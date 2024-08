10 beste interieurontwerp projectmanager software in 2024

Interieurontwerpbedrijven hebben gespecialiseerde behoeften die verder gaan dan algemeen projectmanagement. Om de deadlines van je interieurproject met succes te halen en indruk te maken op je clients, is het essentieel om tijdens het hele proces georganiseerd te blijven.

Dit omvat taken zoals het verkrijgen van goedkeuring van de client voor het ontwerpvoorstel voor je huis of kantoor en het effectief beheren van facturen en leveringen van meerdere leveranciers.

Projectmanagement software voor interieurontwerp kan helpen om al deze bewegende delen te beheren. Hier is waar je op moet letten bij het vergelijken van software voor interieurontwerp Tool voor projectmanagement en de 10 beste opties voor interieurontwerpers en teams voor interieurontwerp in 2024.

Wat is software voor projectmanagement voor interieurontwerp?

Projectmanagement software voor binnenhuisarchitecten is een hulpmiddel voor projectmanagement voor binnenhuisarchitecten. Het omvat Software voor projectmanagement functies, plus tools die specifiek helpen bij het beheer van het interieurontwerp.

De software helpt bij het beheren van meerdere ontwerpprojecten en houdt elk interieurontwerpteam van je bureau of bedrijf op dezelfde pagina. De beste platforms voor projectmanagement voor binnenhuisarchitectuur geven je een overzicht van een heel project, terwijl je ook kunt inzoomen op de sleutelelementen Resultaten om ervoor te zorgen dat dingen op tijd en in de juiste bestelling klaar zijn.

De best beoordeelde tools in 2024 bevatten ook kant-en-klare sjablonen en weergaven van projecten gericht op Belangrijke mijlpalen en vereisten in interieurontwerp, inclusief ontwerp Moodboards voorstellen aanmaken en werk voor externe leveranciers. Als je de beste software voor projectmanagement wilt, ben je op zoek naar een one-stop shop voor complexe interieurprojecten.

Wat moet je zoeken in software voor projectmanagement voor binnenhuisarchitectuur?

Het kiezen van de juiste software voor projectmanagement voor binnenhuisarchitectuur zal het resultaat van je ontwerpproject verbeteren. Naast het beheren van basistaken, moeten deze tools geïntegreerd zijn met je hele bedrijf en niet alleen de klantgerichte ontwerpaspecten ten goede komen, maar ook de samenwerking binnen de teams, het bijhouden en de deadlines:

Een gebruiksvriendelijke interface: Zoek een platform waar uw team gemakkelijk mee overweg kan, zodat ze zich kunnen concentreren op hun ontwerpwerk in plaats van te moeten worstelen met een nieuw softwaresysteem

Zoek een platform waar uw team gemakkelijk mee overweg kan, zodat ze zich kunnen concentreren op hun ontwerpwerk in plaats van te moeten worstelen met een nieuw softwaresysteem Een cloud-gebaseerd platform: Met gegevens in de cloud hebt u toegang tot uw ontwerpresultaten, projectplanningen en meer, zelfs tijdens bezoeken bij de klant thuis of op kantoor

Met gegevens in de cloud hebt u toegang tot uw ontwerpresultaten, projectplanningen en meer, zelfs tijdens bezoeken bij de klant thuis of op kantoor Integratie met boekhoudsoftware: Dankzij naadloze integratie met boekhoudsoftware kunt u kosten bijhouden zonder meerdere tools te hoeven gebruiken, zodat u al uw facturen en contracten van klanten en leveranciers op één plek kunt bewaren

Dankzij naadloze integratie met boekhoudsoftware kunt u kosten bijhouden zonder meerdere tools te hoeven gebruiken, zodat u al uw facturen en contracten van klanten en leveranciers op één plek kunt bewaren Ondersteuning voor externe gebruikers: De mogelijkheid om externe gebruikers uit te nodigen, zoals uw design client en externe leveranciers, zorgt ervoor dat iedereen gesynchroniseerd blijft

De mogelijkheid om externe gebruikers uit te nodigen, zoals uw design client en externe leveranciers, zorgt ervoor dat iedereen gesynchroniseerd blijft Flexibele prijzen: Verschillende abonnementen, waaronder aangepaste prijzen en een gratis abonnement, bieden flexibiliteit voor groeiende interieurontwerpbureaus en bureaus

Verschillende abonnementen, waaronder aangepaste prijzen en een gratis abonnement, bieden flexibiliteit voor groeiende interieurontwerpbureaus en bureaus Sjablonen voor projecten: Deze sjablonen, zoals sjablonen voor het inwerken van nieuwe klanten en factuursjablonen, versnellen het opstarten van nieuwe projecten en zorgen voor consistentie in meerdere projecten

Deze sjablonen, zoals sjablonen voor het inwerken van nieuwe klanten en factuursjablonen, versnellen het opstarten van nieuwe projecten en zorgen voor consistentie in meerdere projecten Sfeerborden voor ontwerp en het aanmaken van voorstellen: Deze tools helpen bij het visualiseren en presenteren van ideeën aan clients

De 10 beste interieursoftware voor gebruik in 2024

Om je te helpen de juiste tool voor projectmanagement te vinden voor je interieurontwerpbedrijf, hebben we deze lijst samengesteld met de beste softwaretools voor interieurontwerpers om te gebruiken in 2024.

Interieurontwerpers kunnen op de hoogte blijven van contacten, projecten en ideeën met ClickUp's 15+ weergaven

ClickUp is een alles-in-een Hulpmiddel voor productiviteit dat de werkstromen van uw bedrijf op één plaats groepeert. ClickUp projectmanagement oplossingen helpen teams met het plannen, bijhouden en samenwerken aan elk project. Met functies zoals Taak-taaksjablonen, Mindmaps en Dashboards biedt ClickUp een holistische weergave van de status van uw project en integreert het met meer dan 200 tools, waardoor u verzekerd bent van Teams voor interieurontwerp de digitale bronnen hebben die ze nodig hebben.

Individuele ontwerpers en gevestigde ontwerpbureaus kunnen hun voordeel doen met de software, en de ClickUp sjabloon voor interieurontwerp helpt uw teams snel op weg.

ClickUp beste functies

Genereer samenvattingen, conceptdocumenten, samenvattingen van vergaderingen aantekeningen, en meer met deskundige kunstmatige intelligentie(AI) hulpmiddelen* Beheer uw interieurontwerp werk op een Lijst, Gantt, Bord, en meer met een van ClickUp's 15+ aanpasbare weergaven

Samenwerken en afstemming opbouwen op uw ontwerpproject met uitgebreideSamenwerkingssoftware* Bekijk alles in één oogopslag en houd de voortgang gemakkelijk bij met aanpasbare dashboards

Integreer ClickUp naadloos met meer dan 1000 tools, waaronder Slack, Figma en apps voor cloud opslagruimte

ClickUp beperkingen

De interface kan overweldigend zijn door de uitgebreide functieset

Sommige gebruikers zeggen dat de mobiele app een deel van de functionaliteit van de desktop-app mist

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp AI is beschikbaar voor alle betaalde abonnementen voor de prijs van $5 per lid van de werkruimte en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. Monday.nl

Via Monday.nl Monday.com is veelzijdige software voor projectmanagement met functies die geschikt zijn voor interieurontwerpers. Of je nu eenvoudige of complexe projecten behandelt, met monday.com kun je ze efficiënt plannen, uitvoeren en bijhouden.

Interieurontwerpers kunnen eenvoudig taken toewijzen, instellingen maken voor tijdlijnen van projecten en de voortgang van hun team volgen. Het platform legt de nadruk op samenwerking, zodat de leden van het interieurontwerpteam goed kunnen samenwerken. Communicatiehulpmiddelen, zoals herinneringen per e-mail en goedkeuringsverzoeken voor projecten, besparen je team kostbare tijd.

Monday.com beste functies

Houd de voortgang van je team bij, stel tijdlijnen voor projecten in en beheer het werk van je team op één plek

Werk naadloos samen tussen teams en afdelingen om zichtbaarheid te krijgen in de voortgang van je ontwerpprojecten

Aanpasbare en flexibele opties gebruiken voor elk project, proces, afdeling of klant

Automatiseer routinetaken met onbeperkte automatiseringsrecepten, waaronder herinneringen per e-mail en goedkeuringsverzoeken voor projecten

Duidelijke weergave van lopende taken en projecten voor efficiënt projectmanagement

Monday.com limieten

De prijs kan duur zijn voor kleine teams en individuele gebruikers

Sommige gebruikers vinden dat het tijd kost om aan alle functies te wennen

Hoewel de software aanpasbaar is, vereist het aanpassen aan interieurdesign extra installaties

Monday.com prijzen

Free Forever

Basis: $8/maand voor 4 zetels

Standaard: $10/maand voor 3 zetels

Pro: $16/maand voor 3 zetels

Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (8.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

3. Ivy

Via Ivy Ivy is de eerste gespecialiseerde Software voor bedrijfsbeheer voor ontwerpers op onze lijst. De software is gericht op de behoeften van interieurontwerpers en biedt een reeks oplossingen voor projectmanagement om administratieve taken te stroomlijnen, zodat professionele interieurontwerpers moeiteloos projecten, documenten, betalingen en interacties met clients kunnen beheren. Ivy maakt het sourcen van producten, het maken van merkvoorstellen en facturen en het aanmaken van kamerborden eenvoudiger.

Ivy beste functies

Vind producten van je favoriete leveranciers en maak een aangepaste productcatalogus met de Ivy Product Clipper

Maak professionele voorstellen en facturen voor je interieurprojecten

Gebruik ruimteborden om uw interieurideeën tot leven te brengen door ze te creëren, uw visie te delen en relaties op te bouwen met uw clients

Zoek, factureer, koop en bijhoud alles op één plek, waardoor het projectmanagement proces voor interieurontwerpers gestroomlijnd wordt

Profiteer van de uitgebreide aangepaste functies om aan de unieke behoeften van interieurontwerpers te voldoen

ivy beperkingen ####

Gebruikers klagen over de beperkte integratie met andere tools

Sommige gebruikers vinden de software duurder dan andere beschikbare alternatieven

De gebruikersinterface is niet intuïtief genoeg voor sommige gebruikers

Ivy prijzen

Starter: $65/maand

Essentieel: $99/maand

Pro: $149/maand

Ivy beoordelingen en recensies

Capterra: 3.7/5 (20 beoordelingen)

4. Binair beheer

Via Binair beheer Binary Management (BM) is een andere projectmanagementtool voor de interieurontwerpindustrie en consolideert vier kernonderdelen van projectmanagement voor interieurontwerp: planning, kostenberekening, rapportage en bijhouden. BM helpt interieurontwerpers bij het zoeken naar producten, het maken van professionele voorstellen en het bijhouden van projectresultaten en biedt een voltooide oplossing voor het beheer van interieurzaken.

Binary Management beste functies

Genereer eenProjectontwerp kosten met gemak en nauwkeurigheid met de functie kostprijsberekening

Maak een gedetailleerd projectprogramma en betalingsschema en zorg zo voor efficiënt projectmanagement voor interieurontwerp met de planningstool

Bewaak de voortgang van de projectresultaten en profiteer van de kosten per op te leveren productTijdsregistratie met de tool voor bijhouden

Geniet van een duidelijke weergave van het project, de voortgang en de prestaties van de leden van het team met uitgebreide functies voor rapportage

Zorg voor efficiënt projectmanagement met functies die geschikt zijn voor de unieke behoeften van interieurontwerpbedrijven

Binaire beheerbeperkingen

De software heeft geen speciale mobiele app

De leercurve kan steil zijn voor gebruikers die net beginnen

Prijzen voor binair beheer

Professioneel: $10/maand per gebruiker

Business: $20/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Binary Management beoordelingen en recensies

Capterra: 5/5 (2 beoordelingen)

5. Verzamelen

Via Verzamelen Deze robuuste software voor projectmanagement van interieurontwerp voor middelgrote tot grote interieurontwerpteams richt zich op het centraliseren van communicatie, goedkeuringen van clients, bijhouden en documenteren. Met Gather kunnen interieurontwerpers inspiratie van internetbronnen clipsen, ideeën met anderen bespreken en ruimteontwerpen abonneren. Veel professionele design teams gebruiken Gather om projecten effectiever te beheren.

Gather beste functies

Centraliseer communicatie, specificaties, goedkeuringen van clients, bijhouden en documentatie

Kosten en budgetten beheren voor interieurprojecten, kamers en selecties

Deel en bespreek ideeën, meubels, materialen en projecten met uw team en klanten door realtime opmerkingen achter te laten

Objecten markeren als voorgesteld, besteld, verzonden, geïnstalleerd en meer voor eenvoudig bijhouden tijdens de levensduur van het project

Direct documenten en rapporten genereren en opslaan om te delen met clients, teams en aannemers

Limieten verzamelen

Sommige gebruikers vinden dat het tijd kost om alle functies te begrijpen en te gebruiken

De software is duur voor sommige klanten

Prijzen van Gather

Free Forever

Abonnement: Vanaf $70/maand voor 10 gebruikers

Verzamel beoordelingen en recensies

G2: 4.8/5 (47 beoordelingen)

Capterra: 4.9/5 (27 beoordelingen)

6. Indema

Via Indema Veel succesvolle ontwerpbureaus gebruiken Indema om uitdagingen zoals verspreide middelen en miscommunicatie aan te pakken. Het uniforme platform biedt tools om interieurontwerpers georganiseerd, productief en gesynchroniseerd te houden, waaronder Taakbeheer e-mail automatisering, productsourcing en geavanceerde visieborden. Dankzij cloud-toegankelijkheid kunnen interieurontwerpers hun bedrijven overal beheren.

Indema beste functies

Maak uw ontwerpbureau productiever, georganiseerder en synchroniseer met één platform

Geniet van een volledige weergave van uw bedrijf, inclusief taken, lopende ontwerpprojecten, financiële overzichten en facturen, met behulp van het dashboard

Maak schattingen die automatisch worden omgezet in facturen en bestellingen voor een snellere werkstroom

Importeer elk product van het web in Indema voor een meer gestroomlijnde ervaring met behulp van de browsergebaseerde clipper van de software

Profiteer van effectieve leadgeneratie enOnboarding van clients met geautomatiseerde e-mail workflows

Indema beperkingen

Integratiemogelijkheden met andere populaire tools zijn beperkt

Sommige gebruikers hebben vermeld dat ze betere mobiele toegang zouden willen hebben

De aanpassingsmogelijkheden voor specifieke projecten zijn beperkt

Indema prijzen

Solo: $19/maand

Pro: $39/maand

VIP: $49/maand

Indema beoordelingen en recensies

Capterra: 4.4/5 (5 beoordelingen)

7. Mydoma Studio

Via Mydoma Studio Deze interieurontwerp projectmanagement software heeft als doel om het business voor interieurontwerpers te vereenvoudigen door middel van tools die gebruikers helpen bij het organiseren van projecten en het beheren van Taken. Het creëren van moodboards en het automatiseren van accountprocessen helpt bij het stroomlijnen van het ontwerpproces. Met Mydoma Visualizer kunnen ontwerpers snel ontwerpen renderen en indruk maken op clients met 3D visualisaties, en de mobiele app is handig voor de interieurontwerper onderweg.

Mydoma Studio beste functies

Beheer ontwerpprojecten efficiënt met een volledig pakket tijdbesparende tools voor interieurontwerpers

Render interieurprojecten in enkele minuten en toon ontwerpen in 3D

Centraliseer alle projectgegevens, zodat clients en designers toegang hebben tot al hun projectdetails

Interieurontwerpers in staat stellen hun business te beheren op iOS- en Android-apparaten via de mobiele app

Deel projecten op in taken met de intuïtieve tool voor projectmanagement en stroomlijn zo het projectmanagementproces

Mydoma Studio limieten

Sommige gebruikers vinden de interface verouderd

De prijsstructuur is misschien niet geschikt voor alle bedrijven

De functies zijn niet zo robuust als sommige klanten zouden willen

Mydoma Studio prijzen

Starter: $49/maand

Professional: $69/maand

Professioneel team: $99/maand

Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Elk abonnement kan extra gebruikers bevatten voor $20 extra per gebruiker

Mydoma Studio beoordelingen en recensies

Capterra: 4.2/5 (79 beoordelingen)

8. Studio ontwerper

Via Studio ontwerper Studio Designer is een ander digitaal platform speciaal voor de interieurontwerpindustrie. De volledige functieset van de software stelt interieurontwerpers in staat om projecten van begin tot eind te beheren. Tools voor projectmanagement stellen ontwerpers in staat om alle items van een project voor te stellen, te bestellen en te factureren en Studio Capture biedt digitale sourcing van verschillende leveranciers. Het platform biedt tijdfacturering en gespecialiseerde accounting tools voor interieurontwerpers.

Studio Designer beste functies

Alle items van een project voorstellen, bestellen en factureren; teamactiviteiten bijhouden; en interieurprojecten van begin tot eind beheren

Digitaal items inkopen bij verschillende leveranciers, waardoor het projectmanagement proces gestroomlijnd wordt

Efficiënt bijhouden en factureren aan clients voor de tijd die je besteedt aan ontwerpprojecten

Gebruik het client portal om samen te werken en betalingen van klanten te accepteren

Beheer je financiën met geïntegreerde accounting tools speciaal voor interieurontwerpers

Genereer onbeperkte rapportages over financiën en projecten om inzicht te krijgen in het projectmanagementproces voor interieurontwerpers

Studio Designer limieten

De leercurve kan complex zijn voor nieuwe gebruikers

Sommige gebruikers vinden het platform te duur

Sommige klanten klagen dat de interface onhandig of verouderd is

Studio Designer prijzen

Basis: $54/maand

Professioneel: $72/maand

Studio Designer beoordelingen en recensies

Capterra: 3/5 (2 beoordelingen)

9. Ontwerpmanager

Via Ontwerpmanager Design Manager is geavanceerde interieurontwerpsoftware voor individuele interieurontwerpers en grote interieurontwerpbureaus.

De software biedt een uitgebreide reeks tools voor projectmanagement, inkoop, boekhouding en meer. Via het klantenportaal kunnen gebruikers digitaal offertes en facturen versturen. Geavanceerde functies helpen grote bedrijven projecten vooruit te helpen, waaronder modules voor voorraadbeheer, gegevensverzameling en showrooms.

Design Manager beste functies

Ontwerpprojecten organiseren met toonaangevende specificatietools en nauwkeurige tijdfacturering bijhouden

Het innen van aanbetalingen, voorschotten en betalingen van clients vergemakkelijken en deze naadloos integreren in de boekhouding op bedrijfsniveau

Problemen oplossen, de status bijhouden en complexe meerstappen bestellingen voor aangepast werk beheren

Aangepaste rapportages genereren om inzicht te krijgen in ontwerpprojecten en bedrijfsgegevens

Voorstellen en facturen digitaal naar clients sturen en betalingen direct innen, voor een soepel projectmanagement

Geniet van geavanceerde functies, waaronder modules voor voorraadbeheer, gegevensverzameling, verkooppunten en showrooms

Design Manager limieten

Sommige gebruikers vinden de interface verouderd

De software instellen en begrijpen kan een uitdaging zijn

Sommige gebruikers vinden de software duurder dan vergelijkbare opties

prijzen van #### Design Manager

Abonnement: $65/maand per gebruiker

Design Manager beoordelingen en recensies

G2: 2.8/5 (5 beoordelingen)

10. Plaky

Via Plak Plaky is taakbeheersoftware voor eenvoudige visuele projectmanagement. Het platform stelt gebruikers in staat om projecten te beheren, samen te werken met teamleden en statusrapporten te ontvangen met één enkele klik. Met onbeperkte projecten is Plaky ook een uitstekende tool voor projectmanagement voor grote bedrijven.

Plaky beste functies

Houd to-dos bij, wijs teamgenoten toe en voeg aangepaste informatie toe aan taken met de functies voor projectmanagement

Nodig teamgenoten uit om samen te werken, bespreek werk binnen taken en ontvang notificaties voor updates en vermeldingen

Weergave van alle statussen van taken in één oogopslag en taken filteren op verschillende criteria via meerdere visualisatieopties

Overal zorgen voor continue projectmanagement functies met de Plaky mobiele app

Plaky beperkingen

Sommige gebruikers vinden de functies voor samenwerking te eenvoudig

Beperkte integratieopties en automatisering functies weerhouden sommige klanten

Sommige functies van de desktop-app ontbreken in de mobiele app

Scherpe prijzen

Free Forever

Pro: $3,99/maand per gebruiker

Enterprise: $8,99/maand per gebruiker

Plaky beoordelingen en recensies

Capterra: 5/5 (1 beoordelingen)

Beheer al uw projecten in ClickUp

De beste projectmanagement software voor interieurontwerp stelt je in staat om alle bewegende delen van je ontwerpproject met gemak te beheren. Of je nu residentieel of commercieel ontwerpt, deze platforms elimineren de stress van het bijhouden van tientallen mijlpalen en deliverables en maken alles, van moodboards tot het verkrijgen van goedkeuring van de client, tot een fluitje van een cent.

Als je op zoek bent naar projectmanagement voor interieurontwerp dat in je hele bedrijfsvoering past, ClickUp proberen vandaag nog uit. De uitgebreide lijst met functies stroomlijnt alle aspecten van uw bedrijf, inclusief interne communicatie en samenwerking, en optimaliseert de werkstromen en processen van uw hele organisatie in één gebruiksvriendelijk platform.