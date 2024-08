10 Beste marketingbeheersoftware voor kleine bedrijven in 2024

Veel marketingsoftwareplatforms richten zich op specifieke aspecten van uw marketingstrategie, zoals tools voor inkomende marketing om meer verkeer te genereren of outbound marketingsoftware om meer leads om te zetten in verkoop.

Een volledige oplossing voor marketingmanagement gaat nog verder en biedt u een uitgebreide manier om bovenop uw marketingplannen te blijven zitten, uw verkeer en leads te beheren, de ROI van uw campagnes bij te houden en zelfs het projectmanagement van de planning en uitvoering van uw campagnes uit te voeren.

Als u een klein bedrijf bent dat worstelt met alle bewegende delen van uw overkoepelende marketingstrategie, is het tijd om te integreren marketingbeheersoftware in uw activiteiten. Maar het kiezen van de juiste tool is belangrijk. In dit artikel verkennen we de beste marketingsoftware voor kleine bedrijven (en wat je moet zoeken in de marketingsoftware die je kiest).

Wat is marketingbeheersoftware voor kleine bedrijven?

Met marketingbeheersoftware kunt u zich concentreren op de sleutelgebieden waar uw tijd en vaardigheden nodig zijn, terwijl u alle monotone (maar belangrijke) taken stroomlijnt die op de achtergrond moeten gebeuren.

Er zijn drie soorten marketing management software gericht op de drie pijlers van de moderne marketingstrategie:

Marketing workstroom tools , zoals platforms voor het bouwen, ontwikkelen en plannen van e-mailcampagnes

, zoals platforms voor het bouwen, ontwikkelen en plannen van e-mailcampagnes Marketinginformatieplatforms , zoalsanalytische tools die gegevens verzamelen en analyseren om u bruikbare inzichten te geven op sleutelgebieden zoals consumententrends en het gedrag van websitebezoekers

, zoalsanalytische tools die gegevens verzamelen en analyseren om u bruikbare inzichten te geven op sleutelgebieden zoals consumententrends en het gedrag van websitebezoekers Tools voor marketingautomatisering die terugkerende taken en triggers stroomlijnen en automatiseren

Deze software stelt gebruikers in staat om toezicht te houden op marketingcampagnes en de middelen en tijd van hun kleine business te maximaliseren. En sommige van de beste marketingbeheersoftware combineert alle drie de bovenstaande categorieën in een allesomvattend platform, zodat je talloze marketingcampagnes kunt bijhouden en beheren marketing KPI's en activiteiten op één plek:

Marketinggegevens verzamelen en gegevens analyseren

Relatiebeheer (CRM), inclusief leadgeneratie, lead scoring en lead nurturing

Het plannen, bouwen en activeren van specifieke marketingcampagnes, inclusief branding, content aanmaken en goedkeuring krijgen van belanghebbenden

Samenwerking tussen teams zodat marketing niet in een silo leeft, maar zichtbaar en geïntegreerd is in het hele bedrijf

Wat moet u zoeken in marketingbeheersoftware voor kleine bedrijven?

Door de juiste marketingmanagementsoftware voor uw kleine bedrijf te kiezen, kunt u uw marketingteam zo efficiënt mogelijk laten werken, maar elk klein bedrijf heeft unieke behoeften en budgetten. Hier zijn enkele dingen die je in gedachten moet houden terwijl je de opties bekijkt:

Marketingautomatisering: Tools voor marketingautomatisering maken campagnes in sociale media en automatisering van e-mailmarketing mogelijk

Tools voor marketingautomatisering maken campagnes in sociale media en automatisering van e-mailmarketing mogelijk Uitgebreide functies: Een goed platform biedt een mix van digitale marketing- en e-mailmarketingtools en functies van een social media managementplatform

Een goed platform biedt een mix van digitale marketing- en e-mailmarketingtools en functies van een social media managementplatform CRM-integratie: Een goede CRM resulteert in meer verkoop. Zorg ervoor dat de software goed integreert metCRM-tools om het volledige klanttraject bij te houden

Een goede CRM resulteert in meer verkoop. Zorg ervoor dat de software goed integreert metCRM-tools om het volledige klanttraject bij te houden Analytics: Integratie met Google Analytics en andere analytics tools meet nauwkeurig de marketingprestaties en biedt nuttige inzichten

Integratie met Google Analytics en andere analytics tools meet nauwkeurig de marketingprestaties en biedt nuttige inzichten Sociale mediamarketing: Een goed social media management stelt gebruikers in staat om social media posts in te plannen, meerdere social media kanalen te beheren en te communiceren met potentiële klanten

Een goed social media management stelt gebruikers in staat om social media posts in te plannen, meerdere social media kanalen te beheren en te communiceren met potentiële klanten Gratis versie of proefversie: Veel aanbieders van marketingsoftware bieden een gratis abonnement of een proefversie met beperkte functies, zodat u de tool kunt testen voordat u uw marketingbudget aanspreekt

De 10 beste marketingbeheersoftware voor kleine bedrijven in 2024

Om het gemakkelijker te maken, hebben we een lijst samengesteld van de beste marketing software voor kleine bedrijven in 2024 software voor automatisering en marketingbeheersoftware in 2024. Elke optie werkt geweldig voor kleine bedrijven, maar de meeste van deze producten zijn ook gemakkelijk schaalbaar naarmate je bedrijf groeit.

Behandel marketingprojecten en dagelijkse to-dos in 15+ weergaven in ClickUp

In tegenstelling tot sommige software die zich richt op slechts één gebied van uw marketingstrategie, ClickUp marketing is een alles-in-één productiviteitssuite die het allemaal doet.

Moet uw team marketingideeën brainstormen en die brainstorm vervolgens omzetten in uitvoerbare taken met deadlines en toegewezen personen? ClickUp's Whiteboard doet precies dat.

Heb je weinig tijd? Een grote selectie sjablonen voor marketing en bedrijfsvoering, waaronder de ClickUp sjabloon voor marketingcampagnebeheer brengt u snel van idee tot uitvoering.

Heeft u te maken met knelpunten bij een dringende inkomende campagne? Met ClickUp kunt u elke mijlpaal van een project visualiseren en er actie op ondernemen met slechts een paar klikken, of u nu houdt van een eenvoudige checklist of een complexer Kanban-bord of grafiek.

Omdat ClickUp meer is dan alleen een marketingplatform, maar ook een uitgebreid platform voor projectmanagement, houdt het zelfs de meest complexe marketingplannen op het juiste spoor en helpt het u jongleren met elk project, elk lid van het team en elke deliverable die u nodig hebt.

ClickUp beste functies

Brainstorm, plan en voer marketingprogramma's uit met uitgebreide functies voor projectmanagement

Middelen voor uw marketingcampagnes efficiënt toewijzen en beheren met functies voor middelenbeheer

Uw marketingcampagnes en het aanmaken van content snel bijhouden met deskundige kunstmatige intelligentie (AI)-tools

Volg en analyseer de voortgang van uw marketingcampagnes met de functies voor resourcebeheermarketingdoelen met visuele dashboards

Werk eenvoudig samen door in realtime samen te werken en teamleden op dezelfde pagina te houden

ClickUp beperkingen

Sommige gebruikers vinden de interface overweldigend vanwege de vele functies

Sommige klanten zeggen dat de mobiele app niet de volledige functionaliteit van de desktop-app biedt

ClickUp prijzen

Free Forever

Unlimited: $7/maand per gebruiker

Business: $12/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op voor prijzen

ClickUp AI is beschikbaar voor alle betaalde abonnementen voor de prijs van $5 per lid van de werkruimte en interne gast per maand

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (2.000+ beoordelingen)

2. HubSpot

Via Asana Asana is marketingbeheersoftware die de samenwerking verbetert en de resultaten van campagnes verbetert. Het bedrijf heeft als doel marketingteams te helpen duidelijke doelen te stellen en deze onmiddellijk te vergaderen. Asana biedt tools om campagnegegevens, werklasten en handoffs bij te houden in één platform en de software integreert met meer dan 270 apps, waardoor marketingtools naadloos samenwerken.

Asana beste functies

Verbeter de samenwerking en versnel de campagneproductie, zodat teams beter samenwerken

Verbind marketingcampagnes met overkoepelende doelen van het bedrijf, zodat teams zich kunnen concentreren op werk dat inkomsten genereert

Verenig marketeers rond gemeenschappelijke doelen en houd de voortgang van initiatieven bij in een centrale hub

Integreer met meer dan 270 apps, zodat marketeers naadloos toegang hebben tot informatie in meerdere producten

Asana beperkingen

Gebruikers vinden de functie van de mobiele app limiet, vooral op kleinere schermen

Sommige klanten vinden de onmogelijkheid om meerdere gebruikers aan een taak toe te wijzen frustrerend

Functies voor tijdsregistratie zijn niet beschikbaar op alle prijsniveaus

Prijzen voor Asana

Free Forever

Premium: $10,99/maand per gebruiker

Business: $24,99/maand per gebruiker

Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Beoordelingen en recensies over Asana

G2: 4,3/5 (9.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (12.000+ beoordelingen)

4. Monday.nl

Via maandag.nl Hoewel Monday.com zichzelf aanprijst als een platform voor "werkbeheer", biedt het unieke tools voor marketing- en creatieve teams die helpen bij elke stap van het marketingproces. De software biedt functies voor activabeheer, campagne bijhouden, content kalender en strategische planning.

Je kunt het zelfs gebruiken voor het instellen en bijhouden van doelen en het meten van de impact van de marketinginspanningen van je team. De software integreert ook met tools zoals Supermetrics, Google Ads en HubSpot, waardoor je verzekerd bent van een allesomvattende marketingoplossing.

Monday.com beste functies

Stroomlijn en optimaliseer marketing werkprocessen van idee tot levering voor maximale efficiëntie

Efficiënt content en ontwerpaanvragen beheren via een gecentraliseerd systeem

Marketing gebeurtenissen naadloos organiseren en beheren

Campagnes visueel abonneren en bijhouden met Gantt grafieken

Monday.com limieten

Sommige gebruikers zeggen dat het platform traag kan laden

Een aantal gebruikers vindt de leercurve te steil

Sommige klanten hebben niet de integraties kunnen vinden die ze nodig hadden

Monday.com prijzen

Free Forever

Basis: $8/maand voor vier zetels

Standaard: $10/maand voor drie zetels

Pro: $16/maand voor drie zetels

Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Monday.com beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (8.000+ beoordelingen)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ beoordelingen)

5. Microsoft 365

Via Microsoft 365 Microsoft heeft het Microsoft Dynamics 365-platform ontworpen om de bedrijfsefficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen. Het platform biedt een gekoppelde omgeving waarin mensen, gegevens en taken met elkaar verbonden zijn en biedt oplossingen op maat voor de integratie van verkoop en marketing.

Microsoft Dynamics 365 helpt gebruikers inzicht te krijgen in de behoeften van klanten, versnelt leadconversies en stemt marketingstrategieën af op de taken van het team. Het platform biedt ook AI om de productiviteit te verbeteren.

Microsoft Dynamics 365 beste functies

Stap vol vertrouwen over naar de cloud en verhoog de productiviteit met snelle AI-implementatie

Werk samen door uw hele bedrijf met elkaar te verbinden via Dynamics 365-toepassingen

Vergroot zichtbaarheid in klantbehoeften om klanten sneller door de verkooppijplijn te leiden

Campagneprestaties analyseren en optimaliseren met integraties zoals Supermetrics en Google Ads

Microsoft Dynamics 365 limieten

Sommige delen van de gebruikersinterface zijn niet intuïtief genoeg

De software worstelt soms met de prestaties bij het verwerken van grote datasets

Sommige gebruikers geven de voorkeur aan verbeterde aanpassingsmogelijkheden

Prijzen van Microsoft Dynamics 365

Essentials: $70/maand per gebruiker

Premium: $100/maand per gebruiker

Microsoft Dynamics 365 beoordelingen en recensies

G2: 3.8/5 (500+ beoordelingen)

Capterra: 4.4/5 (5.000+ beoordelingen)

6. Mailchimp

Via Brevo Brevo is een alles-in-één platform dat marketingcampagnes automatiseert via kanalen zoals e-mail, sms, WhatsApp en chatten. Brevo is een marketingplatform met veel functies waarmee gebruikers slimme campagnes kunnen maken, leads kunnen bijhouden en helpen bij het sluiten van verkopen, en de e-mailservice voor transacties leidt tot een snellere postbezorging.

Brevo beste functies

Gebruik slimme campagnes om relaties op te bouwen en marketingcampagnes te automatiseren via kanalen zoals e-mail, sms, WhatsApp en chatten

Communiceer direct met klanten via de functie voor realtime chatten

Integreer met meer dan 150 toonaangevende digitale marketingtools, waaronder CRM, content management systemen en e-commerce

Brevo limieten

Sommige gebruikers vinden de prestaties traag, vooral bij het maken van campagnes

Sommige klanten vinden probleemoplossing moeilijk met Simple Mail Transfer Protocol

Brevo prijzen

Free Forever

Starter: $25/maand

Business: $65/maand

Brevo Plus: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Brevo beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (600+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (1000+ beoordelingen)

8. BuzzSumo

Via Buzzsumo BuzzSumo is een marketingtool die gebruikers inzicht geeft in vermeldingen in de media en ideeën voor content, zodat ze verbinding kunnen maken met meer dan 700.000 journalisten. Met functies zoals het ontdekken van content, onderzoek en monitoring zijn pitches relevant en op het juiste moment. De tool laat gebruikers snel content identificeren die goed presteert in specifieke niches en richt zich uniek op content marketing projecten .

BuzzSumo beste functies

Miljarden artikelen en berichten indexeren, waardoor een diepgaande analyse van content en digitale marketingstrategieën mogelijk is

Identificeer de juiste beïnvloeders voor uw merk, verbeter het genereren van leads en de betrokkenheid bij sociale media

Verkrijg snelle inzichten en toegang tot gegevens rechtstreeks vanuit uw browser via de extensie voor Chrome

Gebruik aangepaste integratie om de mogelijkheden voor marketingautomatisering te verbeteren via de krachtige programmeerinterface van het platform

BuzzSumo limieten

Sommige gebruikers vinden de gratis versie te beperkt

Net als andere SEO en content onderzoekstools kan de leercurve van Buzzsumo frustrerend zijn voor nieuwe gebruikers

Sommige gebruikers vinden de software duur voor particulieren en kleine bedrijven

BuzzSumo prijzen

Content aanmaken: $199/maand voor 1 gebruiker

PR & Communicatie: $299/maand voor vijf gebruikers

Suite: $499/maand voor 10 gebruikers

Enterprise: $999/maand voor 30 gebruikers

BuzzSumo beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (100+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (100+ beoordelingen)

9. Jira

Via Atlassian Jira van Atlassian is toonaangevende software voor het bijhouden van projecten voor verschillende bedrijfsonderdelen, waaronder marketing en softwareontwikkeling. De software biedt functies voor werkbeheer, rapportage en automatisering. Jira integreert met meer dan 3000 tools in het ecosysteem van Atlassian, wat eindeloze mogelijkheden biedt voor uitbreiding van functies.

Jira beste functies

Deel grote ideeën op in behapbare brokken in teams met behulp van user stories, problemen en taken

Start met kant-en-klare sjablonen, zoals Scrum, Kanban, bug bijhouden en DevOps

Uw werkstroom aanpassen aan de behoeften van uw team, zodat u eenvoudig kunt beginnen en indien nodig complexer kunt worden

Profiteren van de schaalbaarheid van Jira van kleine bedrijven tot grote ondernemingen, zodat groeiende teams zonder wrijving kunnen schalen

Jira beperkingen

Sommige gebruikers vinden de software moeilijk te navigeren of te configureren voor hun behoeften

Gebruikers vinden de vele functies en aanpassingsmogelijkheden misschien overweldigend

Sommige klanten klagen over trage prestaties bij grote projecten of Instances

Jira prijzen

Projecten: Begint bij $10/maand voor 10 gebruikers

Ontwikkeling: Begint bij $20/maand voor 10 gebruikers

Servicedesk: $20/maand voor 10 gebruikers

Jira beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (5.000+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (13.000+ beoordelingen)

10. Creatio

Via Creatio Marketing Creatio is een omnichannel verkoop- en marketingoplossing die customer journeys verbetert en marketeers in staat stelt om beter met klanten om te gaan. De software heeft verschillende functies om de workflows voor leadgeneratie en de effectiviteit van digitale advertenties te verbeteren. Met leadbeheer, campagnebeheer en gebeurtenisbeheer biedt Marketing Creatio een uitgebreide oplossing voor marketingteams.

Creatio beste functies

Automatiseer marketingworkflows en bouw applicaties zonder code via Creatio's no-code platform

Creëer marketingcampagnes en beheer leads met Creatio's ingebouwde automatisering functies

Betere leadgeneratie en verbeterde marketingstrategieën dankzij geautomatiseerde verkoopprocessen

Automatiseer klantenservice-workflows voor kleine bedrijven en grote ondernemingen via meerdere kanalen

Creatio beperkingen

Gebruikers vinden Creatio mogelijk te duur

Sommige gebruikers melden uitdagingen bij het aanpassen van processen en workflows

Gebruikers die geavanceerde rapportage en analyses willen, vinden dat het product tekortschiet

Prijzen van Creatio

Groei: $25/maand per gebruiker

Enterprise: $55/maand per gebruiker

Unlimited: $85/maand per gebruiker

Creatio beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

Capterra: 4.8/5 (19 beoordelingen)

Verbeter uw marketinginspanningen vandaag nog

Zoals u kunt zien, richten sommige marketing management softwareplatforms zich op één specifiek onderdeel van uw marketingstrategie, zoals e-mail automatiseringstools. En dan zijn er nog uitgebreidere oplossingen die het allemaal doen. In veel gevallen is er geen verschil in prijs tussen de twee.

De beste keuze voor jou hangt af van de vraag of je het prettig vindt om verschillende tools te gebruiken en verschillende platforms te leren voor elk afzonderlijk onderdeel van je marketing.

Voor een alles-in-één marketingbeheerplatform, dat ook integreert met afzonderlijke tools, als je die nog wilt gebruiken, clickUp vandaag nog proberen ! Het gaat verder dan alleen marketingbeheer en laat uw team samenwerken, communiceren en uw doelen voor kleine bedrijven in de hele organisatie uitvoeren.