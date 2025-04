10 beste whiteboard software voor Mac in 2025

Elk groot idee begint op een stuk gekreukt papier, alleen is het onhandig.

De meesten van ons denken visueel. Whiteboards helpen je om te oefenen met "laten zien, niet vertellen" Ze helpen je om een idee uit te drukken in diagrammen en vormen in plaats van grote stukken tekst.

Dit is waar whiteboards voor Mac geweldig zijn als je een Apple gebruiker bent - ze bieden het canvas en het gemak van een fysiek notitieblok of whiteboard. Maar ze bieden ook de voordelen van moderne samenwerking.

Of je nu een workshop op afstand geeft met je team om een specifiek probleem op te lossen of statusupdates krijgt tijdens een dagelijks stand-upgesprek, digitale whiteboards maken echt deel uit van de moderne toolkit voor werken op afstand.

In deze post bespreken we de top 10 Whiteboard tools voor Mac om jou en je team te helpen samen te werken en te winnen.

**Wat is een Whiteboard-software voor Mac?

Whiteboard software voor Mac is een programma waarmee je team kan brainstormen, mindmaps kan maken en projectideeën kan delen op een digitaal whiteboard.

Hier zijn enkele toepassingen van een whiteboard app voor Mac:

Vergemakkelijkt vergaderingen en real-time samenwerking tussen leden van het team op hun Apple apparaten

Werkt als een virtuele vervanging voor fysieke whiteboards, vooral als je een team op afstand hebt

Plan en organiseer projectideeën onder teamleden

**Wat moet je zoeken in whiteboardsoftware voor de Mac?

Hier zijn dingen die je moet zoeken in top Whiteboard-software in 2024:

Teams kunnen tegelijkertijd aantekeningen maken op digitale whiteboards Grafieken en kaarten tekenen en ideeën delen tijdens presentaties zonder vertraging Toegangsbeheer om te bepalen wie wat mag zien en bewerken op het whiteboard Verbinding maken met andere tools die je team al gebruikt In realtime chatten terwijl je een whiteboard gebruikt: superhandig voor discussies Sla je whiteboards op na je vergadering voor toekomstig gebruik De meeste whiteboard tools bieden flexibele prijzen, dus je kunt er een vinden die binnen je budget past

De 10 beste whiteboardsoftware voor Mac voor gebruik in 2024

We hebben zorgvuldig tien toonaangevende whiteboardtools voor Mac-gebruikers in 2024 samengesteld, waarbij we rekening hebben gehouden met de uitgebreide functies die ze bieden, de beoordelingen van klanten en hun concurrentiepositie als alternatieven voor andere tools op de markt.

Dit zijn de tools die onze lijst hebben gehaald:

1. ClickUp

Gebruik ClickUp Whiteboards om taken toe te wijzen, toegewezen personen te taggen en alles wat nodig is om uw volgende samenwerking van start te laten gaan ClickUp Whiteboards is een virtueel samenwerkingsplatform dat moderne teams in staat stelt ideeën om te zetten in gecoördineerde acties, allemaal binnen een uniforme werkruimte.

ClickUp biedt een breed bereik aan uitgangspunten voor whiteboard sjablonen . Ben je de voor- en nadelen van een idee aan het uittekenen? Een organigram maken? ClickUp heeft sjablonen voor deze en nog veel meer.

ClickUp beste functies:

Whiteboards: ClickUp Whiteboards stelt u in staat om uzelf creatief uit te drukken door doodles te geven, te tekenen en ideeën op te doen op een oneindig canvas dat naadloos is geïntegreerd in uw werkstroom

ClickUp Whiteboards stelt u in staat om uzelf creatief uit te drukken door doodles te geven, te tekenen en ideeën op te doen op een oneindig canvas dat naadloos is geïntegreerd in uw werkstroom Samenwerkingsdetectie: ClickUp's geavanceerde samenwerkingsdetectie stelt uw team op afstand in staat om in realtime samen te werken. Het laat u weten wanneer leden van het team actief bezig zijn, zoals typen, een taak weergeven of documenten bewerken

ClickUp's geavanceerde samenwerkingsdetectie stelt uw team op afstand in staat om in realtime samen te werken. Het laat u weten wanneer leden van het team actief bezig zijn, zoals typen, een taak weergeven of documenten bewerken Opmaakopties: ClickUp biedt vele opmaakopties zoals vormen, tekst en afbeeldingen om uw content te stylen

ClickUp biedt vele opmaakopties zoals vormen, tekst en afbeeldingen om uw content te stylen Taken eenvoudig toevoegen: U kunt eenvoudig nieuwe of bestaande Taken aan het canvas toevoegen

U kunt eenvoudig nieuwe of bestaande Taken aan het canvas toevoegen Automatisch opslaan: Wijzigingen in uw werk worden automatisch opgeslagen

Wijzigingen in uw werk worden automatisch opgeslagen Mobiele versie: De mobiele ClickUp-taak app helpt u taken te beheren en efficiënter samen te werken terwijl u onderweg bent. Met het Quick Action-menu van de app kunt u taken en herinneringen aanmaken, commentaar geven op taken, tijd bijhouden of notificaties wissen met uw telefoon

De mobiele ClickUp-taak app helpt u taken te beheren en efficiënter samen te werken terwijl u onderweg bent. Met het Quick Action-menu van de app kunt u taken en herinneringen aanmaken, commentaar geven op taken, tijd bijhouden of notificaties wissen met uw telefoon Integraties: U kunt uw ClickUp Whiteboards integreren met meer dan 1000+ softwareservices

ClickUp limieten:

Leercurve: Uitgebreide functies kunnen beginners in verwarring brengen omdat de software moeilijk te navigeren is

ClickUp prijzen:

Free Forever : Gratis voor altijd

: Gratis voor altijd Unlimited : $7/maand per gebruiker

: $7/maand per gebruiker Business : $12/maand per gebruiker

: $12/maand per gebruiker Enterprise : Neem contact op voor prijzen

: Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar op alle betaalde abonnementen voor $5 per werkruimte

ClickUp beoordelingen en recensies:

G2: 4.7/5 (7000+ beoordelingen)

4.7/5 (7000+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3500+ beoordelingen)

2. Microsoft Whiteboard

via Whiteboard van Microsoft Microsoft Whiteboard is een tool die gebruikmaakt van de mogelijkheden van Microsoft 365 om u te helpen digitaal samen te werken. Maak uw vergaderingen effectiever en boeiender!

Microsoft Whiteboard beste functies:

Freeform Collaboration: Ideeën bedenken, creëren en visueel samenwerken

Ideeën bedenken, creëren en visueel samenwerken Diverse contentelementen: Geef uitdrukking aan ideeën door middel van tekst, afbeeldingen, plakbriefjes of aantekeningenrasters die scherp blijven op elk zoomniveau

Geef uitdrukking aan ideeën door middel van tekst, afbeeldingen, plakbriefjes of aantekeningenrasters die scherp blijven op elk zoomniveau Realtime samenwerking: Bewerk het canvas tegelijkertijd, ongeacht uw fysieke locatie

Bewerk het canvas tegelijkertijd, ongeacht uw fysieke locatie Integraties: Integreer je Whiteboard met andere tools in de Microsoft 365 suite

Integreer je Whiteboard met andere tools in de Microsoft 365 suite Toegankelijkheid: Toegang tot uw Whiteboard vanaf elke locatie met behulp van een Windows-apparaat of webapplicatie

Toegang tot uw Whiteboard vanaf elke locatie met behulp van een Windows-apparaat of webapplicatie Multi-invoer compatibiliteit: Whiteboard is ontworpen voor aanraak-, type- en peninvoer en komt tegemoet aan verschillende voorkeuren

Whiteboard is ontworpen voor aanraak-, type- en peninvoer en komt tegemoet aan verschillende voorkeuren Bibliotheek met sjablonen en vormen: Gebruik kant-en-klare sjablonen uit een uitgebreide bibliotheek met sjablonen en vormen

Microsoft Whiteboard limieten:

Microsoft afhankelijkheid: De Microsoft suite is nodig om Whiteboards te gebruiken

De Microsoft suite is nodig om Whiteboards te gebruiken Minder aanpassingsmogelijkheden: Whiteboard aanpassen is complex vanwege minder visuele opties

Microsoft Whiteboard prijzen:

Note: De volgende abonnementen dekken andere integraties omdat Microsoft Whiteboard deel uitmaakt van Microsoft 365:

Microsoft 365 Persoonlijk : $6,99/individu per maand

: $6,99/individu per maand Microsoft 365 Familie : $9,99 voor zes personen per maand

: $9,99 voor zes personen per maand Microsoft 365 Business Basic : $6,00/gebruiker maandelijks

: $6,00/gebruiker maandelijks Microsoft 365 Business Standard : $12,50/gebruiker per maand

: $12,50/gebruiker per maand Microsoft 365 Business Premium : $22,00/gebruiker per maand

: $22,00/gebruiker per maand Microsoft 365 Apps voor bedrijven: $8,25/gebruiker per maand

Microsoft Whiteboard beoordelingen en recensies:

G2: 4.1/5 (40+ beoordelingen)

4.1/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.2/5 (100+ beoordelingen)

3. Miro

via Miro Miro is een interactief whiteboard-programma voor Mac waarmee jij en je teams verbinding kunnen maken, samenwerken en creëren, ongeacht de werkomgeving.

Miro biedt integraties met programma's van derden met behulp van de Miro-werkplek . Miro is uw whiteboard-software als u wilt brainstormen en presentaties wilt maken met een traditionele whiteboard-uitstraling.

Miro beste functies:

Versatile Work Modes: Past zich aan verschillende werkscenario's aan en biedt op maat gemaakte oplossingen voor brainstormen diagrammen, vergaderingen, workshops, Scrum gebeurtenissen, in kaart brengen, onderzoek, ontwerp en strategische planning

Past zich aan verschillende werkscenario's aan en biedt op maat gemaakte oplossingen voor brainstormen diagrammen, vergaderingen, workshops, Scrum gebeurtenissen, in kaart brengen, onderzoek, ontwerp en strategische planning Mogelijkheden voor brainstormen: Tools en sjablonen, zoals plakbriefjes, afbeeldingen, mindmaps, video's en tekenmogelijkheden om u en uw team te helpen samen te brainstormen

Tools en sjablonen, zoals plakbriefjes, afbeeldingen, mindmaps, video's en tekenmogelijkheden om u en uw team te helpen samen te brainstormen Naadloze integratie met tools : 100+ integraties met populaire tools zoals Google Documenten, Jira en Zoom stellen u in staat verbinding te maken met uw favoriete apps, uw werkstroom te stroomlijnen en het schakelen tussen meerdere applicaties te verminderen

: 100+ integraties met populaire tools zoals Google Documenten, Jira en Zoom stellen u in staat verbinding te maken met uw favoriete apps, uw werkstroom te stroomlijnen en het schakelen tussen meerdere applicaties te verminderen Samenwerkend ontwerpen: Betrek belanghebbenden bij het ontwerpproces en zorg voor een gezamenlijke aanpak van ontwerp en besluitvorming

Miro limieten:

Beperkte gratis versie: Beperkte opties voor gratis gebruikers

Beperkte opties voor gratis gebruikers Kan geen sjablonen opslaan: Gebruikers kunnen geen aangepaste sjablonen maken en opslaan

Prijzen Miro:

Gratis

Starter : $8,00 per maand

: $8,00 per maand Business: $16.00 per maand

$16.00 per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Miro beoordelingen en recensies:

G2: 4.8/5 (5000+ beoordelingen)

4.8/5 (5000+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (1000+ beoordelingen)

4. Borden

via Kitestack Borden Boards is een aanpasbare Kanban organisator en planner ontworpen door Kitestack Software. Deze projectmanagement systeem integreert met uw werkstroom en helpt u uw voortgang eenvoudig te bewaken met de drag-and-drop tools.

Veel van de functies werken offline, wat uitstekend is; je kunt productief blijven, zelfs zonder verbinding met het internet.

Boards beste functies:

Flexibel Taakbeheer: Verzamel gedachten, ideeën en taken op een efficiënte manier. Plan je week, organiseer Taken of maak borden voor verschillende doeleinden

Verzamel gedachten, ideeën en taken op een efficiënte manier. Plan je week, organiseer Taken of maak borden voor verschillende doeleinden Werkstroom: Elk bord bestaat uit meerdere kaarten, die kunnen worden georganiseerd door er kaarten met taken, items op de lijst of aantekeningen in te maken

Elk bord bestaat uit meerdere kaarten, die kunnen worden georganiseerd door er kaarten met taken, items op de lijst of aantekeningen in te maken Gedetailleerde invoer van taken: Wijs een speciale omslagafbeelding, een koppeling en aantekeningen toe aan elke kaart met taken

Wijs een speciale omslagafbeelding, een koppeling en aantekeningen toe aan elke kaart met taken Slepen en neerzetten: Afbeeldingen, koppelingen en nieuwe invoer toevoegen met gebruiksvriendelijke UI

Afbeeldingen, koppelingen en nieuwe invoer toevoegen met gebruiksvriendelijke UI Offline-modus: Veiligheid van gegevens en offline toegankelijkheid zodat u offline kunt werken

Borden limieten:

Niet voor zware gebruikers: Niet geschikt voor zakelijk gebruik of gebruik door ondernemingen

Niet geschikt voor zakelijk gebruik of gebruik door ondernemingen Meer geschikt voor persoonlijk gebruik: Werkt het beste voor persoonlijke projecten

Boards prijzen:

Free Forever

Borden standaard : $29.99

: $29.99 Boards levenslang : $49.99

: $49.99 Boards uitgebreid : $39.99

: $39.99 Eenjarige functie-updates: $14.99

Beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

5. MioCreate

via MioCreate MioCreate is een online whiteboard-platform dat samenwerking en samenwerking vergemakkelijkt communicatie voor teams in verschillende sectoren.

Maak stroomdiagrammen, diagrammen, prototypes en meer; MioCreate helpt je om je werk te stroomlijnen en de creativiteit binnen je team te stimuleren.

MioCreate beste functies:

Gebruiksvriendelijke functies: Toegang tot 200 sjablonen en tekeningen, lijnen, potlood en vormgereedschappen

Toegang tot 200 sjablonen en tekeningen, lijnen, potlood en vormgereedschappen Stroomdiagrammen en diagrammen: Maak moeiteloos stroomdiagrammen, diagrammen en werkstromen met behulp van vooraf ingestelde vormen, symbolen en elementen

Maak moeiteloos stroomdiagrammen, diagrammen en werkstromen met behulp van vooraf ingestelde vormen, symbolen en elementen Online spraakvergaderingen: Tijdens online spraakvergaderingen kunnen de leden van uw team deelnemen aan discussies

MioCreate limieten:

Geen cloud opslagruimte voor gratis gebruikers

voor gratis gebruikers Alleen geschikt voor kleine projecten

MioCreate prijzen:

Gratis abonnement

Pro: $4,95 per maand

MioCreate beoordelingen en recensies:

G2: Niet genoeg beoordelingen

Niet genoeg beoordelingen Capterra: Niet genoeg beoordelingen

6. Leg alles uit Whiteboard

via Alles uitleggen Explain Everything Whiteboard biedt een alles-in-één oplossing voor boeiende tutorials, opdrachten en naadloze integratie met bestaande tools en systemen.

De beste functies van Explain Everything Whiteboard:

Interactieve presentaties: Maak boeiende, interactieve presentaties vanaf nul of importeer bestaande presentaties en voeg tekeningen en dia's toe om je publiek te boeien

Maak boeiende, interactieve presentaties vanaf nul of importeer bestaande presentaties en voeg tekeningen en dia's toe om je publiek te boeien Whiteboard video's en tutorials: Zet lesmateriaal om in snelle instructievideo's en tutorials, ideaal om direct te delen met uw team of clients

Zet lesmateriaal om in snelle instructievideo's en tutorials, ideaal om direct te delen met uw team of clients Samenwerkingsprojecten: Ondersteun samenwerkingsopdrachten voor projecten of huiswerk voor groepen

Ondersteun samenwerkingsopdrachten voor projecten of huiswerk voor groepen Flexibele integratie: Integreer het Learning Management System (LMS) of de MDM-tools (Mobile Device Management) van uw voorkeur

Leg alles uit Whiteboard limieten:

Geen workflow opties: Geen mogelijkheden voor projectmanagement voor het beheren van workflows, project items en Taken

Geen mogelijkheden voor projectmanagement voor het beheren van workflows, project items en Taken Niet compatibel met Apple TV

Prijzen van het Explain Everything Whiteboard:

Gratis

Teacher r: $34.99 per gebruiker per jaar

r: $34.99 per gebruiker per jaar Klas en school: $130 per docent en 30 studenten per jaar

Explain Everything Whiteboard beoordelingen en recensies:

G2: 4.4/5 (10+ beoordelingen)

4.4/5 (10+ beoordelingen) Capterra: 4.9/5 (5+ beoordelingen)

7. Lucidspark

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Lucidspark.jpg Sjablonen voor breakoutborden van Lucidspark /%img/

Via Lucidspark Lucidspark helpt u samen te werken, te brainstormen en uw ideeën vorm te geven in uitvoerbare abonnementen. Of u nu op afstand werkt of in een fysieke ruimte, het biedt enterprise-grade schaalbaarheid en functies voor veiligheid.

Lucidspark beste functies:

**Oneindig canvas waar teams kunnen brainstormen, verbindingen leggen en inzichten naar boven halen

Klaar voor de start: Uitgerust voor gebruik door ondernemingen, met veilige verbindingen, bescherming van gevoelige gegevens en schaalbaarheid om te voldoen aan de unieke behoeften van uw onderneming

Uitgerust voor gebruik door ondernemingen, met veilige verbindingen, bescherming van gevoelige gegevens en schaalbaarheid om te voldoen aan de unieke behoeften van uw onderneming Snelstart-sjablonen: Bereik van sjablonen, waaronder beslissingsbomen, 2×2 matrices, customer journey maps, routekaarten en meer om de creativiteit van uw team op gang te brengen

Lucidspark limieten:

Afhankelijkheid: Het is een uitdaging om je werk te delen met iemand buiten het platform

Het is een uitdaging om je werk te delen met iemand buiten het platform Geen functie voor bellen: Geen video- of audiogesprekken binnen de tool

Lucidspark prijzen:

Gratis

Individueel : $7,95 per maand

: $7,95 per maand Teams : $9/gebruiker per maand

: $9/gebruiker per maand Enterprise: Neem contact op met verkoop voor prijzen

Lucidspark beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (1500+ functies)

4.5/5 (1500+ functies) Capterra: 4.7/5 (300+ beoordelingen)

8. OmniGraffle

Via OmniGraffle OmniGraffle is een tool voor je team als je complexe ideeën effectief wilt overbrengen via visueel aantrekkelijke diagrammen, wireframes en vectorafbeeldingen.

De beste functies van OmniGraffle:

Versatile Diagramming: Maak gedetailleerde diagrammen die complexe informatie gemakkelijk te begrijpen maken

Maak gedetailleerde diagrammen die complexe informatie gemakkelijk te begrijpen maken Snel prototypen: Wireframes helpen u snel te verkennen ideeën en concepten met nauwkeurigheid

Wireframes helpen u snel te verkennen ideeën en concepten met nauwkeurigheid Professioneel ontwerp: Krachtige tools voor het ontwerpen van professionele vectorafbeeldingen

Krachtige tools voor het ontwerpen van professionele vectorafbeeldingen Compatibel met meerdere platforms: Beschikbaar op Mac, iPad en iPhone, voor samenwerking en continuïteit op verschillende apparaten

OmniGraffle limieten:

Duur: Hogere prijs in vergelijking met andere whiteboardtools voor de Mac

Hogere prijs in vergelijking met andere whiteboardtools voor de Mac Geen achterwaartse compatibiliteit

Prijzen van OmniGraffle:

Gratis proefversie

Betaling abonnement : $12.49 per maand

: $12.49 per maand Eenmalige betaling :

$149,99 voor standaardlicentie $249,99 voor Pro-licentie

:

OmniGraffle beoordelingen en recensies:

G2: 4.0/5 (100+ beoordelingen)

4.0/5 (100+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

9. Milanote

Via Milanote Milanote is een platform voor creatieve teams die op zoek zijn naar een gezamenlijke en georganiseerde werkruimte om creatieve projecten te verzamelen, te brainstormen en tot leven te brengen.

De beste functies van Milanote:

Comprehensive Creative Workruimte: Centrale plek om alle aspecten van uw creatieve project te verzamelen en organiseren

Centrale plek om alle aspecten van uw creatieve project te verzamelen en organiseren Veelzijdige moodboards: Rangschik uw inspiratie in moodboards, voeg aantekeningen toe, vraag feedback van clients en breng project Taken in kaart - alles binnen één werkruimte

Rangschik uw inspiratie in moodboards, voeg aantekeningen toe, vraag feedback van clients en breng project Taken in kaart - alles binnen één werkruimte Multifunctionele samenwerking: Samenwerkingsruimte voor ontwerpers, ontwikkelaars, projectmanagers en clients om naadloos samen te werken

Samenwerkingsruimte voor ontwerpers, ontwikkelaars, projectmanagers en clients om naadloos samen te werken Flexibele werkruimte: Geïntegreerde lijsten om nog te doen voor taken bijhouden en ondersteunt verschillende afbeeldingsformaten, waaronder JPG, PNG, GIF en SVG

Milanote beperkingen:

Geen offline toegang

Gebrek aan geavanceerde functies: Gebruikers rapporteren een gebrek aan geavanceerde functies en sjabloonopties

Milanote prijzen:

Gratis

Betalen per persoon : $9.99 maandelijks

: $9.99 maandelijks Upgrade uw team:$49.99 maandelijks (voor twee gebruikers- 10 gebruikers)

Milanote beoordelingen en recensies:

G2: 4.5/5 (40+ beoordelingen)

4.5/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (50+ beoordelingen)

10. Noembaarheid

Via Merkbaarheid Notability is een alles-in-één diagrammatische whiteboard-software voor Mac OS waarmee je aantekeningen kunt maken, aantekeningen in boeken kunt maken en je ideeën kunt visualiseren.

Notability biedt mogelijkheden voor aantekeningen maken, schetsen en presenteren en helpt je georganiseerd en papiervrij te werken.

Notability beste functies:

Veelzijdig aantekeningen maken: Noteer je gedachten, importeer en annoteer tekstboeken, synchroniseer aantekeningen met audio en laat je creativiteit de vrije loop door te schetsen met je Apple potlood

Noteer je gedachten, importeer en annoteer tekstboeken, synchroniseer aantekeningen met audio en laat je creativiteit de vrije loop door te schetsen met je Apple potlood Multimediatools: Maak aantekeningen met verschillende multimediatools, zoals een digitaal potlood, efemere markeerstift, tekst en audio

Maak aantekeningen met verschillende multimediatools, zoals een digitaal potlood, efemere markeerstift, tekst en audio Natuurlijk handschrift en schetsen: Notability biedt een levensecht digitaal potlood, fijn afgesteld voor een responsieve, precieze schrijfervaring

Notability biedt een levensecht digitaal potlood, fijn afgesteld voor een responsieve, precieze schrijfervaring Audio afspelen: In de afspeelmodus brengt het tikken op een willekeurige plek op uw aantekening de content van uw vergadering in realtime tot leven

In de afspeelmodus brengt het tikken op een willekeurige plek op uw aantekening de content van uw vergadering in realtime tot leven Importeren, annoteren en delen: Notability ondersteunt het importeren en annoteren van verschillende bestandstypen, waaronder PDF's, DOC's, PPT's, afbeeldingen en meer

Notability limieten:

Niet voor Enterprises: Beter geschikt voor hobbyisten of studenten dan voor ondernemingen

Beter geschikt voor hobbyisten of studenten dan voor ondernemingen Functies voor aantekeningen maken: Hoofdzakelijk voor aantekeningen maken

Hoofdzakelijk voor aantekeningen maken Ondersteunt geen donkere modus

Prijzen van Notability:

Gratis abonnement

Plus abonnement: $2,99/maand

Beoordelingen en recensies van Notability:

G2: 4.6/5 (40+ beoordelingen)

4.6/5 (40+ beoordelingen) Capterra: 4.7/5 (30+ beoordelingen)

Kies de juiste Whiteboard software voor Mac

Het is een hele uitdaging om de juiste whiteboardsoftware te vinden die je helpt een balans te vinden tussen creatieve ideeën en productiviteit. Er zijn talloze Whiteboard apps beschikbaar, maar de whiteboardsoftware van ClickUp springt eruit.

Met ClickUp is uw de gezamenlijke inspanningen van uw team en innovatieve ideeën kunnen naadloos overgaan in visueel verbluffende output. Vormen en objecten komen tot leven en je lijsten met taken veranderen in realtime taken en processen.

