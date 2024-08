10 Beste Scoro Alternatieven voor Project & Taakbeheer [Geplukt door Experts]

Aan een nieuw project beginnen is even eng als spannend. Wordt het een succes of weer een waarschuwend verhaal? 👀

De waarheid is dat je beslissingen een cruciale rol spelen bij het bepalen van de toekomst van je project, en kiezen voor kwaliteit projectmanagementsoftware is een stap in de goede richting. Er is een positieve correlatie tussen het gebruik van dergelijke software en projectprestaties 77% van alle goed presterende projecten werden beheerd met deze gespecialiseerde tools!

Een uitgebreid platform zoals Scoro vergemakkelijkt effectieve project- en taakbeheer biedt bruikbare inzichten en draagt uiteindelijk bij aan betere bedrijfsresultaten. Er zijn echter veel andere projectbeheertools die vergelijkbare functionaliteiten bieden.

Als je Scoro hebt geprobeerd, maar het niet helemaal leuk vond, grijp dan nog niet terug naar oude spreadsheets en e-mails. Bekijk onze lijst met 10 goede Scoro alternatieven, compleet met een diepgaande analyse van hun belangrijkste functies, beperkingen en prijzen, en kies er een die bij jouw projectdoelen past! ✌️

Wat is Scoro?

Via: Scoro Scoro integreert verschillende functionaliteiten in één verenigd platform, waardoor je:

Projecten beheren 2. Financiën bijhouden Relaties met klanten onderhouden Door alle projectgerelateerde informatie op één plaats te bewaren, van klantvoorstellen tot facturering, bevordert Scoro betere samenwerking tussen verkoop-, leverings- en financiële teams.

Bovendien geven de aanpasbare dashboards van Scoro je een realtime overzicht van projectstatussen, vervaldatums en andere belangrijke statistieken in deze softwareoplossing voor projectbeheer. De Gantt-diagram functie waarmee u het volgende kunt visualiseren tijdlijnen van projecten die u helpen taken prioriteren gebaseerd op deadlines.

Op financieel gebied bewaart, analyseert en voorspelt Scoro financiële gegevens. Hierdoor kunnen bedrijven toewijzing van middelen en de cashflow proactief beheren. 💸

Scoro's CRM-functionaliteiten stellen je in staat om interacties bij te houden, verkooppijplijnen en geschiedenis voor elke klant, waardoor je een 360-graden beeld krijgt van je klantrelaties. Dit platform heeft geavanceerde functies en dat wordt weerspiegeld in de ietwat hoge prijs. Als je niet echt alle toeters en bellen nodig hebt, kan het de moeite waard zijn om alternatieven voor Scoro te bekijken.

Wat moet je overwegen voordat je een Scoro alternatief kiest?

Nadat je je bedrijfsbehoeften volledig hebt beoordeeld, kun je deze richtlijnen gebruiken om een Scoro alternatief te kiezen dat voor jou werkt:

Kernmogelijkheden: Zorg ervoor dat het platform de essentiële functies biedt die je nodig hebt, of het nu gaat omprojectbeheercRM-functionaliteiten of iets anders Aanpassing: Zoek een systeem dat kan worden aangepast aan uw specifieke bedrijfsprocessen Samenwerking in teams: Het platform moet communicatie en samenwerking tussen teamleden mogelijk maken, idealiter in realtime Inzichtelijke statistieken: Een goed systeem moet bruikbare inzichten bieden via rijke dashboards of rapporten Schaalbaarheid: Kies een platform dat zich kan aanpassen als uw bedrijf groeit, of dat nu is in termen van toegevoegde functies of de mogelijkheid om meer gegevens en gebruikers te verwerken Compatibiliteit met derden: Controleer of het platform naadloos kan integreren met de andere tools die je bedrijf momenteel gebruikt, zoals marketing- of communicatietools Klantenservice: Zorg voor voldoende ondersteuning, via een helpcentrum, chatondersteuning of directe klantenservicelijnen Reviews: Bekijk gebruikersbeoordelingen en beoordelingen van het product om een idee te krijgen van de klanttevredenheid en eventuele problemen

Projecten effectiever beheren: 10 beste Scoro alternatieven om te verkennen

Hoewel Scoro een breed scala aan functies biedt en veel bedrijfsactiviteiten stroomlijnt, is het niet noodzakelijkerwijs een allesomvattende oplossing voor elke organisatie. Of je nu op zoek bent naar meer gespecialiseerde functionaliteiten, budgetvriendelijke opties, of misschien een andere gebruikerservaring, de volgende lijst van de 10 beste Scoro alternatieven heeft voor ieder wat wils!

Bekijk de 15+ weergaven in ClickUp om uw workflow aan te passen aan uw behoeften

ClickUp is een van de meest veelzijdige Scoro alternatieven die je kunt vinden, dankzij zijn uitgebreide Projectbeheer oplossing . In feite is de software G2's #nummer 1 projectmanagementproduct voor 2023 ! 🌞

Met deze krachtige projectbeheertool kun je elk aspect van je projectportfolio micromanagen, of het nu gaat om het organiseren van workflows, het bijhouden van deadlines of het toewijzen van resources.

Visualiseer en plan uw workflow met 15+ aanpasbare weergaven, zoals lijsten, Gantt-grafieken, kalenders of borden. ClickUp Dashboards brengen belangrijke projectindicatoren samen, zoals teamvoortgang, taakstatussen en tijdregistratie.

Registreer nauwkeurig de tijd die u besteedt aan taken en projecten in ClickUp

De kern van elk efficiënt team is uitstekend taakbeheer, en de ClickUp Taken functie maakt het een fluitje van een cent. Van het opsplitsen van complexe producten in subtaken om ze te prioriteren op basis van urgentie, zorgt ClickUp ervoor dat niets door de mazen van het net valt.

Bespaar elke week uren door gebruik te maken van ClickUp Automatiseringen en Terugkerende taken om jezelf te bevrijden van drukke werkzaamheden. Meer ademruimte nodig? De ClickUp Taakbeheersjabloon helpt multifunctionele teams om binnen strakke deadlines te leveren door een efficiënt kader te bieden om dagelijkse taken in kaart te brengen en te controleren.

U hebt een uniforme ruimte voor alle projectdocumentatie in de AI-gestuurde ClickUp Documenten . Werk in realtime samen aan projectbeschrijvingen en leveringsschema's en koppel belangrijke documenten aan workflows, zodat taken naadloos worden uitgevoerd. ClickUp AI revolutioneert documentbeheer door uw schrijven te verfijnen, documenten samen te vatten en standaarditems te genereren zoals aantekeningen voor vergaderingen en e-mails. Is het niet de ultieme werkassistent? 🤖

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer op te poetsen

Een van de grootste voordelen van ClickUp is zijn uitgebreide integraties . Het platform kan gratis verbinding maken met meer dan 1000 tools, waardoor het een geweldige keuze is voor bedrijven in specifieke software-ecosystemen.

ClickUp beste eigenschappen

15+ aanpasbare projectweergaven

Gebruiksvriendelijke dashboards metbelangrijkste projectindicatoren* ClickUp Docs met AI-ondersteuning voor inhoudsbeheer

Taakbeheer met subtaken, kleurcodering enprioriteringsfuncties* Automatiseringen en terugkerende taken om handmatig werk te verminderen

Ondersteuning voor agile workflow

Real-time projectsamenwerking

Integraties met 1000+ tools

1.000+ sjablonen voor projectbeheer

Inheemse tijdregistratie

Beschikbaar als web-, desktop- en mobiele apps

24/7 klantenondersteuning en een uitgebreideHelpcentrum ClickUp beperkingen

Setup kan een uitdaging zijn voor beginners (maar gedetailleerde tutorials van het ClickUp team maken het gemakkelijk)

Mobiele apps kunnen meer functies gebruiken

ClickUp prijzen

Gratis voor altijd

Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Zakelijk : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde plannen voor $5 per Workspace-lid per maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ClickUp beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (9.000+ beoordelingen)

: 4.7/5 (9.000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (3.500+ beoordelingen)

2. Asana

Via: Asana Asana biedt een mix van flexibiliteit en functionaliteit, perfect voor elke teamgrootte, inclusief multifunctionele teams . Deel projecten moeiteloos op in verteerbare stukken, zodat het extra eenvoudig wordt om te zien wie wat wanneer doet.

Wat Asana echt onderscheidt, zijn de visuele functies die u helpen uw project in één oogopslag te begrijpen. Gebruik tijdlijnen om te zien hoe het project vordert en Gantt-grafieken voor een meer gedetailleerd overzicht van planningen en afhankelijkheden tussen taken .

Asana heeft ook een reeks software-integraties. Gebruikt u al Slack, Google Drive of Microsoft Teams? U kunt deze platforms naadloos integreren voor een soepele workflow.

Asana beste functies

Visuele tijdlijnen voor het bijhouden van projecten

Afhankelijkheidsfunctie om taakrelaties te beheren

Subtaken om complexe workflows op te splitsen

Aanpasbare sjablonen

100+ integraties

Asana beperkingen

Documentbeheer kan beter

Nieuwe gebruikers ervaren een leercurve

Asana prijzen*

Basis : Voor altijd gratis

: Voor altijd gratis Premium : $10,99/maand per gebruiker

: $10,99/maand per gebruiker Zakelijk : $24,99/maand per gebruiker

: $24,99/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op voor prijzen

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Asana beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (9.500+ beoordelingen)

: 4.3/5 (9.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (12.000+ beoordelingen)

3. Rodeo Drive

Via: Rodeo Rodeo Drive heeft veel van de standaardfuncties die je verwacht in een projectmanagementplatform. Het helpt je bij te houden hoeveel tijd je aan taken hebt besteed en laat je zien hoe je project er budgettair voor staat. Het stelt jou en je team ook in staat om gemakkelijk taakstatussen te beheren met een handige drag-and-drop functie.

Wat Rodeo Drive speciaal maakt is de aangepaste facturatie ondersteuning voor elk project en klant. Je kunt de facturatie fase voor fase opzetten en geldstromen schetsen. Bovendien kun je met de tool speciale tarieven en betalingsvoorwaarden voor verschillende klanten bijhouden!

Rodeo Drive beste eigenschappen

Real-time vergelijking van gebudgetteerde activiteiten en werkelijke uitgaven

Taakplanning met slepen en neerzetten in tijdlijnweergave

Aanpasbare facturen en facturering op basis van fasen

Geïntegreerd beheer van klant- en leverancierscontacten

Geavanceerde rapportagefunctiesbeheer van werklast Rodeo Drive beperkingen

Het gebruik van de capaciteitsplanningsfunctie kan een uitdaging zijn

Omdat het een relatief nieuw product is, zijn er nog enkele bugs aanwezig

Prijzen Rodeo Drive

Gratis

Achiever: $14.99/maand per gebruiker

Rodeo Drive beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (Onder 10 beoordelingen)

: 4.3/5 (Onder 10 beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (Minder dan 10 beoordelingen)

4. Maandag.nl

Via: Maandag.nl Iets meer klantgericht nodig? Monday.com maakt samenwerking met klanten gemakkelijk met gecontroleerde gasttoegang tot projecten. Het beschikt ook over mogelijkheden voor klantenrelatiebeheer (CRM) en contentmarketing . Het is een van de meest complete Scoro alternatieven op onze lijst, dankzij deze gezonde combinatie van functies!

Behandel je pijplijnen met functies voor lead- en contactbeheer en deal tracking, en gebruik gespecialiseerde sjablonen voor verkoop en CRM-workflows .

Het platform heeft een Kanban-bord voor een visuele weergave van de projectstatus, evenals geïntegreerde tools voor facturering en facturatie.

Het biedt duidelijke visuele tijdlijnen en Gantt-diagrammen om de voortgang van het project gemakkelijk te begrijpen, mijlpalen volgen om projecten op schema te houden en uitgaven bij te houden om binnen het budget te blijven.

Monday.com beste functies

Gecontroleerde toegang voor gasten en klanten

Ingebouwde CRM-mogelijkheden

Gebruiksvriendelijk visueel projectbeheer

Geïntegreerde facturerings- en factureringstools

Aanpasbare sjablonen voor verschillende branches

Monday.com beperkingen

De interface is niet helemaal intuïtief

Beperkte zoekmogelijkheden in vergelijking met andere software voor projectbeheer

maandag #### prijzen

Gratis

Basic : $8/maand per gebruiker

: $8/maand per gebruiker Standaard : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Pro : $16/maand per gebruiker

: $16/maand per gebruiker Onderneming: Neem contact op met verkoop

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Maandag.nl beoordelingen en recensies

G2 : 4.7/5 (8.500+ beoordelingen)

: 4.7/5 (8.500+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

5. Wrike

Via: Wrike Wrike gebruikt AI en machinaal leren om werkprocessen te stroomlijnen. Met de AI-aangedreven Work Intelligence suite kunt u projectrisico's voorspellen en beheren, het aanmaken van taken automatiseren en de samenwerking tussen teamleden verbeteren.

Daarnaast biedt het platform dynamische, interactieve Gantt-diagrammen die handig zijn voor het plannen en aanpassen van projecttijdlijnen. Je kunt zelfs chatten met teamleden en documenten rechtstreeks delen in de Gantt-diagramweergave.

Wrike heeft een indrukwekkende reeks van meer dan 400 integraties met productiviteitsapps. Voor degenen die het premium Pinnacle-plan gebruiken, zijn er ook speciale functies beschikbaar zoals het bijhouden van budgetten, facturering en facturatie. 🧾

Wrike beste functies

Work Intelligence-suite met AI en machine learning

Interactieve Gantt-diagrammen voor projectplanning

Budget tracking, facturering en facturatie functionaliteiten

400+ integraties

Wrike beperkingen

Geen chatfunctie

Beperkte rapportagemogelijkheden

Wrike prijzen

**Gratis

Team : $9.80/maand per gebruiker

: $9.80/maand per gebruiker Zakelijk : $24,80/maand per gebruiker

: $24,80/maand per gebruiker Onderneming : Neem contact op met verkoop

: Neem contact op met verkoop Pinnacle: Contact verkoop

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Wrike beoordelingen en recensies

G2 : 4.2/5 (3.000+ beoordelingen)

: 4.2/5 (3.000+ beoordelingen) Capterra: 4.3/5 (2.500+ beoordelingen)

6. Oneindigheid

Via: Oneindigheid Met Infinity, een veelzijdige en functierijke tool, kun je je werk organiseren zoals jij dat wilt. Kies uit verschillende weergaven zoals kolommen, tabellen en kalenders om je taken en projecten weer te geven.

Om snel aan de slag te kunnen, biedt Infinity meer dan 50 aanpasbare sjablonen voor verschillende werkscenario's.

Infinity is een van de vroege gebruikers van AI . Met Infinity AI krijgt u AI-gestuurde aanbevelingen om u te helpen bij het genereren van creatieve ideeën, het verbeteren van de besluitvorming en het verhogen van de productiviteit.

Als je team moeite heeft met het verzamelen van interne of externe informatie, begin dan met het verzamelen van gegevens met de aangepaste formulieren van Infinity. Hiermee kun je feedback verzamelen en ook ondersteunende documenten toevoegen. 📝

Infinity beste functies

Zeer aanpasbare workflows met sorteren, filteren en groeperen

AI-gestuurde aanbevelingen voor creatieve workflows

Aangepaste formulieren voor feedback en gegevensverzameling

Meer dan 50 aanpasbare sjablonen

Procesautomatisering

Infinity-beperkingen

Kan ingewikkeld zijn om te gebruiken

Automatiseringsmogelijkheden zijn beperkt

Prijzen van Infinity

Basis : $3,75/maand per gebruiker

: $3,75/maand per gebruiker Pro : $6/maand per gebruiker

: $6/maand per gebruiker Unlimited : $74/maand

: $74/maand Onderneming: Neem contact op voor offertes op maat

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Infinity beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (10+ beoordelingen)

: 4.6/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

7. Jira

Via: Atlassian Jira is oorspronkelijk gebouwd voor softwareontwikkeling en blinkt uit in Agile ontwikkeling en bug tracking . Het bevat functies zoals Scrum- en Kanban-borden voor verschillende projectbehoeften, stappenplannen voor planning in het grote geheel en een robuust rapportagesysteem met meer dan 15 soorten rapporten.

Dit biedt realtime inzichten, waardoor teams hun prioriteiten kunnen bijstellen en zich kunnen concentreren op wat belangrijk is.

Naast de kernfuncties kun je met Jira verschillende rollen toewijzen aan gebruikers, zoals ontwikkelaar, reporter en viewer, voor aangepaste toegang. Het beschikt ook over meer dan 3000 software-integraties in verschillende categorieën, waardoor het veelzijdig is en kan worden aangepast aan verschillende werkomgevingen.

Jira is onderdeel van het Atlassian ecosysteem en wordt geleverd met volledige toegang tot zijn werkbeheer software voor bedrijfsteams.

Jira beste eigenschappen

Agile ontwikkeling met Scrum- en Kanban-borden

Robuustprobleemopsporing* Uitgebreide roadmaps voor planning op grote schaal

3000+ integraties

Slimme toegangscontrole

Ondersteunt volledige toegang tot Jira Work Management

Jira beperkingen

De gebruikersinterface lijkt niet vriendelijk voor sommige gebruikers

De rapportagefuncties kunnen worden verbeterd om projecten te beheren

Jira prijzen

Gratis voor maximaal 10 gebruikers

voor maximaal 10 gebruikers Standaard : $8,15/maand per gebruiker

: $8,15/maand per gebruiker Premium : $16/maand per gebruiker

: $16/maand per gebruiker Enterprise: begint bij $141.000/jaar

begint bij $141.000/jaar Datacentrum: Vanaf $42.000/licentie

Jira beoordelingen en recensies

G2 : 4.3/5 (5.500+ beoordelingen)

: 4.3/5 (5.500+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (13.500+ beoordelingen)

bekijk deze_ *oplossingen voor operationeel beheer van IT* _!**_

8. Productief

Via: Productief Ondanks de naam is Productive veel meer dan een productiviteitsapp . Het is een one-stop-shop gericht op bureaus die hulp nodig hebben bij het beheren van alles van projecten en klantrelaties tot financiën en teamsamenwerking.

Wat het een goed afgerond Scoro-alternatief maakt, zijn de goed doordachte functionaliteiten om tijd bij te houden, taken te beheren, budgetten te beheren, facturen te versturen en zelfs bij te houden hoe goed je verkoopteam het doet. Productive biedt ook robuuste analyses die realtime inzicht geven in de prestaties van je agentschap. 📊

Met functies zoals samenwerken aan documenten en clientcommunicatie productive maakt beter teamwerk mogelijk en houdt iedereen, inclusief uw klanten, op de hoogte.

Productive beste eigenschappen

Geavanceerde mogelijkheden voor het bijhouden van budgetten en facturering

Uitgebreide inzichten in verkooptrechter

Oplossingen voor tijdregistratie, resourcetoewijzing en taakbeheer

Samenwerking bij documenten met real-time bewerking

Financiële rapportage en statistieken

Productieve beperkingen

Kan meer aanpassingsopties gebruiken

Mist goede e-mailintegratie

Productieve prijzen

Essential : $9/maand per gebruiker

: $9/maand per gebruiker Professioneel : $24/maand per gebruiker

: $24/maand per gebruiker Ultimate en Enterprise: Contact Productive

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Productive beoordelingen en recensies

G2 : 4.6/5 (30+ beoordelingen)

: 4.6/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (70+ beoordelingen)

9. Trello

Via: Trello Trello gebruikt een Kanban-stijl bord waar je kaarten kunt maken voor taken, en deze kaarten kunnen een schat aan informatie bevatten zoals taakopdrachten, vervaldatums en bestandsbijlagen.

Een van de opvallendste functies van Trello is "Butler", een automatiseringssysteem dat helpt om het handmatige werk in projecten te minimaliseren. Met een klik op een knop kan Butler een kaart verplaatsen, teamleden taggen en nog veel meer.

Trello biedt ook verschillende "Power-Ups" of plugins die je kunt toevoegen om de mogelijkheden van je prikbord te vergroten. Deze variëren van integraties met andere software zoals Slack en Jira tot functies zoals geavanceerde checklists en sneltoetsen.

Het platform heeft resource hubs om je te helpen de tool aan te passen voor verschillende gebruikssituaties, wat bijdraagt aan een kwaliteitsvolle gebruikerservaring. Maar het is meer een productiviteitsapp dan een speciale projectbeheertool.

Trello beste functies

Kanban-achtig bord voor taakbeheer

Automatiseringsmogelijkheden met Butler

Aanpasbare sjablonen

180+ software-integraties

Uitgebreide resource hub

Trello beperkingen

De interface kan moeilijk te begrijpen zijn

Sommige gebruikers vinden het niet geschikt voor complexe projecten

Trello prijzen*

Gratis

Standaard : $5/maand per gebruiker

: $5/maand per gebruiker Premium : $10/maand per gebruiker

: $10/maand per gebruiker Enterprise: Vanaf $17,50/maand per gebruiker

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

Trello beoordelingen en recensies

G2 : 4.4/5 (13.000+ beoordelingen)

: 4.4/5 (13.000+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (22.500+ beoordelingen)

10. ProofHub

Via: ProofHub ProofHub heeft standaardfuncties voor projectbeheer, maar het is vooral sterk in samenwerking, met tools zoals discussieborden en groepschats. Je kunt zelfs aankondigingen doen, mensen taggen en evenementen plannen op het platform! 📅

De software blinkt ook uit in rapportage en administratieve controle. Je krijgt gedetailleerde projectrapporten die de status, de vervaldatum en de prestaties van elk teamlid weergeven.

Misschien wil je het toegangsniveau aanpassen voor verschillende teamleden of mensen die geen ProofHub-account hebben uitnodigen als gast. Op deze manier heeft iedereen de juiste informatie voor contextuele communicatie en samenwerking.

Interessant is dat ProofHub een enigszins zeldzame vaste prijs biedt voor onbeperkte gebruikers.

ProofHub beste functies

Uitgebreide samenwerkingsfuncties

Handige projectrapporten

Verschillende projectweergaven

Aanpasbare administratieve besturingselementen

Snelle toegankelijkheidsopties

ProofHub beperkingen

Relatief zwakke controle over meldingen

Beperkte integraties

Prijzen van ProofHub

Essential : $45/maand

: $45/maand Ultimate Control: $89/maand

*Alle vermelde prijzen hebben betrekking op het jaarlijkse factureringsmodel

ProofHub beoordelingen en recensies

G2 : 4.5/5 (80+ beoordelingen)

: 4.5/5 (80+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (80+ beoordelingen)

Probeer projectbeheer met ClickUp: Een klik boven de rest

Heb je de perfecte vervanger voor Scoro gevonden? Hoewel het niet eenvoudig is om identieke producten te vinden, maken veel opties op onze lijst indruk met uitgebreide functiesets.

Als het niet klikte met Scoro, dan is ClickUp een veelzijdig en gebruiksvriendelijk platform boordevol functies voor teams van alle groottes. En het beste van alles: het gratis plan is behoorlijk uitgebreid, dus je kunt alle geweldige functies ontdekken zonder enige verplichtingen! Aanmelden nu; het is een klik waard! 🤩