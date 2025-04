10 beste RescueTime alternatieven voor tijdsregistratie in 2025

Tijd is als geld: Als je het wilt besparen, is de eerste stap begrijpen waar het naartoe gaat. En net zoals je met het bijhouden van budgetten kunt bepalen hoe je geld efficiënter kunt gebruiken, helpt tijdregistratie software je - je raadt het al - om tijd efficiënter te gebruiken. 🙌

Als je ooit tegen 17.00 uur denkt: "Waar is de tijd gebleven?", dan moet je een app voor tijdsregistratie gebruiken.

Er zijn verschillende automatische tools voor tijdsregistratie, zoals RescueTime, helpen u om uren te registreren factureerbare rapporten in te dienen bij clients en te meten hoe lang projecten echt duren. Maar ondanks deze sleutel functies, hebben deze tools nog steeds veel verschillen - waaronder ScueTime.

In plaats van te kiezen voor de gemakkelijke optie als het gaat om software voor tijdsregistratie, kunt u beter op zoek gaan naar de beste tijdmanagementprogramma voor jouw unieke situatie. Er is veel om uit te kiezen, maar gelukkig hebben we de markt al uitgekamd om je de 10 beste RescueTime alternatieven voor elk bedrijf of team te geven.

Wat moet je zoeken in een RescueTime-alternatief?

Uw vereisten voor een RescueTime-alternatief zullen variëren afhankelijk van uw specifieke behoeften of zakelijke praktijken. Dat gezegd hebbende, de beste software voor tijdsregistratie wordt Voltooid geleverd met deze sleutel functies:

Registreer de tijd terwijl u bezig bent of voer deze handmatig in met tijdsregistratie in ClickUp

Rapportage: Met de juiste tools voor tijdbeheer kunt u rapporten exporteren over hoe u uw tijd besteedt. Deze rapporten kunnen naar clients worden gestuurd voor een overzicht van factureerbare uren of naar het hoger management voor het monitoren van werknemers of het verzenden van tijdkaarten

Met de juiste tools voor tijdbeheer kunt u rapporten exporteren over hoe u uw tijd besteedt. Deze rapporten kunnen naar clients worden gestuurd voor een overzicht van factureerbare uren of naar het hoger management voor het monitoren van werknemers of het verzenden van tijdkaarten Aantekeningen maken: De beste software voor tijdbeheer helpt je projectmanagement in de toekomst te verbeteren. Hoe? Het platform moet u in staat stellen aantekeningen toe te voegen, zodat u kunt uitleggen waarom bepaalde taken korter of langer duurden dan de toegewezen tijd

De beste software voor tijdbeheer helpt je projectmanagement in de toekomst te verbeteren. Hoe? Het platform moet u in staat stellen aantekeningen toe te voegen, zodat u kunt uitleggen waarom bepaalde taken korter of langer duurden dan de toegewezen tijd Groepeer per client: Met de juiste tool kunt u invoergegevens toewijzen aan clients, waardoor het gemakkelijker wordt om factureerbaar werk bij te houden. Als je prijzen per project en niet per uur berekent, helpt tijdsregistratie je om in de toekomst betere schattingen te maken (en je te waarschuwen als je te weinig rekent voor projecten)

Met de juiste tool kunt u invoergegevens toewijzen aan clients, waardoor het gemakkelijker wordt om factureerbaar werk bij te houden. Als je prijzen per project en niet per uur berekent, helpt tijdsregistratie je om in de toekomst betere schattingen te maken (en je te waarschuwen als je te weinig rekent voor projecten) Compatibel met elk apparaat: De juiste oplossing voor tijdsregistratie is compatibel met desktop, tablet en mobiele apparaten, zodat teamleden hun tijd onderweg kunnen bijhouden

10 beste RescueTime alternatieven in 2024

Op zoek naar een tool voor tijdsregistratie die je organisatie helpt om uitgaven bij te houden en efficiënter te werken? Hieronder duiken we in de top 10 beste alternatieven voor RescueTime om meer tijd terug te krijgen in je werkdag. 🔥

1. ClickUp

Houd de tijd bij, stel tijdsinschattingen in, voeg aantekeningen toe en bekijk rapportages van uw tijd vanaf elke locatie met de globale timer in ClickUp

ClickUp is het alles-in-één platform voor productiviteit dat meer dan 800.000 teams helpt efficiënter te werken. Deze alles-in-één software voor projectmanagement bevat native tijdsregistratie om eenvoudig tijd besteed aan verschillende Taken te documenteren, aantekeningen toe te voegen en tijdrapporten weer te geven voor een compleet beeld van uw productiviteit. 📈

Met de gratis extensie ClickUp voor Chrome kan de globale timer vanaf elk apparaat starten of stoppen. Teams kunnen labels toevoegen, tijd invoeren bewerken en filteren of zelfs de tijd weergeven per taak of subtaak. Naast het gebruik van ClickUp voor uw urenstaten, kunt u ook uw factureerbare uren markeren voor eenvoudige facturatie.

Plus, met de ClickUp sjabloon voor tijdbeheer kunt u een abonnement maken om belangrijke deadlines te halen. Stel prioriteiten aan uw taken en plan uw dag in om uw werklast in balans te houden en uw doelen bij te houden.

Tot slot kunnen gebruikers gebruikmaken van ClickUp Doelen om tijdsinschattingen en meetbare targets voor toekomstige projecten in te stellen. 🤩

ClickUp beste functies

Synchroniseert naadloos met andere tijdsregistratie apps zoals Toggl, Clockify, Harvest, Timely, Time Doctor en Timecamp, zodat je al je bijgehouden tijd op één plek kunt weergeven

Gedetailleerde urenstaten per dag, week, maand of aangepast bereik maken

Bereken de totale hoeveelheid tijd die je hebt besteed aan een enkele Taak of een heel project voor je hele organisatie door middel van cumulatieve tijdsregistratie

Gemakkelijk bestede tijd vergelijken met tijd doelen voor elk project Sneller facturen maken met de functie factureerbare tijd



ClickUp limieten

De enorme hoeveelheid aanpassingen kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Nog niet alle weergaven zijn beschikbaar op de mobiele app

ClickUp prijzen

Free Forever

Onbeperkt: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Business: $12/maand per gebruiker

$12/maand per gebruiker Enterprise: Neem contact op voor prijzen

Neem contact op voor prijzen ClickUp AI is beschikbaar in alle betaalde abonnementen voor $5/maand per gebruiker

ClickUp beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (8.900+ beoordelingen)

4.7/5 (8.900+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (3.800+ beoordelingen)

2. Hubstaff

via DeskTime DeskTime is een alles-in-één platform voor stopwatch en personeelsbeheer. Met de webgebaseerde oplossing kunt u teambeheer automatiseren, ploegendiensten, afwezigheden en verlofaanvragen organiseren, waardoor het een ideaal RescueTime-alternatief is.

De automatische stopwatch begint te lopen zodra werknemers hun computer openen, waardoor menselijke fouten worden verminderd. Bovendien helpen ingebouwde rapportages bij het schatten van projectkosten en het toewijzen van interne resources.

DeskTime beste functies

Shifts toewijzen en afwezigheden controleren voor hybride teams of teams op afstand

Houd toezicht op de voortgang van het werk met het bijhouden van URL's en titels van documenten

Gebruik maken van automatische tijdsregistratie (die begint te lopen zodra werknemers hun computer openen) of handmatige tijdsregistratie (om er zeker van te zijn dat offline uren nog steeds worden geregistreerd)

De beste presteerders in je team opsporen met de tools voor prestatie-evaluatie en productiviteit

DeskTime beperkingen

Het platform heeft niet zoveel integraties als andere stopwatchen in de ruimte

Sommige werknemers kunnen het gevoel hebben dat de productiviteitsmiddelen de grenzen tussen tijdsregistratie en micromanagen vervagen

DeskTime prijzen

Pro: $7/maand per gebruiker

$7/maand per gebruiker Premium: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Enterprise: $20/maand per gebruiker

DeskTime beoordelingen en recensies

G2: 4.6/5 (200+ beoordelingen)

4.6/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

4. TimeCamp

via Kimai Kimai is een aanpasbaar, open-source platform voor het registreren en analyseren van werknemersuren. Dit RescueTime-alternatief wordt voltooid met een gratis SSL-certificaat, aangepaste velden, planning van taken en onkostenbeheer. Bovendien helpt het bij het stroomlijnen van taakbeheer door het analyseren van tijdlogboeken, klanten en tijd besteed aan elk project of taak.

Kimai beste functies

Bespaar tijd op facturatie dankzij sjablonen in PDF, DOCX, HTML, XLSX en ODS formats

Integreer met je favoriete stopwatch met de uitgebreide JSON API

Het platform aanpassen aan je unieke behoeften met plugins

Vertaal het platform naar 30+ talen voor wereldwijde teams

Kimai beperkingen

Je hebt een ontwikkelaar nodig om het systeem aan de praat te krijgen

De interface kan een beetje moeilijk te begrijpen zijn voor nieuwe gebruikers

Kimai prijzen

KImai is een gratis, op donaties gebaseerd platform

Kimai beoordelingen en recensies

G2: 4.7/5 (5 beoordelingen)

4.7/5 (5 beoordelingen) Capterra: 3.6/5 (7 beoordelingen)

7. Tik

via Vink Tick is gebruiksvriendelijke software voor tijdsregistratie en een RescueTime-alternatief dat teams helpt meer winstgevende projecten uit te voeren. Het intuïtieve platform werkt naadloos op verschillende platforms, met tijdsregistratie voor Mac iOS en Android, Apple Watch en Chrome, zodat werknemers tijd kunnen registreren aan hun bureau of onderweg.

De leden van het team kunnen tijd registreren met één klik op de knop en vervolgens de ingevoerde tijd indienen, de clienten factureren en een terugval in productiviteit bekijken.

Tick beste functies

Gebruik maken van automatisch bijhouden van taken in Basecamp

Aantekeningen toevoegen om dieper in elk urenlogboek te duiken

Schakelen tussen meerdere timers als u de hele werkdag aan het multitasken bent

Projecten en taakbudgetten weergeven om direct feedback te krijgen of u al dan niet de juiste hoeveelheid tijd aan elke opdracht besteedt

Vink beperkingen aan

Het biedt niet zoveel integraties als andere platforms voor tijdsregistratie

Het aantal aangepaste functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Tick prijzen

Eén project: Free voor onbeperkte gebruikers

Free voor onbeperkte gebruikers 10 projecten: $19/maand voor onbeperkte gebruikers

$19/maand voor onbeperkte gebruikers 30 projecten: $49/maand voor onbeperkte gebruikers

$49/maand voor onbeperkte gebruikers 60 projecten: $79/maand voor onbeperkte gebruikers

$79/maand voor onbeperkte gebruikers Onbeperkte projecten: $149/maand voor onbeperkte gebruikers

Tick beoordelingen en recensies

G2: 4.5/5 (30+ beoordelingen)

4.5/5 (30+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (1.400+ beoordelingen)

8. Harvest

via ActivTrak ActivTrak helpt kleine bedrijven en internationale ondernemingen hun productiviteit te verhogen. Als RescueTime-alternatief heeft ActivTrak onder andere de volgende sleutel functies: app en website gebruikstracker, productiviteit dashboards, een dagelijkse uitsplitsing van productieve vs. improductieve activiteiten en kalender integratie om offline data automatisch te loggen.

Het doel? Het stroomlijnen van het personeelsbeheer terwijl burn-out van werknemers wordt voorkomen.

ActivTrak beste functies

Gebruik benchmarks en doelen om te begrijpen wat het topkwartiel van uw team doorgaans kan bereiken

Identificeer afleidingen en knelpunten op de werkplek met het overzichtsdashboard

Een geoptimaliseerd hybride werkbeleid ontwikkelen met behulp van de tool voor inzicht in locaties

Veranderingen in de organisatie begrijpen (zoals experimenteren met een vierdaagse werkweek) met de functie voor impactanalyse

ActivTrak limieten

Sommige functies voor bijhouden (zoals classificaties) moeten handmatig worden geregistreerd

De tijd en projecten bijhouden interface kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

ActivTrak prijzen

Free: $0/maand per gebruiker

$0/maand per gebruiker Essentials: $10/maand per gebruiker

$10/maand per gebruiker Professioneel: $17/maand per gebruiker

$17/maand per gebruiker Enterprise: Aangepaste prijzen

ActivTrak beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (200+ beoordelingen)

4.4/5 (200+ beoordelingen) Capterra: 4.6/5 (500+ beoordelingen)

10. Time Doctor

via Time Doctor Time Doctor is het gebruiksvriendelijke platform voor tijdsregistratie en productiviteit dat wordt voltooid met een proefversie van 14 dagen. Managers kunnen analyseren hoe werknemers hun tijd besteden, problemen met hardware of verbindingen begrijpen en zorgen voor een betere balans tussen werk en privé, waardoor het een goede keuze is als RescueTime-alternatief.

U kunt pauzes analyseren, werkroosters van werknemers en verlofaanvragen. Bovendien werkt de desktop-app naadloos met Windows- en Mac-apparaten om offline werk te registreren.

Time Doctor beste functies

Krijg een overzicht van dagelijkse werkstromen via de tijdlijnrapportage

Begrijp hoeveel tijd er aan elk project wordt besteed met tools voor projectmanagement

Maak uw eigen aangepaste rapporten om aan uw unieke behoeften te voldoen

De productiviteit van werknemers begrijpen met productieve, niet-productieve, handmatige en mobiele filters

Time Doctor limieten

De mobiele app mist een aantal functies van de desktop-app

Sommige notificaties kunnen de productiviteit van werknemers verstoren

Prijzen Time Doctor

Basis: $5,90/maand per gebruiker

$5,90/maand per gebruiker Standaard: $8,40/maand per gebruiker

$8,40/maand per gebruiker Premium: $16,70/maand per gebruiker

Time Doctor beoordelingen en recensies

G2: 4.4/5 (300+ beoordelingen)

4.4/5 (300+ beoordelingen) Capterra: 4.5/5 (500+ beoordelingen)

Kies de beste RescueTime alternatieve oplossing voor uw business

De beste manier om teams efficiënter te laten werken is tijdsregistratie. Software voor tijdsregistratie kan helpen bij het identificeren van knelpunten op de werkplek, het maken van nauwkeurige tijdsinschattingen, het voorkomen van burn-out bij werknemers en het uitvoeren van meer winstgevende projecten. 🎉

De functie voor tijdsregistratie van ClickUp helpt teams om kostbare uren tijdens de werkweek te besparen. Bovendien integreert ClickUp met uw favoriete tools, maakt het gedetailleerde urenstaten en vergelijkt het automatisch de bestede tijd met de gestelde doelen. Om te zien hoe ClickUp uw team kan helpen stroomlijnen, meld u vandaag nog aan .