maand per gebruiker

: $24/maand per gebruiker Ultimate : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen Enterprise: Neem contact op voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Productieve beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (30+ beoordelingen)

: 4.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

5. Klokify

Via: Klokkijken In tegenstelling tot sommige van zijn concurrenten clockify kan de tijdsregistratie voortzetten zelfs als je je Wi-Fi of data verbinding verliest. Zodra je weer online bent, synchroniseert het de offline invoer met het hoofdrecord.

Naast de basis tijdsregistratie biedt dit platform ook een Pomodoro timer om u te helpen werken in vooraf gedefinieerde intervallen met pauzes, wat een extra hulpmiddel voor focus en productiviteit . 🍅

Clockify detecteert wanneer je weg bent van je computer en laat je beslissen of je deze "inactieve" tijd wilt opnemen in je totale tijdsregistratie. Al deze functies zijn beschikbaar op het gratis abonnement, waardoor Clockify een uitstekende keuze is voor kleine bedrijven .

Clockify beste functies

Offline tijdsregistratie bijhouden

Gratis Pomodoro timer

Detectie van inactieve tijd met discretie van gebruiker

Automatisch ingevulde urenstaten met handmatige bewerkingsopties

80+ integraties

Clockify beperkingen

Beperkte projectmanagement functies

Onnauwkeurigheden in tijdsregistratie kunnen optreden na integraties

Clockify prijzen

Gratis : Gratis

: Gratis Basic : $3.99/maand gebruiker

: $3.99/maand gebruiker Standaard :$5.49/maand per gebruiker

:$5.49/maand per gebruiker Pro : $7,99/maand per gebruiker

: $7,99/maand per gebruiker Enterprise:$11,99/maand per gebruiker

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Klokify beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (150+ beoordelingen)

: 4.5/5 (150+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (4.500+ beoordelingen)

6. RescueTime

Via: RescueTime RescueTime onderscheidt zichzelf door gebruikers te helpen focus te verbeteren . Hiermee kun je bepaalde websites blokkeren tijdens werktijd en zo een helpende hand bieden als de intentie sterk is maar de wil zwak. 😅

Dit platform was een van de eerste die AI gebruikte voor het aanmaken van Urenregistratie. Dat is vooral handig als je op dezelfde werkdag moet schakelen tussen verschillende projecten of clients. RescueTime verdeelt de invoer van tijd automatisch tussen deze categorieën, wat je uren werk bespaart.

Een andere unieke functie zijn de realtime waarschuwingen die u waarschuwen wanneer u wordt afgeleid en u terugleiden naar de Taak die u moet uitvoeren. Bovendien bewaakt RescueTime uw agenda en stuurt het op tijd herinneringen zodat u geen vergaderingen en afspraken mist!

RescueTime beste functies

Blokkeren van websites voor meer productiviteit

Intelligente waarschuwingen voor het omleiden van taken

AI-gestuurde functies

Doelen bijhouden voor beter tijdbeheer

RescueTime limieten

Sommige gebruikers hebben een hekel aan de meer recente productupdates van de software voor tijdsregistratie

De functies voor analyse en rapportage zijn voor verbetering vatbaar in vergelijking met andere Time Doctor alternatieven

RescueTime prijzen

Begint bij $6,50/maand, jaarlijks gefactureerd

RescueTime beoordelingen en recensies

G2 : 4.1/5 (80+ beoordelingen)

: 4.1/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (130+ beoordelingen)

7. Wrike

Via: Wrike Wrike is een robuust platform voor projectmanagement met mogelijkheden voor tijdsregistratie, waardoor u volledig zicht hebt op de workflows van uw teams. Naadloos bijhouden en rapporten maken over factureerbare uren, dat is nuttig is voor consultants die eerlijke, met gegevens onderbouwde facturen moeten opstellen.

Interessant is dat de timer van Wrike blijft lopen zelfs als u uw browservenster sluit, zodat elke minuut wordt bijgehouden-totdat u de timer handmatig pauzeert of van Taak wisselt. Het resultaat? U houdt slechts de tijd bij voor één taak tegelijk, waardoor fouten en afwijkingen tot een minimum worden beperkt.

Voor teams biedt Wrike een uitgebreide weergave van de tijd die is besteed aan taken en projecten. Dit helpt u om de werkelijk gewerkte uren te vergelijken met vooraf ingestelde schattingen, wat resulteert in betere resultaten middelenbeheer en compensatieplannen.

Wrike beste functies

Handmatige en automatische opties voor tijdregistratie

Continue timer loopt zelfs als de browser gesloten is

Mogelijkheid om timers te pauzeren of te hervatten in de software voor tijdsregistratie

400+ integraties

Wrike beperkingen

De mogelijkheden voor automatisering van project- en taakmanagement zouden sterker kunnen zijn

Mobiele apps hebben niet alle functies

Prijzen van Wrike

**Gratis

Teams : $9.80/maand per gebruiker

: $9.80/maand per gebruiker Business : $24,80/maand per gebruiker

: $24,80/maand per gebruiker Enterprise :Neem contact op met Wrike voor prijzen

:Neem contact op met Wrike voor prijzen Pinnacle:Neem contact op met Wrike voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Wrike beoordelingen en reviews

G2 : 4.2/5 (3.000+ beoordelingen)

: 4.2/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.500+ beoordelingen)

8. VeriClock

Via: VeriClock VeriClock is een cloudgebaseerde tool waarmee u werknemers kunt bijhouden die in externe of gedecentraliseerde installaties werken. Het platform laat je team in- en uitklokken per telefoon of via het web, zodat je de arbeidskosten in realtime kunt volgen.

Er zijn verschillende manieren om te controleren of werknemers inklokken waar ze horen te zijn, zoals controle van beller ID of IP-adres en GPS bijhouden. Dit maakt het moeilijk voor hen om te spijbelen. 😴

VeriClock kan ook voor andere functies worden gebruikt, zoals het bijhouden van de voortgang van taken, het berekenen van overuren, het maken van aantekeningen op het veld en het versturen van berichten naar werknemers.

VeriClock beste functies

Meerdere methoden voor verificatie van invoer in de tijdregistratiesoftware

GPS bijhouden om de verblijfplaats van werknemers te controleren

E-mail notificaties voor specifieke werknemersacties

Integratie met boekhoud- en salarissoftware

VeriClock limieten

Sommige gebruikers zijn niet tevreden met de verhouding tussen kosten en functies

Time Doctor alternatief heeft een mobiele app die de neiging heeft de batterij van een telefoon leeg te trekken

VeriClock prijzen

$10/maand accountkosten + $5/gebruiker

VeriClock beoordelingen en recensies

G2 : 4.8/5 (Minder dan 5 beoordelingen)

: 4.8/5 (Minder dan 5 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

9. TimeCamp

Via: TimeCamp Je wilt misschien niet alleen weten wanneer je werknemers werken, maar ook waar ze echt aan werken. TimeCamp helpt je te begrijpen hoe ze hun tijd doorbrengen door de URL's en applicaties bij te houden die je team gedurende de dag bezoekt.

Als je kiest voor een van de twee hoogste prijsklassen van TimeCamp, biedt de software bovendien nog meer gedetailleerde monitoring door schermafbeeldingen van bezochte pagina's te maken, evenals robuuste factureringsmogelijkheden.

TimeCamp is zeer veelzijdig als het gaat om het stimuleren van zelfdiscipline. Teams die hun gewoontes op het gebied van tijdbeheer willen verbeteren, kunnen de functie voor het stellen van individuele doelen uitproberen, met opties om werk, pauze en privétijd van elkaar te scheiden.

TimeCamp beste functies

Gedetailleerd inzicht in website- en applicatiegebruik

Schermafbeeldingen van apparaten voor het monitoren van werknemers

Ondersteuning voor zelfcontrole eninstelling van doelen* 100+ integraties met de functies voor tijdsregistratie

TimeCamp beperkingen

Kan meer aanpassingen gebruiken

Opties voor rapportage zouden beter kunnen zijn in vergelijking met sommige Time Doctor alternatieven

TimeCamp prijzen

Gratis

Starters : $2,99/maand per gebruiker

: $2,99/maand per gebruiker Basis : $5,99/maand per gebruiker

: $5,99/maand per gebruiker Pro : $7,99/maand per gebruiker

: $7,99/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op met TimeCamp voor prijzen

*Alle genoemde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

TimeCamp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (190+ beoordelingen)

: 4.7/5 (190+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (550+ beoordelingen)

10. QuickBooks Tijd

Via: QuickBooks QuickBooks Time richt zich meer op het bijhouden van werknemers onderweg, zoals servicemonteurs, verkopers of bouwvakkers. Een van de opvallende functies is mobiele tijdsregistratie via de QuickBooks Workforce app, waarmee gebruikers tijdgerelateerde werkstromen kunnen afhandelen vanaf vrijwel elke locatie.

De software bevat GPS bijhouden, zodat u niet alleen de uren van uw teamleden kunt bijhouden, maar ook hun locaties.

Bovendien biedt QuickBooks Time waardevolle analysetools. Het biedt aanpasbare rapporten die kunnen worden gebruikt voor een bereik aan zakelijke beslissingen, zoals het voorspellen van de kosten van opdrachten en het plannen van de salarisadministratie. 📊

QuickBooks Time beste functies

Mobiele tijdsregistratie

GPS bijhouden voor mobiele teams

Real-time inzicht in teamactiviteiten

Rapporten voor het voorspellen van jobkosten en loonplanning

Integraties met boekhoud- en salarisapplicaties

QuickBooks tijdslimieten

Af en toe een storing kan resulteren in het verlies van gegevens

Beperkte klantenservice in vergelijking met andere Time Doctor alternatieven in deze lijst

QuickBooks Time prijzen

Premium : $20/maand + $8/maand per extra gebruiker

: $20/maand + $8/maand per extra gebruiker Elite:$40/maand + $10/maand per extra gebruiker

QuickBooks Time beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (6.500+ beoordelingen)

Ontdek het ClickUp voordeel en laat elke seconde tellen!

Hoewel er talloze Time Doctor alternatieven en opties beschikbaar zijn voor het bijhouden van de tijd en productiviteit van uw team, onderscheidt ClickUp zich door zijn veelzijdigheid en uitgebreide functies voor tijd- en taakbeheer.

Of u nu een eigenaar van een klein bedrijf bent die op zoek is naar gedetailleerde tijdsrapporten of een freelancer die zijn productiviteit wil verhogen en factureerbare uren wil optimaliseren, ClickUp helpt u niet alleen bij het bijhouden van uw tijd, maar zorgt er ook voor dat tijd voor u werkt!

Registratie is gratis, en de voordelen voor uw werkstroom kunnen van onschatbare waarde zijn. Inschrijven en ervaar vandaag nog het ClickUp effect! 🧚